Accade il 22 dicembre Il 22 dicembre è il 356º giorno del Calendario Gregoriano (il 357º negli anni bisestili) Mancano 9 giorni alla fine dell'anno Primo giorno d'inverno Il Sole entra nel segno astrologico del Capricorno • 1226 – Onorio III firma la regola per la fondazione dell'Ordine dei Predicatori (Frati Domenicani) • 1775 – Viene creata la Marina Militare statunitense • 1790 – Una tempesta di eccezionale potenza devasta l'Inghilterra occidentale • 1798 – Ferdinando IV fugge da Napoli, all'arrivo delle truppe di Napoleone Bonaparte • 1807 – L'Embargo Act, che vieta il commercio con tutte le nazioni straniere, viene approvato dal Congresso degli Stati Uniti, su pressione del Presidente Thomas Jefferson • 1809 – Il Non-Intercourse Act, che annulla l'Embargo Act ad eccezione di Regno Unito e Francia, viene approvato dal Congresso degli Stati Uniti • 1849 – L'esecuzione di Fëdor Michajlovič Dostoevskij viene cancellata all'ultimo istante • 1864 – Guerra di secessione americana: Savannah cede alle truppe del generale William Tecumseh Sherman • 1885 – Ito Hirobumi, un samurai, diventa il 1° Primo Ministro del Giappone • 1894 – Alfred Dreyfus, accusato di spionaggio a favore della Germania, viene condannato per alto tradimento. • 1940 - Seconda guerra mondiale: Himara, Albania è conquistata dai soldati greci a danno del Regio esercito • 1940 - Winston Churchill chiede al popolo italiano di destituire Benito Mussolini dal potere • 1941 - Seconda guerra mondiale: Nel pacifico, la guarnigione americana si arrende ai soldati giapponesi sull'isola di Wake • 1942 - Seconda guerra mondiale: Adolf Hitler firma l'ordine di sviluppo dei razzi V2 • 1944 - Truppe tedesche chiedono la resa delle truppe statunitensi a Bastogne, Belgio. Si veda Battaglia del Bulge • 1944 - Võ Nguyên Giáp fonda Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (armata popolare vietnamita) per combattere contro i giapponesi • 1947 – Italia – L'Assemblea Costituente approva la Costituzione della Repubblica Italiana • 1964 – Il comico Lenny Bruce viene condannato per oscenità • 1974 – Grande Comore, Anjouan e Mohéli votano per diventare la nazione indipendente delle Comore. Mayotte rimane sotto amministrazione francese • 1980 – Vengono emesse le condanne per i responsabili dello scandalo delle partite truccate. Milan e Lazio vengono retrocesse, altre pesantemente penalizzate e molti giocatori tra cui Paolo Rossi vengono squalificati o radiati • 1989 - A Berlino, la Porta di Brandeburgo riapre dopo quasi 30 anni, terminando definitivamente la divisione tra Germania Est e Germania Ovest • 1989 - Dopo una settimana di dimostrazioni sanguinose, Ion Iliescu diventa presidente della Romania, ponendo fine alla dittatura comunista di Nicolae Ceaușescu • 1990 – Lech Wałęsa giura come Presidente della Polonia • 1993 – Alina Castro, figlia di Fidel Castro, fugge dall'isola di Cuba per raggiungere gli Stati Uniti • 1997 - Il regista statunitense Woody Allen sposa la ventisettenne Soon-Yi Previn, figlia adottiva coreana di Mia Farrow, all'epoca convivente di Allen: il matrimonio solleva aspre polemiche nei rotocalchi scandalistici • 1997 - Chiapas: un gruppo paramilitare messicano massacra una comunità indigena nell'ora della messa; muoiono quarantacinque persone, tra cui quattro donne incinte • 2003 – Pubblicata la prima versione di MySQL 5.0

