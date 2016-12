Nasce il 22 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 22 dicembre La lista contiene circa 690 persone 244 - Diocleziano, imperatore romano 1095 - Ruggero II di Sicilia 1178 - Antoku, imperatore giapponese 1189 - Chagatai, condottiero mongolo 1449 - Filippo Maria Sforza, nobile italiano 1459 - Cem, principe e poeta ottomano 1550 - Cesare Cremonini, filosofo italiano 1573 - Ernesto Casimiro di Nassau-Dietz 1591 - Tommaso Dingli, architetto maltese 1597 - Federico III di Holstein-Gottorp 1598 - Henri de La Trémoille, generale francese 1617 - Carlo I Luigi del Palatinato, nobile 1634 - Maria Anna d'Asburgo 1639 - Jean Racine, scrittore francese 1654 - Edmond Martène, monaco francese 1665 - Tommaso Redi, pittore italiano 1666 - Guru Gobind Singh 1670 - Anna Sofia di Sassonia principessa 1673 - Leandro di Porcia, cardinale italiano 1675 - Sebastiano Galeotti, pittore italiano 1679 - William Gordon, nobile scozzese 1690 - Maria Gabriella di Borbone, badessa francese 1694 - Hermann Samuel Reimarus, scrittore tedesco 1696 - James Edward Oglethorpe, generale inglese 1702 - Jean-Étienne Liotard, pittore svizzero 1707 - Johann Amman, botanico svizzero 1723 - Karl Friedrich Abel, compositore tedesco 1734 - Tommaso Conca, pittore italiano 1735 - Ulrich Bräker, scrittore svizzero 1738 - Maurice Duplay, imprenditore francese 1740 - Pieter van Braam, poeta olandese 1755 - Georges Couthon, politico francese 1764 - Matteo Correale, militare italiano 1764 - Pedro Inguanzo Rivero, cardinale spagnolo 1765 - Johann Friedrich Pfaff, matematico tedesco 1766 - Henry Charles Somerset, inglese 1775 - Bernhard Thibaut, matematico tedesco 1779 - Thomas Gaisford, filologo e grecista inglese 1781 - Vladimir Petrovič Mezencev, ufficiale russo 1781 - Thomas de Grey, politico britannico 1785 - John Abbey, organaro inglese 1787 - Giuseppe Marioni, politico italiano 1787 - Pedro de Araújo Lima, politico brasiliano 1789 - Alfredo, X duca di Croÿ 1789 - Levi Woodbury, politico statunitense 1798 - George Walker Crawford, politico statunitense 1798 - Alessandro Pinelli, politico italiano 1799 - Carlo II di Parma, sovrano 1800 - Alberto Cavos, architetto italiano 1805 - John Obadiah Westwood, archeologo britannico 1806 - Giuseppe Tigri, scrittore italiano 1807 - Johan Sebastian Welhaven, poeta norvegese 1808 - Eugenia di Leuchtenberg, principessa 1812 - Paul Auguste Ernest Laugier, astronomo francese 1813 - Algernon Seymour, XIV duca di Somerset 1815 - Johann Jakob Bachofen, storico svizzero 1815 - Lucien Petipa, danzatore francese 1815 - Marmaduke Wyvill, politico inglese 1818 - Corrado da Parzham, religioso tedesco 1820 - Stefan Subic, scultore e pittore austro-ungarico 1821 - Giovanni Bottesini, contrabbassista italiano 1822 - Francesco Accolla, politico italiano 1822 - Antoine Demay, operaio francese 1822 - Giuseppe Di Menza, politico italiano 1823 - Jean-Henri Fabre, entomologo francese 1823 - Thomas W Higginson, politico statunitense 1824 - Francesco Brioschi, politico italiano 1828 - Eduard Schönfeld, astronomo tedesco 1832 - Elijah Myers, architetto statunitense 1834 - Alfred Chapon, architetto francese 1836 - Giuseppe Rizzo, politico italiano 1837 - Emil Albert Friedberg, storico tedesco 1838 - Vladimir Markovnikov, chimico russo 1839 - Georges Rayet, astronomo francese 1841 - Giuseppe Pitrè, scrittore, italiano 1843 - Luigi Guelpa, politico italiano 1843 - Léo Melliet, politico francese 1844 - Vincenzo Cosenza, avvocato italiano 1846 - Wilmot Fawkes, ammiraglio inglese 1846 - Andreas Hallén, compositore svedese 1848 - Ulrich von Moellendorff, filologo tedesco 1849 - Robert Kingsford, calciatore inglese 1850 . Constantin Fahlberg, chimico tedesco 1850 - Victoriano Huerta, politico messicano 1851 - Louis Napoléon Murat, cavaliere francese 1851 - Giuseppe Poloni, fisico italiano 1853 - Evgraf Fëdorov, matematico russo 1853 - Édouard de Reszke, basso polacco 1855 - Victor Deguise, generale belga 1856 - Frank Kellogg, politico e statunitense 1856 - Jules Trinité, tiratore francese 1856 - Pietro Toselli, militare italiano 1857 - Frank Clark, attore statunitense 1858 - Giacomo Puccini, compositore italiano 1859 - Enrico Barone, storico italiano 1859 - Otto Hölder, matematico tedesco 1860 - Augusto Ducrey, dermatologo italiano 1861 - Angelo Giacinto Scapardini, arcivescovo italiano 1861 - Johann Jakob von Hauck, arcivescovo tedesco 1861 - Marija Naryškina, nobildonna russa 1863 - Antonio Ferrigno, pittore italiano 1863 - Domenico Montesano, matematico italiano 1864 - Federico Gamboa, scrittore messicano 1865 - Charles Sands, tennista statunitense 1867 - Joseph Maria Olbrich, architetto austriaco 1868 - Jaan Tõnisson, politico, editore estone 1869 - Alfred Edward Taylor, filosofo scozzese 1869 - Bainbridge Colby, politico statunitense 1869 - Dmitrij Fëdorovič Egorov, matematico russo 1869 - Edwin Arlington Robinson, poeta statunitense 1869 - JL Roop, animatore statunitense 1870 - Guglielmo Josa, politico italiano 1871 - Cesare Mori, prefetto e politico italiano 1872 - Gino Caccianiga, politico italiano 1872 - Camille Guérin, veterinario francese 1874 - Pompeo Di Campello, politico italiano 1874 - Virgilio Peruzzi, religioso italiano 1875 - Alexander Petrunkevitch, entomologo russo 1876 - Augustin Cochin, storico francese 1876 - Filippo Tommaso Marinetti, scrittore italiano 1876 - Thomas Mofolo, scrittore lesothiano 1877 - Tommaso Boggio, matematico italiano 1877 - Salvio Huix Miralpeix, vescovo spagnolo 1878 - Myer Prinstein, atleta statunitense 1878 - Stepan PTimošenko, ingegnere statunitense 1879 - Riccardo Ricciardi, editore italiano 1880 - Brunetto Paltrinieri, ciclista italiano 1880 - Dawid Przepiórka, scacchista polacco 1881 - Alberts Kviesis, politico lettone 1883 Edna Goodrich, attrice statunitense Rudolf Kalvach, artista boemo Edgard Varèse, compositore francese 1884 Corradino Luciani, giornalista italiano Rosario Pasqualino Vassallo, politico italiano Umberto Ravetta, vescovo italiano 1885 Wilhelm Kissel, ingegnere tedesco Deems Taylor, compositore statunitense 1887 - Srinivasa Ramanujan, matematico indiano 1888 - Bernhard Graubart, calciatore austriaco 1889 Natan Isaevič Al'tman, pittore russo George Hutson, atleta britannico Jean-Baptiste Janssens, gesuita belga Minor Watson, attore statunitense 1892 Peter Tatsuo Doi, cardinale giapponese Hermann Noordung, ingegnere austriaco 1893 Louis Coroller, ingegnere aeronautico francese Silvio Stritzel, calciatore italiano 1894 Mihail Andricu, compositore rumeno Edwin Linkomies, politico finlandese 1895 - Carlo Alberto Viazzi, militare italiano 1896 Anna Anderson Alberto Briganti, aviatore italiano 1897 Giuseppe Ghislanzoni, aviatore italiano Nicola Perrotti, politico italiano 1898 Vladimir Aleksandrovič Fok, fisico sovietico Pietro Magni, ingegnere aeronautico italiano 1899 Gustaf Gründgens, attore tedesco Cesare Meano, regista italiano 1900 Marc Allégret, regista francese John Slater, fisico statunitense 1901 Joseph Beerli, bobbista svizzero Andrej Kostelanec, musicista russo 1902 Leonardo Bonzi, aviatore italiano Natale Capellaro, ingegnere italiano Ernest Gross, calciatore francese Alfredo Majorano, etnologo italiano Afro Poli, baritono italiano Rinaldo Zardini, botanico italiano 1903 Haldan Keffer Hartline, fisiologo statunitense Rodolfo Ostromann, calciatore austriaco Óscar Carvalho, calciatore portoghese 1904 Wladyslaw Bukowinski, presbitero polacco Alessandro Ferretti, politico italiano 1905 Pierre Brasseur, attore francese Pierre Levegh, pilota automobilistico francese Kenneth Rexroth, poeta statunitense 1906 - Trude von Molo, attrice austriaca 1907 Peggy Ashcroft, attrice britannica Fred M. Wilcox, regista statunitense 1908 Max Bill, architetto svizzero Gian Luigi Bonelli, editore italiano Riccardo Divora, canottiere italiano Giacomo Manzù, scultore italiano Paula Mollenhauer, atleta tedesca Kočo Racin, poeta e scrittore macedone Vitalij Aleksandrovič Čechover, scacchista russo 1909 - Patricia Hayes, attrice inglese 1910 - Silvio Accame, storico italiano 1911 - Grote Reber, astronomo statunitense 1912 Enrico Buondonno, organista italiano Aleksander Illi, cestista estone Lady Bird Johnson, first lady statunitense 1913 - Giorgio Oberweger, atleta italiano 1914 - Colin Hannah, ufficiale australiano 1915 Lodovico De Filippis, calciatore italiano José Antonio Nieves Conde, regista spagnolo 1916 Fernando Corena, basso svizzero Jim Hilgemann, cestista statunitense 1917 Frankie Darro, attore statunitense Freddie Francis, regista britannico Lewis Hastings Sarett, chimico statunitense 1918 Tage Bjurfeldt, pentatleta svedese Toni Ebner, politico italiano Brunella Gasperini, giornalista italiana Viktor Tegelhoff, calciatore cecoslovacco 1919 - Jesse Pye, calciatore inglese 1920 Francesco Fiorani, calciatore italiano Pop Goodwin, cestista statunitense Bohuslav Vyletal, calciatore cecoslovacco 1921 Dimitri Fampas, chitarrista greco Maurice Girardot, cestista francese 1922 Elisabetta di Lussemburgo, principessa Giovanni Marcora, politico italiano Ruth Roman, attrice statunitense Jack Smiley, cestista statunitense Odd Wang Sørensen, calciatore norvegese Sauro Taiti, calciatore italiano 1923 Raffa Garzia, politico italiano Pietro Grosso, calciatore italiano 1924 Marino Calvaresi, politico italiano Sennen Corrà, vescovo cattolico italiano Tonny van Ede, calciatore olandese Lucien Rebuffic, cestista francese 1925 Luciana Angiolillo, attrice italiana Lefter Küçükandonyadis, calciatore turco Károly Makk, regista ungherese Walter Womacka, pittore tedesco 1926 Alcides Ghiggia, calciatore uruguaiano Morton Heilig, regista statunitense Floriano Papi, etologo italiano 1927 Peggie Castle, attrice statunitense Sergio Fiorentino, pianista italiano René Queyroux, schermidore francese 1928 Piero Angela, giornalista italiano Fredrik Barth, antropologo norvegese Angelo Bonfiglio, politico italiano Alfonso Giordano, politico italiano Luisa Massimo, pediatra italiana Nicola Tanda, filologo italiano 1929 Woo Sang-Kwon, calciatore sudcoreano Hugo Loetscher, giornalista svizzero Costa Pereira, calciatore portoghese Natale Tulli, attore italiano 1930 Adriano Bausola, filosofo italiano Per Bredesen, calciatore norvegese Salvatore Gionta, pallanuotista italiano Ardalion Ignat'ev, atleta sovietico Beryl Penrose, tennista australiana 1931 Lionello Puppi, politico italiano Carlos Graça, politico saotomense 1932 - Phil Woosnam, calciatore gallese 1933 John Hartle, pilota motociclistico britannico Milton Katselas, regista statunitense Luciano Martino, attore italiano Milton Kuelle, calciatore brasiliano Abel Pacheco de la Espriella, politico costaricano Jackie Scott, calciatore nordirlandese 1934 David Pearson, pilota automobilistico statunitense Ruggero Savinio, pittore e scrittore italiano 1935 Pippo Caruso, compositore italiano Paola Paternoster, atleta italiana Paulo Rocha, regista attore portoghese 1936 Héctor Elizondo, attore statunitense Tom Hawkins, cestista statunitense Ivan Pauletta, politico e scrittore croato 1937 Pierluigi Chicca, schermidore italiano Piero Comisso, calciatore italiano Giovanni Costariol, calciatore italiano Franco Dinelli, calciatore italiano Bill Lipinski, politico statunitense Eduard Uspenskij, scrittore sovietico 1938 Rocco Caccavari, politico italiano Martin Sherman, drammaturgo statunitense Bob Wiesenhahn, cestista statunitense 1939 Valentin Afonin, calciatore sovietico Romano Malaspina, attore italiano 1940 - Brian Locking, bassista britannico 1941 Bruno Dettori, politico italiano Peter Helm, attore canadese Werner Schaaphok, calciatore olandese Roberto Zaccaria, politico italiano 1942 Yasuyuki Kuwahara, calciatore giapponese Antonio Martino, politico italiano Dick Parry, sassofonista britannico Michael Spindler, informatico statunitense Ramón Torras, pilota motociclistico spagnolo) 1943 John Kappler, immunologo statunitense Juan Mujica, calciatore uruguaiano Luis Regueiro Urquiola, calciatore messicano Paul Wolfowitz, politico statunitense 1944 Steve Carlton, giocatore di baseball statunitense Claudio D'Amato Guerrieri, architetto italiano Guido De Angelis, cantautore italiano Checco Marsella, cantante italiano Ernest Moniz, politico statunitense Benedetto Tuzia, vescovo cattolico italiano 1945 Ursula Haubner, politica austriaca Jean-Pierre Kutwa, cardinale ivoriano René Masclaux, calciatore francese Felice Pulici, calciatore italiano Diane Sawyer, giornalista statunitense 1946 Jacques Brodin, schermidore francese Pamela Courson, statunitense Angelika Dünhaupt, slittinista tedesca Alberto Grossetti, calciatore italiano Bobby Hooper, cestista statunitense Rick Nielsen, chitarrista statunitense Patrick Russel, sciatore francese Rodrigo Valdéz, pugile colombiano 1947 Porfirio Lobo Sosa, politico honduregno Marcello Semeraro, vescovo cattolico italiano David Sklansky, giocatore di poker statunitense Mitsuo Tsukahara, ginnasta giapponese Bill van Dijk, cantante e attore olandese 1948 Noel Edmonds, giornakista britannico Vester Marshall, cestista statunitense Franco Salvatori, geografo italiano Nicolae Timofti, politico moldavo 1949 Graham Beckel, attore statunitense Manfred Burgsmüller, calciatore tedesco Maurice Gibb, cantante mannese Robin Gibb, cantante mannese Ray Guy, giocatore football statunitense Riccardo Orioles, giornalista italiano Dave Robisch, cestista statunitense Clara Serina, cantante brasiliana 1950 Roberto Gremmo, politico italiano Massamba Kilasu, calciatore del Congo Diego Malisan, calciatore italiano Masatoshi Matsunaga, calciatore giapponese Bill Newton, cestista statunitense 1951 Judy Crawford, sciatrice alpina canadese Gerald Grosvenor, nobile britannico Piero Testoni, politico italiano 1952 Jacques Bossis, ciclista francese Paola Del Bosco, attrice italiana Raúl Isiordia, calciatore messicano Sandra Kalniete, politica lettone Marco Luchetta, giornalista italiano 1953 Jay Brazeau, attore statunitense Gregor Fisher, attore scozzese Yanick Lahens, scrittrice haitiana 1954 Peio Agirreoa, calciatore spagnolo Daniele Cernilli, giornalista italiano Anna Galiena, attrice italiana 1955 Antonella Anedda, poetessa italiana Adriana Brodsky, attrice colombiana Galina Murašova, atleta sovietica Lázár Szentes, calciatore ungherese Thomas Südhof, biologo tedesco Roland Wagner, calciatore francese 1956 Tracy Delatte, tennista statunitense Philippe Harel, attore francese Marie Rivière, attrice francese Rudi Vittori, alpinista e scrittore italiano 1957 Tsai Chin, cantante taiwanese Tony Lestingi, attore argentino Kim Steinmetz, tennista statunitense 1958 Marijam Agischewa, attrice tedesca Maria Dragoni, soprano italiano Frank Gambale, chitarrista australiano Masaaki Kato, calciatore giapponese Ronny Martens, calciatore belga Tracy-Louise Ward, attrice britannica Lenny von Dohlen, attore statunitense 1959 Niccolò Ghedini, avvocato e politico italiano John Patitucci, bassista statunitense Erica Rivolta, politica italiana Bernd Schuster, calciatore tedesco 1960 Jean-Michel Basquiat, pittore statunitense Tyrell Biggs, pugile statunitense Emil Chau, cantante, attore cinese Václav Daněk, calciatore cecoslovacco João Ferreira Nunes, portoghese Kazuo Hirai, imprenditore giapponese Márcio Rezende de Freitas, arbitro di calcio brasiliano Zoran Živković, politico serbo 1961 Duccio Baglioni, assistente arbitrale di calcio italiano Jurij Ivanovyč Malenčenko, cosmonauta ucraino Marcus O'Sullivan, atleta irlandese Urbano Ortega, calciatore spagnolo Philippe Vande Walle, calciatore belga 1962 Herman Bruyninckx, cestista belga Maurizio Mansueti, musicista italiano Mario Merigo, violinista italiano Walter Rinaldi, musicista italiano Kjetil Sagen, calciatore norvegese Ralph Fiennes, attore e regista britannico Sister Roma, direttore artistico statunitense 1963 Jean-Marc Adjovi-Boco, calciatore beninese Giuseppe Bergomi, calciatore italiano Juan José Elgezabal, calciatore spagnolo Bryan Gunn, calciatore scozzese Christophe Lavainne, ciclista francese Barry Loudermilk, politico statunitense Simonetta Rubinato, politica italiana 1964 Roman Kukleta, calciatore cecoslovacco Peter Wagner, cantante tedesco Manfred Zsak, calciatore austriaco 1965 Francesco Gazzaneo, calciatore italiano David S. Goyer, regista statunitense Luis Islas, calciatore argentino Andrew Kennedy, cestista giamaicano Sergi López, attore spagnolo Bryan Shelton, tennista statunitense Sakit Əliyev, calciatore azero 1966 Jayme Amatnecks, compositore brasiliano Alex Baroni, cantautore italiano Dmitrij Bilozerčev, ginnasta sovietico Kathrin Zimmermann, nuotatrice tedesca 1967 Richey Edwards, chitarrista britannico Erik L'Homme, scrittore francese Dan Petrescu, calciatore rumeno Stefano Piccirillo, conduttore radiofonico italiano Clóvis Simas, calciatore a 5 brasiliano 1968 Andrea Giordano, calciatore italiano Luis Hernández, calciatore messicano Dina Meyer, attrice statunitense 1969 Myriam Bédard, biatleta canadese Fabio Favi, calciatore italiano Wilfrid Forgues, canoista francese Gianna Hablützel-Bürki, schermitrice svizzera Dagmar Hase, nuotatrice tedesca Mats Lilienberg, calciatore svedese Summer Sanders, nuotatrice statunitense Federica Saraceni, terrorista italiana Siegfried Voglreiter, sciatore alpino austriaco 1970 Mutiu Adepoju, calciatore nigeriano Ted Cruz, politico statunitense Dino Felicetti, hockeista canadese Terje Olsen, calciatore norvegese Alberto Pellegrini, cestista italiano Michael Tebbutt, tennista australiano 1971 Khalid Khannouchi, atleta marocchino Asuka Kurosawa, attrice giapponese Marcos Milinković, pallavolista croato 1972 Ali Al Badwawi, arbitro di calcio emiratino Kirk Maltby, hockeista canadese Alexandre Moos, ciclista svizzero Vanessa Paradis, attrice francese 1973 Vincenzo Amendola, politico italiano Marco Falchetto, schermidore austriaco Jyri Lehtonen, cestista finlandese Sarina Paris, cantante canadese Jonathan Peña, schermidore portoricano Sergio Silvestris, politico italiano Alan Thompson, calciatore inglese 1974 Piero Ausilio, dirigente sportivo italiano Simone Cavelli, aviatore italiano Heather Donahue, attrice statunitense Daniel García Lara, calciatore spagnolo Christian Hoffmann, fondista austriaco Lorenzo Manganelli, arbitro di calcio italiano Precious Monye Onyabor, calciatore nigeriano 1975 Marvin Andrews, calciatore trinidadiano Sergei Aschwanden, judoka svizzero Alexandr Bondarev, calciatore a 5 kazako Dmitrij Chochlov, calciatore russo Pavel Dovgal, pentatleta bielorusso Martin Lipčák, calciatore slovacco Marcin Mięciel, calciatore polacco 1976 Patrick Heuscher, pallavolista svizzero Derek Hood, cestista statunitense Andrea Livio, attore italiano Jayson Wells, cestista statunitense 1977 Nenad Lalatović, calciatore serbo Zoltán Szécsi, pallanuotista ungherese 1978 Hannes Kirchler, atleta italiano Abel Ferreira, calciatore portoghese Jody Morris, calciatore britannico Emmanuel Olisadebe, calciatore nigeriano Edo Maajka, cantante bosniaco Massimiliano Ossini, giornalista italiano Mia Tyler, attrice statunitense 1979 Diane Bui Duyet, nuotatrice francese Danielle Carruthers, atleta statunitense David Croft, rugbista a 15 australiano Régis Dorn, calciatore francese Alexander Egger, hockeista italiano Daniel Goitom, calciatore eritreo Naotake Hanyu, calciatore giapponese Eleonora Lo Bianco, pallavolista italiana Petra Majdič, fondista slovena Matteo Marighella, tennista italiano Alice Palazzi, attrice italiana Benedetta Ponticelli, doppiatrice italiana Ivan Rudez, allenatore di basket croato Gonzalo Vicente, calciatore uruguaiano 1980 Chris Carmack, attore statunitense Emanuela Felici, tiratrice sammarinese Marcus Haislip, cestista statunitense Federico Russo, giornalista italiano Andrej Stenin, fotoreporter russo 1981 Tommy Bechmann, calciatore danese Osvaldo Díaz, calciatore paraguaiano Nico Freriks, pallavolista olandese Haykel Guemamdia, calciatore tunisino Christian Holst, calciatore faroese Arthur Johnson, cestista statunitense Shinsuke Kashiwagi, cestista giapponese Cheek, rapper finlandese Nicolas Vaporidis, attore italiano 1982 Ignascio Alvirde, wrestler messicano Alex Belli, attore e modello italiano Souleymane Camara, calciatore senegalese Agbani Darego, modella nigeriana Diana Dondoe, modella rumena Luis Garnier, calciatore argentino Britta Heidemann, schermitrice tedesca Rodney Martin, atleta statunitense Teko Modise, calciatore sudafricano Brooke Nevin, attrice canadese Apostol Popov, calciatore bulgaro Rohan Ricketts, calciatore inglese Olivier Tia, calciatore ivoriano 1983 Lara Davenport, nuotatrice australiana Joe Dinicol, attore canadese Robin Duvillard, fondista francese Michelle Ferrari, attrice pornografica italiana Victoria Galindo, giocatrice di softball statunitense Drew Hankinson, wrestler statunitense Jennifer Hawkins, modella australiana Nathalie Péchalat, pattinatrice francese José Fonte, calciatore portoghese 1984 Basshunter, cantante svedese Brian Butch, cestista statunitense Nicolò Consolini, calciatore italiano Greg Finley, attore statunitense Jerol Forbes, calciatore trinidadiano Matteo Mancosu, calciatore italiano Lamine Ouahab, tennista algerino Maziar Zare, calciatore iraniano 1985 Enis Alushi, calciatore tedesco Abdul Carrupt, calciatore svizzero Silvia Chimienti, politica e docente italiana Dmitrij Olegovič Larionov, canoista russo Giorgio Tuccinardi, canottiere italiano 1986 Elly Akira, attrice pornografica giapponese Arianne Caoili, scacchista australiana Edurne, cantante spagnola Jan Kalabiška, calciatore ceco 1987 Alaa Abdul-Zahra, calciatore iracheno Osamu Adachi, attore giapponese Lisa Andreas, cantante cipriota Roy Beerens, calciatore olandese Zach Britton, giocatore di baseball statunitense Ignacio Cases Mora, calciatore spagnolo Everson Griffen, giocatore football statunitense Agnieszka Gąsienica-Daniel, sciatrice polacca Éderzito António Macedo Lopes, calciatore guineense Cecil Shorts, giocatore football statunitense 1988 Zeno Bertoli, pallanuotista italiano King Gyan, calciatore ghanese Leigh Halfpenny, rugbista a 15 britannico Zdeněk Ondrášek, calciatore ceco Damián Pérez, calciatore argentino Gianluca Strazzabosco, hockeista italiano Menelik Watson, giocatore football inglese 1989 Zaven Badoyan, calciatore armeno Logan Huffman, attore statunitense Jordin Sparks, cantante e attrice statunitense 1990 - Abdou Darboe, calciatore gambiano 1990 - Bernarda Ćutuk, pallavolista croata 1990 - Chelsae Durocher, modella canadese 1990 - Daniel Kaufmann, calciatore liechtensteinese 1990 - Deshorn Brown, calciatore giamaicano 1990 - Jean-Baptiste Maunier, francese 1990 - Manfred Gollner, calciatore austriaco 1990 - Marko Ivović, pallavolista serbo 1990 - Trent Murphy, giocatore football statunitense 1991 - Lukas Grozurek, calciatore austriaco 1991 - Răzvan Martin, sollevatore rumeno 1991 - Ricky Aitamai, calciatore francese 1992 - Dita Rozenberga, cestista lettone 1992 - Emeka Eze, calciatore nigeriano 1992 - Mélanie Henique, nuotatrice francese 1992 - Michaela Hončová, tennista slovacca 1992 - Nick Johnson, cestista statunitense 1992 - Russell Teibert, calciatore canadese 1992 - Yuji Ono, calciatore giapponese 1993 - Alexander Edmondson, ciclista australiano 1993 - Artem Tyščenko, biatleta ucraino 1993 - Chimi Dorji, calciatore bhutanese 1993 - Gabriel Medina, surfista brasiliano 1993 - Hedvig Rasmussen, canottiera danese 1993 - Meghan Trainor, cantautrice statunitense 1993 - Raphaël Guerreiro, calciatore portoghese 1993 - Sergi Darder, calciatore spagnolo 1994 - Aljaksandra Narkevіč, ginnasta bielorussa 1994 - Cameron Howieson, calciatore neozelandese 1994 - Chloe Logarzo, calciatrice australiana 1994 - Gonzalo Montes, calciatore uruguaiano 1995 - Benjamin Schulte, nuotatore statunitense 1995 - Paris Henken, velista statunitense 1995 - Remy Thorne, attore statunitense 1996 - Cosme Mavoungou, calciatore 1997 - Devaughn Williamson, calciatore bahamense 1998 - G. G. Hannelius, attrice e cantante statunitense 1998 - Kaan Kairinen, calciatore finlandese 2003 - Neel Sethi, attore statunitense

