Stampa E-mail Accade il 23 dicembre Il 23 dicembre è il 357º giorno del Calendario Gregoriano (il 358º negli anni bisestili) Mancano 8 giorni alla fine dell'anno • 179 a.C. – Il censore Marco Emilio Lepido scioglie il voto fatto durante la guerra contro i Liguri e dedica il tempio di Giunone Regina nel Campo Marzio a Roma. • 619 – Elezione di papa Bonifacio V. • 800 – Papa Leone III presta giuramento di purificazione. • 882 – Elezione di papa Marino I. • 1256 – Papa Alessandro IV con una bolla concede l'abbazia di Bagnara Calabra ai monaci florensi di S. Maria della Gloria di Anagni. • 1294 – Il conclave che eleggerà papa Bonifacio VIII si riunisce a Napoli. • 1295 – Consacrata la chiesa di Santa Maria del Pantano a Galeata, FC. • 1339 – Simone Boccanegra viene eletto Doge della Repubblica di Genova. • 1534 – Il Parmigianino viene ingaggiato da Elena Baiardi per affrescare la cappella nella chiesa di Santa Maria dei Servi. • 1569 – Russia: lo zar Ivan IV fa incarcerare e strangolare Filippo II (metropolita di Mosca), capo della Chiesa ortodossa russa, contrario all'Opričnina. • 1620 – Inizia la costruzione della Colonia di Plymouth. • 1688 – Giacomo II d'Inghilterra viene lasciato fuggire dal Principe d'Orange. • 1672 – Viene scoperta Rea (o Rhea, in greco ‘Ρέα), la seconda più grande luna di Saturno, da Giovanni Domenico Cassini. • 1796 – Congresso di Reggio Emilia: I territori occupati dalle truppe francesi di Bologna e Ferrara, Modena e Reggio proclamano la costituzione della Repubblica Cispadana. • 1823 – Una Visita di San Nicola, attribuito a Clement Clarke Moore, viene pubblicato per la prima volta. • 1909 – Alberto I del Belgio diventa re. • 1910 – Emiliano Figueroa Larraín termina il suo mandato da presidente del Cile e passa l'incarico a Ramón Barros Luco. • 1913 – Viene istituita la Federal Reserve. • 1915 – Ramón Barros Luco termina il suo mandato da presidente del Cile e passa l'incarico a Juan Luis Sanfuentes Andonaegui. • 1916 – Prima guerra mondiale: nella Battaglia di Magdhaba, le forze alleate catturano una guarnigione turca sulla penisola del Sinai. • 1920 – Juan Luis Sanfuentes Andonaegui termina il suo mandato da presidente del Cile e passa l'incarico a Arturo Alessandri Palma. • 1922 – Papa Pio XI scrive la sua prima enciclica Ubi arcano Dei consilio. • 1924 - Esce il primo numero de Il Baretti quindicinale di letteratura; • 1924 - Viene firmato a Ginevra il Cartello Phoebus. • 1925 – Luis Barros Borgoño termina il suo mandato da Presidente del Cile e passa l'incarico a Emiliano Figueroa Larraín. • 1932 – Arturo Alessandri Palma inizia il suo secondo mandato da Presidente del Cile. • 1933 – Adolf Hitler pronuncia un discorso sulla Gioventù hitleriana. • 1936 – L'Italia invia dei volontari in Spagna, durante la guerra civile per combattere i Nazionalisti. • 1938 - Inizia la battaglia per Barcellona con un attacco dei nazionalisti; • 1938 - Arturo Alessandri Palma Termina il suo incarico da Presidente del Cile. • 1941 - Il sommergibile tedesco U 559 affonda il piroscafo Shuntien ad Est di Tobruch causando circa un migliaio di vittime tra i quali numerosi prigionieri di guerra, in maggioranza italiani. • 1944 - L'aviazione statunitense rifornisce la città assediata di Bastogne, inizia la controffensiva Alleata nelle Ardenne • 1945 – Papa Pio XII scrive l'enciclica Orientales Omnes Ecclesias. • 1947 – Primo prototipo funzionante del transistor ai Bell Laboratories. • 1954 – Isaak Babel' viene pubblicamente scagionato dalle accuse contro Stalin. • 1956 – Ichiro Hatoyama conclude il suo incarico da Primo Ministro del Giappone al suo posto subentra Tanzan Ishibashi. • 1961 – Disastro ferroviario della Fiumarella: un vagone ferroviario precipita da un viadotto sulla Ferrovia Cosenza-Catanzaro causando la morte di 71 passeggeri. • 1966 – Il film Il buono, il brutto, il cattivo viene proiettato per la prima volta in pubblico. • 1968 - Lanciata la missione Apollo 8 con a bordo i primi uomini ad orbitare intorno alla Luna. • 1969 – Una banda armata fa irruzione nell'appartamento di Deng Xiaoping per attentare alla sua vita ma trova delle guardie armate. • 1973 – Esce in Italia il romanzo breve Incontro con Rama di Arthur C. Clarke. • 1973 – Ritrovamento dei 16 superstiti del Disastro aereo delle Ande. • 1976 – Nasce Telecolor International a Catania. • 1978 – Disastro aereo a Punta Raisi. Un DC 9 si schianta in mare e muoiono 108 persone. • 1979 - Unità militari dell'Unione Sovietica occupano Kabul, la capitale dell'Afghanistan. • 1979 - I dati della curva di luce di Metis rilevano la presenza di una luna attorno all'asteroide 9 Metis. Esperimenti successivi non riescono a confermare questa ipotesi. • 1979 - L. V. Zhuravleva scopre gli asteroidi 3724 Annenskij e 3971 Voronikhin. • 1982 - La Environmental Protection Agency raccomanda l'evacuazione di Times Beach (Missouri) a causa dei livelli pericolosi della contaminazione da diossina. • 1982 - Il giudice istruttore Emilio Ledonne emette un mandato di cattura contro Stefano Delle Chiaie. • 1982 - L. G. Karachkina scopre gli asteroidi 3345 Tarkovskij e 3675 Kemstach. • 1984 - Italia, San Benedetto Val di Sambro: il rapido 904 Napoli – Milano, un treno carico di passeggeri, in gran parte in viaggio per le vacanze natalizie, viene devastato dall'esplosione di una bomba. Al termine dei soccorsi si conteranno 15 morti e più di 100 feriti. L'attentato segna l'ingresso della mafia nel teatro dello stragismo di stato. • 1984 - L'Oak Ridge Observatory scopre l'asteroide 3773 Smithsonian. • 1984 - François Dossin scopre l'asteroide 4440 Tchantchès. • 1984 - L. G. Karachkina scopre l'asteroide 4626 Plisetskaya. • 1987 – Il CNR registra il primo dominio internet italiano: cnr.it • 1990 – La Slovenia vota per secedere dalla Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. • 1991 - Jan Olszewski inizia il suo mandato da Primo ministro della Polonia. • 1991 - Milan Kučan diventa Presidente della Slovenia. • 1995 – Lech Wałęsa finisce il suo incarico da presidente della Polonia e lascia il posto a Aleksander Kwaśniewski. • 1997 – Jorn Barger, un commerciante statunitense appassionato di caccia, decide di aprire una propria pagina personale per condividere i risultati delle sue ricerche sul web riguardo al suo hobby, pubblica il primo blog. • 2001 – Federico Ramón Puerta finisce il suo mandato da presidente dell'Argentina, viene eletto al suo posto Adolfo Rodríguez Saá. • 2002 - Un MiG-25PD distrugge un ricognitore senza pilota RQ-1A Predator dell'USAF. • 2004 - Democrazia Cristiana per le Autonomie si costituisce come formazione politica autonoma. • 2004 - La NASA annuncia che l'asteroide Apophis è il primo oggetto a raggiungere il livello 2 sulla Scala Torino. • 2005 - Il Sudan riceve la dichiarazione dello stato di guerra da parte del confinante Ciad. • 2005 - Lech Kaczyński diventa presidente della Polonia. • 2008 Un terremoto colpisce le zone di Parma e Piacenza, nessun ferito ma tanti danni agli edifici storici e antichi. 