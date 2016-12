Nasce il 23 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 23 dicembre La lista contiene circa 660 persone 652 - K'inich B'aaknal Chaak, sovrano 968 - Song Zhenzong, imperatore cinese 1173 - Ludovico I di Baviera 1422 - Louis d'Albret, cardinale cattolico francese 1525 - Giovanni Alberto I di Meclemburgo-Schwerin 1527 - Hugo Donellus, giurista francese 1538 - Natale Bonifacio, incisore dalmata 1544 - Anna di Sassonia, principessa 1573 - Il Cerano, pittore, scultore italiano 1597 - Martin Opitz, scrittore tedesco 1603 - Edvige di Holstein-Gottorp, nobile tedesca 1605 - Tianqi 1613 - Carl Gustaf Wrangel, militare svedese 1617 - Maddalena Sibilla di Sassonia 1621 - Edmund Godfrey, magistrato britannico 1621 - Heneage Finch, I conte di Nottingham 1636 - Gregório de Matos, poeta brasiliano 1644 - Tomás d Sánchez, organista spagnolo 1658 - Tommaso Carlo d'Asburgo 1659 - Orazio Filippo Spada, cardinale italiano 1679 - Gioacchino Besozzi, cardinale italiano 1682 - James Gibbs, architetto scozzese 1689 - Joseph de Boismortier, compositore francese 1699 - Leopoldo de Gregorio, politico italiano 1714 - Ranieri de' Calzabigi, poeta italiano 1716 - Johann Heinrich Rolle, organista tedesco 1716 - Pietro Gualdi Lodrini, pittore italiano 1729 - Michelangelo Morlaiter, pittore italiano 1732 - Richard Arkwright, imprenditore inglese 1733 - Jean Baptiste de Montyon, politico francese 1737 - Giovan Battista Rossi, presbitero italiano 1740 - Antonio Ludeña, fisico spagnolo 1743 - Claude-Emmanuel Dobsen, magistrato francese 1745 - Claude Fournier, rivoluzionario francese 1750 - Federico Augusto I 1752 - Dar'ja Košeleva, nobildonna russa 1756 - Bartolomeo Pacca, cardinale italiano 1762 - Ignazio Cafisi, vescovo cattolico italiano 1766 - Wilhelm Hisinger, chimico svedese 1769 - Martin Archer Shee, scrittore irlandese 1777 - Alessandro I di Russia, sovrano 1783 - Giovanni Berchet, scrittore italiano 1787 - Antonio Barezzi, imprenditore italiano 1788 - Roberto Giovanni F. Roberti, cardinale italiano 1790 - Jean-François Champollion, archeologo francese 1793 - Dost Mohammed, politico afghano 1797 - Adrien-Henri de Jussieu, botanico francese 1799 - Antonio Boggia, assassino seriale italiano 1800 - Frédéric Soulié, scrittore francese 1803 - Casimiro Pisani, politico italiano 1804 - Charles de Sainte-Beuve, scrittore francese 1805 - Joseph Smith, predicatore statunitense 1807 - Antonio María Claret y Clará, arcivescovo spagnolo 1808 - Gaetano La Loggia, politico italiano 1810 - Edward Blyth, biologo, zoologo britannico 1810 - Karl Richard Lepsius, archeologo tedesco 1812 - Matteo Raeli, politico italiano 1812 - Samuel Smiles, politico scozzese 1812 - Henri-Alexandre Wallon, e politico francese 1815 - Ildefons Cerdà i Sunyer, urbanista spagnolo 1815 - Henry Highland Garnet, oratore statunitense 1818 - Michele Novaro, compositore italiano 1822 - Wilhelm Bauer, inventore tedesco 1822 - Francesco Curzio, politico italiano 1823 - Thomas W. Evans, dentista statunitense 1823 - Ferdinando Meucci, storico italiano 1827 - Giuseppe Cerboni, matematico italiano 1827 - Wilhelm von Tegetthoff, ammiraglio austriaco 1828 - Mathilde Wesendonck, poetessa tedesca 1830 - Charles Sellier, pittore francese 1831 - Pasquale D'Ercole, filosofo italiano 1931 - Marie-Azélie Guérin Martin 1834 - Julien Guadet, architetto francese 1835 - Emilio Caracciolo di Sarno, politico italiano 1839 - Carl Otto Løvenskiold, politico norvegese 1841 - Ignacio Agramonte, patriota cubano 1845 - Gustave Ador, politico svizzero 1845 - Louis Duhring, dermatologo statunitense 1852 - Miguel Faílde, musicista cubano 1853 - William Henry Moody, politico statunitense 1856 - James Duke, imprenditore statunitense 1857 - Angelo Sommaruga, scrittore italiano 1858 - Vladimir Dančenko, drammaturgo russo 1859 - Giuseppe Pirastru, poeta italiano 1859 - Adrian Ross, compositore britannico 1860 - William Horatio Bates, medico statunitense 1860 - Harriet Monroe, editrice statunitense 1860 - Emilio Respighi, dermatologo italiano 1862 - Eugenio Beccegato, vescovo italiano 1862 - Henri Pirenne, storico belga 1864 - Zorka del Montenegro 1864 - Gaetano Pieraccini, politico italiano 1865 - Alberto di Württemberg, generale tedesco 1867 - Boris Schatz, scultore lituano 1867 - Filippo Bottazzi, fisiologo italiano 1867 - Madam C. J. Walker, filantropa statunitense 1868 - Anastasia del Montenegro 1869 - Hugh Allen, compositore inglese 1869 - Giuseppe Ongania, ingegnere italiano 1870 - 'Abd al-'Aziz Fahmi, politico egiziano 1871 - Jimmy Crabtree, calciatore inglese 1872 - Waldemar Steffen, atleta tedesco 1874 - Charles Waldron, attore statunitense 1874 - Ekaterina Aleksandrovskaja, attrice russa 1874 - Giovanni Cuomo, politico italiano 1876 - Franz Osten, regista tedesco 1876 - Paul Kelly, criminale italiano 1877 - Luigi Fabbri, anarchico italiano 1877 - Paolo Emilio André, architetto italiano 1877 - Vittorio Butera, poeta italiano 1879 - Maria Boschetti Alberti, insegnante svizzera 1880 - Wallace McCutcheon Jr., attore statunitense 1880 - Ejnar Mikkelsen, scrittore danese 1881 - Luciano Fantoni, politico italiano 1881 - Thorleif C. Henriksen, scacchista norvegese 1882 - Ekaterina Abrikosova, religiosa russa 1883 - Adolf Reinach, filosofo tedesco 1883 - Amedeo De Cia, generale italiano 1883 - Dixie Kid, pugile statunitense 1883 - Hubert Pierlot, politico belga 1883 - Vito Reale, politico italiano 1884 - Ernest Payne, ciclista britannico 1884 - Heinrich Schneidereit, atleta tedesco 1885 - Arnaldo Azzi, politico italiano 1885 - Augusto Rosso, diplomatico italiano 1885 - Leonello Casucci, compositore italiano 1885 - Mohan Jang Bahadur Rana, politico nepalese 1886 - Albert Ehrenstein, scrittore tedesco 1887 - Eric Blore, attore britannico 1887 - John Cromwell, regista statunitense 1888 - Christa Winsloe, scrittrice ungherese 1888 - Friedrich Wolf, scrittore tedesco 1890 - Willy Baumgärtner, calciatore tedesco 1891 Giulio Camber Barni, militare italiano Ivo Coccia, avvocato e politico italiano Diaderico Raffaldini, calciatore italiano 1892 - Fredrik Vogt, ingegnere norvegese 1893 Arthur Roy Brown, aviatore canadese Sholto Douglas, militare britannico Ann Pennington, attrice statunitense Hans Schmidt, calciatore tedesco 1894 Aldo Bocchese, aviatore italiano Gino Corazza, calciatore italiano Carlo Orelli, militare italiano Alberto Pascal, matematico italiano 1895 Adriaan Koonings, calciatore olandese Smilo von Lüttwitz, generale tedesco 1896 Fausto Lazotti, calciatore italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, scrittore italiano 1897 René Borjas, calciatore uruguaiano Rafael Rivelles, attore spagnolo 1898 Luigi Filippo Benedettini, politico italiano Angelina Cabras, matematica italiana Georges Michel, calciatore belga Fëdor Aleksandrovič Romanov 1899 Aldo Capitini, politico italiano Richard Schweizer, sceneggiatore svizzero 1900 Marie Bell, attrice francese Arnold Bode, pittore tedesco André Dupont-Sommer, orientalista francese 1901 Francesco Audisio, calciatore italiano Salvino Chiereghin, critico italiano Clemente Gaddi, arcivescovo cattolico italiano Felice Gremo, ciclista italiano Giovanni Rasia Dal Polo, calciatore italiano 1902 Agnes Flanagan, attrice statunitense Charan Singh, politico indiano 1903 Armand Blanchonnet, ciclista francese Bolesław Kominek, cardinale polacco Nevio Skull, politico italiano 1904 - Ennio Francia, storico italiano 1905 Georg Euler, calciatore tedesco Joe Kopcha, giocatore football statunitense František Tyrpekl, calciatore cecoslovacco 1907 Rina Franchetti, attrice italiana James Roosevelt, politico statunitense Avraham Stern, patriota israeliano Ettore Zini, calciatore italiano 1908 Hugo Hadwiger, matematico svizzero Yousuf Karsh, fotografo canadese 1909 Barney Ross, pugile statunitense Mario Tortora, medico italiano 1910 Maria Mercedes di Borbone-Due Sicilie Alexander Lowen, psichiatra statunitense Kurt Meyer, generale tedesco Johnny Pawk, cestista statunitense Amerigo Penzo, cestista italiano 1911 Francesco De Virgilio, ingegnere italiano John Gardiner, calciatore scozzese James Gregory, attore statunitense Andrea Gualandi, partigiano italiano Niels Kaj Jerne, immunologo danese Maria Reiter, tedesca 1912 Josef Greindl, basso tedesco Maner Lualdi, giornalista e aviatore italiano 1913 - Nunzio Incannamorte, militare italiano 1915 Emmanuel Aznar, calciatore francese Jean Brooks, attrice statunitense 1916 Samuele Andreucci, politico italiano Dino Risi, regista italiano John D. Winters, storico statunitense 1917 - Mykola Get'man, pittore ucraino 1918 Thomas Heggen, scrittore statunitense Kumar Pallana, attore indiano Helmut Schmidt, politico tedesco 1919 Armando Ferreira, calciatore portoghese Sergio Sandrini, calciatore italiano Gianluca Spinola, partigiano italiano Kenneth Taylor, generale statunitense 1920 Birger Malmsten, attore svedese Alan North, attore statunitense Giuseppe Santaniello, giurista italiano 1921 Guerrino Carraro, calciatore italiano Charles Millot, attore francese Silvio Naldi, calciatore italiano Lilia Silvi, attrice italiana 1922 Micheline Ostermeyer, atleta francese Pastor Rodríguez, ciclista spagnolo Alberto Testa, danzatore italiano Calder Willingham, scrittore statunitense 1923 Luigi Frigerio, calciatore italiano José Serra Gil, ciclista spagnolo Richard A. Teague, designer statunitense Franco Zauli, pianista italiano 1924 - Bob Kurland, cestista statunitense 1925 Pierre Bérégovoy, politico francese Harry Guardino, attore statunitense Surinder Kapoor, produttore indiano Mohamed Mzali, politico tunisino 1926 Jack Burmaster, cestista statunitense Heinz Graffunder, architetto tedesco Joseíto, calciatore spagnolo Jorge Medina Estévez, cardinale cattolico cileno Tullio Rochlitzer, cestista italiano 1927 Giuseppe Federico Mancini, docente italiano Nevol Querci, politico italiano 1928 Joaquín Capilla, tuffatore messicano Billy Cook, serial killer statunitense Emanuele Riverso, filosofo italiano 1929 Chet Baker, trombettista statunitense Mennato Boffa, pilota automobilistico italiano 1930 Colin Blakely, attore britannico Lorenzo Caratti di Valfrei, araldista italiano Jean Stewart, nuotatrice neozelandese 1931 - Dalmacio Negro Pavón, politologo spagnolo 1931 - Dan Swartz, cestista statunitense 1931 - Maria Tipo, pianista italiana 1932 - Francesco Bizzai, calciatore italiano 1932 - Noël Foré, ciclista belga 1932 - Thomas Kibble, fisico britannico 1932 - Germano de Figueiredo, calciatore portoghese 1933 - Akihito, imperatore giapponese 1934 - Claudio Scimone, musicista italiano 1934 - Settela Steinbach, olandese 1935 - Hans-Georg Anscheidt, pilota motociclistico tedesco 1935 - Paul Hornung, giocatore football statunitense 1936 - Frederic Forrest, attore statunitense 1936 - Willie Wood, giocatore football statunitense 1936 - Franco Zaglio, calciatore italiano 1937 - Karol Joseph Bobko, astronauta statunitense 1937 - Peter Medak, regista ungherese 1938 Tony Darrow, attore statunitense Robert Kahn, informatico statunitense 1939 Luca Giurato, giornalista italiano Marzio Strassoldo, politico italiano 1940 Jorma Kaukonen, chitarrista statunitense Alberto Novelli, calciatore italiano Pavlos Vasiliou, calciatore greco 1941 Freddie Crawford, cestista statunitense Henri Duparc, regista guineano Tim Hardin, cantautore statunitense Kim Seungok, scrittore sudcoreano 1942 Quentin Bryce, avvocato australiana Tillie K. Fowler, politica statunitense Guerrino Maculan, cuoco italiano Natale Massara, sassofonista italiano Rosario Messina, imprenditore italiano 1943 Gianni Ambrosio, vescovo cattolico italiano Michail Leonidovič Gromov, matematico russo Elizabeth Hartman, attrice statunitense Dave Lattin, cestista statunitense Harry Shearer, attore statunitense Silvia di Svezia Michele Ventura, politico italiano 1944 Maurizio Amati, produttore italiano Wesley Clark, generale statunitense Paolo Lombardi, attore e italiano Elikia M'Bokolo, storico congolese 1945 Ron Bushy, designer statunitense Alberto Castagna, giornalista italiano Antonio Cervantes, pugile colombiano Arnfinn Espeseth, calciatore norvegese Adli Mansur, magistrato egiziano Félix Piñero, schermidore venezuelano Isabella Seragnoli, imprenditrice italiana 1946 Flemming Ahlberg, calciatore danese Helen Gourlay, tennista australiana Rosalba Grottesi, attrice italiana Edita Gruberová, soprano slovacco Slobodan Janković, calciatore jugoslavo Susan Lucci, attrice statunitense Ray Tabano, chitarrista statunitense 1947 Egidio Bisol, vescovo cattolico italiano Graham Bonnet, cantante inglese Graham Bonnett, cantante britannico Henri Duvillard, sciatore francese Richard Overy, storico britannico Bill Rodgers, atleta statunitense 1948 Maurizio Basile, dirigente d'azienda italiano Stefan Dörflinger, pilota motociclistico svizzero Nevio Favaro, calciatore italiano Jack Ham, giocatore football statunitense John Peter Huchra, astronomo statunitense Rick Wohlhuter, atleta statunitense 1949 Adrian Belew, cantante statunitense Christian Delacampagne, scrittore francese Gilbert Dussier, calciatore lussemburghese Ivan Kostov, politico bulgaro Corrado Pizziolo, vescovo cattolico italiano François Suchanecki, schermidore svizzero Ugo Zampetti, funzionario italiano 1950 Michael C. Burgess, politico statunitense Richard Dannatt, generale britannico Davitt Moroney, organista britannico Vicente del Bosque, calciatore spagnolo 1951 Anthony Phillips, chitarrista britannico Kevin Restani, cestista statunitense 1952 Alberto Carpinteri, ingegnere italiano William Kristol, giornalista statunitense David Loebsack, politico statunitense 1953 Richard Band, compositore statunitense Serginho Chulapa, calciatore brasiliano Marija Vladimirovna Romanova, russo Györgyi Vertetics, cestista ungherese 1954 Ohman Chehaibi, calciatore tunisino Carlos Peinado, cestista uruguaiano Brian Teacher, tennista statunitense 1955 Stefan Arngrim, attore canadese Carol Ann Duffy, poetessa scozzese Salvatore Garritano, calciatore italiano Paul Kratka, attore statunitense Andy McIntyre, rugbista a 15 australiano Junji Nishimura, regista giapponese Loris Stafoggia, arbitro di calcio italiano 1956 Michele Alboreto, pilota automobilistico italiano Graziano Cesari, arbitro di calcio italiano Jesús Huerta de Soto, economista spagnolo Dave Murray, chitarrista britannico Filippo Porcelli, scrittore italiano 1957 Rob Barel, triatleta olandese Vito, attore e comico italiano James Foley, regista statunitense Gaetano Gebbia, allenatore di basket italiano Carola Stagnaro, attrice italiana 1958 Emanuele Barresi, attore italiano Vittorio Guerrieri, attore italiano Joan Severance, attrice statunitense 1959 Gaia Bastreghi, attrice italiana Ulla Bastrup, calciatrice calcio danese Peer Danefeld, allenatore di calcio danese Luis Suárez, calciatore colombiano Geoff Willis, ingegnere britannico 1960 Miyuki Miyabe, scrittrice giapponese Philip Szanyiel, cestista francese 1961 Roberto Cingolani, fisico italiano Jean-Philippe Rohr, calciatore francese Amara Simba, calciatore senegalese Ezzat el Kamhawi, giornalista egiziano 1962 Bertrand Gachot, pilota automobilistico belga Stefan Hell, biochimico rumeno Keiji Mutoh, wrestler giapponese Jaime Ordiales, calciatore messicano Laura Rangoni, giornalista italiana Jerry Reynolds, cestista statunitense Luigi Sardiello, regista italiano Tran Anh Hung, regista francese 1963 Jim Harbaugh, giocatore football statunitense Jess Harnell, cantante statunitense Randy Samuel, calciatore canadese Donna Tartt, scrittrice statunitense 1964 Aldo Di Biagio, politico italiano Keith Gatlin, cestista statunitense Jens Heppner, ciclista tedesco Shelley Malil, attore statunitense Eddie Vedder, cantautore statunitense 1965 Daina Gudzinevičiūtė, tiratrice lituana Christian Hauswirth, sciatore svizzero Andreas Kappes, ciclista tedesco Clifford Lett, cestista statunitense Andrea Ricci, politico italiano 1966 Víctor Aragón, calciatore boliviano Badi Assad, cantante brasiliana Joe Camilleri, calciatore maltese Oscar García, schermidore cubano Stefania Orlando, attrice italiana Cláudia Raia, attrice brasiliana Mario Röser, calciatore tedesco Bobby Schayer, batterista statunitense 1967 Carla Bruni, attrice italiana Lamar Lathon, giocatore football statunitense 1968 Angela Jones, attrice statunitense Gai Mattiolo, stilista italiano Manuel Rivera-Ortiz, fotografo statunitense René Tretschok, calciatore tedesco Ol'ga Şişigina, atleta kazaka 1969 Greg Biffle, pilota automobilistico statunitense Erik Brødreskift, batterista norvegese Nick Moran, attore britannico Angelika Neuner, slittinista austriaca Goran Sudžuka, fumettista croato Rolando Valverde, calciatore a 5 costaricano 1970 Bryce Lawrence, arbitro di rugby neozelandese Catriona Le May Doan, pattinatrice canadese Luciano Scarpa, attore italiano Fabio Spagnoli, cestista italiano 1971 Tamir Bloom, schermidore statunitense Paul Camilleri, astronomo australiano Riccardo Castagna, calciatore italiano Corey Haim, attore canadese Steve Stenstrom, giocatore football statunitense Wim Vansevenant, ciclista belga Masayoshi Yamazaki, cantautore giapponese 1972 Morgan, cantautore italiano Dries Boussatta, calciatore olandese Pablo Cardozo, calciatore australiano Alessandro Casadei, calciatore sammarinese Yūko Emoto, judoka giapponese Christian Potenza, attore canadese 1973 Gala León García, tennista spagnola Ron Riley, cestista statunitense Ahmad Omar Sa'id Shaykh, terrorista britannico Narciso dos Santos, calciatore brasiliano 1974 Agustín Delgado, calciatore ecuadoriano Géza Imre, schermidore ungherese Joe Jurevicius, giocatore football statunitense Daniele Mondello, disc jockey italiano 1975 Ali ibn al-Husayn Robert Bartko, ciclista tedesco Monica Bertolotti, doppiatrice italiana Cindy Blodgett, cestista statunitense Roger Olmos, illustratore spagnolo Antonio Tavares, calciatore mauritano Billy Thomas, cestista statunitense 1976 Gilberto de Godoy, pallavolista brasiliano Stefano Bonetti, pilota motociclistico italiano Kris Brown, giocatore football statunitense Joanna Hayes, atleta statunitense Jamie Noble, wrestler statunitense Sergej Jakirović, calciatore bosniaco Vjačeslav Kunaev, biatleta russo Riccardo Marchesi, allenatore di pallavolo italiano Dimitris Mavrogenidis, calciatore greco Silvio Pedro Miñoso, calciatore cubano Mikael Samuelsson, hockeista svedese Matteo Taranto, attore e regista italiano Julija Čepalova, fondista russa 1977 Cristina Castagna, alpinista italiana Andreas Klarström, calciatore svedese Jari Mäenpää, cantante finlandese Paul Shirley, cestista statunitense 1978 Jeyz, rapper tedesco Andrea Appino, cantautore italiano Lucas Bryant, attore canadese Esthero, cantautrice canadese Jodie Louise Marsh, modella britannica Pablo Ranieri, calciatore a 5 argentino Slobodan Soro, pallanuotista serbo Gavin Strachan, calciatore scozzese Estella Warren, attrice canadese 1979 Jacqueline Bracamontes, attrice messicana Carson Cistulli, poeta statunitense Andrea Gardner, cestista statunitense Scott Gomez, hockeista statunitense Holly Madison, attrice statunitense Kenny Miller, calciatore britannico Frazer Wright, calciatore scozzese 1980 Ishmael Beah, scrittore sierraleonese Joaquim Gomes, cestista angolano Intira Charoenpura, attrice e cantante tailandese Wael Ghonim, attivista egiziano Christian Kollik, cestista austriaco Koikili Lertxundi, calciatore spagnolo Babú, calciatore brasiliano Jelena Škerović, cestista montenegrina 1981 Steven Bauer, schermidore tedesco Beth, cantante spagnola David Cortés, cestista portoricano Hiro Fujiwara, fumettista giapponese Yuriorkis Gamboa, pugile cubano Stefano Garzon, calciatore italiano Agnes Milowka, esploratrice australiana Mario Santana, calciatore argentino Maggie Vessey, atleta statunitense 1982 Beatriz Luengo, attrice spagnola Nikolaj Pankratov, fondista russo Thomas Rohregger, ciclista austriaco 1983 Michael Chopra, calciatore inglese Mathias Hafele, sciatore austriaco Dan Harding, calciatore inglese Yoko Hayashi, pallavolista giapponese Marcus Hubbard, cestista statunitense Tim Matthys, calciatore belga Hanley Ramírez, giocatore di baseball dominicano Samel Sabanović, calciatore serbo Mohamed Sarr, calciatore senegalese Blake Schilb, cestista statunitense Adam Skrodzki, schermidore polacco Juan José Triguero, cestista spagnolo Anthony Wolfe, calciatore trinidadiano 1984 Belsy, cantante italiana Bruno Fernandes de Souza, calciatore brasiliano Annis Hechavarría, schermitrice cubana Bernard Pollard, giocatore football statunitense Josh Satin, giocatore di baseball statunitense Shang Ping, cestista cinese A Fine Frenzy, attrice statunitense Cary Williams, giocatore football statunitense 1985 Monika Bosilj, cestista croata Harry Judd, batterista britannico Danny MacAskill, ciclista scozzese Arcángel, cantante statunitense Jordan Shipley, giocatore football statunitense Patrick Sidler, hockeista svizzero Felix Thorn, musicista inglese 1986 João Manuel Antunes Dias, calciatore portoghese Marco Beltrame, sciatore italiano Joanne Calderwood, artista marziale britannica Balázs Dzsudzsák, calciatore ungherese T. J. Oshie, hockeista statunitense Pietro Zammuto, calciatore italiano 1987 Tommaso Bellazzini, calciatore italiano James Brewer, giocatore football statunitense Axel Bäck, sciatore alpino svedese Martin Christensen, calciatore danese Owen Franks, rugbista a 15 neozelandese Rivaldo González, calciatore paraguaiano Ben Hansbrough, cestista statunitense Gazmend Husaj, pallavolista albanese Alek‘sandr Karapetyan, calciatore georgiano Taťána Kuchařová, modella ceca Robert Lowery, cestista statunitense Tamara Radočaj, cestista serba Jordany Valdespin, giocatore di baseball dominicano Ljuboŭ Čarkašyna, ginnasta bielorussa 1988 Niclas Ekberg, pallamanista svedese Mallory Hagan, modella statunitense Eri Kamei, cantante giapponese Tat'jana Košeleva, pallavolista russa Siyabonga Nhlapo, calciatore sudafricano Juraj Sagan, ciclista slovacco 1989 Brahian Alemán, calciatore uruguaiano Simon Klun, calciatore sloveno Marcos Sánchez, calciatore panamense Christopher Telemaque, calciatore anglo-verginiano 1990 - Anna de Tagle, attrice e statunitense 1990 - Oscar Jansson, calciatore svedese 1990 - Robert Antonioli, scialpinista italiano 1991 - Immanuel Höhn, calciatore tedesco 1991 - Randell Johnson, giocatore football statunitense 1992 - Alisha Ceraso, wrestler statunitense 1992 - Ebere Orji, calciatrice nigeriana 1992 - Enzo Corvi, hockeista svizzero 1992 - Fabian Halbig, attore tedesco 1992 - Jeff Schlupp, calciatore ghanese 1992 - Leon Wessel-Masannek, attore tedesco 1992 - Ri Hyon-Song, calciatore nordcoreano 1992 - Sani Emmanuel, calciatore nigeriano 1992 - Spencer Daniels, attore statunitense 1993 - Riho Otake, pallavolista giapponese 1994 - Isabella Castillo, cantautrice cubana 1994 - Julien de Sart, calciatore belga 1994 - Sofiane Oumiha, pugile francese 1994 - Sopita Tanasan, sollevatrice thailandese 1994 - Stefania Favole, calciatrice italiana 1995 - Noëlle Maritz, calciatrice statunitense 1995 - Christophe Ponsson, pilota motociclistico francese 1996 - Bartosz Kapustka, calciatore polacco 1997 - Luka Jović, calciatore serbo 1999 - Ovella Ochieng, calciatore keniota 2002 - Finn Wolfhard, attore canadese tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. 