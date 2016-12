Accade il 24 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 24 dicembre Il 24 dicembre è il 358º giorno del Calendario Gregoriano (il 359º negli anni bisestili) Mancano 7 giorni alla fine dell'anno • 640 - Giovanni IV diventa Papa. • 1294 - Viene eletto Papa Bonifacio VIII. • 1500 - Conquista di Cefalonia: Consalvo di Cordova comanda una vittoria ispano-veneziana contro l'Impero Ottomano. • 1598 - Viene registrata la maggiore piena del Tevere a Roma di sempre. • 1802 - Nello Stato Pontificio, a Roma viene istituita la Borsa Valori di Roma. • 1814 - Viene firmato il trattato di Gand, che pone fine alla Guerra del 1812. • 1851 - Negli Stati Uniti va a fuoco la Biblioteca del Congresso. • 1865 - Veterani confederati della guerra di secessione americana fondano il Ku Klux Klan. • 1871 - L'Aida viene rappresentata per la prima volta al Khedivial Opera House, Il Cairo. • 1901 - Termina il Giubileo indetto da papa Leone XIII. • 1914 - Prima guerra mondiale: Inizia la "Tregua di Natale". • 1924 - L'Albania diventa una repubblica. • 1941 - Seconda guerra mondiale: Hong Kong viene occupata dall'Esercito Imperiale Giapponese. • 1942 - Seconda guerra mondiale: Fernand Bonnier de La Chapelle uccide l'ammiraglio francese di vichy François Darlan, in Algeria. • 1943 - Seconda guerra mondiale: Il generale Dwight D. Eisenhower diventa comandante supremo degli Alleati. • 1946 - Nasce la quarta repubblica francese. • 1949 - la musica di Gounod fu eseguita davanti al Papa, e per l'occasione fu munita con il titolo "Inno e Marcia pontificale" di un testo latino e di un testo italiano. • 1951 - La Libia diventa indipendente dall'Italia. • 1954 - Il Laos diventa indipendente. • 1968 - L'equipaggio della USS Pueblo viene rilasciato dalla Corea del Nord, dopo essere stato trattenuto per 11 mesi in quanto sospettato di spionaggio. • 1971 - Giovanni Leone viene eletto sesto presidente della Repubblica Italiana con 518 voti su 1008. • 1979 - L'Unione Sovietica invade l'Afghanistan per appoggiare il governo filo-sovietico della nazione. • 1991 - Debutta in Italia la sit-com animata I Simpson. • 1997 - La Repubblica Dominicana diventa un membro della Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie. • 2003 - La polizia spagnola sventa un tentativo dell'ETA di far esplodere 50 kg di esplosivo alle 15:55, all'interno della trafficata Stazione Chamartín di Madrid. • 2009 - Il Papa Benedetto XVI viene aggredito da Susanna Maiolo durante la messa di Natale.

