Nasce il 24 diicembre

Stampa E-mail Nasce il 24 dicembre La lista contiene circa 705 persone Stefano Bellani, cabarettista italiano 3 a.C. - Servio Sulpicio Galba, imperatore romano 1166 - Giovanni d'Inghilterra 1389 - Giovanni VI di Bretagna, nobile francese 1475 - Thomas Murner, poeta tedesco 1487 - Stefan Schlick 1491 - Ignazio di Loyola, religioso spagnolo 1508 - Pietro Carnesecchi, politico italiano 1525 - Rocco Guerrini, militare italiano 1588 - Jost Fleckenstein, ufficiale svizzero 1588 - Costanza d'Asburgo 1596 - Leonard Bramer, pittore olandese 1597 - Onorato II di Monaco 1625 - Johann Rudolph Ahle, organista tedesco 1631 - Bernardo Durlach, militare, tedesco 1634 - William Douglas, nobile scozzese 1638 - Tomás de la Cerda 1658 - Giambattista Patrizi, cardinale italiano 1663 - Ippolita I Ludovisi 1663 - Petronilla Paolini Massimi, poetessa italiana 1679 - Domenico Sarro, compositore italiano 1694 - Louisa Berkeley, nobildonna inglese 1698 - William Warburton, scrittore inglese 1703 - Aleksej Il'ič Čirikov, esploratore russo 1706 - Anna di Brandeburgo-Schwedt, tedesca 1727 - Jacques-Philippe de Choiseul, generale francese 1740 - Anders Johan Lexell, astronomo russo 1745 - William Paterson, politico statunitense 1752 - Joseph Delaunay, politico francese 1754 - George Crabbe, poeta inglese 1755 - Delfino Muletti, scrittore italiano 1775 - Claude-Emmanuel de Pastoret, politico francese 1760 - Andrea Belli, letterato italiano 1761 - Selim III 1761 - Michael Andreas Barclay de Tolly 1761 - Jean-Louis Pons, astronomo francese 1764 - Heinrich Gustav Flörke, botanico tedesco 1769 - Giuseppe Monico, letterato italiano 1773 - Joseph Wölfl, pianista austriaco 1778 - Emanuele Paparo, scrittore italiano 1782 - Charles-Hubert Millevoye, poeta francese 1783 - Carlos Antonio Carrillo, politico statunitense 1784 - Elena Pavlovna Romanova 1785 - Karl von Culoz, militare austriaco 1786 - Gregor MacGregor, avventuriero scozzese 1787 - Guglielmo d'Assia-Kassel 1788 - Bernardo Falqui Pes, politico italiano 1789 - Raffaele Purpo, vescovo cattolico italiano 1791 - Emanuele Bellia, politico italiano 1791 - Eugène Scribe, scrittore francese 1796 - Fernán Caballero, scrittrice spagnola 1798 - Adam Mickiewicz, scrittore polacco 1802 - André-Michel Guerry, statistico francese 1803 - Jean-Rémi Bessieux, missionario francese 1804 - Charles Magill Conrad, politico statunitense 1805 - Sebastian Lee, violoncellista, tedesco 1808 - Leopoldo Valfrè di Bonzo, politico italiano 1809 - Kit Carson, esploratore statunitense 1809 - Carlo Raimondi, incisore e pittore italiano 1814 - Henry Brand, I visconte Hampden, politico inglese 1815 - Stefano Cusani, filosofo italiano 1816 - Fortunato Padula, politico italiano 1818 - Giuseppe Albeggiani, matematico italiano 1818 - James Prescott Joule, fisico britannico 1820 - Justin Clinchant, generale francese 1821 - Gabriel García Moreno, politico ecuadoriano 1821 - Ernest Picard, politico francese 1822 - Matthew Arnold, poeta britannico 1822 - Charles Hermite, matematico francese 1824 - Peter Cornelius, poeta tedesco 1825 - Salvatore Majorana Calatabiano, politico italiano 1826 - Natale Betti, pittore italiano 1830 - Roberto Morra della Montà, politico italiano 1832 - Tommaso Marani, patriota italiano 1832 - Francesco Netti, pittore italiano 1834 - Ernest Stamm, ingegnere francese 1836 - Peter Werdmüller, imprenditore svizzero 1837 - Cosima Wagner 1837 - Elisabetta di Baviera 1837 - Hans von Marées, pittore tedesco 1838 - John Morley, politico britannico 1838 - Georges Picot, storico francese 1840 - Amilcare Malagola, cardinale italiano 1841 - Enrique Aberg, architetto svedese 1841 - Pietro Nocito, giurista italiano 1843 - Lydia Koidula, poetessa estone 1843 - Michele di Gè, brigante italiano 1843 - Mikhail Zasulich, generale russo 1844 - Francesco Salesio Della Volpe, cardinale italiano 1844 - Wilhelm Spemann, editore tedesco 1845 - Giorgio I di Grecia 1845 - Fernand Cormon, pittore francese 1846 - Paavo Cajander, poeta finlandese 1847 - Icilio Guareschi, storico italiano 1848 - Luigi Roux, giornalista italiano 1848 - Brandon Thomas, attore inglese 1851 - Édouard de Castelnau, generale francese 1854 - José María Reina Barrios, politico guatemalteco 1855 - John Starley, inventore e imprenditore inglese 1858 - Pasquale Camassa, storico italiano 1860 - Ernesto Salvia, politico italiano 1862 - Adolfo Mabellini, bibliotecario italiano 1863 - Ljubomir Davidović, politico jugoslavo 1864 - Enrico Quattrini, scultore italiano 1865 - Amalia in Baviera 1865 - Einar Lönnberg, zoologo svedese 1868 - Emanuel Lasker, scacchista tedesco 1868 - Richard Teichmann, scacchista tedesco 1869 - Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie, principessa 1869 - Henriette Roland Holst, scrittrice olandese 1871 - Bruno Mugellini, pianista italiano 1872 - Adam Gunn, atleta statunitense 1872 - Alfredo Petrillo, politico italiano 1872 - Frederick Semple, tennista statunitense 1873 - Ettore Cosomati, pittore italiano 1873 - Pedro Pablo Dartnell, politico cileno 1875 - Émile Wegelin, pittore francese 1875 - Eugenio Genero, poeta italiano 1875 - Lina Cavalieri, soprano italiana 1875 - Otto Ender, politico austriaco 1876 - Thomas Madsen-Mygdal, politico danese 1877 - Tommaso Arnoni, politico italiano 1877 - Noël Bas, ginnasta francese 1878 - Anton Heida, ginnasta statunitense 1878 - Evasio Montanella, pittore italiano 1879 - Alessandrina di Meclemburgo-Schwerin, danese 1879 - Clemente Micara, cardinale italiano 1879 - Daniel Slawson Horton, atleta statunitense 1879 - Gustave Cohen, storico francese 1879 - Otto Fickeisen, canottiere tedesco 1879 - Sergej Petrovič Mel'gunov, politico russo 1880 - Hermann Haller, scultore svizzero 1880 - Simone Simoni, generale italiano 1880 - Vigilio Dalla Zuanna, arcivescovo italiano 1881 - Alfredo Gollini, ginnasta italiano 1881 - Juan Ramón Jiménez, poeta spagnolo 1882 - Giovanni Calò, politico italiano 1883 - Wilfred Noy, attore britannico 1884 - Eulalie Jensen, attrice statunitense 1884 - Otto Reiser, calciatore tedesco 1884 - Raffaele Montagna, magistrato italiano 1885 - James Bagshaw, calciatore inglese 1885 - Ødbert Bjarnholt, calciatore danese 1886 - Peco Bauwens, calciatore tedesco 1886 - Michael Curtiz, attore ungherese 1886 - Bogoljub Jevtić, politico jugoslavo 1886 - Dave MacMillan, allenatore di basket statunitense 1886 - Jock Simpson, calciatore inglese 1887 Lucrezia Bori, soprano spagnolo Giorgio Natale Gherlinzoni, militare italiano Louis Jouvet, attore francese Axel Revold, pittore norvegese 1889 - Heinz Ludewig, calciatore tedesco 1890 Arthur Allman, calciatore inglese Amerigo Bartoli, scrittore italiano Walerian Czuma, generale polacco Zenobio Lorenzo Guilland, arcivescovo argentino Alfred Neveu, bobbista svizzero 1891 Elmano Cardim, giornalista brasiliano Gustav Hauser, calciatore italiano 1893 Carl Brisson, attore e cantante danese Wout Buitenweg, calciatore olandese Ruth Chatterton, attrice statunitense Harry Warren, musicista statunitense 1894 Evert Bulder, calciatore olandese Georges Guynemer, aviatore francese Johannes Hengeveld, tiratore di fune olandese 1895 Carlo Gualandri, attore italiano Louis Christian Hess, pittore e scultore austriaco Josef Uridil, calciatore austriaco 1897 Jay Lovestone, politico statunitense Ville Pörhölä, atleta finlandese 1898 Guglielmo Brezzi, calciatore italiano Warren Dodds, batterista statunitense Rupert Allan Willis, patologo australiano 1899 Franz Xaver Dorsch, ingegnere tedesco Carl Troll, geografo e botanico tedesco 1900 Gunnar Dahl, calciatore norvegese Voldemārs Plade, calciatore lettone Giuseppe Rossoni, calciatore italiano František Ryšavý, calciatore cecoslovacco Hawayo Takata, giapponese 1901 Donald Ewen Cameron, psichiatra statunitense Aleksandr Aleksandrovič Fadeev, scrittore sovietico Natale Vasco Jacoponi, politico italiano 1902 - Walter Dietrich, calciatore svizzero 1903 Joseph Cornell, artista statunitense Jack Purcell, giocatore di badminton canadese 1904 Marino Furlani, calciatore italiano Renata Marini, attrice italiana Frits Schipper, calciatore olandese 1905 Milt Dunnell, giornalista canadese Hans Geiger, calciatore tedesco Howard Hughes, imprenditore statunitense Hendrik Wade Bode, ingegnere statunitense 1906 James Hadley Chase, scrittore britannico Joseph Höffner, cardinale tedesco Franz Waxman, compositore tedesco 1907 Piero Castello, calciatore italiano André de Cayeux de Senarpont, geologo francese John Patrick Cody, cardinale statunitense Salvatore Giorgetti, calciatore italiano 1908 - Nino Lupi, calciatore svizzero 1909 Adam Rapacki, politico polacco Umberto Visentin, calciatore italiano 1910 Ellen Braumüller, atleta tedesca Betty Ann Davies, attrice britannica Fritz Leiber, scrittore statunitense Max Miedinger, designer svizzero 1911 Stefano Sertorelli Rodolfo Siviero, agente segreto e storico italiano 1912 Håkon Johannessen, calciatore norvegese Natalino Otto, cantante italiano 1913 Ad Reinhardt, pittore statunitense Takashi Yokoyama, nuotatore giapponese 1914 Franco Lucchini, aviatore italiano Ralph Marterie, musicista italiano Herbert Reinecker, scrittore tedesco Hans Rösch, bobbista tedesco 1915 Luigi Maffeo, arcivescovo cattolico italiano Danny Smick, cestista statunitense 1916 Enzo Bartoli, cestista italiano Carlo Rustichelli, musicista italiano 1917 Ambrogio Alfonso, calciatore italiano Milena Milani, giornalista italiana Vito Pandolfi, regista italiano Guerrino Striuli, calciatore italiano 1918 - Attilio Prevost, imprenditore italiano 1919 - Giacomo Bergamonti, politico italiano 1920 Dave Bartholomew, musicista statunitense Bruno Dozzini, poeta italiano Mario Giannelli, giocatore football statunitense Franco Lucentini, scrittore italiano Pietro Varona, calciatore italiano Vittorio Vettori, scrittore italiano 1921 Bill Dudley, giocatore football statunitense Luciana Spadoni, cestista italiana 1922 Theo Braun, pittore austriaco Renato Brighenti, calciatore italiano Ava Gardner, attrice statunitense Artemio Giovagnoni, commediografo italiano Jonas Mekas, regista lituano 1923 Michael DiBiase, wrestler statunitense Piero Gambacciani, architetto italiano Mikołaj Kozakiewicz, politico polacco 1924 Mohand-Aârav Bessaoud, scrittore berbero Krishna Prasad Bhattarai, politico nepalese Ubaldo Calabresi, arcivescovo cattolico italiano Abdirizak Haji Hussein, politico somalo Louise Jacobson Roger Mindonnet, calciatore francese 1925 Sauro Babini, partigiano italiano Prosper Grech, cardinale maltese 1926 Luis Costales, politico ecuadoriano Juan José Linz, politologo spagnolo Badr Shakir al-Sayyab, poeta iracheno 1927 Helmut Fottner, calciatore tedesco Mary Higgins Clark, scrittrice statunitense Pio La Torre, politico italiano Silvano Ridi, politico italiano Teresa Stich-Randall, soprano statunitense 1928 Michael Howard, schermidore britannico Manfred Rommel, politico tedesco Norman Rossington, attore inglese 1929 Sebastiano Buzzin, calciatore italiano Lello Di Domenico, tenore italiano Noel Duval, storico, archeologo francese Tadashi Nakamura, doppiatore giapponese Lennart Skoglund, calciatore svedese 1930 Arsenio Iglesias, calciatore spagnolo Pier Giorgio Perotto, informatico italiano 1931 Walter Abish, scrittore statunitense Alves Barbosa, ciclista portoghese Mauricio Kagel, compositore argentino Robert Ridgely, attore statunitense 1932 Anna Maria Ackermann, attrice italiana Antonio Boyer, baritono italiano Giosetta Fioroni, pittrice italiana On Kawara, artista giapponese Allen Kelley, cestista statunitense 1933 Francisco Capel, cestista spagnolo Domenico Maselli, politico e religioso italiano Luciano Rondinella, cantante e attore italiano Dirk Sanders, ballerino, attore e coreografo francese 1934 Ettore Frangipane, giornalista, disegnatore e scrittore italiano Stjepan Mesić, politico croato 1935 Väinö Huhtala, fondista e canottiere finlandese Antonio Rodotà, ingegnere e dirigente d'azienda italiano 1936 Léo Eichmann, calciatore svizzero Kurt Liebrecht, calciatore tedesco orientale Chris McGregor, pianista e compositore sudafricano 1937 Jaume Alomar, ciclista su strada spagnolo Hansruedi Führer, calciatore svizzero Félix, calciatore brasiliano Wiesław Skołucki, vescovo vetero-cattolico polacco V″jačeslav Čornovil, politico ucraino 1938 Hans Küppers, calciatore tedesco Juan Carlos Lallana, calciatore argentino Mesías Maiguashca, compositore ecuadoriano Philippe Nahon, attore francese Valentim Loureiro, politico portoghese 1939 Dean Corll, assassino seriale statunitense Natalino Gatti, politico italiano Jan Rodvang, calciatore norvegese 1940 Amedeo Bellini, architetto italiano Anthony Fauci, immunologo statunitense Grigorij Kriss, schermidore sovietico Erich Maas, calciatore tedesco Jan Stráský, politico cecoslovacco Ugo Tomeazzi, calciatore italiano 1941 Michael Billington, attore britannico Howden Ganley, pilota di Formula 1 neozelandese 1943 Alberto Andrade, politico peruviano Giorgio Giovannini, magistrato italiano Tarja Halonen, politica finlandese Kazuo Komatsubara, disegnatore giapponese Christian Raymond, ciclista francese 1944 Oswald Gracias, cardinale cattolico indiano Antonio La Forgia, politico italiano Tomislav Prosen, calciatore jugoslavo Woody Shaw, musicista e compositore statunitense Salvatore Venuta, biologo e oncologo italiano 1945 Peter Houseman, calciatore inglese Lemmy Kilmister, cantante britannico Luca Lombardi, compositore italiano Nicholas Meyer, scrittore e regista statunitense Vincenzo Proietti Farinelli, calciatore italiano 1946 Jan Akkerman, chitarrista olandese Inge Ejderstedt, calciatore svedese Vittorio Giardino, fumettista italiano Erwin Pröll, politico austriaco Jeff Sessions, politico statunitense Yū Yamamoto, animatore giapponese 1947 Aude De Kerros, pittrice e saggista francese Miguel Ángel González, calciatore spagnolo 1948 Stan Bowles, calciatore britannico Edwige Fenech, attrice francese Mo Layton, cestista statunitense Paola Mattioli, fotografa italiana 1949 Warwick Brown, pilota automobilistico australiano Vakht'ang Koridze, calciatore sovietico Randy Neugebauer, politico statunitense Willi Reimann, calciatore tedesco 1950 Gilberto Alves, calciatore brasiliano Antonino Caruso, politico e avvocato italiano Lucilla Galeazzi, cantautrice italiana Salvatore Jacolino, calciatore italiano Ileana Ongar, atleta italiana Fausto Terenzi, conduttore radiofonico italiano 1951 Jerzy Kraska, calciatore polacco V″jačeslav Leščuk, calciatore sovietico Sergio Ramírez, calciatore uruguaiano 1952 Bruno Cipolla, canottiere italiano Patrick Pons, pilota motociclistico francese Hilkka Riihivuori, fondista finlandese 1953 Timothy Carhart, attore statunitense Marco Giusti, giornalista italiano Vincenzo Patanè, giornalista italiano 1954 Cesare Accetta, direttore della fotografia italiano Pino De Vittorio, cantante italiano José María Figueres, politico costaricano Vidar Hansen, calciatore norvegese Kazunori Itō, scrittore giapponese Patrizia Loreti, attrice italiana Gregory Scott Paul, paleontologo statunitense 1955 Mizuho Fukushima, politica giapponese Clarence Gilyard, attore statunitense Adam Kuligowski, scacchista polacco Gary Lachman, scrittore statunitense Stefano Tassinari, scrittore italiano László Vágner, arbitro di calcio ungherese 1956 Amor Jebali, calciatore tunisino Irene Khan, avvocato bengalese José López Maeso, tennista spagnolo Ed Rains, cestista statunitense José Ulloa Mendieta, arcivescovo panamense 1957 Oriano Giovanelli, politico italiano Hamid Karzai, politico afghano Scott Spiegel, regista statunitense Martin Trocha, calciatore tedesco orientale António André, calciatore portoghese 1958 Munetaka Higuchi, batterista giapponese Paul Pressey, cestista statunitense Hans Spaan, pilota motociclistico olandese Lea Sölkner, sciatrice austriaca 1959 Emanuela Da Ros, giornalista italiana Lee Daniels, regista statunitense Shpëtim Duro, allenatore di calcio albanese Anil Kapoor, attore indiano Perry Lang, attore statunitense Kevin Magee, cestista statunitense Franco Panizza, politico italiano Jesús Purizaga, calciatore peruviano Tom Schneider, giocatore di poker statunitense Angelo Scuri, schermidore italiano 1960 Luciano Bruni, calciatore italiano Mimì Ciaramella, batterista italiano Fuyumi Ono, scrittrice giapponese Marjan Podobnik, politico sloveno Enrico Rimoldi, regista italiano 1961 Mary Barra, imprenditrice statunitense Antonello Iannarilli, politico italiano Florent Ibengé, calciatore del Congo Kwak Sung-Ho, calciatore sudcoreano Gaute Larsen, calciatore norvegese Wade Williams, attore statunitense Jay Wright, allenatore di basket statunitense İlham Əliyev, politico azero 1962 Christian Mark, bobbista austriaco Jim Morrissey, giocatore football statunitense Marco Pecoraro Scanio, politico italiano Nobuteru Yūki, fumettista giapponese 1963 Christopher Barry Morris, calciatore irlandese Tod Murphy, cestista statunitense Mary Ramsey, cantante e violista statunitense Neil Turbin, cantante statunitense 1964 Jean-Paul Civeyrac, regista francese Kenny Earl Edwards, batterista statunitense Christophe Miossec, cantautore francese Francesco Saverio Romano, politico italiano Georgios Savva, calciatore cipriota Mark Valley, attore statunitense Stu West, bassista britannico 1965 Nicholas Cusack, calciatore inglese Václav Korunka, fondista ceco Emma Marcegaglia, imprenditrice italiana Winston Moss, giocatore football statunitense André Nieuwlaat, calciatore norvegese Brian Reitzell, musicista statunitense 1966 Diedrich Bader, attore statunitense Ferdinando Maddaloni, attore e scrittore italiano Max Manzo, pilota motociclistico italiano Christian Stumpf, calciatore austriaco 1967 - Michail Ščennikov, atleta sovietico 1968 Doyle Bramhall II, cantante statunitense Choi Jin-sil, attrice sudcoreana Francantonio Genovese, politico italiano Jamie Hince, cantante britannico Kevin Lynch, cestista statunitense Astrid Strauss, nuotatrice tedesca 1969 Milan Blagojevic, calciatore australiano Chen Yueling, atleta cinese Linda Gates, tennista statunitense Tarō Gotō, calciatore giapponese Abiodun Idowu, calciatore nigeriano Kristina Kalesinskaitė, cestista lituana Nick Love, regista e scrittore inglese Ed Miliband, politico britannico Mark Millar, fumettista scozzese Luis Musrri, calciatore cileno Nazzareno Pilozzi, politico italiano Oleg Ivanovič Skripočka, cosmonauta russo Gintaras Staučė, calciatore lituano 1970 Breck Eisner, regista statunitense Marco Minnemann, batterista tedesco Amaury Nolasco, attore portoricano 1971 Giōrgos Alkaios, cantante greco Christopher Daniels, wrestler statunitense Tommi Kautonen, calciatore finlandese Ömer Kılıç, calciatore turco Miguel Lutonda, cestista angolano Ricky Martin, cantante portoricano Viktorija Navroc'ka, cestista ucraina Christopher Showerman, attore statunitense 1972 Eddy Bembuana-Keve, calciatore del Congo Richard Dutruel, calciatore francese Marc Edworthy, calciatore inglese Álvaro Mesén, calciatore costaricano Matt Passmore, attore australiano 1973 Martin Kellerman, fumettista svedese Grutle Kjellson, cantante norvegese Liu Dong, atleta cinese Giancarlo Marinelli, scrittore italiano Stephenie Meyer, scrittrice statunitense Igor Mihajlovski, cestista macedone Eddie Pope, calciatore statunitense Ali Salem Tamek, attivista sahrāwī 1974 Samuel Caballero, calciatore honduregno Fary Faye, calciatore senegalese Thure Lindhardt, attore danese Ivan Ranđelović, calciatore serbo Marcelo Salas, calciatore cileno Tadjou Salou, calciatore togolese Ryan Seacrest, giornalista statunitense Cristina Umaña, attrice colombiana 1975 Daniela Colaiacomo, schermitrice italiana Francesca Martinez, attrice e modella italiana Ville Tiisanoja, atleta finlandese 1976 Ángel Matos, taekwondoka cubano Riki van Steeden, calciatore neozelandese 1977 Claudia Corsini, pentatleta italiana Hans Erik Eriksen, calciatore norvegese Jimmie Hunter, cestista statunitense Michael Raymond-James, attore statunitense Iman Sabbah, giornalista israeliana Américo, cantante cileno 1978 Josh Asselin, cestista statunitense Yıldıray Baştürk, calciatore turco Gemelli Carlson, modello statunitense Souleymane Diawara, calciatore senegalese Ferenc Róth, calciatore ungherese 1979 Hervé Duclos-Lassalle, ciclista francese Julio Díaz, pugile messicano Svetlana Pospelova, atleta russa Yusuf Rabiev, calciatore tagiko Chris Spradlin, wrestler statunitense 1980 Stephen Appiah, calciatore ghanese Andrew Barron, calciatore neozelandese Geoffrey Dernis, calciatore francese Maarja-Liis Ilus, cantante estone Noel Kaseke, calciatore zimbabwese Jason Miller, artista marziale statunitense Cassidey Rae, attrice pornografica statunitense Jelle ten Rouwelaar, calciatore olandese 1981 Dima Bilan, cantante e attore russo Justice Christopher, calciatore nigeriano José Cáceres, pallavolista dominicano Nneka, cantautrice tedesca Cliff Hawkins, cestista statunitense Chris Kluwe, giocatore football statunitense Sophie Moone, attrice pornografica ungherese Broc Parkes, pilota motociclistico australiano Jørgen Pettersen, calciatore norvegese Brian Stock, calciatore gallese Jakub Vágner, biologo ceco 1982 Masaki Aiba, attore e cantante giapponese Kevin Burnett, giocatore football statunitense Robert Carmine, attore statunitense Tetsuya Kakihara, cantante giapponese Carlalberto Ludi, calciatore italiano Mickaël Roche, calciatore francese 1983 Cao Lei, sollevatrice cinese Rareș Dumitrescu, schermidore rumeno Irene Fornaciari, cantante italiana Daria Gaiazova, fondista canadese Tim Jennings, giocatore football statunitense Irina Krush, scacchista statunitense 1984 Rogério Miranda Silva, calciatore brasiliano Wallace Spearmon, atleta statunitense Austin Stowell, attore statunitense 1985 Akande Ajide, calciatore nigeriano Teresa Frassinetti, pallanuotista italiana Seidou Idrissa, calciatore nigerino Fabiano Joseph, atleta tanzaniano Manuel António Machado, calciatore angolano Mirna Mazić, cestista croata David Ragan, pilota automobilistico statunitense Andrew Romine, giocatore di baseball statunitense Christina Schwanitz, atleta tedesca Hugo Leonardo Silva Serejo, calciatore brasiliano Matthew Targett, nuotatore australiano Cai Zhi Yun, attrice taiwanese 1986 Lee Yong, calciatore sudcoreano Tim Elliott, artista marziale misto statunitense Charlie Faumuina, rugbista a 15 neozelandese Kyrylo Fesenko, cestista ucraino Theodor Gebre Selassie, calciatore ceco Satomi Ishihara, attrice giapponese Riyo Mori, modella giapponese Gavintra Photijak, modella tailandese Luca Sannino, attore italiano 1987 Matías Cahais, calciatore argentino Yamaguchi Falcão Florentino, pugile brasiliano Alex Giorgetti, pallanuotista italiano Aaron Gwin, biker statunitense 1988 Park Jin-joo, attrice sudcoreana Stefanos Athanasiadīs, calciatore greco Momodou Ceesay, calciatore gambiano Dušan Cvetinović, calciatore serbo Ehor Luhačev, calciatore ucraino Simon Zenke, calciatore nigeriano 1989 Rashed Al Hooti, calciatore bahreinita Steve Johnson, tennista statunitense Diafra Sakho, calciatore senegalese Gonzalo Verón, calciatore argentino 1990 - Amrita Acharia, attrice nepalese 1990 - Brigetta Barrett, atleta statunitense 1990 - Dwayne Allen, giocatore football statunitense 1990 - Jordan Mills, giocatore football statunitense 1990 - Mohammed Saeid, calciatore svedese 1990 - Ryō Miyake, schermidore giapponese 1990 - Samir Ayass, calciatore bulgaro 1990 - Samuel Afum, calciatore ghanese 1990 - Thomas van der Plaetsen, atleta belga 1991 - Desiree Righi, calciatrice italiana 1991 - Eric Moreland, cestista statunitense 1991 - Lara Michel, tennista svizzera 1991 - Marcel Mathis, sciatore austriaco 1991 - Mikaela Matthews, sciatrice statunitense 1991 - Sofia Black D'Elia, attrice statunitense 1992 - Davante Adams, giocatore football statunitense 1992 - Maksym Malyšev, calciatore ucraino 1992 - Michel Babatunde, calciatore nigeriano 1992 - Mohammed Fatau, calciatore ghanese 1992 - Nima Alamian, tennistavolista iraniano 1992 - P.J. 1992 - P.J. Hairston, cestista statunitense 1992 - Salim Cissé, calciatore guineano 1992 - Serge Aurier, calciatore ivoriano 1993 - Prince-Désir Gouano, calciatore francese 1993 - Yuya Kubo, calciatore giapponese 1994 – Daphne Groeneveld, modella olandese 1994 - Eve Perisset, calciatrice francese 1994 - Hallgrím Hansen, calciatore faroese 1995 - Anett Kontaveit, tennista estone 1995 - Fabrice Ondoa, calciatore camerunese 1995 - Nen Sothearath, calciatore cambogiano 1999 - Nelson Sarmento, calciatore est-timorese 