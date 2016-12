Accade il 25 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Accade il 25 dicembre Il 25 dicembre è il 359º giorno del Calendario Gregoriano (il 360º negli anni bisestili) Mancano 6 giorni alla fine dell'anno • 273 – L'imperatore romano Aureliano dedica un tempio a Sol Invictus nel supposto giorno del solstizio d'inverno e giorno della rinascita del Sole. • 336 - A Roma è documentata una celebrazione del Natale: è la più antica finora conosciuta. • 354 – Papa Liberio fissa al 25 dicembre la data ufficiale del Natale. • 390 - Il vescovo di Milano Ambrogio costringe l'imperatore romano Teodosio a fare penitenza (a causa del massacro da questi ordinato contro i tessalonicesi). • 537 - A Costantinopoli, Giustiniano dedica una chiesa a Santa Sofia. • 800 – Incoronazione di Carlo Magno come Imperatore dei Romani a Roma da parte di Papa Leone III. • 858 – Fozio viene incoronato Patriarca di Costantinopoli. • 995 - La Norvegia celebra per la prima volta il Natale cristiano. • 1000 - Santo Stefano d'Ungheria viene incoronato re. • 1038 – L'espressione "Cristes maessam" (da cui "Christmas") viene usata per la prima volta in una cronaca anglosassone in riferimento a questo giorno di dicembre. • 1065 - Consacrazione dell'Abbazia di Westminster a Londra. • 1066 - Guglielmo il Conquistatore viene incoronato re d' Inghilterra • 1075 – Papa Gregorio VII viene aggredito dai romani durante la messa di Natale. • 1120 – Viene fondato l'Ordine premostratense. • 1130 - Fondazione del Regno di Sicilia tramite l'incoronazione di Ruggero II a Palermo • 1194 - Incoronazione di Enrico VI di Hohenstaufen, a Palermo, quale re di Sicilia. • 1223 – Francesco d'Assisi allestisce, a Greccio, il primo presepe "vivente". • 1249 – Le forze crociate sono attaccate dai turchi a Damietta. • 1282 - Gli Asburgo diventano ufficialmente feudatari in Austria. • 1410 - Eccidio di Lozio, la famiglia Nobili viene sterminata ad opera della famiglia Federici • 1413 - Fallisce un complotto dei lollardi per impadronirsi del re inglese Enrico V. • 1492 - Una delle tre caravelle di Colombo si arena e deve dunque essere evacuata. • 1521 - I riformatori luterani celebrano a Wittemberg la prima messa di Natale in lingua tedesca. • 1538 - Prima messa di Natale in Messico. È celebrata dal padre Pedro de Gante. • 1538 - Sant'Ignazio de Loyola celebra la sua prima messa. • 1551 - Edoardo VI d'Inghilterra rinvia l'esecuzione del duca di Somerset in quanto è Natale. • 1583 - Il compositore Orlando Gibbons viene battezzato. • 1604 – Coloni francesi al largo del futuro Maine celebrano il Natale: è la prima volta nei futuri Stati Uniti. • 1643 - Il capitano della Marina Inglese, sotto il vessillo della Compagnia delle Indie Orientali, William Mynors scopre l'isola del Natale • 1775 – Il papa Clemente XIV pubblica la Lettera Enciclica Inscrutabile divinae sapientiae, sull'inizio del pontificato, sulla cura per la scelta dei nuovi preti, sulle condizioni del mondo moderno, sulla cura episcopale. • 1776 – George Washington e il suo esercito attraversano il Fiume Delaware. • 1818 – Prima esecuzione di Astro del Ciel (Stille Nacht) (Chiesa di San Nicola a Oberndorf, Austria). • 1837 – Battaglia di Okeechobee – L'esercito statunitense sconfigge gli indiani Seminole. • 1868 - Il presidente statunitense Andrew Johnson concede la grazia a tutti gli ex-combattenti degli Stati Confederati d'Americanella Guerra di secessione americana. • 1868 - La Repubblica Ezo viene fondata su Hokkaidō dai ribelli degli Shogunati. • 1914 – Appena passata la mezzanotte le truppe tedesche sul fronte occidentale cessano il fuoco e iniziano a cantare canzoni natalizie. Attraversando la terra di nessuno si scambiano doni con i nemici che li fronteggiano. La tregua di Natale durerà per diversi giorni a seconda delle zone. • 1926 – Hirohito diventa Imperatore del Giappone, succedendo all'Imperatore Yoshihito. • 1932 – Un terremoto di magnitudo 7,6 nella regione di Gansu, in Cina, uccide oltre 70.000 persone. • 1938 – Sudafrica: dei pescatori scoprono fra le proprie reti un esemplare di pesce sconosciuto. In seguito viene chiamatoCelacanto (o Celacantide), e si tratta di una specie di pesce ritenuta estinta milioni di anni fa. • 1939 – Canto di Natale di Charles Dickens, viene letto alla radio per la prima volta (CBS radio). • 1941 – Hong Kong si arrende ai giapponesi. • 1947 – Entra in vigore la Costituzione della Repubblica di Cina. • 1953 – Scoppia un incendio a Shek Kip Mei, Hong Kong. • 1973 – ARPANET si blocca quando a causa di un bug di programmazione, tutto il traffico di ARPANET viene smistato all'Università di Harvard, provocando un "congelamento" del server. • 1977 – Il Primo ministro Menachem Begin si incontra in Egitto con il Presidente egiziano Anwar Sadat. • 1989 – Nicolae Ceaușescu, dittatore comunista della Romania, e la moglie Elena vengono condannati a morte per vari capi di imputazione con un processo sommario e giustiziati. • 1991 – Michail Gorbačëv rassegna le proprie dimissioni da presidente dell'URSS. • 1996 – Portopalo: nella notte fra il 25 e il 26 dicembre affonda un battello di immigrati che cercava di raggiungere le coste siciliane. Le vittime sono 283: si tratta della più grande tragedia navale avvenuta nel Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale. Viene ricordata come la Strage di Natale. • 2003 - Benin, Africa: un Boeing 727 precipita subito dopo il decollo dall'aeroporto di Cotonou; morti 113 passeggeri, in gran parte cittadini libanesi. • 2003 - Cina: una esplosione in un giacimento di gas naturale nella contea di Kaixian causa 191 morti. • 2004 – La navetta Cassini rilascia la sonda Huygens che atterrerà su Titano, una delle lune di Saturno. • 2005 – Il Papa Benedetto XVI pubblica la Lettera Enciclica Deus Caritas est, prima del suo pontificato. 