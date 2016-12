Nasce il 25 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce il 25 dicembre La lista contiene circa 700 persone Berenice II, regina greca antica 40 a.C. - Cleopatra VIII, sovrano 40 a.C. - Alessandro Helios, sovrano egizio 1250 - Giovanni IV Lascaris, imperatore bizantino 1281 - Alice de Lacy, nobile britannica 1396 - Pievano Arlotto, presbitero italiano 1462 - Cristina di Sassonia, principessa 1463 - Giovanni di Schwarzenberg-Hohenlandsberg 1476 - Luisa de' Medici 1491 - Giovanni Marinoni, presbitero italiano 1494 - Antonia di Borbone-Vendôme 1505 - Cristina di Sassonia, nobile tedesca 1538 - Luigi d'Este, cardinale italiano 1560 - Pietro Paolo Navarro, religioso italiano 1563 - Guidobaldo Bonarelli, poeta italiano 1564 - Abraham Bloemaert, pittore olandese 1564 - Johannes Buxtorf, ebraista e docente tedesco 1583 - Orlando Gibbons, compositore e organista inglese 1584 - Margherita d'Austria-Stiria 1601 - Ernesto I di Sassonia-Gotha-Altenburg 1610 - Charles Howard, nobile inglese 1616 - Christian von Hofmannswaldau, poeta tedesco 1624 - Angelus Silesius, poeta e mistico tedesco 1628 - Noël Coypel, pittore francese 1642 - Isaac Newton, matematico e fisico inglese 1651 - Pedro Manuel Colón de Portugal, funzionario spagnolo 1652 - Archibald Pitcairne, medico scozzese 1660 - Charles Somerset, nobile inglese 1665 - Grizel Baillie, scrittrice e cantautrice scozzese 1667 - Melusine von der Schulenburg, nobile tedesca 1686 - José da Câmara d'Atalaia, cardinale portoghese 1686 - Giovanni Battista Somis, violinista italiano 1696 - Giovanni di Sassonia-Weimar, principe tedesco 1700 - Leopoldo II di Anhalt-Dessau, principe tedesco 1706 - Maria Anna di Schwarzenberg, principessa tedesca 1709 - Julien Offray de La Mettrie, filosofo francese 1711 - Jean-Joseph de Mondonville, musicista francese 1712 - Pietro Chiari, gesuita, scrittore italiano 1716 - Johann Jakob Reiske, orientalista tedesco 1717 - Papa Pio VI 1720 - Anna Maria Pertl, austriaca 1722 - Prithvi Narayan Shah 1722 - Stanisław Lubomirski, politico polacco 1724 - John Michell, astronomo, geologo e fisico inglese 1725 - Esteban Salas y Castro, compositore cubano 1728 - Vittorio Amedeo Cigna-Santi, scrittore italiano 1728 - Johann Adam Hiller, compositore tedesco 1730 - Filippo Mazzei, medico, filosofo e saggista italiano 1739 - Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George, francese 1741 - Federico Carlo di Wied-Neuwied 1745- Francesco Saverio Bartoli, scrittore italiano 1747 - Robert Cleveley, pittore e militare britannico 1753 - Emmanuel de Launay, politico francese 1754 - Jean Baptiste Bouchotte, politico francese 1759 - Richard Porson, filologo inglese 1761 - Claudio Salvatore Balzari, pittore italiano 1761 - William Gregor, mineralogista britannico 1762 - Michael Kelly, cantante irlandese 1763 - Claude Chappe, inventore francese 1764 - Ferdinand August von Spiegel, arcivescovo tedesco 1767 - Henry Lascelles, politico inglese 1771 - Charles Athanase Walckenaer, letterato francese 1771 - Dorothy Wordsworth, scrittrice inglese 1771 - Luigi Natale Vernazzi, orafo italiano 1775 - Gustav Heinrich von Braun, politico prussiano 1775 - Antonio Sorgo, scrittore croato 1785 - Étienne de Gerlache, politico e avvocato belga 1785 - Jacopo Sanvitale, letterato e scienziato italiano 1792 - Antonio Adamini, architetto svizzero 1793 - Andrea Charvaz, arcivescovo cattolico italiano 1794 - Evasio Radice, patriota e politico italiano 1796 - Karl Friedrich von Steinmetz, generale tedesco 1797 - Joseph-Marie Quérard, scrittore francese 1799 - Manuel Bulnes, politico cileno 1799 - August Riedel, pittore tedesco 1800 - John Phillips, geologo britannico 1800 - Manuel Bento da Silva, cardinale portoghese 1803 - Stefano Paolo Rambaldi, presbitero italiano 1806 - Marija Nikolaevna Raevskaja, nobildonna russa 1806 - Martha Coffin Wright, insegnante statunitense 1810 - Lorenzo Langstroth, inventore statunitense 1810 - Francis de Laporte de Castelnau, esploratore francese 1811 - Wilhelm Emmanuel von Ketteler, vescovo tedesco 1815 - Antonio Santelmo, patriota italiano 1815 - Temistocle Solera, librettista italiano 1816 - Giambattista Giustinian, politico italiano 1819 - Vittorio Zoppi, politico italiano 1820 - Salvatore Calvino, politico italiano 1820 - Eugenio di Württemberg, nobile tedesco 1821 - Clara Barton, insegnante statunitense 1825 - Stephen Fowler Chadwick, politico statunitense 1827 - Paolo Geymonat, pastore protestante italiano 1829 - Carlo Ludovico II di Hohenlohe-Langenburg, principe 1831 - Johann Ritter von Herbeck, compositore austriaco 1833 - Adelaide Maria di Anhalt-Dessau 1834 - Nikolaj Serno-Solov'evič, scrittore russo 1836 - Francesco Cirio, imprenditore italiano 1837 - Frédéric Cournet, politico francese 1840 - Pietro Scaratti, militare italiano 1846 - Billy Breakenridge, attore statunitense 1846 - Pietro Rosano, politico italiano 1847 - William A. Shinkman, scacchista statunitense 1848 - Enrico Golisciani, librettista italiano 1849 - Alberto Tonelli, matematico italiano 1849 - Fabio Chigi Saracini, nobile italiano 1849 - Nogi Maresuke, politico giapponese 1850 - Isabella Valency Crawford, poetessa canadese 1850 - Ettore De Maria Bergler, pittore italiano 1852 - Lionel Royer, pittore francese 1856 - Pud Galvin, giocatore di baseball statunitense 1860 - Walter Weston, missionario inglese 1860 - Manwell Dimech, politico maltese 1863 - César Bettex, tiratore francese 1865 - Speri Della Chiesa Jemoli, giornalista italiano 1866 - Max Wien, fisico tedesco 1867 - William Lashly, esploratore britannico 1868 - Eugenie Besserer, attrice statunitense 1869 - Shekib Arslan, politico e scrittore libanese 1869 - Ahmed Shawqi, poeta egiziano 1870 - Helena Rubinstein, imprenditrice polacca 1870 - Lloyd Hildebrand, pistard britannico 1870 - Paolo Ferraro, criminale italiano 1872 - Walter Augustin Villiger, astronomo svizzero 1873 - Vladimir Ghika, diplomatico rumeno 1874 - Antonio Discovolo, pittore italiano 1874 - Marie Krogh, fisiologa danese 1875 - Lina Cavalieri, soprano e attrice italiana 1875 - Orazio Cipriani, giornalista italiano 1875 - Theodor Innitzer, cardinale austriaco 1876 - Adolf Otto Reinhold Windaus, chimico tedesco 1876 - Giuseppe De Luca, baritono italiano 1876 - Mohammad Ali Jinnah, politico pakistano 1876 - Natale Prampolini, ingegnere italiano 1877 - Luigi Cesare Bollea, storico italiano 1878 - Louis Chevrolet, imprenditore svizzero 1878 - Joseph Schenck, produttore russo 1879 - Igo Etrich, aviatore austro-ungarico 1881 - John Dill, generale britannico 1882 - Gordon Balfour, canottiere canadese 1884 - Samuel Berger, pugile statunitense 1884 - Evelyn Nesbit, attrice statunitense 1885 - Albert Betz, fisico e ingegnere tedesco 1885 - John Bowers, attore statunitense 1885 - Walter How, esploratore britannico 1886 - Franz Rosenzweig, filosofo tedesco 1886 - Gotthard Heinrici, generale tedesco 1886 - Kid Ory, musicista statunitense 1887 Conrad Hilton, imprenditore statunitense Giovanni Orcel, sindacalista italiano 1888 Halpern Leivick, scrittore russo Sonya Levien, sceneggiatrice russa 1889 Osmín Aguirre y Salinas, politico salvadoregno Nathaniel Shilkret, clarinettista statunitense Giggi Spaducci, poeta italiano 1890 Robert Ripley, imprenditore statunitense Natale Sardelli, architetto italiano 1891 Kenneth Noel Anderson, generale inglese Earle Foxe, attore statunitense Poul Nielsen, calciatore danese 1893 Edith Thompson, britannica Joe Rock, attore statunitense Natale Santero, politico italiano Viggo di Rosenborg, principe danese 1894 Rudolf Formis, ingegnere tedesco Isaac M. Laddon, progettista statunitense Cesare Lovati, calciatore argentino Marcos Carneiro de Mendonça, calciatore brasiliano 1896 Hermann Jónasson, politico islandese Ludmilla Smanov, attrice russa Joachim von Siegroth, generale tedesco 1897 Norman Barry, giocatore football statunitense Piero Calamai, marinaio italiano Aldo Castelfranco, ingegnere italiano Noël Delberghe, pallanuotista francese Natale Polci, poeta italiano 1899 Humphrey Bogart, attore statunitense Frank Ferguson, attore statunitense Noel Purcell, pallanuotista irlandese 1900 - Giuseppe Scarpi, arbitro di calcio italiano 1901 Alice, duchessa di Gloucester, nobile Eduard Bargheer, pittore tedesco Ettore Bocchini Padiglione, cavaliere italiano Stefano Cagna, aviatore italiano Italo Gemini, politico italiano Milada Horáková, politica cecoslovacca Natale Menotti, politico italiano 1902 Maurice Gallay, calciatore francese Barton MacLane, attore statunitense William Henry Phelps Jr., ornitologo venezuelano Amulio Viarengo, ciclista italiano Francesca d'Orléans, principessa francese 1903 - Lelio Basso, politico italiano 1904 Natale Balossino, calciatore italiano Silvestre Cuffaro, politico italiano Gerhard Herzberg, fisico e chimico canadese Bernard Vorhaus, regista statunitense 1905 Lewis Allen, regista britannico Fernand Gravey, attore belga Sergio Guerri, cardinale italiano Étienne Mattler, calciatore francese Pietro Sbalzarini, calciatore italiano 1906 Ariosto Neri, aviatore italiano Ernst Ruska, fisico tedesco 1907 Cab Calloway, attore statunitense Gino De Biasi, calciatore italiano Mike Mazurki, attore statunitense Adolfo Saporetti, pittore italiano Vittorio Zarfati, attore italiano 1908 Quentin Crisp, scrittore, attore britannico Helen Twelvetrees, attrice statunitense Herman Wold, statistico svedese 1909 Zora Arkus-Duntov, ingegnere belga Carlo Filogamo, schermidore italiano Reinhold Münzenberg, calciatore tedesco Louis Van Lint, pittore belga 1910 Suchan Babaev, politico sovietico Noel Barbara, teologo francese Cesare Bardelli, baritono italiano Marguerite Churchill, attrice statunitense 1911 Louise Bourgeois, artista francese Burne Hogarth, fumettista statunitense Noel Langley, scrittore statunitense Ivo Pescini, calciatore italiano 1912 Dino Faragona, politico italiano Aleksandar Živković, calciatore jugoslavo 1913 Candy Candido, attore statunitense Arvid Emanuelsson, calciatore svedese Tony Martin, attore statunitense Alan Noel Latimer Munby, scrittore inglese Paolo Perini, calciatore italiano 1914 Nello Aprile, scrittore italiano Natale Faccenda, calciatore italiano Konrad Georg, attore tedesco Oscar Lewis, antropologo statunitense Carlos Servetti, calciatore uruguaiano 1915 Pete Rugolo, compositore italiano Francesco Spinucci, militare italiano Richard Wilson, sceneggiatore statunitense Louis van de Goor, cestista belga 1916 Zdenka Schelingová, religiosa slovacca Quirino Toccacelli, ciclista italiano 1917 - Unsi Al Hagg, scrittore siriano 1918 Guido Beltrame, storico italiano Ahmed Ben Bella, politico algerino Natale De Carli, calciatore italiano Angelica Garnett, scrittrice e pittrice britannica Horace Greasley, militare inglese Bertie Mee, calciatore inglese Tamara Michajlovna Smirnova, astronoma russa Anwar al-Sadat, politico egiziano 1920 Carlo Aristide Dal Sasso, politico italiano Mario Pezzotta, trombonista italiano Aldo Puccinelli, calciatore italiano Óscar Sastre, calciatore argentino 1921 Petro Kito, dirigente d'azienda albanese Mustafa Mahmud, egiziano Semën Grigor'evič Sokolovskij, attore russo 1922 Luigi Asti, calciatore italiano William Demby, scrittore statunitense Félix Loustau, calciatore argentino 1923 René Girard, filosofo francese Luis Álamos, calciatore di calcio cileno 1924 Moktar Ould Daddah, politico mauritano Ubaldo Pugnaloni, ciclista italiano Rod Serling, scrittore statunitense Atal Bihari Vajpayee, politico indiano 1925 Carlos Castaneda, scrittore peruviano Luis Alberto Monge Álvarez, politico costaricano 1926 Febo Conti, attore italiano Arturo Ruffa, cestista argentino 1927 Joe Axelson, dirigente sportivo statunitense Georges Besse, imprenditore francese Nellie Fox, giocatore di baseball statunitense René Hauss, allenatore di calcio francese Leo Kubiak, cestista statunitense Ram Narayan, musicista indiano 1928 - Dick Miller, attore statunitense 1929 - Jerzy Antczak, attore polacco 1930 - Emanoul Aghasi, pugile iraniano 1930 - Armenak Alačačjan, cestista sovietico 1930 - Richard Hall, statunitense 1931 - Joe Gores, scrittore statunitense 1932 - Bonaldo Giaiotti, basso italiano 1932 - Cesare Golfari, politico e docente italiano 1932 - Antonina Ivanova, atleta sovietica 1932 - Egisto Marcucci, regista teatrale italiano 1932 - Michihiro Ozawa, calciatore giapponese 1933 - Giuseppe Bonura, scrittore italiano 1933 - Luca Brandolini, vescovo cattolico italiano 1933 - Larry Cahan, hockeista canadese 1933 - François de Closets, giornalista francese 1933 - Joachim Meisner, cardinale tedesco 1933 - Franco Pastorino, attore italiano 1933 - Phan Văn Khải, politico vietnamita 1934 - Giancarlo Baghetti, pilota automobilistico italiano 1934 - Stoycho Vassilev Breskovski, paleontologo bulgaro 1934 - Ernesto Brunetta, politico italiano 1934 - Noël Delaquis, vescovo canadese 1934 - Nelson Nieves, schermidore venezuelano 1935 - Amaury Epaminondas, calciatore brasiliano 1935 - Umberto Gandini, giornalista italiano 1935 - Nils Jensen, calciatore danese 1935 - Donald Norman, psicologo statunitense 1935 - Susana Rinaldi, attrice argentina 1935 - Sadiq al-Mahdi, politico sudanese 1936 - Gino Bacci, giornalista italiano 1936 - Alexandra, onorevole Lady Ogilvy 1936 - Jo de Haan, ciclista olandese 1937 - Maung Aye, politico birmano 1937 - Noel Furlong, giocatore di poker irlandese 1937 - Alberto Quadrio Curzio, economista italiano 1938 - Morio Higaonna, artista marziale giapponese 1939 - Don Alias, batterista statunitense 1939 - Bob James, pianista statunitense 1940 Pete Brown, poeta inglese Nicola De Buono, attore italiano Natalina Sanguinetti, schermitrice italiana Muse Sheikh Sayid Abdulle, politico somalo Wolfgang Stürner, storico tedesco 1941 John Capodice, attore statunitense Ronnie Cuber, sassofonista statunitense Dave Parks, giocatore football statunitense Don Pullen, pianista statunitense Guido Reybrouck, ciclista belga 1942 Françoise Dürr, tennista francese Barry Goldberg, cantautore statunitense Enrique Morente, cantante spagnolo Eric Stevenson, calciatore scozzese 1943 Bill Bowrey, tennista australiano Giuseppe Dato, urbanista italiano Wilson Fittipaldi, pilota di Formula 1 brasiliano Joe Harris, cantante belga Jacqui McShee, cantante inglese Savino Pezzotta, politico italiano Hanna Schygulla, attrice tedesca 1944 Simona Colarizi, storica italiana Ezio Damolin, sciatore italiano Jairzinho, calciatore brasiliano Richard Greenblatt, programmatore statunitense Henry Vestine, chitarrista statunitense 1945 Rick Berman, produttore televisivo statunitense Aldo Biasi, pubblicitario italiano Lawrence Borg, calciatore maltese Noel Redding, chitarrista britannico Ken Stabler, giocatore football statunitense Paul Willson, attore statunitense 1946 Jimmy Buffett, cantautore statunitense Larry Csonka, giocatore football statunitense Unto Heinonen, scacchista finlandese Reinhard Rauball, politico tedesco Marinus Wagtmans, ciclista olandese Stuart Wilson, attore inglese 1947 Osvaldo Bargero, montatore italiano Twink Caplan, attrice statunitense Michael D. Roberts, attore statunitense Ulrich Schulze, calciatore tedesco 1948 Dimitri Landeschi, scrittore italiano Noël Mamère, politico francese Barbara Mandrell, cantante statunitense Emanuel Mori, politico micronesiano Joel Santana, calciatore brasiliano Alia al Hussein, regina giordana 1949 Bernie Fryer, cestista statunitense István Osztrics, schermidore ungherese Wilbert Robinson, cestista statunitense Nawaz Sharif, politico pakistano Sissy Spacek, attrice statunitense Joey Yale, attore pornografico statunitense 1950 Serge Chiesa, calciatore francese Andrew Duff, politico britannico Franco Perruquet, bobbista italiano Yehuda Poliker, cantautore, pittore israeliano Kyle Rote Jr., calciatore statunitense Karl Rove, giornalista statunitense Kurt Tunheim, calciatore norvegese 1951 Antonio D'Alì, politico italiano Valentino Leonarduzzi, calciatore italiano Warren Robinett, programmatore statunitense 1952 Desireless, cantante francese Youssouf Ouédraogo, politico burkinabè CCH Pounder, attrice guyanese Paul Steinhardt, cosmologo statunitense 1953 Jimmie Baker, cestista statunitense Kaarlo Maaninka, atleta finlandese Massimo Meola, calciatore italiano Jürgen Röber, calciatore tedesco Stefano Vicario, regista italiano 1954 Manuel Luís Goucha, imprenditore portoghese Annie Lennox, cantante britannica Valentino Renzi, dirigente sportivo italiano Roberto Salerno, politico italiano João Justino dos Santos, calciatore brasiliano 1955 - Brett Vroman, cestista statunitense 1956 Carlos Fernando Borja, politico boliviano Tullio Fanelli, politico italiano Stéphane Ferrara, pugile francese Mykola Fesenko, cestista sovietico Billy Martin, tennista statunitense Isak Arne Refvik, calciatore norvegese 1957 Joaquín Guzmán, criminale messicano Torben Johansen, calciatore a danese Chris Kamara, calciatore inglese Shane MacGowan, musicista irlandese Hirofumi Nakazono, fumettista giapponese Guy Vandersmissen, calciatore belga 1958 Claudio Bardini, allenatore di basket italiano Luciano Caveri, politico italiano Antonio Colli, hockeista italiano Joop Hiele, calciatore olandese Alannah Myles, cantautrice canadese Joe Urla, attore statunitense Vito Vattuone, politico italiano 1959 Michael Anderson, astronauta statunitense Ron Davis, cestista statunitense Andrea Fogli, artista italiano Eirik Kvalfoss, biatleta norvegese Tiziana Lauri, ballerina italiana Jorge Porras, calciatore colombiano Mike Sweeney, calciatore canadese 1960 - Dmitrij Sucharev, cestista russo 1961 Íngrid Betancourt, politica colombiana Ezio Moroni, ciclista italiano Grete Ingeborg Nykkelmo, sciatrice norvegese Luigi Pepe, giornalista italiano Stefan Ruzowitzky, regista austriaco David Thompson, politico barbadiano 1962 Guido Baragli, pittore italiano Christian Fennesz, musicista austriaco Nabil Maâloul, calciatore tunisino Darren Wharton, cantante inglese Nenad Šulava, scacchista croato 1963 Helno, cantante francese Jan Erik Aalbu, calciatore norvegese Giacomo Zatti, cestista italiano 1964 Alberto Giuliani, allenatore di pallavolo italiano Ēriks Grigjans, calciatore di calcio lettone Devon Harris, bobbista giamaicano Gary McAllister, calciatore britannico Flavio Pirini, cantautore italiano Kevin Simms, rugbista britannico Jonas Sjöstedt, politico svedese Jesús Ángel Solana, calciatore spagnolo 1965 - Reto Götschi, bobbista svizzero 1966 Javier Frana, tennista argentino Mauro Picotto, musicista italiano 1967 Pavlo Klimkin, politico ucraino Boris Novković, cantante croato Massimo Palombella, presbitero italiano Jason Thirsk, bassista statunitense 1968 Taurino Araújo, politico brasiliano Helena Christensen, supermodella danese Jim Dowd, hockeista statunitense Klea Scott, attrice statunitense 1969 Antonis Antoniou, calciatore cipriota Nicolas Godin, polistrumentista francese Fred Børre Lundberg, sciatore norvegese Aleksandr Maslov, calciatore russo 1970 Chioma Ajunwa, calciatrice nigeriana Marco Alessandrini, politico italiano Sergio Altamura, chitarrista italiano Emmanuel Amuneke, calciatore nigeriano Rodney Dent, cestista statunitense Luis Antonio Moreno, calciatore colombiano Yūko Satō, doppiatrice giapponese Faysal bin Salman Al Sa'ud, principe saudita 1971 Dido, cantante britannica Carlo Corazzin, calciatore canadese Ralf Eggert, triatleta tedesco Vladislav Galkin, attore russo († 2010) Noel Hogan, chitarrista irlandese Ademola Johnson, calciatore a 5 nigeriano Noël Sciortino, giocatore di beach soccer francese Yoji Shinkawa, character designer giapponese Justin Trudeau, politico canadese 1972 Patrick Brennan, attore statunitense Josh Freese, batterista statunitense Martin Konecný, calciatore slovacco Matteo Vicino, regista italiano Qu Yunxia, atleta cinese 1973 Kim Hae-Woon, calciatore sudcoreano Cristina Chiuso, nuotatrice italiana Chris Harris, wrestler statunitense Tadatoshi Masuda, calciatore giapponese Gouichi Motomura, tennista giapponese Abiodun Obafemi, calciatore nigeriano Gabriel Popescu, calciatore rumeno Harald Solberg, calciatore norvegese 1974 Heriberto Lazcano, criminale messicano Iván Moro, pallanuotista spagnolo Chris Naeole, giocatore football statunitense Ahmed Sidibé, calciatore mauritano 1975 Choi Sung-Yong, calciatore sudcoreano Davide Carrera, apneista italiano Carlos Alberto Espínola, calciatore paraguaiano Mickaël Marsiglia, calciatore francese 1976 Armin van Buuren, disc jockey olandese Carlos Eduardo Gutiérrez, calciatore uruguaiano Tuomas Holopainen, pianista finlandese Petar Metličić, pallamanista croato 1977 Fabio Alteri, calciatore italiano Glen Crowe, calciatore irlandese Xabi Molia, scrittore, regista francese Aya Shouoto, fumettista giapponese Ali Tandoğan, calciatore turco 1978 Badshah Munir Bukhari, poeta pakistano Marco Castellani, bassista italiano Domenico Distilo, regista italiano Demos Goumenos, calciatore cipriota Joel Porter, calciatore australiano Paula Seling, cantante rumena Irina Sineckaja, pugile russa Miyuki Takahashi, pallavolista giapponese 1979 Hyun Young-Min, calciatore sudcoreano Hisham Abdel Khalek, regista egiziano Mohammed Haider Alo Ali, calciatore emiratino Laurent Bonnart, calciatore francese Mark Burkhart, pilota motociclistico statunitense Robert Huff, pilota automobilistico britannico Tatsuya Ishikawa, calciatore giapponese Jon Knautz, regista e sceneggiatore canadese Panče Ḱumbev, calciatore macedone 1980 Joanna Angel, attrice pornografica statunitense Gué Pequeno, rapper italiano Reika Hashimoto, attrice e modella giapponese Blaženko Lacković, pallamanista croato Carlos Mendes, calciatore statunitense Marcus Moore, cestista statunitense Jasmin Perković, cestista croato Raman Pjatrušėnka, canoista bielorusso Daniel Quaye, calciatore ghanese Marcus Trufant, giocatore football statunitense 1981 La Fouine, cantante e attore francese Trenesha Biggers, modella statunitense Yuri Floriani, atleta italiano 1982 Rob Edwards, calciatore gallese Alessio Fiore, pallavolista italiano Ethan Kath, musicista canadese Janez Zavrl, calciatore sloveno 1983 Noah Chivuta, calciatore zambiano Steven Dias, calciatore indiano Julio César Hurtado, calciatore boliviano Fabiana Mollica, bobbista italiana Yang Wenjun, canoista cinese 1984 Chris Cahill, calciatore australiano Locó, calciatore angolano Katia De Lys, attrice pornografica cubana Katarzyna Kryczalo, schermitrice polacca Georgia Moffett, attrice britannica Miloš Ninković, calciatore serbo Jesús Rabanal, calciatore peruviano Chris Richard, cestista statunitense Miloš Stojanović, calciatore serbo 1985 Alexander Rusev, wrestler bulgaro Cristèl Carrisi, cantautrice italiana Boubacar Diallo, calciatore guineano Vincenzo Gianneo, calciatore italiano Martin Mathathi, atleta keniota Lukas Klapfer, combinatista nordico austriaco Yoann Langlet, calciatore francese Trygve Åse Lunde, calciatore norvegese Renaldas Seibutis, cestista lituano Nathan Smith, biatleta canadese Mike Tullberg, calciatore danese 1986 Jules Aw, cestista senegalese Natália Guimarães, modella brasiliana Heng Wa Tam, calciatore cinese Alex Hepburn, cantante britannica Bolat Rajymbekov, ciclista kazako Yurika Sema, tennista giapponese Aya Suzaki, cantante giapponese 1987 Felizardo Ambrósio, cestista angolano Jahid Hasan Ameli, calciatore bengalese Krister Aunan, calciatore norvegese Nicola Chiaruzzi, calciatore sammarinese Patrick Deneen, sciatore freestyle statunitense Vítor Gomes, calciatore portoghese Ceyhun Gülselam, calciatore turco Mehmet Batdal, calciatore turco Kervin Johnson, calciatore honduregno Vít Jánov, biatleta ceco Daniel Mojsov, calciatore macedone Ma Qinghua, pilota automobilistico cinese Demaryius Thomas, giocatore football statunitense Svetlana Tsarukayeva, sollevatrice russa 1988 Dele Adeleye, calciatore nigeriano Eric Gordon, cestista statunitense Kajsa Kling, sciatrice alpina svedese Marco Mengoni, cantautore italiano Solomon Owello, calciatore nigeriano Nduka Ozokwo, calciatore nigeriano Simona Pop, schermitrice rumena João dos Santos, calciatore brasiliano András Vági, calciatore ungherese 1989 Angelo Peña, calciatore venezuelano Catalina Usme, calciatrice colombiana 1990 - Andrew Wenger, calciatore statunitense 1990 - Conny Perrin, tennista svizzera 1990 - Erjon Vuçaj, calciatore albanese 1990 - Lisa Larsen, fondista svedese 1990 - Mattia Placidi, tuffatore italiano 1990 - Mohamed Bassam, calciatore egiziano 1990 - Moreno Moser, ciclista italiano 1990 - Natanael Pimienta, calciatore brasiliano 1990 - Ramona Bachmann, calciatrice svizzera 1990 - Ronnia Fornstedt, modella svedese 1991 - Chiara Ianni, ginnasta italiana 1991 - Issam Jebali, calciatore tunisino 1991 - Mamadou Koné, calciatore ivoriano 1991 - Quirine Lemoine, tennista olandese 1991 - Rachel Keller, attrice statunitense 1992 - Elena Vestito, calciatrice italiana 1992 - Emmanuel Simon, calciatore papuano 1992 - Ogenyi Onazi, calciatore nigeriano 1993 - Andrea Basile, calciatore a 5 5 italiano 1993 - Andrea Drews, pallavolista statunitense 1993 - Ariadna Gutiérrez, modella colombiana 1993 - Gibran Lajud, calciatore messicano 1993 - Lucas Cândido, calciatore brasiliano 1993 - Samantha Zandomenichi, calciatrice italiana 1993 - Stole Dimitrievski, calciatore macedone 1994 - Alfredo Stephens, calciatore panamense 1995 - Brandon Tyler Russell, attore statunitense 1996 - David Atanga, calciatore ghanese 1996 - Emiliano Buendía, calciatore argentino 1996 - Tim Erlandsson, calciatore svedese 1998 - Giorgia Morera, ginnasta italiana tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo.

Calcola un giorno della settimana Giorno Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno Giorno della settimana

Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso