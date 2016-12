Accade il 26 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 26 dicembre Il 26 dicembre è il 360º giorno del Calendario Gregoriano (il 361º negli anni bisestili) Mancano 5 giorni alla fine dell'anno • 1003 – Elezione di Papa Giovanni XVIII • 1481 – Battaglia di Westbroek – Le truppe della Contea d'Olanda sconfiggono quelle del Principato vescovile di Utrecht. • 1606 – Esecuzione di Re Lear davanti alla corte d'Inghilterra. • 1620 - I Padri Pellegrini sbarcano in quella che diventerà la Colonia di Plymouth, nel Massachusetts. • 1620 - Vengono scoperti i crimini di Erzsèbet Báthory. • 1776 – Guerra d'indipendenza americana: i britannici vengono sconfitti nella Battaglia di Trenton. • 1790 – Luigi XVI di Francia dà il suo assenso pubblico alla costituzione civile del clero, durante Rivoluzione francese. • 1792 – A Parigi inizia il processo finale a Luigi XVI di Francia. • 1793 - Matrimonio tra Federico Lodovico di Prussia e Frederica di Mecklenburg-Strelitz. • 1793 - Battaglia di Geisberg: i francesi sconfiggono gli austriaci. • 1806 – Battaglia di Pultusk, tra le truppe napoleoniche e i prussiani. • 1812 – Delaware e Chesapeake vengono bloccate durante la Guerra del 1812. • 1825 – Apertura del Canale Erie. • 1861 – Gli inviati diplomatici degli Stati Confederati d'America: James Mason e John Slidell, vengono liberati dal governo statunitense, evitando così una possibile guerra tra Stati Uniti e Regno Unito. • 1862 – 38 indiani Dakota vengono impiccati dopo essere stati accusati di omicidio e stupro in seguito ad una breve ribellione. • 1898 – Marie e Pierre Curie isolano il radio. • 1908 – Jack Johnson diventa il primo campione afroamericano dei pesi massimi, sconfiggendo Tommy Burns a Sydney(Australia). • 1916 – Joseph Joffre diventa Maresciallo di Francia. • 1925 - La Turchia adotta il Calendario gregoriano. • 1925 - Viene fondato il Partito Comunista d'India. • 1933 - La Nissan Motor Company viene fondata a Tokyo (Giappone). • 1933 - Viene brevettata la radio FM. • 1944 - Le truppe statunitensi respingono i tedeschi a Bastogne. • 1944 - Prima rappresentazione pubblica di Lo zoo di vetro, di Tennessee Williams. • 1945 – Vengono creati il Franco CFP e il Franco CFA. • 1948 – Il Cardinale Mindszenty viene arrestato in Ungheria. • 1973 - La Cometa Kohoutek raggiunge il perielio, ma non fornisce lo spettacolo che ci si attendeva. • 1973 - Rientro della Soyuz 13. • 1974 – Lancio della Salyut 4. • 1975 – Il Tupolev Tu-144 entra in servizio in Unione Sovietica. • 1979 – Le forze speciali Sovietiche occupano il palazzo presidenziale di Kabul (Afghanistan). • 1982 – Il premio "Uomo dell'anno" di TIME magazine, viene assegnato per la prima volta ad un non-umano: il computer. • 1984 – La Principessa Astrid del Belgio sposa l'Arciduca Lorenzo d'Asburgo-Este. • 1988 – Inizio della Protesta anti-africana di Nanchino. • 1991 – Il Soviet Supremo scioglie formalmente l'URSS. • 1996 – Entra in vigore la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione. • 1998 – L'Iraq annuncia la sua intenzione di aprire il fuoco sugli aerei da guerra statunitensi e britannici che pattugliano le "no-fly zone" nel nord e nel sud della nazione. • 1999 – Una perturbazione proveniente dall'atlantico colpisce la Francia. Forti tempeste di vento e pioggia si abbattono su tutto il paese causando danni gravissimi e morti. • 2002 – La scienziata Raeliana francese Brigitte Boisselier, dichiara che la Clonaid ha ottenuto il primo di cinque presunti bambini clonati. • 2002 – Il ciclone Zoe si abbatte sulla Polinesia causando ingenti danni e morti • 2003 – Un terremoto di magnitudo 6,5 devasta l'antica città persiana di Bam, in Iran, causando almeno 30 000 morti e distruggendo l'antica fortezza-cittadella, gioiello di architettura. • 2004 – Maremoto dell'Oceano Indiano: un terremoto – con conseguente tsunami – di magnitudo 9,0, con epicentro al largo diSumatra (Oceano Indiano), sconvolge una vastissima area dell'Asia con gravissime ripercussioni dalle coste dell'Africaorientale fino all'Australia. Almeno 300.000 le vittime. • 2006 – Un terremoto di magnitudo 7,1 colpisce Hengchun, nell'isola di Taiwan, uccidendo 2 persone e causando seri danni agli impianti di comunicazione nel Sudest asiatico. • 2013 - La cometa Ison passerà 0,04 UA dalla Terra

