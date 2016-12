Nasce il 26 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 26 dicembre La lista contiene circa 645 persone Nadia Carbone, attrice italiana 1194 - Federico II di Svevia, sovrano svevo 1249 - Edmondo di Cornovaglia, principe britannico 1506 - Giovanni Francesco Testa, intagliatore italiano 1532 - Guilielmus Xylander, umanista tedesco 1581 - Filippo d'Assia-Butzbach, nobile tedesco 1633 - Ernest von Trautson, vescovo austriaco 1643 - Ernest d'Arenberg, generale belga 1646 - Elisabetta d'Orléans 1666 - Alessandro Burgos, vescovo cattolico italiano 1666 - Francesco Cabianca, scultore italiano 1687 - Johann Georg Pisendel, violinista tedesco 1698 - Filippo della Valle, scultore italiano 1716 - Thomas Gray, poeta inglese 1716 - Jean-François de Saint-Lambert, poeta francese 1719 - Salvatore Maria Di Blasi, sacerdote italiana 1723 - Friedrich Melchior von Grimm, scrittore tedesco 1728 - Federico Maria Giovanelli, cattolico italiano 1731 - Francesco Niccolò Gonzaga 1734 - John Banister, avvocato statunitense 1737 - Federico Giosia Saalfeld, generale austriaco 1738 - Thomas Nelson Junior, politico statunitense 1742 - Giovanni De Gamerra, librettista italiano 1747 - Stefano Arteaga, scrittore spagnolo 1747 - Charles Hamilton, ammiraglio scozzese 1750 - Clemente Maria Hofbauer, santo ceco 1751 - Lord George Gordon, politico inglese 1756 - Bernard Germain de Lacépède, zoologo francese 1766 - Henry Conyngham, nobile inglese 1769 - Ernst Moritz Arndt, scrittore e poeta tedesco 1770 - Pierre Cambronne, generale francese 1771 - Julie Clary 1771 - Heinrich Joseph von Collin, poeta austriaco 1772 - Anna Fiorilli Pellandi, attrice italiana 1774 - Giuseppe Barbieri, scrittore italiano 1776 - Charles Hamilton Smith, artista inglese 1777 - Luigi II d'Assia, sovrano tedesco 1780 - Mary Somerville, matematica britannica 1785 - Laurent Clerc, educatore francese 1788 - Federico Millet d'Arvillars, politico italiano 1791 - Charles Babbage, filosofo britannico 1796 - Francesco Sponzilli, scienziato italiano 1800 - Jem Ward, pugile inglese 1801 - Francesco Conelli de' Prosperi, politico italiano 1803 - Friedrich Reinhold Kreutzwald, scrittore estone 1804 - Stevan Marković, politico serbo 1806 - Karl Ernst Georges, latinista tedesco 1808 - Cesare Betteloni, poeta italiano 1808 - Albert Grisar, compositore belga 1809 - William Nelson Pendleton, generale statunitense 1814 - Pericle Mazzoleni, politico italiano 1816 - Wilhelm Gerhard Walpers, botanico tedesco 1817 - Giovanni Battista Ercolani, italiano 1821 - Pietro Cocconi, politico italiano 1822 - Dion Boucicault, attore irlandese 1822 - Thomas Coke, nobile inglese 1822 - Štefan Marko Daxner, politico slovacco 1823 - Carlo Acquaviva d'Aragona, politico italiano 1823 - John Elliot Cairnes, economista irlandese 1825 - Felix Hoppe-Seyler, chimico tedesco 1826 - Bonaventura Cipriani, patriota italiano 1827 - Étienne Léopold Trouvelot, astronomo francese 1829 - Antonio Mangilli, politico italiano 1831 - Alessandro Bottero, basso italiano 1835 - Giovanni Canestrini, biologo italiano 1837 - George Dewey, ammiraglio statunitense 1837 - Morgan Bulkeley, politico statunitense 1837 - Vittorio Albertoletti, militare italiano 1838 - Giuseppe Ottolenghi, politico italiano 1838 - Clemens Winkler, chimico tedesco 1840 - Alessandro Palma di Cesnola, militare, italiano 1842 - Laura Gonzenbach, scrittrice italiana 1844 - Vincenzo Franceschini, vescovo italiano 1844 - Giuseppe Marello, vescovo cattolico italiano 1846 - Gennaro Carissimo, imprenditore italiano 1847 - August Michaelis, chimico tedesco 1850 - Luigi Pugliese, vescovo cattolico italiano 1851 - Melchior Treub, botanico olandese 1852 - Joseph Ney Babson, scacchista statunitense 1853 - René Bazin, scrittore francese 1853 - Wilhelm Dörpfeld, archeologo tedesco 1860 - Alexander von Fielitz, insegnante tedesco 1861 - Lancelot Carnegie, diplomatico inglese 1861 - Vincenzo Muricchio, inventore italiano 1861 - Emil Wiechert, fisico tedesco 1862 - Aleksandr Amfiteatrov, scrittore russo 1862 - Okakura Kakuzō, scrittore giapponese 1863 - Charles Pathé, produttore francese 1863 - Giorgio Nobili, politico italiano 1863 - Luigi Pietrobono, critico letterario italiano 1863 - Raffaele Bastianelli, chirurgo italiano 1864 - Yun Chi-Ho, politico sudcoreano 1866 - Osvaldo Paladini, ammiraglio italiano 1867 - Julien Benda, scrittore francese 1867 - Pierino Negrotto Cambiaso, politico italiano 1867 - Phan Bội Châu, rivoluzionario vietnamita 1869 - August Blom, attore danese 1872 - Norman Angell, politico britannico 1875 - Eugenio De Renzi, militare italiano 1878 - Eugenio Griffini, orientalista italiano 1880 - Leon De La Mothe, attore statunitense 1880 - Elton Mayo, sociologo australiano 1881 - Thomas Lewis, cardiologo britannico 1882 - Louis Heusghem, ciclista belga 1883 - Carl Ahues, scacchista tedesco 1883 - Frank Debenham, geografo australiano 1883 - Frederick Edward-Collins, ammiraglio inglese 1883 - Karl Burger, calciatore tedesco 1883 - Maurice Utrillo, pittore francese 1883 - Rinaldo Nascimbene, ebraista italiano 1886 - Gyula Gömbös, politico ungherese 1886 - John Devey, calciatore inglese 1886 - Maurice Glaize, archeologo francese 1887 - Arthur Percival, generale britannico 1888 - Marius Canard, storico francese 1888 - Kikuchi Kan, scrittore giapponese 1889 - Jan Dembowski, politico polacco 1889 - Johan Scheel, scacchista norvegese 1889 - Julien Verbrugghe, calciatore francese 1889 - Vladimir Sokoloff, attore russo 1890 - Konstantinos Georgakopoulos, politico greco 1890 - Percy Hodge, atleta britannico 1890 - Rainer von Fieandt, politico finlandese 1891 - Henry Miller, scrittore statunitense 1893 - Guido Bergamo, politico italiano 1893 - Mao Zedong, rivoluzionario, politico cinese 1893 - Vito Giuseppe Galati, politico italiano 1894 - Umberto Donà, calciatore italiano 1894 - Raymond Oliver Faulkner, egittologo britannico 1894 - Jean Toomer, poeta statunitense 1895 - Carlo Garbieri, arbitro di calcio italiano 1895 - Giuseppe Trivellini, calciatore italiano 1895 - Wilhelm Meisl, calciatore austriaco 1896 - Karl Brown, regista statunitense 1897 Juti Ravenna, pittore italiano Géza von Bolváry, attore ungherese 1898 - Hector Martin, ciclista belga 1899 - Ivan Ziatyk, presbitero ucraino 1901 - Peter van de Kamp, astronomo olandese 1903 Herbert Albert, direttore d'orchestra tedesco Elisha Cook Jr., attore statunitense Felice Gasperi, calciatore italiano Michele Orecchia, ciclista italiano Fuzzy Vandivier, cestista statunitense 1904 Alejo Carpentier, giornalista cubano Alberto Chiancone, pittore italiano Renato Novelli, calciatore italiano Young Stribling, pugile statunitense 1905 Kurt Heissmeyer, medico tedesco Antanas Lingis, calciatore lituano Anfilogino Guarisi, calciatore brasiliano Mario Varglien, calciatore italiano 1906 Antonio Marietti, calciatore e attore italiano Alberts Šeibelis, calciatore lettone 1907 Damaso da Celle Ligure, presbitero italiano Albert Gore senior, politico statunitense Kurt Stössel, calciatore tedesco 1908 Lars Martinsen, calciatore norvegese Gustavo Teixeira, calciatore portoghese 1909 Vitold Vitoldovič Jakimčik, scacchista sovietico Oldřich Nejedlý, calciatore cecoslovacco Don Patterson, regista statunitense Ninì Pietrasanta, alpinista italiana 1910 - Imperio Argentina, attrice argentina 1911 Principessa Takamatsu, principessa giapponese Alfonso Beretta, vescovo cattolico italiano Renato Guttuso, politico italiano Giuliana Nenni, politica italiana 1912 Oleksandr Serhijovič Davydov, fisico sovietico Guillaume Driessens, ciclista francese Mario Musco, militare italiano Fernand Wambst, pistard belga 1913 Ettore Carpi, calciatore italiano Frank Swift, giornalista inglese Giovanni Vannucci, teologo italiano 1914 Baba Amte, avvocato indiano Alessandro Parronchi, storico italiano Maria Francesca di Savoia Angelo Scapin, calciatore italiano Richard Widmark, attore statunitense 1915 Tonino Forteleoni, scultore italiano Michele Tedeschi, calciatore italiano 1916 Giuseppe Chiesa, calciatore italiano Silvia Manto, attrice italiana Giuseppe Vicuna, ingegnere italiano 1917 John Sandwall, schermidore svedese Robert Douglas Sweet, dermatologo inglese 1918 Giorgio Rallis, politico greco Ernst Reitermaier, calciatore austriaco 1919 Rolando Anzilotti, politico italiano Loris Baldi, aviatore italiano Alfredo Piram, calciatore italiano Mario Scaccia, attore italiano 1920 Fernando Argila, calciatore spagnolo Maurice Gendron, violoncellista francese Carla Guidi, cestista italiana Mario Pais de Libera, scultore italiano 1921 Steve Allen, attore statunitense Nello Lusoli, politico italiano Sean Sullivan, attore canadese Imre Toth, filosofo rumeno 1922 Alfred Dennis, attore statunitense Asdrúbal Bayardo, pilota automobilistico uruguaiano Alfredo Ragona, calciatore italiano 1923 - Richard Artschwager, artista statunitense 1924 Eli Cohen, agente segreto israeliano Glenn Davis, giocatore football statunitense Girma Wolde Giorgis, politico etiope 1925 Georg Buschner, calciatore tedesco Claude Meillassoux, antropologo francese Jimmy Roselli, cantante statunitense 1926 Ángel Allegri, calciatore argentino Earle Brown, compositore statunitense 1927 Shûhei Fujisawa, scrittore giapponese Alan King, attore statunitense Denis Quilley, attore britannico 1928 Martin Cooper, inventore statunitense Giosuè Ligios, politico italiano 1929 - Luigi Caldana, calciatore italiano 1930 - Rodolfo Beltrandi, calciatore italiano 1930 - Giulio Bosetti, attore italiano 1930 - Jean Ferrat, cantautore francese 1930 - Wilferd Madelung, arabista tedesco 1930 - Donald Moffat, attore inglese 1931 - Kathleen Crowley, attrice statunitense 1931 - Roger Piantoni, calciatore francese 1932 - Ingo von Münch, politico tedesco 1932 - Allen Rae, arbitro di basket canadese 1932 - Štěpán Zavřel, scrittore cecoslovacco 1933 - Maurizio Arena, attore italiano 1933 - Lamberto Riva, politico italiano 1934 - Antonio Del Prete, politico italiano 1934 - Lin Dai, attrice cinese 1934 - Richard Swinburne, filosofo britannico 1935 - Bill Brack, pilota automobilistico canadese 1935 - Germano De Cinque, politico italiano 1935 - Leo von Donnersmarck, storico tedesco 1935 - Ralé Rašić, calciatore jugoslavo 1935 - Moisés Solana, pilota automobilistico messicano 1936 - Stefano Bernini, calciatore italiano 1936 - Steve Chalmers, calciatore britannico 1936 - Kōnstantinos Dīmou, arbitro di basket greco 1936 - Antonio Lonardi, calciatore italiano 1936 - Otello Profazio, cantautore italiano 1936 - Trevor Taylor, pilota automobilistico britannico 1937 - John Conway, matematico inglese 1937 - Gnassingbé Eyadéma, politico togolese 1937 - Jay Heimowitz, giocatore di poker statunitense 1937 - Christina Schollin, attrice svedese 1938 José Luis Alcaine, fotografo spagnolo Evgenij Gomel'skij, allenatore di basket sovietico Joe Hooley, calciatore inglese Mirko Kovač, scrittore jugoslavo Adriana Maliponte, soprano italiano Alain Marion, flautista francese 1939 Giacomo Fornoni, ciclista italiano Lynn Morley Martin, politica statunitense Fred Schepisi, regista australiano Phil Spector, musicista statunitense Benedito Cícero Tortelli, cestista brasiliano 1940 Vittorio Dotti, politico italiano Roberto Masi, pittore italiano Teruki Miyamoto, calciatore giapponese Edward Prescott, economista statunitense 1941 Michele Benedetto, calciatore italiano Klaus-Michael Bonsack, slittinista tedesco Michael Ryan, atleta neozelandese Daniel Schmid, regista svizzero 1942 Marco Vinicio Cerezo Arévalo, politico guatemalteco Gray Davis, politico statunitense Antonio Juliano, calciatore italiano Rob de Nijs, cantante olandese 1943 Ke Seung-Woon, calciatore nordcoreano Pavel Ploc, biatleta cecoslovacco Ekmeleddin İhsanoğlu, storico turco 1944 Jesús Aranguren, calciatore spagnolo Bill Ayers, terrorista statunitense Hartwig Bleidick, calciatore tedesco Jane Lapotaire, attrice britannica Yvan Mainini, arbitro di basket francese Grazia Scuccimarra, attrice italiana 1945 Rodrigo Lira, poeta cileno Piergiorgio Welby, politico italiano 1946 Claude English, cestista statunitense Helmut Kassner, pilota motociclistico tedesco Yusuke Omi, calciatore giapponese Egidio Ponzo, politico italiano Stefano Semenzato, politico italiano 1947 Dominique Baratelli, calciatore francese Menachem Bello, calciatore israeliano Vannino Chiti, politico italiano James T. Conway, generale statunitense Piero Di Iorio, attore italiano Jean Echenoz, scrittore francese Carlton Fisk, giocatore di baseball statunitense Víctor Hugo Morales, giornalista uruguaiano Gianni Silvestrini, ingegnere italiano Kunio Ōkawara, disegnatore giapponese 1949 Michail Bojarskij, attore russo Paolo Guerra, produttore italiano Stefano Perrotta, allenatore di basket italiano José Ramos-Horta, politico est-timorese Ol'ga Sedakova, poetessa russa 1950 Raja Pervaiz Ashraf, politico pakistano Luis Galarza, calciatore boliviano 1951 Steve Bisley, attore australiano José Horacio Gómez, arcivescovo statunitense Carlo Martigli, scrittore italiano Ginzō Matsuo, doppiatore giapponese Claudia Poggiani, attrice italiana Guido Pozzo, arcivescovo cattolico italiano Paul Quinn, chitarrista britannico John Scofield, chitarrista statunitense Žarko Varajić, cestista jugoslavo 1952 Mutabaruka, cantante giamaicano Guy Goethals, arbitro di calcio belga Alexander Ankvab, politico abcaso 1953 Bob Bigelow, cestista statunitense Leonel Fernández, politico dominicano Toomas Hendrik Ilves, politico estone Eddie Owens, cestista statunitense 1954 David Armstrong, calciatore inglese Roy Jacobsen, scrittore norvegese Riccardo Magrini, ciclista italiano Ozzie Smith, giocatore di baseball statunitense 1955 Evan Bayh, politico statunitense Zlatko Lagumdžija, politico bosniaco Michele Mari, scrittore italiano Glenn Mosley, cestista statunitense Marco Pagani, attore italiano 1956 Claudio Bencina, calciatore italiano Elisa Carrió, politico argentina Stefano Chiodi, calciatore italiano David Sedaris, scrittore statunitense Beppe Severgnini, giornalista italiano Sarah Springman, triatleta britannica 1957 Stefano Benassi, attore italiano Holly Flanders, sciatrice statunitense 1958 Ade Capone, autore televisivo italiano Riccardo Forte, attore italiano Claude Gregory, cestista statunitense Stefano Livadiotti, giornalista italiano Adrian Newey, ingegnere britannico Peter Rennert, tennista statunitense 1959 Dan Caldwell, cestista statunitense Francesco Laratta, politico italiano Wolfgang Rolff, calciatore tedesco 1960 Aziz Bouderbala, calciatore marocchino Temuera Morrison, attore neozelandese Jeffrey Olver, calciatore a 5 australiano Stefano Palatresi, cantante italiano Carlo Sacchetti, autore televisivo italiano 1961 John Lynch, attore nordirlandese Daniel Minea, calciatore rumeno Tahnee Welch, attrice statunitense 1962 Jean-Marc Ferreri, calciatore francese James Kottak, batterista statunitense Marvin Mejicanos, calciatore a 5 guatemalteco 1963 Ernst Knam, pasticciere tedesco Joan Plaza, allenatore di basket spagnolo Lars Ulrich, batterista danese Bill Wennington, cestista canadese 1964 Colleen Dion, attrice statunitense Elizabeth Kostova, scrittrice statunitense René Ortubé, arbitro di calcio boliviano Giuseppe Puliè, fondista italiano Rubén Valtierra, tastierista statunitense 1965 Massimo Giuntini, musicista italiano József Navarrete, schermidore ungherese Kathleen Nord, nuotatrice tedesca Waldemar de Oliveira Filho, calciatore brasiliano 1966 Rickey Dixon, giocatore football statunitense Atsushi Kaneko, fumettista giapponese Tim Legler, cestista statunitense Hamid Ziarati, scrittore iraniano 1967 Ana Burgos, triatleta spagnola Maurilio Leto, attore italiano Hans Palmquist, calciatore svedese Rico Steinmann, calciatore tedesco 1968 Sérgio João, calciatore brasiliano Dennis Knight, wrestler statunitense Bill Lawrence, regista statunitense Mauro Repetto, attore italiano Stefano Veneruso, regista italiano 1969 Antonio Caridi, politico italiano Luca Colombo, ciclista italiano Thomas Linke, calciatore tedesco Marc M'Bahia, cestista ivoriano Giovanni Muciaccia, attore italiano Massimiliano Rizzo, cestista italiano Peppe Voltarelli, attore italiano 1970 Danielle Cormack, attrice neozelandese Simon Gopane, calciatore sudafricano Francesco Marino, calciatore italiano Lidija Milkova, cestista bulgara Dragoljub Vidačić, cestista serbo Radka Zrubáková, tennista cecoslovacca 1971 Carl Fletcher, calciatore canadese Jared Leto, attore statunitense Mika Nurmela, calciatore finlandese Alexandra Rapaport, attrice svedese Tatiana Sorokko, supermodella statunitense 1972 Ben Davis, cestista statunitense Esteban Fuertes, calciatore argentino Jérôme Le Banner, kickboxer francese Shane Meadows, regista inglese Miran Schrott, hockeista italiano 1973 Sam Abouo, calciatore ivoriano Alain Baxter, sciatore britannico Ryan Berube, nuotatore statunitense Gianluca Faliva, rugbista a 15 italiano Reichen Lehmkuhl, attore statunitense Melissa Mills, pallanuotista australiana Dergin Tokmak, ballerino tedesco 1974 Zach Blair, chitarrista statunitense Tiffany Brissette, attrice statunitense Josie Ho, cantante e attrice cinese Yukiru Sugisaki, fumettista giapponese Gabriel Álvez, calciatore uruguaiano 1975 Giancarlo Pedote, velista italiano Pablo Puyol, attore spagnolo Marcelo Ríos, tennista cileno Matteo Soragna, cestista italiano María Vasco, atleta spagnola 1976 Lea De Mae, attrice pornografica ceca Emmanuel Babayaro, calciatore nigeriano Andy Delmore, hockeista canadese Tim James, cestista statunitense Janina Pravalinskaja, atleta bielorussa Jake Wetzel, canottiere canadese 1977 Fatih Akyel, calciatore turco Sofia Bekatorou, velista greca Emma Forrest, giornalista britannica Patrick Leduc, calciatore canadese 1978 - Rebecca Rippon, pallanuotista australiana 1979 Andrew McCollum, imprenditore statunitense Fabián Carini, calciatore uruguaiano José Filipe Correia Semedo, calciatore portoghese Mark Cueto, rugbista a 15 britannico Chris Daughtry, cantante statunitense Emanuele Di Zenzo, calciatore svizzero Kalimba Edwards, giocatore football statunitense Xavier Florencio, ciclista spagnolo Henry Onwuzuruike, calciatore nigeriano Marco Polo, beatmaker canadese Dmitrij Vasil'ev, sciatore sci russo 1980 Todd Dunivant, calciatore statunitense Jo Jung-suk, attore sudcoreano Valerdina Manhonga, cestista mozambicana Bernard Robinson, cestista statunitense Ardo Ärmpalu, cestista estone 1981 Pablo Canavosio, rugbista italiano Kenneth Cicilia, calciatore olandese Fabrice Estebanez, francese Armelle Faesch, pallavolista francese Robert Horstink, pallavolista olandese Nikolai Nikolaeff, attore australiano Sébastien Pichot, sciatore francese Shu-Aib Walters, calciatore sudafricano 1982 Nadia Carbone, attrice italiana Claudio Corioni, ciclista italiano Jason Dunn, cantante canadese Ema Fujisawa, attrice giapponese Roberta Giallo, cantautrice italiana Aleksander Hetland, nuotatore norvegese Noel Hunt, calciatore irlandese David Logan, cestista statunitense Carlotta Mantovan, giornalista italiana Shun Oguri, attore giapponese Bas Sibum, calciatore olandese Aksel Lund Svindal, sciatore norvegese 1983 Lara Cordioli, pilota motociclistica italiana Jean Owona, calciatore camerunese Chi Pang Ian, calciatore cinese Amir Lowery, calciatore statunitense Camal Məmmədov, calciatore azero Alex Nibourette, calciatore seychellese John Sutton, calciatore inglese Yū Takahashi, cantautore giapponese Daniela Virgilio, attrice italiana Alexander Wang, stilista statunitense Takayoshi Ōmura, chitarrista giapponese 1984 Ahmed Barusso, calciatore ghanese Paulinho Boracini, cestista brasiliano Vladimir Buač, calciatore serbo Choi Eun-kyung, pattinatrice sudcoreana Eveline Decroos, cestista belga Tommy Edvardsen, calciatore norvegese Leonardo Ghiraldini, rugbista a 15 italiano Alex Schwazer, atleta italiano Jonathan Tiernan-Locke, ciclista britannico 1985 Martín Alund, tennista argentino Gediminas Bagdonas, ciclista lituano Beth Behrs, attrice statunitense Nicola Benedetti, pentatleta italiano Martin Bernburg, calciatore danese Kateryna Karsak, atleta ucraina James Keene, calciatore inglese Evgenij Kolesnikov, cestista russo Tom Leezer, ciclista olandese Damir Markota, cestista croato Claudio Pérez, calciatore argentino Kunimitsu Sekiguchi, calciatore giapponese Yu Shirota, attore giapponese 1986 Joe Alexander, cestista statunitense Myu Azama, attrice giapponese Josh Beech, musicista inglese Darío Bottinelli, calciatore argentino Chykie Brown, giocatore football statunitense Nichola Burley, attrice inglese Kit Harington, attore britannico Hugo Lloris, calciatore francese Mauro Vinícius da Silva, atleta brasiliano Yuta Mikado, calciatore giapponese Charles Templon, attore francese 1987 Amine Chermiti, calciatore tunisino Yll Hoxha, calciatore albanese Michail Kukuščkin, tennista kazako Alison Lacey, cestista australiana Wallace Reis da Silva, calciatore brasiliano Emmanuel Sarki, calciatore nigeriano 1988 Marco Canola, ciclista italiano Lucas Déaux, calciatore francese Veronika Eberle, violinista tedesca Guy Edi, cestista ivoriano Etien Velikonja, calciatore sloveno Neuciano Gusmão, calciatore brasiliano 1989 Kwak Yoon-gy, pattinatore sudcoreano Yohan Blake, atleta giamaicano Aleksandr Bulanov, atleta russo Bradie Ewing, giocatore football statunitense Sofiane Feghouli, calciatore francese Keenan MacWilliam, attrice canadese Pa Modou Jagne, calciatore gambiano Kent Nolan, attore canadese Luke Worrall, modello inglese 1990 - Aaron Ramsey, calciatore gallese 1990 - Alessio Viola, calciatore italiano 1990 - Andy Biersack, cantante statunitense 1990 - Chris Borland, giocatore football statunitense 1990 - Cory Jefferson, cestista statunitense 1990 - Denis Čeryšev, calciatore russo 1990 - Mark Ebanks, calciatore britannico 1990 - Ri Sang-Chol, calciatore nordcoreano 1990 - Shōta Matsushima, attore giapponese 1990 - Weston Cage, attore statunitense 1991 - Brandon Scherff, giocatore football statunitense 1991 - Eden Sher, attrice statunitense 1991 - Emilija Nikolova, pallavolista bulgara 1991 - Kama Massampu, calciatore francese 1991 - Scott Eatherton, cestista statunitense 1991 - Trevor Siemian, giocatore football statunitense 1992 - Wang Hao, tuffatrice cinese 1993 - Riccardo Brugnara, rugbista italiano 1993 - Markus Rusek, calciatore austriaco 1994 - Hassan Yazdani, lottatore iraniano 1994 - Marcos Vinícius, calciatore brasiliano 1994 - Tsvetelin Chunchukov, calciatore bulgaro 1995 - Beatrice Parrocchiale, pallavolista italiana 1995 - Elisa Ercoli, cestista italiana 1995 - Lorenzo Vavassori, attore italiano 1995 - Miguel Parrales, calciatore ecuadoriano 1995 - Timothée Chalamet, attore statunitense 1996 - Chidiebere Nwakali, calciatore nigeriano 1997 - Stefan Iancu, attore rumeno 1997 - Tamara Zidanšek, tennista slovena 2000 - Isac Elliot, cantante finlandese 2000 - Samuel Sevian, scacchista statunitense 