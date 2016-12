Accade il 27 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Il 27 dicembre è il 361º giorno del Calendario Gregoriano (il 362º negli anni bisestili) Mancano 4 giorni alla fine dell'anno • 418 – Eulalio viene eletto antipapa • 537 – Consacrazione della Hagia Sophia di Istanbul • 795 – Viene consacrato papa Leone III • 1435 – Si instaura nella Repubblica di Genova il governo dei Capitani di Libertà • 1509 – Matrimonio di Vittoria Colonna e Fernando Francesco d'Avalos • 1521 – Inizia il conclave che eleggerà Papa Adriano VI, olandese, amico dell'Imperatore • 1587 – Sigismondo III viene incoronato Re di Polonia • 1612 – Nettuno viene osservato per la prima volta da Galileo Galilei • 1703 – Portogallo e Inghilterra firmano il Trattato di Methuen • 1796 – Si apre il congresso cispadano di Reggio Emilia, nel corso del quale verrà adottato il tricolore come bandieranazionale della Repubblica Cispadana • 1817 – L'opera Adelaide di Borgogna di Gioachino Rossini debutta al Teatro Argentina di Roma • 1831 – Charles Darwin si imbarca per il suo storico viaggio a bordo del HMS Beagle • 1845 – L'etere anestetico viene usato durante il parto per la prima volta dal dottor Crawford Williamson Long in Georgia • 1890 – Primo incontro ufficiale della squadra di rugby dei Barbarians • 1903 – Giacomo Puccini termina la stesura di Madama Butterfly • 1904 - La commedia Peter Pan, di James Barrie, debutta al Duke of York's Theatre di Londra • 1904 - Viene fondata a Dublino la compagnia Abbey Theatre • 1908 – Esce il primo periodico italiano a fumetti: il Corriere dei Piccoli, come supplemento del Corriere della Sera • 1918 – Inizia la grande sollevazione polacca • 1922 – Viene rimosso il primo oggetto dalla tomba di Tutankhamon • 1923 – Incidente di Toranomon un attentato fallito alla vita di Hirohito, allora Principe Reggente del Giappone • 1932 – Inaugurazione del Radio City Music Hall di New York • 1939 - La città turca di Erzincan è colpita da un disastroso terremoto • 1939 - Guerra d'inverno: la Finlandia respinge l'attacco sovietico nella battaglia di Kelja • 1944 - Seconda guerra mondiale: i sovietici circondano Budapest • 1945 - A Washington viene istituita la Banca Mondiale dopo la firma dell'accordo di Bretton Woods (1°- 22 luglio 1944) • 1945 - Il Belgio entra a far parte dell'ONU • 1947 – Il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola promulga la Costituzione della Repubblica Italiana • 1949 – La regina Giuliana dei Paesi Bassi concede la sovranità nazionale all'Indonesia • 1956 – Viene istituita la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens • 1962 – Diviene critico il primo reattore nucleare commerciale Italiano, quello di Latina • 1963 – Il Molise diventa autonomo come la 20ª regione italiana • 1968 – La missione spaziale Apollo 8 rientra sulla Terra • 1978 – La Spagna diventa una monarchia parlamentare dopo 40 anni di dittatura • 1979 – L'Unione Sovietica prende il controllo dell'Afghanistan; Babrak Karmal sostituisce il presidente assassinato Hafizullah Amin • 1980 - Scoppia una rivolta nel carcere di Trani: 19 agenti di custodia sono presi in ostaggio da un gruppo di 70 detenuti. Tre giorni dopo la rivolta è sedata da un blitz dei NOCS e del GIS • 1980 - Il carcere dell'Asinara viene definitivamente chiuso e tutta l'isola sarà proclamata ufficialmente parco naturale • 1985 - Terroristi palestinesi uccidono venti persone negli aeroporti di Roma e Vienna • 1985 - La naturalista statunitense Dian Fossey viene trovata uccisa in Ruanda • 1989 – Viene adottata in Romania la bandiera nella sua forma attuale • 1990 – Viene sciolta la Federazione Giovanile Comunista Italiana • 1992 – Iniziano le trasmissioni sperimentali radiofoniche dell'ente radiotelevisivo di San Marino • 1996 – Le forze dei Talebani riprendono il controllo della strategica base aerea di Bagram, che consolida la loro zona cuscinetto attorno a Kabul • 1997 – Il leader paramilitare protestante Billy Wright viene assassinato in Irlanda del Nord • 2001 – La Repubblica Popolare Cinese ottiene lo status di normale e permanente partner commerciale degli USA • 2003 - Un libro-bomba esplode nell'abitazione bolognese del presidente della Commissione Europea Romano Prodi • 2003 - Doppio attentato a Kerbala (Iraq) nel quartier generale sotto il comando polacco; morti sei poliziotti iracheni ed un civile oltre a sei soldati della coalizione, fra cui quattro militari bulgari; più di un centinaio i feriti • 2006 – Il satellite artificiale europeo COROT viene lanciato a bordo di un razzo vettore russo dal cosmodromo di Baikonur • 2007 – L'ex primo ministro pakistano Benazir Bhutto viene uccisa a Rawalpindi in un attentato suicida • 2008 – L'esercito israeliano dà inizio alla campagna militare nella Striscia di Gaza contro le forze di Hamas, denominata "Operazione Piombo fuso" • 2009 – Sayyed Ali Moussavi, nipote del leader dell'opposizione riformista Mir-Hosein Musavi viene ucciso in scontri a Teheran. • 2013 – Un'autobomba esplode a Beirut, Libano.Tra le vittime l'ex ministro Mohammed Shattah. 