Nasce il 27 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce il 27 dicembre La lista contiene circa 670 persone Matthew Atkinson, attore statunitense 1350 - Giovanni I d'Aragona 1390 - Anna Mortimer, nobile 1481 - Casimiro di Brandeburgo-Bayreuth 1551 - Innocenzo Martini, pittore italiano 1552 - William Cavendish, politico inglese 1556 - Jeanne de Lestonnac, religiosa francese 1566 - Luigi Gonzaga, nobile italiano 1571 - Giovanni Keplero, astronomo tedesco 1577 - William Howard, III barone Howard di Effingham 1596 - Bohdan Chmel'nyc'kij, militare ucraino 1632 - Giovanni Pietro Pinamonti, gesuita italiano 1645 - Giovanni Antonio Viscardi, architetto svizzero 1654 - Jakob Bernoulli, scienziato svizzero 1656 - Tarquinio Grassi, pittore italiano 1660 - Veronica Giuliani, mistica italiana 1683 - Conyers Middleton, storico inglese 1713 - Giovanni Battista Borra, disegnatore italiano 1715 - Philippe de Noailles 1716 - Leonardo Ximenes, gesuita, astronomo italiano 1719 - Giovanni Fortunato Bianchini, medico italiano 1727 - Arthur Murphy, scrittore irlandese 1737 - Giuseppe Pignatelli, religioso spagnolo 1743 - Marie-Madeleine Guimard, danzatrice francese 1745 - Elena Nikitična Trubeckaja, nobildonna russa 1747 - Richard Luke Concanen, vescovo irlandese 1752 - Luis Firmin de Carvajal, generale spagnolo 1752 - Johann Mederitsch, compositore austriaco 1755 - Antonio di Sassonia, sovrano 1761 - Guglielmo Federico di Württemberg 1769 - Federico di Anhalt-Dessau, principe tedesco 1772 - Jean-Joseph Allemand, presbitero francese 1772 - Benjamin Crowninshield, politico statunitense 1773 - George Cayley, ingegnere britannico 1775 - Aleksandr Nikolaevič Saltykov, politico russo 1776 - Nikolaj Michajlovič Kamenskij, generale russo 1782 - Bartolomeo Malacarne, urbanista italiano 1789 - Giovan Francesco Pugliese, storico italiano 1792 - Pietro Zorutti, poeta italiano 1793 - Giovanni Semmola, farmacologo italiano 1793 - George Spencer-Churchill, politico inglese 1794 - Christian Albrecht Bluhme, politico danese 1796 - Mirza Ghalib, poeta indiano 1797 - Manuela Sáenz, ecuadoriana 1799 - Carl Friedrich Flemming, psichiatra tedesco 1802 - Ėsper Belozerskij, generale russo 1802 - Johanna Großrubatscher, disegnatrice austriaca 1804 - Francesco da Camporosso, religioso italiano 1813 - Vasilij Matveevič Babkin, cartografo russo 1814 - James Henry Carleton, ufficiale statunitense 1814 - Jules Simon, politico francese 1817 - Federico Alizeri, storico italiano 1818 - Gaetano De Pasquali, politico italiano 1819 - Hugh Cairns, politico britannico 1821 - Joseph Déjacque, scrittore francese 1821 - Jane Francesca Elgee, scrittrice irlandese 1822 - Louis Pasteur, biologo francese 1823 - Mackenzie Bowell, politico canadese 1826 - Bonaventura Gerardi, politico italiano 1833 - Federico Delpino, botanico italiano 1833 - Luigi Bertelli, pittore italiano 1834 - Stepan Stepanovič Leonov, generale russo 1836 - Beniamino Cavicchioni, cardinale italiano 1836 - Walery Wroblewski, militare polacco 1837 - Francesco Orsini Baroni, politico italiano 1837 - Giovanni Falleroni, politico italiano 1838 - Eugen von Albori, generale austriaco 1838 - Lucio Mazzuoli, geologo italiano 1839 - Casimiro Gennari, cardinale italiano 1840 - Francesco Petronio, politico italiano 1841 - Philipp Spitta, musicologo tedesco 1843 - Charles Gérardin, attivista francese 1845 - Raffaele Faccioli, pittore italiano 1845 - Charles Gordon-Lennox, politico britannico 1846 - David Marston Clough, politico statunitense 1846 - Wilhelm Michler, chimico tedesco 1847 - Donato Maria Dell'Olio, cardinale italiano 1847 - Henry Fitzalan-Howard, politico inglese 1848 - Dmitrij Klemenc, rivoluzionario russo 1848 - Giovanni Battista Pirelli, imprenditore italiano 1848 - Stepan Osipovič Makarov, ammiraglio russo 1849 - Alice di Borbone-Parma, nobile 1849 - José Manuel Pando, politico boliviano 1851 - Max Judd, scacchista statunitense 1856 - André Gedalge, compositore francese 1856 - Guglielmo Mengarini, politico italiano 1858 - Juan Luis Sanfuentes, politico cileno 1859 - Vicente March, pittore spagnolo 1860 - Karel Kramář, politico cecoslovacco 1860 - Ercole Vaser, attore italiano 1861 - Auguste Vaillant, anarchico francese 1864 - Peyton C. March, generale statunitense 1867 - Léon Delacroix, politico belga 1868 - Diego Giannini, cantante italiano 1868 - Ferdinando Carlo d'Asburgo, austriaco 1868 - William Quash, calciatore inglese 1869 - Lugné-Poe, attore francese 1869 - Emanuele Ciaceri, storico italiano 1870 - Georg Hax, ginnasta tedesco 1873 - Franca Florio, nobile italiana 1875 - George Stapf, ginnasta statunitense 1875 - Karl Malmström, tuffatore svedese 1875 - Sisowath Monivong, re cambogiano 1876 - Giuseppe Petrelli, missionario italiano 1877 - Mosè Tovini, presbitero italiano 1878 - Alfredo Bambi, attore italiano 1878 - Gino Giacomini, politico sammarinese 1878 - Ludovico Altieri, principe italiano 1878 - Richard Garrick, attore irlandese 1879 - Sydney Greenstreet, attore inglese 1880 - Theodor Litt, filosofo tedesco 1881 - Maria Teresa Fasce, religiosa italiana 1881 - António Granjo, politico portoghese 1882 - Alexander Rueb, scacchista olandese 1883 - Domenico Ricciconti, politico italiano 1883 - Giuseppe Sterni, attore italiano 1883 - Primo Gibelli, militare italiano 1887 - Bernard van Dieren, compositore olandese 1887 - Mosè Tovini, presbitero italiano 1887 - Orazio Toschi, pittore italiano 1888 - Giulio Cavina, politico italiano 1888 - Guy Coombs, attore e statunitense 1888 - Hazel Buckham, attrice statunitense 1888 - Thea von Harbou, attrice tedesca 1888 - Tito Schipa, tenore e attore italiano 1890 - James Clement Dunn, diplomatico statunitense 1890 - Jean Rossius, ciclista belga 1890 - Käte Oswald, attrice tedesca 1891 - Costantino Mortati, giurista italiano 1891 - Enea Zuffi, calciatore italiano 1892 - Albert S. D'Agostino, scenografo statunitense 1892 - Dan Koloff, wrestler bulgaro 1892 - Elvira de Hidalgo, soprano spagnola 1892 - Frantz Magnussen, calciatore norvegese 1892 - Michail Dmitrievič Velikanov, militare sovietico 1893 - Primo Gibelli, militare italiano 1894 - Leopoldo Eleuteri, aviatore italiano 1895 - Adelchi Serena, politico italiano 1895 - Harold Annison, nuotatore britannico 1895 - Siegfried Arno, attore tedesco 1896 Louis Bromfield, scrittore statunitense Maurice Dewaele, ciclista belga Mór Rázsó, calciatore ungherese Carl Zuckmayer, scrittore tedesco 1898 Inejirō Asanuma, politico giapponese Lorenzo Modulo, calciatore italiano 1899 - Maria Ales, matematica italiana 1900 Teresa Sensi, giornalista italiana Hans Stuck, pilota automobilistico tedesco 1901 Marlene Dietrich, attrice e cantante tedesca Maria Alice di Sassonia 1902 Francesco Agello, aviatore italiano Carman Maxwell, animatore statunitense 1903 Bogdan Suchodolski, filosofo polacco Hermann Volk, cardinale cattolico tedesco 1905 - Ugo Fasolo, poeta italiano 1906 Giuseppe Carmignato, calciatore italiano Andreas Feininger, fotografo statunitense Oscar Levant, attore statunitense 1907 Quirino De Giorgio, architetto italiano Sebastian Haffner, storico tedesco Johann Trollmann, pugile tedesco Willem van Otterloo, compositore olandese 1908 - Karl Berg, arcivescovo austriaco 1910 Henryk Jabłoński, politico polacco Josef Mayr-Nusser 1911 Aldo Cucchi, politico italiano Josef Fath, calciatore tedesco 1912 Fedele D'Amico, musicologo italiano Ambrogio Magnaghi, pittore italiano Ugo Piazzi, politico italiano 1914 Giuseppe Berto, scrittore italiano Dorris Bowdon, attrice statunitense Jack Bradbury, fumettista statunitense Bruno Camolese, calciatore italiano Antonio Gemo, calciatore italiano Nicola Rinaldi, politico italiano Rinaldo Santini, politico italiano 1915 John Cornford, poeta britannico Kirill Pavlovič Florenskij, geologo russo Mary Kornman, attrice c statunitense Gyula Zsengellér, calciatore ungherese 1916 - Werner Baumbach, aviatore tedesco 1917 Barbro Kollberg, attrice svedese Camille Libar, calciatore lussemburghese Frank Monaco, fotografo statunitense Artur Quaresma, calciatore portoghese 1918 Arnaldo Cadei, calciatore italiano Mario Pedini, politico italiano 1919 Natale Biddau, calciatore italiano Charles W. Sweeney, aviatore statunitense 1920 Stan Mauldin, giocatore football statunitense Guglielmo Moretti, giornalista italiano Luigi Tornaghi, calciatore italiano Robert Whittaker, biologo statunitense 1921 - Easy Parham, cestista statunitense 1922 Miller Anderson, tuffatore statunitense Pietro Cavezzale, militare italiano Dike Eddleman, cestista statunitense Juan José Conedera, vescovo guatemalteco Bob Hubbard, cestista statunitense Ferdinando Tacconi, fumettista italiano 1923 Giancarlo Gallarini, hockeista italiano László Novakovszky, cestista ungherese Pietro Serrentino, politico italiano 1924 Bill Henry, cestista statunitense Vito Maurogiovanni, scrittore italiano 1925 Moshe Arens, politico israeliano Werner Johannowsky, archeologo italiano Michel Piccoli, attore francese 1926 - Rodrigo Odio, politico costaricano 1927 Bill Crow, contrabbassista statunitense Mariano Gabriele, storico italiano Anton Løkkeberg, calciatore norvegese 1929 Giovanni Romano Bacchin, filosofo italiano Tommy Rall, attore statunitense Valerio Riva, giornalista italiano 1930 - Marshall Sahlins, antropologo statunitense 1931 Arnaldo Baracetti, politico italiano John Charles, calciatore gallese Bruno Favalli, calciatore italiano Scotty Moore, chitarrista statunitense Maurizio Puddu, politico italiano 1933 Gianni Amico, regista italiano Mihály Mayer, pallanuotista ungherese José Sacía, calciatore uruguaiano Ignacio Uribe, calciatore spagnolo 1934 Larisa Latynina, ginnasta sovietica Vanja Vojnova, cestista bulgara 1935 - Tony Del Monaco, cantante italiano 1936 Carlos Blixen, cestista uruguaiano Miguel Trovoada, politico saotomense Jaroslav Pavlů, hockeista cecoslovacco Calogero Pumilia, politico italiano José Pérez Francés, ciclista spagnolo Roland Wommack, schermidore statunitense 1937 Jean Nicolay, calciatore belga Dale Russell, paleontologo canadese 1938 Valentina Prudskova, schermitrice sovietica Jon Sobrino, teologo spagnolo Rolf Wolfshohl, ciclista tedesco 1939 John Amos, attore statunitense Giovanni Duni, giurista italiano Michael Gahr, attore tedesco Mel Nowell, cestista statunitense Leo Pantaleo, attore italiano Vincenzo Traspedini, calciatore italiano 1940 William Cliff, poeta belga Willi Hoffmann, bobbista svizzero 1941 Michael Pinder, musicista inglese Nolan Richardson, cestista statunitense 1942 Mike Dabich, cestista statunitense Raffaella De Carolis, attrice italiana Bertrand Fourcade, rugbista francese William J. Kaufmann III, astronomo statunitense Thomas Menino, politico statunitense Ron Rothstein, allenatore di basket statunitense 1943 Sam Hinds, politico guyanese Živorad Jevtić, calciatore jugoslavo Salvador Mariona, calciatore salvadoregno Joan Manuel Serrat, cantautore spagnolo Peter Sinfield, musicista britannico 1944 Mick Jones, chitarrista inglese Ivan Milat, criminale e serial killer australiano Markus Werner, scrittore svizzero 1945 Mark Johnson, produttore statunitense Paolo Polenta, politico italiano Giovanni Romanini, fumettista italiano 1946 Milly Moratti, politica italiana Clara Droetto, attrice italiana Rich Jones, cestista statunitense Lenny Kaye, chitarrista statunitense Joe Kinnear, calciatore irlandese 1947 Ben Cross, attore inglese Bill Eadie, wrestler statunitense Uba Kembo Kembo, calciatore del Congo Mariella Mehr, scrittrice svizzera Juma Santos, percussionista statunitense 1948 Olivier Blanchard, economista francese Gérard Depardieu, attore francese Johann Georg Widmann, politico italiano 1949 Juan Cáceres, calciatore peruviano Klaus Fischer, calciatore tedesco Guido Paci, pilota motociclistico italiano 1950 Haris Alexiou, cantautrice greca Walter Barberis, storico italiano Roberto Bettega, calciatore italiano Terry Bozzio, batterista statunitense Domenico Russo, poliziotto italiano 1951 Charles Band, statunitense Kent Johansson, politico svedese Eduardo Laing, calciatore honduregno Giovanni Robusti, politico italiano Ernesto Zedillo, politico messicano 1952 Klaus Bachlechner, calciatore italiano Rita Bernardini, politica italiana Stefania Bertola, scrittrice italiana Tovah Feldshuh, attrice statunitense David Knopfler, cantautore britannico Gianni Nocenzi, musicista italiano Ernesto Ros, pugile italiano 1953 - Walter Pohl, storico austriaco 1954 Kent Benson, cestista statunitense Novella Calligaris, nuotatrice italiana Carlos Fren, calciatore argentino Randy Hedberg, giocatore football statunitense 1955 Dawood Ibrahim, criminale indiano Barbara Olson, giornalista statunitense 1956 Burro Banton, cantante giamaicano Doina Melinte, atleta rumena Ico Migliore, hockeista italiano Karen Hughes, giornalista statunitense Francesca Ventura, attrice italiana 1957 Pipino Cuevas, pugile messicano Stefano Emili, canoista italiano Daniel Levitin, psicologo statunitense Greg Mortenson, scrittore statunitense Eliseo Rivero, calciatore uruguaiano Steve Vander Ark, scrittore statunitense Édouard de Rothschild, banchiere francese 1958 Massimo Cirri, psicologo italiano Kevin Constantine, allenatore di hockey statunitense Barbara Crampton, attrice statunitense Jaume Joan Ferrer Sancho, scrittore spagnolo Carlos Hernández Bailo, ciclista spagnolo Pier Francesco Loche, attore italiano Luca Manfredi, regista italiano Florian Martens, attore tedesco Raymond Mommens, calciatore belga Tony Tucker, pugile statunitense 1959 Paolo Paci, giornalista italiano Roland Ricaurte, cantante colombiano Andre Tippett, giocatore football statunitense Jadran Vujačić, cestista jugoslavo 1960 Fabrizio Binacchi, giornalista italiano Jeff Fortenberry, politico statunitense Martin Glover, musicista britannico Marina Lai, cantante italiana Anton Rop, politico sloveno Maryam d'Abo, attrice britannica 1961 Rodolfo Ambrosio, rugbista argentino Ildemaro Fernández, calciatore venezuelano Ute Noack, fondista tedesca orientale Tomi Poikolainen, arciere finlandese Craig Robinson, cestista statunitense Laurent Roussey, calciatore francese Gert Smal, rugbista sudafricano Guido Westerwelle, politico tedesco 1962 Giorgio Giovannetti, giornalista italiano Hannes Obererlacher, biatleta austriaco Bill Self, allenatore di basket statunitense Pierlucio Tinazzi, italiano 1963 Marco Brusati, scrittore italiano Božidar Butigan, calciatore a 5 croato José Gregorio Gómez, calciatore venezuelano Gamal Mubarak, politico egiziano Gaspar Noé, regista argentino Mike Polchlopek, wrestler statunitense Pablo Parilla, calciatore a 5 argentino Walter Sposaro, calciatore a 5 argentino 1964 Antonella Del Lago, attrice pornografica italiana Ian Gomez, attore statunitense Gary Muller, tennista sudafricano Jerry Popolo, sassofonista italiano Theresa Randle, attrice statunitense Rob Rose, cestista statunitense Spartaco Sarno, scacchista italiano 1965 Marcos da Silva Simpsom, calciatore a 5 brasiliano Lisa Angelle, cantante statunitense Vincenzo D'Arienzo, politico italiano Salman Khan, attore indiano Michael Mertens, atleta tedesco 1966 Chris Abani, scrittore nigeriano Masahiro Fukuda, calciatore giapponese Bill Goldberg, attore statunitense Eva LaRue, attrice e modella statunitense DJ Jad, disc jockey italiano Dušan Tittel, calciatore slovacco 1967 Blutch, fumettista francese Corrado Carosio, pianista italiano Patrick Eddie, cestista statunitense Giovanni Floris, giornalista italiano Brent Haygarth, tennista sudafricano Kenny Miller, cestista statunitense Gregory Brian Waldis, attore svizzero 1968 Luigi Bruschelli, fantino italiano Giancarlo Filippini, calciatore italiano Rob Moore, giocatore football statunitense Francesca Nunzi, attrice italiana Massimo Rastelli, calciatore italiano 1969 Jean-Christophe Boullion, pilota di Formula 1 francese William Rafael González, calciatore venezuelano Shayla LaVeaux, attrice pornografica statunitense Giampaolo Papi, scrittore italiano Linda Pétursdóttir, modella islandese Marco Sanna, calciatore italiano Sarah Vowell, attrice statunitense Thomas Zampach, calciatore tedesco 1970 Giovanni Di Rocco, calciatore italiano Lorenzo Neal, giocatore football statunitense Naoko Yamazaki, astronauta giapponese 1971 Sergej Sergeevič Bodrov, attore russo Luca Boscoscuro, pilota motociclistico italiano Serena Clerici, doppiatrice italiana Duncan Ferguson, calciatore scozzese Guthrie Govan, chitarrista inglese Jason Hawes, personaggio televisivo statunitense Kent North, attore pornografico britannico Cristiana Palazzoni, giornalista italiana James Stewart, giocatore football statunitense Tyrone Wheatley, giocatore football statunitense 1972 Aram Bartholl, artista tedesco Thomas Wilson Brown, attore statunitense Julie Swail, pallanuotista statunitense Thomas Grandi, sciatore canadese Kevin Ollie, cestista statunitense Hocine Soltani, pugile algerino Guido Trenti, ciclista italiano Michael Wiesinger, calciatore tedesco 1973 Tabatha Cash, attrice pornografica francese Wilson Cruz, attore statunitense Francesco Gambella, canoista italiano Alexi Murdoch, cantautore inglese Ike Nwankwo, cestista nigeriano Mehdi Pashazadeh, calciatore iraniano Jamal Robinson, cestista statunitense Shawn Swords, cestista canadese Mihails Ziziļevs, calciatore lettone 1974 Didier Angan, calciatore ivoriano Devin Davis, cestista statunitense Masi Oka, attore giapponese Fumiko Orikasa, cantante giapponese Jay Pandolfo, hockeista statunitense Chrystele Saint Louis Augustin, attrice francese Chad Senior, pentatleta statunitense Julia Stinshoff, attrice tedesca Mihály Tóth, calciatore ungherese 1975 Dillon Boucher, cestista neozelandese Tchiressoua Guel, calciatore ivoriano Tiffani Johnson, cestista statunitense Alessandro Mario, attore italiano Martin Nash, calciatore canadese Heather O'Rourke, attrice statunitense Patrick Paauwe, calciatore olandese 1976 Ramin Bahrami, pianista iraniano Gualtiero Cannarsi, dialoghista italiano Nikolaos Georgeas, calciatore greco Aaran Lines, calciatore neozelandese Annalisa Minetti, atleta paralimpica italiana Piotr Morawski, alpinista polacco Daimí Pernía, atleta cubana Maurizio Pugliesi, calciatore italiano Lifetu Selengue, cestista del Congo Aaron Stanford, attore statunitense Curro Torres, calciatore spagnolo 1977 Erin Aldrich, pallavolista statunitense Frank Bachmann, pallavolista tedesco Chris Cooper, giocatore football statunitense Krasimir Stefanov, pallavolista bulgaro Mariano Torre, attore argentino 1978 Luca Ariatti, calciatore italiano Antje Buschschulte, nuotatrice tedesca Lisa Jakub, attrice canadese Yōichi Masukawa, doppiatore giapponese Deuce McAllister, giocatore football statunitense Andrea Sala, pallavolista italiano 1979 Mário Breška, calciatore slovacco Simone Collio, atleta italiano Roy Curvers, ciclista olandese David Dunn, calciatore inglese Aljaksej Kul'bakoŭ, arbitro di calcio bielorusso Carson Palmer, giocatore football statunitense Jaline Prado, pallavolista brasiliana Ann Van Elsen, modella belga 1980 Claudio Castagnoli, wrestler svizzero Alberto Gómez Fernández, calciatore spagnolo Dahntay Jones, cestista statunitense Tommy Kelly, giocatore football statunitense Candace Kita, attrice statunitense Natalie Kriz, modella uruguaiana Jonas Lundén, calciatore svedese Gioia Marzocchi, attrice italiana 1981 David Aardsma, giocatore di baseball statunitense Enkel Alikaj, calciatore albanese Alexandre Chabot, arrampicatore francese Sherif Touré Coubageat, calciatore togolese Lise Darly, cantante francese Javine, cantante britannica Evandro Guerra, pallavolista brasiliano Patrick Sharp, hockeista canadese Melissa Tancredi, calciatrice canadese Emilie de Ravin, attrice australiana 1982 Richarlyson, calciatore brasiliano Giovanni Cernogoraz, tiratore croato Valentina Correani, attrice italiana Kouko Guehi, calciatore ivoriano Ovidiu Hoban, calciatore rumeno Elisa Isoardi, modella italiana James Marburg, canottiere australiano Jonathan Thomas, rugbista gallese 1983 Miguel Berdiel, cestista portoricano Anthony Boric, rugbista a 15 neozelandese Ricky Brown, giocatore football statunitense Thiago Xavier, calciatore brasiliano Park Jung-Suk Matúš Kozáčik, calciatore slovacco Edgar Loué, calciatore ivoriano Mïxaïl Rojkov, calciatore kazako Jesse Williams, atleta statunitense Marco André Zoro, calciatore ivoriano 1984 Black M, rapper francese Pleasure P, cantante statunitense Draško Brguljan, pallanuotista montenegrino Tye'sha Fluker, cestista statunitense Janez Jazbec, sciatore sloveno Le'Ron McClain, giocatore football statunitense Gilles Simon, tennista francese Jimmy Zakazaka, calciatore malawiano 1985 Logan Bailly, calciatore belga Daiki Itō, sciatore giapponese Jang Kyong-Il, calciatore nordcoreano Andrejs Perepļotkins, calciatore lettone Adil Rami, calciatore francese Paul Stastny, hockeista statunitense Cristian Villagra, calciatore argentino Jérôme d'Ambrosio, pilota automobilistico belga Verona van de Leur, attrice pornografica olandese 1986 Arnór Sveinn Aðalsteinsson, calciatore islandese Torah Bright, snowboarder australiana Jamaal Charles, giocatore football statunitense Shelly-Ann Fraser-Pryce, atleta giamaicana Fabienne Humm, calciatrice svizzera Ben Konaté, calciatore ivoriano Kaluka Maiava, giocatore football statunitense Jónas Þór Næs, calciatore faroese Marco Ritzberger, calciatore liechtensteinese 1987 Andrea Arnaboldi, tennista italiano Lily Cole, attrice e modella inglese Andrew Leavine, wrestler statunitense Elle Logan, canottiera statunitense Adam Peraudo, sciatore italiano Abner Trigueros, calciatore guatemalteco Greg Zuerlein, giocatore football statunitense 1988 Ayinde Augustus, calciatore americo-verginiano Gaëtan Charbonnier, calciatore francese Tim Grohmann, canottiere tedesco Jorge Gutiérrez, cestista messicano Junior Hemingway, giocatore football statunitense Zavon Hines, calciatore giamaicano Semën Kachanov, calciatore a 5 kazako Taecyeon, rapper, attore sudcoreano Audrius Račkus, calciatore lituano C. J. Sapong, calciatore statunitense Zack Williams, giocatore football statunitense Hayley Williams, cantautrice statunitense Andrzej Wrona, pallavolista polacco Hiroki Yamada, calciatore giapponese 1989 Teteh Bangura, calciatore sierraleonese Francesco Coppoli, pallanuotista italiano Alhassane Dosso, calciatore ivoriano David King, giocatore football statunitense Katerina Lahno, scacchista ucraina John Mulroy, calciatore irlandese Sun Wenyan, sincronetta cinese Maaya Uchida, doppiatrice giapponese Vince Williams, giocatore football statunitense 1990 - Cyril Richardson, giocatore football statunitense 1990 - Jarchinio Antonia, calciatore olandese 1990 - Jay Emmanuel-Thomas, calciatore inglese 1990 - Justin Ellis, giocatore football statunitense 1990 - Juvhel Tsoumou, calciatore tedesco 1990 - Luis Trujillo, calciatore peruviano 1990 - Milos Raonic, tennista canadese 1990 - Priyani Puketapu, modella neozelandese 1990 - Thea Trinidad, modella statunitense 1990 - Víctor Golas, calciatore brasiliano 1991 - Abdou Rahman Dampha, calciatore gambiano 1991 - Chloe Bridges, attrice statunitense 1991 - Danny Wilson, calciatore scozzese 1991 - Jimi Blue Ochsenknecht, attore tedesco 1991 - Michael Bernal, giocatore di baseball dominicano 1991 - Patricia Willi, calciatrice svizzera 1991 - Sergio Gontán, calciatore spagnolo 1992 - Ryan Boatright, cestista statunitense 1993 - Naser Aliji, calciatore macedone 1993 - Olivia Cooke, attrice britannica 1993 - Pierre-Yves Polomat, calciatore francese 1993 - Thomas Touré, calciatore francese 1994 - Samadhi Zendejas, attrice messicana 1995 - Jackie Galloway, taekwondoka statunitense 1996 - Eleonora Cunsolo, calciatrice italiana 1996 - Jae Head, attore statunitense 1997 - Ana Konjuh, tennista croata 1997 - Ștefania Stănilă, ginnasta rumena 1998 - Grayson Russell, attore statunitense 2005 - Kristina Pimenova, modella russa tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: