Accade il 28 dicembre Il 28 dicembre è il 362º giorno del Calendario Gregoriano (il 363º negli anni bisestili) Mancano 3 giorni alla fine dell'anno • 418 – Bonifacio I diventa papa • 457 – L'imperatore romano d'Oriente Leone I riconosce Maggioriano imperatore romano d'Occidente • 1065 – Viene consacrata l'Abbazia di Westminster • 1308 – Inizia il regno dell'Imperatore Hanazono, 95º governante imperiale del Giappone • 1478 – A Giornico nel Canton Ticino le truppe svizzere confederate sconfiggono l'esercito del duca di Milano nella battaglia di Giornico o dei Sassi Grossi, sanzionando la definitiva rinuncia dei milanesi al controllo della Val Leventina • 1830 – Osceola guida i suoi guerrieri Seminole in Florida, nella Seconda guerra seminole contro l'esercito degli Stati Uniti • 1832 – John C. Calhoun è il primo Vice Presidente degli Stati Uniti d'America a dimettersi • 1836 - Vengono fondate Adelaide e l'Australia Meridionale • 1836 - La Spagna riconosce l'indipendenza del Messico • 1846 – L'Iowa viene ammesso come 29º stato degli USA • 1870 – A Roma si verifica un'inondazione per uno straordinario straripamento del Tevere • 1879 – Disastro del Tay Bridge • 1895 - I Fratelli Lumière organizzano a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento, sancendo così la nascita del cinema • 1895 - Wilhelm Röntgen annuncia la scoperta dei raggi X • 1897 – L'opera Cyrano de Bergerac, di Edmond Rostand, debutta a Parigi • 1908 – Calabria e Sicilia: un terremoto del 10º grado ed un seguente maremoto radono al suolo le città di Reggio Calabria e Messina causando oltre 100.000 morti. Verrà definito come uno dei due eventi sismici più catastrofici che la storia italiana ricordi • 1943 - I fratelli Cervi fatti prigionieri, vengono fucilati dai fascisti nel poligono di tiro di Reggio Emilia. • 1943 - Seconda guerra mondiale: dopo 8 giorni di combattimenti casa per casa, nella battaglia di Ortona, i soldati del 1st Canadian Infantry Division sconfiggono i tedeschi del 1. Fallschirmjäger-Division conquistando così la città di Ortona • 1946 – Mario de Cesare viene nominato commissario straordinario del Comune di Roma • 1964 – Giuseppe Saragat diventa il quinto Presidente della Repubblica Italiana con 646 voti su 963; presta giuramento il 29 dicembre • 1973 – Aleksandr Solženicyn pubblica Arcipelago Gulag • 1995 – CompuServe crea un precedente quando blocca l'accesso a newsgroup a sfondo sessuale, su pressione dei magistrati tedeschi • 1999 – Saparmyrat Nyýazow viene proclamato presidente a vita (Turkmenbashi, padre dei Turkmeni) del Turkmenistan • 2000 - Adrian Năstase diventa Primo ministro della Romania • 2000 - Il gigante statunitense della vendita al dettaglio Montgomery Ward annuncia la chiusura dopo 128 anni di attività • 2005 – Viene messo in orbita il primo satellite del Sistema di posizionamento Galileo • 2008 – Secondo giorno di bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza contro strutture di Hamas

