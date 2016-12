Nasce il 28 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 28 dicembre La lista contiene circa 660 persone 1164 - Rokujō, imperatore giapponese 1434 - Antonio Grimani, doge 1446 - Carlo di Valois, nobile 1522 - Margherita d'Austria 1526 - Anna Maria di Brandeburgo-Ansbach, principessa 1535 - Martin Eisengrein, teologo e scrittore tedesco 1550 - Vicente Espinel, musicista spagnolo 1559 - Raphael Egli, alchimista svizzero 1619 - Antoine Furetière, scrittore francese 1623 - Elisabetta Augusta di Schleswig-Holstein 1627 - Alessandro Rosi, pittore italiano 1635 - Elisabetta Stuart 1638 - Cornelis van Dalen II, pittore e olandese 1657 - Domenico Rossi, architetto svizzero 1670 - Algernon Capell, generale inglese 1694 - Ceslav Vanura, compositore ceco 1718 - James FitzJames, spagnolo 1722 - John Pitcairn, militare scozzese 1722 - Ernestina Albertina di Sassonia-Weimar 1724 - Christoph von Buseck, vescovo tedesco 1731 - Christian Cannabich, musicista tedesco 1733 - Carlantonio Pilati, storico italiano 1743 - Victoire Josèphe de Rohan-Soubise, nobile francese 1744 - Ernst Ludwig Julius von Lenthe, politico tedesco 1745 - Juan de Ayala, navigatore spagnolo 1752 - John Dodd, inglese 1765 - Félix de Beaujour, politico francese 1769 - Xavier Kurten, architetto del paesaggio tedesco 1770 - Henry Blackwood, ammiraglio britannico 1780 - Innocenzo Castracane degli Antelminelli, italiano 1786 - Gaetano Melzi, bibliografo italiano 1791 - Johanna Sebus, tedesca 1795 - François-Nicholas-Madeleine Morlot, francese 1798 - Thomas James Henderson, astronomo scozzese 1800 - Jean-Pierre Dantan, scultore francese 1802 - Henry Grey, III conte Grey, politico inglese 1802 - Théodore Marie Ratisbonne, presbitero francese 1805 - Innocenzo Fraccaroli, scultore italiano 1806 - Giacomo Plezza, politico italiano 1808 - Athanase Dupré, fisico francese 1808 - Nicolò Mignogna, politico italiano 1812 - Julius Rietz, compositore tedesco 1814 - John Bennet Lawes, scienziato inglese 1819 - Pietro Cavoti, artista e pittore italiano 1822 - William Booth Taliaferro, generale statunitense 1823 - Lazzaro Negrotto Cambiaso, politico italiano 1824 - Raffaele Zotti, storico italiano 1826 - Conrad Busken Huet, scrittore olandese 1828 - Egisto Paolo Fabbri, imprenditore italiano 1828 - Francesco Magani, vescovo cattolico italiano 1828 - Pietro Pollini, avvocato e politico svizzero 1831 - Hayashi Hiromori, compositore giapponese 1834 - Pierre Jean Marie Delavay, missionario francese 1835 - William Eaton Chandler, politico statunitense 1843 - Carlo Del Pezzo, politico italiano 1846 - José Inocencio Arias, politico argentino 1847 - Giuseppe Maria Giulietti, geografo italiano 1849 - Herbert von Bismarck, politico tedesco 1849 - Julius Jolly, orientalista tedesco 1850 - Francesco Tamagno, tenore italiano 1852 - Leonardo y Quevedo, matematico spagnolo 1856 - Pierre Auguste Roques, generale francese 1856 - Thomas Woodrow Wilson, politico statunitense 1857 - Teobaldo Calissano, politico italiano 1857 - William Cavendish-Bentinck, politico inglese 1859 - Rudolf L'Hermet, scacchista tedesco 1959 - Frank William Taussig, economista statunitense 1860 - Leopold Baumhorn, architetto ungherese 1861 - Maurice Prou, archivista francese 1861 - Paolo Gaidano, pittore italiano 1864 - Henri de Régnier, scrittore francese 1864 - Raffaele Caravaglios, direttore di banda italiano 1865 - Alberto Vassallo di Torregrossa, arcivescovo italiano 1865 - Félix Vallotton, pittore svizzero 1865 - Joaquín Álvarez de Toledo, Sidonia, spagnolo 1866 - Szymon Askenazy, politico polacco 1867 - Ambrogio di Sarapul, vescovo ortodosso russo 1867 - Arturo Falconi, attore italiano 1870 - Alberto Micheli Pellegrini, pittore italiano 1870 - Charles Bennett, atleta britannico 1870 - Orazio Botturini, politico italiano 1871 - Frank Willis, politico statunitense 1872 - Pío Baroja, scrittore spagnolo 1876 - Domenico Marzi, politico italiano 1879 - Billy Mitchell, generale statunitense 1879 - Ida May Park, regista statunitense 1879 - Manuel Arteaga y Betancourt, cardinale cubano 1880 - William C. Foster, fotografo statunitense 1882 - Arthur Eddington, astrofisico inglese 1882 - Lili Elbe, artista danese 1882 - William P.S. Earle, regista statunitense 1883 - Lloyd Fredendall, generale statunitense 1884 - Karel Anděl, astronomo ceco 1884 - Joseph Pholien, politico belga 1885 - Tytus Czyżewski, scrittore polacco 1885 - Vladimir Evgrafovič Tatlin, pittore russo 1885 - Veljko Ugrinić, calciatore jugoslavo 1886 - George Nicol, atleta britannico 1887 - Rudolf Beran, politico cecoslovacco 1887 - Walter Ruttmann, regista tedesco 1888 - Friedrich Wilhelm Murnau, regista tedesco 1889 - Luigi Grazioli, calciatore italiano 1889 - Henrik Samuel Nyberg, orientalista svedese 1890 - Attilio Deffenu, giornalista italiano 1890 - Enzo Petraccone, giornalista italiano 1890 - Gösta Ekman, attore svedese 1890 - Pëtr Sokolov, calciatore russo 1890 - Roberto Longhi, storico dell'arte italiano 1890 - Viktor Lutze, militare tedesco 1891 - Giuseppe Dosi, poliziotto italiano 1892 - Paul Pömpner, calciatore tedesco 1892 - Francesco Soldera, calciatore italiano 1894 - Ed Healey, giocatore football statunitense 1894 - Hermanis Matisons, scacchista lettone 1894 - Alfred Sherwood Romer, paleontologo statunitense 1895 - Werner Junck, aviatore tedesco 1895 - Renzo Morigi, tiratore italiano 1896 - Roger Sessions, compositore statunitense 1896 - Philippe Étancelin, pilota automobilistico francese 1897 - Ivan Stepanovič Konev, generale sovietico 1897 - Lucio Venna, pittore italiano 1898 - Margaret Herz Hohenberg, psicoanalista slovacca 1898 - Carl-Gustav Arvid Rossby, meteorologo svedese 1899 - Edgar Neville, scrittore e pittore spagnolo 1899 - Gino Jacoponi, calciatore italiano 1899 - Miroslav Feldman, poeta croato 1900 - Natalio Perinetti, calciatore argentino 1901 - Carlo Carli, dirigente sportivo italiano 1901 - Robert Urquhart, generale britannico 1901 - Thomas Benjamin Cooray, cardinale singalese 1902 - Hans Pulver, calciatore svizzero 1902 - Michail Davydovič Vol'pin, poeta sovietico 1902 - Mortimer Adler, filosofo statunitense 1902 - Shen Congwen, scrittore cinese 1903 Earl Hines, pianista statunitense Michail Konstantinovič Kalatozov, regista sovietico John von Neumann, informatico ungherese 1904 Giuseppe Gola, calciatore italiano Tatsuo Hori, scrittore giapponese Fanny Rosenfeld, atleta canadese 1905 Oscar Andriani, attore italiano Fulvio Bernardini, calciatore italiano 1906 Arturo Codecasa, calciatore italiano Duilio Coletti, regista italiano Leni Schmidt, atleta tedesca 1907 Erich Mielke, ufficiale tedesco Mario Paniati, calciatore italiano Arnaldo Vighi, calciatore italiano 1908 Lew Ayres, attore statunitense Adriana De Roberto, attrice italiana Pres Slack, cestista statunitense 1909 - David Murray, pilota automobilistico britannico 1910 - Clelia Bernacchi, attrice italiana 1911 - Milan Stojanović, calciatore jugoslavo 1912 Francisco Arencibia, calciatore cubano Teuvo Aura, politico finlandese Pietro Reverberi, arbitro di basket italiano Ezio Rizzotti, calciatore italiano Heinz Warnken, calciatore tedesco 1913 Vincent Gaddis, scrittore statunitense Lou Jacobi, attore canadese Charles Maxwell, attore statunitense Henry Rowland, attore statunitense Paolo Silveri, baritono italiano 1914 Dick Been, calciatore olandese Lee Bowman, attore statunitense Eric Fletcher Waters, ufficiale britannico 1915 Flaminio Piccoli, politico italiano Carlo Urru, vescovo cattolico italiano 1916 Foiso Fois, pittore italiano Nelly Landry, tennista francese 1917 Ellis Clarke, politico trinidadiano Mouloud Mammeri, scrittore berbero Kim Chan, attore cinese 1918 Aristide Noseda, calciatore italiano Carlo Scarpato, calciatore italiano David Wechsler, scrittore svizzero 1920 Antonietta Grimaldi, principessa monegasca Fernando Jannilli, pugile italiano Enrico Pancheri, politico italiano Steve Van Buren, giocatore football statunitense Morbello Vergari, poeta e scrittore italiano 1921 Johnny Jorgensen, cestista statunitense Johnny Otis, musicista statunitense 1922 François Bourricaud, sociologo francese Stan Lee, fumettista statunitense 1923 Louis Lansana Beavogui, politico guineano Andrew Duggan, attore statunitense Josef Hassid, violinista polacco 1925 Hildegard Knef, cantante, attrice tedesca Milton Obote, politico ugandese 1926 Elvio Calderoni, attore italiano Primo Sentimenti, calciatore italiano François de Pauw, cestista belga 1927 Edward Babiuch, politico polacco Silvano Moro, calciatore italiano 1928 René Domingo, calciatore francese Öyvind Fahlström, scrittore svedese Bob Holt, attore statunitense Robert Scheerer, regista statunitense Willi Schröder, calciatore tedesco 1929 Gian Aldo Arnaud, politico italiano John Cole, bobbista statunitense Terry Sawchuk, hockeista canadese Maarten Schmidt, astronomo olandese 1930 - Franzl Lang, cantante tedesco 1931 - Guy Debord, scrittore francese 1931 - Pietro Diana, disegnatore italiano 1931 - Carlo Fontanesi, calciatore italiano 1931 - Martin Milner, attore statunitense 1932 - Dhirubhai Ambani, imprenditore indiano 1932 - Ilja Kirčev, calciatore bulgaro 1932 - Nichelle Nichols, attrice statunitense 1932 - Manuel Puig, scrittore argentino 1933 - Luisella Ciaffi, cantante italiana 1934 - Alasdair Gray, scrittore britannico 1934 - Paulin Obame-Nguema, politico gabonese 1934 - Maggie Smith, attrice britannica 1935 Bruno Alessandro, attore italiano Cirillo Bonora, politico italiano Ary Ventura Vidal, allenatore di basket brasiliano 1936 Angelo Di Loreta, attore italiano Abílio Diniz, imprenditore brasiliano Jim McDermott, politico statunitense Jacques Mesrine, criminale francese Franco Rondanini, calciatore italiano Han Seung-soo, politico sudcoreano 1937 Rita Orlandi Malaspina, soprano italiano Pinto da Costa, imprenditore portoghese Gene Scott, tennista statunitense Ratan Tata, imprenditore indiano 1938 Franco Capelletti, dirigente sportivo italiano Luciano Gaucci, imprenditore italiano Alexander Horváth, calciatore cecoslovacco Frank Kelly, attore irlandese Pachín, calciatore spagnolo 1939 Conny Andersson, pilota automobilistico svedese Philip Anschutz, dirigente sportivo statunitense Pietro Calogero, magistrato italiano Raffaele Cananzi, politico italiano Laura Cretara, scultrice italiana Giuseppe Fezzardi, ciclista italiano Michael Hinz, attore tedesco Jake Holmes, cantautore statunitense Tullio Innocenti, politico italiano Frank McLintock, calciatore scozzese 1940 Emilio Nicola Buccico, politico italiano Jerry Grote, cestista statunitense Luigi Paganetto, economista italiano 1941 Anna Malvica, attrice italiana Georges Vandenberghe, ciclista belga 1942 Attilio Celant, economista italiano Arild Hetleøen, calciatore norvegese Julià de Jòdar, scrittore spagnolo Neil Leifer, fotografo statunitense Emanuele Samek Lodovici, filosofo italiano Roger Swerts, ciclista belga 1943 Juan Luis Cipriani Thorne, cardinale peruviano Ted Hill, statistico statunitense 1944 Frank Card, cestista statunitense Ernesto Franceschi, hockeista italiano Johnny Isakson, politico statunitense Kary Mullis, biochimico statunitense Gianni Tanello, calciatore italiano 1945 Birendra del Nepal Max Hastings, storico britannico Jun Kuki, tennista giapponese Micaela Pignatelli, attrice italiana 1946 Mike Beebe, politico statunitense Giorgio Bertin, vescovo cattolico italiano Nello Mascia, attore e regista italiano Salvatore Muratore, vescovo cattolico italiano Danielle Peter, cestista francese Edgar Winter, musicista statunitense 1947 Mustafa Akıncı, politico cipriota Spencer Bachus, politico statunitense Giuseppe Fusi, calciatore italiano Kirk Kilgour, pallavolista statunitense Miguel Quinteros, scacchista argentino Mamphela Ramphele, politica sudafricana Mark Washington, giocatore football statunitense 1948 Alberto Anelli, cantante italiano Ernesto Aparicio, calciatore salvadoregno Mario Bertolissi, costituzionalista italiano Louis Floch, calciatore francese Villiam Vecchi, calciatore italiano 1949 Gheorghe Berceanu, lottatore rumeno Rachel Elior, docente israeliana 1950 Alex Chilton, cantante statunitense Vladimiro Crisafulli, politico italiano Margaret D. Tutwiler, politica statunitense Joël Flateau, attore francese Stefanella Marrama, attrice italiana Hugh McDonald, bassista statunitense Ivana Simeoni, politica italiana 1951 Fabio Baratella, politico italiano Ian Buruma, accademico olandese John Gray, psicologo statunitense Sajid Khan, attore indiano Jacques Zimako, calciatore francese 1952 Antonio Mura, vescovo cattolico italiano Pier Fortunato Zanfretta 1953 Richard Clayderman, pianista francese Inocenta Corvea, cestista cubana Alfred Eder, fondista austriaco Tatsumi Fujinami, wrestler giapponese Trip Hawkins, imprenditore statunitense Les Riddle, cestista australiano 1954 Andrea Molesini, scrittore italiano Lanny Poffo, scrittore statunitense Denzel Washington, attore statunitense Don Wheldon, hockeista statunitense 1955 Aleksandras Abišala, politico lituano Vincenzo Bernazzoli, politico italiano Alberto Giacomo Forchielli, economista italiano Vincenzo Iovine, politico italiano Liu Xiaobo, scrittore cinese 1956 Nigel Kennedy, violinista e violista inglese Jimmy Nicholl, calciatore nordirlandese Claudio Zanotti, politico italiano 1957 Jorge Bartero, calciatore argentino Dumitru Braghiș, politico moldavo Derek Yee, attore cinese 1958 Terry Butcher, calciatore inglese Curt Byrum, golfista statunitense DeWayne Scales, cestista statunitense 1959 Clyde Bradshaw, cestista statunitense Andy McNab, scrittore britannico Ivan Suardi, compositore italiano Ana Torroja, cantante spagnola Everson Walls, giocatore football statunitense Hirokazu Yagi, sciatore giapponese 1960 Dwight Anderson, cestista statunitense Ray Bourque, hockeista canadese John Fitzgerald, tennista australiano Chad McQueen, pilota automobilistico statunitense Shinichi Morishita, calciatore giapponese Mel Turpin, cestista statunitense 1961 Kent Nielsen, calciatore danese Boško Ǵurovski, calciatore macedone 1962 Abdi Bile, atleta somalo Keith Lee, cestista statunitense Michel Petrucciani, pianista francese 1963 Ringo De Palma, batterista italiano Scott Flansburg Agim Paja, ciclista albanese 1964 Pietro De Silva, attore italiano Rick Leach, tennista statunitense Jan Somers, chitarrista olandese Rossella Tarolo, atleta italiana 1965 Kazuo Echigo, calciatore giapponese Gianluca Gaudenzi, calciatore italiano Henry Hurley, rugbista a 15 irlandese Allar Levandi, sciatore estone Tracy Moore, cestista statunitense Simone Perotti, scrittore italiano Goldie, musicista e attore inglese Olli Rahnasto, tennista finlandese Roberto Spampatti, sciatore italiano 1966 Kaliopi, cantante macedone Piotr Beczala, tenore polacco Stefano Collina, politico italiano Ádám Madaras, pentatleta ungherese Joe Wolf, giocatore football statunitense 1967 Ivan Hechtermans, calciatore a 5 belga Carlo Alberto Pellegrini, bassista italiano 1968 Akihiko Hoshide, astronauta giapponese Axel Jang, bobbista tedesco Laurence Modaine-Cessac, schermitrice francese Brian Steen Nielsen, calciatore danese Andrew Páez, calciatore venezuelano Jole Santelli, politica italiana Michael Scott Hopkins, astronauta statunitense 1969 Linus Torvalds, informatico finlandese Alberto Macías, calciatore messicano Odd Inge Olsen, calciatore norvegese Juan Reynoso, calciatore peruviano 1970 Oleg Artemyev, cosmonauta russo Michaela Biancofiore, politica italiana Barbara Gulienetti, giornalista italiana Elaine Hendrix, attrice, statunitense Chyna, wrestler, attrice pornografica statunitense Francesca Lé, pornostar statunitense Mao Yijun, calciatore a 5 cinese Enrico Matteagi, tiratore italiano Brenda Schultz, tennista olandese Makoto Yonekura, calciatore giapponese Furio Zara, giornalista italiano 1971 Diego Abal, arbitro di calcio argentino Sergi, calciatore spagnolo Roberto Cecon, saltatore con gli sci italiano Anita Doth, cantante olandese Artur Pagaev, calciatore russo Jan-Derek Sørensen, calciatore norvegese 1972 Claudio Bonomi, calciatore italiano Scott Brown, disc jockey scozzese José Cilley, rugbista argentino Yunus Mohammed Nazri, calciatore a 5 malese Salvatore Monaco, calciatore italiano Roberto Palacios, calciatore peruviano Patrick Rafter, tennista australiano Adam Vinatieri, giocatore football statunitense 1973 Jane Alexander, attrice britannica Wágner Alves dos Santos, calciatore brasiliano Kwame Ayew, calciatore ghanese Marc Blume, atleta tedesco Alex Dimitriades, attore australiano Kanetake Ebikawa Seth Meyers, sceneggiatore statunitense Oļegs Rudenko, calciatore lettone 1974 Jared Anderson, bassista statunitense Rob Niedermayer, hockeista canadese Jason Ridge, attore pornografico statunitense Markus Weinzierl, calciatore tedesco 1975 Ruth Moody, cantautrice canadese Fredrik Winsnes, calciatore norvegese 1976 Francesca Folloni, attrice italiana Eric Griffin, musicista statunitense Róbert Hanko, calciatore slovacco Brendan Hines, cantautore statunitense Patrik Ježek, calciatore ceco Joe Manganiello, attore statunitense Andy Potts, triatleta statunitense Ben Tune, rugbista australiano Mikael Wahlberg, hockeista svedese 1977 Kuami Agboh, calciatore togolese Derrick Brew, atleta statunitense Thomas Kleine, calciatore tedesco Martina Melani, attrice italiana Luigi Riccio, calciatore italiano 1978 Kun Feng, pallavolista cinese Corinne Jiga, attrice e modella rumena John Legend, cantante, pianista statunitense Evgenij Mirošničenko, scacchista ucraino Frédéric Page, calciatore svizzero Christian Sund, calciatore finlandese Jean-Michel Tchouga, calciatore camerunese 1979 B-Tight, rapper tedesco Jean-Baptiste Adolphe Michel, cestista francese James Blake, tennista statunitense Daniel Forfang, sciatore norvegese André Holland, attore statunitense Ute Katharina Kampowsky, attrice tedesca Stojan Lukić, calciatore svedese Claudia Presăcan, ginnasta romena Noomi Rapace, attrice svedese Suleyman Sleyman, calciatore svedese Rob Stewart, fotografo canadese Joke van de Velde, modella belga 1980 Kampamba Chintu, calciatore zambiano Vanessa Ferlito, attrice statunitense Diego Junqueira, tennista argentino Claude Kelly, compositore statunitense Lomana LuaLua, calciatore del Congo Mário Pečalka, calciatore slovacco 1981 Faisal Ali Hassan, calciatore emiratino Khalid Boulahrouz, calciatore olandese Natalie Golda, pallanuotista statunitense Sienna Miller, attrice britannica Frank Turner, cantautore britannico Mika Väyrynen, calciatore finlandese 1982 Cedric Benson, giocatore football statunitense Maycoll Cañizalez, calciatore canadese Jennifer Decker, attrice francese Beau Garrett, attrice statunitense Cris Gilioli, calciatore italiano Curtis Glencross, hockeista canadese Erik Meyer, giocatore football statunitense Kakianako Nariki, atleta gilbertese Alessandro Proni, ciclista italiano Matthew Santos, cantautore statunitense Daniel Schlauch, doppiatore tedesco Karamoko Moussa Traoré, calciatore mauritano Ahmed Zuway, calciatore libico 1983 Noé Alonzo, cestista messicano Álvaro Antón, calciatore spagnolo Luciano Becchio, calciatore argentino Thomas Commisso, hockeista italiano Debatik Curri, calciatore albanese Flávia Delaroli, nuotatrice brasiliana Mike He, attore taiwanese Aiko Nakamura, tennista giapponese Jeff Otis, giocatore football statunitense Marvin Phillips, cestista statunitense Albert Riera Vidal, calciatore spagnolo 1984 Miguel Amado, calciatore uruguaiano Rosir Calderón, pallavolista cubana Francesco Ceci, calciatore sammarinese Denis Chismatullin, scacchista russo Christopher Dickson, calciatore ghanese Mounir El Masrouri, calciatore norvegese Pete Frates, giocatore di baseball statunitense Vernon Hamilton, cestista statunitense Ana Jovanović, tennista serba Martin Kaymer, golfista tedesco Leroy Lita, calciatore inglese Kimberley Mickle, atleta australiana Jamuovandu Ngatjizeko, calciatore namibiano Sean St Ledger, calciatore irlandese 1985 Andrés Cadavid, calciatore colombiano Ursina Haller, snowboarder svizzera Kamani Hill, calciatore statunitense Ole Kristian Kråkmo, calciatore norvegese Ivan Perrillat Boiteux, fondista francese Dênis Silva Cruz, calciatore brasiliano Celeste Star, attrice pornografica statunitense Taryn Terrell, wrestler e modella statunitense Benoît Trémoulinas, calciatore francese 1986 Bocundji Ca, calciatore guineense Josef Hnaníček, calciatore ceco Tom Huddlestone, calciatore inglese Ana Jelušić, sciatrice alpina croata Erfan Zeneli, calciatore finlandese 1987 Uani Unga, giocatore football statunitense Amer Mubarak, calciatore emiratino Joe Bonfe, giocatore di baseball statunitense Thomas Dekker, attore statunitense Adam Gregory, attore statunitense Anthony McCoy, giocatore football statunitense Gorazd Zajc, calciatore sloveno 1988 Islam-Beka Al'biev, lottatore russo Bilal Arzou, calciatore afghano Alex John Banal, pugile filippino Inès Boubakri, schermitrice tunisina Jordy Buijs, calciatore olandese Elfyn Evans, pilota di rally britannico Ched Evans, calciatore britannico Iwan Lewis, attore e cantante inglese Enrica Merlo, pallavolista italiana Adam Sarota, calciatore australiano Abdou Razack Traoré, calciatore ivoriano Erika Trentin, sincronetta italiana 1989 George Blagden, attore britannico Tiago Ronaldo, calciatore portoghese Sandro Foda, calciatore tedesco Xavier Laglais Kouassi, calciatore ivoriano Bennie Logan, giocatore football statunitense Aaron Mellette, giocatore football statunitense Kamilė Nacickaitė, cestista lituana Khiry Robinson, giocatore football statunitense Mackenzie Rosman, attrice statunitense Charley Thurber, giocatore di baseball statunitense Michael Trulsen, calciatore norvegese 1990 - David Archuleta, pianista statunitense 1990 - Đorđe Gagić, cestista serbo 1990 - Jean-Jacques Bitiélo, calciatore haitiano 1990 - John Henson, cestista statunitense 1990 - Marcos Alonso Mendoza, calciatore spagnolo 1990 - Martino Durand Varese, hockeista italiano 1990 - Sadio Diallo, calciatore guineano 1990 - Sakir Kaplan, calciatore liechtensteinese 1991 - Bence Bátori, pallanuotista ungherese 1991 - Reece Wabara, calciatore inglese 1991 - Ronald Kampamba, calciatore zambiano 1991 - Vasilīs Kavvadas, cestista greco 1992 - César Henrique Martins, calciatore brasiliano 1992 - Erik Schmidt, pallamanista tedesco 1992 - Henry Figueroa, calciatore honduregno 1992 - Jakub Świerczok, calciatore polacco 1992 - Lara van Ruijven, pattinatrice olandese 1992 - Lucas Cavallini, calciatore canadese 1992 - Martin Strobel, pallamanista tedesco 1992 - Sheryl Rubio, attrice venezuelana 1993 - D.J. Humphries, giocatore football statunitense 1993 - Felix Udoh, calciatore nigeriano 1993 - Shinobu Ōta, lottatore giapponese 1993 - Veronica Giacomel, pallavolista italiana 1993 - Yvon Beliën, pallavolista olandese 1994 - Adam Peaty, nuotatore britannico 1994 - Anna Dement'eva, ginnasta russa 1994 - Darijan Bojanić, calciatore svedese 1994 - Yūka Maeda, cantante giapponese 1995 - Drissa Ballo, cestista maliano 1995 - Marcos Lopes, calciatore portoghese 1995 - Mauricio Lemos, calciatore uruguaiano 1995 - Nahitan Nández, calciatore uruguaiano 1995 - Yiğit Gülmezoğlu, pallavolista turca 1996 - Luiz da Silva, calciatore peruviano 1997 - Herby Magny, calciatore britannico 1997 - Irma Testa, pugile italiana 1998 - Paris Berelc, attrice statunitense 2001 - Madison De La Garza, attrice statunitense tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. 