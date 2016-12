Nasce il 29 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 29 dicembre La lista contiene circa 600 persone 1019 - Munjong di Goryeo 1256 - Ibn al-Banna al-Marrakushi, astronomo arabo 1550 - Garcia de Silva Figueroa, diplomatico spagnolo 1552 - Enrico I di Borbone-Condé 1585 - John Cotton, predicatore inglese 1586 - Francisco de Moncada, scrittore spagnolo 1609 - Mario Alberizzi, cardinale italiano 1642 - Michelangelo Falvetti, compositore italiano 1692 - Maria Cristina Felicita di Leiningen, nobile tedesca 1695 - Jean-Baptiste Joseph Pater, pittore francese 1701 - Giuseppe Pistoi, fantino italiano 1709 - Elisabetta di Russia 1721 - Madame de Pompadour 1744 - Anna Petrovna Šeremeteva, nobildonna russa 1751 - Giuseppe Carpani, scrittore italiano 1753 - Wilhelmine Enke 1766 - Charles Macintosh, inventore scozzese 1767 - Ettore Carafa, militare e patriota italiano 1778 - Georg Anton Friedrich Ast, filosofo tedesco 1779 - Raffaele Carrascosa, politico italiano 1781 - Silvestro Belli, cardinale italiano 1786 - Luigi Provana del Sabbione, politico italiano 1788 - Christian Jürgensen Thomsen, archeologo danese 1792 - Archibald Alison, storico scozzese 1796 - Ferdinand Petrovič Vrangel', esploratore russo 1800 - Charles Goodyear, inventore statunitense 1805 - Filippo Tacconi, attore italiano 1806 - Maria Adeodata Pisani, religiosa italiana 1807 - Domenico Maria Gelmini, vescovo cattolico italiano 1808 - Andrew Johnson, politico statunitense 1809 - William Ewart Gladstone, politico inglese 1809 - Antonio Musch, presbitero, compositore e organista italiano 1809 - Albert Pike, generale, avvocato e scrittore statunitense 1810 - Ferdinando Augusto Pinelli, generale e storico italiano 1811 - Francisco Palau y Quer, presbitero spagnolo 1813 - Alexander Parkes, inventore e chimico inglese 1816 - Carl Ludwig, cardiologo e fisiologo tedesco 1821 - Dmitrij Ivanovič Žuravskij, matematico russo 1828 - Alfredo Cappellini, ufficiale italiano 1830 - Ezra Meeker, esploratore statunitense 1831 - Charles Zidler, impresario teatrale francese 1832 - Gustav Kálnoky, politico austriaco 1833 - Antonio Zannoni, architetto e archeologo italiano 1837 - Batilde di Anhalt-Dessau, principessa 1837 - Nicolò Quartieri, politico italiano 1838 - Raffaello Sernesi, pittore e patriota italiano 1840 - Girolamo Masini, scultore italiano 1842 - Angelico Lipani, presbitero e religioso italiano 1843 - William Botting Hemsley, botanico britannico 1843 - Elisabetta di Wied, sovrana rumena 1847 - Gaetano Russo, scultore italiano 1849 - William Cunningham, economista inglese 1854 - Solon Irving Bailey, astronomo statunitense 1854 - Luigi Conforti, poeta italiano 1855 - Vettor Giusti del Giardino, politico italiano 1856 - Thomas Stieltjes, matematico olandese 1857 - Louis Abel-Truchet, pittore francese 1859 - Venustiano Carranza, politico messicano 1859 - Franz Karl von Tagliuno, militare austro-ungarico 1860 - Charles Franklin Reaugh, artista statunitense 1861 - Kurt Hensel, matematico tedesco 1861 - Francesco Puija, politico italiano 1863 - Victor Lardanchet, rugbista francese 1864 - Juan Benlloch y Vivó, cardinale spagnolo 1864 - Eduard Reimoser, aracnologo austriaco 1865 - Otis Harlan, attore statunitense 1868 - Kitamura Tōkoku, scrittore giapponese 1870 - Albert Amrhein, rugbista tedesco 1871 - Giuseppe Motta, politico svizzero 1871 - Paul Remlinger, virologo francese 1873 - Carl Otto Lampland, astronomo statunitense 1874 - François Brandt, canottiere olandese 1875 - Nicodemo Del Vasto, politico italiano 1876 - Pau Casals, violoncellista spagnolo 1876 - Lionel Tertis, violista inglese 1877 - Max Hess, atleta statunitense 1878 - Marthe Niel, aviatrice francese 1878 - Samuel Day, calciatore inglese 1879 - Gerald Logan, hockeista britannico 1879 - Witold Wojtkiewicz, pittore polacco 1880 - Aleksandr Samojlovič, linguista russo 1880 - Carlo Rossi, generale italiano 1880 - Ugo Broggi, matematico italiano 1881 - Enrico Mastracchi, politico italiano 1881 - Jess Willard, pugile statunitense 1881 - Scott Leary, nuotatore statunitense 1885 - Alfredo Boccolini, attore italiano 1885 - Daniil Semë́novič Èl'mén', politico russo 1885 - Raffaele Calzini, scrittore italiano 1886 - Mario Fiore, militare italiano 1886 - Norman Hallows, atleta britannico 1887 - Torquato Fraccon, politico italiano 1888 - Antonio Ferrarese, politico italiano 1888 - Gustavo Barroso, politico brasiliano 1888 - Josef Beran, cardinale ceco 1889 - Josef Fanta, arbitro di calcio cecoslovacco 1889 - Herman Myhrberg, calciatore svedese 1890 - Pier Angelo Mazzolotti, regista italiano 1890 - Salvatore Aldisio, politico italiano 1890 - Yves Nat, pianista francese 1891 - Béla Imrédy, politico ungherese 1991 - George Marshall, attore statunitense 1891 - Gustav Edén, calciatore norvegese 1891 - Luigi Olivari, aviatore italiano 1892 - Aleksandr Archangel'skij, ingegnere sovietico 1892 - Otto Jungtow, calciatore tedesco 1893 - Agne Holmström, atleta svedese 1893 - Edna Flugrath, attrice statunitense 1893 - Vera Brittain, giornalista britannica 1894 - Doris Pawn, attrice statunitense 1894 - Eugenio Puppo, calciatore italiano 1895 - Jerzy Hryniewski, politico polacco 1895 - Giovanni Orsomando, compositore italiano 1896 - Edoardo Corsi, scrittore italiano 1896 - Oswald Kabasta, musicista austriaco 1896 - David Alfaro Siqueiros, pittore messicano 1897 - Aristide Viale, calciatore italiano 1900 - Giuseppe Gardella, medico italiano 1900 - Luigi Modoni, calciatore italiano 1900 - Nicolas Hoydonckx, calciatore belga 1903 - Gabriele Gilardoni, calciatore svizzero 1903 - Candido Portinari, pittore brasiliano 1904 - Michele Abruzzo, attore italiano 1905 - Luigi Castello, calciatore italiano 1905 - Raffaele Rivolo, calciatore italiano 1905 - René Lemoine, schermidore francese 1906 - Anatolij Kapustinskij, chimico sovietico 1906 - Enrico Tosi, politico italiano 1906 - Sigfrido Costa, calciatore italiano 1907 - Arne Børresen, calciatore norvegese 1907 - Freda Jackson, attrice britannica 1908 - Claire Dodd, attrice statunitense 1908 - George Mills, calciatore britannico 1908 - Gyula Futó, calciatore ungherese 1908 - Helmut Gollwitzer, scrittore tedesco 1909 - Giuseppe Alpino, politico italiano 1909 - Armando Riso, calciatore italiano 1910 - Ronald Coase, economista inglese 1910 - Gunnar Thoroddsen, politico islandese 1911 Klaus Emil Jules Fuchs, fisico tedesco († 1988) Miklós Kovács, calciatore rumeno († 1977) Alf Martinsen, calciatore norvegese († 1988) 1912 Aleksandr Jakovlevič Bereznjak, ingegnere sovietico († 1974) Renato Mieli, giornalista italiano († 1991) 1913 Lucien Jasseron, calciatore francese († 1999) Ignace Kowalczyk, calciatore tedesco Pierre Werner, politico lussemburghese († 2002) 1914 Domènec Balmanya, calciatore spagnolo († 2002) Billy Tipton, compositore e musicista statunitense († 1989) Alfred Vohrer, regista e sceneggiatore tedesco († 1986) 1915 Remo Gaibazzi, pittore italiano († 1994) Alberto Gomes, calciatore portoghese Pio Roba, poeta e pittore italiano († 1999) Edgardo Sogno, diplomatico, partigiano e politico italiano († 2000) 1917 - David Hampshire, pilota automobilistico britannico († 1990) 1918 Edoardo Perna, politico italiano († 1988) Mado Robin, soprano francese († 1960) 1919 Aurelio Pavesi De Marco, calciatore italiano († 1995) Roman Vlad, compositore, musicologo e pianista rumeno († 2013) 1920 - Viveca Lindfors, attrice svedese († 1995) 1921 Moshe Bejski, magistrato israeliano († 2007) Dobrica Ćosić, politico e scrittore jugoslavo († 2014) 1922 William Gaddis, scrittore statunitense († 1998) Heinz Marquardt, aviatore tedesco († 2003) Mino Trafeli, scultore e partigiano italiano 1923 Cheikh Anta Diop, storico e antropologo senegalese († 1986) Bill Coulthard, cestista canadese († 2005) Dina Merrill, attrice statunitense Shlomo Venezia, scrittore italiano († 2012) 1924 Hiroshi Kagawa, giornalista giapponese Alvaro Nuvoloni, pugile italiano († 1986) 1925 Keshav Dutt, hockeista su prato indiano Roman Gribbs, politico statunitense Sergio Nanotti, hockeista su pista italiano († 2001) Antonino Pietta, calciatore italiano István Szondy, pentatleta e cavaliere ungherese 1926 Lautaro Murúa, attore, regista e sceneggiatore cileno († 1995) Luigi Passoni, partigiano e politico italiano († 2005) Odd Pettersen, calciatore norvegese († 2008) 1927 Giorgio Capitani, regista e sceneggiatore italiano Yehoshua Glazer, calciatore israeliano Leon J. Kamin, psicologo statunitense Andy Stanfield, atleta statunitense († 1985) 1928 Clifford Edmund Bosworth, storico britannico Elvio Fachinelli, psichiatra e psicoanalista italiano 1929 Theodore V. Buttrey, Jr., numismatico e storico statunitense Richard Dyer, schermidore statunitense Jaime Gómez, calciatore messicano André Lajoinie, politico francese André Louf, religioso, teologo e biblista belga Matt Murphy, chitarrista statunitense Ugo Pozzan, calciatore italiano 1930 - Guillermo Díaz Zambrano, calciatore cileno 1930 - Vladimir Ryžkin, calciatore sovietico 1930 - Battista Tresoldi, calciatore italiano 1931 - Rebecca Pan, cantante e attrice cinese 1931 - Stasys Stonkus, cestista sovietico 1932 - Inga Swenson, attrice statunitense 1933 - Giorgio Golin, organista, compositore e direttore di coro italiano 1933 - Joseph Maher, attore irlandese 1933 - Fred Thurston, giocatore football statunitense 1933 - Guillaume Van Tongerloo, ciclista su strada e pistard belga 1934 - Camillo Bazzoni, regista e direttore della fotografia italiano 1934 - Ed Flanders, attore statunitense 1934 - Carlo Maria Maggi, terrorista, politico e medico italiano 1934 - Martín Pando, calciatore argentino 1935 - Roberto Lasagna, politico italiano 1936 - Pierre Hanon, calciatore belga 1936 - Ray Nitschke, giocatore football statunitense 1936 - Jo Pestum, scrittore e sceneggiatore tedesco 1936 - Mary Tyler Moore, attrice statunitense 1937 Paolo Ferrari, calciatore italiano Maumoon Abdul Gayoom, politico maldiviano Barbara Steele, attrice britannica 1938 Bart Berman, pianista e compositore olandese Aldo Bottin, politico italiano James B. Kaler, astronomo e scrittore statunitense Gianluigi Saccaro, schermidore italiano Jon Voight, attore, regista e produttore cinematografico statunitense 1939 Leo de Berardinis, attore teatrale e regista teatrale italiano Ed Bruce, cantautore e attore televisivo statunitense Giancarlo Guerrini, pallanuotista italiano Carlo Novelli, pittore e scultore italiano 1940 Bruno Carmeni, judoka italiano Nestor Combin, calciatore argentino Jeannot Gilbert, hockeista su ghiaccio canadese Tomás Gutiérrez, cestista portoricano 1941 Giovanni Gallavotti, matematico e fisico italiano Yvon Moreau, vescovo cattolico canadese Tarita Teriipia, attrice francese Ray Thomas, flautista e cantante inglese 1942 Mario Cantarelli, calciatore italiano Rick Danko, cantante e bassista canadese Jack Keller, giocatore di poker statunitense Rajesh Khanna, attore e politico indiano Cesare Mirabelli, giurista italiano Óscar Rodríguez Maradiaga, cardinale cattolico honduregno 1943 Einar Halle, arbitro di calcio e calciatore norvegese Ron Perry, cestista statunitense 1944 Gilbert Adair, scrittore e giornalista scozzese Josef Elting, calciatore tedesco 1945 - Francesco Dal Co, storico dell'architettura italiano 1946 Olimpia Carlisi, attrice italiana Piero Dorfles, giornalista e critico letterario italiano Marianne Faithfull, cantante e attrice britannica Sergije Krešić, calciatore croato Bud Ogden, cestista statunitense Terto, calciatore brasiliano 1947 Didi Balboni, cantante italiana Amata Coleman Radewagen, politica statunitense Ted Danson, attore e comico statunitense James Jacks, produttore cinematografico statunitense Cozy Powell, batterista britannico 1948 Eugenio Pazzaglia, calciatore italiano Peter Robinson, politico nordirlandese Errol Thompson, produttore discografico giamaicano 1949 Phil Boggs, tuffatore statunitense Karl-Heinz Kalbfell, dirigente d'azienda tedesco 1950 - Jon Polito, attore statunitense 1951 Yvonne Elliman, cantante e attrice statunitense Laurel Massé, cantante statunitense Randy Pfund, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense Christian Sarramagna, calciatore francese 1952 João Dickson Carvalho, calciatore brasiliano Joe Lovano, sassofonista, clarinettista e flautista statunitense 1953 Gali Atari, cantante e attrice israeliana Thomas Bach, schermidore e dirigente sportivo tedesco Pierluigi Bertazzo, bobbista italiano Matthias Platzeck, politico tedesco Stanley Williams, criminale, attivista e scrittore statunitense 1954 Principe Takamado, principe giapponese Lars Erik Eriksen, fondista norvegese Eduardo Saporiti, calciatore argentino 1955 Jim Allen, cestista statunitense Chubby Cox, cestista statunitense Angelo Farrugia, politico maltese Pavel Složil, tennista e allenatore di tennis ceco 1957 Bruce Beutler, immunologo statunitense Tim Witherspoon, pugile statunitense 1958 Akhmednabi Akhmednabiyev, giornalista russo Lakhdar Belloumi, calciatore algerino Nancy Currie, astronauta e ingegnere statunitense Sigitas Jakubauskas, calciatore sovietico 1959 Ritsuko Okazaki, cantante giapponese Patricia Clarkson, attrice statunitense John Helt, calciatore danese Giovanni Simonato, calciatore italiano Marco Antonio Solís, musicista e cantante messicano 1960 Carola Anding, fondista tedesca orientale Daniele Fontecchio, atleta italiano Thomas Lubanga, militare della Repubblica Democratica del Congo Stefano Mondini, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano Luca Scribani Rossi, tiratore italiano 1961 Massimo Cerofolini, giornalista e sceneggiatore italiano Andros Charitou, calciatore cipriota Jean-Baptiste Lafond, rugbista a 15 e dirigente sportivo francese Luigi Pachì, editore, giornalista e scrittore italiano Ilija Vălov, calciatore bulgaro 1962 Stefano Bertacco, politico italiano Filippo D'Arpa, scrittore, giornalista e drammaturgo italiano Cristiano De André, cantautore e polistrumentista italiano Jari Europaeus, calciatore finlandese Francesco Saverio Garofani, politico italiano Wynton Rufer, calciatore neozelandese Barry Eugene Wilmore, astronauta statunitense 1963 Andrea Aghini, pilota di rally italiano Guillaume Aretos, attore, doppiatore e scenografo statunitense Rolf Furuly, calciatore norvegese Pietro Leonardi, dirigente sportivo italiano Dave McKean, fumettista, illustratore e regista britannico Sean Payton, allenatore di football americano statunitense Luis Carlos Perea, calciatore colombiano Graciano Rocchigiani, pugile tedesco Liisa Savijarvi, sciatrice alpina canadese 1964 Michael Cudlitz, attore statunitense Marco Ferrante, giornalista e scrittore italiano Svatava Kysilková, cestista cecoslovacca John Loyer, allenatore di pallacanestro statunitense Mauricinho, calciatore brasiliano 1965 David Delfino, hockeista su ghiaccio statunitense Dexter Holland, cantante e chitarrista statunitense Adolfo Jara, calciatore e giocatore di calcio a 5 paraguaiano Luis Jara, calciatore e giocatore di calcio a 5 paraguaiano John Haymes Newton, attore statunitense Fabio Nigro, dirigente sportivo e calciatore argentino Danilo Pérez, pianista e compositore panamense 1966 Jorge Arteaga, calciatore peruviano Chris Barnes, cantante e produttore discografico statunitense Stefano Eranio, calciatore italiano Christian Kracht, scrittore e giornalista svizzero Laurent Naveau, pilota motociclistico belga Ben Nealon, attore britannico Heimo Pfeifenberger, allenatore di calcio austriaco 1967 Andreas Buck, calciatore tedesco Henry Jones, giocatore football statunitense James McTeigue, regista australiano Fabio Rainieri, politico italiano Stefano Salvatori, calciatore italiano Dirk Schuster, calciatore tedesco orientale Kevin Toth, atleta statunitense Thorsten Weidner, schermidore tedesco 1968 Roberto Cevoli, calciatore sammarinese Peter Dzúrik, calciatore slovacco Stefano Ferronato, giocatore di curling italiano Alessandro Gramigni, pilota motociclistico italiano Georges Lignon, calciatore ivoriano Carlo Ponti, direttore d'orchestra italiano Peter Runggaldier, sciatore alpino italiano 1969 Frediana Biasutti, giornalista italiana Jennifer Ehle, attrice statunitense Jurgen van den Goorbergh, pilota motociclistico olandese Roy Gumbs, calciatore anguillano Allan McNish, pilota automobilistico scozzese José Antonio Noriega, calciatore messicano Brendan Venter, rugbista e allenatore sudafricano 1970 Dallas Austin, produttore discografico statunitense Enrico Chiesa, calciatore italiano Kevin Weisman, attore statunitense 1971 Niclas Alexandersson, calciatore svedese Emmanuele Baldini, violinista e direttore d'orchestra italiano Federico Bergara, calciatore uruguaiano Gianlorenzo Blengini, allenatore di pallavolo italiano Jeroen Blijlevens, dirigente sportivo e ciclista su strada olandese Besnik Hasi, calciatore albanese Danilo Lançoni Lacerda, giocatore di calcio a 5 brasiliano Ottavio Palladini, calciatore italiano Brady Smith, attore statunitense 1972 Jaromír Blažek, calciatore ceco Leonardo Colucci, calciatore italiano David Fumero, modello e attore cubano Losseni Konaté, calciatore ivoriano Jason Kreis, calciatore statunitense Jude Law, attore britannico Vic, conduttore radiofonico italiano Leonor Varela, attrice cilena 1973 Pimp C, rapper, cantante e produttore discografico statunitense Eleonora Massa, attrice italiana Musa Otieno, calciatore keniota Christophe Rinero, ciclista su strada francese Vince Rockland, attore pornografico statunitense Sandro Trevisan, cestista italiano 1974 Tomasz Bobel, calciatore polacco Dagmar Damková, arbitro di calcio ceco Papa Malick Diop, calciatore senegalese Andrine Flemmen, sciatrice alpina norvegese Heather French, modella statunitense Mekhi Phifer, attore e rapper statunitense Ryan Shore, compositore e sassofonista statunitense Evgeny Tarelkin, cosmonauta russo 1975 Patrick Bettoni, calciatore svizzero Shawn Hatosy, attore statunitense Jana Stejskalová, cestista ceca 1976 Claudio Calia, fumettista italiano Steve Cooreman, calciatore belga Clara Khoury, attrice israeliana Danny McBride, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense 1977 Carlos Barrionuevo, calciatore argentino Vesna Györkös Žnidar, politica slovena Tuomo Könönen, calciatore finlandese Katherine Moennig, attrice statunitense Kira Nagy, tennista ungherese Christin Petelski, nuotatrice canadese Keyeno Thomas, calciatore trinidadiano Arcëm Čėljadzinski, calciatore bielorusso 1978 Victor Agali, calciatore nigeriano Alexis Amore, attrice pornografica, ballerina e modella peruviana Noriko Aoyama, attrice giapponese Aldo Birchall, rugbista a 15 italiano Benjamin Cuntapay, wrestler statunitense Kieron Dyer, calciatore inglese Ennis Esmer, attore canadese Danny Higginbotham, calciatore inglese Ali Hillis, attrice statunitense Kim Hyang Min, fumettista sudcoreano Jana Kirschner, cantante slovacca Ibra Kébé, calciatore senegalese Cristian Raúl Ledesma, calciatore argentino André Pretorius, rugbista a 15 sudafricano Christian Saba, calciatore ghanese Angelo Taylor, atleta statunitense Rob Wielaert, calciatore olandese 1979 Alfonso Bassave, attore spagnolo Sam Hoskin, cestista statunitense John Hutchinson, calciatore australiano Diego Luna, attore e regista messicano Steve Ramon, pilota motociclistico belga Justin Roberts, annunciatore televisivo e attore statunitense Liesbet Vindevoghel, pallavolista belga Maxime Zianveni, cestista centrafricano 1980 Mailyn González, schermitrice cubana DeeAndre Hulett, cestista statunitense Eerik Jago, pallavolista estone Jori Mørkve, biatleta norvegese Carolina Pantani, cestista italiana Nesli, cantautore, rapper e beatmaker italiano Terrance Thomas, cestista statunitense Dorus de Vries, calciatore olandese 1981 Shizuka Arakawa, pattinatrice artistica su ghiaccio giapponese Giovanna Di Rauso, attrice teatrale e attrice cinematografica italiana Ericka Dunlap, modella statunitense Paul Heffernan, calciatore irlandese Allan Kamanga, calciatore malawiano Charlotte Riley, attrice britannica Alice Rohrwacher, regista italiana Erik Vlček, canoista slovacco Vjatšeslav Zahovaiko, calciatore estone 1982 Mirko Barbagli, calciatore italiano Marko Baša, calciatore montenegrino Diego Maínz, calciatore spagnolo Alison Brie, attrice statunitense Larry Turner, cestista statunitense 1983 Davi Banda, calciatore malawiano Dereck Chisora, pugile inglese Jonny Faamatuainu, rugbista a 15 neozelandese Giovanni La Camera, calciatore italiano John Paul Rodrigues, calciatore statunitense Iván Cambar Rodriguez, sollevatore cubano Jason Snelling, giocatore football statunitense 1984 Olalekan Ibrahim Babatunde, calciatore nigeriano Alan Branch, giocatore football statunitense Chris Horton, giocatore football statunitense Patrick Kavanagh, calciatore irlandese Gionata Mingozzi, calciatore italiano Prisilla Rivera, pallavolista dominicana Patricio Rodríguez, cestista argentino Sean Ali Stone, regista, attore e produttore cinematografico statunitense Julius Ubido, calciatore nigeriano 1985 Licia Corradini, cestista italiana Patrice Gnonsian, calciatore ivoriano Tasha Humphrey, cestista statunitense Nicolas Limbach, schermidore tedesco 1986 Ilie Cebanu, calciatore moldavo Chris Creveling, pattinatore di short track statunitense Katie Sheridan, attrice inglese Sanžar Tursunov, calciatore uzbeko 1987 João Pedro Azevedo Silva, calciatore portoghese Nadežda Bažina, tuffatrice russa Katie Blair, modella statunitense John Brayford, calciatore inglese Daan Breeuwsma, pattinatore di short track olandese Steve Davies, calciatore inglese Iain De Caestecker, attore britannico Vanderley Dias Marinho, calciatore brasiliano Iva Grbas, cestista croata Daouda Kamilou, calciatore nigerino Mario Little, cestista statunitense Jennifer Pazmiño, modella ecuadoriana Emile Sinclair, calciatore inglese Sean Weatherspoon, giocatore football statunitense 1988 Eric Berry, giocatore football statunitense Gerard Bi Goua Gohou, calciatore ivoriano Josef Ferstl, sciatore alpino tedesco Silvia Fondriest, pallavolista italiana Simone Grippo, calciatore italiano Michaela Kocianova, modella slovacca Juan Mauri, calciatore argentino Rebecca Perry, pallavolista statunitense Christen Press, calciatrice statunitense Lynn Styles, attrice irlandese Ágnes Szávay, tennista ungherese Serghei Țvetcov, ciclista su strada moldavo 1989 Travis Benjamin, giocatore football statunitense Jane Levy, attrice statunitense Lassana Diarra, calciatore maliano Khalid Karami, calciatore marocchino Josh Kline, giocatore football statunitense Kei Nishikori, tennista giapponese Renan Oliveira, calciatore brasiliano Sibusiso Vilakazi, calciatore sudafricano 1990 - Erik Jonvik, calciatore norvegese 1990 - Sofiane Hanni, calciatore algerino 1990 - Tommaso D'Orsogna, nuotatore australiano 1991 - Gabriel Olaseni, cestista britannico 1991 - John Lennon Silva Santos, calciatore brasiliano 1991 - Jordan Clark, ballerina e attrice canadese 1991 - Joseph Randle, giocatore football statunitense 1991 - Lassana Camará, calciatore guineense 1991 - Laura Partenio, pallavolista italiana 1991 - Steven Caulker, calciatore inglese 1992 - Benedetta Gravina, doppiatrice italiana 1992 - Nikolina Lončar, modella montenegrina 1992 - Elhad Naziri, calciatore azero 1992 - Mislav Oršić, calciatore croato 1992 - Briante Weber, cestista statunitense 1993 - Constantin Bogdan, calciatore moldavo 1993 - Francesca Bertoni, atleta italiana 1993 - Ivona Dadic, atleta austriaca 1993 - Jan Sýkora, calciatore ceco 1993 - Octávio Merlo Manteca, calciatore brasiliano 1993 - Sébastien Thill, calciatore lussemburghese 1993 - Tony Watt, calciatore scozzese 1994 - Kako di Akishino 1994 - Louis Schaub, calciatore austriaco 1994 - Naomi Sequeira, attrice australiana 1995 - Ross Lynch, attore statunitense 1996 - Anna Rupprecht, sciatrice tedesca 1996 - Dylan Minnette, attore statunitense tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. 