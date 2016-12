Accade il 30 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 30 dicembre Il 30 dicembre è il 364º giorno del Calendario Gregoriano (il 365º negli anni bisestili) Manca 1 giorno alla fine dell'anno • 1230 – Miracolo dell'apparizione del sangue di Cristo nella chiesa di Sant'Ambrogio a Firenze • 1460 – Guerra delle due rose: il Duca di York viene sconfitto nella Battaglia di Wakefield • 1797 – Papa Pio VI pubblica la Lettera Enciclica Christi Ecclesiae, su alcune modifiche, dettate dalla pericolosità dei tempi, per la preparazione del conclave che deve eleggere il nuovo Papa • 1853 – Acquisto di Gadsen: gli Stati Uniti acquistano terreno dal Messico per facilitare la costruzione di una ferrovia a sud-ovest • 1880 – Il Transvaal diventa una repubblica e Paul Kruger è il suo primo presidente • 1896 – José Rizal viene giustiziato da un plotone d'esecuzione a Manila • 1897 – Il Natal si annette lo Zululand • 1903 – Un incendio nell'Iroquois Theater di Chicago provoca 600 morti • 1922 – Viene costituita l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) • 1924 – Edwin Hubble annuncia che gran parte delle nebulose, prima osservate con telescopi meno potenti, non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie, fuori dalla nostra Via Lattea • 1927 – La Linea Ginza, la più vecchia linea metropolitana dell'Asia, apre a Tokyo • 1940 – La California apre la sua prima freeway: la Arroyo Seco Parkway • 1943 - Subhas Chandra Bose issa la bandiera dell'indipendenza indiana a Port Blair • 1944 – Re Giorgio II di Grecia dichiara una reggenza, lasciando il trono vacante • 1947 – Re Michele di Romania abdica • 1953 – Il primo televisore a colori viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari • 1965 – Ferdinand Marcos diventa presidente delle Filippine • 1968 – Frank Sinatra incide My Way • 1972 – Guerra del Vietnam: gli Stati Uniti interrompono i pesanti bombardamenti del Vietnam del Nord • 1987 – Papa Giovanni Paolo II pubblica la Lettera Enciclica Sollicitudo Rei Socialis, nel ventesimo anniversario della Populorum Progressio di papa Paolo VI • 1993 – Israele e il Vaticano stabiliscono relazioni diplomatiche • 1996 – I tagli al bilancio proposti da Benjamin Netanyahu innescano la protesta di 250.000 lavoratori che bloccano tutti i servizi di Israele • 1997 – In Algeria il Gruppo Islamico Armato (GIA) uccide 400 persone in quattro villaggi • 2000 – Una serie di bombe esplode nel giro di poche ore in diversi punti della metropolitana di Manila (Filippine) uccidendo 22 persone e ferendone un centinaio • 2004 – Argentina: 175 morti e oltre 800 feriti nell'incendio in una discoteca di Buenos Aires. Causa del rogo il lancio di un petardo • 2006 – L'ex-dittatore dell'Iraq Saddam Hussein viene giustiziato mediante impiccagione • 2010 – Brasile, viene negata l'estradizione del terrorista Cesare Battisti, condannato a 2 ergastoli, da parte del presidente Lula. L'Italia accusa una gravissima negazione alla giustizia. • 2011 - A Samoa e Tokelau, a causa del passaggio dei due Stati a ovest della linea del cambiamento di data, il 30 dicembre 2011 è stato abolito.

