Stampa E-mail Nasce il 30 dicembre La lista contiene circa 630 persone Antonella Troise, attrice italiana 39 - Tito, imperatore romano 1566 - Alessandro Piccinini, liutista italiano 1586 - Maddalena Sibilla di Hohenzollern 1587 - Simone VII di Lippe-Detmold 1587 - Gómez y Córdoba, generale spagnolo 1591 - Joseph Fürttenbach, matematico tedesco 1615 - Carlo Rinaldini, matematico italiano 1631 - Henry Fairfax, nobile scozzese 1642 - Vincenzo da Filicaja, poeta italiano 1673 - Ahmed III, sultano ottomano 1676 - John Philips, poeta inglese 1677 - Emanuele d'Elboeuf, generale francese 1680 - Andrea Galassini, architetto svizzero 1687 - Clemente Argenvilliers, cardinale italiano 1699 - Antonio Falangola, vescovo cattolico italiano 1701 - Giovanni Andrea Barotti, scrittore italiano 1718 - Luisa di Lorena, nobile francese 1722 - Charles Yorke, politico inglese 1724 - Louis Lagrenée, pittore francese 1729 - Richard Brunck, filologo francese 1742 - Giuseppe Pannilini, vescovo italiano 1743 - Eugène-Guillaume Argenteau, generale austriaco 1746 - François-André Vincent, pittore francese 1756 - Pavel Vranický, violinista ceco 1760 - Charles Sapinaud, militare francese 1765 - Domingos Xavier de Lima, ammiraglio portoghese 1774 - Martin Piaggio, poeta italiano 1784 - Stephen Harriman Long, ingegnere, statunitense 1787 - Otto von Kotzebue, navigatore tedesco 1796 - Miklós Wesselényi, politico ungherese 1799 - Thomas Egerton, politico inglese 1799 - Carlo Berti Pichat, politico e agronomo italiano 1805 - Frederick Smith, entomologo britannico 1810 - Archibald Seymour, nobile britannico 1810 - Atto Vannucci, storico, politico italiano 1811 - Callimaco Zambianchi, patriota italiano 1819 - Theodor Fontane, poeta tedesco 1823 - Herman David Weber, medico tedesco 1825 - Cencio Vendetta, brigante italiano 1830 - Ranieri Simonelli, politico italiano 1830 - Diogene Valotti, politico italiano 1831 - William Bemrose, scrittore inglese 1836 - David Castelli, storico italiano 1837 - Emanuele Ruspoli, politico italiano 1837 - Giovanni Andrea Scartazzini, pastore svizzero 1848 - María Rodríguez Sopeña, religiosa spagnola 1851 - Asa Griggs Candler, imprenditore statunitense 1853 - André Messager, compositore francese 1854 - Hasan Isma'il Pascià, politico egiziano 1855 - Heinrich Hart, scrittore tedesco 1859 - Luigi Maria Bossi, politico italiano 1859 - Josef Foerster, compositore cecoslovacco 1863 - William Hallock Park, batteriologo statunitense 1864 - Max von Stephanitz, allevatore tedesco 1865 - Alessandro Mazzucotelli, artigiano italiano 1865 - John Daunt, golfista britannico 1865 - Rudyard Kipling, scrittore britannico 1866 - Louis Allis, golfista statunitense 1866 - John Watson, golfista statunitense 1870 - Serafino Germinario, religioso italiano 1870 - Charles Gordon-Lennox, militare britannico 1872 - William Larned, tennista statunitense 1873 - Miklós Bánffy, politico ungherese 1873 - Al Smith, politico statunitense 1874 - Janko Jesenský, scrittore slovacco 1875 - Jean-Guy Gautier, rugbista francese 1878 - William Aberhart, politico canadese 1878 - Giovanni Persico, politico italiano 1879 - Giuseppe Celi, politico italiano 1879 - Mary Forbes, attrice inglese 1879 - Ramana Maharshi, mistico indiano 1880 - Alfred Einstein, musicologo tedesco 1880 - Dezső Földes, schermidore ungherese 1883 - João Tamagnini Barbosa, politico portoghese 1883 - Mary Forbes, attrice inglese 1884 - Ernesto Cortissoz, imprenditore colombiano 1884 - Hideki Tōjō, politico giapponese 1885 - Frank Martin, cavaliere svedese 1886 - Austin Osman Spare, disegnatore inglese 1886 - Henri Chapron, designer francese 1886 - Horace Johnson, ciclista britannico 1886 - Urho Castrén, politico finlandese 1887 - Charlie Dunbar Broad, storico inglese 1887 - Frank Klaus, pugile statunitense 1887 - René Schwaller de Lubicz, egittologo francese 1887 - Rocco Perri, criminale italiano 1888 - Eugeniusz Kwiatkowski, politico polacco 1888 - Mario Carli, giornalista italiano 1889 - Opika von Méray Horváth, pattinatrice ungherese 1890 - Adolfo Ruiz Cortines, politico messicano 1890 - Francis Patrick Keough, arcivescovo statunitense 1890 - Lanoe Hawker, aviatore britannico 1890 - Victor Serge, scrittore russo 1891 - Giovanni Domaschi, operaio italiano 1891 - Antoine Pinay, politico francese 1892 - John Litel, attore statunitense 1893 - Letizia Quaranta, attrice italiana 1894 - Walter Douglas Scott, politico britannico 1895 - Henry Gage, VI visconte Gage, nobile irlandese 1895 - L. P. Hartley, scrittore inglese 1895 - Severino Bolognesi, politico italiano 1896 - Tom Keene, attore cinematografico statunitense 1897 - Alfredo Bracchi, paroliere e regista italiano 1898 - Väinö Muinonen, atleta finlandese 1898 - Jacques Rigaut, scrittore francese 1899 - Gustav Diessl, attore austriaco 1899 - Helge Ingstad, politico norvegese 1899 - José María López Lledín, avventuriero spagnolo 1900 - Angiolo Del Lungo, giornalista italiano 1900 - Manuel Fleitas Solich, calciatore paraguaiano 1902 - Leopoldo Gasparotto, partigiano italiano 1902 - Asvero Gravelli, politico italiano 1904 - Dmitrij Kabalevskij, compositore sovietico 1904 - Giuseppe Zanon, calciatore italiano 1905 - Hiroshi Inagaki, regista giapponese 1905 - Daniil Charms, scrittore sovietico 1906 Francesco Albertini, politico italiano Alziro Bergonzo, architetto e pittore italiano Jean Laurent, calciatore francese Carol Reed, attore e regista britannico Giovanni Valentini, militare italiano 1907 - Sigmund Ruud, sciatore norvegese 1908 Giuseppe Cornara, calciatore e tennista italiano Jules Vandooren, calciatore francese 1909 Jaime Lazcano, calciatore spagnolo Eugeniusz Lokajski, atleta polacco 1910 Francesco Bergonzoni, calciatore italiano Paul Bowles, scrittore statunitense Eddie Malanowicz, cestista statunitense Grațian Sepi, calciatore rumeno Sylvester Stadler, militare tedesco 1911 Evaristo Barrera, calciatore argentino Walt Brown, pilota automobilistico statunitense Jeanette Nolan, attrice statunitense Gaetano Pollio, missionario italiano 1912 Nancy Coleman, attrice statunitense Martin Kargl, calciatore austriaco Rosina Lawrence, attrice statunitense Margaret Wade, cestista statunitense 1913 Véra Clouzot, attrice brasiliana Remo Cossio, calciatore italiano 1914 Bruno Alessandrini, aviatore italiano Carlo Sabadini, calciatore italiano Jo Van Fleet, attrice statunitense 1915 - Arnaldo Bera, politico italiano 1916 Joel Hitt, cestista statunitense Arduino Romoli, calciatore italiano 1917 - Yun Dong-ju, poeta coreano 1918 Tullia Carettoni Romagnoli, politica italiana Pietro Carta, calciatore italiano Lucien Leduc, calciatore francese Steve Sharkey, cestista statunitense William Eugene Smith, fotografo statunitense 1919 - Kurt Borkenhagen, calciatore tedesco 1920 David Fraser, storico inglese Jack Lord, attore statunitense 1921 Jim McGregor, allenatore di basket statunitense Attilio Zannier, politico italiano Rashid Karame, politico libanese 1922 - Lucien Lazaridès, ciclista greco 1923 - Paolo Rossi Monti, storico italiano 1924 Alfonso Santagiuliana, calciatore italiano Jack Tingle, cestista statunitense 1925 Roger Boury, calciatore francese Ian MacNaughton, attore inglese 1926 - Stelio Darin, calciatore italiano 1927 Robert Hossein, attore francese Hamed Karoui, politico tunisino Konstantin Salnikov, pentatleta sovietico 1928 Henri Debehogne, astronomo belga Dan Fitzgerald, attore statunitense Bo Diddley, cantautore statunitense John Olsen, calciatore norvegese Giuseppe Urbani, danzatore italiano 1929 - Gaetano Caltagirone, imprenditore italiano 1930 Elmira Minita Gordon Panajot Panajotov, calciatore bulgaro René Privat, ciclista francese Tu Youyou, medico cinese 1931 - Charles Bassett, astronauta statunitense 1931 - Marcel Janssens, ciclista belga 1931 - András Róna-Tas, storico ungherese 1932 - Arduino Bertoldo, vescovo italiano 1932 - Jozef IJsewijn, latinista e filologo belga 1932 - Antonio Montico, calciatore italiano 1932 - Eugenio Ravignani, vescovo cattolico italiano 1932 - Paolo Villaggio, attore italiano 1932 - Piero Villaggio, ingegnere italiano 1933 - Jesse Arnelle, cestista statunitense 1934 Joseph Bologna, attore statunitense Russ Tamblyn, attore statunitense Lino Toffolo, attore, cantautore italiano Del Shannon, cantautore statunitense 1935 Manuel Aaron, scacchista indiano Franca Aldrovandi, giornalista italiana Omar Bongo, politico gabonese Bruno Canino, pianista italiano Sandy Koufax, giocatore di baseball statunitense 1936 Robert Beck, schermidore statunitense Henri Ciriani, architetto francese Gianni Corelli, calciatore italiano Giacomo Gualco, politico italiano Mike Spence, pilota di Formula 1 britannico 1937 Gordon Banks, calciatore britannico Sergio Castelletti, calciatore italiano John Hartford, violinista statunitense Luciano Lutring, criminale e scrittore italiano Jim Marshall, giocatore football statunitense Paul Stookey, cantante statunitense 1938 Gavino Ledda, scrittore italiano Ron Wolf, dirigente sportivo statunitense 1939 Silvano Bietolini, fantino italiano Attila Kovács, schermidore ungherese Felix Pappalardi, cantante statunitense 1940 Sergio Bitar, politico cileno Bruno Corazzari, attore italiano Mel Gibson, cestista statunitense Willie O'Neill, calciatore scozzese 1941 Bruno Parma, giornalista sloveno Mel Renfro, giocatore football statunitense 1942 Jean-Claude Barclay, tennista francese Vladimir Konstantinovič Bukovskij, scrittore russo Guy Edwards, pilota automobilistico britannico John E. Herlitz, designer statunitense Jim Nance, giocatore football statunitense Michael Nesmith, cantautore statunitense Janko Prunk, politico sloveno Robert Quine, chitarrista statunitense Aníbal Ruiz, allenatore di calcio uruguaiano Fred Ward, attore statunitense 1943 Linda Thom, tiratrice canadese Gösta Winbergh, tenore svedese 1944 - William J. Fallon, ammiraglio statunitense 1945 Enrique Borja, calciatore messicano Davy Jones, cantante, attore britannico Lloyd Kaufman, attore statunitense Jean-Jacques Nattiez, musicologo francese Paola Pigni, atleta italiana Bernie Williams, cestista statunitense 1946 Clive Bunker, batterista britannico Marc Forné Molné, politico andorrano Earle Higgins, cestista statunitense Rick Hill, politico statunitense Piergiovanni Malvestio, politico italiano Patti Smith, cantante statunitense Berti Vogts, calciatore tedesco 1947 Jeff Lynne, musicista inglese Steve Mix, cestista statunitense Elena Subirats, tennista messicana Ivan Zafirov, calciatore bulgaro 1948 Horace Engdahl, accademico svedese Kim McLagan, modella inglese Randy Schekman, biologo statunitense Danny Schock, hockeista canadese Daria Halprin, attrice statunitense 1949 David Colin Bedford, atleta britannico Bruce Fairbairn, musicista canadese William Forsythe, danzatore statunitense Claudio Lusuardi, pilota motociclistico italiano Alberto Salerno, muicista italiano 1950 Rodney Brooks, scienziato australiano Kazuhisa Kono, calciatore giapponese Timothy Mo, scrittore britannico Mont Campbell, cantante inglese Lewis Shiner, scrittore statunitense Dave Stewart, tastierista britannico Bjarne Stroustrup, informatico danese Martti Vainio, atleta finlandese 1951 Jean-Pierre Bel, politico francese Nancy LaMott, cantante statunitense Mialo Mwape, calciatore del Congo Nick Rose, atleta britannico 1952 June Anderson, soprano statunitense Jesús Ferrero, giornalista spagnolo Mary Ellen Miller, storica dell'arte statunitense Filippo Penati, politico italiano S. P. Somtow, scrittore thailandese 1953 Daniel Barry, astronauta statunitense Francesco Dall'Olio, pallavolista italiano Diego Della Valle, imprenditore italiano Bill Kazmaier, wrestler statunitense Meredith Vieira, giornalista statunitense 1954 Roberto Abbado, direttore d'orchestra italiano Barry Greenstein, giocatore di poker statunitense Srećko Juričić, calciatore croato Mến Nguyễn, giocatore di poker vietnamita Corrado Passera, politico, banchiere italiano 1955 Aldo Stella, attore italiano Dindo Yogo, cantante del Congo Andrea Zingoni, artista italiano 1956 Suzy Bogguss, cantautrice statunitense François Hesnault, pilota automobilistico francese Sheryl Lee Ralph, attrice statunitense Jacek Wszoła, atleta polacco 1957 Moussa Bezaz, calciatore algerino Shavkat Mirziyoyev, politico uzbeko Nick Skelton, cavaliere britannico 1958 Lav Diaz, regista filippino Knut Hallvard Eikrem, calciatore norvegese Angela Eugenia Nonnis, politica italiana Ellen Sandweiss, attrice statunitense Steven Lee Smith, astronauta statunitense 1959 Tony George, imprenditore statunitense Antonio Pappano, direttore d'orchestra inglese Tracey Ullman, attrice britannica 1960 Ljudmila Berlinskaja, attrice russa Mike Bost, politico statunitense Katoucha Niane, modella guineana Norio Tsuruta, regista giapponese Stefano Vavoli, calciatore italiano Roberto Venturini, politico sammarinese Heather Wilson, politica statunitense 1961 Stefano Bonometti, calciatore italiano Douglas Coupland, scrittore canadese Edoardo Garrone, imprenditore italiano Sean Hannity, giornalista statunitense Ben Johnson, atleta canadese Charlie Nicholas, calciatore britannico 1962 Hans-Georg Dreßen, calciatore tedesco Donato Gama da Silva, calciatore brasiliano Heike Hartwig, atleta tedesca Paavo Järvi, direttore d'orchestra estone Mario Regulo Martínez, allenatore di pallavolo argentino Roberto Messini, attore italiano Gennadij Morozov, calciatore sovietico Alessandra Mussolini, politica italiana 1963 Chandler Burr, giornalista statunitense Mike Pompeo, politico statunitense Johnny Rogers, cestista statunitense Dale Tempest, calciatore britannico John van 't Schip, calciatore olandese Milan Šrejber, tennista cecoslovacco 1964 Pascal Baills, calciatore francese Mauricio Silvera, calciatore uruguaiano Vilmoș Szabo, schermidore rumeno Maria Carmela Verardi, cestista italiana Sophie Ward, attrice britannica 1965 Fabián Cancelarich, calciatore argentino Aurelio Canonici, compositore italiano Essam Abd El Fatah, arbitro di calcio egiziano Ivajlo Kirov, calciatore bulgaro Frank Vignola, chitarrista statunitense Eric White, cestista statunitense 1966 Akosua Busia, attrice ghanese Martina Kehrenberg, cestista tedesca Petra Kremer, cestista tedesca Bennett Miller, regista statunitense Alan Steele, attore statunitense Ole Erik Stavrum, calciatore norvegese 1967 Kim Hill, cantante statunitense Fernando Moner, calciatore argentino 1968 Sabeer Bhatia, informatico indiano Bryan Burk, produttore statunitense Fabrice Guy, sciatore francese Sean Higgins, cestista statunitense Alexander Huber, alpinista tedesco Andrew Trim, canoista australiano 1969 Jason Kay, musicista e cantante inglese Dave England, stuntman statunitense Shane McConkey, sciatore canadese Byron McMackin, batterista statunitense Meredith Monroe, attrice statunitense Emiliano Pagani, fumettista italiano Toyin Raji, modella e attrice nigeriana 1970 Blanca Ares, cestista spagnola Silvia Dalla Benetta, soprano italiano Traa Daniels, bassista statunitense Kevin Salvadori, cestista statunitense Jan Henrik Stahlberg, attore tedesco Massimo Vecchi, bassista, cantante italiano 1971 Paras Bir Bikram Shah Dev, nepalese Mauro Bergonzi, arbitro di calcio italiano Chris Fisher, regista statunitense Juan Carlos Henao, calciatore colombiano C. S. Lee, attore statunitense Ricardo López Felipe, calciatore spagnolo Thomas Strzalkowski, schermidore statunitense Daniel Sunjata, attore statunitense Chris Vance, attore britannico Paul Wallace, rugbista irlandese 1972 Daniel Amokachi, calciatore nigeriano Kerry Collins, giocatore football statunitense Jake Deckard, attore pornografico statunitense Oumar Dieng, calciatore senegalese Loren Meyer, cestista statunitense Kim Raisner, pentatleta tedesca Michael Reda, calciatore libanese Amir Ružnič, calciatore sloveno Alexis Ubillús, calciatore peruviano Steven Wiig, attore statunitense 1973 Frans Bauer, cantante olandese Jason Behr, attore statunitense Ato Boldon, atleta trinidadiano Maureen Flannigan, attrice statunitense Shane Gallagher, chitarrista statunitense Don Reid, cestista statunitense Nacho Vidal, pornostar spagnolo Dimba, calciatore brasiliano 1974 Alex Alves, calciatore brasiliano Massimo Artini, politico italiano Khalilou Fadiga, calciatore senegalese Johan Landsberg, tennista svedese Noel Whelan, calciatore inglese Jonathan Wilson, cantautorestatunitense 1975 Paulo Maximiano, calciatore brasiliano Scott Chipperfield, calciatore australiano Matthias Höpfner, bobbista tedesco Conny Karlsson, atleta finlandese Fabio Lenzi, pilota motociclistico italiano Manel Loureiro, scrittore spagnolo Tiger Woods, golfista statunitense 1976 Hadi Soua'an Al-Somaily, atleta saudita Patrick Kerney, giocatore football statunitense Wilson Oruma, calciatore nigeriano Terrance Roberson, cestista statunitense Amra Đapo, cestista croata 1977 Jim Alapag, cestista statunitense Laila Ali, pugile statunitense Glory Alozie, atleta nigeriana Sergej Baškirov, biatleta russo Brian Beshara, cestista libanese Tarik El Jarmouni, calciatore marocchino Frida Hyvönen, cantautrice svedese Saša Ilić, calciatore serbo Ji Xinpeng, giocatore di badminton cinese Kenyon Martin, cestista statunitense Lucy Punch, attrice britannica Marco Reich, calciatore tedesco Sabrina Sirchia, attrice italiana Kazuyuki Toda, calciatore giapponese Antonella Troise, attrice italiana Tonya Washington, cestista statunitense Aleksandar Ćirić, pallanuotista serbo 1978 Devin Brown, cestista statunitense Keith Davis, giocatore football statunitense Tyrese Gibson, cantante, attore statunitense Phillips Idowu, atleta britannico Marco Malagò, calciatore italiano Euanthia Maltsī, cestista greca Zbigniew Robert Promiński, batterista polacco Rob Scuderi, hockeista statunitense Enrico Venti, attore italiano 1979 Flávio Amado, calciatore angolano Yelawolf, rapper statunitense Boubacar Barry, calciatore ivoriano Tommy Clufetos, batterista statunitense Francisco Jordão, cestista portoghese Gloria Kemasuode, atleta nigeriana Katarína Poláková, cestista slovacca Emil Tahirovič, nuotatore sloveno Milana Terloeva, giornalista russa 1980 Henry Domercant, cestista statunitense Eliza Dushku, attrice statunitense Veronika Goi, scacchista italiana D.J. Mbenga, cestista del Congo Hamid Nater, calciatore marocchino James Omondi, calciatore keniota 1981 K.Will, cantante sudcoreano Ali Al-Habsi, calciatore omanita Cédric Carrasso, calciatore francese Haley Paige, attrice pornografica messicana Verónica Hidalgo, modella spagnola Reef the Lost Cauze, rapper statunitense Vadims Logins, calciatore lettone Michael Rodríguez, calciatore costaricano Bruno Valente, calciatore portoghese Glenton Wolffe, calciatore trinidadiano Aristide Zogbo, calciatore ivoriano 1982 Stef Collins, cestista britannica Gareth Delve, rugbista a 15 britannico Ryan Hall, atleta statunitense Kristin Kreuk, attrice canadese Veridiana da Fonseca, pallavolista brasiliana Razak Pimpong, calciatore ghanese Pula+, rapper italiano Dathan Ritzenhein, atleta statunitense 1983 Yussif Chibsah, calciatore ghanese Eric Maher, wrestler statunitense Alessio Perilli, pilota motociclistico italiano Nick Symmonds, atleta statunitense Kevin Systrom, imprenditore statunitense Datsakorn Thonglao, calciatore thailandese 1984 Rándall Azofeifa, calciatore costaricano Rafael Bado, calciatore britannico Sergio Gadea, pilota motociclistico spagnolo Enoque Guilherme, calciatore angolano LeBron James, cestista statunitense Komlavi Loglo, tennista togolese 1985 Lars Boom, ciclista olandese Michele Skatar, pallamanista croato Krisztián Takács, nuotatore ungherese Andreas Ulmer, calciatore austriaco Maja Vidmar, arrampicatrice slovena 1986 Onyekachi Apam, calciatore nigeriano Matt Banahan, rugbista a 15 britannico Domenico Criscito, calciatore italiano Marcelo Alfonso Díaz, calciatore cileno Júnior Negrão, calciatore brasiliano Ellie Goulding, cantautrice britannica Cheikh Gueye, calciatore senegalese Mohamed Koffi, calciatore ivoriano Caity Lotz, attrice e modella statunitense Meggan Mallone, attrice pornografica statunitense Faye Marsay, attrice britannica Mame N'Diaye, calciatore senegalese Max Walker, attore canadese Gianni Zuiverloon, calciatore olandese Adriana Dorn, modella nicaraguense 1987 Thomaz Bellucci, tennista brasiliano Jake Cuenca, attore filippino Davis Curiale, calciatore italiano Hassan Lingani, calciatore ivoriano Brenda Lodigiani, attrice italiana Carolina Morán, modella messicana Jeanette Ottesen, nuotatrice danese Tim Smyczek, tennista statunitense 1988 Faris Jumaa, calciatore emiratino Henry Hynoski, giocatore football statunitense Erik Johansson, calciatore svedese Juan José Lobato, ciclista spagnolo Cameron Long, cestista statunitense Laura Magitteri, pattinatrice italiana Eloy Vargas, cestista dominicano Moussa Warsama, calciatore gibutiano Evaldas Šiškevicius, ciclista lituano 1989 Behailu Assefa, calciatore etiope Sven-John Beck, calciatore liechtensteinese Diogo Silvestre Bittencourt, calciatore brasiliano Manuel Gaspar Costa, calciatore angolano Diallo Guidileye, calciatore francese Alexandra Klineman, pallavolista statunitense Sanchita Kromodirjo, modella surinamese Pierrick Lebourg, calciatore francese Aaron Morris, calciatore gallese Christopher Robanske, snowboarder canadese Ryan Sheckler, attore statunitense 1990 - Bruno Henrique Pinto, calciatore brasiliano 1990 - C.J. Wilcox, cestista statunitense 1990 - Jayce Boyd, giocatore di baseball statunitense 1990 - Nathan Eccleston, calciatore inglese 1990 - Silao Malo, calciatore samoano 1990 - Sok Rithy, calciatore cambogiano 1991 - Camila Giorgi, tennista italiana 1991 - Keyner Brown, calciatore costaricano 1991 - Kurumi Nara, tennista giapponese 1991 - Melanie Margalis, nuotatrice statunitense 1991 - Siyanda Xulu, calciatore sudafricano 1991 - Vittorio Emanuele Propizio, attore italiano 1992 - Carson Wentz, giocatore football statunitense 1992 - Gary O'Donovan, canottiere irlandese 1992 - Maria Zuliani, calciatrice italiana 1992 - Parker Ehinger, giocatore football statunitense 1993 - Ager Aketxe, calciatore spagnolo 1993 - Lukas Raeder, calciatore tedesco 1993 - Lautaro Rinaldi, calciatore argentino 1993 - Keifer Sykes, cestista statunitense 1994 - Barrie McKay, calciatore canadese 1994 - Erjon Kastrati, cestista sloveno 1994 - Florin Tănase, calciatore rumeno 1994 - Lilian Caputo, doppiatrice italiana 1994 - Nikola Milutinov, cestista serbo 1994 - Troy Williams, cestista statunitense 1994 - Tyler Boyd, calciatore neozelandese 1995 - Gonzalo Di Renzo, calciatore argentino 1995 - Valentin Chauvin, fondista francese 1997 - Enea Bastianini, pilota motociclistico italiano 1997 - Brandon Killham, attore statunitense tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. 