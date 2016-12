Accade il 31 dicembre Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Il 31 dicembre è il 365º ed ultimo giorno del Calendario Gregoriano (il 366º negli anni bisestili) • 192 – L'imperatore romano Commodo viene assassinato. • 406 – Vandali, Alani e Suebi attraversano il Reno, dando inizio all'invasione della Gallia • 1352 – Forte terremoto devasta le zone intorno ad Arezzo • 1600 – Nasce la Compagnia Britannica delle Indie Orientali • 1687 – I primi Ugonotti salpano dalla Francia verso il capo di Buona Speranza • 1695 – In Inghilterra viene imposta una tassa sulle finestre. Molti negozianti murano le loro vetrine per evitare di pagarla. • 1775 – Guerra d'indipendenza americana: forze britanniche respingono un attacco dell'Esercito Continentale guidato dai Generali Richard Montgomery e Benedict Arnold, nella Battaglia di Quebec • 1857 – La regina Vittoria del Regno Unito sceglie Ottawa come capitale del Canada • 1862 – Guerra di secessione americana: Abramo Lincoln firma un atto che ammette la Virginia Occidentale nell'Unione, sanzionando quindi l'avvenuta divisione delle contee occidentali dal resto dello Stato; allo stesso tempo, si combatte la Battaglia di Stones River, nei pressi di Murfreesboro (Tennessee) • 1879 – Thomas Edison dimostra al pubblico per la prima volta la lampada ad incandescenza • 1944 – Seconda guerra mondiale: L'Ungheria dichiara guerra alla Germania • 1946 – Il Presidente statunitense Harry Truman proclama ufficialmente la fine delle ostilità della seconda guerra mondiale (per quanto riguarda gli USA) • 1955 – La General Motors diventa la prima compagnia statunitense a fatturare oltre un miliardo di dollari in un anno • 1960 – Il farthing, usato in Gran Bretagna sin dal XIII secolo, cessa di avere corso legale • 1961 – Il Piano Marshall cessa dopo aver distribuito più di 12 miliardi di dollari in aiuti per ricostruire l'Europa • 1963 – La Federazione Centro Africana crolla ufficialmente, dando vita a Zambia, Malawi e Rhodesia • 1968 – Marien Ngouabi assume la presidenza della Repubblica del Congo • 1969 – Unione europea: si conclude il periodo transitorio (12 anni) per la creazione del Mercato Europeo Comune previsto dalTrattato CEE • 1970 - Si sciolgono legalmente i Beatles, gruppo musicale inglese. • 1983 – Ultimo giorno di esistenza della AT&T Bell System, prima di venire divisa dal governo statunitense • 1990 – Il russo Garri Kasparov conserva il titolo di campione del mondo degli scacchi, battendo il compatriota Anatolij Karpov • 1991 – L'Unione Sovietica si dissolve ufficialmente • 1999 - Cinque dirottatori, che hanno tenuto in ostaggio 155 persone su un volo della Indian Airlines, lasciano l'aereo con i due religiosi islamici di cui avevano richiesto la liberazione • 1999 - Il Canale di Panama finisce completamente sotto la giurisdizione di Panamá • 1999 - Boris El'cin si dimette da Presidente della Russia e viene sostituito da Vladimir Putin • 2002 - Stromboli viene evacuata in seguito ad una forte eruzione, con conseguente tsunami, avvenuta il giorno prima • 2002 - In Cina viene inaugurato il primo tratto ferroviario (30 km) servito da un treno a levitazione magnetica. Velocità massima raggiunta: 430 km/h • 2008 – Scade il mandato dell'Italia come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

