Stampa E-mail Nasce il 31 dicembre La lista contiene circa 650 persone Rene Gube, attore statunitense 695 - Muhammad ibn al-Qasim, generale arabo 1378 - Papa Callisto III, papa 1491 - Jacques Cartier, esploratore francese 1493 - Eleonora Gonzaga Della Rovere 1504 - Beatrice d'Aviz, nobile 1514 - Andrea Vesalio, anatomista fiammingo 1540 - Silvio Antoniano, cardinale italiano 1550 - Enrico di Guisa, condottiero francese 1550 - Vincenzo Littara, storico italiano 1564 - Ernesto II di Brunswick-Lüneburg 1569 - Anna de' Medici, nobile 1572 - Go-Yōzei, imperatore giapponese 1592 - Ottaviano Raggi, cardinale cattolico italiano 1601 - Andrea Peschiulli, poeta italiano 1614 - Caterina di Bar, religiosa francese 1630 - Willem Doudijns, pittore, olandese 1641 - Pietro Giovanni Della Torre, avvocato italiano 1658 - Juan de Cabrera, scrittore spagnolo 1659 - Giovanni Francesco Bembo, vescovo italiano 1668 - Herman Boerhaave, botanico olandese 1696 - Martin Spanberg, esploratore russo 1702 - Carlo di Luxembourg, generale francese 1706 - Alfonso Niccolai, gesuita e teologo italiano 1706 - Maria Crocifissa Satellico, religiosa italiana 1712 - Carlo di Nassau-Usingen, nobile tedesco 1720 - Carlo Edoardo Stuart, nobile 1722 - Sofia Carlotta di Schleswig, principessa tedesca 1738 - Charles Cornwallis, britannico 1738 - Jean Hermann, naturalista francese 1741 - Isabella di Borbone-Parma 1747 - Gottfried August Bürger, scrittore tedesco 1751 - Giovanni Battista Lampi, pittore italiano 1755 - Antonio di Borbone-Spagna, nobile spagnolo 1755 - Thomas Grenville, militare britannico 1763 - Pierre de Villeneuve, ammiraglio francese 1766 - Luigi Vincenzo Cassitto, teologo italiano 1776 - Johann Gaspar Spurzheim, medico tedesco 1780 - Aleksandr Petrovič Obolenskij, politico russo 1790 - Antonie Adamberger, attrice austriaca 1793 - Gaspare Benso, politico italiano 1794 - Antonio Piola, economista italiano 1794 - Pierre Adolphe Piorry, medico francese 1795 - Aleksandr Grigor'evič Stroganov, politico russo 1797 - Pier Silvestro Leopardi, politico italiano 1800 - Francesco Maria De Benedictis, pittore italiano 1803 - José María Heredia, poeta cubano 1805 - Jeanne Deroin, giornalista francese 1805 - Marie d'Agoult, scrittrice francese 1807 - Alessandro Bazzani, abate italiano 1808 - Luigi De Sanctis, teologo italiano 1808 - Paolo Emilio Imbriani, politico italiano 1809 - Clément Thomas, generale francese 1813 - Edward Thomas, antiquario inglese 1813 - Giuseppe Vayra, militare italiano 1813 - Henry Bence Jones, chimico inglese 1815 - George G. Meade, generale statunitense 1816 - William Gull, medico britannico 1817 - Eugène Sevaistre, fotografo francese 1818 - Giovanni Cantoni, patriota, politico italiano 1820 - Nikolaj Jakovlevič Afanas'ev, violinista russo 1820 - Helene Demuth 1824 - Alexander Winchell, geologo statunitense 1825 - Oscar Capocci, architetto italiano 1826 - Stepanos Bedros X Azarian 1827 - Filippo Bacile di Castiglione, imprenditore italiano 1827 - Marie Caroline Miolan-Carvalho, soprano francese 1828 - Fitz-James O'Brien, scrittore irlandese 1829 - Isacco Artom, politico italiano 1830 - Isma'il Pascià, egiziano 1833 - Salvador Jovellanos, politico paraguaiano 1834 - Emilio Treves, imprenditore, editore italiano 1837 - Giuseppe Carnazza Amari, politico italiano 1838 - Jules Dalou, scultore francese 1838 - Émile Loubet, politico francese 1839 - Dimitrie Ghica-Comănești, politico rumeno 1840 - Giuseppe Palumbo, politico italiano 1842 - Giovanni Boldini, pittore italiano 1843 - Giovanni Benadduci, politico italiano 1847 - Wilson Shannon Bissell, politico statunitense 1847 - Vittorio Calcina, regista italiano 1848 - Amos Burn, scacchista inglese 1849 - Ludovico Fulci, politico italiano 1851 - Charles Chubb, ornitologo britannico 1851 - Emil Ábrányi, letterato ungherese 1851 - Filippo Silvestro Giulianotti, scultore italiano 1855 - Giovanni Pascoli, poeta italiano 1856 - Wojciech Kossak, pittore polacco 1858 - Sylvester Zefferino Poli, imprenditore italiano 1858 - Vincas Kudirka, poeta lituano 1858 - Alessandro Stoppato, politico italiano 1860 - Vincenzo De Cristo, storico italiano 1863 - Alfredo Panzini, scrittore italiano 1864 - Alessandro Longo, pianista italiano 1864 - George Willis Ritchey, astronomo statunitense 1864 - Luigi Poletti, poeta italiano 1864 - Robert Grant Aitken, astronomo statunitense 1868 - Charles Richmond, ornitologo statunitense 1869 - Joel Fridlizius, scacchista svedese 1869 - Henri Matisse, illustratore francese 1870 - Emilio Bossi, giornalista svizzero 1870 - Tom Connolly, arbitro di baseball inglese 1872 - Fred Marriott, pilota automobilistico statunitense 1874 - Lucas Bridges, scrittore inglese 1874 - Francesco Pastonchi, poeta italiano 1875 - Sandro Falini, politico italiano 1876 - Alessandro Poss, politico italiano 1877 - Viktor Dyk, politico ceco 1877 - Giovanni Ghedini, medico italiano 1878 - Elizabeth Arden, imprenditrice canadese 1878 - Horacio Quiroga, scrittore uruguaiano 1880 - Zenón Díaz, calciatore argentino 1880 - George Marshall, politico statunitense 1881 - Max Pechstein, pittore e tedesco 1882 - Leonardo Severi, politico italiano 1884 - Pietro Tagliapietra, arcivescovo italiano 1884 - Adolf Lukas Vischer, medico svizzero 1885 - Vittoria di Sonderburg-Glücksburg 1886 - Cesare Crescente, politico italiano 1886 - Eugene Gaudio, fotografo italiano 1887 - Gaston Modot, attore francese 1888 Jack Barty, attore britannico († 1942) Gian Maria Cadoni, calciatore italiano 1889 Corrado Archibugi, violinista e compositore italiano († 1969) Mario Carli, scrittore, giornalista e poeta italiano († 1935) John H. Collins, regista e sceneggiatore statunitense († 1918) Marcel Edouard Pilet Golaz, politico svizzero († 1958) 1890 - Fausto Valsecchi, poeta e traduttore italiano († 1914) 1891 - Armando Angelini, politico e avvocato italiano († 1968) 1893 - Federico Cristiano di Sassonia († 1968) 1894 - Ernest John Moeran, compositore inglese († 1950) 1895 Mario Giuriati, militare italiano († 1916) Amy Jacques Garvey, giornalista e editrice giamaicana († 1973) 1896 Maria Luisa di Borbone-Orléans, principessa francese († 1973) Carl Ludwig Siegel, matematico tedesco († 1981) 1897 Orry-Kelly, costumista australiano († 1964) Albino Manca, scultore italiano († 1976) Raffaello Melani, insegnante e latinista italiano († 1983) Frank Skinner, compositore statunitense († 1968) 1898 István Dobi, politico ungherese († 1968) Léon Huot, calciatore francese († 1961) 1899 Gaston Glass, attore e produttore cinematografico francese († 1965) Robert Joyaut, calciatore francese Ricardo Ornelas, calciatore e allenatore di calcio portoghese († 1967) George Schroth, pallanuotista statunitense († 1989) 1900 Aleksandr Nikolaevič Dejč, astronomo sovietico († 1986) Juan Tizol, trombonista e compositore portoricano († 1984) 1901 Alberto Bracci, calciatore italiano Karl-August Fagerholm, politico finlandese († 1984) Guglielmo Jervis, ingegnere e antifascista italiano († 1944) 1902 - Roy Goodall, calciatore inglese († 1982) 1903 Nathan Milstein, violinista russo († 1992) Sisinnio Mocci, partigiano e antifascista italiano († 1944) 1904 Charles Fauvel, progettista e aviatore francese († 1979) Franco Mazzotti, pilota automobilistico, aviatore e nobile italiano († 1942) 1905 Hermann Blumenthal, scultore tedesco († 1942) Frank Marshall Davis, giornalista, poeta e attivista statunitense († 1987) Guy Mollet, politico francese († 1975) Jule Styne, musicista e compositore britannico († 1994) 1906 Erna Bogen-Bogáti, schermitrice ungherese († 2002) Gino Fratesi, tenore italiano († 1993) 1907 - Ramón de la Fuente, calciatore spagnolo († 1973) 1908 James Brown, calciatore scozzese († 1994) Silvio Hernández, cestista messicano († 1984) Pauline de Rothschild, scrittrice e traduttrice francese († 1976) Vasilij Smirnov, calciatore sovietico († 1987) Simon Wiesenthal, ingegnere, scrittore e antifascista austriaco († 2005) 1909 Giuseppe Addobbati, attore italiano († 1986) Mario Betto, anarchico italiano († 1944) Erich Fischer, calciatore tedesco († 1990) Bobojon Gafurov, politico tagiko († 1977) 1910 - Roy Rowland, regista e produttore cinematografico statunitense († 1995) 1911 Bruno Baratti, ceramista, pittore e scultore italiano († 2008) Robert Clatworthy, scenografo statunitense († 1992) Ferdinand Faczinek, calciatore e allenatore cecoslovacco († 1991) Levkadija Harasymiv, religiosa ucraina († 1952) Erminio Reggiani, calciatore italiano 1912 Giovanni Cavasin, calciatore e allenatore italiano († 1957) John Dutton Frost, ufficiale britannico († 1993) 1913 Pramarn Adireksarn, militare e politico thailandese († 2010) Luis Ibaseta, cestista cileno René Schneider, generale cileno († 1970) 1914 Yrjö Nikkanen, atleta finlandese († 1985) Eva Nova, cantante e attrice italiana († 1996) 1915 - Pia Punter, cestista italiana 1916 - Neil Paterson, scrittore e sceneggiatore britannico († 1995) 1917 Suzy Delair, attrice francese José Maria Gironella, scrittore e poeta spagnolo († 2003) 1918 Virginia Davis, attrice statunitense († 2009) Ramiro Gremese, calciatore italiano († 2002) Gunder Hägg, atleta svedese († 2004) 1919 Artur Fischer, imprenditore e inventore tedesco Fritz Schwab, atleta svizzero († 2006) George Wood, attore statunitense († 2000) 1920 Rex Allen, attore e cantante statunitense († 1999) Richard Hamilton, attore statunitense († 2004) 1921 Irv Rothenberg, cestista statunitense († 2009) Gilbert Stork, chimico belga 1922 Asbjørn Andersen, calciatore norvegese († 1970) Tomás Balduino, vescovo cattolico brasiliano († 2014) Alberto Bonaretti, calciatore italiano James Ling, imprenditore statunitense († 2004) Gustavo Magariños, cestista e ambasciatore uruguaiano († 2014) Theodoros Stamos, pittore statunitense († 1997) Sonny Wood, cestista statunitense († 1970) 1923 Domenico Bosi, calciatore e allenatore italiano Aud Brindley, cestista statunitense († 1957) Hal Crisler, giocatore football e cestista statunitense († 1987) Ralph Siewert, cestista statunitense († 1990) 1924 Robert Crost, cestista francese Vicki Draves, tuffatrice statunitense († 2010) Hendrik Houthakker, economista olandese († 2008) Attilio Ruffini, politico e avvocato italiano († 2011) 1925 T. Carmi, poeta, traduttore e scrittore israeliano († 1994) Candy Jones, scrittrice e modella statunitense († 1990) 1926 - Paolo Magnani, vescovo cattolico italiano 1927 Nijs Korevaar, pallanuotista olandese NOF4, pittore italiano) 1928 Sture Allén, linguista svedese Michael Bowes-Lyon, XVII conte di Strathmore nobile inglese Sergio Fubini, fisico italiano († 2005) Anselmo Giorcelli, calciatore e allenatore italiano Hugh McElhenny, giocatore football statunitense Veijo Meri, scrittore finlandese Amarillo Slim, giocatore di poker statunitense Siné, giornalista e disegnatore francese Tat'jana Ivanovna Šmyga, cantante e attrice sovietica 1929 Francesco Alberoni, sociologo, giornalista e scrittore italiano Jeremy Bernstein, fisico statunitense 1930 Odetta, cantante e chitarrista statunitense Tuomo Ristola, cestista finlandese Daniele Tedeschi, attore e doppiatore italiano 1931 Giorgio Ardisson, attore italiano Avtandil Ch'k'uaseli, calciatore sovietico Bob Shaw, autore di fantascienza irlandese Mario Valdemarin, attore italiano 1932 Francesco Galgano, giurista e avvocato italiano Nicolas Ruwet, linguista, semiologo e musicologo belga 1933 Edward Bunker, scrittore, sceneggiatore e attore statunitense Semën Farada, attore russo Raffaele Nogaro, vescovo cattolico italiano 1934 - Anna Longhi, attrice e comica italiana 1935 Onorato Castellino, economista e accademico italiano Riccardo Miniggio, attore e cantante italiano Mario Moreno, calciatore cileno Ron Northcott, giocatore di curling canadese Salman dell'Arabia Saudita, sovrano e politico saudita 1936 William French Anderson, medico statunitense Siw Malmkvist, cantante svedese 1937 Carl Emil Christiansen, calciatore danese Francisco Gabica, ciclista su strada spagnolo Avram Hershko, biochimico e biologo ungherese Anthony Hopkins, attore britannico Hal Rogers, politico e avvocato statunitense Milutin Šoškić, calciatore e allenatore jugoslavo 1938 Giacomo Baiamonte, politico italiano Eligio Echagüe, calciatore paraguaiano Pierluigi Giunti, calciatore italiano Marien Ngouabi, politico della Repubblica del Congo 1939 Salvatore Biasco, politico italiano Peter Camejo, attivista e politico statunitense Herbert Finken, calciatore tedesco 1940 José de Anchieta Fontana, calciatore brasiliano Imi Knoebel, pittore tedesco Luis Rubinõs, calciatore peruviano 1941 Hugo Berly, calciatore cileno Sean S. Cunningham, regista e produttore statunitense John Howard Dalton, politico statunitense Alex Ferguson, calciatore e allenatore scozzese Sarah Miles, attrice britannica 1942 Gabriele Lolli, matematico e logico italiano Andy Summers, chitarrista e compositore britannico 1943 Yawovi Agboyibo, politico togolese John Denver, cantautore e musicista statunitense Ben Kingsley, attore britannico Pete Quaife, bassista britannico 1944 Taylor Hackford, regista cinematografico statunitense Alfredo Meli, giocatore e allenatore di baseball italiano John Njue, cardinale cattolico keniota Neil Ross, attore statunitense 1945 Leonard Adleman, matematico, informatico e biologo statunitense Horst Brummeier, arbitro di calcio austriaco Henryk Cegielski, cestista polacco Diane von Fürstenberg, stilista e imprenditrice belga Riccardo Mascheroni, calciatore italiano Vernon Wells, attore australiano Connie Willis, scrittrice di fantascienza statunitense 1946 Cliff Richey, tennista statunitense Dewey Tomko, giocatore di poker statunitense 1947 Burton Cummings, cantautore e musicista canadese Rafig Gambarov, direttore della fotografia e fotografo azero Rita Lee, cantante, musicista e attrice brasiliana Tim Matheson, attore e regista statunitense Gerhard Ludwig Müller, cardinale, arcivescovo cattolico e teologo tedesco June Tabor, cantante britannica 1948 Viktor Michajlovič Afanas'ev, cosmonauta sovietico Stephen Cleobury, organista e direttore di coro inglese Vittorio Coletti, linguista, lessicografo e docente italiano Patrick Cothias, fumettista francese Joe Dallesandro, attore e modello statunitense Jan Dworak, politico, attivista e giornalista polacco Sandy Jardine, calciatore scozzese Donna Summer, cantante statunitense 1949 Bruce Davidson, cavaliere statunitense Flora Gomes, regista guineense Delwa Kassiré Koumakoye, politico ciadiano Rod Macqueen, rugbista e allenatore australiano 1950 Didier De Neck, attore francese Tomás Herrera, cestista cubano Harry Rogers, cestista statunitense 1951 Andranik Eskandarian, calciatore iraniano Tom Hamilton, bassista statunitense Jimmy Haslip, bassista e produttore discografico statunitense Kenny Roberts, pilota motociclistico e dirigente sportivo statunitense 1952 Don Ford, cestista statunitense Giordano Galli, calciatore italiano Vaughan F.R. Jones, matematico neozelandese Richard Páez, calciatore e allenatore venezuelano Jean-Pierre Rives, rugbista a 15, attore e scultore francese 1953 Jane Badler, attrice e cantante statunitense Yahya Ould Hademine, politico mauritano Michael Hedges, chitarrista statunitense Ľudmila Králiková, cestista cecoslovacca Rocco Palese, politico italiano Silvia Paternò di Spedalotto, nobile italiana James Remar, attore statunitense Chuckie Williams, cestista statunitense 1954 Alexandre Egorov, artista e poeta russo Ferdinando Fabbri, politico italiano Kim Gellert, hockeista e allenatore canadese Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, politica islandese Stefano Madia, giornalista e attore italiano Alex Salmond, politico scozzese 1955 Gregor Braun, pistard e ciclista su strada tedesco Hermann Tilke, architetto tedesco 1956 Martin Fettman, astronauta e medico statunitense Helma Knorscheidt, atleta tedesca Hussein Ahmed Salah, atleta gibutiano Lyonel Trouillot, scrittore haitiano Paramanga Ernest Yonli, politico e diplomatico burkinabè 1957 Bárbara Bécquer, cestista cubana Fabrizio Meoni, pilota motociclistico italiano Tim Parkin, calciatore inglese Peter Williams, attore giamaicano 1958 Giancarlo Muratori, autore televisivo e doppiatore italiano Bebe Neuwirth, attrice statunitense 1959 Liverīs Andritsos, cestista greco Milan Janković, calciatore jugoslavo Val Kilmer, attore statunitense Biljana Majstorović, cestista jugoslava Davide Torchia, calciatore italiano Baron Waqa, politico nauruano Paul Westerberg, musicista statunitense 1960 Steve Bruce, calciatore e allenatore inglese Broderick Dyke, tennista australiano 1961 John Carlsen, ciclista su strada danese Rainer Ernst, calciatore tedesco orientale Joanna Johnson, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Fabian Nicieza, fumettista e curatore editoriale statunitense Dante Pergreffi, bassista italiano Jari Rantanen, calciatore finlandese Felicia Raschiatore, tennista statunitense 1962 Davide Bechini, attore italiano Tyrone Corbin, cestista e allenatore di pallacanestro statunitense Franco D'Aniello, musicista e flautista italiano Don Diamont, attore statunitense Jeff Flake, politico statunitense Traudl Hächer, sciatrice alpina tedesca Nelsinho, calciatore e allenatore brasiliano Giordano Macellari, pittore italiano Tawara Machi, poetessa, scrittrice e traduttrice giapponese Renato Piccolo, ciclista su strada italiano Lance Reddick, attore statunitense 1963 Aleš Bažant, calciatore cecoslovacco Alberto Brandi, giornalista e conduttore televisivo italiano Stephen Elop, dirigente d'azienda canadese Stefania Orsola Garello, attrice italiana Scott Ian, chitarrista statunitense Bronwyn Marshall, cestista australiana Sylwester Przychodzien, giocatore di calcio a 5 polacco Jorge Talavera, calciatore peruviano 1964 Sylvestre Amoussou, regista beninese Renato Marzi, attore e drammaturgo italiano Andreas Prochaska, regista austriaco Valentina Vargas, attrice cilena 1965 Tony Dorigo, calciatore inglese Daniel Guzmán, calciatore messicano Gong Li, attrice cinese Nicholas Sparks, scrittore statunitense Jeff Williams, atleta statunitense 1966 Katsuhito Ishii, regista, sceneggiatore e animatore giapponese Andrea Mazziotti di Celso, politico italiano Saša Petrović, calciatore jugoslavo 1967 Eleonora Bagarotti, giornalista e scrittrice italiana Yōsuke Eguchi, attore e cantante giapponese Mamadou Faye, calciatore senegalese Valdeir, calciatore brasiliano Donnie Steele, chitarrista e bassista statunitense Andrew Stroud, pilota motociclistico neozelandese 1968 Stefano Bianconi, calciatore e allenatore italiano Junot Díaz, scrittore dominicano Dariusz Kaluza, giocatore di calcio a 5 polacco 1969 Lahcen Abrami, calciatore marocchino Neal Avron, produttore discografico e musicista statunitense Ken Casey, bassista statunitense Antonio Dini, giornalista e scrittore italiano Serge Frydman, sceneggiatore francese Ze Gordo, calciatore angolano Oliver Lieb, disc-jockey tedesco Kazu Makino, cantante e musicista giapponese Javier Manjarín, calciatore spagnolo Álex Pineda Chacón, calciatore honduregno Frank Reyes, cantante dominicano Alisdair Simpson, attore britannico Park Stickney, arpista statunitense 1970 Driss Benzekri, calciatore marocchino Bryon Russell, cestista statunitense Chandra West, attrice canadese 1971 Brent Barry, cestista statunitense Diego Dorta, calciatore uruguaiano Erik Johannessen, calciatore norvegese Max Novaresi, autore, conduttore televisivo radiofonico italiano Heath Shuler, politico e giocatore football statunitense Rolando Tucker, schermidore cubano 1972 Grégory Coupet, calciatore francese Gianna Gancia, politica italiana Mathias Hain, calciatore tedesco Joey McIntyre, cantautore e attore statunitense 1973 Shandon Anderson, cestista statunitense Morgan Bertacca, regista, sceneggiatore e montatore italiano Judd Flavell, cestista e allenatore di pallacanestro neozelandese Kai Hahto, batterista finlandese Shawn Harvey, cestista statunitense Amir Karič, calciatore sloveno Jesper Ljung, calciatore e allenatore svedese Tomáš Medveď, calciatore e allenatore slovacco Malcolm Middleton, chitarrista e cantante britannico Hiroyuki Miura, hockeista su ghiaccio giapponese Curtis Myden, nuotatore canadese 1974 Ceza, rapper turco Joe Abercrombie, scrittore britannico Mario Aerts, dirigente sportivo e ciclista su strada belga Cândido Barbosa, ciclista su strada portoghese Tracy Henderson, cestista statunitense Tony Kanaan, pilota automobilistico brasiliano Kenny Morrison, attore statunitense Stian Tobiassen, calciatore norvegese 1975 Sendoa, calciatore spagnolo Mery Andrade, cestista portoghese Daniel Fontana, triatleta argentino Andrea Hohl, cestista romena Toni Kuivasto, calciatore finlandese Rob Penders, calciatore olandese Mikko Sirén, batterista finlandese 1976 Ibrahima Bakayoko, calciatore ivoriano Frédérique Bangué, atleta e giornalista francese Günther Beck, biatleta austriaco Steve Byers, attore canadese Patricio Galaz, calciatore cileno Chris Terrio, regista e sceneggiatore statunitense Ivan Woods, calciatore maltese 1977 PSY, cantante e ballerino sudcoreano Wardy Alfaro, calciatore costaricano Kewullay Conteh, calciatore sierraleonese Marta Hazas, attrice spagnola Logan McCree, attore pornografico e disc jockey tedesco Ouro-Nimini Tchagnirou, calciatore togolese Vinicius Elías Teixeira, giocatore di calcio a 5 brasiliano Donald Trump, Jr., imprenditore statunitense 1978 Dror Hagag, cestista israeliano Papoose, rapper statunitense Peter Majerník, calciatore slovacco Pavol Majerník, calciatore slovacco Floriano Pagliara, pugile italiano Bilal Sidibé, calciatore mauritano Anthony Sirufo, calciatore francese Korleone Young, cestista statunitense 1979 Filipe Abraão, cestista angolano Michele Alhaique, attore e regista italiano Zahra Bani, atleta italiana Elaine Cassidy, attrice irlandese João Alexandre Duarte Ferreira Fernandes, calciatore portoghese Zoltán Hercegfalvi, calciatore ungherese Alessandro Marangoni, pianista italiano Jan Marek, hockeista su ghiaccio ceco Demetria Washington, atleta statunitense 1980 Yacoub Fall, calciatore mauritano Richie McCaw, rugbista a 15 neozelandese Nadéah, cantautrice australiana Yocci, illustratrice, giornalista e blogger giapponese Eleonora Reti, attrice e doppiatrice italiana Fumie Suguri, pattinatrice artistica su ghiaccio giapponese Michael Yani, tennista singaporiano Marquis Youngston, wrestler statunitense 1981 Husain Ali Ahmed Abdulla, calciatore bahreinita Jason Campbell, giocatore football statunitense Božena Erceg, cestista croata Heath Farwell, giocatore football statunitense Francisco García, cestista dominicano Martin Harris, wrestler inglese Makhtar N'Diaye, calciatore senegalese Moussa Ouattara, calciatore burkinabè Tobias Rau, calciatore tedesco Diego Sanchez, artista marziale misto statunitense Margaret Simpson, atleta ghanese Davin White, cestista statunitense Guilherme Raymundo do Prado, calciatore brasiliano 1982 Luca Avagliano, attore italiano Pape Mamadou Diouf, calciatore senegalese Craig Gordon, calciatore scozzese Veronica Marchi, cantautrice italiana Rafael Ledesma, calciatore brasiliano Kikkan Randall, fondista statunitense Luke Schenscher, cestista australiano C.J. Wallace, cestista statunitense 1983 Luca Franchini, calciatore italiano Jana Veselá, cestista ceca Jaqueline de Carvalho, pallavolista brasiliana 1984 Corey Crawford, hockeista su ghiaccio canadese Édgar Lugo, calciatore messicano Arturo Muñoz, calciatore messicano Marta Peterson, tastierista statunitense Nuno Pinheiro, pallavolista portoghese Paul Rodriguez Jr, skateboarder statunitense Demba Touré, calciatore senegalese 1985 Aljaksandra Herasimenja, nuotatrice bielorussa Jonathan Horton, ginnasta statunitense Mulota Papou Kabangu, calciatore della Repubblica Democratica del Congo 1986 Bryan Davis, cestista statunitense Emmanuel Koné, calciatore ivoriano Nicola Mimnagh, modella scozzese Salif Nogo, calciatore burkinabè Bronson Pelletier, attore canadese Olga Raonić, pallavolista serba Florent Rouamba, calciatore burkinabè Stefano Simeoli, cestista italiano 1987 Fabricio Agosto Ramírez, calciatore spagnolo José Bokung, calciatore equatoguineano Javaris Crittenton, 1990, cestista statunitense Seydou Doumbia, calciatore ivoriano Tonga Esira, calciatore papuano Réginal Goreux, calciatore haitiano Danny Holla, calciatore olandese Ashley Houts, cestista statunitense Roland Lamah, calciatore belga Émilie Le Pennec, ginnasta francese Luca Morelli, pilota motociclistico italiano Nemanja Nikolić, calciatore serbo Jared Odrick, giocatore football statunitense Stanislav Petkov, pallavolista bulgaro Steele Von Hoff, ciclista su strada australiano Djavan da Silva Ferreira, calciatore brasiliano 1988 Cristian Coimbra, calciatore boliviano Tijan Jaiteh, calciatore gambiano Kyle Johnson, cestista canadese Konan Serge Kouadio, calciatore ivoriano Alain Traoré, calciatore burkinabè Ely Cheikh Voulani, calciatore mauritano 1989 Mamadou Bagayoko, calciatore ivoriano Alpha Bâ, calciatore senegalese Markell Carter, giocatore football statunitense Darwin Cerén, calciatore salvadoregno Akino, cantante giapponese Brydan Klein, tennista australiano Mohammed Rabiu, calciatore ghanese Nicole Remund, calciatrice svizzera David Simón, calciatore spagnolo Mamadou Samb, cestista senegalese Cvetan Sokolov, pallavolista bulgaro 1990 - Baba Tchagouni, calciatore togolese 1990 - Emanuele Testardi, calciatore italiano 1990 - George Maguire, attore britannico 1990 - Giorgia Barp, tuffatrice italiana 1990 - Gladson Awako, calciatore ghanese 1990 - Jakob Schubert, arrampicatore austriaco 1990 - Johannes Sellin, pallamanista tedesco 1990 - Lars Magnus Klaussen, calciatore norvegese 1990 - Micah Hyde, giocatore football statunitense 1990 - Patrick Chan, pattinatore canadese 1990 - Thomas Larkin, hockeista italiano 1990 - Trevardo Williams, giocatore football giamaicano 1990 - Zhao Jing, nuotatrice cinese 1990 - Zhao Jing, nuotatrice cinese 1990 - Zhou Yun, calciatore cinese 1991 - Bara Mamadou Ndiaye, calciatore senegalese 1991 - Bojana Jovanovski, tennista serba 1991 - Dakonam Ortega Djene, calciatore togolese 1991 - Didrik Fløtre, calciatore norvegese 1991 - Ibrahima Mamadou Sy, calciatore mauritano 1991 - Ihor Kostenko, giornalista e attivista ucraino 1991 - James Wright, giocatore football statunitense 1991 - Kelsey Bone, cestista statunitense 1991 - Will Brown, tiratore statunitense 1991 - Yekalo Getge, calciatore eritreo 1992 - Amy Cure, ciclista australiana 1992 - Giacomo Maspero, cestista italiano 1992 - Simone Zanotti, cestista italiano 1993 - Alans Zeltiņš, calciatore lettone 1993 - Pavel Dõmov, calciatore estone 1994 - Anna Dyvik, fondista svedese 1994 - Euloge Placca Fessou, calciatore togolese 1995 - Gabrielle Douglas, ginnasta statunitense 1995 - Giorgia Rebora, boccista italiana 1997 - Federica Rizza, calciatrice italiana 1998 - Gianina Ernst, sciatrice svizzera tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. 