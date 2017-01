Accade il 1° gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Accade il 1° gennaio Il primo gennaio è il primo giorno dell'anno nel Calendario Gregoriano Mancano 364 giorni alla fine dell'anno (365 negli anni bisestili) • 4713 a.C. – L'astronomo Joseph Justus Scaliger considera questo giorno come il giorno giuliano zero. • 45 a.C. – Entra in vigore il calendario giuliano. • 39 – Caligola inaugura il secondo consolato: lo eserciterà per 30 giorni • 193 – Pertinace diviene Imperatore Romano. • 404 – Ultima competizione di gladiatori a Roma e martirio di San Telemaco. • 438 – Entra in vigore il Codice Teodosiano. • 1001 – Stefano viene incoronato da Papa Silvestro II re d'Ungheria. • 1438 – Alberto II d'Asburgo diventa re d'Ungheria. • 1502 – Viene esplorata da Amerigo Vespucci la zona dove oggi sorge Rio de Janeiro. • 1515 – Il re di Francia Luigi XII d'Orleans muore e il trono passa a Francesco I. • 1583 – Secondo alcuni documenti viene adottato in Belgio il calendario gregoriano. • 1651 – Carlo II viene incoronato re di Scozia. • 1668 – Ceuta viene ceduta alla Spagna dal Portogallo • 1700 – La Russia adotta la numerazione occidentale del Calendario giuliano. • 1707 – Giovanni V diventa re del Portogallo. • 1738 – Il francese Jean Baptiste Charles Bouvet de Lozier avvista quella che in seguito verrà chiamata Isola Bouvet. • 1751 – Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica Celebrationem Magni, sull'estensione del Giubileo all'intero mondo cattolico. • 1785 – I fratelli Montgolfier attraversano la Manica. • 1788 – Viene pubblicata la prima edizione del The Times. • 1800 – Viene ufficialmente disciolta la Compagnia Olandese delle Indie Orientali. • 1801 - Giuseppe Piazzi scopre il primo pianeta nano, Cerere (all'epoca considerato asteroide). • 1801 - Con l'applicazione dell'Atto di Unione (1800), viene completata l'unione legislativa del Regno di Gran Bretagna e del Regno d'Irlanda, dando vita al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. • 1804 – Fine del dominio francese su Haiti. • 1806 – In Francia viene abolito il Calendario rivoluzionario francese. • 1808 – Negli Stati Uniti viene bandita l'importazione di schiavi. • 1816 – Nel Regno Lombardo-Veneto entrarono in vigore i codici civile e penale austriaci. • 1822 – Entra in vigore la Costituzione greca del 1822 approvata dalla Prima assemblea nazionale di Epidauro. • 1851 – Viene emesso il primo francobollo in Italia. • 1858 – Le provincie del Canada dichiarano che tutti i conti si sarebbero dovuti tenere in dollari, cosa che porterà all'emissione nello stesso anno dei primi dollari canadesi ufficiali • 1861 – Porfirio Díaz conquista Città del Messico durante l'intervento francese in Messico. • 1863 – Abraham Lincoln emana il Proclama di emancipazione (abolizione della schiavitù). • 1876 – A Berlino apre la Reichsbank. • 1877 – La Regina Vittoria viene proclamata Imperatrice d'India a Delhi. • 1880 – Inizia la costruzione del Canale di Panamá. • 1890 – Nasce la colonia italiana dell'Eritrea. • 1892 – Ellis Island inizia ad accettare gli immigranti negli Stati Uniti. • 1893 – Il Giappone adotta il Calendario gregoriano. • 1894 – Nasce la Banca d'Italia. • 1898 – New York si annette territori delle contee circostanti, creando la Città della Grande New York. La città è geograficamente divisa in cinque borough: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx, e Staten Island. • 1899 – Fine del dominio spagnolo su Cuba. • 1900 – Entra in vigore il Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), il codice civile della Germania. • 1901 - La Nigeria diventa un protettorato britannico. • 1901 -Fondazione del Commonwealth d'Australia (Federazione). • 1912 – Fondazione della Repubblica di Cina. • 1913 – Giovanni Papini e Ardengo Soffici fondano a Firenze la rivista letteraria Lacerba. • 1934 – Alcatraz diventa una prigione federale. • 1937 – Anastasio Somoza García diventa Presidente del Nicaragua. • 1939 – Prima edizione del Concerto di Capodanno di Vienna. • 1942 – Seconda guerra mondiale: la parola Nazioni Unite viene usata ufficialmente per la prima volta per descrivere il patto tra gli Alleati. • 1943 – Si combatte la battaglia di Guadalcanal fra marines statunitensi e giapponesi. • 1946 - L'Imperatore Hirohito del Giappone nega il carattere sacro della sua persona • 1946 -Viene nazionalizzata la compagnia che diventerà Air France con il nome Societe Nationale Air France. • 1948 - Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Enrico De Nicola diventa il primo presidente della repubblica. • 1948 - Nazionalizzazione delle ferrovie britanniche, nasce la British Railway. • 1950 – Viene Fondata l'Associazione Internazionale di Polizia IPA • 1956 – Fine del condominio Anglo-Egiziano in Sudan. • 1958 – Fondazione della Comunità Europea. • 1959 – A Cuba Fulgencio Batista viene rovesciato da Fidel Castro. • 1960 – Il Camerun ottiene l'indipendenza. • 1962 – Le Samoa Occidentali ottengono l'indipendenza dalla Nuova Zelanda. • 1964 – Viene dissolta la federazione tra Rhodesia e Nyasaland. • 1969 – Marien Ngouabi diventa presidente della Repubblica del Congo. • 1970 – La Unix epoch inizia alle 00:00:00 UTC. • 1971 - La pubblicità delle sigarette viene bandita dalle televisioni statunitensi. • 1971 - Entra in vigore il Trattato di Lussemburgo. • 1973 – Irlanda, Regno Unito, Danimarca entrano nella CEE (che passa da 6 a 9 paesi membri). • 1979 – Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese stabiliscono formali relazioni diplomatiche. • 1980 – Invasione sovietica dell'Afghanistan. • 1981 - La Grecia diventa stato membro della CEE (che passa da 9 a 10 paesi membri). • 1983 – ARPANET passa ufficialmente all'uso dell'Internet Protocol, creando Internet. • 1984 - Il Brunei diventa uno Stato pienamente indipendente. • 1984 - La AT&T viene divisa in 22 compagnie indipendenti. • 1986 - La Spagna e il Portogallo diventano stati membri della CEE (che passa da 10 a 12 paesi membri). • 1986 - Aruba diventa indipendente da Curacao. • 1987 – La capitale di Nunavut cambia il suo nome da Frobisher Bay a Iqaluit. • 1993 - La Cecoslovacchia si divide. Nascono Slovacchia e Repubblica Ceca. • 1993 - Viene introdotto il mercato unico della Comunità Europea. • 1994 - Entra il vigore l'accordo di libero scambio NAFTA tra USA, Canada e Messico. • 1994 - L'EZLN rende nota la sua presenza nello Stato del Chiapas (Messico), iniziando 12 giorni di conflitto armato. • 1994 - Messico: rivolta contadina nel Chiapas. • 1995 - Prende vita la World Trade Organization. • Austria, Finlandia e Svezia diventano stati membri dell'Unione europea (che passa da 12 a 15 paesi membri). • 1996 – Curaçao ottiene l'autogoverno limitato. • 1999 – Viene introdotto l'euro (solo per le transazioni finanziarie). • 2000 – La Grecia aderisce agli accordi di Schengen • 2001 - La Grecia adotta l'euro come moneta ufficiale. • 2002 - L'Euro diventa moneta corrente in 12 paesi dell'Unione europea (tra cui l'Italia) sostituendo le vecchie monete nazionali. • 2002 -Il Trattato Open Skies di mutua sorveglianza, inizialmente firmato nel 1992, entra ufficialmente in vigore. • 2003 – Luiz Inácio da Silva detto Lula diventa presidente del Brasile. • 2004 - Pervez Musharraf ottiene la fiducia dal Parlamento e dalle assemblee provinciali del Pakistan, per continuare come Presidente del Pakistan. • 2007 - Romania e Bulgaria entrano nell'Unione europea. • 2007 - L'Euro diventa la moneta ufficiale della Slovenia. • 2007 - Ban Ki-Moon sostituisce Kofi Annan come Segretario Generale delle Nazioni Unite. • 2008 - L'Euro diventa la moneta ufficiale di Malta e Cipro. • 2009 - L'Euro diventa la moneta ufficiale della Slovacchia. • 2009 - La Repubblica Ceca assume la Presidenza di turno all'Unione europea. • 2009 - A Bangkok una tragedia avviene durante il veglione provocando 58 morti tra le fiamme. • 2010 - Diventa obbligatorio l'uso del lezionario approvato dalla CEI il 12 novembre 2007 nelle Sante Messe della Chiesa cattolica. • 2011 - L'Euro diventa la moneta ufficiale dell'Estonia. • 2011 - Vietata l'importazione, la distribuzione e la vendita di tutte le lampadine a incandescenza. • 2011 - Divieto di produrre e utilizzare buste di plastica non biodegradabili • 2011 - L'Ungheria assume la presidenza di turno dell'Unione europea • 2011 - Alessandria d'Egitto, dopo la funzione in chiesa da parte della comunità copta d'Egitto viene fatta esplodere all'uscita un'autobomba che causa 21 morti e otto feriti, un ennesimo attacco ai Cristiani nella regione da parte di kamikaze. • 2012 - La Danimarca assume la presidenza di turno dell'Unione europea. • 2014 - L'Euro diventa la moneta ufficiale della Lettonia. • 2015 - L'Euro diventa la moneta ufficiale della Lituania. tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: