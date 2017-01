Nasce il 1º gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce il 1º gennaio La lista contiene circa 1400 persone Maestro Martino da Como, gastronomo italiano Margaret Beauchamp di Bletso She Nay Nay, wrestler canadese 766 - Ali al-Rida 1273 - Giovanna I di Navarra 1405 - Leonardo Mansueti, umanista italiano 1409 - Giovanni Antonio da Faye, storiografo italiano 1424 - Ludovico IV del Palatinato 1442 - Margherita di Baviera 1449 - Lorenzo de' Medici, politico, mecenate italiano 1455 - George Gordon, nobile scozzese 1467 - Sigismondo I di Polonia 1484 - Huldrych Zwingli, teologo svizzero 1488 - Magnus I di Sassonia-Lauenburg 1493 - Pargali Ibrahim Pascià, ottomano 1495 - Giovanni Filippo Criscuolo, pittore italiano 1507 - Anna di Brandeburgo, principessa 1511 - Enrico, duca di Cornovaglia 1516 - Margherita Leijonhufvud 1526 - Luigi Bertrando, missionario spagnolo 1533 - Ferrante Fornari, giurista italiano 1536 - Diego de Zúñiga, filosofo spagnolo 1543 - Domenico Fontana, architetto italiano 1554 - Ludovico di Württemberg 1557 - István Bocskai, condottiero romeno 1558 - Giovanni Battista Tinti, pittore italiano 1759 - Francesco Saverio Salfi, politico italiano 1559 - Virginia Eriksdotter 1570 - Dorotea di Brunswick-Lüneburg 1571 - Rutilio Manetti, pittore italiano 1585 - Squanto 1614 - Enrico Federico del Palatinato, principe tedesco 1614 - Luigi Guglielmo I Moncada, politico italiano 1618 - Bartolomé Esteban Murillo, pittore spagnolo 1620 - Robert Morison, botanico scozzese 1624 - Olov Svebilius, religioso svedese 1632 - Katherine Philips, poetessa gallese 1638 - Gosai, imperatore giapponese 1638 - Niccolò Stenone, geologo danese 1651 - Jean-Baptiste Santerre, pittore francese 1655 - Christian Thomasius, filosofo tedesco 1658 - Teresa Caterina Lubomirska, principessa polacca 1660 - Domenico Gagliardi, scrittore italiano 1664 - Alvise Pisani, doge 1677 - François-Joseph de Chancel, scrittore francese 1681 - Karoline von Fuchs-Mollard 1681 - Joseph-François Lafitau, scrittore francese 1689 - José de Antequera y Castro, politico spagnolo 1697 - Joseph François Dupleix, funzionario francese 1697 - Antonio Galli da Bibbiena, architetto italiano 1704 - Thomas Newton, scrittore e biblista inglese 1706 - Henry Howard, X conte di Suffolk 1714 - Kristijonas Donelaitis, scrittore lituano 1723 - Goronwy Owen, sacerdote e poeta gallese 1724 - Andrea Bina, geologo, fisico italiano 1734 - Giovanni Pichler, incisore italiano 1735 - Paul Revere, patriota statunitense 1737 - Pietro Tamburini, teologo italiano 1745 - Vincenzo Maria Strambi, vescovo italiano 1745 - Anthony Wayne, generale statunitense 1748 - Giovanni Furno, compositore italiano 1749 - Anne de Clermont-Tonnerre, cardinale francese 1749 - Luigi Francesco di Borbone-Busset, generale francese 1750 - Frederick Muhlenberg, politico statunitense 1752 - Betsy Ross, statunitense 1755 - Giovanni Francesco Lucchini, architetto italiano 1757 - Francesco Cesarei Leoni, cardinale italiano 1759 - Francesco Saverio Salfi, politico italiano 1766 - Antoine-Vincent Arnault, politico francese 1767 - Maria Edgeworth, scrittrice inglese 1769 - Tatiana Engelhardt, nobildonna russa 1771 - Georges Cadoudal, militare francese 1772 - Giuseppe Verani, pittore italiano 1772 - Pancrace Bessa, pittore francese 1774 - André Marie Constant Duméril, zoologo francese 1774 - Pietro Giordani, scrittore italiano 1776 - Vittorio Fraschini, politico italiano 1778 - Charles Alandre Lesueur, esploratore francese 1784 - Michail Petrovič Barataev, nobile russo 1785 - Giuseppe de Fornari, politico italiano 1786 - Antonio Cattaneo, pubblicista italiano 1788 - Étienne Cabet, politico francese 1792 - Therese Malfatti, musicista austriaca 1798 - Kuniyoshi Utagawa, pittore e giapponese 1799 - Andrzej Towiański, filosofo polacco 1800 - Giuseppe Bonolis, pittore italiano 1800 - Francis Leveson-Gower, politico inglese 1800 - Alessandro Raffaele Torlonia, banchiere italiano 1801 - Pietro Fumel, militare italiano 1802 - Francesco Longo, politico italiano 1803 - Francesco Calcagno, politico italiano 1803 - Guglielmo Carucci dalla Sommaja, criminale italiano 1803 - Manuel Felipe Tovar, politico venezuelano 1804 - James Fannin, politico statunitense 1806 - Lionel Kieseritzky, scacchista estone 1806 - Antonio Lanzirotti, politico italiano 1806 - Salvatore Magnasco, arcivescovo italiano 1809 - Achille Guénée, entomologo francese 1809 - Alessandro Castelli, pittore e incisore italiano 1809 - Micaela y Olmeda, religiosa spagnola 1811 - Giambattista Pertile, rettore e abate italiano 1812 - Silvestro Petrini, patriota italiano 1815 - Charles Renouvier, filosofo francese 1817 - Antonio Guadagnini, pittore italiano 1819 - Arthur Hugh Clough, poeta inglese 1819 - Charles Jalabert, pittore francese 1821 - Amedeo Peyron, architetto e ingegnere italiano 1822 - Cesare Rasponi Bonanzi, politico italiano 1823 - Manuel Baquedano, generale e politico cileno 1823 - Enrico Molaschi, musicista e cantante italiano 1823 - Sándor Petőfi, poeta e patriota ungherese 1826 - Michail Tarielovič Loris-Melikov, politico russo 1826 - Michele Martino Fardella, politico italiano 1829 - Tommaso Salvini, attore e patriota italiano 1829 - Antonio Tantardini, scultore italiano 1830 - Janko Čajak, pastore protestante slovacco 1831 - Joseph Gobanz, geografo austriaco 1834 - Ludovic Halévy, commediografo francese 1836 - Francis Lewis Cardozo, politico statunitense 1836 - Raffaele Pierotti, cardinale italiano 1837 - Enrico Nencioni, poeta italiano 1837 - Fabrizio Plutino, prefetto, patriota e politico italiano 1839 - Ouida, scrittrice britannica 1840 - Chiaffredo Bergia, carabiniere italiano 1840 - Maria Antonietta Torriani, scrittrice italiana 1841 - Jovan Avakumović, politico serbo 1841 - Gustave Tridon, politico e scrittore francese 1842 - Luigi Bellincioni, architetto italiano 1842 - Richard Henn Collins, avvocato inglese 1843 - Giovanni Battista Valle, pittore italiano 1844 - Thomas Agar-Robartes, politico irlandese 1844 - Giuseppe Morgera, scrittore italiano 1846 - Willie Edouin, attore inglese 1846 - Daniele Marignoni, esperantista italiano 1847 - Margherita di Borbone-Parma 1848 - Clara T. Bracy, attrice inglese 1848 - Vladimiro, religioso russo 1849 - Giovanni Battista Dessiglioli, organaro italiano 1849 - Teresa Manganiello, religiosa italiana 1850 - Charles Chenery, calciatore inglese 1850 - Emil Bahrfeldt, numismatico tedesco 1851 - Auguste Donny, velista francese 1851 - Cesare Zocchi, scultore italiano 1852 - Eugène-Anatole Demarçay, chimico francese 1853 - Hans von Koessler, compositore tedesco 1853 - Cesare Pozzo, sindacalista italiano 1853 - Karl von Einem, generale tedesco 1854 - James Frazer, antropologo scozzese 1854 - Attilio Odero, imprenditore italiano 1855 - Angelo Roth, politico italiano 1855 - René Wiener, artista francese 1856 - Odoardo Jalla, editore italiano 1857 - Costantino Lazzari, politico italiano 1857 - Luigi Morgari, pittore italiano 1858 - Vittorio Giaccone, politico *1859 - Thibaw Min, re birmano 1860 - Michele Lega, cardinale italiano 1860 - Alice Simpson Pickering, tennista britannica 1861 - William Morris, attore statunitense 1862 - Baccio Malatesta, scrittore italiano 1862 - Rūdolfs Blaumanis, scrittore lettone 1862 - Vasilij Ivanovič Denisov, pittore polacco 1862 - Joe Warbrick, rugbista a 15 neozelandese 1863 - Heinrich Clam-Martinic, politico austro-ungarico 1863 - Italia Donati, insegnante italiana 1863 - Aleko Konstantinov, scrittore bulgaro 1863 - Carlo Tiochet, scrittore italiano 1863 - Pierre de Coubertin, storico francese 1864 - Qi Baishi, pittore cinese 1864 - Ambrogio Belloni, politico italiano 1864 - Saovabha Bongsri 1864 - George Washington Carver, botanico statunitense 1864 - Maria Hardouin, nobile italiana 1864 - Alfred Stieglitz, fotografo statunitense 1864 - Carlo Turano, politico italiano 1866 - Wilfred Buckland, scenografo statunitense 1866 - František Udržal, politico cecoslovacco 1867 - Jeanne Filleaul-Brohy, giocatrice di croquet francese 1867 - Jeanne Lanvin, stilista francese 1869 - Filippo Meda, politico italiano 1869 - Louis de La Vallée-Poussin, orientalista belga 1871 - Manuel Gondra, politico paraguaiano 1871 - Young Griffo, pugile statunitense 1872 - Miguel Cabanellas Ferrer, militare spagnolo 1872 - Augusto Castrucci, sindacalista italiano 1872 - James Young, regista, attore statunitense 1873 - Mariano Azuela, scrittore messicano 1873 - Frank Hall Crane, attore, regista statunitense 1873 - Gustavo Giovannoni, architetto e ingegnere italiano 1874 - William Franklin Knox, politico statunitense 1874 - Hugo Leichtentritt, filosofo polacco 1875 - Vasilij Akimovič Charlamov, politico russo 1875 - Emil Grubbe, medico statunitense 1876 - Vasilij Nikolaevič Kajurov, rivoluzionario russo 1876 - Cesare Zoppetti, attore italiano 1877 - Francesco Vatielli, compositore italiano 1878 - Agner Krarup Erlang, statistico danese 1879 - Edward Dillon, attore, regista statunitense 1879 - E. M. Forster, scrittore britannico 1879 - William Fox, produttore ungherese 1879 - Ernest Jones, neurologo britannico 1879 - Petar Živković, politico e jugoslavo 1880 - Bertram Bracken, regista, attore statunitense 1880 - Ludwig Opel, imprenditore tedesco 1880 - Hajime Sugiyama, generale giapponese 1880 - Ernest Townsend, artista inglese 1881 - Vajiravudh, sovrano siamese 1881 - George Latham, calciatore gallese 1881 - Davide Marotti, scacchista italiano 1882 - Riccardo Astuto di Lucchese, diplomatico italiano 1882 - Guido Balsamo Stella, pittore e incisore italiano 1882 - Eddy de Neve, calciatore olandese 1883 - Angelo Barabino, pittore italiano 1883 - Alberto Barberis, calciatore italiano 1883 - William Joseph Donovan, diplomatico statunitense 1883 - Ichiro Hatoyama, politico giapponese 1883 - Federigo Tozzi, scrittore italiano 1883 - Giuseppe Vielmi, calciatore italiano 1884 - Alberto Cianca, politico italiano 1884 - José Quirante, calciatore spagnolo 1885 - Valentin Feurstein, generale austriaco 1885 - Giuseppe Fusco, politico italiano 1885 - Winifred Greenwood, attrice statunitense 1886 - Angelo De Magistris, calciatore italiano 1886 - Harold Halse, calciatore inglese 1886 - Marthe Hanau, francese 1886 - Yeghishe Ishkhanian, politico armeno 1886 - Garegin Njdeh, patriota armeno 1886 - Francesco Olgiati, religioso italiano 1886 - Gottlob Weiss, calciatore argentino 1887 - Mabel Ballin, attrice statunitense 1887 - Wilhelm Canaris, ammiraglio tedesco 1887 - Vladimir Jugheli, politico georgiano 1887 - Henri Rolland, storico francese 1887 - Herman Rosse, scenografo statunitense 1888 - Higinio Anglés, musicologo spagnolo 1888 - Alfonso Bialetti, inventore e imprenditore italiano 1888 - Gustav Blaha, calciatore austriaco 1888 - Chesley Bonestell, artista statunitense 1888 - John Garand, militare canadese 1888 - Max Winter, calciatore svizzero 1888 - Alfredo Zoller, calciatore svizzero 1889 - Dario Beni, ciclista italiano 1889 - Benvenuto Bertoni, funzionario italiano 1889 - Wanda Capodaglio, attrice italiana 1889 - Romeo Oliva, ammiraglio italiano 1889 - Ottavio Pratesi, ciclista italiano 1889 - Seabury Quinn, scrittore statunitense 1889 - Johann von Ravenstein, generale tedesco 1889 - Marianna Saltini, religiosa italiana 1890 - Max Gablonsky, calciatore tedesco 1890 - Friedrich Morton, speleologo austriaco 1890 - Alice Tissot, attrice francese 1891 - Charles Bickford, attore statunitense 1891 - Alessandro De Stefani, scrittore italiano 1891 - Konstantin Konstantinovič Romanov 1891 - Pietro Salvo, politico italiano 1892 - Manuel Roxas, politico filippino 1892 - Giulio Andreoli, matematico italiano 1892 - Guido Fanconi, pediatra svizzero 1892 - Giovanni Gallina, calciatore italiano 1892 - Biagio Goggio, calciatore italiano 1892 - Raymond Greenleaf, attore statunitense 1892 - Lillian Lorraine, attrice statunitense 1892 - Boris Mirkine-Guetzevitch, accademico russo 1892 - Ernest Peterly, calciatore svizzero 1892 - Artur Rodziński, musicista polacco 1893 - Vincenzo Magliocco, aviatore italiano 1893 - Giuseppe Monetti, calciatore italiano 1893 - Samuel Thorsteinsson, calciatore danese 1894 - Satyendranath Bose, fisico indiano 1895 - Rodolfo Gavinelli, calciatore italiano 1895 - John Edgar Hoover, politico statunitense 1895 - Nino Marchesini, attore italiano 1895 - Amilcare Rossi, politico italiano 1896 - Ettore Biamino, militare italiano 1896 - Friedrich von Broich, generale tedesco 1896 - Teinosuke Kinugasa, regista giapponese 1896 - Girolamo Li Causi, politico italiano 1896 - Leone Scotti, calciatore italiano 1897 - Johnny Helgesen, calciatore norvegese 1897 - Pirro Marconi, archeologo italiano 1897 - Louis Miriani, politico statunitense 1898 - Dino Luperi, calciatore italiano 1898 - Antonino Pagliaro, filosofo italiano 1898 - Valentine Penrose, scrittrice francese 1898 - Cesare Sesia, calciatore italiano 1898 - Viktor Ullmann, pianista austriaco 1899 - Rodolfo De Mattei, giornalista italiano 1899 - Enzo Fusco, cantante italiano 1899 - Randolfo Pacciardi, politico italiano 1899 - Gastone Simoni, scrittore italiano 1899 - Adamo Zanelli, politico italiano 1900 - Paola Borboni, attrice italiana 1900 - Giovanni Corbjons, calciatore italiano 1900 - Xavier Cugat, musicista spagnolo 1900 - Loris Desti, calciatore italiano 1900 - Giuseppe Lanza, scrittore italiano 1900 - Lillian Rich, attrice inglese 1900 - Vittorio Rizzi, calciatore italiano 1900 - Pietro Scevola, nuotatore, calciatore italiano 1900 - Dante Silvestri, calciatore italiano 1901 - Filippo Anfuso, politico italiano 1901 - Étienne Bausch, calciatore lussemburghese 1901 - Vittorio Corona, pittore italiano 1901 - Otto Fischer, calciatore austriaco 1901 - Michelangelo Virgillito, filantropo italiano 1901 - Samuel Zauber, calciatore rumeno 1902 - Pompeo Biondi, giurista italiano 1902 - Giovanni D'Avossa, militare italiano 1903 - Dino Barsotti, canottiere italiano 1903 - Umberto Fedeli, cestista italiano 1903 - Alf Johansen, calciatore norvegese 1903 - Rodolfo Morandi, politico italiano 1903 - Sverre Pettersen, calciatore norvegese 1904 - Fazal Ilahi Chaudhry, politico pakistano 1904 - Julio Quintana, calciatore peruviano 1904 - Leonardo Santini, farmacologo italiano 1904 - Tsuneo Tomita, scrittore giapponese 1905 - Cesare Fantoni, attore italiano 1905 - Aldo Graziati, fotografo italiano 1905 - Guido Grilli, pittore e illustratore italiano 1905 - Stanisław Mazur, matematico polacco 1905 - Rodolfo Orlandini, calciatore argentino 1905 - Juan Alfonso Valle, calciatore peruviano 1906 - Giovanni D'Anzi, musicista italiano 1906 - Luigi La Ferlita, politico italiano 1906 - Giuseppe Petralia, vescovo italiano 1906 - Petre Steinbach, calciatore rumeno 1906 - Ilie Subășeanu, calciatore rumeno 1907 - Jean Carzou, pittore francese 1907 - Norman Cohn-Armitage, schermidore statunitense 1907 - Carlo Cossio, fumettista italiano 1907 - Guido Gambarini, musicista italiano 1907 - Luigi Giacobbe, ciclista italiano 1907 - Kinue Hitomi, atleta giapponese 1907 - Anna Marongiu, pittrice italiana 1907 - Étienne Onimus, cestista francese 1907 - Zelante Salvatorini, calciatore italiano 1907 - Primo Schiavon, politico italiano 1907 - Angelo Tarticchio, presbitero italiano 1907 - Giuseppe Valenti, calciatore italiano 1907 - Marian Wróbel, scacchista polacco 1908 - Edoardo Giannone, calciatore italiano 1908 - Bob Russell, conduttore televisivo statunitense 1908 - Gennaro Santillo, calciatore italiano 1908 - Bill Tapia, musicista statunitense 1908 - Sylvester Wackerle, bobbista tedesco 1908 - Ahmad Shuqayri, politico palestinese 1909 - Dana Andrews, attore statunitense 1909 - Stepan Bandera, politico ucraino 1909 - Michele Borelli, calciatore italiano 1909 - Ettore Cedraschi, scultore italiano 1909 - Laurent Di Lorto, calciatore francese 1909 - Arthur Machado, calciatore brasiliano 1909 - Mario Pavesi, imprenditore italiano 1910 - José Augusto Brandão, calciatore brasiliano 1910 - Stefano Bonfanti, letterato italiano 1910 - Alois Grillmeier, cardinale tedesco 1910 - Seth Lover, inventore statunitense 1910 - Filippo Scroppo, pittore italiano 1910 - Nello Segurini, attore italiano 1911 - Basil Dearden, regista britannico 1911 - Andrea Lo Jacono, funzionario italiano 1911 - Manlio Longon, partigiano italiano 1911 - Achmad Nawir, calciatore indonesiano 1911 - Guido Santin, canottiere italiano 1911 - Sisto Tavano, calciatore italiano 1912 - Pietro Fosson, politico italiano 1912 - Carlo Gambacurta, ciclista italiano 1912 - Kim Philby, agente segreto britannico 1912 - Piero Pierotti, regista italiano 1912 - Matrika Prasad Koirala, politico nepalese 1912 - Nicolò Rode, velista italiano 1912 - Gabriele Semeraro, politico italiano 1912 - Alfrēds Verners, calciatore lettone 1913 - Harry Bloom, giornalista sudafricano 1913 - Matilde Capuis, pianista italiana 1913 - Luigi Frunzio, politico italiano 1913 - Vincenzo Martellotta, militare italiano 1913 - Nino Rastelli, paroliere italiano 1913 - Norman Rosten, scrittore statunitense 1913 - Glauco Signorini, calciatore italiano 1914 - Felice Balbo, scrittore e filosofo italiano 1914 - Piero Colli, calciatore italiano 1914 - Noor Inayat Khan, agente segreta indiana 1914 - Ignazio Milillo, generale italiano 1914 - Michele Ortino, pittore italiano 1914 - Sarat Chandra Sinha, politico indiano 1915 - Ottavio Fanfani, attore italiano 1915 - Tom Godwin, autore di fantascienza statunitense 1915 - Giacinto Sertorelli, sciatore italiano 1915 - Branko Ćopić, scrittore jugoslavo 1916 - Giuseppe Aquari, fotografo italiano 1916 - Michele Baretta, pittore italiano 1916 - Giacomo Neri, calciatore italiano 1916 - Ruggero Pignotti, attore italiano 1916 - Otello Ricci, calciatore italiano 1916 - Sergio Ruffolo, designer italiano 1916 - Italo Viglianesi, politico italiano 1917 - Pompeo D'Ambrosio, imprenditore italiano 1917 - André-Marie Mbida, politico camerunese 1917 - Albert Mol, attore olandese 1917 - Marcello Bonini Olas, attore italiano 1918 - Giuseppe Granata, politico italiano 1918 - Willy den Ouden, nuotatrice olandese 1918 - Lionello Torossi, editore italiano 1919 - James Boarman, criminale statunitense 1919 - Daniil Aleksandrovič Granin, scrittore russo 1919 - Rocky Graziano, pugile statunitense 1919 - Peter Kien, artista e poeta ceco 1919 - Giovanni Manca, pugile italiano 1919 - Al McKibbon, contrabbassista statunitense 1919 - Bones McKinney, cestista statunitense 1919 - Adriano Minelli, calciatore italiano 1919 - Carole Landis, attrice statunitense 1919 - J.D. Salinger, scrittore statunitense 1920 - Giuseppe Bellafiore, giornalista italiano 1920 - Osvaldo Cavandoli, fumettista italiano 1920 - Sheikh Mohamed Siddiq El-Minshawi, egiziano 1920 - Nazareno Fabretti, giornalista italiano 1920 - Nicola Filacuridi, tenore italiano 1920 - Basil L. Plumley, militare statunitense 1920 - Alfredo Ramos dos Santos, calciatore brasiliano 1920 - Nicolae Simatoc, calciatore romeno 1920 - Marceau Stricanne, calciatore francese 1920 - Natalino Terracciano, abate italiano 1920 - Alfred Tomatis, medico francese 1920 - Carlo Visintin, calciatore italiano 1921 - Elsa Albani, attrice italiana 1921 - César Baldaccini, scultore francese 1921 - Regina Bianchi, attrice italiana 1921 - Fernando Campos, calciatore cileno 1921 - Stefano Ferrari, calciatore italiano 1921 - Philippe Fuchs, calciatore svizzero 1921 - Félix Galimi, schermidore argentino 1921 - Ottó Jónsson, calciatore islandese 1921 - John Logan, cestista statunitense 1921 - Alain Mimoun, atleta francese 1921 - Angelo Niculescu, calciatore rumeno 1921 - Bruno Pallesi, cantante italiano 1921 - Ralph Alander Raphael, chimico inglese 1922 - Flavio Luigi Bertone, politico italiano 1922 - Tano Cimarosa, attore italiano 1922 - Marek Edelman, politico polacco 1922 - Antal Farkas, attore ungherese 1922 - Domenico Luzzara, dirigente sportivo italiano 1922 - Pietro Mosca, calciatore italiano 1922 - Natalio Pescia, calciatore argentino 1922 - Jerry Robinson, fumettista statunitense 1922 - Marcel Salva, calciatore francese 1922 - Darix Togni, circense e attore italiano 1922 - Armandino, attore italiano 1922 - Bruno Zorzi, calciatore italiano 1923 - Barbara Baxley, attrice statunitense 1923 - Valentina Cortese, attrice italiana 1923 - Rolf Vevle Eriksen, calciatore norvegese 1923 - Tibor Garay, calciatore ungherese 1923 - Daniel Gorenstein, matematico statunitense 1923 - Milt Jackson, vibrafonista statunitense 1923 - Luciano Marchi, calciatore italiano 1923 - Ho Meng-hua, regista cinese 1923 - Davide Nardoni, filologo italiano 1923 - Ousmane Sembène, scrittore senegalese 1923 - Domenico Tripodo, criminale italiano 1924 - Arthur Danto, critico d'arte statunitense 1924 - Teruo Ishii, regista giapponese 1924 - Klaus Junge, scacchista tedesco 1924 - Jacques Le Goff, storico francese 1924 - Lennart Magnusson, schermidore svedese 1924 - Betty McKinnon, atleta australiana 1924 - Charlie Munger, imprenditore statunitense 1924 - Luigi Napolitano, politico italiano 1924 - Francisco Nguema, politico equatoguineano 1924 - Pino Rucher, chitarrista italiano 1925 - Matthew Beard, attore statunitense 1925 - Paul-Emile Deiber, attore francese 1925 - Reha Eken, calciatore turco 1925 - Giacomo Furia, attore italiano 1925 - Ottavio Jemma, scrittore italiano 1925 - Pierre Laffitte, politico francese 1925 - Mario Merz, artista italiano 1925 - Raymond Pellegrin, attore francese 1925 - Nerino Rossi, politico italiano 1926 - Corrado Bernicchi, calciatore italiano 1926 - José Estepa Llaurens, cardinale spagnolo 1926 - Riccardo Garrone, attore italiano 1926 - Enzo Gibin, partigiano italiano 1926 - Vito Laterza, editore italiano 1926 - Rossana Martini, attrice italiana 1926 - Armando Pagella, politico italiano 1926 - Kazys Petkevičius, cestista sovietico 1926 - Giuseppe Porpora, prefetto italiano 1926 - Oreste Roccasecca, calciatore italiano 1926 - Moraldo Rossi, regista italiano 1926 - Yvonne Sanson, attrice greca 1926 - Claudio Villa, attore italiano 1927 - Jesse Alto, giocatore di poker statunitense 1927 - Maurice Béjart, danzatore francese 1927 - Vittorio Ghiandi, calciatore italiano 1927 - Vasile Milea, politico rumeno 1927 - Mario Ochoa, calciatore messicano 1927 - Vernon Smith, economista statunitense 1927 - Doak Walker, giocatore football statunitense 1928 - Luciano Beretta, cantante italiano 1928 - Abdul Sattar Edhi, filantropo pakistano 1928 - Antonio Guarra, politico italiano 1928 - Giorgio Guazzotti, giornalista italiano 1928 - Ugo Molinari, cantante italiano 1928 - Manuel Moreno Rodríguez, calciatore spagnolo 1928 - Jean-Pierre Salignon, cestista francese 1928 - Alan Sawyer, cestista statunitense 1928 - Hap Sharp, pilota di Formula 1 statunitense 1929 - Raymond Chow, produttore cinese 1929 - Raffaello Funghini, arcivescovo cattolico italiano 1929 - Haruo Nakajima, attore giapponese 1929 - Zbigniew Nienacki, scrittore polacco 1929 - Giacomo Soffiantino, pittore italiano 1929 - Luc Van Hoyweghen, calciatore belga 1930 - Adonis, poeta e saggista siriano 1930 - Bitti Bergamo, tennista italiano 1930 - Jim Browne, cestista statunitense 1930 - Ovidio Capitani, storico e saggista italiano 1930 - Andrea Maria Erba, vescovo cattolico italiano 1930 - Ty Hardin, attore statunitense 1930 - Herm Hedderick, cestista statunitense 1930 - Maurizio Mannelli, pallanuotista italiano 1930 - Ja'far al-Nimeyri, militare sudanese 1930 - Frank D. Robinson, ingegnere statunitense 1930 - Marc Sardelli, pittore italiano 1930 - Frederick Wiseman, regista statunitense 1931 - Yüksel Alkan, cestista turco 1931 - Gianuario Carta, politico italiano 1931 - Furio Colombo, politico italiano 1931 - Refik Resmja, calciatore albanese 1932 - Ahmet Berman, calciatore turco 1932 - Alessandro Fantini, ciclista italiano 1932 - Nedim Günar, calciatore turco 1932 - Kurt Lindeman, pentatleta finlandese 1932 - Primo Nardello, ciclista italiano 1932 - Giuseppe Patanè, musicista italiano 1932 - Veselin Penkov, cestista bulgaro 1932 - Jacqueline Scott, attrice statunitense 1933 - Ninì Ardito, arbitro di basket italiano 1933 - Carlo Alberto Cernuschi, calciatore italiano 1933 - Rudy De Cadaval, poeta e saggista italiano 1933 - Ford Konno, nuotatore statunitense 1933 - Waichiro Omura, calciatore giapponese 1933 - Joe Orton, drammaturgo inglese 1933 - Mario Russo, musicista e pittore italiano 1933 - Giuseppe Viola, pittore italiano 1934 - Washington Cacciavillani, calciatore uruguaiano 1934 - Edward Fredkin, fisico statunitense 1934 - Hiroshi Hasegawa, pilota motociclistico giapponese 1934 - Raúl Vela Chiriboga, cardinale ecuadoriano 1935 - Carmelo Azzarà, politico italiano 1935 - Victor Batarseh, politico palestinese 1935 - Chinesinho, calciatore brasiliano 1935 - Brian G. Hutton, attore statunitense 1935 - B. Kliban, fumettista statunitense 1935 - Enrico Minto, calciatore italiano 1935 - Rinaldo Olivieri, calciatore italiano 1935 - Mariù Pascoli, attrice italiana 1935 - Giuseppe Vaiana, astrofisico italiano 1935 - Giorgio Zanniboni, politico italiano 1936 - Luca Cafiero, politico italiano 1936 - Francesco Castro, islamista italiano 1936 - Dieter Fischer, calciatore tedesco 1936 - Claude Hagège, linguista francese 1936 - Steinar Johannessen, calciatore norvegese 1936 - Ahmet Suat Özyazıcı, calciatore turco 1937 - Eros Bacciucchi, artista italiano 1937 - Ahmed Yassin, politico palestinese 1937 - Mitsuo Itoh, pilota motociclistico giapponese 1937 - Petros Markarīs, scrittore greco 1937 - Vlatko Marković, calciatore jugoslavo 1938 - Bill Emerson, politico statunitense 1938 - Gimax, pilota automobilistico italiano 1938 - Robert Jankel, designer britannico 1938 - Frank Langella, attore statunitense 1938 - Fu'ad Ma'sum, politico iracheno 1938 - Guido Postiglione, calciatore italiano 1938 - Dario Stolfa, calciatore italiano 1939 - Shingō Araki, fumettista giapponese 1939 - Clemente Mattei, calciatore italiano 1939 - Michèle Mercier, attrice francese 1939 - Phil Read, pilota motociclistico britannico 1939 - Kazuo Tomita, nuotatore giapponese 1939 - Amedeo Zini, pilota motociclistico italiano 1940 - Lakis Avraamidis, calciatore cipriota 1940 - Patricia Cody, tennista statunitense 1940 - Emilio Del Giudice, fisico italiano 1940 - Bohdan Likszo, cestista polacco 1940 - Giovanni Nonne, politico italiano 1940 - Nicoletta Rizzi, attrice italiana 1940 - Martin Shakar, attore statunitense 1940 - Giovanni Udovicich, calciatore italiano 1941 - Sandy Bull, musicista statunitense 1941 - Martin Evans, biologo britannico 1941 - Danilo Grassi, ciclista italiano 1941 - Roland Grip, calciatore svedese 1941 - Ugo Longo, avvocato italiano 1941 - Héctor Zerrillo, calciatore argentino 1942 - Bruno Arcari, pugile italiano 1942 - Dennis Archer, politico statunitense 1942 - James A. Baffico, regista statunitense 1942 - Mahama Johnson Traoré, regista senegalese 1942 - Lucjan Kudzia, slittinista polacco 1942 - Country Joe McDonald, cantautore statunitense 1942 - Alassane Ouattara, politico ivoriano 1942 - Gennadij Sarafanov, cosmonauta sovietico 1942 - Marich Man Singh Shrestha, politico nepalese 1942 - Antonio Vittorio Vivaldi, giocatore di bridge italiano 1943 - Antonello Aglioti, regista italiano 1943 - Makis Alkiviadis, calciatore cipriota 1943 - Sharon Brown, modella statunitense 1943 - Giorgio Gagliani, economista italiano 1943 - Renato Gavinelli, calciatore italiano 1943 - Ronald Perelman, imprenditore statunitense 1943 - Richard Sennett, scrittore statunitense 1943 - Allan Starski, scenografo polacco 1944 - Baby Huey, cantante statunitense 1944 - Franco Agostinelli, vescovo cattolico italiano 1944 - Zdzisław Ambroziak, giornalista polacco 1944 - Ferdinando Balzarro, scrittore italiano 1944 - Francisco Cámera, calciatore uruguaiano 1944 - Jimmy Hart, musicista statunitense 1944 - Giovanni Ialongo, dirigente d'azienda italiano 1944 - Eloy de la Iglesia, regista spagnolo 1944 - Suzy Kendall, attrice britannica 1944 - Leo, fumettista brasiliano 1944 - Renzo Paris, scrittore italiano 1944 - Omar Hasan Ahmad al-Bashir, politico sudanese 1945 - Giovanni Cattai, calciatore italiano 1945 - Giuseppe Di Giacomo, filosofo italiano 1945 - Francesco Gallina, calciatore italiano 1945 - Rossano Giampaglia, calciatore italiano 1945 - Pietro Grasso, magistrato e politico italiano 1945 - Jacky Ickx, pilota automobilistico belga 1945 - Jimmy Jones, cestista statunitense 1945 - Steven Kramer, cestista statunitense 1945 - Adolfo Manis, politico italiano 1945 - Mario Mattioli, pallavolista italiano 1945 - Danilo Mayer, calciatore italiano 1945 - Betty Missiego, cantante spagnola 1945 - Moncho Monsalve, cestista spagnolo 1945 - Zoltán Varga, calciatore ungherese 1945 - Yuen Wo Ping, regista cinese 1946 - Takão, allenatore di calcio a 5 brasiliano 1946 - Milena Canonero, costumista italiana 1946 - Armando Corino, arcivescovo italiano 1946 - Rick Hurst, attore statunitense 1946 - Giuseppe Morrone, politico italiano 1946 - Emiddio Novi, politico italiano 1946 - Clifford Odame, calciatore ghanese 1946 - Fernando Panico, vescovo cattolico italiano 1946 - Silvano Piccardi, attore italiano 1946 - Rivelino, calciatore brasiliano 1947 - K'akhi Asatiani, politico sovietico 1947 - Jon Corzine, politico statunitense 1947 - F.R. David, cantautore francese 1947 - James K. Glassman, politico statunitense 1947 - Shmuel Melika, calciatore israeliano 1947 - Lanfranco Pace, giornalista italiano 1947 - László Polgár, basso ungherese 1947 - Nicola Putignano, politico italiano 1947 - Vladimir Titov, cosmonauta sovietico 1947 - Cemil Turan, calciatore turco 1947 - Giorgio Zoff, calciatore italiano 1948 - Alfredo Alario, calciatore italiano 1948 - Allan Alcorn, informatico statunitense 1948 - Edward Boye, calciatore ghanese 1948 - Gino Bucchino, politico italiano 1948 - James Cosmo, attore scozzese 1948 - Famiano Crucianelli, politico italiano 1948 - Henry France, calciatore ghanese 1948 - Pavel Grachev, generale russo 1948 - Al Mingle, calciatore ghanese 1948 - Joe Petagno, disegnatore statunitense 1948 - Dick Quax, atleta neozelandese 1948 - Samuel Robinson, cestista statunitense 1948 - Guido Tampieri, politico italiano 1948 - Matilde Tortora, scrittrice italiana 1949 - Max Azria, stilista francese 1949 - Antonio Boscacci, alpinista italiano 1949 - Titino Carrara, attore italiano 1949 - Témime Lahzami, calciatore tunisino 1949 - Tito Vázquez, tennista argentino 1950 - Sebastián Alabanda, calciatore spagnolo 1950 - Alberto Arbitrio, calciatore italiano 1950 - Lindsey Beaven, tennista britannica 1950 - Giuliano Besson, sciatore italiano 1950 - Pasquale Ciriello, politico italiano 1950 - Tony Currie, calciatore inglese 1950 - Antonio D'Addosio, calciatore italiano 1950 - Morgan Fisher, tastierista britannico 1950 - Travis Grant, cestista statunitense 1950 - Deepa Mehta, regista indiana 1950 - Corradino Mineo, politico italiano 1950 - Eugenio Morel, calciatore paraguaiano 1950 - Mohamed Rouicha, cantautore marocchino 1950 - Zsigmond Villányi, pentatleta ungherese 1950 - Ronny Yu, regista cinese 1951 - Lolita, cantante italiana 1951 - Dan Anderson, cestista statunitense 1951 - Mauro Avogadro, attore e regista italiano 1951 - Alessio Colombini, cantante italiano 1951 - Luca Dal Fabbro, attore italiano 1951 - Jean-Claude Denis, fumettista francese 1951 - Prospero Gallinari, terrorista italiano 1951 - Sturla Gunnarsson, regista islandese 1951 - Jakup Krasniqi, politico kosovaro 1951 - Sergej Nikulin, calciatore sovietico 1951 - Nana Patekar, attore indiano 1951 - Hans-Joachim Stuck, pilota automobilistico tedesco 1952 - Jean-Paul Akono, calciatore camerunese 1952 - Sewnet Bishaw, allenatore di calcio etiope 1952 - Franco Casalini, allenatore di basket italiano 1952 - Domenico Cersosimo, politico italiano 1952 - Giovanni Colzato, calciatore italiano 1952 - Enrico Coveri, imprenditore italiano 1952 - Stephanie Faracy, attrice statunitense 1952 - Simone Fraccaro, ciclista e pistard italiano 1952 - Domenico Gallo, politico italiano 1952 - Emidio La Vella, attore italiano 1952 - Roberto Paleari, cestista italiano 1952 - Bruno Ranieri, calciatore italiano 1952 - David Rodriguez, attore statunitense 1952 - Valcho Stoev, atleta bulgaro 1952 - René de Ceccatty, scrittore francese 1953 - Alpha Blondy, cantante ivoriano 1953 - Rick Darnell, cestista statunitense 1953 - Philippe Douste-Blazy, politico francese 1953 - Han Shaogong, scrittore cinese 1953 - Zoran Janković, politico sloveno 1953 - Gary Johnson, politico statunitense 1953 - Salman Khurshid, politico indiano 1953 - Russell Mulcahy, regista australiano 1953 - Nicolaus Schmidt, fotografo tedesco 1953 - Mary Sweeney, cineasta statunitense 1954 - Tanella Boni, scrittrice ivoriana 1954 - Attila Császári, nuotatore ungherese 1954 - Richard Edson, attore statunitense 1954 - Giorgio Grand, regista italiano 1954 - Bob Menendez, politico statunitense 1955 - Giovanni X Yazigi, arcivescovo ortodosso siriano 1955 - Wai Ka-Fai, regista cinese 1955 - Francesco Paolo Anselmo, cestista italiano 1955 - Alandru Athanasiu, politico rumeno 1955 - Marilina Intrieri, politica italiana 1955 - Fausto Roma, pittore e scultore italiano 1955 - Jesús María Zamora, calciatore spagnolo 1956 - Sergej Vasil'evič Avdeev, cosmonauta russo 1956 - Umberto Croppi, politico italiano 1956 - Marin Dragnea, calciatore rumeno 1956 - Andy Gill, chitarrista inglese 1956 - Mark Reynolds Hughes, manager statunitense 1956 - Christine Lagarde, politica francese 1956 - Mustapha Madih, allenatore di calcio marocchino 1956 - Ulrich Marten, tennista tedesco 1956 - Mike Mitchell, cestista statunitense 1956 - Tony Robertson, cestista statunitense 1956 - José Luis Sosa, calciatore uruguaiano 1956 - Angelo Teodoli, dirigente d'azienda italiano 1956 - Kōji Yakusho, attore giapponese 1957 - Marcelo Pazzini, calciatore e 5 brasiliano 1957 - Franco Cardiello, politico italiano 1957 - Leonardo Gori, scrittore italiano 1957 - Vladimir Kiselёv, atleta sovietico 1957 - Cristina Moffa, attrice italiana 1957 - Kalzeubet Pahii Deubet, politico ciadiano 1957 - Dario Pedretti, terrorista italiano 1957 - Louise Pitre, attrice e cantante canadese 1957 - Fabrizio Pucci, attore italiano 1957 - Ramaz Shengelia, calciatore sovietico 1957 - Adam Struzik, politico polacco 1957 - Euaggelos Venizelos, politico greco 1957 - Pamela Villoresi, attrice italiana 1958 - Nardela, calciatore brasiliano 1958 - Benbella Benmiloud, calciatore e 5 algerino 1958 - Carlo Borghi, calciatore italiano 1958 - Sandra Dini, atleta italiana 1958 - Eduardo Dusek, attore brasiliano 1958 - Gunnstein Fjetland, calciatore norvegese 1958 - Rico Freiermuth, bobbista svizzero 1958 - Vadym Jevtušenko, calciatore sovietico 1958 - Erni Maissen, calciatore svizzero 1958 - Sanda Bouba Oumarou, cestista centrafricano 1958 - Cesare Paciotti, stilista e imprenditore italiano 1958 - Flemming Rasmussen, produttore discografico danese 1958 - Grandmaster Flash, disc jockey barbadiano 1958 - David Wayne, cantante statunitense 1958 - Andrzej Zgutczyński, calciatore polacco 1959 - Andy Andrews, tennista statunitense 1959 - Arjan Bimo, calciatore albanese 1959 - Panagiōtīs Giannakīs, cestista greco 1959 - Steven Knight, regista britannico 1959 - Ronnie Lester, cestista statunitense 1959 - Abdul Ahad Momand, cosmonauta afghano 1959 - Giovanni Motisi, criminale italiano 1959 - Lennart Nilsson, calciatore svedese 1959 - Michel Onfray, filosofo francese 1959 - Michele Pisacane, politico italiano 1959 - Sepp Wildgruber, sciatore tedesco 1960 - Deauxma, attrice pornografica statunitense 1960 - Luis Gabelo Conejo, calciatore costaricano 1960 - Sergej Danilin, slittinista russo 1960 - Carlo Facchini, musicista italiano 1960 - Hasan Lika, calciatore albanese 1960 - Frank Minnifield, giocatore football statunitense 1960 - Akio Nakamori, giornalista e editore giapponese 1960 - James O'Barr, fumettista statunitense 1960 - Claudio Rampini, liutaio italiano 1960 - Nassim Nicholas Taleb, filosofo libanese 1960 - Jeff Taylor, cestista statunitense 1960 - Shinya Tsukamoto, attore giapponese 1960 - Aleksej Borisovič Vyžmanavin, scacchista russo 1960 - Danny Wilson, calciatore nordirlandese 1960 - Masaaki Yanagishita, calciatore giapponese 1960 - Liu Yuan, sassofonista cinese 1960 - 'A'id al-Qarni, scrittore saudita 1961 - Davide Cassani, ciclista italiano 1961 - Leroy Combs, cestista statunitense 1961 - Ettore Dotti, vescovo italiano 1961 - Bożena Fedorczyk, attrice polacca 1961 - Luciano Fusini, calciatore italiano 1961 - Karina Huff, attrice britannica 1961 - Albin Killat, tuffatore tedesco 1961 - Boris Koreckij, schermidore sovietico 1961 - Benedetto Mineo, dirigente pubblico italiano 1961 - Viktor Pasul'ko, calciatore ucraino 1961 - Abdelhamid Sadmi, calciatore algerino 1961 - Lone Smidt Nielsen, calciatrice danese 1961 - Viačeslavas Sukristovas, calciatore lituano 1962 - Jana Angelakis, schermitrice statunitense 1962 - Paola Capriolo, scrittrice italiana 1962 - Nenad Gračan, calciatore jugoslavo 1962 - Frank Harper, attore britannico 1962 - Fabio Menta, pallavolista italiano 1962 - Giorgos Mitsimponas, calciatore greco 1962 - Simon Scarrow, scrittore britannico 1962 - Viktor Tushaj, politico e insegnante albanese 1962 - Nematjan Zakirov, calciatore kirghiso 1963 - Milo Aukerman, cantautore statunitense 1963 - Srđan Dragojević, regista serbo 1963 - Alberigo Evani, calciatore italiano 1963 - Jean-Marc Gounon, pilota automobilistico francese 1963 - Lina Kačiušytė, nuotatrice sovietica 1963 - Dražen Ladić, calciatore croato 1963 - Milan Luhový, calciatore cecoslovacco 1963 - Adolfo Margiotta, attore italiano 1963 - Adam Solomon, cantante keniota 1964 - Mahdi Al-Ragdi, calciatore e 5 saudita 1964 - Rubén Celiberti, cantante argentino 1964 - Marco Fassone, dirigente d'azienda italiano 1964 - Ron Gilbert, autore di videogiochi statunitense 1964 - Paolo Giulietti, vescovo cattolico italiano 1964 - Toni Kordic, cestista canadese 1964 - Gaetano Petrelli, allenatore di calcio italiano 1964 - Dedee Pfeiffer, attrice statunitense 1964 - Franz Rossi, giornalista italiano 1964 - Ken Yaremchuk, hockeista canadese 1964 - Antonio Zequila, attore italiano 1964 - Aleksejs Šarando, calciatore lettone 1965 - Ramzi Al-Osaimi, calciatore e 5 saudita 1965 - Sebastiano D'Immè, carabiniere italiano 1965 - Mauro Meluso, calciatore italiano 1965 - Lisa Roberts Gillan, attrice statunitense 1965 - Jurij Sapega, pallavolista sovietico 1965 - Terri Sewell, politica statunitense 1965 - Albert Sánchez Piñol, scrittore spagnolo 1965 - Andrew Valmon, atleta statunitense 1966 - Abdullah Abu Humoud, calciatore a 5 saudita 1966 - Jon Callard, allenatore di rugby britannico 1966 - Ivica Dačić, politico serbo 1966 - Alandra La Capria, attrice italiana 1966 - Tuan Lam, giocatore di poker vietnamita 1966 - Gianfranco Passalacqua, avvocato italiano 1966 - Matthew Smith, autore di videogiochi inglese 1966 - Greg Welch, triatleta australiano 1967 - Mousa Al-Harbi, calciatore a 5 saudita 1967 - Juanma Bajo Ulloa, regista spagnolo 1967 - Stefano Bonaccini, politico italiano 1967 - Yusuf Erboy, cestista turco 1967 - Ferdinando Gentile, cestista italiano 1967 - Katharina Hacker, scrittrice tedesca 1967 - Andy Heck, giocatore football statunitense 1967 - Vasilīs Lypīridīs, cestista greco 1967 - Chidi Nwanu, calciatore nigeriano 1967 - Igor Pavlyuk, scrittore ucraino 1967 - Galatea Ranzi, attrice italiana 1967 - Hossein Shahabi, regista iraniano 1967 - Sharon Small, attrice scozzese 1967 - Derrick Thomas, giocatore football statunitense 1967 - Spencer Tunick, fotografo statunitense 1968 - Francesca Alotta, cantante italiana 1968 - Liang Chow, ginnasta cinese 1968 - Antonio Grenci, hockeista italiano 1968 - Shantel, disc jockey tedesco 1968 - Guy Mezger, artista marziale statunitense 1968 - Frédéric Monetti, cestista francese 1968 - Éric Occansey, cestista francese 1968 - Hendrik Stedler, musicista tedesco 1968 - Joey Stefano, attore pornografico statunitense 1968 - Guido Tomassucci, fantino italiano 1968 - Davor Šuker, calciatore croato 1969 - Lior Ashkenazi, attore israeliano 1969 - Alessandro Bovo, pallanuotista italiano 1969 - Massimiliano Catena, calciatore italiano 1969 - Morris Chestnut, attore statunitense 1969 - Abdelkader El Mouaziz, atleta marocchino 1969 - Doug Lawrence, doppiatore statunitense 1969 - Paul Lawrie, golfista scozzese 1969 - Rauno Pehka, cestista estone 1969 - Paulo Sérgio Rosa, calciatore brasiliano 1969 - Yvonne Sciò, attrice e modella italiana 1969 - Verne Troyer, attore statunitense 1970 - Petr Garabík, biatleta ceco 1970 - Sabine Ginther, sciatrice austriaca 1970 - Hamza Hamzaoğlu, calciatore turco 1970 - Tristan Hoffman, ciclista olandese 1970 - Sergej Kir'jakov, calciatore russo 1970 - Razi Mohebi, attore afghano 1970 - İlham Məmmədov, calciatore azero 1970 - Oliver Pötzsch, scrittore tedesco 1970 - Anselmo Robbiati, calciatore italiano 1970 - Jerry Tondo, attore statunitense 1970 - Roberto Álamo, attore spagnolo 1971 - Sandro Alfaro, calciatore costaricano 1971 - Walter Boyd, calciatore giamaicano 1971 - Caterina Dietschi, sciatrice svizzera 1971 - Bobby Holik, hockeista cecoslovacco 1971 - Katarzyna Kozaczyk, modella e attrice polacca 1971 - Rodney Leinhardt, wrestler statunitense 1971 - Kevin Mitchell, giocatore football statunitense 1971 - Tsutomu Nihei, fumettista giapponese 1971 - Bridget Pettis, cestista statunitense 1971 - Juan Carlos Plata, calciatore guatemalteco 1971 - Chris Potter, sassofonista statunitense 1971 - Scott Riggs, pilota automobilistico statunitense 1971 - Jyotiraditya Rao Scindia, politico indiano 1971 - Waleed Zuaiter, attore statunitense 1972 - Khaled Alnafisah, calciatore a 5 saudita 1972 - Asghar Farhadi, regista iraniano 1972 - Alejandro Montecchia, cestista argentino 1972 - Micaela Nevárez, attrice portoricana 1972 - Milena Pavlović, attrice serba 1972 - Anton Suchý, calciatore slovacco 1972 - Lilian Thuram, calciatore francese 1972 - Benjamin Tuček, regista ceco 1972 - Özlem İşseven, pallavolista turca 1973 - Safouk Al-Temyat, calciatore a 5 saudita 1973 - Ivan Castiglione, attore italiano 1973 - Mickey Evans, calciatore irlandese 1973 - Sergio G. Sánchez, regista spagnolo 1973 - Danny Lloyd, attore statunitense 1973 - Massimiliano Perziano, rugbista italiano 1973 - Miroslav Radošević, cestista serbo 1973 - Paul Richardson, calciatore a 5 australiano 1973 - Aslan Kərimov, calciatore azero 1974 - Anna Ammirati, attrice italiana 1974 - Azad Azadpour, rapper tedesco 1974 - Mehdi Ben Slimane, calciatore tunisino 1974 - Trey Casteel, attore pornografico statunitense 1974 - Abha Dawesar, scrittrice indiana 1974 - Ivone De Franceschi, calciatore italiano 1974 - Carmen Ejogo, attrice, britannica 1974 - Gianluca Hervatin, calciatore italiano 1974 - Derek Kilmer, politico statunitense 1974 - Madeleine Peyroux, cantautrice statunitense 1974 - Hamilton Ricard, calciatore colombiano 1974 - Emiliano Salvetti, calciatore italiano 1974 - Saul Santarelli, calciatore italiano 1974 - Giorgos Theodotou, calciatore cipriota 1975 - Chris Anstey, cestista australiano 1975 - Federico Basso, attore italiano 1975 - Sonali Bendre, attrice indiana 1975 - Joe Cannon, calciatore statunitense 1975 - Ali Lemghaifry, arbitro di calcio mauritano 1975 - Julie Manase, attrice giapponese 1975 - Eiichirō Oda, fumettista giapponese 1975 - Lorraine Pilkington, attrice irlandese 1975 - Claudia Pittelli, attrice italiana 1975 - Luca Rigoni, hockeista italiano 1975 - Bengt Sæternes, calciatore norvegese 1975 - Andreas Wels, tuffatore tedesco 1975 - Robert Westerholt, cantante olandese 1976 - Tank, cantante statunitense 1976 - Vladimir Bogojevič, cestista bosniaco 1976 - Mustafa Doğan, calciatore turco 1976 - Jesús Muñoz, calciatore spagnolo 1976 - Michele Rho, regista italiano 1976 - Lilith Saintcrow, scrittrice statunitense 1976 - Elisabetta Serrapica, pallavolista italiana 1976 - Ivan Tomić, calciatore serbo 1976 - Marko Topić, calciatore bosniaco 1977 - Murphy Akanji, calciatore nigeriano 1977 - Naby Diarso, calciatore guineano 1977 - Eyal Erlich, tennista israeliano 1977 - Leoš Friedl, tennista ceco 1977 - Lucky Isibor, calciatore nigeriano 1977 - Jacek Magiera, calciatore polacco 1977 - Jamie Pace, calciatore maltese 1977 - Robert Roode, wrestler canadese 1977 - Hasan Salihamidžić, calciatore bosniaco 1977 - Jerry Yan, cantante e attore taiwanese 1978 - Vidya Balan, attrice indiana 1978 - Yohann Diniz, atleta francese 1978 - Polow da Don, cantautore statunitense 1978 - Anca Heltne, atleta rumena 1978 - Tanisha, attrice indiana 1978 - Philip Mulryne, calciatore nordirlandese 1978 - Paramahamsa Nithyananda, religioso indiano 1978 - Guma Mousa, calciatore libico 1978 - Xavier Samin, calciatore francese 1979 - Francesco Corsini, pallavolista italiano 1979 - Gisela, cantante spagnola 1979 - Fadi El Khatib, cestista libanese 1979 - Nico Evers-Swindell, attore neozelandese 1979 - Jawed Karim, imprenditore tedesco 1979 - Elias Ntaganda, calciatore ruandese 1979 - Bahaeldin Rihan, calciatore sudanese 1979 - Brody Dalle, cantante australiana 1979 - Mohamed Soliman, calciatore egiziano 1979 - Mario Turdó, calciatore argentino 1980 - Bombino, cantante nigerino 1980 - Katarzyna Bachleda-Curuś, pattinatrice polacca 1980 - Lara Belmont, attrice inglese 1980 - Francesca Cassola, attrice italiana 1980 - Richie Faulkner, chitarrista inglese 1980 - Aleš Loprais, pilota di rally ceco 1980 - Yunior Naranjo, schermidore cubano 1980 - Mark Nichols, giocatore di curling canadese 1980 - Elin Nordegren, modella svedese 1980 - Jonner Pérez, schermidore venezuelano 1980 - Olivia Ruiz, cantante e attrice francese 1980 - Ancuța Stoenescu, cestista rumena 1980 - Dybrill Sylla, calciatore maltese 1981 - Yacine Abdessadki, calciatore marocchino 1981 - Sedonoude Abouta, calciatore maliano 1981 - Jonas Armstrong, attore irlandese 1981 - Zsolt Baumgartner, pilota automobilistico ungherese 1981 - Lindsay Campbell, schermitrice statunitense 1981 - Sean Howson, calciatore montserratiano 1981 - Berat Jusufi, calciatore norvegese 1981 - Vasile Maftei, calciatore rumeno 1981 - Óscar Miñambres, calciatore spagnolo 1981 - Winfred Omwakwe, modella keniota 1981 - Mladen Petrić, calciatore croato 1981 - Anna-Karin Strömstedt, sciatrice svedese 1981 - Ernest van der Kwast, scrittore olandese 1982 - Benoît Angbwa, calciatore camerunese 1982 - Egidio Arévalo, calciatore uruguaiano 1982 - Aboubacar Bangoura, calciatore guineano 1982 - Ivan Bošković, calciatore montenegrino 1982 - Giulia Crestani, cestista italiana 1982 - Jürg Egger, bobbista svizzero 1982 - Hüseyin Kartal, calciatore turco 1982 - Radosław Matusiak, calciatore polacco 1982 - David Nalbandian, tennista argentino 1982 - Sebastián Pardo, calciatore cileno 1982 - João Carlos Pinto Chaves, calciatore brasiliano 1982 - Raeto Raffainer, hockeista svizzero 1982 - Luke Rodgers, calciatore britannico 1982 - Adilson Tibes Granemann, calciatore brasiliano 1983 - Abel Afeworki, calciatore eritreo 1983 - Khalid Chaouki, politico e giornalista italiano 1983 - Corinne Coman, modella francese 1983 - Al Cordaz, calciatore italiano 1983 - Calum Davenport, calciatore inglese 1983 - Ángel Dealbert, calciatore spagnolo 1983 - İlhan Eker, calciatore turco 1983 - Daniel Jarque, calciatore spagnolo 1983 - José Verdú, calciatore spagnolo 1983 - Melaine Walker, atleta giamaicana 1983 - Jona Weinhofen, chitarrista australiano 1984 - Malick Badiane, cestista senegalese 1984 - Sayali Bhagat, modella e attrice indiana 1984 - Sallieu Bundu, calciatore sierraleonese 1984 - Mohamed Yacoub Bâ, calciatore mauritano 1984 - Daniel Coleman, calciatore ghanese 1984 - Christian Eigler, calciatore tedesco 1984 - Mohammed Ghaddar, calciatore libanese 1984 - Paolo Guerrero, calciatore peruviano 1984 - Rafa Jordà, calciatore spagnolo 1984 - Daniel Muchunu Mwangi, atleta keniota 1984 - Jaysuma Saidy Ndure, atleta gambiano 1984 - Rubens Sambueza, calciatore argentino 1984 - Fernando San Emeterio, cestista spagnolo 1984 - Kerem Şeras, calciatore turco 1985 - Mohamed Abukar, cestista statunitense 1985 - Hussain Ali Shehab, calciatore qatariota 1985 - Jesper Arvidsson, calciatore svedese 1985 - Rafael Bastos, calciatore brasiliano 1985 - Jannis Bäcker, bobbista tedesco 1985 - Ibrahima Sory Camara, calciatore guineano 1985 - Jeff Carter, hockeista canadese 1985 - José Catalá, calciatore spagnolo 1985 - Steven Davis, calciatore nordirlandese 1985 - Oscar Gatto, ciclista italiano 1985 - Naughty Boy, cantautore britannico 1985 - Katrina Law, attrice statunitense 1985 - Lopez Lomong, atleta statunitense 1985 - Sophie McShera, attrice inglese 1985 - Luis Miguel Rodríguez, calciatore argentino 1985 - Bastien Sicot, schermidore francese 1985 - Tiago Splitter, cestista brasiliano 1985 - Stephen Tulloch, giocatore football statunitense 1985 - Wang Donglei, calciatore cinese 1985 - Matthew Watson, calciatore britannico 1986 - Sungmin, attore sudcoreano 1986 - Ramses Barden, giocatore football statunitense 1986 - Marat Bikmaev, calciatore uzbeko 1986 - Pablo Cuevas, tennista uruguaiano 1986 - Glen Davis, cestista statunitense 1986 - Louis-Pierre Hélie, sciatore canadese 1986 - Dmitrij Japarov, fondista russo 1986 - Colin Morgan, attore irlandese 1986 - Davies Nkausu, calciatore zambiano 1986 - Jean-Philippe Sol, pallavolista francese 1986 - Anna Tifu, violinista italiana 1986 - Serges Wawa, calciatore ivoriano 1986 - Martin Woods, calciatore scozzese 1986 - Milan Škoda, calciatore ceco 1987 - Abdullah Al-Buraiki, calciatore kuwaitiano 1987 - Ben Alnwick, calciatore inglese 1987 - Will Brandenburg, sciatore statunitense 1987 - Meryl Davis, danzatrice statunitense 1987 - Nana Dzagnidze, scacchista georgiana 1987 - Khamis Leyano, calciatore sudsudanese 1987 - Igor Lysyj, scacchista russo 1987 - Tañat Nöserbayev, calciatore kazako 1987 - Abdullah Omar, calciatore ciadiano 1987 - Cassandra Patten, nuotatrice britannica 1987 - Serdar Özkan, calciatore turco 1988 - Víctor Ayala, calciatore paraguaiano 1988 - Christina Bauer, pallavolista francese 1988 - Zach Clayton, giocatore football statunitense 1988 - Zouheir Dhaouadi, calciatore tunisino 1988 - Marcel Gecov, calciatore ceco 1988 - Jonathan Grounds, calciatore inglese 1988 - Saori Hara, attrice, cantante giapponese 1988 - Al Howes, ciclista statunitense 1988 - Ghazala Javed, cantante pakistana 1988 - Onur Kıvrak, calciatore turco 1988 - Nemanja Nikolić, calciatore serbo 1988 - D'Aundre Reed, giocatore football statunitense 1988 - Janne Ryynänen, sciatore finlandese 1988 - Ndriçim Shtubina, calciatore albanese 1988 - Romain Sicard, ciclista e pistard francese 1988 - Lasse Staw, calciatore norvegese 1988 - Assimiou Touré, calciatore togolese 1988 - Fernando Uribe, calciatore colombiano 1989 - Faisal Aden, cestista somalo 1989 - Joseph Barksdale, giocatore football statunitense 1989 - Essaïd Belkalem, calciatore algerino 1989 - Natalie Dianová, pentatleta ceca 1989 - Zouhair Feddal, calciatore marocchino 1989 - Adèle Haenel, attrice francese 1989 - Martha Hunt, supermodella statunitense 1989 - Gaby Jallo, calciatore siriano 1989 - Manuel Kramer, sciatore alpino austriaco 1989 - Kostjantyn Machnovs'kyj, calciatore ucraino 1989 - Ioana Nemțanu, pallavolista rumena 1989 - Žiga Pance, hockeista sloveno 1989 - Andreu Ramos Isus, calciatore spagnolo 1989 - Stefan Reinartz, calciatore tedesco 1989 - Andrew Simpson, attore irlandese 1989 - Dejan Školnik, calciatore sloveno 1990 - Ali Maâloul, calciatore tunisino 1990 - Anastasios Avlonitis, calciatore greco 1990 - Antons Kurakins, calciatore lettone 1990 - Cato Van Ee, modella olandese 1990 - Debora Sbei, pattinatrice italiana 1990 - Gøran van den Burgt, calciatore norvegese 1990 - John Lineker, artista marziale misto brasiliano 1990 - Jordi Pablo, calciatore spagnolo 1990 - Juan Sánchez Miño, calciatore argentino 1990 - Julia Glushko, tennista israeliana 1990 - Kelby Halbert, sciatore canadese 1990 - Kelvin Beachum, giocatore football statunitense 1990 - Manuel Wieser, sciatore austriaco 1990 - Marina Zambelli, pallavolista italiana 1990 - Savaş Yılmaz, calciatore turco 1990 - Serkan Kurtuluş, calciatore turco 1990 - Shu Pei, modella cinese 1990 - Shu Pei, modella cinese 1990 - Terry Hawthorne, giocatore football statunitense 1990 - Trumaine Johnson, giocatore football statunitense 1990 - Zaviar Gooden, giocatore football statunitense 1991 - Abdoulaye Ba, calciatore senegalese 1991 - Anastasija Mochnjuk, atleta ucraina 1991 - Darius Slay, giocatore football statunitense 1991 - Ethan White, calciatore statunitense 1991 - Eusebio Haliti, atleta albanese 1991 - Franco Signorelli, calciatore venezuelano 1991 - Glen Rice, cestista statunitense 1991 - Luca Leonardi, nuotatore italiano 1991 - Mahmoud Alaa Eldin, calciatore egiziano 1991 - Moisé Curia, attore italiano 1991 - Pedro Costa Ferreira, calciatore portoghese 1991 - Peter Burling, velista neozelandese 1991 - Sim Hyon-Jin, calciatore nordcoreano 1991 - Sim Hyon-Jin, calciatore nordcoreano 1991 - Stacy Martin, attrice francese 1991 - Xavier Su'a-Filo, giocatore football statunitense 1992 - Abdul Baset Al-Sarout, calciatore siriano 1992 - Basem Morsi, calciatore egiziano 1992 - Francesco Giubilei, scrittore italiano 1992 - He Kin, ginnasta cinese 1992 - Iván Balliu, calciatore spagnolo 1992 - Jack Wilshere, calciatore britannico 1992 - Jaroslav Navrátil, calciatore ceco 1992 - Mohsin Al-Khaldi, calciatore omanita 1992 - Nina Kraljić, cantante croata 1992 - René Binder, pilota automobilistico austriaco 1992 - Salvatore Molina, calciatore italiano 1992 - Shane Duffy, calciatore irlandese 1992 - Spyros Motsenigos, cestista greco 1993 - Abdoulaye Doucouré, calciatore francese 1993 - Artemis Spanou, cestista greca 1993 - Axel Ngando, calciatore francese 1993 - Hérica Tibúrcio, artista marziale brasiliana 1993 - Jon Flanagan, calciatore inglese 1993 - Juan Jaime, calciatore argentino 1993 - Larry Nance, cestista statunitense 1993 - Maduabuchi Ejike, calciatore nigeriano 1993 - Michael Olaitan, calciatore nigeriano 1993 - Sifan Hassan, atleta olandese 1993 - Tyler Higbee, giocatore football statunitense 1994 - Aristide Landi, cestista italiano 1994 - Beatrice Agrifoglio, pallavolista italiana 1994 - Benjamin Cavet, sciatore britannico 1994 - Filip Kaša, calciatore ceco 1994 - Gadi Kinda, calciatore israeliano 1994 - Issiaga Sylla, calciatore guineano 1994 - Jack Rovello, attore statunitense 1994 - Patrycja Balcerzak, calciatrice polacca 1995 - Florijana Ismaili, calciatrice svizzera 1995 - Jetmir Krasniqi, calciatore svizzero 1995 - Juri Biordi, calciatore sammarinese 1995 - Mitchel Malyk, slittinista canadese 1995 - Sardar Azmoun, calciatore iraniano 1996 - Andreas Pereira, calciatore belga 1996 - Mahmoud Dahoud, calciatore tedesco 1997 - Arina Folc, tennista uzbeka 1997 - Chidozie Awaziem, calciatore nigeriano 1997 - Gonzalo Montiel, calciatore argentino 1997 - Kezang Wangdi, calciatore bhutanese 1998 - Lara Robinson, attrice australiana 1998 - Mustaf Khalib Hussein, calciatore somalo 1998 - Sunil Bal, calciatore nepalese 1999 - Tatiana Andreoli, arciera italiana 2001 - Angourie Rice, attrice australiana tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: