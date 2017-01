Accade il 2 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 2 gennaio Il 2 gennaio è il 2º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 363 giorni alla fine dell'anno. (364 negli anni bisestili) È uno dei 3 giorni in cui la Terra si può trovare più vicina al Sole: in perielio. • 366 – Gli Alemanni attraversano il Reno gelato e invadono l'Impero Romano. • 1492 – Reconquista: Granada, l'ultima roccaforte moresca in Spagna, si arrende. • 1493 – Cristoforo Colombo riprende la rotta verso l'Europa. • 1547 – Congiura dei Fieschi contro Andrea Doria, fallita per un incidente al giovane capo dei Fieschi, Gian Luigi. • 1729 – Nasce l'astronomo prussiano Johann Daniel Titius, che nel 1766 annuncia la relazione empirica sulla distanza dei pianeti dal Sole, nota oggi come "legge" di Titius-Bode, la quale è una semplice equazione che spiega numericamente le distanze dei pianeti dal Sole. • 1757 – Il Regno Unito conquista Calcutta (India) • 1777 – Nella battaglia di Assunpink Creek, George Washington respinge un assalto dell'esercito britannico, nei pressi di Trenton. • 1788 – La Georgia diventa il quarto stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti d'America. • 1790 – Prima dell'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart a Vienna. • 1791 – Con l'uccisione di undici civili nel Massacro di Big Bottom inizia in Ohio la Guerra indiana del Nord-Ovest. • 1793 – Russia, Prussia e Austria partizionano anche l'ultima parte della Polonia. • 1839 – Prima foto della luna scattata da Louis Daguerre. • 1843 – A Dresda viene rappresentata la prima de L'olandese volante di Richard Wagner • 1860 – L'astronomo francese Urbain Le Verrier espone all'Accademia delle scienze francese la teoria dell'esistenza del pianeta Vulcano. • 1870 – Inizia la costruzione del ponte di Brooklyn • 1871 – Amedeo I diventa re di Spagna • 1872 – Brigham Young viene arrestato per poligamia (25 mogli) • 1882 – John D. Rockefeller unisce tutte le sue compagnie petrolifere nella Standard Oil • 1890 – Alice Sanger diventa il primo funzionario donna della Casa Bianca. • 1900 – John Hay annuncia la politica della porta aperta per promuovere i commerci con la Cina • 1905 – Guerra Russo-Giapponese: La flotta russa si arrende a Lüshunkou, in Cina • 1905 – Scoperto dall'astronomo Charles Dillon Perrine il satellite gioviano Elara. • 1929 – Canada e Stati Uniti concordano su un piano per preservare le Cascate del Niagara • 1935 – Inizia il processo a Bruno Hauptmann per l'omicidio ed il rapimento del figlio di Charles Lindbergh. • 1942 - Seconda guerra mondiale: Manila viene invasa dalle truppe giapponesi. • 1942 - La Marina Militare statunitense apre una base per dirigibili a Lakehurst (New Jersey) • 1942 - L'FBI smaschera una organizzazione spionistica al servizio della Germania, capitanata da Fritz Joubert Duquesne. • 1945 – Seconda guerra mondiale: gli Alleati scatenano un'offensiva nelle Ardenne, piegando la resistenza tedesca • 1949 – Luis Muñoz Marín diventa il primo governatore di Porto Rico eletto democraticamente • 1955 – Il presidente panamense José Antonio Remón Cantera viene assassinato • 1957 – Si fondono le borse di San Francisco e Los Angeles • 1959 – Che Guevara viene nominato comandante della prigione de La Cabaña • 1959 – Viene lanciata la sonda sovietica Luna 1, la prima ad abbandonare l'orbita terrestre. • 1963 – I Viet Cong vincono la battaglia di Ap Bac • 1968 – Il dottor Christiaan Barnard esegue il secondo trapianto di cuore coronato da successo • 1971 – 66 persone muoiono nella ressa a Glasgow (Scozia), durante l'incontro di calcio tra Rangers e Celtic (disastro dell'Ibrox) • 1974 - Richard Nixon firma una legge che abbassa la velocità massima negli USA a 55 miglia orarie, allo scopo di risparmiare carburante durante l'embargo dell'OPEC. • 1974 - Spagna: Arias Navarro diventa primo ministro al posto dell'ucciso Luis Carrero Blanco • 1978 - Luigi Corsini scopre in località Santu Sideru, al confine tra Maglie e Melpignano, il dolmen Specchia. • 1979 – Sid Vicious viene processato per l'omicidio di Nancy Spungen • 1988 – Canada e Stati Uniti firmano il Canada-U.S. Free Trade Agreement • 1991 – Sharon Pratt Dixon giura come sindaco di Washington, divenendo la prima donna afro-americana a guidare una città di tale dimensione e importanza • 1993 – I capi delle tre fazioni in guerra in Bosnia si incontrano per discutere i piani di pace • 1995 - Nigeria: muore l'ex dittatore della Somalia Siad Barre, in esilio dal 1992 • 1998 – Il governo russo mette in circolazione i nuovi rubli per frenare l'inflazione e aumentare la fiducia. • 2001 – Tutta la parte settentrionale dell'India resta senza corrente a causa di un guasto a un'importante centrale elettrica del Paese • 2005 – La Terra è al perielio, la minima distanza dal Sole (149,1 milioni di km, corrispondenti a 0,983 UA). • 2005 – Alle ore 02:16 il Sole inizia la rotazione Carrington nº 2025. • 2007 – Avviene la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI in Intesa Sanpaolo 