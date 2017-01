Nasce il 2 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 2 gennaio La lista contiene circa 760 persone Paul Kodish, batterista inglese 1200 - Eihei Dōgen, monaco buddhista giapponese 1370 - Pandolfo III Malatesta, condottiero italiano 1403 - Bessarione, cardinale e umanista bizantino 1486 - Guidobaldo Gondi, banchiere italiano 1493 - Luigi di Borbone-Vendôme, cardinale cattolico francese 1569 - Heribert Rosweyde, biografo e gesuita olandese 1635 - Wilhelmus à Brakel, predicatore e teologo olandese 1642 - Mehmed IV 1642 - Jan van Haensbergen, pittore olandese 1643 - Eleonora d'Este, principessa e religiosa italiana 1646 - Bernardo Fedrighini, architetto italiano 1663 - Bartolomeo Massei, cardinale cattolico italiano 1689 - Stjepan Blasković, vescovo cattolico croato 1697 - Étienne-René Potier de Gesvres, cardinale francese 1697 - Emmanuel de Nay, politico francese 1699 - Osman III 1706 - Girolamo Tartarotti, abate, filosofo italiano 1717 - Edward Seymour, IX duca di Somerset 1718 - Francesco Martinez, architetto italiano 1721 - John Manners, marchese di Granby, politico inglese 1727 - James Wolfe, generale britannico 1728 - Ludovico di Barbiano e Belgiojoso, politico austriaco 1729 - Johann Daniel Titius, astronomo tedesco 1732 - František Xaver Brixi, organista ceco 1742 - Giuseppe Manzoni, scrittore italiano 1765 - Charles Hatchett, mineralogista inglese 1765 - Richard Westall, pittore inglese 1766 - Basile Baltus de Pouilly, generale francese 1779 - Charles Stuart, diplomatico inglese 1783 - Christoffer Wilhelm Eckersberg, pittore danese 1784 - Ernesto I di Sassonia-Coburgo-Gotha 1790 - Spencer Compton, nobile inglese 1797 - Hugh Swinton Legaré, politico statunitense 1798 - Désiré-Alexandre Batton, compositore francese 1802 - Antonio Giuseppe Gattino, politico italiano 1806 - Giuseppe Del Re, politico italiano 1809 - Raphael de Courten 1809 - Friedrich Wilhelm Jähns, scrittore tedesco 1810 - James Hudson, diplomatico inglese 1813 - Eliseo Sala, pittore italiano 1817 - Carlo Tito Dalbono, storico italiano 1820 - Theodōros Dīligiannīs, politico greco 1821 - James Croll, climatologo britannico 1822 - Rudolf Clausius, fisico e matematico tedesco 1826 - Antonio De Dominicis, politico italiano 1827 - Pëtr Semënov-Tjan-Šanskij, geografo russo 1830 - Francesco Bonasi, politico italiano 1834 - Todor Burmov, politico bulgaro 1834 - Friedrich Louis Dobermann, allevatore tedesco 1834 - Vasilij Grigor'evič Perov, pittore russo 1835 - Cesare Beruto, urbanista italiano 1835 - Nazareno Biscarini, architetto italiano 1835 - Carl Friedrich Claus, zoologo tedesco 1836 - Giuseppe Mussi, politico italiano 1837 - Milij Alekseevič Balakirev, pianista russo 1837 - Fritz Simrock, editore tedesco 1838 - Luigi Crippa, scultore italiano 1839 - Gustave Trouvé, inventore francese 1841 - Émile-Hilaire Amagat, fisico e chimico francese 1843 - Luigi Giovanni Vitale Capello, pittore italiano 1844 - Barclay Vincent Head, numismatico britannico 1845 - Rodolfo Lanciani, archeologo italiano 1849 - Albert Besnard, pittore francese 1852 - Alfred Pearce Gould, chirurgo inglese 1856 - Giovanni Bovi, politico italiano 1857 - Frederick Burr Opper, fumettista statunitense 1857 - Nicola Cassano, pianista italiano 1857 - Stepan Chalturin, rivoluzionario russo 1857 - Uryū Sotokichi, ammiraglio giapponese 1858 - John Cossar, attore britannico 1859 - Constance Lloyd, giornalista inglese 1861 - Leo Olschki, editore italiano 1862 - Claudio Fermi, insegnante italiano 1863 - Adolfo De Bosis, poeta italiano 1863 - Lucia Xarate 1864 - Giovanni Battista De Toni, botanico italiano 1865 - William Dunning, calciatore scozzese 1866 - Paolo Schirò, vescovo cattolico italiano 1868 - Arthur Gore, tennista britannico 1870 - Ernst Barlach, scultore e scrittore tedesco 1870 - Percy Lowe, chirurgo e ornitologo inglese 1870 - Camillo Müller, schermidore austriaco 1871 - Gustave Hervé, politico francese 1873 - Giuseppe Cavallera, politico italiano 1873 - Teresa di Lisieux, religiosa francese 1873 - Anton Pannekoek, astronomo olandese 1874 - Aleksander Prystor, politico polacco 1875 - William Humphrey, attore statunitense 1876 - Romeo Depaoli, architetto italiano 1876 - Nino Resegotti, arbitro di calcio italiano 1878 - Christo Kabakčiev, politico bulgaro 1878 - Gaetano Malchiodi, arcivescovo italiano 1879 - Rudolf Bauer, atleta ungherese 1880 - Louis Charles Breguet, aviatore francese 1881 - Frederick Varley, pittore canadese 1882 - Benjamin Jones, pistard britannico 1882 - Fernand Canelle, calciatore francese 1882 - Herbert von Petersdorff, nuotatore tedesco 1884 - Georgij Bogdanovič Jakulov, pittore russo 1884 - Jacques Chardonne, scrittore francese 1884 - Jack Greenwell, calciatore inglese 1884 - Oscar Micheaux, attore statunitense 1885 - Oreste Fares, attore italiano 1885 - Giuseppe Orsi, militare italiano 1886 - Apsley Cherry-Garrard, zoologo britannico 1886 - Carl-Heinrich von Stülpnagel, generale tedesco 1886 - Edoardo Facchini, vescovo cattolico italiano 1886 - Lupu Pick, attore, regista rumeno 1887 - Jack Tornek, attore bielorusso 1887 - Marcello Nizzoli, designer italiano 1887 - Mario Roatta, generale italiano 1888 - Teodoro Bubbio, politico italiano 1888 - Americo Giuliani, poeta italiano 1889 - Aleksandr Kazakov, ufficiale russo 1889 - Arrigo Muggiani, cestista italiano 1889 - Giacomo Ilario, religioso spagnolo 1889 - Roger Adams, chimico statunitense 1889 - Silvia Forti Lombroso, scrittrice italiana 1889 - Tommaso Brunelli, politico italiano 1890 - Florence Lawrence, attrice canadese 1890 - Hjalmar Petersen, politico statunitense 1891 - Mechthild d'Asburgo-Teschen 1891 - Giovanni Michelucci, urbanista italiano 1891 - Tranquillo Zerbi, ingegnere italiano 1892 - Alfredo Graziani, militare italiano 1892 - Edoardo Agnelli, imprenditore italiano 1892 - Ermenegildo Zegna, imprenditore italiano 1892 - Georg Morgenstierne, linguista norvegese 1892 - Luigi Brentani, storico svizzero 1892 - Zoltán Lajos Meszlényi, vescovo ungherese 1893 - Ernst Marischka, regista austriaco 1893 - William Strang, diplomatico britannico 1894 - Bruno Franceschini, militare italiano 1894 - Ezio Garibaldi, politico italiano 1895 - Folke Bernadotte, politico svedese 1895 - Gustav Leffers, militare e aviatore tedesco 1895 - Hamilton Gibb, orientalista scozzese 1895 - Manfredi Talamo, militare italiano 1896 - Accursio Miraglia, sindacalista italiano 1896 - Dziga Vertov, regista e sceneggiatore sovietico 1896 - Giuseppe Enrici, ciclista italiano 1896 - Mario Jacchia, partigiano italiano 1896 - Władysław Dobrowolski, schermidore polacco 1897 - Alf Flinth, calciatore norvegese 1897 - Mario Massa, regista e scrittore italiano 1897 - Olav Ditlev-Simonsen, calciatore norvegese 1898 - Dick Huemer, regista statunitense 1899 - Ceclava Czapska 1899 - Hermann von Oppeln-Bronikowski, ufficiale tedesco 1900 - Albin Dahl, calciatore svedese 1900 - Antonio Aniante, scrittore italiano 1900 - Carlo Lombardi, attore italiano 1900 - William Haines, attore statunitense 1901 - Allene Ray, attrice statunitense 1901 - Gerda Munck, schermitrice danese 1901 - Lew Landers, regista statunitense 1901 - Nadežda Allilueva 1902 - Alessandro Sinigaglia, partigiano italiano 1902 - Alfredo Rizzo, attore italiano 1902 - Borocotó, giornalista uruguaiano 1902 - Jerry Catena, criminale statunitense 1902 - Rostislav Aleksandrovič Romanov 1902 - Sybil Seely, attrice statunitense 1902 - Umberto Mondio, prefetto italiano 1903 - Sigurd Andersen, calciatore norvegese 1903 - Egidio Picchiottino, ciclista italiano 1904 - Walther Hewel, diplomatico tedesco 1905 - Karel Podrazil, calciatore cecoslovacco 1905 - Ljubo Benčić, calciatore jugoslavo 1905 - Luigi Zampa, regista italiano 1905 - Michael Tippett, compositore britannico 1905 - Tommaso Coccione, musicista italiano *1906 - Filadelfio Caroniti, politico italiano 1907 - Armando Zucchini, ciclista italiano 1908 - Secondo Pollo, militare italiano 1908 - Angelo Vicari, prefetto italiano 1909 - Umberto Bonadè, canottiere italiano 1909 - Riccardo Cassin, alpinista italiano 1909 - Barry Goldwater, politico statunitense 1909 - Angelo Grassi, hockeista italiano 1910 - Renato Dionisi, compositore italiano 1910 - Gearóid Ó Cuinneagáin, politico irlandese 1911 - Dante Bertolini, politico svizzero 1911 - Renato Bonelli, architetto italiano 1911 - Arturo Prestipino, violinista italiano 1911 - Jack Martin Smith, scenografo statunitense 1912 - Giulio Einaudi, editore italiano 1912 - Hisakichi Toyoda, nuotatore giapponese 1913 - Giovanni Busoni, calciatore italiano 1913 - Josef Pekarek, calciatore tedesco 1914 - Diego Are, filosofo, scrittore italiano 1914 - Vivi Gioi, cantante e attrice italiana 1914 - Placido Rizzotto, sindacalista italiano 1914 - Bruno Strappini, calciatore italiano 1915 - Luciano Foà, critico letterario italiano 1916 - Arturo Dominici, attore italiano 1916 - Franco Rossi, hockeista italiano 1917 - Chung Kook-Chin, calciatore sudcoreano 1917 - Nenè Geraci, criminale italiano 1917 - Emo Marconi, scrittore italiano 1917 - Otello Zironi, calciatore italiano 1917 - Zaynab al-Ghazali, attivista egiziana 1918 - Giuliano Briganti, storico dell'arte italiano 1918 - Willi Graf, attivista tedesco 1918 - Doris Löve, botanica svedese 1919 - Gianfranco Bersani, cestista italiano 1919 - Ovidio Lari, vescovo cattolico italiano 1919 - Charles Willeford, scrittore statunitense 1920 - Isaac Asimov, scrittore russo 1920 - Andrew Cavendish, nobile inglese 1920 - Bob Feerick, cestista statunitense 1920 - Charles Heine, calciatore francese 1920 - George Herbig, astronomo statunitense 1920 - Nobuyuki Kato, calciatore giapponese 1921 - Daniele Borsato, calciatore italiano 1921 - Biagio Brancato, pittore italiano 1921 - Gioacchino Giangregorio, politico italiano 1921 - Herbert Walter Levi, aracnologo statunitense 1921 - Jean Luciano, calciatore francese 1921 - Erminio Teruzzi, calciatore italiano 1922 - Cosimo Abate, politico italiano 1922 - Serafino Aldo Barbaro, partigiano italiano 1922 - Stefanino De Stefano, calciatore italiano 1922 - Blaga Dimitrova, poetessa bulgara 1923 - Pasquale Atripaldi, calciatore italiano 1923 - Philip J. Davis, matematico statunitense 1923 - Vittorio Tracuzzi, cestista italiano 1923 - Claudia Vinciguerra, giornalista italiana 1924 - Emilio Lonero, giornalista italiano 1924 - Guido Lopez, giornalista italiano 1924 - Andreas Rett, neurologo austriaco 1924 - Roberto Sambonet, designer italiano 1924 - Sacit Seldüz, cestista turco 1925 - Irina K Archipova, contralto russo 1925 - Antonio Azimonti, calciatore italiano 1925 - Francesco Colasuonno, cardinale italiano 1925 - Mimmo Craig, attore italiano 1925 - Giacomo Furia, attore italiano 1926 - Giancarlo Fabrello, calciatore italiano 1926 - Paolo Maffei, astrofisico italiano 1927 - Robert Alt, bobbista svizzero 1927 - Peter Goring, calciatore inglese 1927 - Gino Marchetti, giocatore football statunitense 1927 - Secondo Scarrone, calciatore italiano 1927 - Mario Vignola, politico italiano 1928 - Ernesto Giraudo, calciatore italiano 1928 - Daisaku Ikeda 1928 - Ray Kassar, imprenditore statunitense 1928 - Enrico Quaranta, politico italiano 1928 - Dan Rostenkowski, politico statunitense 1928 - Alberto Zedda, musicista italiano 1929 - Charles Beaumont, scrittore statunitense 1929 - Yılmaz Gündüz, cestista, attore turco 1929 - Don Heck, fumettista statunitense 1929 - Leonetta Marcotulli, scultrice italiana 1929 - Sol Tolchinsky, cestista canadese 1929 - Lorenzo Tomatis, oncologo italiano 1930 - Poul Andersen, calciatore danese 1930 - Piero Persico, calciatore italiano 1930 - Donato Piazza, ciclista e pistard italiano 1930 - Guido Sembenotti, politico italiano 1930 - Bob Williams, giocatore football statunitense 1931 - Livio Fongaro, calciatore italiano 1931 - Toshiki Kaifu, politico giapponese 1931 - Frank Marocco, fisarmonicista statunitense 1931 - Marino Morettini, pistard italiano 1931 - Michele Pinto, politico italiano 1931 - Angelo Scalzone, tiratore italiano 1931 - František Šafránek, calciatore cecoslovacco 1932 - Marcello Agnoletto, calciatore italiano 1932 - Boris Kristančić, cestista jugoslavo 1933 - Armando Carta, calciatore italiano 1933 - Giuseppe Costanzo, arcivescovo cattolico italiano 1933 - Seiichi Morimura, scrittore giapponese 1934 - Marcello Aliprandi, regista italiano 1934 - Tonino Costanzo, cestista italiano 1934 - Gianni Marzocchi, attore italiano 1934 - Roberto Messina, attore italiano 1934 - Nicolò Mineo, accademico italiano 1935 - Willy Brezza, pianista italiano 1935 - Francesca Duranti, scrittrice italiana 1935 - Robert Forte, calciatore francese 1935 - Francesco Paolo Lucchese, politico italiano 1935 - Erling Nielsen, calciatore danese 1935 - Giovanna Ralli, attrice italiana 1935 - Josef Sterff, bobbista tedesco 1936 - Ken Jones, calciatore gallese 1936 - Roger Miller, attore statunitense 1936 - Alfonso Quaranta, magistrato italiano 1936 - Giuseppe Russo, politico italiano 1936 - Colin Seeley, pilota motociclistico britannico 1937 - Enzo Lunari, fumettista italiano 1937 - Imerio Massignan, ciclista italiano 1937 - Giuseppe Pisanu, politico italiano 1937 - Sharon Ritchie, modella statunitense 1937 - Mariėtta Omarovna Čudakova, scrittrice russa 1938 - Mario Ardizzon, calciatore italiano 1938 - David Bailey, fotografo britannico 1938 - Piero Craveri, politico italiano 1938 - Farouk El-Baz, scienziato egiziano 1938 - Massimo Foschi, attore italiano 1938 - Goh Kun, politico sudcoreano 1938 - Nando Murolo, attore italiano 1938 - Franco Nicolini, calciatore italiano 1938 - Luigi Trevisan, calciatore italiano 1939 - Antonino Fava, politico italiano 1940 - Ennio Brion, imprenditore italiano 1940 - Vjačeslav Ivan'kov, criminale russo 1940 - Gord Labossiere, hockeista canadese 1940 - Silva Batuta, calciatore brasiliano 1940 - Alberto Negrin, regista italiano 1940 - S. R. Srinivasa Varadhan, matematico statunitense 1941 - Mauro Cristofani, archeologo italiano 1941 - Salvatore Fitto, politico italiano 1941 - Björgólfur Guðmundsson, imprenditore islandese 1941 - Gianfranco Terenzi, politico sammarinese 1942 - Giuseppe Basile, storico italiano 1942 - Manuel Gadea, cestista uruguaiano 1942 - Jesús Glaría Jordán, calciatore spagnolo 1942 - Gerald Govan, cestista statunitense 1942 - Manuel Gutiérrez Aragón, regista spagnolo 1942 - Thomas Hammarberg, politico svedese 1942 - Dennis Hastert, politico statunitense 1942 - Luciano Puccini, designer italiano 1942 - Carlo Rognoni, politico italiano 1942 - Edoardo Romano, attore italiano 1942 - Evgenij Rudakov, calciatore sovietico 1943 - Giuseppe Leanza, arcivescovo cattolico italiano 1943 - Barış Manço, cantautore turco 1944 - Rinaldo Bontempi, politico italiano 1944 - Luis César Carniglia, calciatore argentino 1944 - Filippo Collura, politico italiano 1944 - Peter Eötvös, compositore ungherese 1944 - Ed Manning, cestista statunitense 1944 - Kim Newcombe, pilota motociclistico neozelandese 1944 - Norodom Ranariddh, politico cambogiano 1944 - Angelo Rizzo, fisico italiano 1944 - Tom Søndergaard, calciatore danese 1945 - Awad Hamed al-Bandar, politico iracheno 1945 - Cathy Rosier, attrice francese 1945 - Santo Versace, imprenditore italiano 1945 - Rolf Zetterlund, calciatore svedese 1946 - Martine Brochard, attrice francese 1946 - Richard Cole 1946 - Franco Lionello, cantante italiano 1946 - Stefano Marcucci, calciatore italiano 1946 - Giovanni Masiello, calciatore italiano 1947 - Lee Chang-Myung, calciatore nordcoreano 1947 - Mimmo Fusco, giornalista italiano 1947 - Ennio Grassi, scrittore italiano 1947 - Calvin Hill, giocatore football statunitense 1947 - Adrian Shaw, bassista inglese 1947 - Aleksandr Tichonov, politico russo 1948 - Jacky Duguépéroux, calciatore francese 1948 - Keith Forsey, batterista inglese 1948 - Tony Judt, storico britannico 1948 - Kerry Minnear, tastierista britannico 1948 - Givi Nodia, calciatore sovietico 1948 - Ognjen Petrović, calciatore jugoslavo 1948 - Paolo Poiret, attore italiano 1948 - Peter Reynolds, nuotatore australiano 1949 - Nadia Cassini, attrice statunitense 1949 - Philippe Lefebvre, organista francese 1949 - Mike Newlin, cestista statunitense 1950 - Antonio Attanasio, nuotatore italiano 1950 - Mathieu Bisséni, cestista camerunese 1950 - Ion Dumitru, calciatore rumeno 1950 - Francesco Laudadio, regista italiano 1951 - André Aciman, scrittore statunitense 1951 - Giovanni Alamia, attore italiano 1951 - Roberto Ciaccio, artista italiano 1951 - Jan Fischer, politico ceco 1951 - Valdir Peres, calciatore brasiliano 1951 - Edrissa Sanneh, giornalista italiano 1951 - Vincenzo Zazzaro, calciatore italiano 1952 - Robbie Ftorek, hockeista statunitense 1952 - Paolo Hendel, attore italiano 1952 - Marianne Leone, attrice statunitense 1952 - Joël Muller, calciatore francese 1953 - Alfredo Amarillo, calciatore uruguaiano 1953 - Nailja Giljazova, schermitrice sovietica 1953 - Domenico Rotella, giornalista italiano 1954 - Giuseppe Buzzanca, politico italiano 1954 - Alberto Capitta, attore italiano 1954 - Antón Lamazares, pittore spagnolo 1954 - Germán Leguía, calciatore peruviano 1954 - Milovan Rajevac, calciatore serbo 1954 - Fausto Rossi, cantautore italiano 1955 - Sandro Del Conte, fumettista italiano 1955 - Pavle Jurina, pallamanista croato 1955 - Rose Reilly, calciatrice scozzese 1955 - Naoko Sato, tennista giapponese 1955 - Enrique Villalba, calciatore paraguaiano 1955 - Luigi Vitali, politico italiano 1956 - Bruno Antoniazzi, calciatore italiano 1956 - Eduardo Fournier, calciatore cileno 1956 - Antonio Sala, allenatore di calcio italiano 1957 - Paolo Beruatto, calciatore italiano 1957 - Cesara Buonamici, giornalista italiana 1957 - Raimondo Etro, terrorista italiano 1957 - Beppe Gabbiani, pilota automobilistico italiano 1957 - Cameron Hall, cestista canadese 1957 - Joanna Pacula, attrice polacca 1958 - Octavio Dazzan, ciclista argentino 1958 - Stefano Giuliani, ciclista italiano 1959 - Dirk Bikkembergs, stilista belga 1959 - Nicola Cosentino, politico italiano 1959 - Ines Müller, atleta tedesca 1959 - Uliana Pernazza, medaglista italiana 1959 - Bernard Thibault, sindacalista francese 1960 - Gianluca Ciardelli, scrittore italiano 1960 - Gigi Di Fiore, giornalista italiano 1960 - John Ebeling, cestista e statunitense 1960 - Sergej Korjaškin, schermidore sovietico 1960 - Salvatore Marino, attore italiano 1960 - Daryn Okada, fotografo statunitense 1960 - Paul Sabu, cantante statunitense 1960 - Naoki Urasawa, fumettista giapponese 1961 - Ole Bremseth, sciatore norvegese 1961 - Gabrielle Carteris, attrice statunitense 1961 - Karen Dalton, cestista australiana 1961 - Todd Haynes, regista statunitense 1961 - Hitoshi Saito, judoka giapponese 1961 - Robert Wexler, politico statunitense 1961 - Michael Young, cestista statunitense 1961 - Acácio da Silva, ciclista portoghese 1962 - Chris Boltendahl, cantante tedesco 1962 - Thomas Gerull, schermidore tedesco 1962 - Domenico Moro, calciatore italiano 1962 - Vitale Nocerino, giocatore di biliardo italiano 1962 - Ivan Palazzese, pilota motociclistico italiano 1962 - Carlo Riccetelli, calciatore italiano 1962 - Franco Vazio, politico italiano 1962 - Nathalie Étienne, cestista francese 1963 - Wiesław Cisek, calciatore polacco 1963 - Luca Devoti, velista italiano 1963 - Stephen Kinsey, calciatore inglese 1963 - Edgar Martínez, giocatore di baseball statunitense 1964 - Arsen Avakov, politico ucraino 1964 - Dominic Montserrat, egittologo britannico 1964 - Christian Welp, cestista tedesco 1964 - Pernell Whitaker, pugile statunitense 1964 - Luis d'Antin, pilota motociclistico spagnolo 1965 - Miloš Belák, calciatore cecoslovacco 1965 - Gaetano Caputi, dirigente pubblico italiano 1965 - Maria Paola Turcutto, ciclista italiana 1966 - Siobhan Finneran, attrice britannica 1966 - Massimo Pellegrini, calciatore italiano 1966 - Irving Thomas, cestista statunitense 1966 - Aydın Ələkbərov, calciatore azero 1967 - Basile Boli, calciatore francese 1967 - Massimo Cardelli, calciatore italiano 1967 - Tia Carrere, attrice, cantante statunitense 1967 - Jón Gnarr, politico islandese 1967 - James Marshall, attore statunitense 1967 - Maria Mussini, politica italiana 1967 - Christian Obi, calciatore nigeriano 1967 - François Pienaar, rugbista sudafricano 1967 - Jesús Velasco, allenatore di calcio a 5 spagnolo 1968 - Oleg Vladimirovič Deripaska, imprenditore russo 1968 - Cuba Gooding Jr., attore statunitense 1968 - Andrea Mayer, pilota motociclistica tedesca 1968 - Scott Mitchell, giocatore football statunitense 1968 - Evan Parke, attore giamaicano 1968 - Oliver Strohmaier, sciatore austriaco 1968 - Gōichi Suda, autore di videogiochi giapponese 1968 - Anky van Grunsven, cavallerizza olandese 1969 - István Bagyula, atleta ungherese 1969 - William Fox-Pitt, cavaliere britannico 1969 - Valerio Gildoni, militare italiano 1969 - Robby Gordon, pilota di rally statunitense 1969 - Tommy Morrison, pugile e attore statunitense 1969 - Domingos Paciência, calciatore portoghese 1969 - Viktor Dmitrievič Smol'skij, chitarrista bielorusso 1969 - Giuseppe Taglialatela, calciatore italiano 1969 - Christy Turlington, supermodella statunitense 1970 - Lee Armstrong, attrice statunitense 1970 - Mary Cacciola, conduttrice radiofonica italiana 1970 - Raymond Ebanks, rapper finlandese 1970 - Oksana Omel'jančik, ginnasta sovietica 1970 - Alfonso Papa, politico italiano 1970 - Nancy St. Alban, attrice statunitense 1970 - Eric Whitacre, compositore statunitense 1970 - Olga Zdorenko, pianista ucraina 1971 - Massimiliano Cappellini, calciatore italiano 1971 - Taye Diggs, attore statunitense 1971 - Scot Gemmill, calciatore scozzese 1971 - Lisa Harrison, cestista statunitense 1971 - Anthony Iob, hockeista canadese 1971 - Laurie Shong, pentatleta canadese 1971 - Pedro Sporleder, rugbista argentino 1971 - Deda, rapper italiano 1972 - Arif Erdem, calciatore turco 1972 - Eduardo Pereira, calciatore est-timorese 1972 - Davide Scala, tennista italiano 1972 - Egil Østenstad, calciatore norvegese 1973 - Svetlana Bubnenkova, ciclista russa 1973 - Marcello Castellini, calciatore italiano 1973 - Patrycja Czepiec, cestista polacca 1973 - Lucy Davis, attrice inglese 1973 - Max Sánchez, calciatore costaricano 1973 - Chris Woodruff, tennista statunitense 1974 - Simone Confalone, calciatore italiano 1974 - Alojzij Duščak, cestista sloveno 1974 - Ludmila Formanová, atleta ceca 1974 - Adalgisa Impastato, cestista italiana 1974 - Jason de Vos, calciatore canadese 1974 - Yin Yin, pallavolista cinese 1974 - Tomáš Řepka, calciatore ceco 1975 - José Bilibio, calciatore argentino 1975 - Tore Bjonviken, fondista norvegese 1975 - Corey Brewer, cestista statunitense 1975 - Chris Cheney, chitarrista australiano 1975 - Giovanni Polidori, pallavolista italiano 1975 - Doug Robb, cantautore statunitense 1975 - David Sandström, cantante svedese 1975 - Dax Shepard, attore statunitense 1975 - Reuben Thorne, rugbista neozelandese 1975 - Vladyslav Vaščuk, calciatore ucraino 1975 - Oleksandr Šovkovs'kyj, calciatore ucraino 1976 - Paz Vega, attrice e modella spagnola 1976 - Hrysopiyí Devetzí, atleta greca 1976 - Danilo Di Luca, ciclista italiano 1976 - Nicolas Goussé, calciatore francese 1976 - Joseph Limeburner, calciatore americo-verginiano 1977 - Pedro Depablos, calciatore venezuelano 1977 - Tyrone Grant, cestista statunitense 1977 - Stefan Koubek, tennista austriaco 1977 - Benjamin Nivet, calciatore francese 1977 - Pablo Ricchetti, calciatore argentino 1978 - Cibelle, cantautrice e musicista brasiliana 1978 - Aimo Diana, calciatore italiano 1978 - Andrew Hughes, calciatore inglese 1978 - Froylán Ledezma, calciatore costaricano 1978 - Jevhen Levčenko, calciatore ucraino 1978 - Kjartan Sveinsson, tastierista islandese 1978 - Neil Swaab, fumettista statunitense 1978 - Megumi Toyoguchi, doppiatrice giapponese 1979 - Alessandro Cittadini, cestista italiano 1979 - Erick Fornaris Álvarez, tuffatore cubano 1979 - Jonathan Greening, calciatore inglese 1979 - Paino Hehea, rugbista a 15 tongano 1979 - Erica Hubbard, attrice e scrittrice statunitense 1979 - Jaŭhen Lašankoŭ, calciatore bielorusso 1979 - Robert Newbery, tuffatore australiano 1980 - Danilo Aguirre, calciatore argentino 1980 - Christophe Beghin, cestista belga 1980 - Abdoulaye Camara, calciatore maliano 1980 - Giōrgos Dedas, cestista greco 1980 - Jérôme Pineau, ciclista francese 1980 - Endrina Álvarez, schermitrice venezuelana 1981 - Hanno Balitsch, calciatore tedesco 1981 - Nicola Bresciani, surfista italiano 1981 - Wanna Buakaew, pallavolista thailandese 1981 - Natascha Börger, modella tedesca 1981 - Christian Elkin, pilota motociclistico britannico 1981 - Kirk Hinrich, cestista statunitense 1981 - María Isabel Moreno, ciclista spagnola 1981 - Maxi Rodríguez, calciatore argentino 1981 - Roberto Selva, calciatore sammarinese 1981 - Flower Tucci, attrice pornografica statunitense 1982 - Marco Candrina, calciatore italiano 1982 - Andrij Mychajlovyč Chomyn, calciatore ucraino 1982 - Dustin Clare, attore australiano 1982 - Ahmed El Basha, calciatore sudanese 1982 - Ricky Januarie, rugbista sudafricano 1982 - Mahamoudou Kéré, calciatore burkinabè 1982 - Juan Carlos Mariño, calciatore peruviano 1982 - Stefano Moro, pallavolista italiano 1982 - Davide Moro, calciatore italiano 1982 - Mohamed Khider, calciatore sudanese 1982 - Athanasía Tsoumeléka, atleta greca 1983 - Abiodun Agunbiade, calciatore nigeriano 1983 - Kate Bosworth, attrice statunitense 1983 - Denham Brown, cestista canadese 1983 - Rodrigo Campagnaro, calciatore a 5 brasiliano 1983 - Trevor Cilia, calciatore maltese 1983 - José de Silva, calciatore spagnolo 1983 - Sean O'Hanlon, calciatore inglese 1983 - David Prieto, calciatore spagnolo 1983 - Jefferson Galvão, calciatore brasiliano 1984 - Luc Ducalcon, rugbista francese 1984 - Rosario La Mastra, atleta italiano 1984 - Alexandre Licata, calciatore francese 1984 - Billy Mehmet, calciatore irlandese 1984 - Frank van Mosselveld, calciatore olandese 1984 - Aleksandra Rodionova, bobbista russa 1984 - Brenda Spaziani, tuffatrice italiana 1985 - Alfred Aboya, cestista camerunese 1985 - Petar Babić, cestista croato 1985 - Ismaël Bangoura, calciatore guineano 1985 - Damien Bodie, attore australiano 1985 - Ivan Dodig, tennista croato 1985 - Peter Gadiot, attore britannico 1985 - Konrad Niedźwiedzki, pattinatore polacco 1985 - Heather O'Reilly, calciatrice statunitense 1985 - Marcus Sahlman, calciatore svedese 1985 - Mohamed Zemmamouche, calciatore algerino 1986 - Mehmet Akyüz, calciatore turco 1986 - Ediz Bahtiyaroğlu, calciatore bosniaco 1986 - Nicolás Bertolo, calciatore argentino 1986 - Fabricio Calderolli, calciatore a 5 brasiliano 1986 - Nathan Cohen, canottiere neozelandese 1986 - Michael Jakobsen, calciatore danese 1986 - Per Karlsson, calciatore svedese 1986 - Randolph Morris, cestista statunitense 1986 - Nicole Reinhardt, canoista tedesca 1986 - Trombone Shorty, trombettista statunitense 1986 - Tommaso Vailatti, calciatore italiano 1987 - Bondoa Adiaba, calciatore camerunese 1987 - Vitalij Anikeenko, hockeista russo 1987 - Danny Care, rugbista britannico 1987 - Shelley Hennig, attrice statunitense 1987 - Nađa Higl, nuotatrice serba 1987 - Dioko Kaluyituka, calciatore del Congo 1987 - Clizia Miceli, cestista italiana 1987 - Nikola Mitrović, calciatore serbo 1987 - Loïc Rémy, calciatore francese 1987 - Pedro Soares, calciatore capoverdiano 1987 - Lauren Storm, attrice statunitense 1987 - Konstantin Čupković, pallavolista serbo 1988 - Jean Coral, calciatore brasiliano 1988 - Julian Baumgartlinger, calciatore austriaco 1988 - Pablo Chavarría, calciatore argentino 1988 - Cesare Gradi, pallavolista italiano 1988 - Luke Harangody, cestista statunitense 1988 - Peter Jánošík, calciatore slovacco 1988 - Mads Reginiussen, calciatore norvegese 1988 - Kelvin Sheppard, giocatore football statunitense 1989 - Olivia Bertrand, sciatrice alpina francese 1989 - Francesco Bini, calciatore italiano 1989 - Valentin Crețu, calciatore rumeno 1989 - Mignane Diouf, calciatore senegalese 1989 - Bianca Knight, atleta statunitense 1989 - Fozil Musaev, calciatore uzbeko 1989 - Renata Spagnolo, nuotatrice italiana 1989 - Ferhat Kiraz, calciatore turco *1990 - Karel Abraham, pilota motociclistico ceco 1990 - Maurício Alves Peruchi, calciatore brasiliano 1990 - Shimelis Bekele, calciatore etiope 1990 - Ekaterina Bogačëva, pallavolista russa 1990 - Jackie Carmichael, cestista statunitense 1990 - Aleksandr Fil'cov, calciatore russo 1990 - Badr Kachani, calciatore marocchino 1990 - Burak Kaplan, calciatore turco 1990 - Tomasz Kupisz, calciatore polacco 1990 - Denis Rassulov, calciatore moldavo 1990 - Bernadette Schild, sciatrice austriaca 1990 - Marco Rizzo, pallavolista italiano 1990 - Matt Toomua, rugbista australiano 1991 - Aaron Cook, taekwondoka britannico 1991 - Ben Hardy, attore britannico 1991 - Davide Santon, calciatore italiano 1991 - Giulia Ciabattoni, pallavolista italiana 1991 - Luís Pedro Cavanda, calciatore del Congo 1991 - Nicolás Pasquini, calciatore argentino 1991 - Sava Bento, calciatore portoghese 1991 - Sergej Petrov, calciatore russo 1992 - Alexander Groven, calciatore norvegese 1992 - Ali Fathi, calciatore egiziano 1992 - Bienvenue Basala-Mazana, calciatore tedesco 1992 - Clelia Tini, nuotatrice sammarinese 1992 - Ignacio Maganto, calciatore spagnolo 1992 - Isabella Holland, tennista australiana 1992 - Laura Baggi, pallavolista italiana 1992 - Marko Simonovski, calciatore macedone 1992 - Paulo Gazzaniga, calciatore argentino 1992 - Viktor Claesson, calciatore svedese 1993 - Bryson Tiller, cantante statunitense 1993 - Giada Oliviero, calciatrice italiana 1993 - Jonna Andersson, calciatrice svedese 1993 - Marcel Schrötter, pilota motociclistico tedesco 1993 - Molham Babouli, calciatore emiratino 1993 - Rebekka Haase, atleta tedesca 1994 - Adam Masina, calciatore marocchino 1994 - Hiroto Goya, calciatore giapponese 1994 - Kevin Rääbis, calciatore estone 1994 - Lisa Blomqvist, sciatrice svedese 1994 - Marco Bernardi, calciatore sammarinese 1994 - Ronald Darby, giocatore football statunitense 1994 - Valentina Giacinti, calciatrice italiana 1995 - Matteo Morelli, pallanuotista italiano 1995 - Artem Radčenko, calciatore ucraino 1995 - Giorgi Aburjania, calciatore georgiano 1995 - Renata Notni, attrice e modella messicana 1996 - Erika Furlani, atleta italiana 1998 - Timothy Fosu-Mensah, calciatore olandese 