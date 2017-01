Accade il 3 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Accade il 3 gennaio Il 3 gennaio è il 3º giorno del Calendario Gregoriano mancano 362 giorni alla fine dell'anno (363 negli anni bisestili) In questo giorno la Terra può trovarsi più vicina al Sole: in perielio. • 1117 - Nord Italia: Terremoto del 3 gennaio 1117 (circa 30 000 vittime). • 1496 - Leonardo da Vinci sperimenta senza successo una macchina volante. • 1521 - Papa Leone X scomunica Martin Lutero con la bolla Decet Romanum Pontificem. • 1772 - Al Teatro dei Fiorentini di Napoli debutta Li zite 'ngalera, commedia per musica di Leonardo Vinci su libretto di Bernardo Saddumene. • 1777 - Battaglia di Princeton. George Washington sconfigge il generale britannico Charles Cornwallis. • 1815 - Austria, Regno Unito e Francia formano un'alleanza difensiva segreta contro Prussia e Russia. • 1833 - Il Regno Unito prende il controllo delle Isole Falkland nell'Atlantico meridionale. • 1834 - Il governo messicano imprigiona Stephen F. Austin a Città del Messico. • 1848 - Joseph Jenkins Roberts diventa il primo Presidente della Liberia. • 1861 - Stati Uniti d'America: il Delaware vota per non secedere dagli Stati Uniti. • 1868 - In Giappone viene restaurato il potere imperiale ed abolito lo Shogunato. • 1871 - Inizia la costruzione del ponte di Brooklyn. • 1906 - A Londra viene inaugurato il Vauxhall Bridge. • 1918 - Viene proclamata la Repubblica Democratica di Georgia. • 1920 - Babe Ruth viene ceduto dai Boston Red Sox ai New York Yankees. • 1925 - Benito Mussolini annuncia la presa dei poteri dittatoriali in Italia e si assume le responsabilità dell'omicidio Matteotti. • 1926 - Il Generale Theodoros Pangalos si nomina dittatore della Grecia. • 1938 - Franklin Delano Roosevelt fonda l'organizzazione March of Dimes. • 1938 - Si riunisce per la prima volta negli USA il Commissione per le attività antiamericane. • 1942 - Nasce il comando unificato ABDA nel fronte di guerra del Pacifico. • 1944 - Grave incidente ferroviario in Spagna tra due treni; il bilancio ufficiale parla di 78 morti, le stime di un numero molto superiore, tra le 200 e le 250. • 1946 - William Joyce (Lord Haw-Haw) viene impiccato per tradimento • 1954 - Iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive, su un unico canale, della Rai-Radio Televisione Italiana. In questa data, inoltre, va in onda la prima edizione del telegiornale. • 1958 - Lo Sputnik 1, primo satellite artificiale della storia, brucia al suo rientro nell'atmosfera • 1958 - Si forma la Federazione delle Indie Occidentali. • 1959 - L'Alaska diventa il 49º stato degli USA. • 1961 - Gli Stati Uniti rompono le relazioni diplomatiche con Cuba. • 1961 - Il reattore nucleare SL-1, nei pressi di Idaho Falls subisce una perdita di radiazioni, uccidendo tre operai. La radiazione viene contenuta. • 1968 - David Gilmour entra ufficialmente a far parte dei Pink Floyd. • 1982 - Da un'idea dell'editore di carta stampata Edilio Rusconi nasce Italia 1, attuale secondo canale televisivo di Mediaset. • 1986 - L'Unione europea adotta la bandiera europea. • 1987 - Aretha Franklin è la prima donna inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. • 1990 - L'ex leader di Panamá Manuel Noriega, si arrende alle forze statunitensi. • 1993 - A Mosca, George H. W. Bush e Boris Yeltsin firmano il secondo Trattato START. • 2002 - Alvaro Uribe diventa Presidente della Colombia • 2004 - Il rover della NASA, Spirit, atterra su Marte. • 2004 - Italia: iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive con tecnologia digitale terrestre della Rai-Radio Televisione Italiana. tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: