Nasce il 3 gennaio La lista contiene circa 745 persone Saki Aida, sceneggiatrice giapponese 106 a.C. - Marco Tullio Cicerone, avvocato, politico romano 1179 - Tebaldo III di Champagne 1196 - Tsuchimikado, imperatore giapponese 1290 - Costanza del Portogallo 1307 - Ottone IV di Baviera 1434 - Cecco Brandolini, condottiero italiano 1509 - Giovanni Gerolamo Albani, politico italiano 1591 - Valentin de Boulogne, pittore francese 1593 - Valeriano Castiglione, scrittore italiano 1628 - Alvise II Mocenigo, doge 1639 - Éléonore d'Esmier d'Olbreuse, nobile francese 1642 - Diego Rubio de Auñón, vescovo spagnolo 1647 - Edward Montagu, politico inglese 1657 - Domenico Pelli, imprenditore svizzero 1663 - Carlo Giuseppe Plura, scultore svizzero 1676 - Johannes Steuchius, religioso svedese 1680 - Johann Baptist Zimmermann, pittore tedesco 1683 - Johann Graupner, clavicembalista tedesco 1693 - Giovanni Bianchi, medico italiano 1694 - Paolo della Croce, presbitero italiano 1698 - Pietro Metastasio, poeta italiano 1709 - Jean Baptiste Ladvocat, abate francese 1710 - Richard Gridley, militare statunitense 1711 - Giuseppe Maria Capece Zurlo, cardinale italiano 1719 - Basil Feilding, VI conte di Denbigh, nobile inglese 1719 - Friedrich Josef von Erthal, arcivescovo tedesco 1722 - Fredric Hasselquist, naturalista svedese 1724 - Anton Wrangel il giovane, ammiraglio svedese 1731 - Ignazio Michele III Jarweh 1731 - Angelo Emo, ammiraglio italiano 1737 - Heinrich von Gerstenberg, poeta tedesco 1737 - Johann von Häffelin, cardinale tedesco 1742 - Jean Baptiste Treilhard, generale francese 1743 - Joseph-Benoît Suvée, pittore belga 1745 - Luigi di Nassau-Saarbrücken, principe tedesco 1747 - Pietro Arborio Gattinara, vescovo italiano 1750 - Giuseppe Merci, artista italiano 1752 - Johannes von Müller, politico svizzero 1754 - Guglielmo di Holstein-Oldenburg 1756 - Domenico Bisceglia, politico italiano 1756 - Jérôme Pétion de Villeneuve, politico francese 1757 - Tommaso Bucciano, scultore italiano 1763 - Joseph Fesch, cardinale francese 1774 - Juan Aldama, rivoluzionario messicano 1777 - Elisa Bonaparte Baciocchi 1777 - Giambattista Marin, nobile italiano 1777 - Louis Poinsot, fisico francese 1780 - Johann Christian Woyzeck, criminale tedesco 1782 - El Pipila, rivoluzionario messicano 1787 - Ettore De Sonnaz, generale sabaudo 1789 - Carl Gustav Carus, pittore tedesco 1793 - Bartolomeo Bosco, illusionista italiano 1793 - Lucretia Mott, attivista statunitense 1794 - Joseph Lebeau, politico belga 1794 - Antonio Lombardini, politico italiano 1800 - Jacob Wilhelm Lehmann, astronomo tedesco 1802 - Félix Dupanloup, vescovo cattolico francese 1803 - Guglielmo Gasparrini, botanico italiano 1803 - Dmitrij Nikolaevič Šeremetev, nobile russo 1807 - Sebastiano Tecchio, politico italiano 1808 - Michele Caputo, vescovo cattolico italiano 1809 - Adamo Alberti, attore italiano 1810 - Antoine Thomson d'Abbadie, geografo francese 1815 - Cesare Correnti, politico italiano 1819 - Francesca Schervier, religiosa tedesca 1821 - Cesare Bonelli, politico italiano 1823 - Jacques-Nicolas Lemmens, organista belga 1823 - Heinrich Gustav Reichenbach, botanico tedesco 1823 - Robert Whitehead, inventore britannico 1829 - Konrad Duden, filologo tedesco 1831 - Enrico Gamba, pittore italiano 1832 - Claude Bufnoir, giurista francese 1833 - Thomas Scott, arciere statunitense 1834 - Enrico Fano, politico italiano 1835 - Luigi Toro, pittore e patriota italiano 1836 - Sakamoto Ryōma, giapponese 1837 - Stefano Canzio, generale italiano 1839 - Febo Arcangeli, patriota e militare italiano 1839 - Placido Fabris, patriota e omicida italiano 1840 - Damiano de Veuster, missionario fiammingo 1843 - Abeille de Perrin, entomologo francese 1847 - Ettore Marchiafava, medico italiano 1848 - Ippolito Niccolini, politico italiano 1849 - Massimiliano Massimo, gesuita italiano 1855 - John McKenna, imprenditore irlandese 1859 - Carlo Sanna, generale italiano 1860 - Nathan Edwin Brill, medico statunitense 1860 - Takaaki Katō, politico giapponese 1861 - Ernest Renshaw, tennista britannico 1861 - William Renshaw, tennista britannico 1865 - Henry Lytton, attore e cantante britannico 1867 - Vittorio Ducrot, politico italiano 1868 - Franz Cumont, storico e archeologo belga 1870 - László Hegedűs, pittore ungherese 1871 - Daniel Alomía Robles, compositore peruviano 1871 - George Hamilton-Gordon, politico scozzese 1872 - John Patterson, fisico e meteorologo canadese 1874 - Francis Newton, golfista statunitense 1874 - Stephan Petróczy, militare austro-ungarico 1875 - Alandros Diomidis, politico greco 1876 - Wilhelm Pieck, politico tedesco 1877 - Corrado Zoli, giornalista italiano 1877 - Giovanni Treccani, editore italiano 1877 - Josephine Hull, attrice statunitense 1878 - Filippo Amantea Mannelli, filosofo italiano 1878 - Laurenzio Laurenzi, italiano 1879 - Ralph Vary Chamberlin, zoologo statunitense 1879 - Grace Anna Coolidge, first lady statunitense 1880 - Mohammed Alim Khan, sovrano uzbeko 1883 - Sylvie, attrice francese 1883 - Clement Attlee, politico britannico 1883 - Duncan Gillis, atleta canadese 1883 - Austin Roberts, zoologo sudafricano 1884 - Ettore Cozzani, scrittore italiano 1884 - Angelo Delfino, imprenditore italiano 1885 - Fernand Desrousseaux, calciatore francese 1885 - Harry Elkins Widener 1886 - Concetto Pettinato, giornalista italiano 1886 - Grigorij Nikolaevič Neujmin, astronomo russo 1886 - John Gould Fletcher, poeta statunitense 1887 - August Macke, pittore tedesco 1887 - Helen Parkhurst, educatrice statunitense 1887 - Nicolás Fasolino, cardinale cattolico argentino 1888 - Arthur Berry, calciatore inglese 1888 - George B. Seitz, regista, attore statunitense 1888 - Giulio Bemporad, astronomo italiano 1888 - Herbert Stanley Morrison, politico britannico 1888 - James Bridie, scrittore scozzese 1889 - Crivel, cantante italiano 1889 - Filippo Filippelli, giornalista italiano 1889 - Robert M. Haas, scenografo statunitense 1890 - Étienne Jourde, calciatore francese *1891 - Virgilio Fossati, calciatore italiano 1891 - Augusto Novaro, compositore messicano 1892 - Zoltán Blum, calciatore ungherese 1892 - J. R. R. Tolkien, scrittore britannico 1893 - Pierre Drieu La Rochelle, scrittore francese 1893 - Rufus King, scrittore statunitense 1893 - Ernesto Montù, inventore italiano 1893 - Heinrich Träg, calciatore tedesco 1894 - Amerigo Dumini, militare e criminale italiano 1894 - ZaSu Pitts, attrice statunitense 1895 - Giovanni De Alessandri, militare italiano 1895 - Boris Lyatoshynsky, compositore ucraino 1895 - Alma Taylor, attrice inglese 1896 - Bill Rawlings, calciatore inglese 1896 - William Watson, regista canadese 1897 - Dorothy Arzner, regista statunitense 1897 - Marion Davies, attrice statunitense 1898 - John Loder, attore britannico 1898 - Falcone Lucifero, politico italiano 1899 - Antonio Costantini, politico italiano 1899 - Pëtr Grigor'ev, calciatore sovietico 1899 - Georges Hourdin, giornalista francese 1901 - Ngô Đình Diệm, politico vietnamita 1901 - Eric Voegelin, storico tedesco 1902 - Umberto Barbaro, saggista italiano 1902 - Tommaso Dal Molin, aviatore italiano 1903 - Mario Angelucci, politico italiano 1905 - Luigi Angrisani, politico italiano 1905 - Dante Giacosa, ingegnere italiano 1905 - Anna May Wong, attrice statunitense 1906 - Óscar Domínguez, pittore spagnolo 1906 - William W. Morgan, astronomo statunitense 1906 - Aleksej Stachanov, minatore sovietico 1907 - Jacques Godechot, storico francese 1907 - Ray Milland, attore britannico 1908 - Dorothea Wieck, attrice tedesca 1909 - Victor Borge, musicista danese 1909 - Lou Marcelle, attore statunitense 1909 - Gilberto Mazzi, attore italiano 1909 - Ferdinando Santagostino, calciatore italiano 1909 - Bonifacio Smerzi, calciatore italiano 1909 - Teseo Tesei, inventore italiano 1910 - John Sturges, regista statunitense 1911 - Albert Vandeplancke, pallanuotista francese 1912 - Tibor Berczelly, schermidore ungherese 1912 - Federico Borrell García, anarchico spagnolo 1914 - Ettore Gallo, giurista italiano 1914 - John Stacy, attore australiano 1914 - Adelaide d'Asburgo-Lorena 1915 - Chetan Anand, regista indiano 1915 - Jack Levine, pittore statunitense 1916 - Alfredo Bravi, compositore italiano 1916 - Ettore Maria Fizzarotti, regista italiano 1916 - Bernard Greenhouse, violoncellista statunitense 1916 - Jake Pelkington, cestista statunitense 1917 - Pierre Dervaux, compositore francese 1917 - Michele Magno, politico italiano 1917 - Gino Merlo, calciatore italiano 1917 - Bianca Penco, letterata italiana 1917 - Dick Schulz, cestista statunitense 1917 - Vernon A. Walters, generale statunitense 1917 - Jesse White, attore statunitense 1918 - Cecilia Ravera Oneto, pittrice italiana 1920 - Renato Carosone, pianista italiano 1920 - Pietro De Dominicis, politico italiano 1920 - Enzo Garavoglia, calciatore italiano 1920 - Enzo Loni, calciatore italiano 1920 - Paul E. Meehl, psicologo statunitense 1921 - Gaspare Parvis, calciatore italiano 1921- John Russell, attore statunitense 1922 - Angelo Destri, pittore italiano 1922 - Carlo Pischianz, calciatore italiano 1922 - Bill Travers, attore inglese 1923 - Renato Guatelli, partigiano italiano 1923 - Marisa Maresca, ballerina italiana 1923 - Ferdinando Pastore, calciatore italiano 1923 - Jacques Remlinger, aviatore francese 1923 - Hank Stram, allenatore football statunitense 1923 - Charles Tingwell, aviatore australiano 1924 - Enzo Cozzolini, calciatore italiano 1924 - Doug Ellis, imprenditore inglese 1924 - André Franquin, fumettista belga 1924 - Mario Gambazza, calciatore italiano 1924 - Gerardo Mazziotti, architetto italiano 1924 - Fritz Nagy, cestista statunitense 1924 - Donald Gordon Payne, scrittore britannico 1924 - Nell Rankin, mezzosoprano statunitense 1925 - Giuseppe Anatrelli, attore italiano 1925 - Franco Andrei, attore italiano 1925 - Aldo Florio, regista italiano 1926 - Aldo Attardi, giurista italiano 1926 - Giuseppe Carrà, politico italiano 1926 - Giovanni D'Orio, ingegnere italiano 1926 - George Martin, compositore britannico 1926 - Enzo Rosignoli, calciatore italiano 1927 - William Boyett, attore statunitense 1927 - John Paul Scott, criminale statunitense 1927 - Ivano Staccioli, attore italiano 1928 - Romano Magnaldi, partigiano italiano 1929 - Lorenzo Bellomi, vescovo cattolico italiano 1929 - Franco Cavallo, scrittore e poeta italiano 1929 - Sergio Leone, regista italiano 1929 - Marilyn Lloyd, politica statunitense 1929 - Gordon Moore, informatico statunitense 1929 - Werner Otto, calciatore tedesco 1930 - Mara Corday, attrice statunitense 1930 - Albino Crespi, ciclista italiano 1930 - Robert Loggia, attore statunitense 1931 - Massimo Krogh, avvocato italiano 1931 - George McLeod, cestista statunitense 1931 - Antoine Pazur, calciatore francese 1932 - Gualtiero Calboli, latinista italiano 1932 - Dabney Coleman, attore statunitense 1933 - Long Boret, politico cambogiano 1933 - Rolf Steiner, mercenario tedesco 1934 - Carla Anderson Hills, politica statunitense 1934 - Mario David, calciatore italiano 1934 - Salvatore Mazzaracchio, politico italiano 1935 - Florencio Amarilla, attore paraguaiano 1935 - Mario Conti, calciatore italiano 1935 - Richard Karp, informatico statunitense 1935 - Jeremy Kemp, attore britannico 1935 - Giovanni Lajolo, cardinale italiano 1935 - Aurelio Misiti, politico italiano 1935 - Alfredo del Aguila, calciatore messicano 1936 - Gyula Marsovszky, pilota motociclistico svizzero 1936 - Fulvio Varglien, italiano 1937 - Gernot Böhme, filosofo tedesco 1937 - Glen A. Larson, scrittore statunitense 1937 - Pietro Sgarlata, generale italiano 1938 - Ove Andersson, pilota di rally svedese 1938 - Fulvio Balatti, canottiere italiano 1938 - Kel Carruthers, pilota motociclistico australiano 1938 - Antonio Mundo, politico italiano 1938 - Dan Vadis, attore e culturista statunitense 1939 - Michel Siffre, geologo francese 1940 - Karl Skerlan, calciatore austriaco 1940 - Alberto Rendo, calciatore argentino 1940 - Thelma Schoonmaker, montatrice statunitense 1940 - Guido Vicentini, politico italiano 1941 - Leone Delfino, politico italiano 1942 - Lucio Comar, pittore italiano 1942 - Pasquale Giuliano, politico italiano 1942 - Giuseppe Pisante, imprenditore italiano 1942 - László Sólyom, politico ungherese 1942 - John Thaw, attore inglese 1942 - Danièle Thompson, regista francese 1943 - Joe Grima, calciatore maltese 1943 - Brian Hopper, cantante inglese 1943 - Van Dyke Parks, cantautore statunitense 1943 - Nicolino Tosoni, scrittore italiano 1944 - Ramiro Blacut, calciatore boliviano 1944 - Pasquale Di Giovanni, calciatore italiano 1944 - Chris von Saltza, nuotatrice statunitense 1945 - Andreas Assiotis, calciatore cipriota 1945 - Réal Lemieux, hockeista s canadese 1945 - Carlo Marangon, cantautore italiano 1945 - Stephen Stills, cantautore statunitense 1946 - John Paul Jones, musicista britannico 1946 - Rodolfo Cetoloni, vescovo cattolico italiano 1946 - Mick Hopkins, chitarrista britannico 1946 - Tadeusz Kondrusiewicz, arcivescovo bielorusso 1946 - Michalis Kritikopoulos, calciatore greco 1946 - Bobby Lloyd, cestista statunitense 1946 - Don May, cestista statunitense 1946 - Corrado Nastasio, calciatore italiano 1947 - Patricia Anthony, scrittrice statunitense 1947 - Vittorio Boschet, giocatore di curling italiano 1947 - Fran Cotton, rugbista britannico 1947 - Steve Inwood, attore statunitense 1947 - Maria Gabriella Sartori, psicologa italiana 1948 - Angelo Marcello Anile, fisico italiano 1948 - Aniello Cimitile, politico italiano 1948 - Fabrizio Del Noce, politico italiano 1948 - Salvatore Esposito, calciatore italiano 1948 - Manfred Kokot, atleta tedesco 1948 - David Lloyd, tennista britannico 1948 - Donato Negro, arcivescovo cattolico italiano 1948 - Antonio Pezzella, politico italiano 1948 - Gaspare Umile, calciatore italiano 1948 - Francis Wurtz, politico francese 1949 - Sylvia Likens, statunitense 1949 - Marc Porel, attore francese 1949 - Vincenzo Vinciguerra, terrorista italiano 1950 - Noelia Afonso, modella spagnola 1950 - Giovanni Bellini, politico italiano 1950 - Faouzi Benzarti, calciatore tunisino 1950 - Massimiliano De Seneen, politico italiano 1950 - Olivier Greif, compositore francese 1950 - Claudio Mistrangelo, allenatore di pallanuoto italiano 1950 - Victoria Principal, attrice statunitense 1950 - Vesna Vulović, politica serba 1951 - Carlos Barisio, calciatore argentino 1951 - David Buckingham, calciatore maltese 1951 - Jan Sigurd Ervik, calciatore norvegese 1951 - Milton Setrini, cestista brasiliano 1951 - Maria Teresa Torti, sociologa italiana 1952 - Esperanza Aguirre, politica spagnola 1952 - Odd Berg, calciatore norvegese 1952 - Gianfranco Fini, politico italiano 1952 - Susan Hagey, tennista belga 1952 - Jim Ross, personaggio televisivo statunitense 1953 - Vittorio Algeri, ciclista italiano 1953 - Mehdi Cerbah, calciatore algerino 1953 - Ernie Jones, giocatore football statunitense 1953 - Angelo Parisi, judoka francese 1953 - Enzo Savarese, politico italiano 1953 - Peter John Taylor, calciatore inglese 1953 - Mohammed Waheed Hassan, politico maldiviano 1954 - Gabriele Adinolfi, politico italiano 1954 - Abdulaziz Al-Anberi, calciatore kuwaitiano 1954 - Mariateresa Di Lascia, politica italiana 1954 - Ross the Boss, chitarrista statunitense 1954 - Erik Larson, scrittore statunitense 1954 - Maria Pinnone, modella italiana 1955 - Vittorio Aliprandi, politico italiano 1955 - Vadim Pavlenko, calciatore sovietico 1955 - Michel Salesse, schermidore francese 1956 - Gioele Dix, attore e comico italiano 1956 - Maria Gloria Giani, imprenditrice italiana 1956 - Mel Gibson, attore statunitense 1956 - Todorka Jordanova, cestista bulgara 1956 - Tomiko Suzuki, doppiatrice giapponese 1957 - Daniele Barbieri, poeta italiano 1957 - Frank Dicopoulos, attore statunitense 1957 - Ezio Guaitamacchi, giornalista italiano 1957 - Bojan Križaj, sciatore jugoslavo 1957 - Paul Mokeski, cestista statunitense 1958 - Massimo Chiesa, arbitro di calcio italiano 1958 - Simon Greenall, attore britannico 1958 - Hans Herman Henriksen, calciatore norvegese 1958 - Riccardo Magherini, attore italiano 1958 - Jorge Carlos Patrón Wong, arcivescovo messicano 1958 - Lucio Solazzi, allenatore di calcio a 5 italiano 1958 - Jānis Ķipurs, bobbista lettone 1959 - Alessandro Andrei, atleta italiano 1959 - Wayne Carroll, cestista australiano 1959 - Moreno Guizzo, disc jockey italiano 1959 - Fëdor Nikolaevič Jurčichin, cosmonauta russo 1959 - Vincent Riotta, attore inglese 1960 - Claudio Beccari, attore italiano 1960 - Peter Boettke, economista statunitense 1960 - Washington César Santos, calciatore brasiliano 1960 - Matjaž Tovornik, cestista sloveno 1960 - Gert Weil, atleta cileno 1960 - Giacomo De Cerce, judoka italiano 1961 - Dominique Bijotat, calciatore francese 1961 - Álvaro Magalhães, calciatore portoghese 1961 - Walter Obert, autore di giochi italiano 1962 - Albano Canazza, calciatore italiano 1962 - Carola Cicconetti, schermitrice italiana 1962 - Gavin Hastings, rugbista britannico 1962 - Guy Pratt, bassista, attore britannico 1962 - Alfred Runggaldier, fondista italiano 1963 - Gavril Balint, calciatore rumeno 1963 - Larisa Moskalenko, velista ucraina 1963 - Julio Pereyra, cestista uruguaiano 1963 - New Jack, wrestler statunitense 1964 - Roberto Cravero, calciatore italiano 1964 - Buck Johnson, cestista statunitense 1964 - Bruce LaBruce, scrittore, canadese 1964 - Cheryl Miller, cestista statunitense 1964 - Daniele Scarpa, canoista italiano 1965 - Jens Albinus, attore e regista danese 1965 - Francisco Higuera, calciatore spagnolo 1965 - José Antonio Montero, cestista spagnolo 1965 - Ricardo Prado, nuotatore brasiliano 1966 - Saleh Al-Saleh, calciatore saudita 1966 - Marcelino Blanco, calciatore paraguaiano 1966 - Alessio Brogi, calciatore italiano 1966 - Christophe Castaner, politico francese 1966 - Sam Fell, regista britannico 1966 - Martin Galway, compositore irlandese 1966 - Alessandro Toti, calciatore italiano 1966 - Nicoletta Tozzi, atleta italiana 1967 - Magnus Gustafsson, tennista svedese 1967 - Larisa Korotkevič, atleta russa 1967 - Fabio Tricoli, giornalista italiano 1968 - Kelly Boucher, cestista canadese 1968 - Kent Carlsson, tennista svedese 1968 - Giovanna Carollo, giornalista italiana 1968 - Ennio Falco, tiratore italiano 1969 - John Ales, attore statunitense 1969 - Al Busuttil, calciatore maltese 1969 - James Carter, sassofonista statunitense 1969 - Marie Darrieussecq, scrittrice francese 1969 - Philippe Dean, attore pornografico francese 1969 - Jay Edwards, cestista statunitense 1969 - Jarmo Lehtinen, copilota di rally finlandese 1969 - Michael Schumacher, pilota automobilistico tedesco 1969 - Gerda Weissensteiner, slittinista italiana 1970 - Fiore Argento, attrice italiana 1970 - Tony Farmer, cestista statunitense 1970 - Álvaro González de Galdeano, ciclista spagnolo 1970 - Lee Beom-soo, attore sudcoreano 1970 - Claudio Mascheretti, calciatore italiano 1970 - Gbenga Olonisakin, calciatore a 5 nigeriano 1970 - Hu Weidong, cestista cinese 1971 - Salama Ahmed, calciatore a 5 egiziano 1971 - Sarah Alander, attrice inglese 1971 - Anthony Reed, cestista statunitense 1971 - Marc Veasey, politico statunitense 1972 - Alioum Boukar, calciatore camerunese 1972 - Giuseppe Falco, cestista italiano 1972 - Kurt Hector, allenatore di calcio dominicense 1972 - Alisha Klass, attrice pornografica statunitense 1972 - Manuel Martínez Iñiguez, calciatore messicano 1972 - Miloud Oukili, artista francese 1972 - Francesc Solana, cestista spagnolo 1973 - Al'bert Borzenkov, calciatore russo 1973 - Guido Caprino, attore italiano 1973 - Patrizio Fimiani, calciatore italiano 1973 - Paolo Guerrieri, sceneggiatore italiano 1973 - Dan Harmon, attore e regista statunitense 1973 - Oliver Janich, politico tedesco 1973 - Carlos Nicola, calciatore uruguaiano 1973 - Jurģis Pučinskis, calciatore lettone 1973 - Vuk Rašović, calciatore serbo 1973 - Maximiliano Reale, cestista argentino 1973 - Daniel Romero, cestista spagnolo 1973 - Niklas Sundblad, hockeista svedese 1973 - Frank Tønnesen, calciatore norvegese 1973 - Michail Zarickij, calciatore lussemburghese 1974 - Davide Ancilotto, cestista italiano 1974 - Kentarō Itō, doppiatore giapponese 1974 - Allan Joensen, calciatore faroese 1974 - Urs Kunz, sciatore svizzero 1974 - Corrado Margutti, tenore italiano 1974 - Alessandro Petacchi, ciclista italiano 1974 - Pablo Thiam, calciatore guineano 1974 - Faat Zakirov, ciclista russo 1975 - Thomas Bangalter, cantante francese 1975 - Ronald Cerritos, calciatore salvadoregno 1975 - Djibril Diawara, calciatore senegalese 1975 - Rafael Amargo, ballerino spagnolo 1975 - Jun Maeda, scrittore giapponese 1975 - Jason Marsden, attore statunitense 1975 - Danica McKellar, attrice statunitense 1975 - Roxana Scarlat, schermitrice rumena 1975 - Robert Schultzberg, batterista svizzero 1976 - Dimitri Agostini, cestista italiano 1976 - Angelos Basinas, calciatore greco 1976 - Nicholas Gonzalez, attore statunitense 1976 - Hyung-Taik Lee, tennista sudcoreano 1976 - Alessia Morani, politica italiana 1976 - Satya Oblet, modello indiano 1976 - Daniel Solà, pilota di rally spagnolo 1977 - Lee Bowyer, calciatore inglese 1977 - Lorena Brancucci, cantante italiana 1977 - Mayumi Iizuka, cantante giapponese 1977 - Karim Kerkar, calciatore algerino 1977 - Dany Locati, skeletonista italiana 1977 - Maurizio Nassi, calciatore italiano 1977 - Stéphane Pignol, calciatore francese 1977 - Michelle Stephenson, giornalista britannica 1977 - Kurt Yaeger, BMXer, attore statunitense 1978 - Dīmītra Kalentzou, cestista greca 1979 - Don Carlisle, cestista statunitense 1979 - Kate Levering, attrice statunitense 1979 - Cristiano Morroni, attore italiano 1979 - Yénier Márquez, calciatore cubano 1979 - Gul Panag, modella e attrice indiana 1979 - Generoso Rossi, calciatore italiano 1979 - Lucas Severino, calciatore brasiliano 1979 - Giovanni Strangio, criminale italiano 1979 - Rie Tanaka, cantante giapponese 1979 - Emiliano Tarana, calciatore italiano 1979 - Dina Tersago, modella belga 1979 - Koit Toome, cantante estone 1980 - Necati Ateş, calciatore turco 1980 - Bryan Clay, atleta statunitense 1980 - Mary Wineberg, atleta statunitense 1980 - Frauke Dirickx, pallavolista belga 1980 - Andy Furtado, calciatore costaricano 1980 - Federico Insúa, calciatore argentino 1980 - Emil Gabriel Jula, calciatore rumeno 1980 - Gerry Koning, calciatore olandese 1980 - Federico Luzzi, tennista italiano 1980 - Claudio Maldonado, calciatore cileno 1980 - Héctor Romero, cestista venezuelano 1980 - Angela Ruggiero, hockeista statunitense 1980 - Mariángel Ruiz, modella venezuelana 1980 - Mads Skjærvold, calciatore norvegese 1980 - Genādijs Soloņicins, calciatore lettone 1980 - Kurt Vile, musicista statunitense 1980 - Irmantas Zelmikas, calciatore lituano 1981 - Kajsa Bergström, giocatrice di curling svedese 1981 - Moumouni Dagano, calciatore burkinabè 1981 - Cristian Deville, sciatore italiano 1981 - Alandra Dinu, attrice rumena 1981 - Myles Ferguson, attore canadese 1981 - Simon Gamache, hockeista canadese 1981 - Klaas Gerling, disc jockey tedesco 1981 - Randy Gevers, pilota motociclistico olandese 1981 - Fernando Leitão, calciatore a 5 brasiliano 1981 - Eli Manning, giocatore football statunitense 1981 - Edu Moya, calciatore spagnolo 1981 - Karma Rosenberg, attrice pornografica slovacca 1981 - Rashidat Sadiq, cestista nigeriana 1981 - Melvin Sanders, cestista statunitense 1981 - Jaymay, cantautrice statunitense 1981 - Ariel Seltzer, calciatore argentino 1981 - Elke Wijnhoven, pallavolista olandese 1981 - George Williams, cestista statunitense 1982 - Chisu, cantante finlandese 1982 - Peter Clarke, calciatore inglese 1982 - Luca Garri, cestista italiano 1982 - Óscar Gugliotta, cestista italiano 1982 - Scott Merritt, cestista statunitense 1982 - Jan Mertl, tennista ceco 1982 - Lasse Nilsson, calciatore svedese 1982 - Andrėj Paryvaeŭ, calciatore bielorusso 1982 - Nicky Robinson, rugbista gallese 1982 - Gelson de Souza, calciatore brasiliano 1982 - Luca Tesconi, tiratore italiano 1982 - Sergej Tichonov, schermidore russo 1982 - Jodie Whittaker, attrice britannica 1982 - Djuric Winklaar, calciatore antillano olandese 1982 - Ala'a Eldin Yousif, calciatore sudanese 1983 - Younes Ali, calciatore qatariota 1983 - Youness Bengelloun, calciatore francese 1983 - Ludovic Chelle, cestista francese 1983 - María Martínez, schermitrice venezuelana 1983 - Domenico Mattiello, pallanuotista italiano 1983 - Víctor Ortega, tuffatore colombiano 1983 - Cédric Pla, pentatleta francese 1983 - Precious Quigaman, modella e attrice filippina 1983 - Armin Sistek, calciatore norvegese 1983 - Irina Sokolovskaja, cestista russa 1983 - Juan Guillermo Urán, tuffatore colombiano 1983 - Đorđije Ćetković, calciatore montenegrino 1984 - Andrea Cassarà, schermidore italiano 1984 - Hamouda El-Bashir, calciatore sudanese 1984 - Maximilian Mechler, sciatore tedesco 1984 - Thomas Mermillod Blondin, sciatore francese 1984 - Bojana Radulović, pallavolista serba 1984 - Klaus Salmutter, calciatore austriaco 1984 - Heiko Schaffartzik, cestista tedesco 1984 - Katerina Sōtīriou, cestista greca 1984 - Will Tukuafu, giocatore football tongano 1984 - Brooke Williams, attrice neozelandese 1985 - Mateusz Bartel, scacchista polacco 1985 - Nicole Beharie, attrice statunitense 1985 - Barış Ermiş, cestista turco 1985 - Christine Girard, sollevatrice canadese 1985 - Sandro Iashvili, calciatore georgiano 1985 - Linas Kleiza, cestista lituano 1985 - Evan Moore, giocatore football statunitense 1985 - Noelle Quinn, cestista statunitense 1985 - Luis Rodas, calciatore honduregno 1985 - Giuseppe Spinelli, giocatore di baseball italiano 1985 - Marko Tomas, cestista croato 1985 - Walter Trusendi, tennista italiano 1985 - Laura Zúñiga, modella messicana 1986 - Lloyd, cantante statunitense 1986 - Asa Akira, attrice pornografica statunitense 1986 - Mattias Bjärsmyr, calciatore svedese 1986 - Linda De Rocco, hockeista italiana 1986 - Elia Legati, calciatore italiano 1986 - Randy Oveneke, cestista belga 1986 - Nikola Peković, cestista montenegrino 1986 - Nejc Pečnik, calciatore sloveno 1986 - Marc Schulthess, hockeista su ghiaccio svizzero 1986 - Cedric Simmons, cestista statunitense 1986 - Sammie Stroughter, giocatore football statunitense 1986 - Guy Tchingoma, calciatore gabonese 1987 - Kim Ok-bin, attrice sudcoreana 1987 - Arnaldo Castorino, calciatore paraguaiano 1987 - Dani Estrada, calciatore spagnolo 1987 - Luděk Frydrych, calciatore ceco 1987 - Reynier Henríquez, schermidore cubano 1987 - Issiaka Koudize, calciatore nigerino 1987 - Luiz Nascimento Júnior, calciatore brasiliano 1987 - Adrián San Miguel del Castillo, calciatore spagnolo 1987 - Flavio Santos, calciatore messicano 1988 - Ikechi Anya, calciatore scozzese 1988 - Jun Aoyama, calciatore giapponese 1988 - Alessandro Ciarrocchi, calciatore svizzero 1988 - Jonny Evans, calciatore nordirlandese 1988 - Christos Mastrou, calciatore cipriota 1988 - Christopher Nöthe, calciatore tedesco 1988 - Dario Vangeli, pugile italiano 1988 - Silvio Zanotelli, giocatore di curling italiano 1989 - Stefano Agostini, ciclista italiano 1989 - Christian Ballard, giocatore football statunitense 1989 - Adas Juškevičius, cestista lituano 1989 - Al D. Linz, attore statunitense 1989 - Jordi Masip, calciatore spagnolo 1989 - Julia Nunes, cantautrice statunitense 1989 - Greg Pron, giocatore di baseball statunitense 1989 - Anya Rozova, modella russa 1989 - Kōhei Uchimura, ginnasta giapponese 1989 - Arielle Wilson, pallavolista statunitense 1989 - Hiraç Yagan, calciatore armeno 1990 - Christophe Léonard, cestista francese 1990 - Dalia Fernández, modella dominicana 1990 - Danny Cruz, calciatore statunitense 1990 - Danny Cruz, calciatore statunitense 1990 - Edoardo Caliogna, pallanuotista italiano 1990 - Fabian Drzyzga, pallavolista polacco 1990 - Ji Xiang, calciatore cinese 1990 - Ji Xiang, calciatore cinese 1990 - José Pierre Vunguidica, calciatore angolano 1990 - L.J. Fort, giocatore football statunitense 1990 - Lorenzo Gasperoni, calciatore sammarinese 1990 - Maximilian Karner, calciatore austriaco 1990 - Shlohmo, musicista statunitense 1990 - Terrance Parks, giocatore football statunitense 1990 - William Maldonado, calciatore salvadoregno 1990 - Yōichirō Kakitani, calciatore giapponese 1991 - Ben Bitton, calciatore israeliano 1991 - Candelaria Molfese, attrice argentina 1991 - Darius Morris, cestista statunitense 1991 - Diego Bejarano, calciatore boliviano 1991 - Eva Puskarčíková, biatleta ceca 1991 - Habib Meïté, calciatore ivoriano 1991 - Jerson Cabral, calciatore olandese 1991 - O.D. Anosike, cestista statunitense 1991 - Oderah Anosike, cestista statunitense 1991 - Özgür Çek, calciatore turco 1991 - Roger Martí Salvador, calciatore spagnolo 1991 - Sébastien Faure, calciatore francese 1991 - Yacine Qasmi, calciatore marocchino 1992 - Augusto Solari, calciatore argentino 1992 - Cyril Hennion, calciatore francese 1992 - Daniel McLay, ciclista francese 1992 - Delphine Wespiser, modella francese 1992 - Doug McDermott, cestista statunitense 1992 - Francesca Da Ros, calciatrice italiana 1992 - Jon Aurtenetxe, calciatore spagnolo 1992 - Kaelin Clay, giocatore football statunitense 1992 - Maksim Cvetkov, biatleta russo 1992 - Sandra Zaniewska, tennista polacca 1993 - Ana Gonçalves, cestista angolana 1993 - Diego Alvarado, calciatore cileno 1993 - Katie Ryan, sciatrice statunitense 1993 - Matěj Hybš, calciatore ceco 1993 - Sara Alberti, pallavolista italiana 1993 - Villyan Bijev, calciatore statunitense 1994 - Beka Burjanadze, cestista georgiano 1994 - Danny Bejarano, calciatore boliviano 1994 - Diego Bejarano, calciatore boliviano 1994 - Giulia Luzi, attrice, cantante italiana 1994 - Isaquias Queiroz, canoista brasiliano 1994 - James Husband, calciatore inglese 1994 - Juan Mascia, calciatore uruguaiano 1994 - Lukas Balmelli, hockeista svizzero 1994 - Michaël Heylen, calciatore belga 1995 - Arianna Ferrati, calciatrice italiana 1995 - Besmir Bojku, calciatore macedone 1995 - Michaël Heylen, calciatore belg 1995 - Muhammed Demirci, calciatore turco 1995 - Mylaine Tarrieu, calciatrice francese 1995 - Rondae Hollis-Jefferson, cestista statunitense 1995 - Seolhyun, attrice sudcoreana 1995 - Tonny Trindade de Vilhena, calciatore olandese 1996 - Gunnar Bentz, nuotatore statunitense 1996 - Anna Nicoletti, pallavolista italiana 1997 - Alassane Sow, calciatore senegalese 1997 - Jeremie Boga, calciatore francese 1997 - Nicolás Machado, calciatore uruguaiano 1997 - Thomas Byrne, attore inglese 