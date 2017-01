Nasce il 4 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 4 gennaio La lista comprende circa 755 persone Dionisio Cappelli, pittore italiano 1271 - Isabella di Aragona, portoghese 1334 - Amedeo VI di Savoia, nobile 1338 - Muhammad V di Granada, sovrano 1341 - Wat Tyler, rivoluzionario inglese 1567 - François d'Aguilon, fisico belga 1576 - Caterina Renata d'Asburgo, nobile austriaca 1581 - James Ussher, arcivescovo anglicano irlandese 1591 - William Spencer, II barone Spencer di Wormleighton 1601 - Daniel Vertangen, pittore e disegnatore olandese 1604 - Jacob Balde, scrittore tedesco 1645 - Andrea Biffi, architetto italiano 1675 - Liberato Weiss, presbitero tedesco 1682 - Jacopo Facciolati, scrittore italiano 1710 - Giovanni Battista Pergolesi, compositore italiano 1710 - Sofia di Brandeburgo-Bayreuth, principessa tedesca 1716 - Aaron Burr Senior, educatore statunitense 1716 - Appiano Buonafede, letterato italiano 1717 - Antonio Maria Mazzoni, compositore italiano 1717 - Balthasar Ferdinand Moll, scultore austriaco 1720 - Johann Friedrich Agricola, cantante tedesco 1725 - Pëtr Rumjancev-Zadunajskij, militare russo 1736 - Giovanni Paolo Dolfin, vescovo cattolico italiano 1740 - Ernestina Augusta di Sassonia-Weimar 1745 - Johann Jakob Griesbach, filologo tedesco 1745 - Carlo Antonio Marin, storico italiano 1746 - Marco Federici, politico italiano 1747 - Vivant Denon, scrittore francese 1755 - Louis Ramond de Carbonnières, politico francese 1757 - Tituš Brezovački, scrittore e religioso croato 1760 - Daniel Tállayi, politico slovacco 1766 - Giuseppe Cammarano, pittore italiano 1772 - Paul-Louis Courier, scrittore francese 1772 - Caesar Augustus Rodney, politico statunitense 1772 - Anton Friedrich Justus Thibaut, giurista tedesco 1773 - Francesco Tiberi Contigliano, cardinale italiano 1775 - Carlo Tito di Borbone-Napoli, principe 1776 - Bernardino Drovetti, diplomatico italiano 1778 - John Manners, politico britannico 1778 - Paolo Polidori, cardinale italiano 1780 - Théophile Marion Dumersan, scrittore francese 1784 - François Rude, scultore francese 1785 - Fratelli Grimm, scrittore tedesco 1785 - Jacob Grimm, scrittore tedesco 1785 - Federico di Schleswig-Holstein- Glücksburg 1789 - Alphonse Henri d'Hautpoul, politico francese 1795 - Aleksandr Sergeevič Griboedov, poeta russo 1797 - Wilhelm Beer, astronomo tedesco 1798 - Vincenzo d'Errico, patriota italiano 1800 - Luigi Porta, politico, anatomista italiano 1802 - Paul de Noailles, storico francese 1807 - Giovanni Notta, politico italiano 1809 - Louis Braille, inventore francese 1810 - Jules Noël, pittore francese 1813 - Alexander von Bach, politico austriaco 1813 - Isaac Pitman, insegnante inglese 1813 - Luigi Luciano Bonaparte, linguista francese 1816 - Enrico Amante, politico italiano 1824 - Cristiano Banti, pittore italiano 1826 - Giuseppe Buttà, scrittore italiano 1827 - Carlo Piaggia, esploratore italiano 1828 - Agostino Ferrarini, scultore italiano 1829 - Adolfo Alsina, politico argentino 1835 - Edoardo Ciccodicola, religioso italiano 1835 - Giuseppe Monti, patriota italiano 1836 - Anna Maria di Sassonia, nobile 1839 - Casimiro de Abreu, poeta brasiliano 1839 - Carl Humann, ingegnere tedesco 1843 - Ferdinando Coletti, pianista italiano 1844 - Dante Pantanelli, geologo italiano 1845 - Eugenia Ravasco, filantropa e religiosa italiana 1847 - Niko I Dadiani, principe georgiano 1847 - Benedetto Di San Giuseppe, politico italiano 1848 - Taro Katsura, politico giapponese 1850 - Aristo Isola, politico italiano 1850 - Max Kalbeck, scrittore tedesco 1852 - Cesare Tragella, filosofo italiano 1857 - Émile Cohl, regista francese 1857 - Salvatore Petruolo, pittore italiano 1858 - Victor Léon, librettista e scrittore austriaco 1860 - Victor Westerholm, pittore finlandese 1863 - Giuseppe Amato Pojero, filosofo italiano 1863 - Adolphe Guillaumat, generale francese 1864 - George Albert Smith, astronomo inglese 1865 - Lorenzo Panepinto, politico italiano 1866 - Ernest Mangnall, allenatore di calcio inglese 1866 - Francesco Dell'Erba, scrittore italiano 1866 - Joel Hastings Metcalf, astronomo statunitense 1866 - Ramon Casas, pittore spagnolo 1870 - Maria Teresa di Rosenberg, principessa tedesca 1872 - Albert Tyler, atleta statunitense 1872 - Edmund Rumpler, ingegnere austriaco 1872 - Tytus Huber, ingegnere polacco 1874 - Josef Suk, violinista e compositore ceco 1875 - Domenico Monleone, compositore italiano 1876 - Paola Drigo, scrittrice italiana 1877 - Marsden Hartley, pittore e poeta statunitense 1877 - Otto Herschmann, nuotatore austriaco 1877 - Sextil Pușcariu, politico rumeno 1878 - Augustus John, pittore britannico 1879 - Balbino Giuliano, politico italiano 1879 - Christian Beck, scrittore belga 1879 - Manuel María Smith, architetto spagnolo 1880 - Corrado Venini, militare italiano 1880 - Henri Peslier, nuotatore francese 1880 - Mike Merlo, criminale italiano 1880 - Virgilio Nasi, politico italiano 1881 - Gaetano Merola, pianista italiano 1881 - Georgij Andreevič Baklanov, baritono lettone 1881 - Patrick Ryan, atleta statunitense 1881 - Wilhelm Lehmbruck, scultore tedesco 1882 - Yoshijirō Umezu, generale giapponese 1883 - Max Eastman, scrittore statunitense 1884 - Carlo Erba, pittore italiano 1884 - Lea Giunchi, attrice italiana 1884 - Pietro Adinolfi, politico italiano 1886 - Mario Gambetta, pittore, ceramista italiano 1886 - Torsten Kumfeldt, pallanuotista svedese 1887 - Hugo Steinhaus, matematico polacco 1887 - Cesare Suglia, aviatore italiano 1888 - Giovanni Pegna, aeronautico italiano 1888 - György Hlavay, calciatore ungherese 1888 - Leo D. Maloney, attore statunitense 1888 - Walther Kossel, fisico tedesco 1890 - Carlo Payer, calciatore italiano 1890 - Moša Pijade, politico jugoslavo 1890 - Pierre Nijs, pallanuotista belga 1890 - Rafael Barradas, pittore uruguaiano 1890 - Victor Adamson, attore statunitense 1890 - Victor Lustig, truffatore ceco 1891 - Carlo Masseroni, imprenditore italiano 1891 - Alfredo Sivocci, ciclista italiano 1892 - Joseph Kumarappa, economista indiano 1893 - André Baugé, baritono e attore francese 1893 - Max Kleiber, biologo svizzero 1894 - Bruno Benassati, calciatore italiano 1895 - Guido Buffarini Guidi, politico italiano 1896 - Agostino Gabucci, clarinettista italiano 1896 - André Masson, pittore francese 1896 - Victor Arménise, fotografo italiano 1897 - Arrigo Tessari, aviatore italiano 1898 - Luisa Levi, medico italiano 1899 - Mario Grampa, politico italiano 1899 - Alfred Sohn-Rethel, economista tedesco 1900 - Aurelio Spoto, medico italiano 1900 - James Bond, ornitologo statunitense 1900 - Vincent Impellitteri, politico italiano 1901 - Cyril Lionel Robert James politico britannico 1901 - Ernesto Chaparro, calciatore cileno 1901 - Ferdinando Della Floresta, politico italiano 1901 - Rune Wenzel, calciatore svedese *1902 - Silvio Messinetti, politico italiano 1903 - Georg Elser, attivista tedesco 1903 - Rūdolfs Kronlaks, calciatore lettone 1903 - Giovanni Melarangelo, pittore italiano 1903 - Francesco Murgia, politico italiano 1904 - Dino Arcangeli, aviatore italiano 1904 - Bruno Calvani, scultore italiano 1904 - Audrey Emery, nobile 1904 - Tom Helmore, attore statunitense 1904 - Hjördis Töpel, nuotatrice svedese 1905 - Pietro Agostino D'Avack, giurista italiano 1905 - Sterling Holloway, attore statunitense 1905 - Tore Keller, calciatore svedese 1905 - Cesare Milani, canoista italiano 1905 - Davide Pacanowski, architetto polacco 1906 - Pompeo Colajanni, politico italiano 1906 - George Douglas-Hamilton, politico scozzese 1906 - Frank Newton, trombettista statunitense 1907 - Antonio Budini, calciatore italiano 1907 - Willy Busch, calciatore tedesco 1908 - Aldo Canazza, ciclista italiano 1908 - Gustav Schürger, pallanuotista tedesco 1909 - Cilly Aussem, tennista tedesca 1909 - Roger Rolhion, calciatore francese 1910 - Paul Birch, cestista statunitense 1910 - Harry Carney, sassofonista statunitense 1910 - Josephine McKim, nuotatrice statunitense 1910 - Hilde Schrader, nuotatrice tedesca 1910 - Ljubiša Stefanović, calciatore jugoslavo 1911 - Reidar Karlsen, calciatore norvegese 1911 - Enrico Lorenzetti, pilota motociclistico italiano 1911 - Lilia d'Albore, violinista italiana 1912 - Gianfranco Contini, filologo italiano 1912 - Giulio Onesti, dirigente sportivo italiano 1913 - Jack Ozburn, cestista statunitense 1914 - Francesco Azzi, militare italiano 1914 - Flaminia Theodoli, cestista italiana 1914 - Jean-Pierre Vernant, storico della filosofia francese 1915 - Luigi Firpo, storico e politico italiano 1915 - Marie-Louise von Franz, psicoanalista svizzera 1915 - Adolf Opálka, militare cecoslovacco 1916 - Robert Parrish, regista statunitense 1916 - Sidney Siegel, psicologo statunitense 1917 - Charles Borck, cestista filippino 1917 - Loris Premuda, docente italiano 1917 - Jane Wyman, attrice statunitense 1918 - Naim Krieziu, calciatore albanese 1920 - Aldo Baito, ciclista italiano 1920 - Pinuccia Nava, attrice italiana 1920 - Harry Parkes, calciatore inglese 1920 - Massimo Rendina, giornalista italiano 1921 - Giuseppe Bennati, regista italiano 1921 - Frederick Fortune, bobbista statunitense 1921 - Peter Momber, calciatore tedesco 1922 - Doreen Valiente, scrittrice britannica 1922 - Giuseppe Semerari, filosofo italiano 1923 - Cristina Conchiglia, politica italiana 1924 - Warren J. Kemmerling, attore statunitense 1924 - Walter Ris, nuotatore statunitense 1924 - Kadri Roshi, attore albanese 1924 - Marianne Werner, atleta tedesca 1924 - Oliviero Zega, calciatore italiano 1925 - Doriano Carlotti, calciatore italiano 1925 - Veikko Hakulinen, sciatore finlandese 1925 - Johnny Lujack, giocatore football statunitense 1925 - Filippo Parola, calciatore italiano 1925 - Enrico Perucconi, atleta italiano 1926 - Don Arden, manager britannico 1926 - Dario Guzzon, fumettista italiano 1927 - Giacomo De Poli, calciatore italiano 1927 - Manuel "Puntillita" Licea, cantante cubano 1927 - Bruno Meriggi, italiano 1927 - Barbara Rush, attrice statunitense 1928 - Gert Hatz, numismatico tedesco 1928 - Esko Karhunen, cestista finlandese 1928 - Jan Lenica, animatore polacco 1928 - Boško Vuksanović, pallanuotista jugoslavo 1929 - Arik Brauer, artista austriaco 1929 - Zygmunt Olesiewicz, allenatore di basket polacco 1929 - Günter Schabowski, politico tedesco 1930 - Ricardo Aronovich, fotografo argentino 1930 - Sorrell Booke, attore statunitense 1930 - Adriana Ivancich, nobile italiana 1930 - Arturo Morelli, calciatore italiano 1930 - Don Shula, giocatore football statunitense 1930 - Tito Stagno, giornalista italiano 1931 - Marisa Fabbri, attrice italiana 1931 - Irene Genna, attrice greca 1931 - Guido Messina, ciclista italiano 1932 - John Emery, bobbista canadese 1932 - Raffaele Ganci, criminale italiano 1932 - Otto Hofbauer, calciatore austriaco 1932 - Giuseppe Pompella, filologo italiano 1932 - Carlos Saura, regista spagnolo 1932 - Paul Virilio, scrittore francese 1932 - Bruno Voglino, autore italiano 1933 - Elia II, arcivescovo ortodosso georgiano 1934 - Zurab Cereteli, architetto russo 1934 - Jose De Vega, attore statunitense 1934 - Behçet Safa, pittore turco 1934 - Rudolf Schuster, politico slovacco 1934 - Guillermo Ramírez, arbitro di calcio colombiano 1935 - Marla English, attrice statunitense 1935 - Floyd Patterson, pugile statunitense 1936 - Mario Ambrosino, attore italiano 1936 - Al'bert Mokeev, pentatleta sovietico 1936 - Giuseppe Negri, attore italiano 1936 - Eddie Pacheco, cestista e calciatore filippino 1936 - Gustavo Pallicca, scrittore italiano 1936 - Gianni Vattimo, politico italiano 1936 - Ernesto Vecchi, vescovo cattolico italiano 1937 - Grace Bumbry, soprano statunitense 1937 - Dyan Cannon, attrice statunitense 1937 - Jack La Cayenne, attore italiano 1937 - Mario Vegetti, accademico italiano 1938 - Scilla Gabel, attrice italiana 1938 - Boris Dmitrijevič Grišin, pallanuotista sovietico 1938 - Jim Norton, attore irlandese 1939 - Joseph Bonnel, calciatore francese 1939 - Jens Jørgen Hansen, calciatore danese 1939 - Carlos Domingos Massoni, cestista brasiliano 1939 - Giovanni Pellegrino, politico e giurista italiano 1939 - Igor' Čislenko, calciatore sovietico 1940 - Minčo Dimov, cestista bulgaro 1940 - Roberto Gallina, pilota motociclistico italiano 1940 - Helmut Jahn, architetto tedesco 1940 - Brian Josephson, fisico gallese 1940 - Pavel Smetáček, sassofonista ceco 1940 - Aldo Spinelli, imprenditore italiano 1940 - Ramón Sáez, ciclista spagnolo 1940 - Gao Xingjian, scrittore cinese 1941 - George Pan Cosmatos, regista greco 1941 - John Hatch, cestista messicano 1941 - Joe Renzetti, compositore statunitense 1942 - John McLaughlin, chitarrista britannico 1944 - Adolfo Calisto, calciatore portoghese 1944 - Jean Mary Carletto, attore francese 1944 - Gustavo Raffi, avvocato italiano 1944 - Judy Winter, attrice e doppiatrice tedesca 1945 - Andrea Azzarito, attore italiano 1945 - Giovanni Cobolli Gigli, dirigente d'azienda italiano 1945 - Narciso Doval, calciatore argentino 1945 - Giuseppe Piromalli, criminale italiano 1945 - Richard Schrock, chimico statunitense 1945 - Mateo Félix Zubiaga, calciatore spagnolo 1946 - Marek Borowski, politico polacco 1946 - Ramsey Campbell, scrittore britannico 1946 - Liliana Dell'Acqua, presentatrice italiana 1946 - Daniela Jaworska, atleta polacca 1946 - Salem bin Laden, imprenditore saudita 1947 - Chris Cutler, batterista britannico 1947 - Aldo Lo Castro, regista italiano 1947 - Alberto Maccari, giornalista italiano 1947 - Robert van Mackelenberg, attore australiano 1948 - Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, politica maliana 1948 - Salvatore Piscicelli, regista italiano 1948 - Velko Velev, atleta bulgaro 1949 - David Bradley, informatico statunitense 1949 - Tshimen Bwanga, calciatore del Congo 1949 - Mick Mills, calciatore inglese 1949 - Ben Verhagen, fumettista olandese 1949 - Spomenka Štimec, scrittrice croata 1950 - Gregorio Basilico, calciatore italiano 1950 - Massimo Luca, chitarrista italiano 1950 - Luciano Modica, politico italiano 1951 - Bob Black, scrittore statunitense 1951 - Barbara Cochran, sciatrice statunitense 1951 - Didier Flament, schermidore francese 1951 - Steve Genter, nuotatore statunitense 1951 - Milorad Kosanović, calciatore serbo 1951 - Bob Morse, cestista statunitense 1951 - Paddy Roche, calciatore irlandese 1952 - Giuseppe Greco, criminale italiano 1952 - Maurizio Reti, doppiatore italiano 1952 - Aleksej Spirin, arbitro di calcio russo 1953 - Norberto Alonso, calciatore argentino 1953 - Vincenzo Mirone, medico italiano 1953 - Mario Oliverio, politico italiano 1954 - Christian Chukwu, calciatore nigeriano 1954 - Daniel Goldston, matematico statunitense 1954 - Gilberto Pichetto Fratin, politico italiano 1954 - Oleg Romancev, calciatore sovietico 1954 - Herbert Strohmair, hockeista italiano 1955 - Dashnor Bajaziti, calciatore albanese 1955 - Mel Bennett, cestista statunitense 1955 - Mimmo Calopresti, attore italiano 1955 - Georgi Dermendzhiev, calciatore bulgaro 1955 - Franco Gidoni, politico italiano 1955 - Mark Hollis, cantautore britannico 1955 - Leszek Martewicz, schermidore polacco 1955 - Rosa Rinaldi, politica italiana 1956 - Corina Casanova, politica svizzera 1956 - Nels Cline, musicista statunitense 1956 - Pierpaolo Cristofori, pentatleta italiano 1956 - Vladimir Klement'ev, calciatore russo 1956 - Bernard Sumner, cantante inglese 1957 - Joël Bats, calciatore francese 1957 - Fabrizio Bentivoglio, attore italiano 1957 - Terry Crosby, cestista statunitense 1957 - Wayne Kreklow, cestista statunitense 1957 - Patty Loveless, cantante statunitense 1957 - Fabio Mochi, designer, editore italiano 1957 - Sōtī Triantafyllou, scrittrice greca 1958 - Andy Borowitz, attore statunitense 1958 - Vidar Davidsen, calciatore norvegese 1958 - Matt Frewer, attore e doppiatore canadese 1958 - Andrea Manni, regista e scrittore italiano 1958 - Billy McClure, calciatore neozelandese 1958 - Jim Powers, wrestler statunitense 1958 - Paolo Rossi, giornalista e politico italiano 1958 - Julian Sands, attore britannico 1958 - Marcello Surace, batterista italiano 1959 - Vanity, cantante, attrice canadese 1959 - Agnès Merlet, regista francese 1960 - Andrea Gracis, cestista italiano 1960 - Stefania Pezzopane, politica italiana 1960 - Michael Stipe, cantante statunitense 1960 - Blaine Willenborg, tennista statunitense 1960 - April Winchell, attrice statunitense 1961 - John Brenner, atleta statunitense 1961 - Lee Curreri, attore e musicista statunitense 1961 - David DeFeis, cantante statunitense 1961 - Sidney Green, cestista statunitense 1961 - Jim Gurfein, tennista statunitense 1961 - Gunnar Gíslason, calciatore islandese 1961 - Eija Hyytiäinen, fondista finlandese 1961 - Cliff Levingston, cestista statunitense 1961 - Kiyotaka Matsui, calciatore giapponese 1961 - Graham McTavish, attore scozzese 1961 - Jim Rowinski, cestista statunitense 1962 - Algirdas Brazys, cestista lituano 1962 - Harlan Coben, scrittore statunitense 1962 - Fred Cofield, cestista statunitense 1962 - Pietro Condorelli, chitarrista italiano 1962 - Michael France, sceneggiatore statunitense 1962 - Robin Guthrie, musicista scozzese 1962 - Heinz Imboden, ciclista svizzero 1962 - Joe Kleine, cestista statunitense 1962 - Fabio Marangon, calciatore italiano 1962 - Alessandro Quaggiotto, calciatore italiano 1962 - Thomas Sanders, giocatore football statunitense 1962 - Peter Steele, cantante statunitense 1963 - Ihar Astapkovič, atleta sovietico 1963 - Corie Blount, cestista statunitense 1963 - Roberto Borrello, calciatore italiano 1963 - Christian Carion, regista francese 1963 - Manolo Cintrón, cestista portoricano 1963 - Thomas Fersen, cantautore francese 1963 - Dave Foley, attore canadese 1963 - Susannah Grant, regista statunitense 1963 - Isma'il Haniyeh, politico palestinese 1963 - Till Lindemann, cantante, attore tedesco 1963 - Marcel Loosveld, calciatore a 5 olandese 1963 - Donath Marxer, calciatore liechtensteinese 1963 - May-Britt Moser, psicologa norvegese 1963 - Théo Scholten, calciatore lussemburghese 1963 - Zhang Yongjun, cestista cinese 1964 - David Bowe, attore statunitense 1964 - Giuseppe Lorenzo, calciatore italiano 1964 - Scott Meents, cestista statunitense 1964 - Renco Posinković, pallanuotista croato 1964 - Hristo Shopov, attore bulgaro 1964 - Riki Takeuchi, attore giapponese 1964 - Sebastián Uranga, cestista argentino 1964 - Mauro Valentini, calciatore italiano 1965 - Gao Zhongxun, calciatore cinese 1965 - Yvan Attal, attore francese 1965 - Allen Bula, calciatore britannico 1965 - Héctor Marchena, calciatore costaricano 1965 - Kléber Fajardo, calciatore ecuadoriano 1965 - Guy Forget, tennista francese 1965 - Beth Gibbons, cantante inglese 1965 - Vincenzo Gibiino, politico italiano 1965 - Rick Hearst, attore statunitense 1965 - Cait O'Riordan, cantante britannica 1965 - Julia Ormond, attrice britannica 1966 - La Parka, wrestler messicano 1966 - Attila Horváth, pallamanista ungherese 1966 - Yergali Kalikov, calciatore a 5 kazako 1966 - Ladislav Maier, calciatore ceco 1967 - David Berman, cantante statunitense 1967 - Bent Christensen Arensøe, calciatore danese 1967 - Benjamin Darvill, cantante canadese 1967 - Santos Hernández, ciclista spagnolo 1967 - Fabrizio Pagani, funzionario italiano 1967 - David Toms, golfista statunitense 1967 - Peter Tom Willis, giocatore football statunitense 1967 - David Wilson, rugbista australiano 1968 - Jesús Clavería Domínguez, calciatore a 5 spagnolo 1968 - Gian Paolo Cugno, scrittore italiano 1968 - Marcelo Fracchia, calciatore uruguaiano 1969 - Boris Vadimovič Berezovskij, pianista russo 1969 - Federico Colpi, editore italiano 1969 - Lindsay Kennedy, attore statunitense 1969 - Kostas Kosta, calciatore cipriota 1969 - Giuseppe Manfreda, calciatore svizzero 1969 - Kees van Wonderen, calciatore olandese 1970 - Hamida Barmaki, attivista afghana 1970 - Christopher Cassidy, astronauta statunitense 1970 - Christopher Klucsarits, wrestler statunitense 1970 - Stephan Marasek, calciatore austriaco 1970 - Raúl Noriega, calciatore ecuadoriano 1970 - Carl Frode Tiller, scrittore norvegese 1971 - Knut Aga jr., calciatore norvegese 1971 - Garrison Hearst, giocatore football statunitense 1971 - Jeremy Licht, attore statunitense 1971 - Vladimir Matyushenko, artista marziale bielorusso 1971 - Alan McLaren, calciatore britannico 1971 - Grigor Mkrtčyan, calciatore armeno 1971 - Amarilli Nizza, soprano italiano 1972 - Mariusz Bacik, cestista polacco 1972 - Sylvain Deplace, calciatore francese 1972 - Chad Fleischer, sciatore statunitense 1972 - Charlotte Hudson, conduttrice britannica 1972 - Miyuki Abe, fumettista giapponese 1972 - John Ruiz, pugile statunitense 1972 - Rui Bento, calciatore portoghese 1973 - Zhang Yi, calciatore a 5 cinese 1973 - Nicola Asuni, atleta italiano 1973 - Frank Høj, ciclista danese 1973 - Rosen Kirilov, calciatore bulgaro 1973 - Harmony Korine, regista statunitense 1973 - Amina Lawal 1974 - Brusco, cantante italiano 1974 - Ottaviano Andriani, atleta italiano 1974 - Giorgio Caputo, attore italiano 1974 - Robert Dinu, pallanuotista rumeno 1974 - Angela Espinoza, schermitrice colombiana 1974 - Vanessa Gravina, attrice italiana 1974 - Danilo Hondo, ciclista tedesco 1974 - Apollyon, cantante norvegese 1974 - Fernando Sanz, calciatore spagnolo 1974 - Andrea Sottil, calciatore italiano 1974 - Christopher Stewart, musicista statunitense 1974 - Armin Zöggeler, slittinista italiano 1975 - Shane Carwin, artista marziale statunitense 1975 - Sara Indrio, attrice danese 1975 - Francis Koroma, calciatore sierraleonese 1975 - Sandra Prokoff, bobbista tedesca 1976 - Shiro Amano, fumettista giapponese 1976 - Gabriel Aubry, modello canadese 1976 - Diego Dibós, cantante peruviano 1976 - August Diehl, attore tedesco 1976 - Seth Grahame-Smith, scrittore statunitense 1976 - Tor Egil Horn, calciatore norvegese 1976 - Benoît Joachim, ciclista lussemburghese 1976 - Chris Klein, calciatore statunitense 1976 - Jason Mayélé, calciatore del Congo 1976 - Jurij Metlušenko, ciclista ucraino 1977 - Solon Bixler, chitarrista statunitense 1977 - Jonathan Cochet, pilota automobilistico francese 1977 - Nenad Džodić, calciatore serbo 1977 - Graham Elliot, personaggio televisivo statunitense 1977 - Awa Ly, attrice e cantante francese 1977 - David Millar, ciclista britannico 1977 - Ricky Rose, calciatore seychellese 1977 - John Jensen, calciatore danese 1977 - Olivier Theyskens, stilista belga 1977 - Tim Wheeler, cantante e chitarrista nordirlandese 1978 - Alexander Achten, schermidore argentino 1978 - Juan Aguinaga, calciatore ecuadoriano 1978 - Morten Christiansen, calciatore danese 1978 - Marius Ebbers, calciatore tedesco 1978 - Fred House, cestista statunitense 1978 - Dominik Hrbatý, tennista slovacco 1978 - Susan Jennings, schermitrice statunitense 1978 - Martin Knudsen, calciatore norvegese 1978 - Stian Ohr, calciatore norvegese 1978 - Karine Ruby, snowboarder francese 1978 - Rustam Sarbirchuzin, pentatleta russo 1978 - Kelly Stafford, attrice pornografica britannica 1978 - Alon Stein, cestista israeliano 1978 - Alexander Weber, schermidore tedesco 1978 - Sven de Caluwé, cantante belga 1979 - Fábio Bilica, calciatore brasiliano 1979 - Duane Atuelevao, calciatore samoano americano 1979 - Julie Ditty, tennista statunitense 1979 - Daniel Elsner, tennista tedesco 1979 - Damian Gorawski, calciatore polacco 1979 - Neşat Gülünoğlu, calciatore tedesco 1979 - Andreas Hänni, hockeista svizzero 1979 - Kevin Kuske, bobbista tedesco 1979 - Neto Pereira, calciatore brasiliano 1979 - Roberto Speranza, politico italiano 1979 - Nazzareno Tarantino, calciatore italiano 1979 - Pipat Thonkanya, calciatore thailandese 1980 - Luís Miguel Monteiro, calciatore portoghese 1980 - Atli Viðar Björnsson, calciatore islandese 1980 - BJ Botha, rugbista a 15 sudafricano 1980 - Erin Cahill, attrice statunitense 1980 - Francesco Carbone, calciatore italiano 1980 - Greg Cipes, attore statunitense 1980 - Riccardo De Santis, giocatore di baseball italiano 1980 - Bobbi Eden, attrice pornografica olandese 1980 - Maroš Klimpl, calciatore slovacco 1980 - Jeannie Mai, personaggio televisivo statunitense 1980 - Jaroslav Popovyč, ciclista ucraino 1980 - Milena Rosner, pallavolista polacca 1981 - Lucia Bacchi, pallavolista italiana 1981 - Dave Borrelli, hockeista canadese 1981 - Hitomi Obara, lottatrice giapponese 1981 - Daniel Rossi, calciatore brasiliano 1981 - Anna Safroncik, attrice ucraina 1982 - Iñigo Calderón, calciatore spagnolo 1982 - Irina Cuda, poetessa italiana 1982 - Paulo Ferrari, calciatore argentino 1982 - Fabio Gatti, calciatore italiano 1982 - Carlo Gervasoni, calciatore italiano 1982 - Kang Hye-jeong, attrice sudcoreana 1982 - Bernhard Kohl, ciclista austriaco 1982 - Tomislav Mikulić, calciatore croato 1982 - John Valencia, calciatore colombiano 1983 - Roderick Bajada, calciatore maltese 1983 - Spencer Chamberlain, cantante statunitense 1983 - Tarjei Dale, calciatore norvegese 1983 - Derick Hougaard, rugbista sudafricano 1983 - Ronald Landa, cantante olandese 1983 - Kana Uemura, cantautrice giapponese 1984 - Emilio Martire, attore italiano 1984 - İbrahim Akın, calciatore turco 1984 - Javi Fuego, calciatore spagnolo 1984 - Jiří Hudler, hockeista su ghiaccio ceco 1984 - Vladimir Jašić, calciatore serbo 1984 - Cristian Menin, calciatore argentino 1984 - Ioana Papuc, canottiera rumena 1984 - Žarko Rakočević, cestista montenegrino 1984 - Mike Williams, giocatore football statunitense 1984 - Mehmet Çakır, calciatore turco 1985 - Jung Sung-Ryong, calciatore sudcoreano 1985 - Jean-Louis Akpa-Akpro, calciatore francese 1985 - Réver, calciatore brasiliano 1985 - Lenora Crichlow, attrice britannica 1985 - Robbie Dixon, sciatore canadese 1985 - Peter Franquart, calciatore francese 1985 - Gökhan Gönül, calciatore turco 1985 - Hryhorij Jarmaš, calciatore ucraino 1985 - Al Jefferson, cestista statunitense 1985 - Nikolaj Mančev, calciatore bulgaro 1985 - Ṙafayel Mkrtčyan, calciatore armeno 1985 - Aleš Neuwirth, calciatore ceco 1985 - Ross Turnbull, calciatore inglese 1985 - Eric Weddle, giocatore football statunitense 1985 - Áxel Weigand, cestista argentino 1985 - Antar Zerguelaïne, atleta algerino 1985 - Ana Karina Áñez, modella venezuelana 1986 - Dejan Borovnjak, cestista serbo 1986 - Deon Butler, giocatore football statunitense 1986 - Younes Kaboul, calciatore francese 1986 - Andrėj Kraŭčanka, atleta bielorusso 1986 - Oļegs Malašenoks, calciatore lettone 1986 - Russell Martin, calciatore scozzese 1986 - James Milner, calciatore inglese 1986 - Wellington Rodrigues, calciatore brasiliano 1986 - Hsieh Su-wei, tennista taiwanese 1986 - Fulvio Sulmoni, calciatore svizzero 1986 - Xavier Tomas, calciatore francese 1986 - Mark Tyndale, cestista statunitense 1986 - Charlyne Yi, attrice statunitense 1987 - Marissa Coleman, cestista statunitense 1987 - Danica Dillan, attrice pornografica statunitense 1987 - Rytis Leliūga, calciatore lituano 1987 - Sessilee Lopez, modella statunitense 1987 - Hans Martínez, calciatore cileno 1987 - Aboubakar Oumarou, calciatore camerunese 1987 - Danny Simpson, calciatore inglese 1987 - Przemysław Tytoń, calciatore polacco 1987 - Kay Voser, calciatore svizzero 1987 - Maksim Šeleketo, cestista russo 1988 - Anestis Argyriou, calciatore greco 1988 - Elin Eldebrink, cestista svedese 1988 - Frida Eldebrink, cestista svedese 1988 - Artur Litvinčuk, canoista bielorusso 1988 - Maksym Pašajev, calciatore ucraino 1988 - Pavlo Pašajev, calciatore ucraino 1988 - Carlotta Tesconi, attrice italiana 1989 - Andrés Cabrero, calciatore portoricano 1989 - Drew Davis, giocatore football statunitense 1989 - Jan Hable, calciatore ceco 1989 - Danijel Marčeta, calciatore sloveno 1989 - Labrinth, cantautore, musicista britannico 1989 - Dezman Moses, giocatore football statunitense 1989 - Wiljan Pluim, calciatore olandese 1990 - Alberto Paloschi, calciatore italiano 1990 - Dzmitryj Baha, calciatore bielorusso 1990 - Iago Falque, calciatore spagnolo 1990 - Jennifer Wu, tennistavolista statunitense 1990 - Julia Glushko, tennista israeliana 1990 - Landú Mavanga, calciatore angolano 1990 - Maciej Jankowski, calciatore polacco 1990 - Malliciah Goodman, giocatore football statunitense 1990 - Oh Jae-Suk, calciatore sudcoreano 1990 - Pål André Helland, calciatore norvegese 1990 - Ri Chang-Ho, calciatore nordcoreano 1990 - Toaster Nsabata, calciatore zambiano 1990 - Toni Kroos, calciatore tedesco 1990 - Zoe Voss, pornostar e modella statunitense 1991 - Kadeem Edwards, giocatore football statunitense 1991 - Marwan Hussein, calciatore iracheno 1991 - Pascal Bodmer, saltatore con gli sci tedesco 1992 - Alexander N'Doumbou, calciatore gabonese 1992 - Kris Bryant, giocatore di baseball statunitense 1992 - Liridon Osmanaj, calciatore sloveno 1992 - Paolo Frascatore, calciatore italiano 1992 - Quincy Promes, calciatore olandese 1992 - Sabin Merino, calciatore spagnolo 1993 - George Thorne, calciatore inglese 1993 - James Michael McAdoo, cestista statunitense 1993 - Jorge Sanz, cestista spagnolo 1993 - Muhamer Čivić, calciatore bosniaco 1993 - Nasser Valverde, calciatore nicaraguense 1993 – Saleh Salem, scacchista emiratino 1993 - Scott Redding, pilota motociclistico britannico 1993 - Vladyslav Kalytvyncev, calciatore ucraino 1994 - Aly Yirango, calciatore maliano 1994 - Edvardas Tamulevičius, calciatore lituano 1994 - Giovani Casillas, calciatore messicano 1994 - Liam Broady, tennista inglese 1994 - Matías Rodrigo Pérez, calciatore paraguaiano 1994 - Mihajlo Andrić, cestista serbo 1994 - Nikola Antić, calciatore serbo 1994 - Viktor Axelsen, giocatore di badminton danese 1994 - Zoe Aggeliki, attrice e modella svedese 1995 - Igor Engonga, calciatore equatoguineano 1995 – Maddie Hasson, attrice statunitense 1995 - María Isabel, cantante e attrice spagnola 1995 - Miguel Oliveira, pilota motociclistico portoghese 1995 – Nicolò Basile, cestista italiano 1995 - Ricardo Kishna, calciatore olandese 1995 – Sedin Caravdić, cestista sloveno 1996 - Marcus Ingvartsen, calciatore danese 1996 - Ákos Kecskés, calciatore ungherese 1997 - Angeliño, calciatore spagnolo 1997 - Andrei Ivan, calciatore rumeno 1997 - Ante Žižić, cestista croato 1998 – Coco Jones, attrice statunitense 1999 – Gage Munroe, pittore canadese 