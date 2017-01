Accade il 5 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 5 gennaio Il 5 gennaio è il 5º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 360 giorni alla fine dell'anno (361 negli anni bisestili) • 1463 – Il poeta François Villon viene bandito da Parigi • 1477 – Battaglia di Nancy, Carlo il Temerario viene ucciso, la Borgogna diventa parte della Francia • 1484 – Il Papa Innocenzo VIII emana la bolla pontificia Summis desiderantes affectibus, atto di condanna dell'astrologia • 1500 – Il duca Ludovico Sforza conquista Milano • 1527 – Martirio di Felix Manz, un anabattista svizzero • 1554 – Grande incendio di Eindhoven (Paesi Bassi) • 1675 – Battaglia di Colmar, l'esercito francese sconfigge l'esercito brandeburghese • 1759 – George Washington sposa Martha Dandridge Custis • 1781 – Guerra d'indipendenza americana: Richmond (Virginia) viene incendiata dalle forze navali britanniche guidate da Benedict Arnold • 1846 – La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti vota per cessare la condivisione del Territorio dell'Oregon con il Regno Unito • 1895 – Affaire Dreyfus: l'ufficiale francese Alfred Dreyfus viene ingiustamente degradato e condannato all'ergastolo sull'Isola del diavolo nella Guyana, per presunto spionaggio a favore della Germania. Verrà scagionato solo nel 1906 • 1896 – Un giornale austriaco riporta la notizia della scoperta, fatta da Wilhelm Roentgen, di un tipo di radiazione in seguito nota come raggi X • 1900 – Il leader irlandese John Edward Redmond incita alla rivolta contro il governo britannico • 1909 – La Colombia riconosce l'indipendenza di Panama • 1911 – Inaugurazione del Bioparco di Roma • 1914 – La Ford annuncia una giornata lavorativa di 8 ore e uno stipendio minimo di 5 dollari al giorno • 1919 – Viene fondato in Germania il nazionalsocialismo. Adolf Hitler vi aderisce nel 1921 • 1925 – Nellie Tayloe Ross diventa la prima donna governatrice di uno Stato degli USA • 1933 – A San Francisco (USA) inizia la costruzione del Golden Gate Bridge • 1940 – Negli Stati Uniti la radio FM viene dimostrata per la prima volta alla FCC • 1944 – Il Daily Mail diventa il primo quotidiano transoceanico • 1945 – L'Unione Sovietica riconosce il nuovo governo filo-sovietico della Polonia • 1956 – Elvis Presley registra Heartbreak Hotel • 1960 – Il diretto Sondrio-Milano deraglia presso Arcore a causa della nebbia e di lavori sulla linea. Il bilancio è di 17 morti e 139 feriti • 1964 – Papa Paolo VI incontra il Patriarca greco Atenagora I a Gerusalemme, è il primo incontro tra i capi della chiesa Cattolica e di quella Ortodossa dal 1439 • 1968 – Alexander Dubček sale al potere, in Cecoslovacchia comincia la Primavera di Praga • 1972 – Il presidente statunitense Richard Nixon ordina lo sviluppo del programma Space Shuttle • 1973 – I Paesi Bassi riconoscono la Germania Est • 1974 - Si registra temperatura più alta mai rilevata in Antartide, di +15 °C nella stazione meteorologica neozelandese Vanda • 1976 – La Cambogia viene ribattezzata Campuchea Democratica • 1980 – La Hewlett-Packard annuncia la messa in vendita del suo primo personal computer • 1984 - Richard Stallman inizia a sviluppare GNU • 1984 - Lo scrittore e saggista Giuseppe Fava viene assassinato da Cosa Nostra • 1993 - La petroliera MV Braer si incaglia sulla costa delle Isole Shetland, versando in mare 84.700 tonnellate di petrolio • 1993 - Lo stato di Washington giustizia Westley Allan Dodd per impiccagione (e la prima impiccagione legale negli USA dal 1965) • 1996 – Il militante di Hamas Yahya Ayyash viene ucciso da una trappola esplosiva inserita da agenti israeliani in un telefono cellulare • 1997 – Le forze russe si ritirano dalla Cecenia

