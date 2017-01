Nasce il 5 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 5 gennaio La lista contiene circa 750 persone 1209 - Riccardo di Cornovaglia 1437 - Annio da Viterbo, religioso italiano 1522 - Giovanni Carlo Bovio, arcivescovo italiano 1530 - Gaspare de Bono, presbitero spagnolo 1548 - Francisco Suárez, filosofo spagnolo 1581 - Jacopo VII, nobile italiano 1585 - Baldassarre Bonifacio, vescovo italiano 1592 - Shah Jahan 1612 - Giovanni Stefano Danedi, pittore italiano 1614 - Leopoldo Guglielmo d'Austria, vescovo austriaco 1620 - Miklós Zrínyi, poeta croato 1639 - Otto Wilhelm von Königsmarck, militare svedese 1651 - Elia Astorini, medico, filosofo italiano 1660 - Giacomo Parravicino, pittore italiano 1661 - Sigismondo Carlo Castelbarco, vescovo italiano 1668 - Johanna Herolt-Graff, pittrice tedesca 1673 - Carlo di Brandeburgo-Schwedt, politico tedesco 1679 - Pietro Filippo Scarlatti, compositore italiano 1696 - Giuseppe Galli da Bibbiena, architetto italiano 1703 - James Hamilton, nobile scozzese 1703 - Paul d'Albert de Luynes, cardinale francese 1706 - Girolamo Tartarotti, letterato italiano 1713 - Jorge Juan y Santacilia, scienziato spagnolo 1718 - Pasquale Bruscolini, sopranista italiano 1723 - Nicole-Reine Lepaute, astronoma francese 1726 - Josef Starzer, violinista austriaco 1730 - Joseph-Aignan Sigaud de Lafond, fisico francese 1736 - Corrado Maria Moncada, vescovo italiano 1739 - Karl von Zinzendorf, politico austriaco 1742 - Antoine Portal, nobile, medico francese 1743 - Karl Siegen, avventuriero e ufficiale francese 1744 - Gaspar de Jovellanos, politico spagnolo 1746 - Pasquale Navone, scultore italiano 1751 - Salvatore Palazzotto, imprenditore italiano 1754 - Columbano Chiaverotti, arcivescovo italiano 1754 - Melchor Aymerich, militare spagnolo 1759 - Jacques Cathelineau, generale francese 1762 - Constanze Mozart 1767 - Anne-Louis Trioson, pittore francese 1767 - Jean-Baptiste Say, economista francese 1768 - Ignazio Montemagno, vescovo cattolico italiano 1778 - Zebulon Pike, militare statunitense 1778 - Fortunato Santini, musicista italiano 1780 - Vasilij Petrovič Obolenskij, generale russo 1788 - Caspar Ett, organista tedesco 1790 - Melchor Múzquiz, politico messicano 1793 - Maria Antonietta Murat, nobile francese 1795 - Ferdinand-François Châtel, prete francese 1797 - Eduard von Falckenstein, generale prussiano 1800 - Giorgio Doria, politico italiano 1804 - Michelangelo Boni, architetto italiano 1805 - Galeazzo Frigerio, geografo italiano 1808 - Muhammad Shah Qajar 1811 - Salvatore Marchese, politico italiano 1812 - Giorgio Briano, scrittore italiano 1813 - Carlo Cristofori, cardinale italiano 1813 - Adrien de Lavalette, imprenditore francese 1820 - James Maitland Balfour, politico scozzese 1823 - José María Iglesias, politico messicano 1824 - Tito Sarrocchi, scultore italiano 1826 - Teresa Ravaschieri, scrittrice italiana 1833 - Francesco Schupfer, giurista e politico italiano 1833 - Sophus Bugge, filologo e linguista norvegese 1838 - Camille Jordan, matematico francese 1839 - Nicolás de Piérola, politico peruviano 1841 - Shlomo Eliyashiv, rabbino e religioso lituano 1842 - Karl Oswald Victor Engler, chimico tedesco 1843 - Victor Brooke, naturalista britannico 1843 - Ippolito De Cristofaro, politico italiano 1844 - Achille Coen, storico italiano 1844 - Giovanni Battista Quadrone, pittore italiano 1846 - Mariam Baouardy, religiosa libanese 1846 - Rudolf Christoph Eucken, filosofo tedesco 1847 - Oku Yasukata, militare giapponese 1849 - Sam Steele, militare canadese 1855 - King Camp Gillette, inventore statunitense 1859 - DeWitt Bristol Brace, fisico statunitense 1859 - Ettore Mambretti, generale italiano 1861 - Gaston Deschamps, giornalista francese 1863 - Konstantin Stanislavskij, attore russo 1864 - Ban Johnson, dirigente sportivo statunitense 1866 - Dīmītrios Gounarīs, politico greco 1868 - Edward Garnett, scrittore inglese 1869 - Osmond Brock, ammiraglio inglese 1870 - Albert Glandaz, velista francese 1870 - Hermann Helms, scacchista statunitense 1871 - Arthur Bernède, scrittore francese 1871 - Federigo Enriques, filosofo italiano 1871 - Gino Fano, matematico italiano 1873 - Antonio Graziadei, politico italiano 1873 - Giovanni Lorenzoni, economista italiano 1874 - Joseph Erlanger, medico statunitense 1875 - Raffaello Bertieri, editore italiano 1875 - James Stuart Blackton, attore inglese 1876 - Konrad Adenauer, politico tedesco 1876 - William J. Hale, biologo statunitense 1878 - Giovanni Cosattini, politico italiano 1878 - Giovanni Oriolo, politico italiano 1878 - Nelly Roussel, attivista francese 1879 - Hans Eppinger, medico austriaco 1880 - Nikolaj Karlovič Metner, pianista russo 1881 - David Hammond, nuotatore statunitense 1881 - Élie Bourgois, ginnasta francese 1881 - Pablo Gargallo, scultore spagnolo 1881 - Paul Arnold Walty, calciatore svizzero 1882 - Henry Burr, cantante canadese 1883 - Döme Sztójay, diplomatico ungherese 1884 - Arnaud Denjoy, matematico francese 1884 - Giuseppe Fatini, scrittore italiano 1884 - Roy Gardner, criminale statunitense 1885 - Fernand de Montigny, hockeista belga 1886 - Renato Paresce, pittore e scrittore italiano 1887 - Clifford Gray, scrittore e attore britannico 1887 - Courtney Hodges, generale statunitense 1887 - Heinrich Retschury, calciatore austriaco 1888 - Fritz Förderer, calciatore tedesco 1889 - Giuseppe Donati, politico italiano 1890 - Ermanno Amicucci, politico italiano 1890 - Hermann von Hanneken, militare tedesco 1890 - Cora Witherspoon, attrice statunitense *1891 - Arthur Mandler, scacchista cecoslovacco 1892 - Francesca Bertini, attrice italiana 1892 - Viggo Malmqvist, calciatore danese 1892 - Silvio Ruberti, calciatore italiano 1893 - Joost Schmidt, tipografo e pittore tedesco 1893 - Paramahansa Yogananda, filosofo e mistico indiano 1894 - Alfredo Conti, avvocato e politico italiano 1895 1895 - Salvatore Cambosu, giornalista italiano 1895 - Rebecca Lancefield, microbiologa statunitense 1895 - Benigno Dalmazzo, calciatore italiano 1895 - Alberto Massimino, ingegnere italiano 1895 - A. Edward Sutherland, attore statunitense 1896 - Wilhelm Klemm, chimico tedesco 1897 - Dragutin Friedrich, calciatore jugoslavo 1898 - Carlo Duse, attore italiano 1899 - Joe Bernstein, giocatore di poker statunitense 1899 - Edoardo Chieppi, calciatore italiano 1899 - Ruggero Gerlin, pianista italiano 1900 - Yves Tanguy, pittore francese 1901 - Alvaro Ciabatti, calciatore italiano 1901 - Tommy Cook, calciatore inglese 1901 - Frantisek Faltus, ingegnere ceco 1901 - Branimir Porobić, calciatore jugoslavo 1902 - Hubert Beuve-Méry, giornalista francese 1902 - Myrtle Cook, atleta canadese 1902 - Stella Gibbons, giornalista britannica 1902 - Wsiewołod Jakimiuk, ingegnere polacco 1902 - Vera Slonim, traduttrice russa 1902 - Adolfo Zumelzú, calciatore argentino 1903 - Bruno Catarzi, scultore italiano 1903 - Ugo De Mercurio, politico italiano 1903 - Harold Charles Gatty, aviatore australiano 1903 - Ettore Meini, ciclista su strada italiano 1904 - Miguel Capuccini, calciatore uruguaiano 1906 - Angelo Bedini, calciatore italiano 1906 - Michele Navarra, medico e criminale italiano 1906 - Richard Pefferle, scenografo statunitense 1906 - Francesco Pomi, calciatore italiano 1906 - Vladimir Solomonovič Pozner, scrittore francese 1906 - Leone Cattani, politico italiano 1906 - Pavel Vladimirovič Cybin, ingegnere sovietico 1906 - Kathleen Kenyon, archeologa britannica 1906 - Giovanni Perlingieri, avvocato e politico italiano 1907 - Alejandro González Roig, cestista uruguaiano 1908 - George Dolenz, attore statunitense 1909 - Stephen Kleene, matematico statunitense 1909 - Ileana di Romania, nobile rumena 1910 - Elena Borgo, attrice italiana 1910 - Angelo Faggiotto, calciatore italiano 1910 - Jack Lovelock, atleta neozelandese 1911 - Jean-Pierre Aumont, attore francese 1911 - Cesidio Guazzaroni, diplomatico italiano 1912 - Rodolfo Amprino, scienziato italiano 1913 - Gunnar Andreassen, calciatore norvegese 1913 - Francesco De Vita, politico italiano 1913 - Jack Hannah, regista statunitense 1913 - István Molnár, pallanuotista ungherese 1913 - Laura Solari, attrice italiana 1913 - Pierre Marie Veuillot, cardinale francese 1914 - György Bónis, giurista e storico ungherese 1914 - Nicolas De Staël, pittore russo 1914 - George Reeves, attore statunitense 1914 - Brunó Ferenc Straub, politico ungherese 1915 - Jules Mathé, calciatore francese 1915 - Arthur H. Robinson, geografo canadese 1915 - Humberto Teixeira, compositore brasiliano 1916 - Harry Nilsson, calciatore svedese 1916 - Alfred Ryder, attore statunitense 1916 - Wilhelm Szewczyk, scrittore polacco 1916 - Ines Vercesi, ginnasta italiana 1917 - Robert Antelme, scrittore francese 1917 - Adolfo Consolini, atleta italiano 1917 - Barbaro Lo Giudice, politico italiano 1917 - Vasilij Pavlovič Mišin, scienziato sovietico 1917 - Wieland Wagner, teatrale tedesco 1917 - Fred Wander, scrittore austriaco 1918 - Heinz Abosch, giornalista e scrittore tedesco 1919 - Severino Gazzelloni, flautista italiano 1919 - Jacques Laurent, scrittore francese 1919 - Antonio Punzi, calciatore italiano 1920 - Arturo Benedetti Michelangeli, pianista italiano 1920 - Egeo Broccolino, generale italiano 1920 - André Simon, pilota automobilistico francese 1921 - Giovanni di Lussemburgo 1921 - Friedrich Dürrenmatt, scrittore svizzero 1921 - Dora Marra, bibliotecaria italiana 1921 - György Szabó, calciatore ungherese 1921 - Eva-Maria Voigt, filologa tedesca 1922 - Egiziano Bertolucci, calciatore italiano 1922 - Attilio Marazzini, calciatore italiano 1922 - George Munroe, cestista statunitense 1922 - Celestino Piatti, designer svizzero 1923 - Norberto Méndez, calciatore argentino 1923 - Sam Phillips, disc-jockey statunitense 1924 - Dan Sturkie, attore statunitense 1925 - Lou Carnesecca, allenatore di basket statunitense 1925 - Marcello Costalunga, arcivescovo italiano 1925 - Ennio Mastrostefano, giornalista italiano 1925 - Jean-Claude Michel, attore francese 1925 - Jean-Paul Roux, storico francese 1926 - Nate DeLong, cestista statunitense 1926 - Veikko Karvonen, atleta finlandese 1926 - Siegfried Wolf, calciatore tedesco 1926 - Buddy Young, giocatore football statunitense 1927 - Roberto Colombo, pilota motociclistico italiano 1927 - Dieter Henrich, filosofo tedesco 1927 - Margaret Marley Modlin, fotografa statunitense 1928 - Zulfiqar Ali Bhutto, politico pakistano 1928 - Fred Glover, hockeista canadese 1928 - Walter Mondale, politico statunitense 1928 - Liliana Renzi, pianista italiana 1928 - Sultan ibn 'Abd al-'Aziz Al Sa'ud, principe saudita 1929 - Luigi Amicarelli, calciatore italiano 1929 - Walter Brandmüller, cardinale, tedesco 1929 - Edda Ducci, filosofa italiana 1929 - Ignacio Garate, calciatore spagnolo 1929 - Alexandre Jany, nuotatore francese 1929 - Jack Kiley, cestista statunitense 1929 - Olavi Lahtinen, cestista e calciatore finlandese 1929 - Aulis Rytkönen, calciatore di calcio finlandese 1930 - Nicla Di Bruno, cantante italiana 1930 - Ed Givens, astronauta statunitense 1930 - Jan Lebenstein, pittore polacco 1930 - Renato Martini, calciatore italiano 1930 - Giuseppe Tallini, matematico italiano 1931 - Alvin Ailey, ballerino e coreografo statunitense 1931 - Alfred Brendel, pianista e poeta austriaco 1931 - Walt Davis, atleta e cestista statunitense 1931 - Robert Duvall, attore statunitense 1932 - Johnny Adams, cantante statunitense 1932 - Umberto Eco, scrittore italiano 1932 - Bill Foulkes, calciatore inglese 1932 - Raisa Maksimovna Gorbačëva, first lady russa 1932 - Frank Layden, allenatore di basket statunitense 1932 - Chuck Noll, giocatore football statunitense 1932 - Arnaldo Santoro, autore televisivo italiano 1933 - Emilio Conciatori, artista e pittore italiano 1933 - Luciano Nizzola, avvocato italiano 1934 - Carmelo Ciccia, scrittore italiano 1934 - Mauro Favilla, politico italiano 1934 - Eddy Pieters Graafland, calciatore olandese 1934 - Phil Ramone, violinista statunitense 1934 - Marisa Rusconi, scrittrice italiana 1935 - Marcel Adamczyk, calciatore francese 1935 - Ursicin Gion Gieli Derungs, scrittore svizzero 1935 - Forough Farrokhzad, poetessa persiana 1935 - John Hemming, scrittore canadese 1935 - David Ryall, attore inglese 1936 - Marcel Loncle, calciatore francese 1936 - Dolo Mistone, calciatore italiano 1936 - Yves Sillard, aviatore francese 1937 - Benito Venturini, ciclista italiano 1938 - Juan Carlos I di Spagna 1938 - Piet Kruiver, calciatore olandese 1938 - Jim Otto, giocatore football statunitense 1938 - Ngugi wa Thiong'o, scrittore keniota 1939 - Árpád Glatz, cestista ungherese 1939 - Guillermo Lorenzo, calciatore argentino 1939 - Cláudio Coutinho, allenatore di calcio brasiliano 1939 - Piercesare Tombolato, calciatore italiano 1940 - Athol Guy, musicista, politico australiano 1940 - Vojislav Melić, calciatore jugoslavo 1940 - Michael O'Donoghue, attore statunitense 1941 - Chuck McKinley, tennista statunitense 1941 - Hayao Miyazaki, regista giapponese 1941 - Bruno Schettino, arcivescovo cattolico italiano 1942 - Charlie Aitken, calciatore scozzese 1942 - Ozren Bonačić, pallanuotista jugoslavo 1942 - Zoran Janković, pallanuotista jugoslavo 1942 - Maurizio Pollini, pianista italiano 1942 - Charlie Rose, giornalista statunitense 1943 - Enrico Albrigi, calciatore italiano 1943 - Mario Fabbrocino, criminale italiano 1943 - Luigi Ghirri, fotografo italiano 1943 - Murtaz Khurtsilava, calciatore sovietico 1943 - Ferenc Medvigy, calciatore sovietico 1943 - Franco Piperno, politico italiano 1943 - Ramón Sampedro, scrittore spagnolo 1943 - Paulo Souza de Oliveira, calciatore brasiliano 1944 - Ferdinando Carabba Tettamanti, avvocato italiano 1944 - Dick Clark, cestista statunitense 1944 - Carolyn McCarthy, politica statunitense 1944 - Eystein Eggen, scrittore e sociologo norvegese 1944 - Giorgio Favaro, ciclista su strada italiano 1944 - Franco Ferrini, sceneggiatore e regista italiano 1944 - Jo-Ann Kelly, cantante e chitarrista inglese 1944 - Ed Rendell, politico statunitense 1944 - Wayne Rutledge, hockeista su ghiaccio canadese 1944 - Jan de Vries, pilota motociclistico olandese 1945 - Joël Mercier, arcivescovo cattolico francese 1945 - José Luis Romero, calciatore spagnolo 1945 - Lynn Schenk, politica statunitense 1945 - Roger Spottiswoode, regista canadese 1945 - Cal Taormina, pianista italiano 1945 - Franco Tentorio, politico italiano 1946 - Principe Tomohito di Mikasa, principe giapponese 1946 - Diane Keaton, attrice statunitense 1946 - Giuseppe Materazzi, calciatore italiano 1947 - Mercury Morris, giocatore football statunitense 1947 - Rick Mount, cestista statunitense 1947 - Draško Prodanović, allenatore di basket bosniaco 1947 - Saskia Sassen, economista statunitense 1947 - Kathrine Switzer, atleta statunitense 1947 - Joachim Vobbe, vescovo vetero-cattolico tedesco 1947 - Herman te Riele, matematico olandese 1948 - Jean-François Beltramini, calciatore francese 1948 - Giuseppe Bernardis, generale italiano 1948 - Peppino Impastato, giornalista italiano 1948 - Ted Lange, attore statunitense 1948 - František Lobkowicz, vescovo cattolico ceco 1948 - Miklós Perényi, violoncellista ungherese 1949 - Ronald F. Maxwell, regista statunitense 1949 - Francesco Mengozzi, manager italiano 1949 - Vincenzo Milioto, politico italiano 1950 - Nikolaj Abramov, calciatore sovietico 1950 - Ulrich Bächli, bobbista svizzero 1950 - Ioan Petru Culianu, filosofo romeno 1950 - John Manley, politico canadese 1950 - Krzysztof Wielicki, alpinista polacco 1951 - Roberto Benincasa, calciatore italiano 1951 - Christian De Sica, attore italiano 1951 - Ivano Fanini, imprenditore italiano 1951 - Kazuko Sawamatsu, tennista giapponese 1951 - Fausto Tardelli, vescovo cattolico italiano 1952 - Ivan Dvornyj, cestista sovietico 1952 - Chan Gailey, allenatore football statunitense 1952 - Uli Hoeneß, calciatore tedesco 1952 - Michèle Jacot, sciatrice francese 1952 - Frank Richter, calciatore tedesco 1952 - Johan Sætre, sciatore norvegese 1952 - Chicco Testa, politico italiano 1953 - Mark Blackburn, numismatico britannico 1953 - Dwight Muhammad Qawi, pugile statunitense 1953 - Giancarlo D'Astoli, calciatore italiano 1953 - Gianluigi Di Franco, musicista italiano 1953 - Gustav Hraška, cestista cecoslovacco 1953 - Pamela Sue Martin, attrice statunitense 1953 - Nolberto Molina, calciatore colombiano 1953 - George Tenet, insegnante statunitense 1953 - Paul Wertico, batterista statunitense 1954 - Abdullatif Abdulhamid, regista siriano 1954 - Don Bitterlich, giocatore football statunitense 1954 - Jim Catania, batterista statunitense 1954 - AlEnglish, cestista statunitense 1955 - Mamata Banerjee, politica indiana 1955 - Giovanni d'Aniello, arcivescovo cattolico italiano 1956 - José María Bengoetxea, calciatore spagnolo 1956 - Vladimir Fëdorov, calciatore sovietico 1956 - Peter Leitner, sciatore tedesco 1956 - Guillermo Ragazzone, calciatore salvadoregno 1956 - Frank-Walter Steinmeier, politico tedesco 1957 - Karl Allgöwer, calciatore tedesco 1957 - Srećko Bogdan, calciatore croato 1957 - David Fairclough, calciatore inglese 1957 - Juan Fernández Martín, ciclista spagnolo 1957 - Steve Fuller, giocatore football statunitense 1957 - Nikica Klinčarski, calciatore jugoslavo 1957 - Tony Price, cestista statunitense 1958 - Kim Ashfield, modella britannica 1958 - Monica Guerritore, attrice italiana 1958 - Peter Schifrin, schermidore statunitense 1959 - Clancy Brown, attore statunitense 1959 - Kate Duchêne, attrice britannica 1959 - Guido Galperti, politico italiano 1959 - Kyōichi Katayama, scrittore giapponese 1959 - Andrea Tagliasacchi, politico italiano 1959 - Giorgio Tonini, politico e giornalista italiano 1960 - Massimo Nosetti, organista italiano 1960 - Francesco Palo, calciatore italiano 1960 - Stefan Simonsson, tennista svedese 1960 - Hans Stanggassinger, slittinista tedesco 1960 - Glenn Peter Strömberg, calciatore svedese 1960 - Corny Thompson, cestista statunitense 1960 - Phil Thornalley, cantante inglese 1960 - Veselin Đuho, pallanuotista jugoslavo 1961 - Iris DeMent, cantautrice statunitense 1961 - Roberto Rizzato, giornalista italiano 1961 - Akihiko Saitō, militare e mercenario giapponese 1962 - Carmine Abbagnale, canottiere italiano 1962 - Suzy Amis, attrice e modella statunitense 1962 - David DeCoteau, regista statunitense 1962 - Abdelsalam El Ghrissi, calciatore marocchino 1962 - Butch Graves, cestista statunitense 1962 - Shinobu Ikeda, calciatore giapponese 1962 - Kenny Jackett, calciatore gallese 1962 - Björn Kindlund, calciatore svedese 1962 - Tracy Spencer, cantante inglese 1962 - Grigol Tsaava, calciatore georgiano 1963 - Luiz Carlos Winck, calciatore brasiliano 1963 - Wen Jiang, attore, sceneggiatore e regista cinese 1963 - Leena La Bianca, attrice pornografica statunitense 1963 - Ralf Loose, calciatore tedesco 1964 - Eduardo Borrero, allenatore di calcio colombiano 1964 - James Camazzola, hockeista e allenatore canadese 1964 - Samuel Chomba, calciatore zambiano 1964 - Luca Del Gobbo, politico italiano 1964 - Jeff Duback, calciatore statunitense 1964 - Miguel Ángel Jiménez, golfista spagnolo 1964 - Joe Mullen, calciatore australiano 1964 - Radmila Vasileva, cestista bulgara 1965 - Ricky Paull Goldin, attore statunitense 1965 - Vinnie Jones, attore e calciatore gallese 1965 - Wolfgang Ospelt, calciatore liechtensteinese 1965 - José Perdomo, calciatore uruguaiano 1965 - Rei Sakuma, doppiatrice giapponese 1965 - Patrik Sjöberg, atleta svedese 1965 - Jill Stuart, stilista statunitense 1965 - Rick Tuten, giocatore football statunitense 1966 - Adolfo Aldana, calciatore spagnolo 1966 - Yuri Amano, doppiatrice giapponese 1966 - Héctor Baldassi, arbitro di calcio argentino 1966 - Matthias Blazek, giornalista e storico tedesco 1966 - Deborah Carthy-Deu, modella portoricana 1966 - Michelle Royer, modella statunitense 1966 - Kate Schellenbach, batterista statunitense 1966 - Renaldo Turnbull, giocatore football statunitense 1966 - Eric Turner, giocatore football statunitense 1967 - Joe Flanigan, attore statunitense 1967 - Ferdinando Gandolfi, pallanuotista italiano 1967 - Hendrikus Lettinck, calciatore a 5 olandese 1967 - Glenn Zeelig, calciatore a 5 olandese 1967 - Davide Moretti, calciatore italiano 1967 - Fredrik Nordström, chitarrista svedese 1967 - Ramona Portwich, canoista tedesca 1967 - Ferdinando Signorelli, calciatore italiano 1967 - J. H. Wyman, regista canadese 1968 - DJ BoBo, cantante svizzero 1968 - Barry Buchanan, wrestler statunitense 1968 - Andrea Cionna, atleta paralimpico italiano 1968 - Roberto Dalla Vecchia, cantante italiano 1968 - Juan Alberto Espil, cestista argentino 1968 - Tom Holland, scrittore e storico inglese 1968 - Gabdulla Kassenov, calciatore a 5 kazako 1968 - Rufin Lué, calciatore ivoriano 1968 - Leila Meskhi, tennista sovietica 1968 - Gennaro Monaco, calciatore italiano 1968 - Steve Walford, calciatore inglese 1969 - Petra Behle, biatleta tedesca 1969 - Jevgēņijs Gorjačilovs, calciatore lettone 1969 - Gestur Gylfason, calciatore islandese 1969 - Marilyn Manson, statunitense 1969 - Paul McGillion, attore canadese 1969 - Tenedle, musicista italiano 1969 - Teresa Palmisano, cestista statunitense 1969 - Silvio Suárez, calciatore paraguaiano 1969 - Risto Vidaković, calciatore serbo 1969 - Luca Viscardi, conduttore radiofonico italiano 1969 - Shea Whigham, attore statunitense 1970 - David Adams, tennista sudafricano 1970 - Igor Bališ, calciatore slovacco 1970 - Vladimir Chagin, pilota di rally russo 1970 - Rodney Davis, politico statunitense 1970 - Elfi Eder, sciatrice alpina austriaca 1970 - Jurij Kovtun, calciatore russo 1970 - Cristiana Monina, velista italiana 1970 - Ylva Nowén, sciatrice alpina svedese 1970 - Gianfranco Randone, cantautore e compositore italiano 1970 - Alessio Secco, dirigente sportivo italiano 1970 - Jens Todt, calciatore tedesco 1970 - Troy Van Leeuwen, chitarrista statunitense 1970 - Oleg Veretennikov, calciatore russo 1970 - Chris Wilkinson, tennista britannico 1971 - Olivia, cantante italiana 1971 - Bjørn Otto Bragstad, calciatore norvegese 1971 - Mauro Bressan, calciatore italiano 1971 - Francesco De Angelis, violinista italiano 1971 - Heinz Kuttin, saltatore con gli sci austriaco 1971 - Diego Ronsisvalle, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano 1971 - Maciej Zieliński, cestista polacco 1972 - Pou-Soi Cheang, regista, sceneggiatore e attore cinese 1972 - Roberto Checchin, pallavolista e allenatore di pallavolo italiano 1972 - Luciana Pedraza, attrice, regista e sceneggiatrice argentina 1972 - Sakis Rouvas, cantante e attore greco 1972 - Sascha Schmitz, cantautore e musicista tedesco 1972 - Isabell Sollman, attrice svedese 1972 - Andrej Zinčenko, ciclista su strada russo 1973 - Stefano Argilli, calciatore italiano 1973 - Uday Chopra, attore indiano 1973 - Diamond Foxxx, attrice pornografica statunitense 1973 - Giacomo Giretto, pallavolista italiano 1974 - Kengo Hanazawa, fumettista giapponese 1974 - Ryan Minor, cestista, giocatore e allenatore di baseball statunitense 1974 - Aleksej Panfili, pallanuotista russo 1974 - Iwan Thomas, atleta britannico 1975 - Bradley Cooper, attore e produttore cinematografico statunitense 1975 - Warrick Dunn, giocatore football statunitense 1976 - Shintarō Asanuma, sceneggiatore, attore e doppiatore giapponese 1976 - Severin Lüthi, tennista svizzero 1976 - Shawnta Rogers, cestista statunitense 1976 - Érica Sánchez, cestista argentina 1976 - Guy Torry, attore statunitense 1976 - Diego Tristán, calciatore spagnolo 1976 - Massimiliano Varrese, attore, cantante e ballerino italiano 1976 - Matt Wachter, bassista e tastierista statunitense 1976 - Nannie de Villiers, tennista sudafricana 1977 - Étienne Alain Djissikadié, calciatore gabonese 1977 - Aleksej Medvedev, calciatore russo 1977 - Rafael Vidaurreta, cestista spagnolo 1977 - Sedric Webber, cestista statunitense 1978 - Emilia, cantante svedese 1978 - Nadia Cortassa, triatleta italiana 1978 - Sabrina Harman, militare statunitense 1978 - Yvette Higgins, pallanuotista australiana 1978 - January Jones, attrice e modella statunitense 1978 - Franck Montagny, pilota automobilistico francese 1978 - Bugz, rapper statunitense 1978 - Anke Wischnewski, slittinista tedesca 1978 - Luís Fernando de Souza, cestista brasiliano 1979 - Giuseppe Gibilisco, atleta italiano 1979 - Chitose Hajime, cantante giapponese 1979 - Håvard Klemetsen, combinatista nordico norvegese 1979 - David Kopp, ciclista su strada tedesco 1979 - Alberto Loddo, ciclista su strada italiano 1979 - Ronnie O'Brien, calciatore irlandese 1979 - Masami Tanaka, nuotatrice giapponese 1979 - K'liment'i Ts'it'aishvili, calciatore georgiano 1980 - Srđan Andrić, calciatore croato 1980 - Fabiano Assad, calciatore a 5 brasiliano 1980 - Sebastian Deisler, calciatore tedesco 1980 - Li Ting, tennista cinese 1980 - Martín Morel, calciatore argentino 1980 - Garette Ratliff Henson, attore statunitense 1980 - Marco Rigoni, dirigente sportivo e calciatore italiano 1980 - Paulo César Rocha Rosa, calciatore brasiliano 1980 - Santiago Ventura, tennista spagnolo 1980 - Jorge Zamogilny, calciatore argentino 1981 - Deadmau5, disc jockey e produttore discografico canadese 1981 - Corey Flynn, rugbista a 15 neozelandese 1981 - Allan Lalín, calciatore honduregno 1981 - Michael Mizrachi, giocatore di poker statunitense 1981 - Nikola Trajković, calciatore serbo 1981 - Tom Voyce, rugbista a 15 britannico 1982 - Neisha, cantante e pianista slovena 1982 - Luca Ansoldi, hockeista su ghiaccio italiano 1982 - Ansley Cargill, tennista statunitense 1982 - Karel Geraerts, calciatore belga 1982 - Janica Kostelić, sciatrice alpina croata 1982 - Nukri Manchkhava, calciatore georgiano 1982 - Bledar Mançaku, calciatore albanese 1982 - Giovanni Pasquale, calciatore italiano 1982 - Jaroslav Plašil, calciatore ceco 1982 - Maki Tsukada, judoka giapponese 1982 - Morgan Turinui, rugbista a 15 australiano 1982 - Benoît Vaugrenard, ciclista su strada francese 1983 - Filip Adamski, canottiere tedesco 1983 - Ferran Corominas, calciatore spagnolo 1983 - Zhu Fangyu, cestista cinese 1983 - Ivan Krstanović, calciatore bosniaco 1983 - Ken Leemans, calciatore belga 1983 - Marlon Roudette, cantautore inglese 1984 - Derrick Atkins, atleta bahamense 1984 - Xavier García, pallanuotista spagnolo 1984 - Wojciech Jarmuż, calciatore polacco 1984 - Valentina Novikova, fondista russa 1984 - Andrew Sardella, attore canadese 1984 - Giuseppe Scurto, calciatore italiano 1984 - Zhang Shuo, ginnasta cinese 1984 - Ikechukwu Uche, calciatore nigeriano 1984 - Håvard Vad Petersson, giocatore di curling norvegese 1984 - César Valoyes, calciatore colombiano 1985 - Aline Bonjour, sciatrice alpina svizzera 1985 - Dan Cage, cestista e dirigente sportivo statunitense 1985 - Ludovic Guerriero, calciatore francese 1985 - Kazuki Hara, calciatore giapponese 1985 - Hamdi Harbaoui, calciatore tunisino 1985 - Danielle Lins, pallavolista brasiliana 1985 - Mercedes Peris, nuotatrice spagnola 1985 - Saša Stamenković, calciatore serbo 1985 - Fabienne Suter, sciatrice alpina svizzera 1985 - Filip Trejbal, sciatore alpino ceco 1986 - Ehsan Hatem, modella egiziana 1986 - Teppei Koike, cantante e attore giapponese 1986 - Deepika Padukone, attrice e modella indiana 1986 - Milan Perendija, calciatore serbo 1986 - Jeanvion Yulu-Matondo, calciatore della Repubblica Democratica del Congo 1986 - Jana Šemjakina, schermitrice ucraina 1987 - Baha' Abdel-Rahman, calciatore giordano 1987 - Migjen Basha, calciatore svizzero 1987 - Steve Bezzina, calciatore maltese 1987 - Kristin Cavallari, attrice e personaggio televisivo statunitense 1987 - Chris Fillmore, pilota motociclistico statunitense 1987 - Petr Janda, calciatore ceco 1987 - Tan Miao, nuotatrice cinese 1987 - Achille Pensy, calciatore nigeriano 1987 - Kyle Spain, cestista statunitense 1987 - Antônio Flávio, calciatore brasiliano 1988 - Juan Antonio, calciatore argentino 1988 - Luke Daniels, calciatore britannico 1988 - Baba Diawara, calciatore senegalese 1988 - Ion Echaide, calciatore spagnolo 1988 - Nikola Kalinić, calciatore croato 1988 - Moses Lamidi, calciatore tedesco 1988 - Miroslav Raduljica, cestista serbo 1988 - Andrea Segnalini, pallavolista italiano 1988 - Carlos Silveira da Graça, calciatore capoverdiano 1988 - Lewis Stevenson, calciatore scozzese 1988 - Tremaine Stewart, calciatore giamaicano 1988 - Jonathan Tehau, calciatore 1989 - Kim Kuk-Jin, calciatore nordcoreano 1989 - Carlos Wilson Cachicote da Rocha, calciatore portoghese 1989 - Vitor Gomes Pereira Junior, calciatore brasiliano 1989 - Mike Harris, giocatore football statunitense 1989 - Krisztián Németh, calciatore ungherese 1989 - Yasin Pehlivan, calciatore austriaco *1990 - Aljaksej Haŭrylovič, calciatore bielorusso 1990 - Barış Memiş, calciatore turco 1990 - Christopher Washburn, pallanuotista italiano 1990 - Gëzim Krasniqi, calciatore albanese 1990 - José Luis Palomino, calciatore argentino 1990 - Juan Fuentes, calciatore spagnolo 1990 - Justin Lee, calciatore statunitense 1990 - Leroy Fer, calciatore olandese 1990 - Ralph Sampson, cestista statunitense 1990 - Shane Gibson, cestista statunitense 1990 - Stefano Luongo, pallanuotista italiano 1991 - Bi Jinhao, calciatore cinese 1991 - Chiara Paroni, calciatrice italiana 1991 - Daniel Pacheco, calciatore spagnolo 1991 - Denis Alibec, calciatore rumeno 1991 - Eric Fisher, giocatore football statunitense 1991 - Eugen Gopko, calciatore ucraino 1991 - Felipe Bertoldo, calciatore est-timorese 1991 - Gevorg Badalyan, calciatore armeno 1991 - Kayla Alexander, cestista canadese 1991 - Natnael Berhane, ciclista su strada eritreo 1991 - Pasquale Gabriele, pallavolista italiano 1991 - Rahel Kiwic, calciatrice svizzera 1991 - Soner Aydoğdu, calciatore turco 1992 - Afriyie Acquah, calciatore ghanese 1992 – Jan Mikula, calciatore ceco 1992 - Karim Gharbi, judoka sammarinese 1992 - Landon Liboiron, attore canadese 1992 - Paddy Jackson, rugbista britannico 1992 - Stephan Leyhe, sciatore tedesco 1992 - Suki Waterhouse, attrice britannica 1992 - Trent Sainsbury, calciatore australiano 1992 - Trevor Philp, sciatore alpino canadese 1992 - Waleed Salem Al-Lami, calciatore iracheno 1993 – Alex Trivellato, hockeista italiano 1993 - Christophe Bertjens, calciatore belga 1993 - De'Anthony Thomas, giocatore football statunitense 1993 - Franz Drameh, attore britannico 1993 – Jolanda Neff, ciclista svizzera 1993 - Marco Laganà, cestista italiano 1993 – Nate Orchard, giocatore football statunitense 1993 - Oswald Caraballo, giocatore baseball venezuelano 1993 – Phillip Dorsett, giocatore football statunitense 1993 - Tomáš Malec, calciatore slovacco 1993 - Vladimir Zubarev, calciatore russo 1994 - Abdoulaye Keita, calciatore maliano 1994 - Brandon Vincent, calciatore statunitense 1994 - Claudiu Bumbă, calciatore rumeno 1994 - Dominik Kovačić, calciatore croato 1994 - Fernando Quesada, calciatore spagnolo 1994 – Jong Kwang-sok, calciatore nordcoreano 1995 - Faisal Bangal, calciatore mozambicano 1996 - Cheick Diallo, cestista maliano 1996 - Iosefo Verefou, calciatore figiano 1996 - Malachi Richardson, cestista statunitense 1996 - Max Baldry, attore britannico 1996 - Nicol Delago, sciatrice alpina italiana 1996 - Nicolás Tripichio, calciatore argentino 1996 - Tove Almqvist, calciatrice svedese 1996 - Tyler Ulis, cestista statunitense 1997 - Jesús Vallejo, calciatore spagnolo 1997 - Manfredas Ruzgis, calciatore lituano 1997 - Zhang Yuning, calciatore cinese 1999 - Marc Yu, pianista cinese 1999 - Miguelito, cantante portoricano 1999 - Simone Barontini, atleta italiano 