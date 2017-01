Nasce il 6 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 6 gennaio La lista contiene circa 790 persone Moses Hardy, militare statunitense 1256 - Gertrude di Helfta, religiosa tedesca 1367 - Riccardo II d'Inghilterra 1384 - Edmund Holland, nobile inglese 1412 - Giovanna d'Arco 1486 - Martin Agricola, compositore tedesco 1493 - Olaus Petri, religioso svedese 1499 - Giovanni d'Ávila, presbitero spagnolo 1525 - Giulio Claro, giurista italiano 1525 – Kaspar Peucer, medico, matematico tedesco 1548 - Francesco Panigarola, vescovo cattolico italiano 1561 - Thomas Fincke, matematico e fisico danese 1580 - John Smith di Jamestown, scrittore britannico 1582 - Alonso de Contreras, scrittore spagnolo 1585 - Gerolamo De Franchi Toso, doge 1585 - Claude Favre de Vaugelas, grammatico francese 1587 - Gaspar de Guzmán y Pimentel, politico spagnolo 1588 - Elizabeth Stanley, nobildonna e scrittrice inglese 1593 - Francesca Farnese, monaca e badessa italiana 1603 - Giulio Gabrielli il Vecchio, cardinale italiano 1611 - Chongzhen 1619 - Gebhard XXV von Alvensleben, poeta tedesco 1621 - Gioacchino, arcivescovo ortodosso russo 1631 - Anne Hamilton, nobildonna scozzese 1635 - Carlo Musitano, scrittore italiano 1647 - Cristiano di Schwarzburg-Sondershausen 1650 - Nicola da Longobardi, religioso italiano 1651 - Giulio Antonio Averoldi, letterato italiano 1653 - Cristiano di Sassonia-Eisenberg 1655 - Eleonora del Palatinato-Neuburg 1665 - Carlo di Nassau-Saarbrücken, nobile tedesco 1667 - Maria Teresa di Borbone-Francia 1669 - Isabella di Braganza, principessa portoghese 1679 - Gaspar de Molina y Oviedo, cardinale spagnolo 1692 - Francesco Maria Zanotti, scrittore italiano 1695 - Giuseppe Sammartini, oboista italiano 1702 - José de Nebra, compositore spagnolo 1704 - Maria Lanceata Morelli, monaca italiana 1714 - Percivall Pott, chirurgo britannico 1719 - Ignazio Marabitti, scultore italiano 1722 - Andrea Gioannetti, cardinale italiano 1731 - Ludovico Eugenio di Württemberg 1736 - Patrick Brydone, scienziato scozzese 1754 - Amedeo Bruno di Samone, vescovo italiano 1756 - Gaspare Landi, pittore italiano 1760 - Antoinette Gabrielle Danton, francese 1761 - Baldassarre Audiberti, religioso francese 1762 - Dionigi Strocchi, letterato italiano 1769 - Jean-Baptiste Cacault, generale francese 1770 - Andrea Ferrari, generale italiano 1772 - Giuseppe Maria Bozzi, vescovo italiano 1775 - Auguste Jean Ameil, generale francese 1775 - Giuseppe Poerio, patriota italiano 1776 - Ferdinand von Schill, ufficiale prussiano 1777 - Giovanni Francesco Pressenda, liutaio italiano 1777 - Charles-Guillaume Étienne, politico francese 1783 - Giuseppe Ugolini, cardinale italiano 1785 - Andrea Mustoxidi, storico greco 1786 - Gaspare del Bufalo, presbitero italiano 1787 - Gaspard de la Fontaine, politico lussemburghese 1789 - Giuseppe Andreoli, prete e patriota italiano 1793 - James Madison Porter, politico statunitense 1795 - Anselme Payen, chimico francese 1797 - Edward Turner Bennett, zoologo inglese 1798 - Melchior von Diepenbrock, cardinale tedesco 1798 - Marie Dorval, attrice francese 1799 - Jedediah Smith, scrittore statunitense 1800 - Anna Maria Hall, scrittrice irlandese 1801 - Louis-Édouard Cestac, presbitero francese 1802 - Giovanni Gabriele Perboyre, presbitero francese 1803 - Henri Herz, compositore e pianista austriaco 1804 - Anna Plochl, nobile austriaca 1806 - Charles Frédéric Martins, geologo francese 1806 - Jean-François Gigoux, pittore e litografo francese 1807 - Joseph Holt, politico e militare statunitense 1807 - Joseph Petzval, inventore ungherese 1810 - Gustavo Ponza di San Martino, politico italiano 1811 - Giuseppe Campanelli 1812 - Melchora Aquino, rivoluzionaria filippina 1812 - Catherine Glynne, nobildonna gallese 1813 - Charles Lanyon, architetto britannico 1813 - Paul Ludolf Melchers, cardinale tedesco 1814 - Augusto Chapdelaine, missionario francese 1816 - Giovanni Morandini, politico italiano 1817 - J.J. McCarthy, architetto irlandese 1819 - Baldassare Verazzi, pittore italiano 1822 - Menyhért Lónyay, politico ungherese 1822 - Heinrich Schliemann, archeologo tedesco 1824 - Gottardo Aldighieri, baritono italiano 1825 - Felice Giordano, alpinista italiano 1826 - Adolf Kirchhoff, filologo tedesco 1828 - Herman Grimm, scrittore tedesco 1828 - Jean Louis Émile Boudier, micologo francese 1832 - Gustave Doré, pittore francese 1832 - Ludovico Jacobini, cardinale italiano 1834 - Pirro Aporti, politico italiano 1835 - Ergisto Bezzi, patriota italiano 1835 - Cezar' Antonovič Kjui, compositore russo 1836 - Truman H. Safford, astronomo statunitense 1837 - Juan Lindolfo Cuestas, politico uruguaiano 1838 - Max Bruch, compositore tedesco 1839 - Arthur Gore, diplomatico irlandese 1842 - Clarence King, alpinista statunitense 1842 - Eugenio Popovich, giornalista italiano 1843 - Francesco Genala, politico italiano 1845 - Vladimir Lamsdorf, politico russo 1847 - Milovan Glišić, scrittore serbo 1848 - Hristo Botev, giornalista bulgaro 1848 - Manuel González Prada, politico peruviano 1848 - Uberto Dell'Orto, pittore italiano 1849 - Louis Havet, filologo francese 1850 - Eduard Bernstein, politico tedesco 1850 - Guglielmo Romiti, anatomista italiano 1851 - Giuseppe Bonamici, docente italiano 1851 - Pasquale Celommi, pittore italiano 1852 - Ugo Ferrandi, esploratore italiano 1853 - Woodbridge Nathan Ferris, politico statunitense 1855 - Cesare Vivante, giurista italiano 1856 - Giuseppe Martucci, pianista italiano 1856 - Lorenzo Ellero, politico italiano 1858 - Albert Henry Munsell, inventore statunitense 1858 - Luisa di Schleswig-Glücksburg, nobildonna tedesca 1858 - Sébastien Faure, pedagogista francese 1859 - Alfred-Henri-Marie Baudrillart, cardinale francese 1859 - Henry E. Dixey, attore statunitense 1859 - Samuel Alexander, filosofo australiano 1859 - Settimio Piacentini, generale italiano 1861 - Christoffel Hooijkaas, velista olandese 1861 - Emilio De Marchi, tenore italiano 1861 - Victor Horta, architetto belga 1862 - August Oetker, imprenditore tedesco 1863 - Adolf Paul, scrittore svedese 1863 - Sydney Martineau, schermidore britannico 1864 - Giovanni Anfossi, pianista italiano 1864 - Thomas Dewar, imprenditore scozzese 1865 - Augusto Graziani, economista italiano 1865 - Nicholas Marr, storico georgiano 1866 - Dante Cappelli, attore italiano 1866 - Eugenio Ruspoli, esploratore italiano *1867 - Baldomero Lillo, scrittore cileno 1868 - Vittorio Monti, violinista italiano 1869 - Charles Moulin, pittore francese 1869 - Antoni Rewera, presbitero polacco 1870 - Gustav Bauer, politico tedesco 1870 - Aleardo Terzi, pubblicitario italiano 1871 - Frank Dummerth, canottiere statunitense 1871 - Salvatore Poddighe, poeta italiano 1871 - Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, poeta italiano 1872 - Aleksandr Nikolaevič Skrjabin, pianista russo 1873 - Francesco Zanardi, politico italiano 1874 - Adolfo De Carolis, pittore italiano 1874 - Fred Niblo, regista e attore statunitense 1874 - Sidney Wright, scrittore britannico 1875 - Elisabeth von Gutmann, nobile austriaca 1876 - Məşədi Əzizbəyov, politico azero 1877 - Primo Cavellini, dirigente sportivo italiano 1877 - Gaspare Goggi, presbitero italiano 1877 - Giuseppe Placido Nicolini, vescovo italiano 1878 - Marian Ellis, attivista inglese 1878 - Adeline Genée, ballerina britannica 1878 - Carl Sandburg, poeta statunitense 1880 - Tom Mix, attore statunitense 1881 - Bernardo De Muro, tenore italiano 1882 - Aleksandra Ekster, pittrice russa 1882 - Felice Guarneri, politico italiano 1882 - Fan Stilian Noli, politico albanese 1882 - Sam Rayburn, politico statunitense 1882 - Maria Anna d'Asburgo-Teschen, austriaca 1883 - Frank Haller, pugile statunitense 1882 - Clemente Rebora, presbitero italiano 1882 - Florence Turner, attrice statunitense 1882 - Heinrich Vollmer, ingegnere tedesco 1886 - Erik Bergström, calciatore svedese 1887 - Ernesto Torrusio, politico italiano 1888 - Camillo Pilotto, attore italiano 1890 - Ettore De Michele, calciatore italiano 1890 - Georges Rigal, pallanuotista francese 1890 - Hendrik Cornelis Siebers, ornitologo olandese 1890 - Aldo Vitali, enigmista italiano 1891 - Rochus Gliese, attore tedesco 1892 - Ludwig Berger, attore tedesco 1893 - Epifanio Li Puma, politico italiano 1893 - Vincas Mykolaitis-Putinas, scrittore lituano 1893 - Bigio Vielmi, calciatore italiano 1894 - Eso Peluzzi, pittore italiano 1895 - George Howard, militare inglese 1895 - Rita Montagnana, politica italiana 1896 - Riccardo Bauer, politico italiano 1896 - Lydia Johnson, attrice russa 1897 - Carl Riegel, calciatore tedesco 1897 - Pippo Rizzo, pittore e scultore italiano 1897 - Ferenc Szálasi, politico ungherese 1897 - Ionel Teodoreanu, scrittore romeno 1898 - Livio Gemo, calciatore italiano 1899 - Phyllis Haver, attrice statunitense 1899 - Ugo Schiffo, calciatore italiano 1899 - Max Simon, militare tedesco 1900 - Roberto Terracini, scultore italiano 1901 - Pietro Berri, medico e musicologo italiano 1901 - Johanna de Boer, schermitrice olandese 1901 - Nikolaj Afanas'evič Krjučkov, attore sovietico 1902 - Kinji Imanishi, antropologo giapponese 1902 - Dagobert D. Runes, filosofo austro-ungarico 1902 - Jia Ruskaja, danzatrice italiana 1903 - Mafalda Favero, soprano italiano 1903 - Walter Nigg, teologo svizzero 1903 - Francis L. Sullivan, attore britannico 1904 - Luigi Russo, politico italiano 1904 - Cesare Zancanaro, calciatore italiano 1905 - Baltasar Albéniz, calciatore spagnolo 1905 - Vicente Bachero, ciclista spagnolo 1905 - Giovanni Ferrero, imprenditore italiano 1905 - Eric Frank Russell, scrittore britannico 1906 - Aimone Lo Prete, calciatore italiano 1907 - Dionisio Mejía, calciatore messicano 1908 - Johann Hoffmann, calciatore austriaco 1908 - Karl Joppich, calciatore tedesco 1908 - Sverre Kvammen, calciatore norvegese 1909 - Elio Civinini, calciatore italiano 1910 - Kid Chocolate, pugile cubano 1910 - Giuseppe Tramarollo, politico italiano 1911 - Armando Massiglia, calciatore italiano 1911 - Silvio Micheli, scrittore italiano 1911 - Jan Wasiewicz, calciatore polacco 1912 - Arturo Boniforti, calciatore italiano 1912 - Jacques Ellul, teologo francese 1912 - Danny Thomas, attore statunitense 1912 - António Vieira, calciatore portoghese 1912 - José Pedro Galvão de Sousa, filosofo brasiliano 1913 - Willi Fricke, calciatore tedesco 1913 - Edward Gierek, politico polacco 1913 - Max Théret, imprenditore francese 1913 - Loretta Young, attrice statunitense 1914 - Vittorio Bodini, poeta italiano 1914 - David Bruce, attore statunitense 1914 - Federico Caffè, economista italiano 1915 - Ioan Bogdan, calciatore rumeno 1915 - Ibolya Csák, atleta ungherese 1915 - John Lilly, psicoanalista statunitense 1915 - Alan Watts, filosofo inglese 1916 - Laurdes Cavallari, giocatore di biliardo italiano 1916 - Antonio Fusco, calciatore italiano 1916 - Vito Miceli, generale e politico italiano 1917 - Dino Gifford, calciatore italiano 1917 - Antonio Scialdone, ammiraglio italiano 1918 - Jakob Balzert, calciatore tedesco 1918 - Hollis Chenery, economista statunitense 1919 - Roy Cochran, atleta statunitense 1920 - Ferdinando Chevrier, pittore italiano 1920 - Henry Corden, attore canadese 1920 - Giovanni D'Ascenzi, vescovo cattolico italiano 1920 - John Maynard Smith, biologo inglese 1920 - Sun Myung Moon, predicatore sudcoreano 1920 - Dante Nardi, calciatore italiano 1920 - Ipoustéguy, disegnatore francese 1921 - Adriana Facchetti, attrice italiana 1921 - Egidio Feruglio, ciclista italiano 1921 - Luisa Garella, attrice italiana 1921 - Guido Lelli, ciclista italiano 1921 - Freddie Lewis, cestista statunitense 1922 - Tabaré Borges, cestista uruguaiano 1922 - Paolo Carlini, attore italiano 1922 - Cecil Hankins, cestista statunitense 1922 - Eusebio Tejera, calciatore uruguaiano 1923 - Carlo Cesarini da Senigallia, scenografo italiano 1923 - Leonardo Garilli, imprenditore italiano 1923 - Giorgio Magnaghi, calciatore italiano 1923 - Jimmy Mullen, calciatore inglese 1924 - Alfredo Milani, pilota motociclistico italiano 1924 - Dick Rathmann, pilota automobilistico statunitense 1924 - Earl Scruggs, chitarrista statunitense 1924 - Erwin Strempel, calciatore tedesco 1925 - Regina di Sassonia-Meiningen, nobile tedesca 1925 - John DeLorean, imprenditore statunitense 1925 - Giuseppe Ganduscio, poeta italiano 1925 - Giovanni Grazzini, critico cinematografico italiano 1925 - Luciano Liggio, criminale italiano 1925 - Alfredo Pasotti, ciclista italiano 1926 - Armando Aste, alpinista italiano 1926 - Pat Flaherty, pilota automobilistico statunitense 1926 - Kid Gavilán, pugile cubano 1926 - Mickey Hargitay, attore ungherese 1926 - Duane Klueh, cestista statunitense 1926 - Enzo Sacchi, pistard italiano 1926 - Walter Sedlmayr, attore tedesco 1928 - Capucine, attrice e modella francese 1928 - Giovanni Attanasio, attore italiano 1928 - Pietro Biglino, calciatore italiano 1928 - Giuseppe Russo, carabiniere italiano 1928 - Pasquale Vivolo, calciatore italiano 1929 - Babrak Karmal, politico afghano 1929 - Francesco Martorelli, politico italiano 1929 - Luigi Tassinari, politico italiano 1930 - Alfonso Brescia, regista italiano 1930 - Erich Bäumler, calciatore tedesco 1930 - Charles Kalani Jr., attore statunitense 1930 - Luigi Lucherini, politico italiano 1930 - Vic Tayback, attore statunitense 1931 - E. L. Doctorow, scrittore statunitense 1931 - Juan Goytisolo, scrittore spagnolo 1931 - Enrique Hormazábal, calciatore cileno 1931 - Tom Marshall, cestista statunitense 1932 - Jesús Galdeano, ciclista spagnolo 1932 - Stewart Imlach, calciatore scozzese 1932 - David Leland, attore statunitense 1932 - Angelo Mainardi, giornalista italiano 1932 - Tito Maniacco, scrittore italiano 1932 - José Saraiva Martins, cardinale portoghese 1933 - Oleg Makarov, cosmonauta sovietico 1933 - Michele Saponara, politico italiano 1933 - Justo Tejada, calciatore spagnolo 1933 - Mario Uderzo, scrittore italiano 1934 - William Browder, matematico statunitense 1934 - Francesco Curci, politico italiano 1934 - Vincenzo Muccioli, imprenditore italiano 1934 - Sylvia Syms, attrice britannica 1935 - Tommaso Assi, atleta italiano 1935 - Federico Bilbao, calciatore spagnolo 1935 - Visconte Frontera, politico italiano 1935 - Nancy Johnson, politica statunitense 1935 - Vasil Metodiev, calciatore bulgaro 1935 - Gerald R. Molen, produttore statunitense 1935 - Egisto Sarnelli, cantante e chitarrista italiano 1936 - Anton Allemann, calciatore svizzero 1936 - Charles Corver, arbitro di calcio olandese 1936 - Darlene Hard, tennista statunitense 1936 - Antonio López García, pittore spagnolo 1936 - Pasquale Pistorio, dirigente d'azienda italiano 1936 - Julio María Sanguinetti, politico uruguaiano 1936 - Levi Stubbs, baritono statunitense 1936 - Peppino De Lucaitaliano 1937 - Luigi Arienti, ciclista italiano 1937 - Paolo Conte, cantautore italiano 1937 - Ludvík Daněk, atleta cecoslovacco 1937 - Harri Holkeri, politico finlandese 1937 - Hans-Dieter Krampe, calciatore tedesco 1937 - Liana Orfei, circense italiana 1938 - Adriano Celentano, showman italiano 1938 - William E. Connolly, politologo statunitense 1938 - Giampaolo Fabris, sociologo italiano 1938 - Luca Luchetti, scultore e pittore italiano 1938 - Mario Rodríguez Cobos, scrittore argentino 1938 - Hermann Stöcker, calciatore tedesco 1938 - Stefano Torossi, compositore italiano 1939 - Valerij Lobanovs'kyj, calciatore sovietico 1939 - Murray Rose, nuotatore australiano 1939 - Francesco Pio Tamburrino, arcivescovo italiano 1939 - Larisa Efimovna Šepit'ko, regista sovietica 1940 - John Byrne, artista scozzese 1940 - Olga Georges-Picot, attrice francese 1940 - Van McCoy, musicista, cantautore statunitense 1941 - Philippe Busquin, politico belga 1941 - Rainer Ohlhauser, calciatore tedesco 1942 - Roberto Peccei, fisico italiano 1943 - Barry Altschul, batterista statunitense 1943 - Bruno Campanella, direttore d'orchestra italiano 1943 - Tina Femiano, attrice italiana 1943 - Osvaldo Soriano, giornalista argentino 1943 - Emanuele Taglietti, pittore italiano 1943 - Terry Venables, calciatore britannico 1943 - David Zard, italiano 1944 - Pak Li-Sup, calciatore nordcoreano 1944 - Bonnie Franklin, attrice statunitense 1944 - Elvio Giudici, critico musicale italiano 1944 - Richard Muller, fisico statunitense 1944 - Alan Stivell, cantautore francese 1944 - Rolf Zinkernagel, medico svizzero 1945 - Athos Bigongiali, scrittore italiano 1945 - Virginio Canzi, calciatore italiano 1945 - Barry John, rugbista a 15 gallese 1945 - Roland Losert, schermidore austriaco 1945 - Saturnino Osorio, calciatore salvadoregno 1945 - Cesare Poli, calciatore italiano 1945 - James Senese, sassofonista italiano 1945 - Robyn Thorn, nuotatrice australiana 1946 - Ahmad al-Tayyib, teologo egiziano 1946 - Antón Arieta, calciatore spagnolo 1946 - Syd Barrett, cantautore britannico 1946 - Alberto Botta, politico italiano 1946 - Antonino Fiorile, calciatore italiano 1946 - Giuseppe Giammarinaro, politico italiano 1946 - Duccio Sissia, attore italiano 1947 - Sandy Denny, cantautrice britannica 1947 - Andréa Ferréol, attrice francese 1947 - Howard Georgi, fisico statunitense 1947 - Ian Millar, cavaliere canadese 1947 - Franco Pezzato, calciatore italiano 1948 - Guy Spence Gardner, astronauta statunitense 1948 - Pedro Lavín, calciatore spagnolo 1948 - Bob Wise, politico statunitense 1949 - Mike Boit, atleta keniota 1949 - Salvatore Rossi, economista italiano 1949 - Carolyn D. Wright, poetessa statunitense 1950 - Carmelo Cabrera, cestista spagnolo 1950 - Richard Norton, attore australiano 1950 - Massimo Rao, artista italiano 1951 - Giovanni Bertini, calciatore italiano 1951 - Ahron Daum, rabbino israeliano 1951 - Pierangelo Ferrari, politico italiano 1951 - Maurizio Giannini, scrittore italiano 1951 - Cataldo Naro, arcivescovo cattolico italiano 1951 - Kim Wilson, armonicista statunitense 1952 - Larry Booker, wrestler statunitense 1952 - Rafael Rullán, cestista spagnolo 1952 - Frank Sivero, attore italiano 1953 - Valerio Festi, imprenditore italiano 1953 - Michel Frutschi, pilota motociclistico svizzero 1953 - Tomislav Ivčić, politico croato 1953 - Manfred Kaltz, calciatore tedesco 1953 - Angelo Stano, fumettista italiano 1953 - Malcolm Young, chitarrista britannico 1954 - Norbert Hahn, slittinista tedesco orientale 1954 - Hans Robert Hiegel, architetto tedesco 1954 - Yūji Horii, autore di videogiochi giapponese 1954 - Anthony Minghella, regista britannico 1954 - Karen Moras, nuotatrice australiana 1954 - Luis Ramírez Zapata, calciatore salvadoregno 1954 - Trudie Styler, attrice inglese 1955 - Michele Ainis, costituzionalista italiano 1955 - Rowan Atkinson, attore britannico 1955 - Franco Bonisoli, terrorista italiano 1955 - Donatella Damiani, attrice italiana 1955 - Constanze Engelbrecht, attrice tedesca 1955 - Alberto Lanteri, pittore italiano 1955 - Pieraldo Nemo, calciatore italiano 1955 - Pietro Ruisi, calciatore italiano 1955 - Ercüment Sunter, allenatore basket turco 1956 - Tschen La Ling, calciatore olandese 1956 - Antonio Rondon, calciatore italiano 1956 - Elizabeth Strout, scrittrice statunitense 1956 - Justin Welby, teologo inglese 1956 - Clive Woodward, rugbistabritannico 1957 - Franca Chiaromonte, politica 1957 - Michael Foale, astronauta britannico 1957 - Armin Romstedt, calciatore tedesco 1958 - Shlomo Glickstein, tennista israeliano 1958 - João Leithardt Neto, calciatore brasiliano 1958 - Ljudmila Putina, politica russa 1959 - Claudio Cesetti, scacchista italiano 1959 - Giancarlo Dametto, pallavolista italiano 1959 - Giovanni Legnini, politico italiano 1959 - José Luis Llorente, cestista spagnolo 1959 - Fulvio Lorigiola, rugbista italiano 1959 - Alberto Melloni, storico italiano 1959 - Shuzo Nakamura, calciatore giapponese 1959 - Fuyumi Sōryō, fumettista giapponese 1960 - Paul Azinger, golfista statunitense 1960 - Claudio De Tommasi, disc jockey italiano 1960 - Filippo Di Mulo, allenatore di atletica leggera italiano 1960 - Ademir Roque Kaefer, calciatore brasiliano 1960 - Nigella Lawson, giornalista britannica 1960 - Howie Long, attore statunitense 1960 - Frank Lucas, politico statunitense 1960 - Angela Schmidt-Foster, fondista canadese 1960 - Muzz Skillings, bassista statunitense 1961 - Cesare Bussi, atleta e bobbista italiano 1961 - Georges Jobé, pilota motociclistico belga 1961 - Nigel Melville, rugbista britannico 1961 - Sara Paglini, politica italiana 1961 - Kay Rush, giornalista statunitense 1962 - Ninni Bruschetta, attore italiano 1962 - Jorge Cordero, calciatore peruviano 1962 - Sean Landeta, giocatore football australiano 1962 - Orazio Antonio Licandro, politico italiano 1962 - Daniel Mahrer, sciatore svizzero 1962 - Nabil Salameh, giornalista palestinese 1962 - Hiroyuki Takahashi, calciatore giapponese 1963 - Alfie Cox, pilota motociclistico sudafricano 1963 - Tony Halme, politico finlandese 1963 - Paul Kipkoech, atleta keniota 1963 - Eugene McDowell, cestista statunitense 1963 - Philippe Perrin, astronauta francese 1964 - Arbën Arbëri, calciatore albanese 1964 - Davide Ballardini, calciatore italiano 1964 - Charles Haley, giocatore football statunitense 1964 - Gaetano Longo, scrittore italiano 1964 - Jacqueline Moore, wrestler statunitense 1964 - Mario Occhiuto, architetto e politico italiano 1964 - Laura Palazzani, filosofa italiana 1964 - Giacomo Pueroni, fumettista italiano 1964 - Rafael Vidal, nuotatore venezuelano 1964 - Dwayne Washington, cestista statunitense 1965 - Marco Branca, calciatore italiano 1965 - Marianne Dahlmo, fondista norvegese 1965 - Bjørn Lomborg, ambientalista danese 1965 - Tim McDonald, giocatore football statunitense 1965 - Christine Wachtel, atleta tedesca 1966 - Attilio Lombardo, calciatore italiano 1966 - Andrea Mazzaferro, calciatore italiano 1966 - Emanuela Munerato, politica italiana 1966 - Allah Rakha Rahman, compositore indiano 1966 - Álvaro Teherán, cestista colombiano 1967 - DJ Dado, disc jockey italiano 1967 - Miguel Gómez, schermidore spagnolo 1967 - Matteo Motterlini, filosofo italiano 1967 - Satya Nadella, dirigente d'azienda indiano 1967 - Luís Filipe Vieira Carvalho, calciatore portoghese 1968 - Claudia Grigorescu, schermitrice rumena 1968 - Alberto Nardi, calciatore italiano 1968 - John Singleton, regista statunitense 1969 - Joey Lauren Adams, attrice statunitense 1969 - Danilo De Summa, attore italiano 1969 - Ilie Dumitrescu, calciatore rumeno 1969 - Karin Ersson, fondista svedese 1969 - Vincenzo Natali, attore canadese 1969 - Roberto Paoli, architetto e designer italiano 1969 - Norman Reedus, attore e modello statunitense 1969 - Ari Sulander, hockeista finlandese 1970 - Leonardo Astrada, calciatore argentino 1970 - Darrell Bevell, allenatore football statunitense 1970 - Rubén Capria, calciatore argentino 1970 - Fernando Carrillo, attore venezuelano 1970 - Canko Cvetanov, calciatore bulgaro 1970 - Sofia Kligkopoulou, cestista greca 1970 - Radoslav Látal, calciatore ceco 1970 - Ahmad Jamil Madani, calciatore saudita 1970 - Angelo Petracca, carabiniere italiano 1970 - Francisco Rotllán, calciatore messicano 1971 - Choi Moon-Sik, calciatore sudcoreano 1971 - Álvaro Misael Alfaro, calciatore salvadoregno 1971 - Vladislav Bobrik, ciclista russo 1971 - Franco Cavegn, sciatore svizzero 1971 - Vincenzo Esposito, calciatore italiano 1971 - Darius Maskoliūnas, cestista lituano 1971 - Karin Slaughter, scrittrice statunitense 1972 - Paris Elia, calciatore cipriota 1972 - Nek, cantautore italiano 1972 - Pascal Nouma, calciatore francese 1973 - Christian Clem, calciatore norvegese 1973 - Edoardo Ponti, regista italiano 1973 - Luke Vibert, musicista britannico 1974 - Edgars Burlakovs, calciatore lettone 1974 - Paolo Camossi, atleta italiano 1974 - Milka Chulina, modella venezuelana 1974 - Fernando Correa, calciatore uruguaiano 1974 - Paul Grant, cestista statunitense 1974 - L. T. Hutton, produttore statunitense 1974 - Svitlana Kozačenko, cestista ucraina 1974 - Lee Sang-il, regista sudcoreano 1974 - Barry Williams, rugbista britannico 1975 - Trond Andersen, calciatore norvegese 1975 - Jan Budin, cestista italiano 1975 - Ricardo Santos, giocatore di beach volley brasiliano 1975 - Nicole DeHuff, attrice statunitense 1975 - Yukana, doppiatrice e cantante giapponese 1975 - Oleksandr Spivak, calciatore ucraino 1975 - Josico, calciatore spagnolo 1976 - Roberto Bergersen, cestista statunitense 1976 - Chun Lee-kyung, pattinatrice sudcoreana 1976 - David Di Michele, calciatore italiano 1976 - Jeremy Linn, nuotatore statunitense 1976 - Danny Pintauro, attore statunitense 1976 - Judith Rakers, giornalista tedesca 1976 - Marco Sassella, cestista svizzero 1976 - Daniel Tynell, fondista svedese 1976 - Johnny Yong Bosch, attore statunitense 1976 - Massimo Zedda, politico italiano 1976 - Kristijan Đorđević, calciatore serbo 1977 - Lisa, cantante italiana 1977 - Tom Boxer, cantante rumeno 1977 - Damir Mirković, cestista bosniaco 1977 - Manfred Reichegger, scialpinista italiano 1977 - Yadiletsy Ríos, cestista cubana 1977 - Dalibor Višković, calciatore croato 1977 - Adrianne Wadewitz, docente statunitense 1978 - Francesco Demuro, tenore italiano 1978 - Renaud Dion, ciclista su strada francese 1978 - Pépito Elhorga, rugbista a 15 francese 1978 - Eldorado Merkoçi, calciatore albanese 1978 - Rubén Ramírez Hidalgo, tennista spagnolo 1978 - Cédric Roussel, calciatore belga 1978 - Ayano Tsuji, cantante giapponese 1979 - Chanée, cantante danese 1979 - Daniele Desiderio, pallavolista italiano 1979 - Karim Ghazi, calciatore algerino 1979 - Christian Gille, canoista tedesco 1979 - Guido Guidesi, politico italiano 1979 - Camila Grey, cantante statunitense 1979 - Ol'ga Ivanova, atleta russa 1979 - Juris Laizāns, calciatore lettone 1979 - Kenny Moreno, pallavolista colombiana 1979 - Lazarus Muhoni, calciatore zimbabwese 1979 - Jarno Müller, pilota motociclistico tedesco 1980 - Gabriele Bocciarelli, attore italiano 1980 - Robert Gier, calciatore inglese 1980 - Steed Malbranque, calciatore francese 1980 - Fernando Martinuzzi, calciatore argentino 1980 - Mihael Mikić, calciatore croato 1980 - Kristian Rees, calciatore australiano 1980 - Štefan Senecký, calciatore slovacco 1980 - Hiromi Ōshima, modella e attrice giapponese 1981 - Noah Boeken, giocatore di poker olandese 1981 - Mike Jones, rapper e attore statunitense 1981 - Rinko Kikuchi, attrice giapponese 1981 - Jérémie Renier, attore belga 1981 - Federico Rizzi, calciatore italiano 1981 - Asante Samuel, giocatore football statunitense 1981 - Eduard Tubau, hockeista su prato spagnolo 1981 - Iris Zimmermann, schermitrice statunitense 1982 - Gilbert Arenas, cestista statunitense 1982 - Walton Eller, tiratore statunitense 1982 - Matthew Lee, pianista e cantante italiano 1982 - Eddie Redmayne, attore e modello britannico 1983 - Sven Krauß, ciclista tedesco 1983 - Roberto Mogranzini, scacchista italiano 1983 - Madelaynne Montaño, pallavolista colombiana 1983 - Vlado Petković, pallavolista serbo 1983 - Alexandre Pichot, ciclista su strada francese 1983 - Rodrigo Tosi, calciatore brasiliano 1984 - Bassey Akpan, calciatore nigeriano 1984 - Alessia Cobelli, calciatrice italiana 1984 - Hugo Colace, calciatore argentino 1984 - Jared Dillinger, cestista statunitense 1984 - Morten Eilifsen, fondista norvegese 1984 - Stephen Elliott, calciatore irlandese 1984 - A.J. Hawk, giocatore football statunitense 1984 - Matteo Montaguti, ciclista italiano 1984 - Marco Rulli, attore italiano 1984 - El Mehdi Sidqy, calciatore marocchino 1984 - Eric Trump, imprenditore statunitense 1985 - Valerio Agnoli, ciclista su strada italiano 1985 - Abel Aguilar, calciatore colombiano 1985 - Tarell Brown, giocatore football statunitense 1985 - Daniele Giorgi, pallanuotista italiano 1985 - Pang Jiaying, nuotatrice cinese 1985 - Emanuele Prataviera, politico italiano 1985 - Richard Ryan, calciatore irlandese 1985 - Adriana Szili, tennista australiana 1985 - Miroslav Todić, cestista bosniaco 1986 - Stefano Borsato, cestista italiano 1986 - Hugo Almeida, calciatore brasiliano 1986 - Katja Luraschi, pallavolista italiana 1986 - Paul McShane, calciatore irlandese 1986 - Jesús Meza, calciatore venezuelano 1986 - Muxtar Muxtarov, calciatore kazako 1986 - Costa Nhamoinesu, calciatore zimbabwese 1986 - Petter Northug, fondista norvegese 1986 - Fərid Quliyev, calciatore azero 1986 - Éverton Santos da Costa, calciatore brasiliano 1986 - Serhij Stachovs'kyj, tennista ucraino 1986 - Alex Turner, cantante e chitarrista britannico 1986 - Michelle Waterson, modella statunitense 1986 - Julija Čermošanskaja, atleta russa 1986 - Irina Shayk, supermodella russa 1987 - Endri Bakiu, calciatore albanese 1987 - Bongani Khumalo, calciatore sudafricano 1987 - Justin Kripps, bobbista canadese 1987 - Zhang Lin, nuotatore cinese 1987 - Claudio Lustenberger, calciatore svizzero 1987 - Chris Maragos, giocatore football statunitense 1987 - Clinton McDonald, giocatore football statunitense 1987 - Federico Melchiorri, calciatore italiano 1987 - Gianluca Naso, tennista italiano 1987 - Ndamukong Suh, giocatore football statunitense 1988 - Jefferson Andrade Siqueira, calciatore brasiliano 1988 - Ivan Castiglia, calciatore italiano 1988 - Daniel Davari, calciatore iraniano 1988 - Artyom Filiposyan, calciatore uzbeko 1988 - Andrea Galliani, pallavolista italiano 1988 - Nick Murphy, cestista statunitense 1988 - Mohamed Oulhaj, calciatore marocchino 1988 - Patrick Phungwayo, calciatore sudafricano 1988 - Dmitrij Prudnikov, calciatore a 5 russo 1989 - Vittorio Basso, hockeista su ghiaccio italiano 1989 - Kurtley Beale, rugbista a 15 australiano 1989 - Andy Carroll, calciatore inglese 1989 - Damian Jędryka, calciatore polacco 1989 - Derrick Morgan, giocatore football statunitense 1989 - Max Pirkis, attore britannico 1989 - Jorge Rivero, giocatore di baseball cubano 1989 - Fabien Robert, calciatore francese 1989 - Nicky Romero, disc jockey olandese 1989 - Andrea Terenzi, calciatore a 5 italiano 1990 - Abel Camará, calciatore guineense 1990 - Alex Teixeira, calciatore brasiliano 1990 - Cristian Erbes, calciatore argentino 1990 - Gabriel Santana Pinto, calciatore brasiliano 1990 - Gao Di, calciatore cinese 1990 - Ilaria Bianchi, nuotatrice italiana 1990 - Lena Möllers, pallavolista tedesca 1990 - Nill De Pauw, calciatore belga 1990 - Renata Březinová, cestista ceca 1990 - Ruslan Otverčenko, cestista ucraino 1990 - Sandro Cortese, pilota motociclistico tedesco 1990 - Sean Kilpatrick, cestista statunitense 1990 - Sébastien Thurière, calciatore haitiano 1991 - Aleksandra Sabada, sincronetta ucraina 1991 - Daniel Høegh, calciatore danese 1991 - Hugo Nervo, calciatore argentino 1991 - Jeroen Zoet, calciatore olandese 1991 - Kevin Gausman, giocatore di baseball statunitense 1991 - Nikola Sarić, calciatore bosniaco 1991 - Román Ramos, pilota motociclistico spagnolo 1991 - Sandi Arčon, calciatore sloveno 1991 - Will Barton, cestista statunitense 1992 - Ismael Borrero, lottatore cubano 1992 - Lisa Henning, pallavolista statunitense 1992 - Nik'a Dzalamidze, calciatore georgiano 1992 - Taha Yassine Khenissi, calciatore tunisino 1992 - Ted van de Pavert, calciatore olandese 1993 - Afonso Figueiredo, calciatore portoghese 1993 – Ivan Demakov, pallavolista russo 1993 - Jérôme Roussillon, calciatore francese 1993 - Jesús Manuel Corona, calciatore messicano 1993 - Maicon de Andrade, taekwondoka brasiliano 1993 – Pat Connaughton, cestista statunitense 1993 – Ramiro Arias, calciatore argentino 1993 - Sonny Kittel, calciatore tedesco 1993 - Vitalij Bujal's'kij, calciatore ucraino 1993 - Wellington Silva, calciatore brasiliano 1994 - Anna Clemente, atleta italiana 1994 - Denis Suárez, calciatore spagnolo 1994 – Eddie Goldman, giocatore football statunitense 1994 - Jameis Winston, giocatore football statunitense 1994 – Leonard Williams, giocatore football statunitense 1994 - Salih Uçan, calciatore turco 1994 - Tomaž Bolčina, cestista sloveno 1995 - Bartosz Bućko, pallavolista polacco 1995 - Mahdi Kamel, calciatore iracheno 1995 - Zach Pfeffer, calciatore statunitense 1996 - Kishan Shrikanth, attore indiano 1996 – Courtney Eaton, attrice australiana 1997 - Sofia D'Odorico, pallavolista italiana 1997 – Vasilis Charalampopulos, cestista greco 1999 - Elena Radionova, pattinatrice russa 2000 - Letizia Tiso, atleta italiana Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

