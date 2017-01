Accade il 7 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Accade il 7 gennaio Il 7 gennaio è il 7º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 358 giorni alla fine dell'anno (359 negli anni bisestili) • 1313 – Cangrande I della Scala, sconfigge i Padovani a Camisano Vicentino e distrugge il castello • 1325 – Alfonso IV diventa Re del Portogallo • 1414 – Tommaso Mocenigo viene eletto sessantaquattresimo doge di Venezia • 1558 – La Francia conquista Calais, ultimo possedimento continentale dell'Inghilterra • 1566 – Antonio Ghislieri diventa Papa Pio V • 1598 – Boris Godunov si prende il trono di Russia • 1601 – Robert Devereux, Conte di Essex, guida la rivolta contro la Regina Elisabetta a Londra • 1610 – Galileo Galilei osserva per la prima volta i satelliti galileiani di Giove • 1782 – Apre la prima banca commerciale statunitense (Bank of North America) • 1785 – Il francese Jean-Pierre Blanchard e lo statunitense John Jeffries viaggiano da Dover (Inghilterra), a Calais (Francia) in un pallone a gas, diventando i primi ad attraversare la Manica via aria • 1797 – Italia: il tricolore italiano viene adottato per la prima volta da uno stato (la Repubblica Cispadana) • 1835 – Il HMS Beagle si ancora al largo dell'Arcipelago Chonos • 1894 – W.K. Dickson riceve un brevetto per il film • 1896 – Comincia la Battaglia di Macallè • 1904 – Viene stabilito il segnale d'allarme CQD, verrà rimpiazzato due anni dopo dall'SOS • 1910 – A Vienna ha inizio il match per il Campionato del mondo di scacchi tra Emanuel Lasker (campione) e Carl Schlechter (sfidante). • 1912 - Scontro navale di Kunfida tra unità della Regia Marina e della flotta turca • 1922 – Il Dáli Éireann ratifica il Trattato Anglo-Irlandese per 64 voti a 57 • 1924 – George Gershwin completa la Rapsodia in blu • 1927 - Prima telefonata transatlantica tra New York e Londra • 1927 - Gli Harlem Globetrotters giocano la loro prima partita • 1935 – Benito Mussolini e il ministro degli esteri francese Pierre Laval firmano gli accordi Italo-Francesi • 1942 – Seconda guerra mondiale: inizia l'assedio della Penisola di Bataan • 1945 – Il generale britannico Bernard Montgomery tiene una conferenza stampa nella quale si arroga il merito della vittoria nella Battaglia del Bulge • 1954 – La prima dimostrazione di un sistema di traduzione automatica viene tenuta a New York negli uffici della IBM • 1959 – Gli Stati Uniti riconoscono il nuovo governo cubano di Fidel Castro • 1975 – L'OPEC accetta di alzare il prezzo del petrolio del 10% • 1978 - Strage di Acca Larentia: pluriomicidio a sfondo politico. • 1979 – Pol Pot e i Khmer Rossi vengono rovesciati dalle truppe vietnamite • 1984 – Il Brunei diventa il sesto membro dell'ASEAN • 1989 – Akihito diventa Imperatore del Giappone • 1990 – Per motivi di sicurezza viene chiusa al pubblico la Torre di Pisa • 1992 – Eccidio di Podrute, un elicottero dell'ALE in missione ECMM per il controllo per il rispetto del cessate il fuoco viene abbattuto da un MiG-21 jugoslavo • 1997 – Un team di programmatori dell'Università di Ratisbona (Germania), rilascia Tibia, uno dei primi MMORPG grafici • 1999 – Inizia il processo per l'impeachment del presidente statunitense Bill Clinton • 2007 – Un pool di scienziati, comprendenti l'italiano Paolo De Coppi, annuncia di aver scoperto cellule staminali nel liquido amniotico • 2015 – Attacco terroristico nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. I morti sono 12. È l'attentato con un maggior numero di vittime, in Francia, dal 1961. tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: