Stampa E-mail Nasce il 7 gennaio La lista contiene circa 735 persone Brant Houston, giornalista e docente statunitense 1355 - Thomas Woodstock, I duca di Gloucester 1444 - Pandolfo Collenuccio, storico e poeta italiano 1492 - Diomede Carafa, cardinale italiano 1502 - Papa Gregorio XIII, papa 1528 - Giovanna III di Navarra 1535 - Edward Stafford, III barone Stafford 1543 - Antonio Veneziano, poeta italiano 1543 - Elena d'Asburgo 1578 - Agnese di Solms-Laubach, nobile tedesca 1579 - Juan Pérez de Guzmán, nobile spagnolo 1582 - Maddalena di Brandeburgo, nobile tedesca 1589 - Cinzia Gonzaga, nobile e religiosa italiana 1591 - Dorotea di Sassonia, religiosa tedesca 1594 - Vincenzo II Gonzaga 1611 - James Harrington, scrittore britannico 1634 - Sofia Eleonora d'Assia-Darmstadt 1638 - Filippo Bonanni, gesuita, storico italiano 1638 - Maria Wolfenbüttel, nobile tedesca 1647 - Guglielmo Ludovico di Württemberg 1661 - Maria degli Angeli Fontanella, religiosa italiana 1674 - Corrado Gonzaga di Palazzolo, nobile italiano 1685 - Jonas Alströmer, imprenditore svedese 1697 - Robert Wallace, religioso e economista scozzese 1701 - Johann Nicolaus Frobes, filosofo tedesco 1702 - Carlo Ginori, politico italiano 1710 - Josef Antonín Sehling, compositore ceco 1713 - Giovanni Battista Locatelli, librettista italiano 1718 - Israel Putnam, generale statunitense 1720 - Marie Louise de Rohan, nobile francese 1724 - Wichard von Möllendorf, generale prussiano 1732 - Nicola Giustiniano, ceramista italiano 1733 - Tommaso Maurizio Richeri, giurista italiano 1742 - Christian Garve, filosofo tedesco 1743 - Francesco Conforti, teologo e giurista italiano 1745 - Johan Christian Fabricius, entomologo danese 1746 - George Elphinstone, ammiraglio britannico 1755 - Stephen Groombridge, astronomo britannico 1767 - Jean-Pierre Travot, generale francese 1768 - Giuseppe Bonaparte 1773 - Francesco Boni, presbitero italiano 1777 - Lorenzo Bartolini, scultore italiano 1778 - Anthony Todd Thomson, medico scozzese 1778 - Raffaele del Balzo, nobile italiano 1779 - Judas José Romo y Gamboa, cardinale spagnolo 1783 - Francesco Carlini, astronomo, geodeta italiano 1787 - Carlo dal Pozzo della Cisterna, patriota italiano 1788 - Giuseppe Olivi, politico italiano 1789 - Dmitrij Vasil'evič Daškov, politico russo 1792 - Enrico Marconi, architetto italiano 1794 - Eilhard Mitscherlich, chimico tedesco 1794 - Heinrich Wilhelm Schott, botanico austriaco 1796 - Carlotta del Galles 1797 - Bartolomeo Signoroni, chirurgo italiano 1799 - Daniel Tyler, generale statunitense 1800 - Giovanni Lauzi, politico italiano 1800 - Millard Fillmore, politico statunitense 1803 - Leonardo Romanelli, politico italiano 1816 - Henry Petty-FitzMaurice, nobile inglese 1816 - Franz Tappeiner, botanico austriaco 1816 - Tito Giuseppe Viazzi, militare italiano 1817 - Giorgio Tamajo, politico italiano 1818 - Andrea Busiri Vici, architetto italiano 1819 - Maria Wodzińska, pittrice polacca 1820 - Pietro Caraciotti, politico italiano 1822 - Gabrielangelo Gabrielli, politico italiano 1826 - Sigismondo Leopoldo d'Asburgo-Lorena 1827 - George Harry Grey, VII conte di Stamford 1829 - Pietro Taglialatela, scrittore italiano 1830 - Albert Bierstadt, pittore statunitense 1833 - Josep Manyanet i Vives, religioso spagnolo 1833 - Henry Enfield Roscoe, chimico britannico 1834 - Johann Philipp Reis, inventore tedesco 1836 - Francesco De Renzis, militare italiano 1837 - James Key Caird, imprenditore scozzese 1837 - Milan Piroćanac, politico serbo 1839 - Max Britzelmayr, micologo tedesco 1842 - Vincenzo Giordano Zocchi, scrittore italiano 1843 - Isidoro Carini, giornalista italiano 1844 - Bernadette Soubirous, mistica francese 1845 - Ludovico III di Baviera 1846 - Verner Clarges, attore inglese 1847 - Aleksandr Karpinskij, geologo russo 1848 - Arrigo Tamassia, medico italiano 1848 - Ignatz Urban, botanico tedesco 1849 - Vladimir Nikolaevič Davydov, attore russo 1852 - Pascal Dagnan-Bouveret, pittore francese 1853 - Ludovico Pepe, storico italiano 1857 - Natale Krekich, politico italiano 1857 - Lodovico Pogliaghi, scultore, italiano 1858 - Eliezer Ben Yehuda, giornalista russo 1859 - Feng Guozhang, politico cinese 1860 - Cora Slocomb, filantropa statunitense 1860 - Giacomo Ferri, politico italiano 1861 - André Castaigne, artista francese 1862 - Pietro II Moncada, imprenditore italiano 1862 - Umberto Silvagni, politico italiano 1871 - Émile Borel, politico francese 1871 - Francesco Goggia, politico italiano 1871 - Giovanni Sechi, politico italiano 1871 - Thomas Horder, medico inglese 1872 - Giovanni Costantini, pittore italiano 1873 - Charles Péguy, scrittore francese 1873 - Adolph Zukor, produttore ungherese 1875 - Gustav Felix Flatow, ginnasta tedesco 1876 - Ezechiele Gutiérrez, organista messicano 1877 - Giovanni Battista Trener, geologo italiano 1878 - Justus Scrafford, atleta statunitense 1879 - Augusto Agabiti, teosofo italiano 1879 - Frederick Heckwolf, atleta statunitense 1879 - John Bissinger, atleta statunitense 1880 - Jerome Steever, pallanuotista statunitense 1880 - Leone Azzali, politico italiano 1880 - Santiago Luis Copello, cardinale argentino 1881 - Arnoldo Frigessi di Rattalma, manager italiano *1883 - Andrew Cunningham, ammiraglio britannico 1884 - George Howard, giornalista statunitense 1884 - Arturo Giovannitti, poeta italiano 1885 - Edwin Swatek, nuotatore statunitense 1886 - Auguste Benoît, ciclista su strada belga 1886 - Amedeo Maiuri, archeologo italiano 1887 - Renée Chemet, violinista francese 1887 - Oskar Luts, scrittore estone 1887 - Antonio Passarelli, generale italiano 1887 - Giuseppe Romita, politico italiano 1889 - Giuseppe Benelli, progettista italiano 1889 - George Elliott, calciatore inglese 1889 - Philippe Henriot, politico francese 1889 - Hans Johner, scacchista svizzero 1890 - Maurice McLoughlin, tennista statunitense 1890 - Henny Porten, attrice tedesca 1891 - Zora Neale Hurston, scrittrice statunitense 1892 - Jean Loubière, calciatore francese 1892 - Luigi Oggiano, politico italiano 1892 - Percy Walker Nelles, ammiraglio canadese 1893 - Franco Bontadini, calciatore italiano 1893 - Arturo Bragaglia, attore italiano 1893 - Ragnar Halvorsen, calciatore norvegese 1893 - Rolf Nesch, pittore norvegese 1895 - Marie-Dominique Chenu, teologo francese 1895 - Lucillo Grassi, pittore italiano 1895 - Clara Haskil, pianista rumena 1896 - Joe Ball, serial killer statunitense 1896 - Mario Chiodi, calciatore italiano 1897 - Gordon Holmes MacMillan, generale scozzese 1897 - Ernesto Daquanno, giornalista italiano 1897 - Agustín Eizaguirre, calciatore spagnolo 1897 - Rayford Logan, storico statunitense 1898 - Dick MacNeill, calciatore olandese 1899 - Beniamino Fiamma, inventore italiano 1899 - Carlo Lombardi, politico italiano 1899 - Francis Poulenc, pianista francese 1899 - Kazimierz Szempliński, schermidore polacco 1900 - Primo Bay, calciatore italiano 1900 - John Brownlee, baritono australiano 1900 - Robert Le Vigan, attore francese 1900 - Giuseppe Morabito, poeta italiano 1901 - Italo Briano, pubblicista italiano 1901 - James Nelson, calciatore scozzese 1902 - Willi Ascherl, calciatore tedesco 1902 - Sante Cancian, pittore italiano 1902 - Gyula Dudás, calciatore ungherese 1903 - Josef Breuer, scacchista tedesco 1903 - Carlos Di Sarli, pianista argentino 1903 - Thomas R. Limerick, criminale statunitense 1903 - Alan Napier, attore inglese 1904 - Pierre Allain, alpinista francese 1904 - Charles Collins, attore statunitense 1904 - Edoardo Volterra, giurista italiano 1906 - Red Allen, trombettista statunitense 1907 - Lorenzo Gazzari, calciatore italiano 1907 - Maria Sara Goretti, scrittrice italiana 1907 - Willi Rutz, calciatore tedesco 1907 - Nicanor Zabaleta, arpista spagnolo 1908 - Leopold Müller, geologo austriaco 1909 - Federico Baj, calciatore italiano 1909 - Guglielmo Donati, politico italiano 1910 - Edoardo Anton, regista italiano 1910 - Giovanni Battistoni, calciatore italiano 1910 - Livia Gereschi, italiana 1910 - Frank Lubin, cestista statunitense 1911 - René Bougnol, schermidore francese 1911 - Butterfly McQueen, attrice statunitense 1911 - Fabio Padoa-Schioppa, dirigente d'azienda italiano 1911 - Calibi, paroliere italiano 1911 - Silverio Tricoli, calciatore italiano 1912 - Charles Addams, disegnatore statunitense 1912 - Giorgio Caproni, poeta italiano 1912 - Pietro Pistolese, politico italiano 1912 - Duilio Setti, calciatore italiano 1912 - Günter Wand, direttore d'orchestra tedesco 1914 - Bobby McDermott, cestista statunitense 1916 - Elena Ceaușescu, politica rumena 1916 - Paul Keres, scacchista sovietico 1916 - Teresio Olivelli, docente italiano 1916 - Fernando Sancho, attore spagnolo 1916 - Gerrit Schulte, ciclista olandese 1917 - Milton Resnick, pittore ucraino 1918 - Vincenzo Buonassisi, giornalista italiano 1918 - Paolo Desana, politico italiano 1918 - Menchu Gal, pittrice spagnola 1918 - Alessandro Natta, politico italiano 1918 - Jerry Steiner, cestista statunitense 1919 - Robert Duncan, poeta statunitense 1919 - Adriano Gè, calciatore italiano 1919 - Vasilij Trofimov, calciatore sovietico 1920 - Ettore Barelli, letterato italiano 1920 - Vincent Gardenia, attore italiano 1920 - Alastair Pilkington, inventore inglese 1920 - Michele Ruella, calciatore italiano 1920 - Deb Smith, cestista statunitense 1920 - Vanna Vanni, attrice italiana 1922 - Faele, commediografo italiano 1922 - Francisco Aramburu, calciatore brasiliano 1922 - Carlo Barbieri, calciatore italiano 1922 - Corrado Contin, calciatore italiano 1922 - Michele Lacerenza, trombettista italiano 1922 - Fred Otash, attore statunitense 1922 - Jean-Pierre Rampal, flautista francese 1922 - Mario Rendo, imprenditore italiano 1922 - Alf Svendsrud, calciatore norvegese 1923 - Hugh Kenner, critico letterario canadese 1923 - Jean Lucienbonnet, pilota automobilistico francese 1923 - Johnny Macknowsky, cestista statunitense 1923 - Gianmarco Mezzadri, calciatore italiano 1923 - Jerzy Nowosielski, pittore polacco 1924 - Pablo Birger, pilota automobilistico argentino 1924 - Anna Maestri, attrice italiana 1924 - Zahari Mednikarov, direttore di coro bulgaro 1924 - Thor Moxnes, calciatore norvegese 1924 - Anne Vernon, attrice francese 1925 - Louis Carré, calciatore belga 1925 - William Longstreth Dodge, bobbista statunitense 1925 - Gerald Durrell, naturalista britannico 1925 - Sharo Gambino, scrittore e giornalista italiano 1925 - Ragnar Nikolay Larsen, calciatore norvegese 1925 - Walter Noll, matematico e accademico tedesco 1925 - Harry Stradling Jr., fotografo statunitense 1926 - Kim Jong-pil, politico sudcoreano 1927 - Don Rehfeldt, cestista statunitense 1928 - William Peter Blatty, scrittore statunitense 1928 - Hristo Mladenov, allenatore di calcio bulgaro 1928 - Michele Pazienza, politico italiano 1928 - Emilio Pericoli, cantante italiano 1929 - Edelmiro Arévalo, calciatore paraguaiano 1929 - Mario Bergamaschi, calciatore italiano 1929 - Terry Moore, scrittrice statunitense 1930 - Eddie LeBaron, giocatore football statunitense 1930 - Benita Martini, attrice italiana 1930 - Michele Megale, politico italiano 1930 - Ivano Nicolucci, musicista italiano 1931 - Mario Fabbri, musicologo italiano 1931 - Mirja Hietamies, fondista finlandese 1931 - Dan King, cestista statunitense 1931 - Pierina Morosini, beata italiana 1931 - Rolando Rivi 1932 - Zdeněk Borovec, scrittore ceco 1932 - Angelo Raffaele Dinardo, politico italiano 1932 - Max Gallo, giornalista francese 1932 - Enrico Sabbatini, costumista italiano 1933 - Franco Debenedetti, politico italiano 1933 - Carlo Fuscagni, giornalista italiano 1933 - Anna Maria Zampieri Pan, giornalista italiana 1934 - Charlie Jenkins, atleta statunitense 1934 - Tassos Papadopoulos, politico cipriota 1934 - Carlo Parlati, scultore italiano 1934 - Abel Posse, scrittore argentino 1934 - Enzo Sciacca, storico italiano 1935 - Sergio Ammirata, attore italiano 1935 - Valerij Kubasov, cosmonauta sovietico 1936 - Novak Tomić, calciatore jugoslavo 1937 - Zaccaria Cometti, calciatore italiano 1937 - Piero Pierotti, storico italiano 1937 - Luciano Zotti, pianista italiano 1938 - Rauno Aaltonen, rallysta finlandese 1938 - Dario Baruffi, calciatore italiano 1938 - Gianvito Geotti, calciatore italiano 1938 - Amfilohije Radović, arcivescovo montenegrino 1938 - Roland Topor, illustratore francese 1939 - Michele di Grecia, scrittore greco 1939 - Royce D. Applegate, attore statunitense 1939 - Mario Bianchi, regista italiano 1939 - Romualdo Arppi Filho, arbitro di calcio brasiliano 1939 - Alfio Lamanna, politico italiano 1939 - Brausch Niemann, pilota automobilistico sudafricano 1939 - Teodoro Palacios, atleta guatemalteco 1939 - Thomas L. Thompson, teologo statunitense 1940 - Eduard Vasil'evič Egorov, pallanuotista russo 1940 - Vladica Kovačević, calciatore jugoslavo 1941 - Lorenzo Albacete, giornalista statunitense 1941 - Frederick Gregory, astronauta statunitense 1941 - John Steiner, attore britannico 1941 - John Ernest Walker, chimico britannico 1942 - Vasilij Alekseev, sollevatore sovietico 1942 - Jesse Branson, cestista statunitense 1942 - Ricardo Ezzati Andrello, cardinale italiano 1942 - Jörg Lücke, canottiere tedesco 1942 - Carlo Mazza, vescovo cattolico italiano 1942 - Takao Nishiyama, calciatore giapponese 1942 - Horațiu Rădulescu, compositore romeno 1943 - Giorgio Raimondo Cardona, linguista italiano 1943 - Luigi Di Bartolomeo, politico italiano 1943 - Sadako Sasaki, giapponese 1944 - Boško Antić, calciatore jugoslavo 1944 - Mario Bertini, calciatore italiano 1944 - Stephen Bourne, informatico britannico 1944 - Mahieddine Khalef, allenatore di calcio marocchino 1945 - Dave Cousins, cantante inglese 1945 - Jean-Claude Lefèbvre, pilota di rally francese 1945 - Dick Marty, politico svizzero 1945 - Raila Odinga, politico keniota 1945 - Giampaolo Urlando, atleta italiano 1946 - John Carta, aviatore italiano 1946 - Diane Thomas, sceneggiatrice statunitense 1946 - Jann Wenner, giornalista statunitense 1946 - Mike Wilds, pilota di Formula 1 britannico 1947 - Carlo Laverda, atleta italiano 1948 - Koloman Gögh, calciatore cecoslovacco 1948 - Zmago Jelinčič, politico sloveno 1948 - Luciano Limena, calciatore italiano 1948 - Kenny Loggins, cantautore statunitense 1948 - Ichirō Mizuki, cantante giapponese 1949 - Chavo Guerrero, wrestler statunitense 1949 - Kalala Ntumba, calciatore del Congo 1949 - Steven Williams, attore statunitense 1950 - Juan Gabriel, cantautore messicano 1950 - Erin Gray, attrice statunitense 1950 - John Hill, giornalista neozelandese 1950 - Johnny Lever, attore e comico indiano 1950 - Malcolm Macdonald, calciatore inglese 1951 - Frans Kellendonk, scrittore olandese 1951 - Talğat Musabaev, cosmonauta sovietico 1952 - Aykut Barka, geologo turco 1952 - Giuliano Ferrara, giornalista, politico italiano 1952 - Sammo Hung, attore hongkonghese 1952 - Fabrizio Mattei, politico italiano 1952 - Con'o Vasilev, calciatore bulgaro 1953 - Dionne Brand, scrittrice canadese 1953 - Luca Ferrieri, bibliotecario italiano 1953 - Dieter Hoeneß, calciatore tedesco 1953 - Palmiro Masciarelli, ciclista italiano 1953 - Giuseppe Mazzei, giornalista italiano 1954 - Virginio Bernardi, allenatore di basket italiano 1954 - Mauro Della Bianchina, calciatore italiano 1954 - Marzio Lugnan, calciatore italiano 1954 - Jozef Migaš, politico slovacco 1954 - Nikos Pantziaras, calciatore cipriota 1954 - Abdullah al-Thani, politico libico 1955 - Graziano Bini, calciatore italiano 1955 - Norredine Bouyahyaoui, calciatore marocchino 1955 - Ruggero Lenci, architetto italiano 1955 - Serge Perruchini, calciatore monegasco 1956 - David Caruso, attore statunitense 1956 - Uwe Ochsenknecht, attore tedesco 1956 - Steve Williams, batterista statunitense 1957 - Nicholson Baker, scrittore statunitense 1957 - Enrico Boselli, politico italiano 1957 - Katie Couric, giornalista statunitense 1957 - Juan Luis Guerra, cantante dominicano 1957 - Seyed Sajadi, calciatore a 5 iraniano 1958 - Florian Beck, sciatore tedesco 1958 - Miki Biasion, pilota di rally italiano 1958 - Vincenzo Di Pinto, allenatore di pallavolo italiano 1958 - Maurizio Donadoni, attore italiano 1958 - Claudio Giuliodori, vescovo cattolico italiano 1958 - Linda Kozlowski, attrice statunitense 1958 - Winy Maas, architetto olandese 1960 - Nicola Di Leo, calciatore italiano 1960 - Mohammad Javad Zarif, diplomatico iraniano 1960 - Heorhij Kandrac'eŭ, calciatore sovietico 1960 - David Marciano, attore statunitense 1960 - Loretta Sanchez, politica statunitense 1960 - Calvin Thomas, giocatore football statunitense 1960 - Steve Webster, pilota motociclistico britannico 1961 - Jeff Richmond, attore statunitense 1961 - Carlo Simionato, atleta italiano 1961 - Tony Tammaro, cantautore italiano 1961 - John Thune, politico statunitense 1962 - Louise Allen, tennista statunitense 1962 - Aleksandr Dugin, filosofo russo 1962 - Ron Rivera, allenatore football statunitense 1962 - Hallie Todd, attrice statunitense 1962 - Leo Van Der Elst, calciatore belga 1963 - Georg Andersen, atleta norvegese 1963 - Marco Berlinguer, politico italiano 1963 - Clint Mansell, musicista britannico 1963 - Rand Paul, politico statunitense 1963 - Mari Rantasila, attrice finlandese 1963 - Lester Speight, attore statunitense 1964 - Hervé Balland, fondista francese 1964 - Nicolas Cage, attore statunitense 1964 - Pizo Gómez, calciatore spagnolo 1964 - Reggie de Jong, nuotatrice olandese 1964 - Christian Louboutin, stilista francese 1964 - Marco Matta, aviatore italiano 1964 - Luca Rigoni, giornalista italiano 1964 - Emanuele Trevi, scrittore italiano 1965 - Alessandro Lambruschini, atleta italiano 1965 - Flavio Manzoni, architetto italiano 1966 - Ergin Ataman, allenatore di basket turco 1966 - Carolyn Bessette, statunitense 1966 - Alberto Filippi, politico italiano 1966 - Jorge Mendes, procuratore sportivo portoghese 1966 - Iris Plotzitzka, atleta tedesca 1966 - Corrie Sanders, pugile sudafricano 1966 - Heiko Scholz, calciatore tedesco 1966 - Ayman Taher, calciatore egiziano 1966 - Lenny Venito, attore statunitense 1967 - Johannes Brandrup, attore tedesco 1967 - Juan Carlos Báguena, tennista spagnolo 1967 - Maurizio Carta, urbanista italiano 1967 - Nick Clegg, politico britannico 1967 - Tim Donaghy, arbitro di basket statunitense 1967 - Ole Kristian Furuseth, sciatore norvegese 1967 - Fabio Giménez, calciatore a 5 argentino 1967 - Irrfan Khan, attore indiano 1967 - Giuseppe Moles, politico italiano 1967 - Pamela Giovanna Orrù, politica italiana 1968 - Five for Fighting, cantautore statunitense 1968 - Mike Rosati, hockeista canadese 1968 - Carl Schlyter, politico svedese 1968 - Andrej Černyšov, calciatore sovietico 1969 - Marco Simone, calciatore italiano 1969 - Peter Tosič, calciatore sloveno 1969 - Raimundo Tupper, calciatore cileno 1969 - David Yost, attore statunitense 1970 - João Ricardo, calciatore angolano 1970 - Doug E. Doug, attore statunitense 1970 - Todd Day, cestista statunitense 1970 - Gábor Köves, tennista ungherese 1970 - Adrián Martínez, calciatore messicano 1970 - Sizwe Motaung, calciatore sudafricano 1970 - Oren Peli, produttore israeliano 1970 - Miroslav Stević, calciatore serbo 1971 - DJ Ötzi, cantante e disc jockey austriaco 1971 - Gilbert Alpizar, calciatore a 5 costaricano 1971 - Simona Borioni, attrice italiana 1971 - Emanuele Canonica, golfista italiano 1971 - Andrea Costa, musicista italiano 1971 - Øssur Hansen, calciatore faroese 1971 - Vladislav Kulikov, nuotatore russo 1971 - Kevin Rahm, attore statunitense 1971 - Carlo Ratti, architetto italiano 1971 - Jeremy Renner, attore statunitense 1972 - Pedro Contreras, calciatore spagnolo 1972 - Nicola De Meneghi, rugbista a 15 italiano 1972 - Uladzimir Dubroŭščyk, atleta bielorusso 1972 - Giuseppe Franzella, fumettista italiano 1972 - Gábor Halmai, calciatore ungherese 1972 - Carsten Heymann, biatleta tedesco 1972 - Akira Higashi, sciatore giapponese 1972 - Luz, fumettista e illustratore francese 1973 - Liu Bolin, artista cinese 1973 - Rafael Dudamel, calciatore venezuelano 1973 - Bobby Engram, giocatore football statunitense 1973 - Fred Falke, disc jockey francese 1973 - Alexander Kühl, cestista tedesco 1973 - Federico Smanio, calciatore italiano 1974 - Yu Genwei, calciatore cinese 1974 - Navigator Dzinkambani, calciatore malawiano 1974 - Julen Guerrero, calciatore spagnolo 1974 - İbrahim Kutluay, cestista turco 1974 - Darnell Martin, regista statunitense 1974 - Svetlana Metkina, attrice russa 1974 - Patrizio Pelizzi, attore italiano 1974 - Giuseppe Pollicelli, giornalista italiano 1975 - Juan Castellanos, calciatore venezuelano 1975 - Jovan Gojković, calciatore serbo 1975 - Urs Imboden, sciatore alpino svizzero 1975 - Joubert Araújo Martins, calciatore brasiliano 1975 - Mojca Suhadolc, sciatrice alpina slovena 1975 - Rob Waddell, canottiere neozelandese 1976 - Marcelo Bordon, calciatore brasiliano 1976 - Paulo Chávez, calciatore messicano 1976 - Nic Endo, musicista statunitense 1976 - Kaies Ghodhbane, calciatore tunisino 1976 - Vivian Cristina Lopes, cestista brasiliana 1976 - Vybz Kartel, cantante e disc jockey giamaicano 1976 - Tomas Ražanauskas, calciatore lituano 1976 - Christian Schlechtweg, schermidore tedesco 1976 - Alfonso Soriano, giocatore di baseball dominicano 1976 - Gabriel Urdaneta, calciatore venezuelano 1977 - Valeria Ciardiello, giornalista italiana 1977 - Krisztián Kenesei, calciatore ungherese 1977 - Tomm Moore, regista irlandese 1977 - Sofi Oksanen, scrittrice finlandese 1977 - Reinhard Schwarzenberger, scìatore austriaco 1977 - Nuno Claro, calciatore portoghese 1977 - Marco Storari, calciatore italiano 1978 - Daniel Mark Bennett, calciatore singaporiano 1978 - Janine Jansen, violinista olandese 1978 - Emilio Marcos Palma, argentino 1978 - Ryan Star, cantautore e musicista statunitense 1978 - Oumar Tchomogo, calciatore beninese 1979 - Bipasha Basu, attrice e modella indiana 1979 - Aloe Blacc, cantante e musicista statunitense 1979 - João Paulo Bravo, pallavolista brasiliano 1979 - Christophe Guénot, lottatore francese 1979 - Andreas Hauger, calciatore norvegese 1979 - Yōko Honna, doppiatrice giapponese 1979 - Marco Maggioni, politico italiano 1979 - Marco Mordente, cestista italiano 1979 - Fabiola Zuluaga, tennista colombiana 1980 - Rick Apodaca, cestista statunitense 1980 - David Arroyo, ciclista su strada spagnolo 1980 - Christoph Kneip, schermidore tedesco 1980 - Ivan Moody, cantante statunitense 1980 - Adékambi Olufadé, calciatore togolese 1980 - Michael Owen, gallese 1980 - Tyler Smith, cestista statunitense 1980 - Deris Umanzor, calciatore salvadoregno 1980 - Merritt Wever, attrice statunitense 1980 - Michael Wright, cestista statunitense 1981 - Esteban Arellano, calciatore a 5 argentino 1981 - Biplob Bhattacharjee, calciatore bengalese 1981 - Ármann Björnsson, calciatore islandese 1981 - Mario Chiarini, giocatore di baseball italiano 1981 - Manuele Cricca, pallavolista italiano 1981 - Javier Cámpora, calciatore argentino 1981 - Marquis Daniels, cestista statunitense 1981 - Ania, cantante polacca 1981 - Reece Gaines, cestista statunitense 1981 - Szymon Marciniak, arbitro di calcio polacco 1981 - Andrej Michajlovič Rekečinskij, pallanuotista russo 1981 - Krishnan Sasikiran, scacchista indiano 1982 - Ryang Yong-Gi, calciatore nordcoreano 1982 - Fabio Alcaraz, calciatore a 5 paraguaiano 1982 - Lauren Cohan, attrice e modella statunitense 1982 - Brett Dalton, attore statunitense 1982 - Jade North, calciatore australiano 1982 - Andrea Pisanu, calciatore italiano 1982 - Salvatore Ruocco, attore italiano 1982 - Mayu Sakai, fumettista giapponese 1982 - Kim Staelens, pallavolista belga 1982 - Hannah Stockbauer, nuotatrice tedesca 1982 - Iroda Tulyaganova, tennista uzbeka 1982 - Joel Zacchetti, cestista italiano 1983 - Tosin Abasi, chitarrista statunitense 1983 - Marc Burns, atleta trinidadiano 1983 - Natalie Gohrke, cestista tedesca 1983 - Andrés Miso, cestista spagnolo 1983 - Cappie Pondexter, cestista statunitense 1983 - Robert Ri'chard, attore statunitense 1983 - George Slefendorfas, calciatore papuano 1983 - Matteo Tagliariol, schermidore italiano 1984 - Abdulrahman Mesbeh, calciatore qatariota 1984 - Sarah Crooks, cestista canadese 1984 - Jon Lester, giocatore di baseball statunitense 1984 - Dimităr Makriev, calciatore bulgaro 1984 - Xavier Margairaz, calciatore svizzero 1984 - Yane Marques, pentatleta brasiliana 1984 - Luke McShane, scacchista britannico 1984 - Jann Ingi Petersen, calciatore faroese 1984 - Max Riemelt, attore tedesco 1985 - Nate Burkey, calciatore filippino 1985 - Catalina Denis, attrice colombiana 1985 - Gloria Favilla, cestista italiana 1985 - Karim Guédé, calciatore togolese 1985 - Lewis Hamilton, pilota automobilistico britannico 1985 - Christian Iddon, pilota motociclistico britannico 1985 - Koena Mitra, attrice indiana 1985 - Bănel Nicoliță, calciatore rumeno 1985 - Roger Rodrigues da Silva, calciatore brasiliano 1985 - Wayne Routledge, calciatore inglese 1985 - Michele Troiano, calciatore italiano 1985 - Vital' Trubila, calciatore bielorusso 1985 - Teab Vathanak, calciatore cambogiano 1986 - JamesOn Curry, cestista statunitense 1986 - Jeremy Ferguson, violinista statunitense 1986 - Liam Fontaine, calciatore inglese 1986 - Keisuke Funatani, calciatore giapponese 1986 - Kabelo Kgosiemang, atleta botswano 1986 - Tomasz Kęsicki, cestista polacco 1986 - Grant Leadbitter, calciatore inglese 1986 - Jacopo Lo Conte, attore italiano 1986 - Torsten Oehrl, calciatore tedesco 1986 - Nuno Coelho, calciatore portoghese 1987 - Sirusho, cantante armena 1987 - Davide Astori, calciatore italiano 1987 - Stefan Babović, calciatore serbo 1987 - Lyndsy Fonseca, attrice statunitense 1987 - Michael McGlinchey, calciatore neozelandese 1987 - Teemu Mäntysaari, chitarrista finlandese 1987 - Serena Ortolani, pallavolista italiana 1988 - Haley Bennett, attrice e cantante statunitense 1988 - Antonio De Paola, pallavolista italiano 1988 - Alessandro Fabian, triatleta italiano 1988 - Carlotta Filippi, arbitro di calcio italiana 1988 - Daniel Halfar, calciatore tedesco 1988 - Patricia Moreno, ginnasta spagnola 1988 - Sergei Mošnikov, calciatore estone 1988 - Fernando Bob, calciatore brasiliano 1988 - Jarrod Shaw, giocatore football statunitense 1988 - Robert Sheehan, attore irlandese 1988 - Hardwell, disc jockey olandese 1988 - Bruno da Silva, calciatore a 5 brasiliano 1988 - Marleen van Iersel, pallavolista olandese 1989 - Miles Addison, calciatore inglese 1989 - Zakarya Bergdich, calciatore marocchino 1989 - Omar Bertazzo, ciclista italiano 1989 - John Degenkolb, ciclista su strada tedesco 1989 - Emiliano Insúa, calciatore argentino 1989 - Björn Kopplin, calciatore tedesco 1989 - Akiko Shikata, cantante giapponese 1989 - David Templeton, calciatore scozzese 1990 - B.W. B.W. Webb, giocatore football statunitense 1990 - Camryn Grimes, attrice statunitense 1990 - Elene Gedevanishvili, pattinatrice georgiana 1990 - Gregor Schlierenzauer, sciatore austriaco 1990 - Ivo Pinto, calciatore portoghese 1990 - Jack Gallagher, wrestler inglese 1990 - Liam Aiken, attore statunitense 1990 - Marian Timm, calciatore slovacco 1990 - Michael Sam, giocatore football statunitense 1990 - Néstor Monge, calciatore costaricano 1990 - Rasmus Christian Quaade, ciclista danese 1990 - Sergej Majtakov, sciatore alpino russo 1990 - Walter Cabrera, calciatore paraguaiano 1991 - Adam Barton, calciatore nordirlandese 1991 - Alen Stevanović, calciatore serbo 1991 - Caster Semenya, atleta sudafricana 1991 - Caster Semenya, atleta sudafricana 1991 - Clément Grenier, calciatore francese 1991 - Dajana Eitberger, slittinista tedesca 1991 - Danny Blum, calciatore tedesco 1991 - Diogo Figueiras, calciatore portoghese 1991 - Eden Hazard, calciatore belga 1991 - Islando Manuel, cestista angolano 1991 - Islando Manuel, cestista angolano 1991 - Jeje Lalpekhlua, calciatore indiano 1991 - Kila Iaravai, calciatore papuano 1991 - Luca Morassi, calciatore a 5 italiano 1991 - Maicol Scuttari, tuffatore italiano 1991 - Max Morrow, attore canadese 1991 - Michelangelo Albertazzi, calciatore italiano 1991 - Moe Kuresa, calciatore samoano americano 1991 - Rəsul Çunayev, lottatore azero 1991 - Roberto Pereyra, calciatore argentino 1992 - Alhassan Wakaso, calciatore ghanese 1992 - Božo Đumić, cestista serbo 1992 - Edgaras Ulanovas, cestista lituano 1992 - Eduardo Pereira Rodrigues, calciatore brasiliano 1992 - Filip Valenčič, calciatore sloveno 1992 - Ionuț Năstăsie, calciatore rumeno 1992 - Ivana Mrázová, modella ceca 1992 - James Bell, cestista statunitense 1992 - Jessica Rossi, tiratrice italiana 1992 - Ketlen Wiggers, calciatrice brasiliana 1992 - Loris Benito, calciatore svizzero 1992 - Mbwana Samata, calciatore tanzaniano 1992 - Mélodie Daoust, hockeista canadese 1992 - Thomas Bruns, calciatore olandese 1993 - Barak Levi, calciatore israeliano 1993 - Hugo Invernizzi, cestista francese 1993 - Jairo Jiménez, calciatore panamense 1993 - Jan Oblak, calciatore sloveno 1993 - Jorge Luis Rojas, calciatore paraguaiano 1993 - Markus Mendler, calciatore tedesco 1993 - Michele Serranti, calciatore a 5 italiano 1993 - Olivier Jäckle, calciatore svizzero 1994 - Dairon Pérez, calciatore cubano 1994 - Dale Carrick, calciatore scozzese 1994 - Dāvis Ikaunieks, calciatore lettone 1994 - Egzon Bejtulai, calciatore macedone 1994 - Eric Murray, giocatore football statunitense 1994 - Franco Flores, calciatore argentino 1994 - Jarnell Stokes, cestista statunitense 1994 - Khaly Thiam, calciatore senegalese 1994 - Laura Švilpaitė, ginnasta lituana 1994 - Pablo Sebastián Cuevas, calciatore argentino 1994 - Patricio Matricardi, calciatore argentino 1994 - Sam Lundholm, calciatore svedese 1994 - Thibault Corbaz, calciatore svizzero 1995 - Andrea Gasbarro, calciatore italiano 1995 - Julija Putinceva, tennista russa 1995 - Shay Facey, calciatore inglese 1995 - Tomislav Gomelt, calciatore croato 1996 – Isaac Success, calciatore nigeriano 1997 - Isaiah Brown, calciatore inglese 1997 - Kristaps Zommers, calciatore lettone 1997 - Lamar Jackson, giocatore football statunitense 1997 - Leandro Putaro, calciatore tedesco 1997 - Sophie Scheder, ginnasta tedesca 1998 - Yangel Herrera, calciatore venezuelano 