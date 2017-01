Nasce l'8 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce l'8 gennaio La lista contiene circa 735 persone Luigi Capè, imprenditore italiano Kim Jong-un, politico nordcoreano 454 - Giovanni Esicasta, vescovo armeno 1037 - Su Shi, poeta cinese 1081 - Enrico V di Franconia 1478 - Konrad Pelikan, teologo tedesco 1529 - Giovanni Federico II di Sassonia 1556 - Giuseppe da Leonessa, religioso italiano 1562 - Cosimo Gamberucci, pittore italiano 1583 - Simon Episcopius, teologo olandese 1585 - Enrichetta di Joyeuse, nobile francese 1587 - Jan Pieterszoon Coen, politico olandese 1588 - Giovanni Gondola, scrittore dalmata 1601 - Baltasar Gracián, filosofo spagnolo 1616 - Giovanni Antonio De Rossi, architetto italiano 1618 - Madeleine Béjart, attrice teatrale francese 1626 - Jean Talon, funzionario francese 1628 - Francesco Luxembourg, generale francese 1632 - Samuel von Pufendorf, filosofo tedesco 1635 - Luis Bocanegra, cardinale spagnolo 1636 - Fernando de Valenzuela, politico spagnolo 1638 - Elisabetta Sirani, pittrice italiana 1640 - Elisabetta di Sassonia-Gotha-Altenburg 1652 - Wilhelm Homberg, chimico e medico olandese 1680 - Sebastiano Conca, pittore italiano 1686 - Guglielmo Federico di Brandeburgo-Ansbach 1686 - Giuseppe Lorenzo Briati, italiano 1694 - Raffaele Chyliński, presbitero polacco 1696 - Étienne Parrocel, pittore francese 1705 - Jacques-François Blondel, urbanista francese 1707 - Luigi di Borbone-Francia 1721 - Giovanni di Rudolstadt, principe tedesco 1733 - Anton von Maron, pittore austriaco 1735 - George Beresford, politico irlandese 1735 - John Carroll, gesuita statunitense 1742 - Domenico Muzzi, pittore italiano 1749 - Angelo Venturoli, architetto italiano 1762 - François de Schwarz, generale francese 1763 - Jean-Baptiste Drouet, rivoluzionario francese 1763 - Johann Jacob Roemer, botanico svizzero 1769 - Pietro Benvenuti, pittore italiano 1772 - Franz von Scholl, ufficiale tedesco 1777 - Filippo Traetta, compositore italiano 1782 - Tommaso Riario Sforza, cardinale italiano 1788 - Eugenio di Württemberg, generale tedesco 1788 - John Canfield Spencer, politico statunitense 1788 - Rodolfo Lorena, cardinale austriaco 1791 - Jacob Collamer, politico statunitense 1792 - Lowell Mason, organista statunitense 1793 - Ludwig Reichenbach, botanico tedesco 1797 - Arthur Chichester, politico irlandese 1800 - Luigi Fecia di Cossato, generale italiano 1803 - Félix Orsières, religioso e storico italiano 1803 - Friedrich Arnold, medico tedesco 1804 - George Childress, politico statunitense 1807 - Pavel Aleksandrovič Urusov, generale russo 1811 - Ernest Brudenell-Bruce, politico inglese 1811 - Franz Xaver von Paumgartten, generale austriaco 1812 - Sigismund Thalberg, pianista austriaco 1813 - Napoléon Louis de Méneval, militare francese 1816 - Johann Friedrich Treml, pittore austriaco 1821 - James Longstreet, militare statunitense 1822 - Carlo Alfredo Piatti, violoncellista italiano 1823 - Alfred Russel Wallace, naturalista gallese 1824 - Wilkie Collins, scrittore inglese 1825 - Henri Giffard, inventore francese 1830 - Hans von Bülow, pianista tedesco 1830 - Gouverneur K. Warren, generale statunitense 1830 - Paolo Galeati, tipografo e editore italiano 1831 - Victor-Lucien-Sulpice Lécot, cardinale francese 1834 - Carlos Sommervogel, insegnante francese 1836 - Lawrence Alma-Tadema, pittore olandese 1836 - Cristoforo Marzaroli, scultore italiano 1839 - Augusto Benvenuti, scultore italiano 1839 - William A. Clark, imprenditore statunitense 1840 - William Dean, ingegnere britannico 1840 - Antonietta Fricci, soprano austriaco 1841 - Emilio Usiglio, compositore italiano 1842 - François Pollen, naturalista olandese 1843 - Alphonse Lévy, pittore francese 1843 - Antonio Frixione, pittore italiano 1843 - Frederick Abberline, poliziotto inglese 1846 - Francesco Fanzago, politico italiano 1850 - Vittorio De Asarta, politico italiano 1852 - Giovanni Frattini, matematico italiano 1852 - Maurice de Bunsen, diplomatico inglese 1854 - Samuel MacGregor Mathers, scrittore britannico 1854 - John Rahm, golfista statunitense 1857 - Augustus E. Thomas, giornalista statunitense 1860 - François Guiguet, pittore francese 1861 - Tom Brindle, calciatore inglese 1862 - Frank Doubleday, editore statunitense 1862 - Giuseppe Facchinetti Pulazzini, politico italiano 1862 - Joseph Déchelette, archeologo francese 1863 - Paul Scheerbart, scrittore tedesco 1863 - Ellen Semple, geografa statunitense 1864 - Alberto Vittorio, duca di Clarence, nobile 1865 - Cesare Oddone, politico italiano 1865 - Winnaretta Singer, mecenate statunitense 1867 - Emily Greene Balch, scrittrice statunitense 1868 - Frank Watson Dyson, astronomo inglese 1868 - Alfredo Sainati, attore italiano 1869 - Arnold Genthe, fotografo statunitense 1869 - Ignazio Larussa, avvocato e politico italiano 1870 - Ernesto Ragazzoni, giornalista italiano 1870 - Felice Supino, ittiologo italiano 1870 - Matteo Trovato, scultore italiano 1870 - Miguel Primo de Rivera, politico spagnolo 1870 - Walter Edwards, attore statunitense 1871 - Walter Tennyson Swingle, botanico statunitense 1873 - Alfonso Ferrero, attore italiano 1873 - Elena del Montenegro 1873 - Giulio Grimaldi, scrittore italiano 1873 - Iuliu Maniu, politico romeno 1873 - Lucien Capet, violinista francese 1874 - Elisabetta Maria di Baviera, nobile tedesca 1874 - Edward Gould, golfista statunitense *1877 - Carlo Fait, scultore italiano 1878 - Duilio Gigli, matematico italiano 1879 - Carlo Corsi, pittore italiano 1880 - Christian Busch, ginnasta e atleta tedesco 1881 - Ferdinando Rocco, magistrato italiano 1882 - Harry Primrose, politico scozzese 1883 - Plinio Fraccaro, storico italiano 1883 - Carl Frølich-Hanssen, calciatore norvegese 1883 - Patrick Jay Hurley, politico statunitense 1883 - Emilia Zampetti Nava, pittrice italiana 1884 - Robert Beale, calciatore inglese 1885 - John Curtin, politico australiano 1885 - Giovanni Dolfini, attore italiano 1885 - Raffaele Gorjux, giornalista italiano 1885 - Settimio Zimarino, compositore italiano 1886 - William Coales, atleta britannico 1886 - Tom January, calciatore statunitense 1886 - Hrand Nazariantz, giornalista armeno 1887 - Jan Akkersdijk, calciatore olandese 1887 - Adriano Tilgher, filosofo e saggista italiano 1888 - Richard Courant, matematico tedesco 1888 - Sverre Lie, calciatore norvegese 1888 - Matt Moore, attore e regista irlandese 1888 - Boris Markovič Verlinskij, scacchista ucraino 1888 - Pierre Wertheimer, imprenditore francese 1889 - Paul Hartmann, attore tedesco 1890 - Sándor Radó, psicoanalista e medico ungherese 1890 - Fritz Saxl, storico dell'arte austriaco 1891 - Walther Bothe, chimico tedesco 1891 - Bronislava Nijinska, ballerina russa 1891 - Luigi Valcarenghi, patriota e militare italiano 1892 - Achille Gama, calciatore brasiliano 1892 - Giovanni Mardersteig, editore tedesco 1892 - Paul Vaillant-Couturier, politico francese 1894 - Massimiliano Maria Kolbe, francescano polacco 1896 - Steponas Darius, aviatore lituano 1896 - Léon Vandermeiren, calciatore belga 1897 - Dennis Wheatley, scrittore inglese 1898 - Gino Avena, architetto italiano 1898 - Pietro Bronzini, calciatore italiano 1898 - Corrado Pavolini, scrittore italiano 1898 - Marie Prevost, attrice canadese 1898 - Vittorio Giovanni Rossi, giornalista italiano 1898 - Alexandru Săvulescu, allenatore di calcio rumeno 1899 - Solomon Bandaranaike, politico singalese 1899 - Nino Medioli, imprenditore italiano 1900 - Jacob Berner, calciatore norvegese 1901 - Antonio Bareggi, politico italiano 1902 - Carl Rogers, psicologo statunitense 1903 - Giuseppe Latorre, politico italiano 1903 - Gene Roth, attore statunitense 1903 - Robert D. Webb, regista statunitense 1904 - Karl Brandt, medico tedesco 1904 - Tampa Red, cantante e musicista statunitense 1904 - Piero Sanpaolesi, ingegnere, architetto italiano 1905 - Clarice Benini, scacchista italiana 1905 - Carl Gustav Hempel, filosofo tedesco 1905 - Giacinto Scelsi, compositore italiano 1906 - Serge Poliakoff, pittore russo 1906 - Arturo Policaro, calciatore italiano 1908 - William Hartnell, attore britannico 1908 - Erich Kauer, calciatore tedesco 1908 - Evfrosinija Kersnovskaja, scrittrice russa 1908 - Nicola Stame, tenore italiano 1908 - Pál Titkos, calciatore ungherese 1910 - Josef Adelbrecht, calciatore austriaco 1910 - Giocondo Pillonetto, poeta italiano 1910 - Galina Ulanova, danzatrice sovietica 1911 - Simone Gatto, politico italiano 1912 - Walter Fantini, ciclista italiano 1912 - José Ferrer, attore e regista portoricano 1912 - Joseph N. Gallo, criminale statunitense 1912 - Tadashi Imai, regista giapponese 1912 - Vincenzo Nestler, scacchista italiano 1913 - Cvijetin Mijatović, politico jugoslavo 1913 - Masao Miyamoto, esperantista giapponese 1914 - Benvenuto Lobina, poeta e scrittore italiano 1914 - Paolo Marletta, scrittore italiano 1914 - Jacques Spagnoli, calciatore svizzero 1915 - Salvatore Delogu, vescovo cattolico italiano 1915 - Giovanni Durando, giornalista italiano 1915 - Luciano Peretti, calciatore italiano 1915 - Luigi Poet, calciatore italiano 1916 - Paolo Musolino, scacchista italiano 1918 - Sepp Bradl, saltatore con gli sci austriaco 1918 - Hovhannes Zardaryan, artista armeno 1919 - Norberto Yácono, calciatore argentino 1920 - Richard Benedict, attore statunitense 1920 - Elisabeth Fraser, attrice statunitense 1920 - Jack Günthard, ginnasta svizzero 1920 - Osamu Hayaishi, biologo giapponese 1920 - Laura Redi, attrice italiana 1920 - Romolo Sforza, calciatore italiano 1921 - Oscar Messora, calciatore italiano 1921 - Leonardo Sciascia, scrittore italiano 1922 - Bill Closs, cestista statunitense 1922 - Artemio Franchi, dirigente sportivo italiano 1922 - Abbey Simon, pianista statunitense 1923 - Bryce DeWitt, fisico statunitense 1923 - Larry Storch, attore statunitense 1923 - Giorgio Tozzi, basso statunitense 1923 - Joseph Weizenbaum, informatico tedesco 1924 - Hook Dillon, cestista statunitense 1924 - Giuseppe Fanin, sindacalista italiano 1924 - Marcello Fondato, regista italiano 1924 - Giulio Alfredo Maccacaro, scienziato italiano 1924 - Ron Moody, attore britannico 1924 - Agostino Piol, partigiano italiano 1924 - Richard Rubenstein, filosofo statunitense 1925 - Giuseppe Brancale, scrittore italiano 1925 - Gianni Dova, pittore italiano 1925 - Francesco Parenti, psichiatra italiano 1925 - Bernardo Ruiz, ciclista spagnolo 1926 - Kerwin Mathews, attore statunitense 1926 - Renato Sellani, pianista italiano 1927 - Franco De Gregori, calciatore italiano 1927 - Charles Tomlinson, poeta inglese 1927 - Mario Zanasi, baritono italiano 1928 - Bruno Alias, attore italiano 1928 - Felice Andreasi, attore italiano 1928 - Ruth Brown, cantante e attrice statunitense 1928 - Slade Gorton, politico statunitense 1928 - Chaim Kanievsky, rabbino israeliano 1928 - Gaston Miron, scrittore e editore canadese 1928 - Luther Perkins, chitarrista statunitense 1928 - Pio Scilligo, psicologo italiano 1928 - Luciano Testa, calciatore italiano 1929 - Becky Behar, saggista turca 1929 - Wolfgang Peters, calciatore tedesco 1930 - Éva Novák, nuotatrice ungherese 1931 - Giancarlo Capucci, calciatore italiano 1931 - Bill Graham, tedesco 1932 - Heinz Kördell, calciatore tedesco 1933 - Floriano Bodini, scultore italiano 1933 - Juan Marsé, scrittore spagnolo 1933 - Straub e Huillet, regista francese 1933 - Z'ev ben Shimon Halevi, scrittore britannico 1934 - Cesare Allegri, politico italiano 1934 - Jacques Anquetil, ciclista francese 1934 - Alexandra Ripley, scrittrice statunitense 1934 - Piet Dankert, politico olandese 1934 - Jean-Pierre Gourmelen, fumettista francese 1934 - Roy Kinnear, attore britannico 1934 - Osvaldo Ruggieri, attore italiano 1935 - Robert Littell, giornalista statunitense 1935 - Louis Polonia, calciatore francese 1935 - Elvis Presley, cantante, attore statunitense 1935 - Vittorio Sbardella, politico italiano 1935 - Dharmendra, politico indiano 1936 - Maurizio Calvi, politico italiano 1936 - Massimo De Francovich, attore italiano 1936 - Armand Mattelart, sociologo belga 1937 - Shirley Bassey, cantante britannica 1937 - Janice Knowlton, cantante, scrittrice statunitense 1937 - Peter Whitehead, regista inglese 1938 - Federico Boido, attore italiano 1938 - Bobby Ferguson, calciatore inglese 1938 - Antonio Colonnello, attore italiano 1938 - Evgenij Evgen'evič Nesterenko, basso russo 1939 - Eugenio Antonio Benni, fumettista italiano 1939 - Kurt Birkle, astronomo tedesco 1939 - Andrzej Frankiewicz, calciatore polacco 1939 - Kazimierz Frąckiewicz, calciatore polacco 1939 - Carolina Herrera, stilista venezuelana 1939 - Luciano Pagliaro, magistrato italiano 1940 - Gianni Di Marzio, allenatore di calcio italiano 1940 - Antonio Lorusso, politico italiano 1941 - Severino Andreoli, ciclista su strada italiano 1941 - Paolo Carosone, pittore, scultore italiano 1941 - Graham Chapman, scrittore britannico 1941 - Boris Vallejo, illustratore peruviano 1942 - Teo Cruz, cestista portoricano 1942 - Giovanni Finazzo, prefetto italiano 1942 - Stephen Hawking, cosmologo britannico 1942 - Haruki Kadokawa, regista giapponese 1942 - Jun'ichirō Koizumi, politico giapponese 1942 - Yvette Mimieux, attrice statunitense 1942 - Valter Scavolini, imprenditore italiano 1942 - Vjačeslav Dmitrievič Zudov, cosmonauta sovietico 1943 - Jacques Courtillat, schermidore francese 1943 - Stefan Filipov, cestista bulgaro 1943 - Lee Jackson, cantante britannico 1943 - Piero Pintucci, compositore italiano 1944 - Terry Brooks, scrittore statunitense 1944 - Angela Ramello, atleta italiana 1945 - Phil Beal, calciatore inglese 1945 - Ivano Bosdaves, calciatore italiano 1946 - Juan Antonio Deusto, calciatore spagnolo 1946 - Miguel Ángel Félix Gallardo, criminale messicano 1946 - Elaine Cheris, schermitrice statunitense 1946 - Robby Krieger, chitarrista statunitense 1946 - Fritz Künzli, calciatore svizzero 1947 - David Bowie, attore britannico 1947 - Magui Bétemps, cantautrice italiana 1947 - Willy De Geest, ciclista belga 1947 - Giorgio Girol, calciatore italiano 1947 - Ted MacDougall, calciatore scozzese 1947 - Samuel Schmid, politico svizzero 1947 - Laurie Walters, attrice statunitense 1948 - Anna Maria Carassiti, scrittrice italiana 1948 - Greg Howard, cestista statunitense 1948 - Lorenzo Infantino, economista italiano 1948 - Jerzy Kaczmarek, schermidore polacco 1948 - Gillies MacKinnon, regista scozzese 1948 - Joe Reed, giocatore football statunitense 1948 - Eladio Reyes, calciatore peruviano 1949 - Alessandro Abbondanza, calciatore italiano 1949 - Antonio Bido, regista italiano 1949 - Eva Longo, politica italiana 1949 - John Podesta, politico statunitense 1949 - Arduino Sigarini, calciatore italiano 1950 - Rubén Ayala, calciatore argentino 1950 - Jos Hermens, atleta olandese 1951 - John McTiernan, regista statunitense 1951 - Franz Pachl, scacchista tedesco 1951 - Claudio Rocchi, cantautore italiano 1951 - Orano Rolfo, calciatore italiano 1952 - Hamad bin Khalifa al-Thani 1952 - Enzo Carella, cantautore italiano 1952 - Angelo Del Favero, calciatore italiano 1952 - Erico Santos, pittore brasiliano 1952 - Miloslav Sochor, sciatore cecoslovacco 1952 - Sergio Vriz, calciatore italiano 1953 - Glenn Cooper, scrittore statunitense 1953 - Giampaolo Fogliardi, politico italiano 1953 - Adrian Fulford, magistrato britannico 1953 - Dominique Gaumont, chitarrista francese 1953 - Roberto Mouzo, calciatore argentino 1954 - Paolo Beni, politico italiano 1954 - Isidore Mvouba, politico del Congo 1954 - Eugenio Scarpellini, vescovo cattolico italiano 1954 - Luigi Ungaro, cestista italiano 1954 - Ivana Vaccari, giornalista italiana 1955 - Giancarlo De Palo, giornalista italiano 1955 - Thomas G. Waites, attore statunitense 1955 - Carlo Grippo, atleta italiano 1955 - Harriet Sansom Harris, attrice statunitense 1955 - Spiros Livathinos, calciatore greco 1955 - Marilyn Mazur, batterista statunitense 1955 - Cesare Pancotto, allenatore di basket italiano 1955 - Sam Smith, cestista statunitense 1956 - Floriana Casellato, politica italiana 1956 - Rudy Chiappini, storico dell'arte italiano 1956 - Michele Di Francesco, filosofo italiano 1956 - Paolo Grossi, letterato italiano 1956 - Milorad Krivokapić, pallanuotista jugoslavo 1956 - Miroslav Nikolić, allenatore di basket serbo 1957 - Dwight Clark, giocatore football statunitense 1957 - Nacho Duato, danzatore spagnolo 1957 - Graziano Galoforo, doppiatore italiano 1957 - Cedrick Hordges, cestista statunitense 1957 - David Lang, compositore statunitense 1957 - Calvin Natt, cestista statunitense 1957 - Julio César Ribas, calciatore uruguaiano 1958 - Laura Cantini, politica italiana 1958 - Rey Misterio sr., wrestler messicano 1958 - Ignacio Solozábal, cestista spagnolo 1958 - Roman Wójcicki, calciatore polacco 1958 - Alfred Groyer, sciatoreaustriaco 1958 - Mark Herrmann, giocatore football statunitense 1958 - Natalio Mangalavite, pianista argentino 1958 - Kevin McKenna, cestista statunitense 1960 - Dan-I, cantante giamaicano 1960 - Fernando Astengo, calciatore cileno 1960 - Fulvio Bonomi, calciatore calcio italiano 1960 - Paul MacDonald, canoista neozelandese 1960 - Dave Weckl, batterista statunitense 1961 - Javier Imbroda, allenatore di basket spagnolo 1961 - Viktor Mychajlovyč Kuznecov, calciatore ucraino 1961 - Calvin Smith, atleta statunitense 1961 - Granville Waiters, cestista statunitense 1962 - Freddy Clavijo, calciatore uruguaiano 1962 - Martin Crepaz, hockeista italiano 1962 - Víctor Rabuñal, calciatore uruguaiano 1962 - Bruce Thurlow, giocatore di calcio a 5 australiano 1962 - André Wohllebe, canoista tedesco 1963 - Besnik Bilali, calciatore albanese 1963 - Edwin Camilleri, calciatore maltese 1963 - Daniele Fortunato, calciatore italiano 1963 - Dmitrij Galjamin, calciatore russo 1964 - José Luis Carranza, calciatore peruviano 1964 - Marc Quinn, artista britannico 1964 - Ron Sexsmith, cantautore canadese 1964 - Leigh-Anne Thompson, tennista statunitense 1965 - Alessandro Angeli, cestista italiano 1965 - John Catliff, calciatore canadese 1965 - Michelle Forbes, attrice statunitense 1965 - Pascal Obispo, cantautore francese 1965 - DJ Gruff, rapper italiano 1965 - Diego Vaschetto, scrittore italiano 1965 - Andrej Šuvalov, schermidore sovietico 1966 - Gianfranco Chiarini, cuoco italiano 1966 - Trude Dybendahl, fondista norvegese 1966 - Romana Jordan Cizelj, politica slovena 1966 - Roger Ljung, calciatore svedese 1966 - Maria Pitillo, attrice statunitense 1966 - Igor Primc, atleta sloveno 1966 - Andrew Wood, cantante statunitense 1966 - Samir Zulič, calciatore sloveno 1967 - Willie Anderson, cestista statunitense 1967 - Hollis Conway, atleta statunitense 1967 - Guilherme Fontes, attore brasiliano 1967 - R. Kelly, cantante, rapper statunitense 1967 - Todd Lichti, cestista statunitense 1967 - Gianmatteo Mareggini, calciatore italiano 1968 - Roberto Cassio, nuotatore italiano 1968 - Giovanni De Benedictis, atleta italiano 1968 - Paul Howe, nuotatore britannico 1968 - Keiko Nakano, wrestler giapponese 1968 - Francis Severeyns, calciatore belga 1969 - Jeff Abercrombie, bassista statunitense 1969 - Valentyna Cerbe-Nesina, biatleta ucraina 1969 - Carll Cneut, illustratore e scrittore belga 1969 - Ami Dolenz, attrice statunitense 1969 - José Gavica, calciatore ecuadoriano 1969 - Georgios Iosifides, calciatore cipriota 1969 - Enrico Mariotti, hockeista su pista italiano 1969 - Paola Pezzo, biker italiana 1969 - Teresa Salgueiro, cantante portoghese 1969 - José Ángel Uribarrena, calciatore spagnolo 1970 - Edoardo Bortolotti, calciatore italiano 1970 - Pasquale Frisenda, fumettista italiano 1970 - Melissa Hill, attrice pornografica statunitense 1970 - Mika Lehkosuo, calciatore finlandese 1970 - Alessio Menconi, chitarrista italiano 1970 - David Self, sceneggiatore statunitense 1970 - Giorgio Sterchele, calciatore italiano 1971 - Jesper Jansson, calciatore svedese 1971 - Brook Lee, modella statunitense 1971 - Géraldine Pailhas, attrice francese 1971 - Massimo Romagnoli, politico italiano 1971 - Javier Sanguinetti, calciatore argentino 1971 - Pascal Zuberbühler, calciatore svizzero 1972 - Serhij Atel'kin, calciatore ucraino 1972 - Scott D'Amore, wrestler canadese 1972 - Giuseppe Favalli, calciatore italiano 1972 - Herman Medrano, rapper italiano 1972 - Esteban Valencia, calciatore cileno 1973 - Vincent Da Sylva, cestista senegalese 1973 - Lutricia McNeal, cantante statunitense 1973 - Jan Frode Nornes, calciatore norvegese 1973 - Alberto Polacchi, skeletonista italiano 1973 - Henning Solberg, pilota di rally norvegese 1974 - Adriana Bombom, showgirl brasiliana 1974 - Jürg Grünenfelder, sciatore alpino svizzero 1974 - Michel Martone, giurista e accademico italiano 1974 - Massimiliano Mori, ciclista su strada italiano 1974 - Francesco Nirta, criminale italiano 1975 - DJ Clue, rapper e disc jockey statunitense 1975 - Giorgia Baratella, atleta italiana 1975 - Alessandro Davolio, cestista italiano 1975 - Nelson Ingles, cestista argentino 1975 - Tift Merritt, cantautrice statunitense 1975 - Ylenia Scapin, judoka italiana 1976 - Raffaëla Anderson, scrittrice francese 1976 - Vadim Evseev, calciatore russo 1976 - Liu Guoliang, tennistavolista cinese 1976 - Jenny Lewis, attrice statunitense 1976 - Patrik Mennander, cantante finlandese 1976 - Bora Sancar, cestista turco 1976 - Bradley Snyder, atleta canadese 1976 - Kevin Yoder, politico statunitense 1977 - Manuela Arcuri, attrice italiana 1977 - Andrea Ardito, calciatore italiano 1977 - Amber Benson, attrice statunitense 1977 - Erdal Bibo, cestista turco 1977 - Francesco Coco, calciatore italiano 1978 - Leonardo Bertagnolli, ciclista italiano 1978 - Oleksandr Bilanenko, biatleta ucraino 1978 - Marco Fu, giocatore di snooker cinese 1978 - Ido Kozikaro, cestista israeliano 1978 - Hrvoje Rodin, calciatore croato 1979 - Seol Ki-Hyeon, calciatore sudcoreano 1979 - Shaun Berne, rugbista a 15 australiano 1979 - John Anders Bjørkøy, calciatore norvegese 1979 - David Civera, cantante spagnolo 1979 - Simon Colosimo, calciatore australiano 1979 - Przemysław Frasunkiewicz, cestista polacco 1979 - Sean Hohneck, rugbista a 15 neozelandese 1979 - Butch James, rugbista a 15 sudafricano 1979 - Hanna Ljungberg, calciatrice svedese 1979 - Windell D. Middlebrooks, attore statunitense 1979 - Adrian Mutu, calciatore romeno 1979 - Stipe Pletikosa, calciatore croato 1979 - Sarah Polley, attrice e regista canadese 1980 - Lee Jung-Soo, calciatore sudcoreano 1980 - Hubertus Grimm, attore tedesco 1980 - Aki Inoue, attrice giapponese 1980 - Stefano Mauri, calciatore italiano 1980 - Rachel Nichols, attrice e modella statunitense 1980 - Boban Nikolić, calciatore serbo 1980 - Lucia Recchia, sciatrice alpina italiana 1980 - Sam Riley, attore britannico 1980 - Cássio de Abreu Oliveira, calciatore brasiliano 1981 - Andrea Capone, calciatore italiano 1981 - Johan Clarey, sciatore alpino francese 1981 - Genevieve Cortese, attrice statunitense 1981 - Sebastián Eguren, calciatore uruguaiano 1981 - Steven Esterkamp, cestista statunitense 1981 - Kristin Mürer Stemland, sciatore norvegese 1981 - Jurij Vasil'ev, cestista russo 1981 - Xie Xingfang, giocatrice di badminton cinese 1982 - Kay Brem, bassista svizzero 1982 - Emanuele Calaiò, calciatore italiano 1982 - Gaby Hoffmann, attrice statunitense 1982 - Maria Honkanen, tastierista finlandese 1982 - Esteban Lozada, rugbista a 15 argentino 1982 - Cláudio Pitbull, calciatore brasiliano 1982 - Chris Snee, giocatore football statunitense 1982 - Guzel Urazova, cantante e musicista russa 1982 - John Utaka, calciatore nigeriano 1983 - Miguel Aceval, calciatore cileno 1983 - Bojan Bakić, cestista montenegrino 1983 - Danijel Cesarec, calciatore croato 1983 - Felipe Colombo, attore messicano 1983 - Jon Daly, calciatore irlandese 1983 - Miklós Gór-Nagy, pallanuotista ungherese 1983 - Kim Jong-un, politico e militare nordcoreano 1983 - Chris Mordetsky, wrestler statunitense 1983 - Chen Nan, cestista cinese 1983 - Larry Owens, cestista statunitense 1983 - Francesco Roder, attore e regista italiano 1983 - Chen Xiexia, sollevatrice cinese 1983 - Anders Østli, calciatore norvegese 1984 - Christoffer Dahl, calciatore norvegese 1984 - Mahamet Diagouraga, calciatore francese 1984 - Andrés Felipe González, calciatore colombiano 1984 - Matthew Kilgallon, calciatore inglese 1984 - Boris Rieloff, calciatore cileno 1984 - Robert Tarr, pallavolista statunitense 1984 - Leandro Bonfim, calciatore brasiliano 1985 - Jorge Aguilar, tennista cileno 1985 - André Bikey, calciatore camerunese 1985 - Chan Chin-wei, tennista taiwanese 1985 - Nicola Donazzan, calciatore italiano 1985 - Benedikt Fernandez, calciatore tedesco 1985 - Hunter Freeman, calciatore statunitense 1985 - Julija Sedova, pallavolista russa 1985 - Jaroslav Kulhavý, ciclista ceco 1985 - Oh Ha-na, schermitrice sudcoreana 1985 - Elisabeth Pähtz, scacchista tedesca 1985 - Paolo Simoni, cantautore italiano 1985 - Terrell Thomas, giocatore football statunitense 1986 - Peng Shuai, tennista cinese 1986 - Petter Bruer Hanssen, calciatore norvegese 1986 - Jorge Claros, calciatore honduregno 1986 - Pierre-Ludovic Duclos, tennista canadese 1986 - Clayton Failla, calciatore maltese 1986 - David Silva, calciatore spagnolo 1986 - Emika, cantautrice inglese 1986 - Jaclyn Linetsky, attrice canadese 1986 - Maria Ozawa, attrice giapponese 1986 - Jamie T, cantautore inglese 1986 - Tat'jana Vidmer, cestista russa 1987 - Zeng Cheng, calciatore cinese 1987 - Amanda Ammann, modella svizzera 1987 - Monica De Gennaro, pallavolista italiana 1987 - Francesco Dell'Uomo, tuffatore italiano 1987 - Chris Douglas-Roberts, cestista statunitense 1987 - Freddie Stroma, attore e modello britannico 1988 - Daniel Chávez, calciatore peruviano 1988 - Luigi Gobbi, pallanuotista italiano 1988 - Allison Harvard, modella statunitense 1988 - Jirès Kembo Ekoko, calciatore del Congo 1988 - Dani Kiki, calciatore bulgaro 1988 - Adrián López Álvarez, calciatore spagnolo 1988 - Michael Mancienne, calciatore inglese 1988 - Lasse Nielsen, calciatore danese 1988 - Jean Carlos Solórzano, calciatore costaricano 1988 - AlTyus, cestista statunitense 1988 - Mahir Yousef Bakur, calciatore qatariota 1989 - Jessica Beard, atleta statunitense 1989 - Ian Bermingham, calciatore irlandese 1989 - Oliver Bozanic, calciatore australiano 1989 - Danny Carvajal, calciatore costaricano 1989 - Josh Cooper, giocatore football statunitense 1989 - Aaron Cruden, rugbista a 15 neozelandese 1989 - Orel Dgani, calciatore israeliano 1989 - Fabian Frei, calciatore svizzero 1989 - Jakob Jantscher, calciatore austriaco 1989 - Dominique Malonga, calciatore francese 1989 - Gaia Messerklinger, attrice italiana 1989 - Michela Rodella, calciatrice italiana 1989 - Mariana Vicente, modella portoricana 1989 - Miho Watanabe, pallavolista giapponese 1990 - Álvaro González Soberón, calciatore spagnolo 1990 - Arturo Rodríguez, calciatore messicano 1990 - Blair Walsh, giocatore football statunitense 1990 - Jamie Hampton, tennista statunitense 1990 - Jeff Allen, giocatore football statunitense 1990 - Jeff Demps, atleta statunitense 1990 - Jordy Murray, hockeista statunitense 1990 - Juan Domínguez Lamas, calciatore spagnolo 1990 - Katie-Rae Ebzery, cestista australiana 1990 - Mirson Volina, calciatore albanese 1990 - Robin Olsen, calciatore danese 1990 - Ryan McGivern, calciatore britannico 1990 - Ryan Mendes, calciatore capoverdiano 1990 - Thomas Kral, calciatore austriaco 1990 - Trevor Guyton, giocatore football statunitense 1991 - Allan Marques Loureiro, calciatore brasiliano 1991 - Ángel Cayetano, calciatore uruguaiano 1991 - Camilo Mayada, calciatore uruguaiano 1991 - Göksenin Köksal, cestista turco 1991 - Greg Smith, cestista statunitense 1991 - Henri Kahudi, cestista francese 1991 - Ilisoni Tuinawaivuvu, calciatore figiano 1991 - Jacob Mellis, calciatore inglese 1991 - Jorge Enríquez, calciatore messicano 1991 - Josh Robinson, giocatore football statunitense 1991 - Lukas Rupp, calciatore tedesco 1991 - Luvo Manyonga, atleta sudafricano 1991 - Mahmoud Za'tara, calciatore giordano 1991 - Nicolas de Préville, calciatore francese 1991 - Paul Were, calciatore keniota 1991 - Riccardo Moraschini, cestista italiano 1991 - Sean Morrison, calciatore inglese 1991 - Simone Lorenzini, hockeista italiano 1991 - Stefan Johansen, calciatore norvegese 1991 - Stefan Savić, calciatore montenegrino 1991 - Tim Björkström, calciatore svedese 1992 - Apostolos Vellios, calciatore greco 1992 - Chiara Valzolgher, calciatrice italiana 1992 - Evgenij Šalunov, ciclista russo 1992 - Gaia Gorini, cestista italiana 1992 - Jorge Resurrección Merodio, calciatore spagnolo 1992 - Justin Murisier, sciatore alpino svizzero 1992 - Kevin McDowell, triatleta statunitense 1992 - Nathalie Eklund, sciatrice alpina svedese 1992 - Patrik Carlgren, calciatore svedese 1992 - Paulo de Oliveira, calciatore portoghese 1992 - Stefanie Dolson, cestista statunitense 1992 - Vojtěch Hadaščok, calciatore ceco 1992 - Yrondu Musavu-King, calciatore gabonese 1993 - Anni Espar, pallanuotista spagnola 1993 – Ashley Vàzquez, pallavolista portoricana 1993 - Brooke Greenberg, statunitense 1993 - Giovanni Galbieri, atleta italiano 1993 - Isaiah Crowell, giocatore football statunitense 1993 - Paul Turpin, cestista francese 1993 - Shi Ke, calciatore cinese 1993 - Tang Yi, nuotatrice cinese 1994 - Glenn Robinson, cestista statunitense 1994 - Noah Spence, giocatore football statunitense 1994 - Riza Durmisi, calciatore danese 1994 – So Kyyong-Jin, calciatore nordcoreano 1995 - Ali Abdulkadir, calciatore somalo 1995 - Kyle Edmund, tennista inglese 1995 – Matti Steinmann, calciatore tedesco 1995 - Miriam Sylla, pallavolista italiana 1995 – Stephen Hendrie, calciatore scozzese 1996 - Anthony Talo, calciatore salomonese 1996 - Conor Donovan, calciatore statunitense 1996 - Obbi Oularé, calciatore belga 1996 - Pierfrancesco Oliva, cestista italiano 1997 - Cathy Couturier, calciatrice francese 1997 - Jack Andraka, inventore statunitense 1997 - Riccardo Di Persio, calciatore italiano 1998 - Manuel Locatelli, calciatore italiano 2000 - Noah Cyrus, attrice statunitense 2011 - Vincent di Danimarca, principe danese 2011 -Josephine di Danimarca, principessa danese tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: