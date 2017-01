Accade il 9 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Il 9 gennaio è il 9º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 356 giorni alla fine dell'anno (357 negli anni bisestili) • 475 – Basilisco approfitta della fuga dell'imperatore Zenone per farsi riconoscere imperatore romano d'Oriente. • 1448 - Nella piazza Sant'Ambrogio di Milano si tiene la prima lotteria. L'ha ideata il banchiere Cristoforo Taverna per reperire fondi per la Aurea Repubblica Ambrosiana le cui casse sono provata dalla guerra contro Venezia. • 1760 – Gli afghani sconfiggono Marathas nella Battaglia di Barari Ghat. • 1768 – Philip Astley mette in scena il primo circo moderno (a Londra). • 1773 – Prima dell'opera 'La Giannetta ossia l'incognita perseguitata' di Pasquale Anfossi al Teatro delle Dame di Roma. • 1788 – Il Connecticut diventa il quinto stato ad unirsi agli USA. • 1793 – Jean-Pierre Blanchard è il primo a volare con un pallone aerostatico negli Stati Uniti. • 1806 – Orazio Nelson viene sepolto nella Cattedrale di St. Paul. • 1839 – L'Accademia francese delle scienze dà l'annuncio dell'invenzione del dagherrotipo. • 1861 – Il Mississippi è il secondo stato a secedere dagli Stati Uniti d'America. • 1878 – Umberto I di Savoia sale al trono d'Italia dopo la morte del padre Vittorio Emanuele II di Savoia. • 1900 - In piazza della Libertà a Roma 9 atleti guidati da Luigi Bigiarelli fondano la Società Podistica Lazio, precorritrice della S.S. Lazio di calcio. • 1912 – I Marines degli Stati Uniti invadono l'Honduras. • 1916 – Campagna dei Dardanelli: vengono ritirate le ultime truppe dell'Intesa, lasciando l'Impero ottomano vittorioso. • 1923 – Juan de la Cierva esegue il primo volo su un autogiro. • 1944 – Secondo giorno del Processo di Verona iniziato l'8 gennaio. • 1945 – Gli Stati Uniti invadono Luzón nelle Filippine: Battaglia di Luzón. • 1947 – Il Regno Unito riconosce l'indipendenza della Birmania. • 1950 - Eccidio delle Fonderie Riunite di Modena. 6 Operai caddero barbaramente uccisi nella lotta per le rivendicazioni sociali per migliorale lo loro misere vite. • 1951 – Inaugurazione a New York della sede ufficiale delle Nazioni Unite. • 1957 – Comincia ad operare la base permanente Amundsen-Scott South Pole Station. • 1960 – In Egitto inizia la costruzione della Diga di Assuan. • 1972 – La RMS Queen Elizabeth viene distrutta dal fuoco nel porto di Hong Kong. • 1984 - Viene pubblicato "Nobody told me" il disco postumo del cantante e autore John Lennon ucciso a New York nel 1980. • 1986 - Dopo aver perso una battaglia legale con la Polaroid, la Kodak lascia il settore della fotografia istantanea. • 1986 - La sonda spaziale Voyager 2 scopre il satellite di Urano: Cressida. È anche stato designato come "Urano IX". • 1991 – I sovietici occupano Vilnius per fermare l'indipendenza lituana. • 1995 – Valeri Poliakov completa 366 giorni nello spazio a bordo della stazione spaziale Mir, infrangendo il record di permanenza nello spazio. • 1996 – La Sun Microsystems annuncia la formazione della divisione JavaSoft per sviluppare e supportare la piattaforma Java. • 2001 – Lancio del veicolo spaziale cinese Shenzhou 2, senza equipaggio umano. • 2002 – Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annuncia che condurrà indagini sulla Enron. • 2005 – Elezioni per la successione a Yasser Arafat. • 2007 – Presentazione da parte di Apple dell'iPhone

