Stampa E-mail Nasce il 9 gennaio La lista contiene circa 670 persone 1252 - Beatrice d'Angiò, sovrana francese 1418 - Giovanni Folch III de Cardona, generale spagnolo 1475 - Pietro Baldi del Riccio, umanista italiano 1554 - Papa Gregorio XV, papa 1571 - Karel Bonaventura Buquoy, militare tedesco 1585 - Fortunat Sprecher, politico svizzero 1590 - Simon Vouet, pittore francese 1620 - Antonio Günther I di Sondershausen, nobile 1624 - Meisho, imperatore giapponese 1626 - Armand Le Bouthillier de Rancé, abate francese 1651 - Petronio Franceschini, violoncellista italiano 1657 - Johann Friedrich II von Alvensleben, politico tedesco 1658 - Nicolas Coustou, scultore francese 1659 - Jacopo Pilarino, medico e diplomatico italiano 1674 - Reinhard Keiser, musicista e compositore tedesco 1671 - Jean-Baptiste van Mour, pittore fiammingo 1674 - Reinhard Keiser, musicista tedesco 1697 - Francesco Ferrante Gonzaga, nobile italiano 1699 - Robert Joseph Pothier, giurista francese 1708 - Johann Friedrich Grael, architetto tedesco 1711 - Giambattista Suardi, matematico italiano 1715 - Robert François Damiens, francese 1724 - Guglielmo di Schaumburg-Lippe 1724 - Carlo di Hohenzollern-Sigmaringen, principe 1728 - Thomas Warton, scrittore inglese 1729 - Abraham-Louis Perrelet, orologiaio svizzero 1735 - John Jervis, ammiraglio britannico 1745 - Caleb Strong, politico statunitense 1753 - Luísa Todi, mezzosoprano portoghese 1754 - Marie Thérèse de Ruffey, nobile francese 1757 - John Adair, politico statunitense 1758 - George Leveson-Gower, politico inglese 1758 - Giuseppe Maria di Fürstenberg-Stühlingen 1778 - Paolo Agelli, pittore italiano 1778 - Thomas Brown, filosofo scozzese 1779 - Maria Amalia di Borbone-Spagna 1788 - Rodolfo d'Asburgo-Lorena, cardinale austriaco 1789 - Louis Dupré, pittore francese 1794 - Jacques-François Ancelot, scrittore francese 1804 - Primo Uccellini, politico italiano 1804 - Louis d'Aurelle de Paladines, generale francese 1806 - William Chapman Hewitson, naturalista britannico 1807 - Carlotta di Württemberg 1811 - Gilbert Abbott à Beckett, scrittore britannico 1816 - Filippo Linati, politico italiano 1818 - Giacomo Longo, politico italiano 1818 - Tommaso Reggio, arcivescovo cattolico italiano 1822 - Giuseppe Gadda, politico italiano 1824 - Francesco Malipiero, compositore italiano 1829 - Thomas William Robertson, scrittore irlandese 1831 - Giovanni Battista Monteverde, patriota italiano 1833 - Lajos Abonyi, scrittore ungherese 1833 - William James Herschel, magistrato britannico 1833 - Angiolo Nardi Dei, matematico italiano 1835 - Yataro Iwasaki, imprenditore giapponese 1838 - Mario Martelli, politico italiano 1839 - John Knowles Paine, organista statunitense 1841 - Julio Herrera y Obes, politico uruguaiano 1842 - Melchiorre Voli, politico italiano 1843 - Teresa Jornet e Ibars, religiosa spagnola 1847 - Robert Garbe, ingegnere meccanico tedesco 1847 - Antonio Vico, cardinale italiano 1848 - Federica di Hannover 1849 - John Hartley, tennista britannico 1849 - Gaetano Koch, architetto italiano 1850 - Gaetano Müller, vescovo italiano 1851 - Giuseppe Gallignani, organista italiano 1851 - Rudolf von Brudermann, generale austriaco 1852 - Eduard Toda i Güell, bibliografo spagnolo 1852 - Francesco Aguglia, politico italiano 1852 - Ludolf Udo von Alvensleben, politico tedesco 1853 - Henning von Holtzendorff, ammiraglio tedesco 1854 - Jennie Jerome 1854 - Riccardo De Paolis, matematico italiano 1855 - Anna Kuliscioff, rivoluzionaria russa 1855 - Karl Edvard Diriks, pittore norvegese 1856 - Stevan Stojanović Mokranjac, compositore serbo 1858 - Maurice Couette, fisico francese 1860 - Vittorio Gottardi, politico italiano 1861 - Elizabeth Gertrude Knight, botanica statunitense 1861 - Stanley Buckmaster, politico inglese 1861 - Umberto Serristori, politico italiano 1862 - Ernesto Bozzano, parapsicologo italiano 1862 - Arturo Reggio, scacchista italiano 1863 - David Danskin, calciatore scozzese 1865 - Riccardo Versari, politico italiano 1868 - Andrea Da Mosto, archivista italiano 1868 - Søren Sørensen, chimico danese 1869 - Alfredo Di Frassineto, politico italiano 1869 - Richard Abegg, chimico tedesco 1870 - Augusto Mussini, pittore italiano 1870 - Joseph Strauss, ingegnere statunitense 1872 - Ivar Lykke, politico norvegese 1873 - David Gould, calciatore scozzese 1873 - Haim Nachman Bialik, poeta ucraino 1873 - Harry Spanjer, pugile statunitense 1873 - John Flanagan, atleta irlandese 1873 - Thomas Curtis, atleta statunitense 1874 - Steve Bloomer, calciatore inglese 1874 - José de Amézola, giocatore di palla basca spagnolo 1875 - Angelo Gatti, romanziere italiano 1875 - Carlo Angela, politico italiano 1875 - Gertrude Whitney, scultrice statunitense 1875 - Julio Herrera y Reissig, poeta uruguaiano 1876 - Drago Karel Godina, politico italiano 1876 - Robert Michels, politologo tedesco 1878 - Gino Luzzatto, storico italiano 1878 - John Watson, psicologo statunitense 1879 - Beatrice di Borbone-Parma, principessa 1880 - George Dietz, canottiere statunitense 1880 - Bernard Groethuysen, storico tedesco 1881 - Lascelles Abercrombie, scrittore inglese 1881 - Edouard Beaupré 1881 - Giovanni Papini, scrittore italiano 1882 - Pavel Aleksandrovič Florenskij, religioso russo 1882 - Otto Ruge, militare norvegese 1883 - William Garbutt, calciatore inglese 1883 - Vladimir Aleksandrovič Kislicyn, militare russo 1885 - Charles Bacon, atleta statunitense 1885 - Edward Quinan, generale britannico 1886 - Marcello Arlotta, dirigibilista italiano 1886 - João Suassuna, politico brasiliano 1887 - Renée Chemet, violinista francese 1887 - Sammy Davis, pilota automobilistico britannico 1888 - Rudolf Droz, calciatore tedesco 1888 - Arthur Edwin Hill, pallanuotista britannico 1889 - Francesco Fiore, cantautore italiano 1889 - Eileen Power, storica britannica 1890 - Karel Čapek, giornalista ceco 1890 - Kurt Tucholsky, giornalista tedesco 1890 - Manuel Andrada, giocatore di polo argentino 1891 - Reginald James, esploratore britannico 1893 - Pierre Renouvin, storico francese *1894 - Carl Lampert, presbitero austriaco 1895 - Franco Di Ciaula, regista italiano 1895 - Temple Fay, neurologo statunitense 1895 - Lucian Truscott, generale statunitense 1895 - Alfredo Zerbini, poeta italiano 1897 - Aurelio Baruzzi, militare italiano 1897 - Karl Löwith, filosofo tedesco 1897 - Vladimir Pavlovič Paley, poeta russo 1898 - Vilma Bánky, attrice ungherese 1898 - Gracie Fields, attrice, cantante inglese 1898 - Liberato Pezzoli, politico italiano 1898 - Mario Mirko Vucetich, artista italiano 1899 - Félix Pozo, calciatore francese 1900 - Vasilij Gavrilovič Grabin, militare sovietico 1900 - Maria di Jugoslavia 1900 - Anton Schmid, militare austriaco 1902 - Josemaría Escrivá de Balaguer, presbitero spagnolo 1902 - Emmi Pikler, pediatra ungherese 1903 - Gioacchino Colombo, progettista italiano 1904 - Vincenzo Costa, calciatore italiano 1904 - Giorgio La Pira, politico italiano 1906 - Karl Bruckner, scrittore austriaco 1906 - Émile Chanoux, notaio e politico italiano 1907 - Lamberto Borghi, scrittore e docente italiano 1907 - Guido Morpurgo-Tagliabue, filosofo italiano 1907 - František Vohryzek, schermidore cecoslovacco 1908 - Simone de Beauvoir, scrittrice francese 1908 - Guerrino Cattaneo, calciatore italiano 1908 - Giordano Corsi, calciatore italiano 1908 - Bruno Maini, calciatore italiano 1908 - Henri Paternóster, schermidore belga 1909 - Danielle Casanova, politica francese 1909 - Luigi Galetti, calciatore italiano 1909 - Anthony Mamo, politico maltese 1909 - Herva Nelli, soprano italiano 1910 - Paolo Emilio Cassandro, economista italiano 1910 - Guerrino Ferrarese, calciatore italiano 1911 - Joichi Tomonaga, aviatore giapponese 1912 - Artur Dyson, calciatore portoghese 1912 - Frederick Riley, calciatore inglese 1912 - Elias Zoghbi, arcivescovo egiziano 1913 - Richard Nixon, politico statunitense 1914 - Kenny Clarke, batterista statunitense 1914 - Leonardo Cocito, partigiano italiano 1914 - Serafino Santambrogio, ciclista italiano 1914 - Adolf Urban, calciatore tedesco 1915 - Herbert Huncke, scrittore statunitense 1915 - Fernando Lamas, attore statunitense 1915 - Anita Louise, attrice statunitense 1915 - Bruno Monti, calciatore italiano 1916 - Alain Bernardin, imprenditore francese 1916 - Pietro Fiordelli, vescovo cattolico italiano 1916 - Masaharu Taguchi, nuotatore giapponese 1917 - Ernesto Caroli, presbitero italiano 1917 - Otto Glória, calciatore brasiliano 1917 - Luigi Sabaini, calciatore italiano 1917 - Haydn Tanner, rugbista a 15 britannico 1917 - ʿAbd Allāh al-Sallāl, militare yemenita 1918 - Luigi Rosellini, calciatore italiano 1920 - Clive Dunn, attore, comico e artista inglese 1920 - Rubén Ruiz Ibárruri, militare spagnolo 1920 - Sergio Scaglietti, designer e imprenditore italiano 1920 - João Cabral de Melo Neto, diplomatico brasiliano 1921 - Enrico Colosimo, scrittore italiano 1921 - Ágnes Keleti, ginnasta ungherese 1922 - Piero Bortoletto, calciatore italiano 1922 - Har Gobind Khorana, biochimico indiano 1922 - Leandro Menconi, calciatore italiano 1922 - Ahmed Sékou Touré, politico guineano 1923 - Mauro Galleni, politico italiano 1923 - Gabriella Giacobbe, attrice italiana 1923 - Karl-Heinz Metzner, calciatore tedesco 1924 - William Girometti, pittore italiano 1924 - Mirko Drazen Grmek, scrittore croato 1924 - Michel Jacques, calciatore francese 1924 - Sergej Iosifovič Paradžanov, regista sovietico 1925 - Antonio La Penna, latinista italiano 1925 - Lee Van Cleef, attore statunitense 1926 - Alfonso Maria Di Nola, antropologo italiano 1927 - Thorkild Hansen, giornalista danese 1927 - Adolfo Antonio Rivera, cardinale messicano 1927 - Rodolfo Walsh, giornalista argentino 1927 - Michael Woolfson, fisico britannico 1928 - Hanns-Peter Boehm, chimico tedesco 1928 - Domenico Modugno, cantante, attore italiano 1929 - Brian Friel, scrittore irlandese 1929 - Ulu Grosbard, regista belga 1929 - Heiner Müller, drammaturgo e poeta tedesco 1929 - Kurt Zaro, calciatore tedesco 1930 - Jim Fletcher, fumettista statunitense 1930 - Igor' Netto, calciatore sovietico 1930 - Jacob Schwartz, informatico statunitense 1931 - Teresa d'Austria-Toscana, tedesca 1931 - Ángel Berni, calciatore paraguaiano 1931 - Algis Budrys, scrittore statunitense 1931 - Erhard Krack, politico tedesco 1931 - Giovanni Papapietro, politico italiano 1932 - Irene D'Areni, cantante italiana 1932 - Wladimiro Ganzarolli, basso-baritono italiano 1932 - Arne Høivik, calciatore norvegese 1933 - Wilbur Smith, scrittore zambiano 1933 - Günther Wirth, calciatore tedesco orientale 1933 - Borislav Ćorković, cestista jugoslavo 1934 - Bart Starr, giocatore football statunitense 1935 - Dante Biagioni, attore italiano 1935 - Manlio De Angelis, attore italiano 1935 - Bob Denver, attore e comico statunitense 1936 - Dan Peterson, giornalista statunitense 1936 - Sergio Pini, calciatore italiano 1937 - Giovanni Carrus, politico italiano 1937 - Gianfranco Marzolla, ginnasta italiano 1937 - Gaudenzio Trentini, calciatore italiano 1938 - Uberto Siola, politico italiano 1938 - Iosif Vitebskij, schermidore sovietico 1939 - Lev Burčalkin, calciatore sovietico 1939 - Denis Devaux, calciatore francese 1939 - Kiko Argüello, pittore spagnolo 1939 - Carlo Morganti, calciatore italiano 1939 - Adriana Vigneri, politica italiana 1939 - Susannah York, attrice britannica 1940 - Dario Antiseri, filosofo e docente italiano 1940 - Sergio Cragnotti, imprenditore italiano 1940 - Ruth Dreifuss, politica svizzera 1940 - Jean Kraft, mezzosoprano statunitense 1940 - Renato Lauro, docente italiano 1940 - Paolo Matthiae, scrittore italiano 1940 - Emanuele Pirella, giornalista italiano 1941 - Joan Baez, cantautrice statunitense 1941 - Josef Jelínek, calciatore cecoslovacco 1941 - Arturo Sacchetti, organista italiano 1942 - Ingo Buding, tennista tedesco 1942 - John Dunning, scrittore statunitense 1942 - Stuart Graham, pilota motociclistico britannico 1943 - Wolfgang Gayer, calciatore tedesco 1943 - Scott Walker, cantautore statunitense 1943 - Jim Weatherwax, giocatore football statunitense 1944 - Massimiliano Fuksas, architetto italiano 1944 - George Loros, attore statunitense 1944 - Jimmy Page, chitarrista britannico 1944 - Gianfranco Polillo, politico italiano 1944 - Oscar Prudente, cantautore italiano 1945 - Frank Biondi, dirigente d'azienda statunitense 1945 - John Doman, attore statunitense 1945 - Javier Guzmán, calciatore messicano 1945 - Lewon Ter-Petrosyan, politico armeno 1946 - Pier Luigi Corbari, dirigente sportivo italiano 1946 - Leo Gullotta, attore e doppiatore italiano 1946 - Mogens Lykketoft, politico danese 1947 - Nick Evans, trombonista britannico 1947 - Paul Lodewijkx, pilota motociclistico olandese 1947 - Mike Phipps, giocatore football statunitense 1947 - Franca Viola, italiana 1948 - Itsurō Terada, giurista giapponese 1948 - Jan Tomaszewski, calciatore polacco 1949 - Trương Tấn Sang, politico vietnamita 1949 - Vincent Grass, attore belga 1949 - Giuseppe Iamonte, criminale italiano 1949 - Ilario Pegorari, sciatore italiano 1949 - Peppino Vallone, politico italiano 1950 - Rio Reiser, musicista e cantante tedesco 1950 - Gisbert Haefs, scrittore tedesco 1950 - David Johansen, cantante statunitense 1950 - Sandy Martin, attrice statunitense 1950 - Giuliano Mazzoni, pilota di rally italiano 1951 - Michel Barnier, politico francese 1951 - Gian Luigi Boiardi, politico italiano 1951 - M.L. Carr, cestista statunitense 1951 - Shota Khinchagashvili, calciatore sovietico 1951 - Abu Marzuq, politico palestinese 1951 - Inge Valen, calciatore norvegese 1951 - Crystal Gayle, cantante statunitense 1952 - Hugh Bayley, politico inglese 1952 - Marek Belka, politico polacco 1952 - Frank Margerin, fumettista francese 1953 - David Hewson, giornalista britannico 1953 - Ahmad Shah Massoud, politico afghano 1953 - Francis Meynieu, calciatore francese 1953 - Karl Schrott, slittinista austriaco 1953 - Shigeru So, atleta giapponese 1954 - Arturo Annecchino, pianista venezuelano 1954 - Mirza Delibašić, cestista jugoslavo 1954 - Philippa Gregory, scrittrice britannica 1954 - Peter Walsh, cestista australiano 1955 - Ali Bencheikh, calciatore algerino 1955 - Bruce Boudreau, hockeista canadese 1955 - Franco Gadotti, alpinista italiano 1955 - Lucio Romano, politico italiano 1955 - J. K. Simmons, attore statunitense 1956 - Alberto Cavasin, calciatore italiano 1956 - Lucyna Langer, atleta polacca 1956 - Waltraud Meier, soprano tedesco 1956 - Gabriele Messina, calciatore italiano 1956 - Juan Peralta, calciatore a 5 paraguaiano 1956 - Imelda Staunton, attrice britannica 1957 - Anna Achšarumova, scacchista statunitense 1957 - Enrico Cavalieri, calciatore italiano 1957 - Daniel Haquet, cestista francese 1957 - Kari Hotakainen, scrittore finlandese 1957 - Phil Lewis, cantante inglese 1957 - Manuel Sarabia, calciatore spagnolo 1957 - Carmela Vincenti, attrice italiana 1958 - Mehmet Ali Ağca, terrorista e criminale turco 1958 - Marco Cosenza, calciatore italiano 1958 - Hugo Gastulo, calciatore peruviano 1958 - Andrew Jarrett, tennista britannico 1958 - Stephen Neale, linguista inglese 1958 - Antonio Sabato, calciatore italiano 1959 - Eugène Hanssen, calciatore olandese 1959 - Rigoberta Menchú Tum, pacifista guatemalteca 1959 - Claudio Patrignani, atleta italiano 1959 - Dan Simoneau, fondista statunitense 1960 - Pascal Fabre, pilota automobilistico francese 1960 - Benedetto Patellaro, ciclista italiano 1960 - Michal Peprník, scrittore ceco 1960 - David Russell, cestista statunitense 1961 - Didier Camberabero, rugbista francese 1961 - Karim Dridi, regista francese 1961 - Giuliano Giorgi, calciatore italiano 1961 - Sandra Myers, atleta statunitense 1961 - Yannick Stopyra, calciatore francese 1961 - Karl Zeller, politico italiano 1962 - Salvatore Buoncammino, calciatore italiano 1962 - Ray Houghton, calciatore irlandese 1962 - Alaa Maihoub, calciatore egiziano 1963 - Larry Cain, canoista canadese 1963 - Marco De Simone, calciatore italiano 1963 - Eric Erlandson, cantautore statunitense 1963 - Roberto Lavorenti, allenatore di pallavolo italiano 1963 - Jiří Parma, saltatore con gli sci ceco 1963 - Martin Rueda, calciatore svizzero 1964 - Giselle Blondet, attrice portoricana 1964 - Arnaldo Catinari, regista italiano 1964 - Ronald Dominique, assassino seriale statunitense 1964 - Rocky George, chitarrista statunitense 1964 - Luca Lionello, attore italiano 1964 - Francisco Rubio, rugbista argentino 1964 - Luigi Russo, calciatore italiano 1965 - Haddaway, cantante trinidadiano 1965 - Darren Bennett, giocatore football australiano 1965 - Franco Berni, rugbista italiano 1965 - Muggsy Bogues, cestista statunitense 1965 - Iain Dowie, calciatore nordirlandese 1965 - Valérie Garnier, cestista francese 1965 - Rhoda Griffis, attrice statunitense 1965 - Farah Khan, regista indiana 1965 - Jan Madsen, calciatore norvegese 1965 - Stefan Pavlov, artista moldavo 1965 - Joely Richardson, attrice britannica 1965 - Ivica Žurić, cestista croato 1966 - Giuseppe Colombo, calciatore italiano 1966 - Cinzia Fiorato, giornalista italiana 1966 - Pedro Massacessi, calciatore argentino 1966 - František Repka, sciatore cecoslovacco 1966 - Aladino Valoti, calciatore italiano 1967 - Carl Bell, musicista statunitense 1967 - Claudio Caniggia, calciatore argentino 1967 - Rick Rozz, chitarrista statunitense 1967 - Steve Harwell, musicista statunitense 1967 - Dave Matthews, attore sudafricano 1967 - Gary Teichmann, rugbista sudafricano 1968 - Franck Dumas, calciatore francese 1968 - Frédéric Fonteyne, regista belga 1968 - Jason Polak, calciatore a 5 australiano 1968 - Francesco Tudisco, calciatore italiano 1969 - Massimiliano Benfari, calciatore italiano 1969 - Luigi Scribani, attore e doppiatore italiano 1969 - Andrea Zanchini, modello italiano 1970 - Tonino Carotone, cantautore spagnolo 1970 - Lara Fabian, cantautrice belga 1970 - Axel Rodrigues de Arruda, calciatore brasiliano 1970 - Marco Sanchez, attore statunitense 1970 - Alessandro Staropoli, tastierista italiano 1970 - José Luis Sánchez Moretti, calciatore cileno 1970 - Rubén Tufiño, calciatore boliviano 1971 - Daniel Dumile, rapper e beatmaker britannico 1971 - Pietro Genga, tiratore italiano 1971 - Angie Martinez, rapper statunitense 1971 - Aaron Swinson, cestista statunitense 1972 - Alessandro Corona, canottiere italiano 1972 - Hervé Falciani, ingegnere italiano 1972 - Tatiana Huezo Sánchez, regista salvadoregna 1973 - Ivano Bellodis, bobbista italiano 1973 - Angela Bettis, attrice e regista statunitense 1973 - Sean Paul, cantante giamaicano 1973 - Andrea Ivan, calciatore italiano 1973 - Wang Junxia, atleta cinese 1973 - Massimo Lombardo, calciatore svizzero 1973 - Garry Robert, calciatore seychellese 1973 - Antonio Vittorioso, pallanuotista italiano 1974 - Farhan Akhtar, regista, attore indiano 1974 - Sávio, calciatore brasiliano 1974 - Pablo Calanchini, rugbista a 15 argentino 1974 - Darren Debono, calciatore maltese 1974 - Wangyel Dorji, calciatore bhutanese 1974 - Nicole Johnson Baker, modella statunitense 1974 - Ramon Guevara, attore pornografico spagnolo 1975 - Andrzej Bachleda, sciatore alpino polacco 1975 - James Beckford, atleta giamaicano 1975 - Stéphane Bergès, ciclista francese 1975 - David Bernabéu, ciclista spagnolo 1975 - Dalibor Grubačević, musicista croato 1975 - David Ling, hockeista su ghiaccio canadese 1975 - Xavier Méride, calciatore francese 1975 - Martin Poljovka, calciatore slovacco 1975 - André Vos, rugbista a 15 sudafricano 1975 - Karim Zaza, calciatore marocchino 1976 - Radek Bonk, hockeista cecoslovacco 1976 - Todd Grisham, conduttore televisivo statunitense 1976 - Andrea Stramaccioni, calciatore italiano 1977 - Viktors Dobrecovs, calciatore lettone 1977 - Rigoberto Gómez, calciatore honduregno 1977 - Anders Flesche Klunderud, calciatore norvegese 1977 - Diego Markic, calciatore argentino 1977 - Andrėj Mileŭski, calciatore bielorusso 1977 - Scoonie Penn, cestista statunitense 1977 - Stefan Selakovic, calciatore svedese 1977 - Andrej Stoljarov, tennista russo 1977 - Virgil Stănescu, cestista rumeno 1977 - Emiliano Testini, calciatore italiano 1978 - Hamlet Barrientos, calciatore boliviano 1978 - Leo Cullen, rugbista irlandese 1978 - Daniela Farnese, scrittrice italiana 1978 - Gennaro Gattuso, calciatore italiano 1978 - Chad Johnson, giocatore football statunitense 1978 - Alexander James McLean, cantante statunitense 1978 - Simone Niggli-Luder, orientista svizzera 1978 - Raffaele Rubino, calciatore italiano 1979 - Ela Briedytė, cestista lituana 1979 - Daniele Conti, calciatore italiano 1979 - Silvio Fernández, schermidore venezuelano 1979 - John Henderson, giocatore football statunitense 1979 - Nate Johnson, cestista statunitense 1979 - Markus Larsson, sciatore alpino svedese 1979 - Athanassios Prittas, calciatore greco 1979 - Tat'jana Puček, tennista bielorussa 1979 - Elisa Sciuto, giornalista, italiana 1979 - Jake Shields, artista marziale statunitense 1979 - Peter Žonta, sciatore sloveno 1980 - Arta Bajrami, cantante albanese 1980 - Thomas Burgstaller, calciatore austriaco 1980 - Valerio Carboni, cantante italiano 1980 - Daniele De Vezze, calciatore italiano 1980 - Marco Donati, politico italiano 1980 - Sergio García, golfista spagnolo 1980 - Shaun Hill, giocatore football statunitense 1980 - Eun Ah Hong, arbitro di calcio sudcoreana 1980 - Fumie Mizusawa, doppiatrice giapponese 1980 - Francisco Pavón, calciatore spagnolo 1980 - Milan Stupar, calciatore serbo 1980 - Maciej Tataj, calciatore polacco 1981 - Danielson Ferreira Trindade, calciatore brasiliano 1981 - Bartłomiej Grzelak, calciatore polacco 1981 - Ronny Heer, combinatista nordico svizzero 1981 - Emanuele Sella, ciclista italiano 1981 - Erik Vendt, nuotatore statunitense 1981 - Michael Waddell, giocatore football statunitense 1981 - Antoine Zahra, calciatore maltese 1982 - Corry Berger, cestista tedesca 1982 - Tim Bowers, cestista statunitense 1982 - Isaac Delahaye, chitarrista belga 1982 - Pedro Llompart, cestista spagnolo 1982 - Henriette Richter-Röhl, attrice tedesca 1982 - Benjamin Seifert, fondista tedesco 1982 - Grétar Steinsson, calciatore islandese 1982 - Catherine Middleton, britannica 1983 - Scott Brennan, canottiere australiano 1983 - Kerry Condon, attrice irlandese 1983 - Scholanda Dorrell, cestista statunitense 1983 - Osmar Ferreyra, calciatore argentino 1983 - Stefano Gallea, cestista italiano 1983 - Honour Gombami, calciatore zimbabwese 1983 - Manasseh Ishiaku, calciatore nigeriano 1983 - Aleš Kořínek, calciatore ceco 1983 - Yassin Mikari, calciatore tunisino 1983 - Mohammad Nouri, calciatore iraniano 1983 - Alberto Quadri, calciatore italiano 1983 - Per Verner Rønning, calciatore norvegese 1983 - Tomasz Wylenzek, canoista tedesco 1984 - Mohammed Alhassan, calciatore ghanese 1984 - Derlis Florentín, calciatore paraguaiano 1984 - Yusuke Ishijima, pallavolista giapponese 1984 - Oliver Jarvis, pilota automobilistico britannico 1984 - Bobby Jones, cestista statunitense 1985 - Maksim Bel'kov, ciclista russo 1985 - Alberto Facundo Costa, calciatore argentino 1985 - Santiago Gentiletti, calciatore argentino 1985 - Atiba Harris, calciatore nevisiano 1985 - Ricardo Mazacotte, calciatore argentino 1985 - Cédric Si Mohamed, calciatore algerino 1985 - Juan Francisco Torres, calciatore spagnolo 1985 - Bobô, calciatore brasiliano 1986 - Rasheed Alabi, calciatore nigeriano 1986 - Klemen Bauer, biatleta sloveno 1986 - Jonathan Compas, giocatore football statunitense 1986 - Craig Davies, calciatore gallese 1986 - Raphael Diaz, hockeista su ghiaccio svizzero 1986 - Uwe Hünemeier, calciatore tedesco 1986 - Ivanildo Soares Cassamá, calciatore guineense 1986 - Nicolas Teisseire, schermidore canadese 1986 - Chris Tierney, calciatore statunitense 1987 - Sam Bird, pilota automobilistico britannico 1987 - Andrea Dettling, sciatrice alpina svizzera 1987 - Felipe Flores, calciatore cileno 1987 - Mao Inoue, attrice giapponese 1987 - Lucas Leiva, calciatore brasiliano 1987 - Paolo Nutini, cantautore scozzese 1987 - Olena Pidhrušna, biatleta ucraina 1987 - Rhys Priestland, rugbista a 15 britannico 1987 - Jami Puustinen, calciatore finlandese 1987 - Michele Rinaldi, calciatore italiano 1987 - Anna Tatangelo, cantante italiana 1988 - Marc Crosas, calciatore spagnolo 1988 - Benjamin Dahl Hagen, calciatore norvegese 1988 - Viktoryja Hasper, cestista bielorussa 1988 - Mladen Jeremić, cestista serbo 1988 - Lee Yeon-hee, attrice e modella sudcoreana 1988 - Michael Lumb, calciatore danese 1988 - Viktor Láznička, scacchista ceco 1988 - Carlos Peña, cantante e compositore guatemalteco 1988 - Andre Roberts, giocatore football statunitense 1988 - Ekaterina Vaganova, ballerina russa 1989 - Michael Beasley, cestista statunitense 1989 - Nina Dobrev, attrice e modella bulgara 1989 - Umberto Eusepi, calciatore italiano 1989 - Dinko Jukić, nuotatore croato 1989 - Zsolt Korcsmár, calciatore ungherese 1989 - Michaëlla Krajicek, tennista olandese 1989 - Martina Merlino, attrice italiana 1989 - Wellington Oliveira dos Reis, calciatore brasiliano 1989 - Rikke Møller Pedersen, nuotatrice danese 1989 - Nicholas Phipps, rugbista a 15 australiano 1989 - Serhij Politylo, calciatore ucraino 1989 - Samardo Samuels, cestista giamaicano 1989 - Camilo Vargas, calciatore colombiano 1989 - Ivan Vasil'ev, ballerino russo 1990 - Diego Ayala, calciatore paraguaiano 1990 - Jakub Wojciechowski, cestista polacco 1990 - Ji-hyun, cantante e attrice sudcoreana 1990 - Jorge Romo Salinas, calciatore cileno 1990 - Justin Blackmon, giocatore football statunitense 1990 - Lee Jae-Dong 1990 - Rolando Blackburn, calciatore panamense 1990 - Stefana Veljković, pallavolista serba 1990 - Stefano Spizzichini, cestista italiano 1990 - Todor Skrimov, pallavolista bulgaro 1990 - Uinter Guerra, hockeista svizzero 1991 - 3LAU, disc jockey statunitense 1991 - Álvaro Soler, cantautore spagnolo 1991 - Can Maxim Mutaf, cestista turco 1991 - Chris McCarrell, attore e cantante statunitense 1991 - E.J. 1991 - 3LAU, disc jockey statunitense 1991 - Álvaro Soler, cantautore spagnolo 1991 - Can Maxim Mutaf, cestista turco 1991 - Chris McCarrell, attore e cantante statunitense 1991 - E.J. Gaines, giocatore football statunitense 1991 - Ferruccio Lamborghini, pilota motociclistico italiano 1991 - Flo Gennaro, modella argentina 1991 - Hatten Baratli, calciatore tunisino 1991 - Ken Noel, calciatore austriaco 1991 - Patrick Biondi, giocatore di baseball statunitense 1991 - Sebastian Carlsén, calciatore svedese 1991 - Thilo Leugers, calciatore tedesco 1991 - Wesley Johnson, giocatore football statunitense 1991 - Xavier Thames, cestista statunitense 1992 - Aleksandar Kovačević, calciatore serbo 1992 - Cody Miller, nuotatore statunitense 1992 - Edon Hasani, calciatore albanese 1992 – Esteban Burgos, calciatore argentino 1992 - Joseph Parker, pugile neozelandese 1992 - Michael Heinloth, calciatore tedesco 1992 - Swan N'Gapeth, pallavolista francese 1992 - Terrence Jones, cestista statunitense 1993 - Ashley Argota, attrice statunitense 1993 – Katarina Johnson-Thompson, atleta britannica 1993 - Marcus Peters, giocatore football statunitense 1993 - Mariaeugenia Benato, pallavolista italiana 1993 - Nicolai Brock-Madsen, calciatore danese 1993 –Joonas Cavén, cestista finlandese 1994 - Ademilson, calciatore brasiliano 1994 - Paweł Cibicki, calciatore polacco 1994 - Ramiro Cáseres, calciatore argentino 1994 - Stefan Savić, calciatore austriaco 1994 - Hans Hateboer, calciatore olandese 1994 - Lukáš Zima, calciatore ceco 1995 - Dominik Livaković, calciatore croato 1995 - Fidel Escobar, calciatore panamense 1995 - Grischa Prömel, calciatore tedesco 1995 - Nicola Peltz, attrice statunitense 1995 - Rafael Ramos, calciatore portoghese 1997 – Adrian Marin, calciatore spagnolo 1997 - Issa Diop, calciatore francese 1997 - Vanja Marinković, cestista serbo 1998 – Kerris Dorsey, attrice e cantante statunitense 1999 - Maximiliano Romero, calciatore argentino 