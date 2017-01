Accade il 10 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 10 gennaio Il 10 gennaio è il 10º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 355 giorni alla fine dell'anno (356 negli anni bisestili) • 49 a.C. – Giulio Cesare attraversa il Rubicone, fiume oggi in provincia di Forlì che allora segnava il confine oltre il quale un generale romano non poteva portare le armi, atto che segnala l'inizio della guerra civile • 1072 – Roberto il Guiscardo conquista Palermo • 1776 – Thomas Paine pubblica il Senso comune • 1806 – Gli olandesi di Città del Capo si arrendono ai britannici • 1810 – Viene annullato il matrimonio di Napoleone Bonaparte con Giuseppina di Beauharnais • 1861 – La Florida secede dagli Stati Uniti d'America • 1863 – La prima sezione della Metropolitana di Londra viene aperta (da Paddington a Farringdon Street) • 1920 – La Società delle Nazioni si riunisce per la prima volta a Londra e ratifica il Trattato di Versailles che poneva fine alla Prima guerra mondiale • 1922 – Arthur Griffith viene eletto presidente dello Stato Libero d'Irlanda • 1923 – La Lituania occupa e si annette Memel • 1927 – Prima del film Metropolis di Fritz Lang • 1929 – Tintin, un personaggio dei fumetti creato da Hergé, fa il suo debutto. Sarà pubblicato in oltre 200 milioni di copie in 40 lingue • 1936 – Fondazione dell'Olimpia Basket Milano • 1944 – Il Processo di Verona iniziato l'8 gennaio contro sei dei diciannove membri del Gran Consiglio del fascismo che nella seduta del 25 aprile del 1943 avevano sfiduciato Benito Mussolini, si chiude con la condanna a morte di Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi; Tullio Cianetti invece viene condannato a 30 anni di carcere; l'esecuzione è fissata per l'11 gennaio • 1946 – Prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Londra • 1947 - Risolutione n.16 del Consiglio di sicurezza delle Nationi Unite relativa al territorio libero di Trieste. • 1957 – Harold Macmillan diventa primo ministro del Regno Unito • 1966 – India e Pakistan firmano accordi di pace • 1984 – Gli Stati Uniti e la Città del Vaticano stabiliscono piene relazioni diplomatiche • 1989 – Le truppe di Cuba iniziano a ritirarsi dall'Angola • 1990 – Nasce la Time Warner, dalla fusione di Time Inc. e Warner Communications Inc • 1994 – Lorena Bobbitt viene processata per aver tagliato il pene del marito John • 2000 - Viene trasmesso in Italia il primo episodio dei Pokémon, su Italia 1 • 2004 – Viene fondata a Berlino la Sinistra Europea • 2009 – Scoppia un incendio nel castello di Angers che provoca danni per 2 milioni di euro • 2013 – Vengono mostrati i bozzetti della nuova banconota da 5 euro della Serie Europa.

