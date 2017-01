Nasce il 10 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 10 gennaio La lista contiene circa 755 persone 1480 - Margherita d'Asburgo 1490 - Gabriele Cesano, vescovo italiano 1493 - Nicolaus Olahus, arcivescovo ungherese 1573 - Simon Marius, astronomo tedesco 1588 - Nicolaes Pickenoy, pittore olandese 1593 - Maurizio di Savoia, cardinale italiano 1606 - Paolo Minucci, letterato e poeta italiano 1607 - Isaac Jogues, missionario francese 1617 - Philip Sidney, III conte di Leicester 1619 - Philip Sidney, III conte di Leicester 1621 - Apollinare Agresta, storico italiano 1628 - George Villiers, politico inglese 1635 - Alessandro Farnese, generale spagnolo 1644 - Louis François de Boufflers, generale francese 1644 - Celestino Sfondrati, cardinale, vescovo italiano 1650 - Carlo Ottaviano Guasco, vescovo italiano 1650 - Sofia di Nassau-Siegen, principessa tedesca 1653 - Gerolamo Frigimelica, poeta italiano 1654 - Giovanni Maria Gabrielli, cardinale italiano 1669 - Alessandro Pascoli, scrittore italiano 1701 - Enrichetto Virginio Natta, cardinale italiano 1715 - Christian August Crusius, filosofo tedesco 1726 - Alexandre Deleyre, scrittore francese 1730 - Cesare Alberico Lucini, arcivescovo italiano 1738 - Ethan Allen, generale statunitense 1741 - Elisabetta di Hannover, principessa inglese 1744 - Thomas Mifflin, politico statunitense 1745 - Isaac Titsingh, diplomatico olandese 1745 - Giuseppe Vernazza, politico e storico italiano 1747 - Abraham-Louis Breguet, inventore svizzero 1752 - Laurent Truguet, ammiraglio francese 1760 - Guillaume Guillon Lethière, pittore francese 1765 - Adolf Ribbing, militare svedese 1765 - Melchor de Talamantes, religioso messicano 1768 - Hugues Nardon, politico francese 1769 - Michel Ney, generale francese 1770 - Charles-André Merda, militare francese 1771 - Pierre Casimir de Blacas, antiquario francese 1776 - Luigi Francesetti di Mezzenile, politico italiano 1780 - Martin Lichtenstein, fisico tedesco 1781 - Carolina Bassi, contralto italiano 1783 - William Cavendish, politico inglese 1785 - John Fleming, zoologo e geologo scozzese 1786 - Aleksandr Ivanovič Černyšev, politico russo 1797 - Annette von Droste-Hülshoff, scrittrice tedesca 1798 - Federigo Sclopis di Salerano, politico italiano 1799 - Petrache Poenaru, inventore romeno 1802 - Carlo Ghega, ingegnere austriaco 1804 - Élie Frédéric Forey, generale francese 1804 - Sergio Nigri, compositore e flautista italiano 1806 - Camillo Di Pietro, cardinale italiano 1809 - Martin Fourichon, politico francese 1810 - Jeremiah Sullivan Black, politico statunitense 1810 - Raffaele Busacca dei Gallidoro, politico italiano 1814 - Paolo Bovi Campeggi, patriota italiano 1815 - John A. Macdonald, politico canadese 1819 - Pierre-Édouard Frère, pittore francese 1820 - Louisa Lane Drew, attrice inglese 1821 - Carolina di Meclemburgo-Strelitz 1828 - Hermann Dahlen von Orlaburg, politico austriaco 1829 - Augusto Castellani, orafo italiano 1829 - Hermann Blankenstein, architetto tedesco 1831 - Faustino Tanara, patriota e militare italiano 1834 - Fukuzawa Yukichi, scrittore giapponese 1834 - John Edward Dalberg-Acton, politico britannico 1836 - Charles Ingalls, statunitense 1838 - Nicola Mameli, patriota e politico italiano 1838 - David McGowan, arciere statunitense 1839 - Carlo Alberto Gerbaix de Sonnaz, politico italiano 1840 - Louis Nazaire Bégin, cardinale canadese 1841 - George Wallace Melville, ammiraglio statunitense 1841 - Ernest Vaughan, giornalista francese 1842 - Luigi Pigorini, archeologo italiano 1843 - Frank James, criminale e militare statunitense 1845 - Alexander Burgener, alpinista svizzero 1845 - Louis-Denis Chalain, operaio francese 1846 - Bernardo Benussi, storico italiano 1846 - Salvatore Farina, giornalista italiano 1847 - Ferdinando Maria Perrone, imprenditore italiano 1847 - Jacob Henry Schiff, banchiere tedesco 1849 - Donato Barcaglia, scultore italiano 1850 - John Wellborn Root, architetto statunitense 1850 - Gaetano Savini, storico italiano 1854 - Peter Gast, compositore tedesco 1858 - Dillo Lombardi, attore italiano 1858 - Heinrich Zille, fotografo tedesco 1859 - Francesc Ferrer i Guàrdia, anarchico spagnolo 1859 - Francesco Novati, filologo italiano 1859 - Herbert William Conn, batteriologo statunitense 1859 - Pasquale Azzolina, scultore italiano 1859 - Ulisse Gobbi, economista italiano 1860 - Soyen Shaku, maestro zen giapponese 1864 - Pëtr Nikolaevič Romanov, russo 1866 - Karl Aschoff, medico tedesco 1868 - Ozaki Kōyō, scrittore giapponese 1869 - Giuseppe De Liguoro, attore italiano 1869 - Carlo Montù, militare, politico italiano 1870 - Giulio Venzi, magistrato e politico italiano 1870 - Henri Rinck, scacchista francese 1873 - Algernon Maudslay, velista britannico 1873 - George Orton, atleta canadese 1874 - Enrico Cannio, musicista italiano 1874 - Albert Mathiez, storico francese 1875 - Federico Millosevich, politico italiano 1875 - Giulio Rodinò, politico italiano 1875 - Issai Schur, matematico tedesco 1875 - Ugo Ricci, giornalista italiano 1876 - Augusto Bertazzoni, arcivescovo italiano 1877 - Bonifatius Sauer, vescovo cattolico tedesco 1877 - Rinaldo Panzarasa, imprenditore italiano 1878 - Angelo Brando, pittore italiano 1878 - John Frederick McLean, atleta statunitense 1880 - Grock, circense svizzero 1880 - Manuel Azaña Díaz, politico spagnolo 1880 - Paolo Giobbe, cardinale italiano 1881 - Hanns Sachs, giurista tedesco 1882 - Eugène Joseph Delporte, astronomo belga 1883 - Aleksej Nikolaevič Tolstoj, scrittore russo 1883 - Alfred Saalwächter, ammiraglio tedesco 1883 - Florence Reed, attrice statunitense 1883 - Francis X. Bushman, attore statunitense 1883 - Maria d'Asburgo-Teschen, principessa austriaca 1883 - Oscar Goerke, ciclista statunitense 1884 - Carlo Vecchiarelli, militare italiano 1884 - Francesco Zingales, generale italiano 1884 - Mosè Ricci, politico italiano *1885 - Charles Forsyth, pallanuotista britannico 1886 - Francesco Fransoni, diplomatico italiano 1886 - Giuseppe Girelli, missionario italiano 1887 - José Américo de Almeida, politico brasiliano 1887 - Robinson Jeffers, poeta statunitense 1887 - Maurice Olivier, calciatore francese 1888 - André Blaise, ciclista belga 1888 - Raffaele Viviani, attore italiano 1889 - Efrem Forni, cardinale italiano 1889 - Nazaria March Mesa, religiosa spagnola 1889 - Paul Nettl, musicologo austro-ungarico 1889 - Andreas Rinkel, vescovo olandese 1890 - Harold Alden, astronomo statunitense 1890 - Pina Menichelli, attrice italiana 1890 - Francesco Sapori, scrittore italiano 1891 - Bernard Herzbrun, scenografo statunitense 1892 - Dumas Malone, storico statunitense 1893 - Vicente Huidobro, poeta cileno 1896 - Amedeo D'Albora, politico italiano 1896 - Frances Louise Lockridge, scrittrice statunitense 1896 - Virginia Valli, attrice statunitense 1897 - Giovanni Borgato, calciatore italiano 1897 - Angelo Braga, medico italiano 1897 - Georgij Danilov, linguista sovietico 1898 - Aldo Fagiuoli, calciatore italiano 1899 - Aldo Caprani, politico italiano 1899 - Lya De Putti, attrice ungherese 1899 - Per Holm, calciatore norvegese 1899 - Szolem Mandelbrot, matematico polacco 1899 - Giuseppe Pancera, ciclista italiano 1900 - Mario Mastrangelo, ufficiale italiano 1901 - John Geloso, imprenditore italiano 1901 - Harry Harvey, attore statunitense 1901 - Pauline Starke, attrice statunitense 1901 - Henning von Tresckow, generale tedesco 1902 - Dobriša Cesarić, poeta croato 1903 - Flaminio Bertoni, designer italiano 1903 - Barbara Hepworth, scultrice inglese 1904 - Ray Bolger, attore statunitense 1905 - Jaap Barendregt, calciatore olandese 1905 - Adolfo Bordoni, ciclista italiano 1905 - Billy Petrolle, pugile statunitense 1906 - Grigore Moisil, matematico rumeno 1907 - John Dodds, calciatore scozzese 1907 - Loretta McNeil, atleta statunitense 1907 - Pierre Mendès France, politico francese 1907 - Peggy Shannon, attrice statunitense 1908 - Giulio Cogni, scrittore italiano 1908 - Paul Henreid, attore austro-ungarico 1908 - Bernard Lee, attore inglese 1908 - Francis Ryan, calciatore statunitense 1909 - Enzo Caselli, calciatore italiano 1909 - Irenio Diotallevi, architetto italiano 1909 - Biagio Pecorino, politico italiano 1910 - Claudia Dell, attrice statunitense 1910 - Bill Fiedler, calciatore statunitense 1910 - Amerigo Gentilini, tenore italiano 1910 - Jean Martinon, compositore francese 1910 - Sante Monachesi, artista italiano 1911 - Carlo Bernadotte, nobile 1911 - Pompilio Bonvicini, archeologo italiano 1912 - Heinrich Schmidt, calciatore tedesco 1912 - Stevan Tommei, calciatore italiano 1913 - Franco Bordoni Bisleri, aviatore italiano 1913 - Gustáv Husák, politico cecoslovacco 1913 - Bahi Ladgham, politico tunisino 1913 - Giovanbattista Pellegrini, cestista italiano 1913 - Mehmet Shehu, politico albanese 1914 - Lirio Barberi, militare italiano 1915 - Buddy Johnson, pianista statunitense 1915 - Higinio Ortúzar, calciatore cileno 1916 - Sune Bergström, biochimico svedese 1916 - Michele Perriello, militare italiano 1916 - Mario Stua, calciatore italiano 1917 - Vincenzo Margiotta, calciatore italiano 1917 - Giorgio Mondadori, editore italiano 1917 - Jerry Wexler, giornalista statunitense 1918 - Ugo Pizzarelli, militare italiano 1919 - Terekuni, lottatore di sumo giapponese 1919 - Andrea Cascella, ceramista italiano 1919 - Gaetano Conti, calciatore italiano 1919 - Ugo Sansonetti, atleta e scrittore italiano 1919 - Amzie Strickland, attrice statunitense 1920 - Klaas Berga, poliziotto olandese 1920 - Rut Brandt, first lady tedesca 1920 - Richard N. Frye, filologo statunitense 1920 - Ken Noritomo Otani, judoka giapponese 1921 - Turi Ferro, attore italiano 1921 - Felice Musazzi, attore teatrale italiano 1921 - Gino Palumbo, giornalista italiano 1921 - Rodger Ward, pilota automobilistico statunitense 1922 - Aldo Ballarin, calciatore italiano 1922 - Edo Benedetti, politico italiano 1922 - Henri Coosemans, cestista belga 1922 - Michel Henry, filosofo francese 1922 - Billy Liddell, calciatore scozzese 1922 - Juan Antonio Villacañas, poeta spagnolo 1923 - Silvio Corbari, partigiano italiano 1923 - Loris Scricciolo, politico italiano 1924 - Earl E. Bakken, imprenditore statunitense 1924 - Eduardo Chillida, scultore spagnolo 1924 - Giovanni Gagino, pittore italiano 1924 - Max Roach, batterista statunitense 1925 - Mario Grossi, scienziato italiano 1925 - Chantal de Chevron-Villette 1926 - Jack Kyle, rugbista a 15 britannico 1926 - Jesús Loroño, ciclista spagnolo 1926 - Nicola Matteucci, politologo italiano 1927 - Giovanni Campari, calciatore italiano 1927 - Otto Stich, politico svizzero 1927 - Wilfrid Stinissen, scrittore belga 1927 - Megumu Tamura, calciatore giapponese 1929 - James Neil Atkinson, bobbista statunitense 1929 - Douglas Hickox, regista inglese 1930 - Roy E. Disney, manager statunitense 1930 - Claudio Marabini, giornalista italiano 1930 - Angelo Marchetti, pittore, scultore italiano 1930 - Francisco Urondo, scrittore argentino 1931 - Nik Abdul Aziz Nik Mat, politico malese 1931 - Giovanni Bonsignore, funzionario italiano 1931 - Ron Galella, fotografo statunitense 1931 - Ruggero Guarini, scrittore italiano 1931 - Massimo Vignelli, designer italiano 1932 - Francesco Antonio De Cataldo, politico italiano 1932 - Louis Rwagasore, politico burundese 1933 - Francesco Catanzariti, sindacalista italiano 1933 - Julien Stopyra, calciatore francese 1934 - Guy Barruol, storico francese 1934 - Leonard Boswell, politico statunitense 1934 - Leonid Kravčuk, politico ucraino 1935 - Ronnie Hawkins, musicista canadese 1935 - Sherrill Milnes, baritono statunitense 1936 - Stephen Ambrose, storico statunitense 1936 - Evgenij Džugašvili, militare russo 1936 - Armando Marra, attore italiano 1936 - Carlo Simonigh, pistard italiano 1936 - Robert Woodrow Wilson, astronomo statunitense 1936 - Gianni Zagatti, cestista italiano 1937 - Armando Balduino, politico italiano 1937 - Gianni Celati, scrittore italiano 1937 - Secondo Donino, calciatore italiano 1938 - Lois Capps, politica statunitense 1938 - Donald Knuth, informatico statunitense 1938 - Josef Koudelka, fotografo ceco 1938 - Leo Valeriano, attore e musicista italiano 1939 - Mario Liverani, storico italiano 1939 - Scott McKenzie, cantante statunitense 1939 - Sal Mineo, attore statunitense 1939 - Edmundo Pérez Yoma, politico cileno 1939 - Tony Soper, naturalista inglese 1939 - Bill Toomey, atleta statunitense 1939 - Jorge Toro, calciatore cileno 1940 - John Grinder, linguista statunitense 1940 - Jacques La Degaillerie, schermidore francese 1941 - Franco Castellazzi, politico italiano 1941 - Gianni Farina, politico italiano 1941 - Ilse Geisler, slittinista tedesca orientale 1941 - Freddie Mizzi, calciatore maltese 1941 - Gianfranco Plenizio, pianista italiano 1941 - Howard Ross, attore italiano 1941 - Giacomo Santini, politico e italiano 1942 - Walter Hill, regista statunitense 1942 - Jaime Graça, calciatore portoghese 1943 - Jim Croce, cantautore statunitense 1943 - Addoquaye Laryea, calciatore ghanese 1944 - Jin Zhiyang, calciatore cinese 1944 - Rory Byrne, ingegnere sudafricano 1944 - George Carter, cestista statunitense 1944 - Battista Mombrini, pittore e scultore italiano 1944 - Frank Sinatra Jr., attore statunitense 1944 - Roberto Spizzichino, batterista italiano 1945 - Mario Capanna, politico italiano 1945 - Rick Chaffee, sciatore statunitense 1945 - Gunther von Hagens, medico tedesco 1945 - Spider Sabich, sciatore alpino statunitense 1945 - Rod Stewart, cantautore britannico 1946 - Aynsley Dunbar, batterista britannico 1946 - Carl Fuller, cestista statunitense 1946 - Robert Gadocha, calciatore polacco 1946 - Julie Garfield, attrice statunitense 1946 - Franco Ligas, giornalista italiano 1946 - Earl McCullouch, giocatore football statunitense 1946 - Antonio Pepe, politico italiano 1947 - Antonio Annarumma, poliziotto italiano 1947 - George Alec Effinger, scrittore statunitense 1947 - Tullio Lanese, arbitro di calcio italiano 1947 - Afeni Shakur, attivista e filantropa statunitense 1947 - Peer Steinbrück, politico tedesco 1947 - Tiit Vähi, politico estone 1948 - Sandro Crivelli, calciatore italiano 1948 - Donald Fagen, cantautore statunitense 1948 - Mischa Maisky, violoncellista lettone 1948 - Nikola Plećaš, cestista jugoslavo 1948 - William Sanderson, attore statunitense 1948 - Bill Sarpalius, politico statunitense 1948 - Viv Thomas, regista britannico 1948 - Bernard Thévenet, ciclista francese 1949 - Walter Browne, scacchista australiano 1949 - Sergio Cosmai 1949 - Giuseppe Diomelli, imprenditore italiano 1949 - George Foreman, pugile statunitense 1949 - Carlos Alhinho, calciatore portoghese 1949 - James Lapine, regista statunitense 1949 - Linda Lovelace, attrice pornografica statunitense 1949 - Nicola Maffei, politico italiano 1949 - Ljubodrag Simonović, cestista jugoslavo 1949 - Ahmad Suradji, assassino seriale indonesiano 1950 - Roy Blunt, politico statunitense 1950 - Nicanor Perlas, politico filippino 1950 - Winfried Schäfer, calciatore tedesco 1950 - Carlo Siliotto, compositore italiano 1950 - Vittorio Tomasin, storico e insegnante italiano 1950 - Reidar Vågnes, calciatore norvegese 1950 - Raúl Zurita, poeta cileno 1951 - Rockwell Blake, tenore statunitense 1951 - Alejandro Escovedo, cantautore statunitense 1951 - Claudio Martini, politico italiano 1951 - Nicolas Philibert, regista francese 1951 - Rafael Zuviría, calciatore argentino 1952 - Oleg Michajlovič Romanišin, scacchista sovietico 1952 - Ferdinando Rossi, calciatore italiano 1952 - Carmel Zollo, politica australiana 1953 - Pat Benatar, cantautrice statunitense 1953 - Salvatore Biondino, criminale italiano 1953 - Bobby Rahal, pilota automobilistico statunitense 1953 - Antonio Rotondo, politico italiano 1953 - Mike Stern, chitarrista statunitense 1954 - Kossi Komla-Ebri, scrittore togolese 1955 - Piero Braglia, calciatore italiano 1955 - Nancy Dunkle, cestista statunitense 1955 - Joan Filbá, cestista spagnolo 1955 - Xoren Hovhannisyan, calciatore sovietico 1955 - Eugenio Marinelli, attore italiano 1955 - Yasmina Khadra, scrittore algerino 1955 - Michael Schenker, chitarrista tedesco 1955 - Franco Tancredi, calciatore italiano 1956 - Shawn Colvin, cantautrice statunitense 1956 - Egidio Digilio, politico italiano 1956 - Don Letts, disc jockey britannico 1956 - Antonio Muñoz Molina, scrittore spagnolo 1956 - Ernesto Peroncini, calciatore italiano 1957 - Angelo Bellocchio, giocatore di biliardo italiano 1957 - Luigi Bobbio, politico italiano 1957 - Antonio Bogoni, calciatore italiano 1957 - Umberto Chincarini, politico italiano 1957 - Valerio Magrelli, poeta e scrittore italiano 1957 - Paula Smith, tennista statunitense 1957 - Greg Walden, politico statunitense 1958 - Eddie Cheever, pilota automobilistico statunitense 1958 - Garry Cook, atleta britannico 1958 - Fernando Santís, calciatore cileno 1959 - Adílson Luís Anastácio, calciatore brasiliano 1959 - Daniele Caroli, ciclista italiano 1959 - Chandra Cheeseborough, atleta statunitense 1959 - Jean-Marc Ferratge, calciatore francese 1959 - Curt Kirkwood, cantante statunitense 1959 - Marcello Masi, giornalista italiano 1959 - Maurizio Sarri, allenatore di calcio italiano 1959 - Chris Van Hollen, politico statunitense 1959 - Fran Walsh, sceneggiatrice neozelandese 1960 - Gurinder Chadha, regista britannica 1960 - Brian Cowen, politico irlandese 1960 - Georgi Gluškov, cestista bulgaro 1960 - Jurrie Koolhof, calciatore olandese 1960 - Claudia Losch, atleta tedesca 1960 - Bill Shuster, politico statunitense 1960 - Luigi Spagnolli, politico italiano 1961 - William Ayache, calciatore francese 1961 - Filippo Basile, funzionario italiano 1961 - Francesco Bider, attivista italiano 1961 - Massimo Caleo, politico italiano 1961 - Domenico Fantin, cestista italiano 1961 - Evan Handler, attore statunitense 1961 - Steve Moran, calciatore inglese 1961 - Ėjnars Vejkša, slittinista sovietico 1962 - Noh Soo-Jin, calciatore sudcoreano 1962 - Choi Soon-Ho, calciatore sudcoreano 1962 - Andrea Cambi, comico e attore italiano 1962 - Andrea Cecotti, calciatore italiano 1962 - Carlo Costantini, politico italiano 1962 - Trond Fylling, calciatore norvegese 1962 - Georgeta Gabor, ginnasta rumena 1962 - Julie Moran, attrice statunitense 1963 - Paola Antonelli, designer italiana 1963 - Georgi Georgiev, calciatore bulgaro 1963 - Francesco Panetta, atleta italiano 1963 - Beinur Poulsen, calciatore faroese 1963 - Mark Pryor, politico statunitense 1963 - Marc du Pontavice, animatore francese 1963 - Metin Şahin, taekwondoka turco 1964 - Stefano Barba, rugbista italiano 1964 - Daniele Finzi Pasca, attore svizzero 1964 - Tony Gardner, attore e medico inglese 1964 - Brad Roberts, cantante canadese 1964 - Krista Tesreau, attrice statunitense 1965 - Choi Dae-Shik, calciatore sudcoreano 1965 - Guillermo Angaut, rugbista argentino 1965 - Roberto Bordin, calciatore italiano 1965 - Mario Bortolazzi, calciatore italiano 1965 - Zetti, calciatore brasiliano 1965 - Butch Hartman, regista statunitense 1965 - Hiroshi Hirakawa, calciatore giapponese 1965 - Svetlana Kuznecova, cestista russa 1965 - Nathan Moore, cantante inglese 1965 - Diego Perren, giocatore di curling svizzero 1965 - Marty Roebuck, rugbista a 15 australiano 1966 - Harouna Gabde, allenatore di calcio nigerino 1966 - Maria Gonçalves da Silva, cestista brasiliana 1966 - Davide Pellegrini, calciatore italiano 1967 - Trini Alvarado, attrice statunitense 1967 - Giusva Branca, giornalista italiano 1967 - Juan Coronel, calciatore a 5 paraguaiano 1967 - Jan Åge Fjørtoft, calciatore norvegese 1967 - Alessandro Lazzarini, calciatore italiano 1967 - Monika Maierhofer, sciatrice austriaca 1968 - Dominic Iorfa, calciatore nigeriano 1968 - Ricardo Mendiguren, calciatore spagnolo 1968 - Luca Sacchi, nuotatore italiano 1969 - Guylaine Cloutier, nuotatrice canadese 1969 - Paolo Conticini, attore e italiano 1969 - Andreas Reinke, calciatore tedesco 1970 - Buff Bagwell, wrestler statunitense 1970 - Marek Bajor, calciatore polacco 1970 - Geovanis Cassiani, calciatore colombiano 1971 - Matteo Anchisi, cestista italiano 1971 - Roberto de Assis Moreira, calciatore brasiliano 1971 - Rachid Azzouzi, calciatore marocchino 1971 - Kris Bruton, cestista statunitense 1971 - Rudi Istenič, calciatore sloveno 1971 - Theuns Jordaan, cantautore sudafricano 1971 - Ana Bárbara, cantante messicana 1972 - Thomas Alsgaard, fondista norvegese 1972 - Brian Lawler, wrestler statunitense 1972 - Maciej Skorża, calciatore polacco 1972 - Tatsuya Yamaguchi, attore e giapponese 1973 - Pico, calciatore a 5 uruguaiano 1973 - Jakob Cedergren, attore svedese 1973 - Ryan Drummond, attore statunitense 1973 - Alessandro Genovesi, attore italiano 1973 - Glenn Robinson, cestista statunitense 1973 - Tanya Streeter, apneista inglese 1973 - Félix Trinidad, pugile portoricano 1974 - R.A. the Rugged Man, rapper statunitense 1974 - Jemaine Clement, attore neozelandese 1974 - Davide Dionigi, calciatore italiano 1974 - John Fassel, allenatore football statunitense 1974 - Steve Marlet, calciatore francese 1974 - Sebastián Pacheco, calciatore a 5 argentino 1974 - Bob Peeters, calciatore belga 1974 - Vincenzo Riccio, calciatore italiano 1974 - Hrithik Roshan, attore indiano 1974 - Sabrina Setlur, cantante tedesca 1974 - Gur Shelef, cestista israeliano 1974 - Beata Kulesza, canoista polacca 1974 - Stefano Trinchera, calciatore italiano 1975 - Nevil Dede, calciatore albanese 1975 - Jake Delhomme, giocatore football statunitense 1975 - Marina Hands, attrice francese 1975 - Miguel Ruiz, rugbista a 15 argentino 1975 - Hai Ngoc Tran, calciatore norvegese 1975 - Antonis Vlontakis, pallanuotista greco 1976 - Remy Bonjasky, kickboxer surinamese 1976 - Jakob Börjesson, biatleta svedese 1976 - Sandra Dijon, cestista francese 1976 - Dana Fuchs, attrice statunitense 1976 - Ian Poulter, golfista inglese 1976 - Marlon Pérez, ciclista e pistard colombiano 1976 - Bernd Volcic, cestista austriaco 1977 - A.J. Bramlett, cestista statunitense 1977 - Greg Centauro, attore pornografico francese 1977 - Mike Fokoroni, atleta zimbabwese 1977 - Clark Haggans, giocatore football statunitense 1977 - Jorge Rojas, calciatore venezuelano 1977 - Joris Van Hout, calciatore belga 1978 - Daniele Faggiano, dirigente sportivo italiano 1978 - Andrea Battilotti, pallavolista italiano 1978 - Sônia Benedito, pallavolista brasiliana 1978 - Daniele Bracciali, tennista italiano 1978 - Gastón Casas, calciatore argentino 1978 - Antonio Cupo, attore canadese 1978 - Thomas Finstad, calciatore norvegese 1978 - Kekko Fornarelli, pianista italiano 1978 - Jean-Philippe Javary, calciatore francese 1978 - Gavin McCann, calciatore inglese 1978 - Michael Pienaar, calciatore namibiano 1978 - Facundo Hernán Quiroga, calciatore argentino 1978 - Hajdana Radunović, cestista montenegrina 1978 - Sarona Reiher, wrestler statunitense 1978 - Brent Smith, cantante statunitense 1978 - Tanel Tein, cestista estone 1979 - Hans Henrik Andreasen, calciatore danese 1979 - Simone Cavalli, calciatore italiano 1979 - Carmine Coppola, calciatore italiano 1979 - Manuel De Toni, hockeista su ghiaccio italiano 1979 - Ma'ake Kemoeatu, giocatore football tongano 1979 - José de Jesús Magaña, calciatore messicano 1979 - Michel Morandais, cestista francese 1979 - Alessandro Mori Nunes, calciatore brasiliano 1979 - Francesca Piccinini, pallavolista italiana 1979 - Luís Eduardo Schmidt, calciatore brasiliano 1979 - Henrik Tallinder, hockeista su ghiaccio svedese 1979 - Aleksej Turkin, pentatleta russo 1980 - Fábio Alves Félix, calciatore brasiliano 1980 - Nelson Cuevas, calciatore paraguaiano 1980 - Fernanda Ferreira, pallavolista brasiliana 1980 - Petri Lindroos, cantante finlandese 1980 - Bernat Martínez, pilota motociclistico spagnolo 1980 - Javier Morales, calciatore argentino 1980 - John Owens, giocatore football statunitense 1980 - Fabio Ruini, cestista italiano 1980 - Sarah Shahi, attrice e modella statunitense 1981 - David Aganzo, calciatore spagnolo 1981 - Marcus Bakke, calciatore norvegese 1981 - Matt Brown, artista marziale statunitense 1981 - Brian Joo, cantante sudcoreano 1981 - Marcelo Fabián Méndez, calciatore uruguaiano 1981 - Chris Poźniak, calciatore polacco 1981 - Ismael de Jesús Vega, calciatore messicano 1981 - Hayden Roulston, ciclista neozelandese 1981 - Khano Smith, calciatore britannico 1981 - Johnson Sunday, calciatore nigeriano 1982 - Julien Brellier, calciatore francese 1982 - Tomasz Brzyski, calciatore polacco 1982 - Reid Carolin, regista statunitense 1982 - Áurea Cruz, pallavolista portoricana 1982 - Josh Ryan Evans, attore statunitense 1982 - Misato Fukuen, doppiatrice giapponese 1982 - Kema Jack, calciatore papuano 1982 - Cynthia Lander, modella venezuelana 1982 - Josip Milardovic, calciatore croato 1982 - Max Starks, giocatore football statunitense 1983 - Dario Bodrušić, calciatore bosniaco 1983 - David Elm, calciatore svedese 1983 - Yamon Figurs, giocatore football statunitense 1983 - Hu Jia, tuffatore cinese 1983 - Grzegorz Lech, calciatore polacco 1983 - Caterina Misasi, attrice italiana 1983 - Li Nina, sciatrice freestyle cinese 1983 - Lazar Popović, calciatore serbo 1983 - Tanja Romano, pattinatrice italiana 1983 - Jonathan Scott, giocatore football statunitense 1983 - Cody Toppert, cestista statunitense 1983 - Tervel Pulev, pugile bulgaro 1984 - Bianco, cantautore e musicista italiano 1984 - Daniele Cavaliero, cestista italiano 1984 - Marouane Chamakh, calciatore francese 1984 - Jana Defi, modella ceca 1984 - Sigamary Diarra, calciatore maliano 1984 - Ariane Friedrich, atleta tedesca 1984 - Tadas Labukas, calciatore lituano 1984 - Sébastien Le Toux, calciatore francese 1984 - Katherine Livingston, pentatleta britannica 1984 - Nando Rafael, calciatore angolano 1984 - Thai Sineth, calciatore cambogiano 1984 - Greta Vitelli, karateka italiana 1984 - John Welsh, calciatore inglese 1984 - Zak Whitbread, calciatore statunitense 1984 - David Zibung, calciatore svizzero 1985 - Bader Al-Mutwa, calciatore kuwaitiano 1985 - Dennis Alas, calciatore salvadoregno 1985 - Vukašin Aleksić, cestista serbo 1985 - Chuang Chia-jung, tennista taiwanese 1985 - Giovanni Fattori, cestista italiano 1985 - Jaroslav Kolbas, calciatore slovacco 1985 - Mehrzad Madanchi, calciatore iraniano 1985 - Alex Meraz, attore e ballerino statunitense 1985 - Jesús José David Méndez, calciatore argentino 1985 - Martiño Rivas, attore spagnolo 1985 - Anette Sagen, saltatrice con gli sci norvegese 1985 - Lukáš Zich, calciatore ceco 1985 - Chaker Zouaghi, calciatore tunisino 1986 - Paulo Sérgio Betanin, calciatore brasiliano 1986 - Chen Jin, giocatore di badminton cinese 1986 - Kirsten Flipkens, tennista belga 1986 - Naomi Halman, cestista olandese 1986 - He Hanbin, giocatore di badminton cinese 1986 - Bernhard Schachner, calciatore austriaco 1986 - Saleisha Stowers, modella statunitense 1986 - Kenneth Vermeer, calciatore olandese 1987 - Mohammad Al-Sahlawi, calciatore saudita 1987 - Felipe Azevedo dos Santos, calciatore brasiliano 1987 - Irakli Chirikashvili, calciatore georgiano 1987 - César Cielo Filho, nuotatore brasiliano 1987 - Perrish Cox, giocatore football statunitense 1988 - Felipe Garcia dos Prazeres, calciatore brasiliano 1988 - Raffaella Brutto, snowboarder italiana 1988 - Rhett Ellison, giocatore football statunitense 1988 - Logan Emory, calciatore statunitense 1988 - Sehryne Hennaoui, pallavolista algerina 1988 - Wycliff Kambonde, calciatore namibiano 1988 - Jacek Kiełb, calciatore polacco 1988 - Leonard Patrick Komon, atleta keniota 1988 - Marvin Martin, calciatore francese 1988 - Daniel Morandin, pattinatore italiano 1988 - Anderson Bamba, calciatore brasiliano 1989 - Wang Dalei, calciatore cinese 1989 - Marvin Austin, giocatore football statunitense 1989 - Conor Dwyer, nuotatore statunitense 1989 - Jerai Grant, cestista statunitense 1989 - Hideo Ishiguro, attore giapponese 1989 - Jasmin Kurtić, calciatore sloveno 1989 - Emily Meade, attrice statunitense 1989 - Michail Poliščuk, nuotatore russo 1989 - Niccolò Ronchetti, scacchista italiano 1990 - Adnan Čaušević, calciatore bosniaco 1990 - Amin Nouri, calciatore norvegese 1990 - Calum Mallace, calciatore scozzese 1990 - Carolina Benvenga, attrice italiana 1990 - Debora González, cestista argentina 1990 - Ion Jardan, calciatore moldavo 1990 - Jeff Baca, giocatore football statunitense 1990 - Julien Berger, rugbista a 15 belga 1990 - Julio Pichardo, calciatore cubano 1990 - Mirko Bortolotti, pilota automobilistico italiano 1990 - Nicolas Jaar, compositore statunitense 1990 - Pape Maly Diamanka, calciatore senegalese 1990 - Renan Buiatti, pallavolista brasiliano 1990 - Stefan Šćepović, calciatore serbo 1990 - William Buford, cestista statunitense 1991 - An Hyok-Il, calciatore nordcoreano 1992 - Christian Atsu, calciatore ghanese 1992 - Emmanuel Frimpong, calciatore ghanese 1992 - Facundo Gambandè, attore argentino 1992 – Federico Milo, calciatore argentino 1992 – Geremy Davis, giocatore football statunitense 1992 - Kemar Bailey-Cole, atleta giamaicano 1992 – Lady Andrade, calciatrice colombiana 1992 - Mailó da Graça da Cruz, calciatore capoverdiano 1992 - Muhammet Demir, calciatore turco 1992 - Natalia Gaitán, calciatrice colombiana 1992 - Pavel Snurnicyn, hockeista russo 1992 - Šime Vrsaljko, calciatore croato 1993 - Caterina Shulha, attrice bielorussa 1993 - Jens Jønsson, calciatore danese 1993 - Lee Chan-Dong, calciatore sudcoreano 1993 - Marcel Tisserand, calciatore del Congo 1993 - Valentina Diouf, pallavolista italiana 1993 - Ville Kauppinen, calciatore finlandese 1994 - Faith Kipyegon, atleta keniota 1994 - John Jairo Ruiz, calciatore costaricano 1994 – Landon Collins, giocatore football statunitense 1994 - Maddie Bowman, sciatrice statunitense 1994 – Mariano Alandoz, calciatore argentino 1994 - Mohammed Aman, atleta etiope 1994 - Ohi Omoijuanfo, calciatore norvegese 1994 - Tim Payne, calciatore neozelandese 1996 - Ahmed Sayed, calciatore egiziano 1996 - Andrea Migno, pilota motociclistico italiano 1996 – Kevin Méndez, calciatore uruguaiano 1998 - Xu Shilin, tennista cinese 1998 - Saturday Erimuya, calciatore nigeriano 1999 - Verena Erlacher, calciatrice italiana 2000 - Francesco Ferri, doppiatore italiano 