Accade l'11 gennaio L'11 gennaio è l'11º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 354 giorni alla fine dell'anno (355 negli anni bisestili) • 532 – Rivolta di Nika a Costantinopoli • 1055 – Teodora viene incoronata imperatrice di Bisanzio • 1158 – Vladislao II diventa re di Boemia • 1569 – Prima lotteria di cui si abbia notizia in Inghilterra • 1571 – La nobiltà austriaca ottiene la libertà di religione • 1693 – Terremoto del Val di Noto: La Sicilia orientale (soprattutto il Val di Noto) viene colpita da un terremoto che farà circa 60.000 vittime • 1787 – William Herschel scopre Titania e Oberon, due satelliti naturali di Urano • 1805 – Viene creato il Territorio del Michigan • 1822 – Viene fondata la Cassa di Risparmio di Venezia, prima cassa di risparmio in Italia • 1861 – L'Alabama e la Georgia secedono dagli Stati Uniti d'America • 1863 – Guerra di secessione americana: battaglia di Arkansas Post – Il generale John Alexander McClernand e l'Ammiraglio David Porter strappano all'Unione il fiume Arkansas • 1867 – Benito Juárez ridiventa presidente del Messico • 1879 – Inizia la guerra Anglo-Zulu • 1881 – Teatro alla Scala, Milano: va in scena la prima di Ballo Excelsior • 1908 – Viene creato il Grand Canyon National Monument • 1914 – Viene fondata la Reggina Calcio con il nome di "Unione Sportiva Reggio Calabria" • 1919 – La Romania si annette la Transilvania • 1922 – Primo utilizzo dell'insulina per trattare il diabete in un paziente umano • 1923 – Truppe francesi e belghe occupano la regione della Ruhr per costringere la Germania a pagare le riparazioni di guerra • 1935 – Amelia Earhart è la prima donna a volare in solitaria dalle Hawaii alla California • 1942 - L'Impero giapponese dichiara guerra ai Paesi Bassi e invade le Indie Orientali Olandesi. • 1942 - I giapponesi catturano Kuala Lumpur • 1943 – Gli Stati Uniti e il Regno Unito cedono i diritti territoriali sulla Cina • 1944 – Verona: fucilazione di Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi, condannati a morte per aver sfiduciato Mussolini nella seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943 • 1946 - Enver Hoxha fonda la Repubblica Popolare d'Albania e ne diviene il presidente • 1946 - Le ceneri di Porfirio Barba-Jacob ritornano in Colombia • 1947 – Scissione a Palazzo Barberini dal PSI dell'ala riformista guidata da Giuseppe Saragat e fondazione del Partito Socialista Democratico Italiano – PSDI • 1948 - In Somalia ha luogo l'Eccidio di Mogadiscio • 1949 – Primo caso registrato di nevicata a Los Angeles (California) • 1955 – Fondazione della Autobianchi • 1962 – Distacco di un pezzo del ghiacciaio Huascarán in Perù; circa 4000 morti • 1963 – Con l'uscita di Please Please Me i Beatles si fanno conoscere su scala nazionale • 1972 – Il Pakistan orientale diventa Bangladesh • 1973 – Inizia il processo agli scassinatori del Watergate • 1977 – Cade il campanile di Faè (Oderzo) • 1980 - Nigel Short, 14 anni, è il più giovane giocatore di scacchi ad ottenere il titolo di maestro internazionale. • 1980 - La Catalogna e la regione basca ottengono l'autonomia • 1990 – 300.000 persone manifestano in favore dell'indipendenza della Lituania • 1991 – Il Congresso americano autorizza l'intervento militare di attacco nei confronti dell'Iraq nella guerra del Golfo • 1992 – Paul Simon è il primo artista famoso ad andare in tour in Sudafrica dopo la fine del boicottaggio culturale • 1994 – Il Governo irlandese annuncia la fine del Broadcasting Ban nei confronti di IRA e Sinn Fein. • 1996 – Haiti diventa un membro della convenzione di Berna sul diritto d'autore. • 2002 – Il governo degli Stati Uniti d'America apre un campo di prigionia nella base della Baia di Guantanamo per detenere prigionieri con l'accusa di terrorismo. 