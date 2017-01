Accade il 12 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Accade il 12 gennaio Il 12 gennaio è il 12º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 353 giorni alla fine dell'anno (354 negli anni bisestili) • 475 – Basilisco è incoronato augusto dell'Impero romano d'Oriente • 1523 – Gustavo I è incoronato re di Svezia • 1709 – Piccola era glaciale: Un periodo di gelo di due mesi inizia in Francia – La costa atlantica e la Senna congelano, le coltivazioni vanno perdute e almeno 24.000 parigini muoiono • 1773 – Il primo museo americano apre al pubblico a Charleston (Carolina del Sud) • 1777 – Viene fondata la Mission Santa Clara de Asís, l'odierna Santa Clara (California) • 1791 – Fine della Rivoluzione di Liegi • 1838 – Allo scopo di evitare le persecuzioni anti mormoniche, Joseph Smith, Jr. e i suoi seguaci lasciano l'Ohio per il Missouri • 1848 – Inizia la Rivoluzione siciliana del 1848, una rivolta contro il regno Borbonico delle due Sicilie scoppiata nella città di Palermo. • 1866 – La Royal Aeronautical Society viene formata a (Londra) • 1875 – Kwang-su diventa imperatore di Cina • 1898 – Ito Hirobumi inizia il suo terzo mandato come Primo Ministro del Giappone • 1901 – Charlotte Cooper, pluricampionessa di Wimbledon, sposa Alfred Sterry • 1908 – Per la prima volta un messaggio radio a lunga distanza viene inviato dalla Torre Eiffel • 1915 - Il Rocky Mountain National Park viene costituito con un atto del Congresso degli Stati Uniti. • 1915 - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti respinge una proposta per dare alle donne il diritto di voto • 1932 – Hattie W. Caraway diventa la prima donna eletta al Senato degli Stati Uniti • 1940 – Seconda guerra mondiale: L'Unione Sovietica bombarda delle città finlandesi • 1942 – Il presidente statunitense Franklin Roosevelt crea la National War Labor Board • 1943 – In Russia, sul fronte del Don, scatta l'attacco sovietico denominato Offensiva Ostrogorzk-Rossoš, che provocherà la ritirata del Corpo d'armata alpino dell'ARMIR • 1945 – Seconda guerra mondiale: i sovietici iniziano una vasta offensiva in Europa orientale contro i nazisti • 1964 – A Zanzibar, ribelli iniziano una rivolta e proclameranno in seguito una repubblica • 1966 – Lyndon B. Johnson dichiara che gli Stati Uniti devono restare nel vietnam del Sud fino a quando non finirà l'aggressione comunista • 1969 – I Led Zeppelin pubblicano il loro primo album • 1970 – Il Biafra capitola, finisce la guerra civile nigeriana • 1971 – I Sei di Harrisburg: Il reverendo Philip Berrigan e cinque altri vengono indagati con l'accusa di aver cospirato per rapire Henry Kissinger e far saltare in aria le condotte di riscaldamento di edifici federali a Washington • 1976 – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vota 11-1 per permettere all'OLP di partecipare ad un dibattito del Consiglio di sicurezza (senza diritto di voto) • 1985 – L'ondata di gelo che sta investendo l'intero continente europeo e l'Africa settentrionale fa registrare in molte località d'Italia le temperature più basse della storia; a Firenze la minima scende a -23,2 °C. • 1991 – Guerra del Golfo: Un atto del Congresso degli Stati Uniti autorizza l'uso della forza militare per scacciare l'Iraq dal Kuwait • 1995 – La figlia di Malcolm X, Qubilah Shabazz, viene arrestata per aver progettato di uccidere Louis Farrakhan • 1997 – Il primo incidente ad un treno ad alta velocità italiano causa 8 vittime: un Pendolino ETR460 in corsa da Milano a Firenze deraglia presso Piacenza per un guasto meccanico • 1998 – 19 nazioni europee concordano di vietare la clonazione umana • 2009 – Cessa le attività operative Alitalia - Linee Aeree Italiane • 2010 – Un grave terremoto colpisce Haiti, causando più di 200.000 vittime. tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: