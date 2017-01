Nasce il 12 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 12 gennaio La lista contiene circa 775 persone 1483 - Enrico III di Nassau-Breda 1548 - Benedetto Mandina, vescovo italiano 1562 - Carlo Emanuele I di Savoia, nobile 1565 - Isabella Gonzaga, nobile italiana 1579 - Jean Baptiste van Helmont, chimico fiammingo 1583 - Nicolò Alemanni, bibliotecario italiano 1588 - John Winthrop il Vecchio, politico inglese 1597 - François Duquesnoy, scultore fiammingo 1612 - Thomas Fairfax, nobile e generale inglese 1625 - Carlo Ambrogio Affaitati, religioso italiano 1628 - Charles Perrault, scrittore francese 1638 - Ernst Rüdiger von Starhemberg, generale austriaco 1653 - Anton Maria Salvini, grecista italiano 1663 - Edvige di Meclemburgo-Güstrow, sovrana sassone 1673 - Rosalba Carriera, pittrice italiana 1686 - Adam Christian Thebesius, anatomista tedesco 1702 - Joseph Aved, pittore francese 1702 - Józef Załuski, politico polacco 1708 - François Lenormand, diplomatico francese 1711 - Gaetano Latilla, compositore italiano 1715 - Jacques Duphly, organista francese 1721 - Ferdinando Wolfenbüttel, condottiero tedesco 1722 - Nicolas Luckner, generale francese 1729 - Edmund Burke, politico britannico 1729 - Lazzaro Spallanzani, naturalista italiano 1736 - Pedro Quevedo y Quintano, cardinale spagnolo 1740 - Maria Carolina d'Asburgo-Lorena 1746 - Johann Pestalozzi, pedagogista svizzero 1749 - Ferdinand von Trauttmansdorff, politico austriaco 1751 - Ferdinando I delle Due Sicilie 1751 - Joseph Kinsky von Wchinitz und Tettau 1760 - Sof'ja Kostantinovna Clavone, greca 1772 - Michail Michajlovič Speranskij, politico russo 1774 - Giovanni Maria Cavasanti, militare italiano 1779 - Nicolas Clément, chimico francese 1783 - Erik Gustaf Geijer, scrittore svedese 1789 - Davide Banderali, tenore italiano 1789 - Ettore Perrone di San Martino, politico italiano 1789 - Giuseppe Rosati, missionario italiano 1792 - Johan August Arfwedson, chimico svedese 1792 - Michele Morelli, patriota italiano 1800 - George Villiers, politico britannico 1808 - Paolo Taglioni, danzatore italiano 1809 - Émile Loubon, pittore francese 1809 - Leopoldo O'Donnell, politico spagnolo 1809 - Tommaso Aloisio Juvara, incisore italiano 1810 - Ferdinando II delle Due Sicilie 1812 - Ercole Dembowski, astronomo italiano 1813 - Louis-Florent Gillet, religioso belga 1816 - Gaetano de Ruggiero, cardinale italiano 1816 - Giuseppe Miraglia, politico italiano 1816 - Willis Arnold Gorman, politico statunitense 1818 - Gaspero Barbera, editore italiano 1818 - Giuseppe Rovani, giornalista italiano 1819 - Giovanni Guicciardi, baritono italiano 1819 - Adolphe Gutmann, pianista tedesco 1819 - Fortunato Zeni, naturalista italiana 1820 - Enrico Cosenz, politico italiano 1821 - Carlo Laurenzi, cardinale italiano 1823 - Rosalia Montmasson, patriota italiana 1829 - Edward Palmer, archeologo britannico 1833 - Karl Eugen Dühring, filosofo tedesco 1836 - William Goate, militare britannico 1842 - Francesco Parona, politico italiano 1842 - Teoberto Maler, archeologo austriaco 1843 - Vincenzo Colmayer, politico italiano 1846 - Louis Billot, cardinale francese 1846 - Gaetano di Borbone-Due Sicilie, principe 1848 - Franz von Soxhlet, chimico tedesco 1849 - Jean Béraud, pittore francese 1852 - Sophia Engastromenou, greca 1852 - Joseph Joffre, generale francese 1853 - Gregorio Ricci Curbastro, matematico italiano 1856 - John Singer Sargent, pittore statunitense 1858 - Robert Crewe-Milnes, politico britannico 1860 - Louis Duffoy, tiratore francese 1860 - Charles Oman, storico inglese 1861 - James Mark Baldwin, psicologo statunitense 1863 - Outram Bangs, zoologo statunitense 1863 - Vivekananda, mistico indiano 1864 - Guglielmina Ronconi, insegnante italiana 1864 - Thomas Ryan, rugbista neozelandese 1865 - Leopoldo Battistini, ceramista italiano 1866 - Felice Coralli, politico italiano 1867 - Nikol Duman, politico armeno 1869 - Constance Bulwer-Lytton, scrittrice inglese 1869 - Vladimir Nikolaevič Orlov, generale russo 1870 - Giovanni Cena, scrittore italiano 1871 - Alexandre Acloque, botanico francese 1871 - Kaspar Stanggassinger, presbitero tedesco 1872 - Ferdinando Micheli, medico e patologo italiano 1873 - Spyridōn Louīs, atleta greca 1874 - James Juvenal, canottiere statunitense 1874 - Massimo Di Donato, politico italiano 1875 - Torello Santini, scultore italiano 1876 - Ermanno Wolf-Ferrari, compositore italiano 1876 - Jack London, scrittore statunitense 1876 - Paolo Lorenzini, scrittore italiano 1877 - Roy Clements, regista statunitense 1878 - Angelo Palmeri, criminale italiano 1878 - Ferenc Molnár, giornalista ungherese 1878 - Jack Pratt, attore, regista canadese 1880 - Alfonsina Pieri, attrice italiana 1880 - Luigi Beltrame Quattrocchi, beato italiano 1880 - Ray Harroun, pilota automobilistico statunitense 1882 - André Puget, calciatore francese 1882 - Milton Sills, attore statunitense 1883 - Carlo Bazzi, militare italiano 1883 - Maurice Tillette, calciatore francese 1884 - Louis Horst, coreografo, pianista statunitense 1884 - Paul Hunder, calciatore tedesco 1885 - Harry Benjamin, sessuologo tedesco 1885 - Tomás Pádraig Ághas, politico irlandese 1886 - John Edward Mellish, astronomo statunitense 1887 - Francesco Lardone, arcivescovo italiano 1888 - Camillo Sbarbaro, scrittore italiano 1888 - Claude Delvincourt, pianista francese 1888 - Michele Nota, monaco italiano 1889 - Victor Denis, calciatore francese 1890 - Vasilij Jakovlevič Erošenko, scrittore russo 1890 - Joseph Helffrich, astronomo tedesco 1890 - Cyril Porter, atleta britannico 1891 - Luigi Lama, militare italiano 1891 - Pietro Pinna Parpaglia, politico italiano *1892 - Michail Kirponos, generale sovietico 1893 - Arnoldo Ellerman, scacchista argentino 1893 - Romolo Ferrario, calciatore italiano 1893 - Michail Gurevič, ingegnere sovietico 1893 - Hermann Göring, politico tedesco 1893 - Alfred Rosenberg, politico tedesco 1894 - Marf, paroliere, musicista italiano 1894 - Georges Carpentier, pugile francese 1895 - Gennaro Villelli, politico italiano 1896 - Uberto De Morpurgo, tennista italiano 1896 - Joaquín Maurín, politico spagnolo 1896 - Lia Orlandini, attrice italiana 1896 - David Wechsler, psicologo rumeno 1897 - Arthur Ripley, regista statunitense 1897 - Giovanni Stracuzzi, calciatore italiano 1898 - Luigi De Filpo, politico italiano 1898 - Jimmy Douglas, calciatore statunitense 1898 - Giuseppe Gramegna, politico italiano 1899 - Pierre Bernac, baritono francese 1899 - Lewis D. Collins, regista statunitense 1899 - Piero Meriggi, linguista italiano 1899 - Paul Hermann Müller, chimico svizzero 1900 - Fuller Albright, medico statunitense 1901 - Pedro Benítez, calciatore paraguaiano 1901 - Kurt Jooss, ballerino tedesco 1902 - Chaim Aizik Hodakov, religioso russo 1902 - Antonio Mura, pittore italiano 1902 - Pietro Onida, economista italiano 1902 - Ray Teal, attore statunitense 1902 - Jindřich Šoltys, calciatore cecoslovacco 1903 - Renato Barbieri, canottiere italiano 1903 - Igor' Vasil'evič Kurčatov, fisico sovietico 1903 - Mario Villini, calciatore italiano 1904 - Mississippi McDowell, cantante statunitense 1904 - Sjef van Run, calciatore olandese 1905 - Giovanni Lattuada, ginnasta italiano 1905 - Raymond Passello, calciatore svizzero 1906 - Emmanuel Lévinas, filosofo francese 1907 - Karl Jestrab, calciatore austriaco 1907 - Sergej Korolëv, ingegnere sovietico 1908 - Raoul Chaisaz, calciatore francese 1908 - Jean Delannoy, regista francese 1908 - Giulio Gionfrida, magistrato italiano 1908 - José Limón, danzatore messicano 1909 - Vicente Locasso, calciatore argentino 1910 - Evasio Bosso, calciatore italiano 1910 - Géry Charles Leuliet, vescovo francese 1910 - Crescenzo Mazza, politico italiano 1910 - Pio Ortelli, scrittore svizzero 1910 - Luise Rainer, attrice tedesca 1910 - José Salazar López, cardinale messicano 1910 - Sam Shockley, criminale statunitense 1911 - Paul Mathies, calciatore tedesco 1912 - Sara Berner, attrice statunitense 1912 - Ferruccio Tempesti, militare italiano 1912 - Trummy Young, trombonista statunitense 1913 - Johann Hofstätter, calciatore austriaco 1914 - Ricardo Alarcón, calciatore argentino 1914 - Emilio Bajada, matematico italiano 1914 - Albrecht von Goertz, designer tedesco 1914 - Gianni Granzotto, giornalista italiano 1915 - Frank Annunzio, politico statunitense 1915 - Norman Cohn, storico britannico 1915 - Igor' Michajlovič D'jakonov, storico russo 1915 - Émilien Méresse, calciatore francese 1915 - Maria Padula, pittrice italiana 1915 - Herbert Robbins, statistico statunitense 1916 - Franco Asinari, pittore italiano 1916 - Pieter Willem Botha, politico sudafricano 1916 - Achille Buzzoni, calciatore italiano 1916 - Italo Giulio Caiati, politico italiano 1916 - Tan Hong Djien, calciatore indonesiano 1916 - Jay McShann, cantante statunitense 1916 - William Pleeth, violoncellista britannico 1917 - Calogero Di Gloria, politico italiano 1917 - Carlo Paoletti, calciatore italiano 1918 - Maharishi Mahesh Yogi, filosofo indiano 1918 - Castor Cantero, calciatore paraguaiano 1919 - Thomas Boyd Mason, attore statunitense 1919 - Ralph Pearson, chimico statunitense 1919 - Hans Richter, attore e regista tedesco 1920 - James Farmer Junior, politico statunitense 1920 - Dorothy Green, attrice statunitense 1920 - Francesco Milizia, sceneggiatore italiano 1920 - Bill Reid, artista canadese 1920 - Mac Speedie, giocatore football statunitense 1921 - Karl Berg, calciatore tedesco 1921 - Alfredo da Motta, cestista brasiliano 1922 - Luciano Bonfiglioli, cantante italiano 1922 - José Luis Panizo, calciatore spagnolo 1922 - Enzo Santarelli, politico e storico italiano 1923 - Giuseppe Bartolomei, politico italiano 1923 - Ira Hayes, militare nativo americano 1923 - Alice Miller, psicologa svizzera 1923 - Holden Roberto, politico angolano 1923 - Sune Wehlin, pentatleta svedese 1924 - Olivier Gendebien, pilota automobilistico belga 1924 - Matti Kassila, regista finlandese 1924 - Cesare Vasoli, storico italiano 1925 - Marc Behm, attore statunitense 1925 - Katherine MacGregor, attrice statunitense 1925 - Gwen Verdon, attrice statunitense 1926 - Luciano Cafagna, politico italiano 1926 - Morton Feldman, compositore statunitense 1926 - Andrew Laszlo, fotografo ungherese 1926 - Ray Price, cantautore statunitense 1927 - Hal Fowler, giocatore di poker statunitense 1928 - Zdeněk Procházka, calciatore cecoslovacco 1928 - Lloyd Ruby, pilota automobilistico statunitense 1928 - Giovanni Steffè, canottiere italiano 1928 - Vic Toweel, pugile sudafricano 1929 - Willie Francis, statunitense 1929 - Jaakko Hintikka, filosofo finlandese 1929 - Alasdair MacIntyre, filosofo scozzese 1929 - Daniel Rothman, scrittore tedesco 1929 - Alex Thomson, fotografo britannico 1930 - Pino Calvi, pianista italiano 1930 - Jacques Guittet, schermidore francese 1930 - Tim Horton, hockeista canadese 1930 - Jennifer Johnston, scrittrice irlandese 1930 - Giorgio Macchi, scienziato italiano 1930 - Ennio Missaglia, fumettista italiano 1930 - Glenn Yarbrough, cantautore statunitense 1931 - Rolando Alphonso, sassofonista giamaicano 1931 - Richard Brousek, calciatore austriaco 1931 - Francesco Paolo Casavola, giurista italiano 1931 - Mario D'Acquisto, politico italiano 1931 - Pierre Monneret, pilota motociclistico francese 1932 - Hrvoje Kačić, pallanuotista jugoslavo 1932 - Luciano Pirazzini, calciatore italiano 1933 - Adésio, calciatore brasiliano 1933 - Michael Aspel, conduttore televisivo britannico 1933 - Giuseppe Astone, politico italiano 1933 - Liliana Cavani, regista italiana 1933 - Kamal al-Ganzuri, politico egiziano 1933 – Sergio Del Grande, rugbista italiano 1934 - Vincenzo Di Benedetto, filologo italiano 1934 - Burdie Haldorson, cestista statunitense 1934 - Jim Ray, cestista statunitense 1934 - Claudio Volonté, attore italiano 1935 - Victor Gbeho, diplomatico ghanese 1935 - Gianluigi Melega, politico italiano 1935 - Margherita Rinaldi, soprano italiano 1935 - Claudio Undari, attore italiano 1935 - Ken Uston, scrittore statunitense 1936 - Émile Lahoud, politico libanese 1936 - Italo Ormanni, magistrato e avvocato italiano 1936 - Raimonds Pauls, compositore e politico lettone 1936 - Giuseppe Taglioretti, calciatore italiano 1936 - A.D. Winans, poeta e saggista statunitense 1937 - Shirley Eaton, attrice britannica 1937 - Filippo Fabrizi, giornalista e scrittore italiano 1937 - Mikheil Meskhi, calciatore sovietico 1938 - Alan Rees, pilota automobilistico britannico 1938 - Gildo Siorpaes, sciatore italiano 1938 - Roberto Siorpaes, sciatore italiano 1939 - Giordano Cattani, calciatore italiano 1939 - Washington Poyet, cestista uruguaiano 1939 - Benito Urgu, cantante italiano 1940 - Bob Hewitt, tennista australiano 1940 - Kauko Kauppinen, cestista finlandese 1940 - Serge Latouche, economista e filosofo francese 1940 - José Ramón Larrauri, calciatore spagnolo 1940 - Domenico Meldolesi, ciclista italiano 1941 - Long John Baldry, chitarrista inglese 1941 - Christoph Höhne, atleta tedesco 1941 - Kazuo Imanishi, calciatore giapponese 1941 - Donato Veraldi, politico italiano 1942 - Arthur Becker, cestista statunitense 1942 - Nelson Díaz, calciatore uruguaiano 1942 - Rosario Gambino, criminale italiano 1942 - Michel Mayor, astronomo svizzero 1943 - Howard Cedar, biochimico statunitense 1943 - Tucker Frederickson, giocatore football statunitense 1943 - Paolo Lombardo, calciatore italiano 1943 - Gianni Russo, attore italiano 1944 - Joe Frazier, pugile statunitense 1944 - Jim Gray, informatico statunitense 1944 - Vlastimil Hort, scacchista cecoslovacco 1944 - Fatos Kongoli, scrittore albanese 1944 - Pino Pedano, scultore italiano 1945 - André Bicaba, atleta burkinabè 1945 - Miguel Company, calciatore peruviano 1946 - George Duke, pianista statunitense 1946 - Claudia Florio, regista italiana 1946 - Helmut Köglberger, calciatore austriaco 1946 - Antonio Marsina, attore italiano 1947 - Egil Austbø, calciatore norvegese 1947 - Michele Franzé, militare italiano 1947 - Zdeněk Hummel, cestista ceco 1947 - Henning Munk Jensen, calciatore danese 1947 - Joe Kennedy, cestista statunitense 1947 - Mario Luzzatto Fegiz, giornalista italiano 1947 - Flor Meléndez, cestista portoricano 1947 - Matt Molloy, flautista irlandese 1947 - Stanko Molnar, attore croato 1948 - Anthony Andrews, attore inglese 1948 - Erminio Azzaro, atleta italiano 1948 - Arnaldo Caverzasi, ciclista italiano 1948 - Brendan Foster, atleta britannico 1948 - Gigi Garanzini, giornalista italiano 1948 - Salvatore Lombardo, politico italiano 1948 - Davide Puccini, poeta italiano 1949 - Paul Barresi, regista statunitense 1949 - Laura Boella, docente italiana 1949 - Ottmar Hitzfeld, calciatore tedesco 1949 - Hamadi Jebali, politico tunisino 1949 - Božil Kolev, calciatore bulgaro 1949 - Don Milan, giocatore football statunitense 1949 - Ludovica Modugno, attrice italiana 1949 - Haruki Murakami, scrittore giapponese 1949 - Wayne Wang, regista cinese 1949 - Raul Águas, calciatore portoghese 1950 - Brian Blume, editore statunitense 1950 - Patrice Dominguez, tennista francese 1950 - Sheila Jackson Lee, politica statunitense 1950 - Hermann Köhler, atleta tedesco 1950 - Pasquale Panella, scrittore italiano 1950 - Franco Piersanti, compositore italiano 1950 - Ricky Ray Rector, criminale statunitense 1950 - Claude Terry, cestista statunitense 1951 - Kirstie Alley, attrice statunitense 1951 - Rush Limbaugh, giornalista statunitense 1951 - Karen Thurman, politica statunitense 1951 - Drew Pearson, giocatore football statunitense 1952 - Philippe Capelle, filosofo francese 1952 - Ramón Fagoaga, calciatore salvadoregno 1952 - Walter Mosley, scrittore statunitense 1952 - Campy Russell, cestista statunitense 1952 - John Walker, atleta neozelandese 1953 - Brad Dean, allenatore di basket statunitense 1953 - Mary Harron, regista canadese 1953 - Kōichi Hashimoto, doppiatore giapponese 1953 - Armando Sommajuolo, giornalista italiano 1954 - Giuliano Musiello, calciatore italiano 1954 - Vincenzo Nespoli, politico italiano 1954 - Gianni Riotta, giornalista italiano 1954 - Jesús María Satrústegui, calciatore spagnolo 1954 - Howard Stern, conduttore televisivo statunitense 1955 - Gianantonio Borgonovo, teologo italiano 1955 - Johnny Clarke, musicista giamaicano 1955 - Lele Marchitelli, musicista italiano 1955 - Christian Poveda, giornalista spagnolo 1955 - Luciano Speggiorin, calciatore italiano 1956 - Arjun Bahadur Thapa, diplomatico nepalese 1956 - Marie Colvin, giornalista statunitense 1956 - Ana Rosa Quintana, giornalista spagnola 1957 - Bruno Arena, attore italiano 1957 - David Favia, politico italiano 1957 - C. S. Friedman, scrittrice statunitense 1957 - John Lasseter, regista statunitense 1957 - Paolo Pressacco, cestista italiano 1957 - Marcus Rose, rugbista a 15 britannico 1957 - António Vitorino, politico portoghese 1958 - Rita Algranati, terrorista italiana 1958 - Mark Allen, triatleta statunitense 1958 - Christiane Amanpour, giornalista britannica 1958 - Claudio Bracci, terrorista italiano 1958 - Matthias Döschner, calciatore tedesco 1958 - Jean-Aimé Toupane, cestista senegalese 1958 - Arturo Vianello, calciatore italiano 1959 - Francisco Alpizar, calciatore a 5 costaricano 1959 - Blixa Bargeld, cantante tedesco 1959 - Thomas Dennstedt, calciatore tedesco 1959 - Debra Feuer, attrice statunitense 1959 - Svein Fjælberg, calciatore norvegese 1959 - Per Gessle, cantautore e chitarrista svedese 1959 - Vladimir Jaščenko, atleta sovietico 1959 - Ralf Möller, attore tedesco 1959 - Mike van Diem, regista olandese 1960 - Guido Bontempi, ciclista italiano 1960 - Chyi Chin, cantautore taiwanese 1960 - Jean-Jacques N'Domba, calciatore del Congo 1960 - Oliver Platt, attore canadese 1960 - Robert Prytz, calciatore svedese 1960 - León Villa, calciatore colombiano 1960 - Dominique Wilkins, cestista statunitense 1961 - Andrea Carnevale, calciatore italiano 1961 - Simon Russell Beale, attore inglese 1961 - Giuseppe Valditara, politico italiano 1961 - Randy Wright, giocatore football statunitense 1962 - Bruno Barbieri, cuoco italiano 1962 - Kelly Coffield Park, attrice statunitense 1962 - Radek Drulák, calciatore ceco 1962 - Charles Jones, cestista statunitense 1962 - Emanuele Pirro, pilota automobilistico italiano 1962 - Vujadin Radovanović, fumettista serbo 1962 - Ileana Salvador, atleta italiana 1962 - Gunde Svan, pilota automobilistico svedese 1962 - Gertrude Vachon, wrestler statunitense 1963 - Guy Chambers, compositore inglese 1963 - Corinne Dacla, attrice francese 1963 - François Girard, regista canadese 1964 - Laura Arraya, tennista peruviana 1964 - Abdeslem Benabdellah, calciatore a 5 algerino 1964 - Jeff Bezos, imprenditore statunitense 1964 - Luca Donini, sassofonista italiano 1964 - Michela Giuffrida, politica italiana 1964 - Salvatore Antonio Nobile, calciatore italiano 1964 - Massimo Serra, batterista italiano 1964 - Valdo Filho, calciatore brasiliano 1965 - Biram Dah Abeid, politico mauritano 1965 - DJ Hurricane, musicista statunitense 1965 - Cristina Bertato, cestista italiana 1965 - Marina Kiehl, sciatrice tedesca 1965 - Michele Pertusi, basso-baritono italiano 1965 - Fabián Turnes, rugbista argentino 1965 - Alexandra Wentworth, attrice statunitense 1965 - Rob Zombie, attore statunitense 1965 - Sjarhej Šmolik, arbitro di calcio bielorusso 1966 - Linda Ferrando, tennista italiana 1966 - Dalia Gaberscik, imprenditrice italiana 1966 - Olivier Martinez, attore francese 1966 - Norberto Martínez, calciatore peruviano 1966 - Roberto Rambaudi, calciatore italiano 1966 - Sergej Nikolaevič Revin, cosmonauta russo 1966 - Silvia Testoni, cantante italiana 1967 - Marco Boogers, calciatore olandese 1967 - Tōru Fujisawa, fumettista giapponese 1967 - Takehiko Inoue, fumettista giapponese 1967 - Vendela Kirsebom, modella svedese 1967 - Meho Kodro, calciatore jugoslavo 1967 - Blanchard Ryan, attrice statunitense 1968 - Mauro Silva, calciatore brasiliano 1968 - Wes Cotton, rugbista inglese 1968 - Joaquín Guillén, calciatore costaricano 1968 - Rachael Harris, attrice statunitense 1968 - Junichi Masuda, compositore giapponese 1968 - Heather Mills, modella e attivista britannica 1969 - Boško Boškovič, calciatore sloveno 1969 - Eduardo Hurtado, calciatore ecuadoriano 1969 - Adalberto Guerra, calciatore a 5 cubano 1969 - Sławomir Majak, calciatore polacco 1969 - Lumír Mistr, calciatore ceco 1969 - David Mitchell, scrittore inglese 1969 - Robert Prosinečki, calciatore croato 1969 - Jörg Schwanke, calciatore tedesco 1969 - Francesco Sighieri, chitarrista italiano 1969 - Nicklas Utgren, tennista svedese 1970 - Raekwon, rapper statunitense 1970 - Jorge Castañeda, calciatore messicano 1970 - Vladimir Ibanez, calciatore a 5 cubano 1970 - Masaaki Sawanobori, calciatore giapponese 1970 - Nigel Wilson, giocatore di baseball canadese 1970 - Zack de la Rocha, cantautore statunitense 1971 - Scott Burrell, cestista statunitense 1971 - Massimo Masiello, attore e cantante italiano 1971 - Gerardo Soglia, politico italiano 1971 - Giuseppe Sorcinelli, pallavolista italiano 1972 - Zachary Ansley, attore canadese 1972 - Claudio Brasini, musicista italiano 1972 - Sami Mahlio, calciatore finlandese 1972 - Barbara Merlin, sciatrice italiana 1972 - Jason Sklar, attore statunitense 1972 - Carlo Taldo, calciatore italiano 1972 - Emanuela Viola, nuotatrice italiana 1973 - Armando Chelodi, hockeista italiano 1973 - Brian Culbertson, musicista statunitense 1973 - Emanuela Garuccio, attrice italiana 1973 - Leonardo Marras, politico italiano 1973 - Hande Yener, cantante turca 1974 - DJ Maxwell, disc jockey italiano 1974 - Melanie Chisholm, cantautrice britannica 1974 - Claudia Conserva, attrice cilena 1974 - Alpin Gallo, calciatore albanese 1974 - Christopher Gartin, attore statunitense 1974 - Tor-Arne Hetland, fondista norvegese 1974 - Robert Hickey, cestista neozelandese 1974 - Giuseppe La Spada, artista italiano 1974 - Ivica Mornar, calciatore croato 1974 - Arkadiusz Onyszko, calciatore polacco 1974 - Milen Petkov, calciatore bulgaro 1974 - Aaron Seltzer, regista statunitense 1975 - Munther Abdulla, calciatore emiratino 1975 - Kousuke Akiyoshi, pilota motociclistico giapponese 1975 - Marina Dazmirovna Akobija, pallanuotista russa 1975 - Tom Berhus, calciatore norvegese 1975 - Jenny De Cesarei, doppiatrice italiana 1975 - Katerina Delī, cestista greca 1975 - Tricia Devereaux, attrice pornografica statunitense 1975 - Jason Freese, polistrumentista statunitense 1975 - Pascal Gourville, calciatore mauritano 1975 - Yuriy Gurzhy, musicista ucraino 1975 - Rick Hoogendorp, calciatore olandese 1975 - Richard Rufus, calciatore inglese 1976 - Katia Follesa, conduttrice televisiva italiana 1976 - Sandra Gallego, cestista spagnola 1976 - Guido Guerrini, pilota di rally italiano 1976 - Miki Nakatani, attrice e cantante giapponese 1976 - Eloy Moreno, scrittore spagnolo 1976 - Samuele Podestà, cestista italiano 1976 - Mikkjal Thomassen, calciatore faroese 1977 - Freddy García, calciatore guatemalteco 1977 - Emanuele Manitta, calciatore italiano 1977 - Marijo Marić, calciatore croato 1977 - Cade McNown, giocatore football statunitense 1977 - Bas Nijhuis, arbitro di calcio olandese 1977 - Piolo Pascual, attore, musicista filippino 1977 - Tom Sietas, apneista tedesco 1977 - Eithan Urbach, nuotatore israeliano 1978 - Kim Sa-rang, modella e attrice sudcoreana 1978 - Luis Ayala, giocatore di baseball messicano 1978 - Steve Brinkman, pallavolista canadese 1978 - Bouchaib El Moubarki, calciatore marocchino 1978 - Bonaventure Kalou, calciatore ivoriano 1978 - Kris Roe, chitarrista statunitense 1978 - Samuele Segoni, politico italiano 1978 - Ainsley Switzer, schermitrice canadese 1978 - Brian Waltrip, calciatore statunitense 1978 - Maurizio Zaffiri, rugbista italiano 1979 - Jair Benítez, calciatore colombiano 1979 - Fabian Ebenhoch, sciatore austriaco 1979 - Fabrício Dias, pallavolista brasiliano 1979 - John Galliquio, calciatore peruviano 1979 - Marián Hossa, hockeista slovacco 1979 - Andre Hutson, cestista statunitense 1979 - Andrius Jokšas, calciatore lituano 1979 - Zuzana Klimešová, cestista ceca 1979 - Grzegorz Rasiak, calciatore polacco 1979 - David Zabriskie, ciclista statunitense 1980 - Stefano Barrera, schermidore italiano 1980 - Maddalena Corvaglia, attrice italiana 1980 - Andrea Gessa, calciatore italiano 1980 - Cristian Grabinski, calciatore argentino 1980 - Benjamin de Jager, rugbista sudafricano 1980 - Marco Jaggi, wrestler svizzero 1980 - Adam Jones, rugbista britannico 1980 - Alfredo Moreno, calciatore argentino 1980 - Akiko Morigami, tennista giapponese 1980 - Bianca Nappi, attrice italiana 1980 - Amerie, attrice statunitense 1980 - Erinn Smart, schermitrice statunitense 1980 - Shane Stefanutto, calciatore australiano 1980 - Rainer Torres, calciatore peruviano 1980 - Manuela Zanon, cestista italiana 1981 - Katja Haller, biatleta italiana 1981 - Daniel João Paulo, calciatore brasiliano 1981 - Niklas Kronwall, hockeista svedese 1981 - Luis Ernesto Pérez, calciatore messicano 1982 - Shawn Desman, cantante canadese 1982 - Sydmill Harris, cestista olandese 1982 - Madiou Konate, calciatore senegalese 1982 - Tony Lochhead, calciatore neozelandese 1982 - Paul-Henri Mathieu, tennista francese 1982 - Bryant Matthews, cestista statunitense 1982 - Martina Nadalini, ballerina e ginnasta italiana 1982 - Nemanja Supić, calciatore bosniaco 1982 - Maria Zikyridou, cestista greca 1983 - Marcos Ayerza, rugbista a 15 argentino 1983 - Bryan Bergougnoux, calciatore francese 1983 - Silvia Ceccon, modella italiana 1983 - Chris Chester, giocatore football statunitense 1983 - Yoshiaki Fujita, calciatore giapponese 1983 - Chad Greenway, giocatore football statunitense 1983 - Stylianī Kaltsidou, cestista greca 1983 - Lucas Mareque, calciatore argentino 1983 - Tomas Mikuckis, calciatore lituano 1983 - Pedro Luís d'Orléans-Braganza, principe brasiliano 1983 - Masakatsu Sawa, calciatore giapponese 1984 - Viktor Budjanskij, calciatore russo 1984 - Robert Hite, cestista statunitense 1984 - Chaunté Lowe, atleta statunitense 1984 - Łukasz Koszarek, cestista polacco 1984 - Francesco Mistichelli, attore italiano 1984 - Alain Montwani, calciatore andorrano 1984 - Roberta Panara, nuotatrice italiana 1984 - Oribe Peralta, calciatore messicano 1984 - Romeo Surdu, calciatore rumeno 1984 - Markus Vogel, sciatore svizzero 1984 - Naby Yattara, calciatore guineano 1984 - Joaquim Videira, schermidore portoghese 1985 - Victor Correia, calciatore guineano 1985 - Tobias Eberhard, biatleta austriaco 1985 - Artem Milevs'kyj, calciatore bielorusso 1985 - Benjamin Psaume, calciatore francese 1985 - Xiao Qin, ginnasta cinese 1985 - Borja Valero, calciatore spagnolo 1986 - Lorenzo Del Prete, calciatore italiano 1986 - Ed Drake, sciatore britannico 1986 - Dominique Moore, attrice inglese 1986 - Ryōta Murata, pugile giapponese 1986 - Miguel Ángel Nieto, calciatore spagnolo 1986 - Zlata Ohnevyč, cantante ucraina 1986 - Pablo Osvaldo, calciatore argentino 1986 - Sena Pavetić, cestista croata 1986 - Graham Ramalho, calciatore canadese 1986 - Christoph Stephan, biatleta tedesco 1986 - Liliana Ventricelli, politica italiana 1987 - Nikita Chartčenkov, cestista russo 1987 - Nathan Doyle, calciatore inglese 1987 - Nusmir Fajić, calciatore bosniaco 1987 - Edoardo Mortara, pilota automobilistico italiano 1987 - Andi Muise, modella canadese 1987 - Hamady N'Diaye, cestista senegalese 1987 - Iván Nova, giocatore di baseball dominicano 1987 - Naya Rivera, attrice e cantante statunitense 1987 - Will Rothhaar, attore statunitense 1987 - Hisayoshi Sato, nuotatore giapponese 1987 - Salvatore Sirigu, calciatore italiano 1987 - Liz Stephen, fondista statunitense 1987 - Simone Valente, politico italiano 1987 - Stéphanie Öhrström, calciatrice svedese 1988 - Héctor Yuste, calciatore spagnolo 1988 - Chris Casement, calciatore nordirlandese 1988 - Papy Djilobodji, calciatore senegalese 1988 - Jakub Dohnálek, calciatore ceco 1988 - Claude Giroux, hockeista canadese 1988 - Slobodan Lakičević, calciatore montenegrino 1988 - Andrew Lawrence, attore statunitense 1988 - Giacomo Ninfa, pallanuotista italiano 1988 - Ytalo dos Santos, calciatore brasiliano 1988 - Víctor Pérez Alonso, calciatore spagnolo 1988 - Douglas Franco Teixeira, calciatore brasiliano 1988 - Marco Torsiglieri, calciatore argentino 1988 - Ásgeir Örn Ólafsson, calciatore islandese 1988 - Peter Štepanovský, calciatore slovacco 1989 - Haraldur Björnsson, calciatore islandese 1989 - Alan Kardec, calciatore brasiliano 1989 - Branko Lazić, cestista serbo 1989 - Michał Miśkiewicz, calciatore polacco 1989 - Bastian Oczipka, calciatore tedesco 1989 - Sofia Shapatava, tennista georgiana 1989 - Stevan Stojkov, cestista serbo 1989 - Lee Tomlin, calciatore britannico 1989 - Axel Witsel, calciatore belga 1989 - Petr Wojnar, calciatore ceco 1990 - Annkathrin Kammeyer, politica tedesca 1990 - Evariste Mutuyimana, calciatore ruandese 1990 - Ignacio Fernández, calciatore argentino 1990 - Jahir Ocampo, tuffatore messicano 1990 - John Smith, canottiere sudafricano 1990 - Kai Heerings, calciatore olandese 1990 - Nihad Đedović, cestista bosniaco 1990 - Sergej Karjakin, scacchista ucraino 1991 - Alex Palmieri, cantante italiano 1991 - Anželika Sidorova, atleta russa 1991 - David Mitov Nilsson, calciatore svedese 1991 - Dronavalli Harika, scacchista indiana 1991 - Ezequiel Calvente, calciatore spagnolo 1991 - Jakub Holúbek, calciatore slovacco 1991 - Juan Alvacete, calciatore argentino 1991 - Karolis Jarmalavičius, calciatore lituano 1991 - Mauriceslager, calciatore tedesco 1991 - Mike Saofaiga, calciatore samoano 1991 - Pixie Lott, attrice inglese 1991 - Robert Gull, pilota motociclistico svedese 1991 - Robin Lässer, pilota motociclistico tedesco 1991 - Sean Porter, giocatore football statunitense Georgia May Jagger, supermodella inglese 1992 - Iivo Niskanen, fondista finlandese 1992 - Ishak Belfodil, calciatore algerino 1992 - Juan Martínez Trejo, calciatore argentino 1992 - Lucas Mugni, calciatore argentino 1992 - Mao Kobayashi, attrice giapponese 1992 - Maria Luisa De Crescenzo, attrice italiana 1992 - Mario Kvesić, calciatore bosniaco 1992 - Myck Kabongo, cestista del Congo 1992 - Samuele Longo, calciatore italiano 1992 - Slavoljub Srnić, calciatore serbo 1992 - Wojciech Golla, calciatore polacco 1993 - Aika Mitsui, cantante giapponese 1993 - Branimir Hrgota, calciatore svedese 1993 - George Brough, calciatore britannico 1993 - Julien Vercauteren, calciatore belga 1993 - Lloyd Isgrove, calciatore gallese 1993 - Tiago Alves, calciatore brasiliano Albion Avdijaj, calciatore svizzero 1994 - Emre Can, calciatore tedesco 1994 - Erik Baška, ciclista slovacco 1994 - Hélder Costa, calciatore angolano 1995 - Alessio Romagnoli, calciatore italiano 1995 - Charīs Charisīs, calciatore greco 1995 - Magdalena Fjällström, sciatrice svedese 1995 - Maverick Viñales, pilota motociclistico spagnolo 1995 - Ottavia Cestonaro, atleta italiana 1995 - Pavelh Ndzila, calciatore del Congo 1995 - Žofia Hruščáková, cestista slovacca 1996 - Ai Hashimoto, attrice giapponese 1996 - Beatrice Berti, pallavolista italiana 1996 - Ella Henderson, cantante britannica 1997 - Adrian Šemper, calciatore croato 1998 - Nathan Gamble, attore statunitense 1998 - Rico Rodriguez, attore statunitense 1999 - Nicolás Schiappacasse, calciatore uruguaiano 1999 - Sam Cohen, attore statunitense 