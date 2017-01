Accade il 13 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Il 13 gennaio è il 13º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 352 giorni alla fine dell'anno (353 negli anni bisestili) • 27 a.C. – L'Impero Romano viene diviso in province governate da Augusto e in province proconsolari • 888 – Odo, Conte di Parigi diventa Re dei Franchi • 1099 – Raimondo di Tolosa incomincia una Crociata e si dirige verso Gerusalemme • 1328 – Edoardo III d'Inghilterra sposa Filippa di Hainaut, figlia del conte di Hainaut • 1435 - Papa Eugenio IV emana la bolla Sicut Dudum, il primo documento pontificio che condanna la schiavitù • 1610 – Galileo Galilei scopre Ganimede, una luna di Giove • 1722 – Pietro il Grande impone la Tavola dei ranghi • 1847 – Il Trattato di Cahuenga pone fine alla Guerra Messicano-Americana in California • 1854 – La fisarmonica viene brevettata da Anthony Faas • 1874 – Ponciano Leiva eletto presidente dell'Honduras • 1893 – L'Independent Labor Party del Regno Unito tiene il suo primo incontro • 1898 – Émile Zola pubblica il J'accuse in difesa di Alfred Dreyfus • 1906 – Viene ucciso a Corleone Andrea Orlando • 1910 - La rivista Football della F.G.I.C. annuncia la creazione di una squadra di soli giocatori italiani che "degnamente sappia rappresentare i colori dell'italia": nasce la nazionale di calcio dell'Italia. • 1915 – Terremoto della Marsica: 29.800 vittime fra Avezzano, Sora e tutto il territorio della Marsica • 1919 – Viene domata la Sollevazione Spartachista a Berlino • 1928 – Si incomincia a costruire la Linea Maginot • 1930 – Viene pubblicata la prima striscia di Topolino • 1935 – Un plebiscito nella Saarland mostra che il 90,3% dei votanti desidera unirsi alla Germania Nazista • 1942 – Henry Ford brevetta un'automobile di plastica che pesa il 30% in meno di un'auto normale • 1943 - Adolf Hitler proclama la "Guerra totale" • 1943 - Comincia il dramma della ritirata del Corpo d'Armata alpino in Russia • 1953 - Il Maresciallo Tito diventa presidente della Jugoslavia • 1953 - In Unione Sovietica si dà avvio al Complotto dei Dottori, il più grande affaire antisemita della nazione • 1957 – La Wham-O produce il primo frisbee • 1963 – Colpo di Stato in Togo, primo colpo di Stato africano di uno stato indipendente • 1964 - Il quarantaquattrenne Karol Wojtyla viene nominato Vascovo di Cracovia. • 1972 – Il Primo Ministro del Ghana, Kofi Busia, viene estromesso in un colpo di Stato incruento • 1991 – Le truppe sovietiche attaccano i sostenitori dell'indipendenza lituana a Vilnius • 1992 – Il Giappone chiede scusa per aver costretto le donne coreane ad avere rapporti sessuali con i soldati giapponesi durante la seconda guerra mondiale. • 1994 – Dimissioni del Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi • 1998 - Alfredo Ormando si diede fuoco in Roma. • 1999 – Michael Jordan dei Chicago Bulls annuncia il suo secondo ritiro dalla pallacanestro • 2001 – Un terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter colpisce El Salvador. Oltre 5.000 morti • 2001 - Nel bresciano viene scoperto il primo caso di "mucca pazza" in Italia. • 2003 – Viene scoperta la nana bruna BA • 2012 – La nave da crociera Costa Concordia urta degli scogli a 500 metri dal porto dell'Isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguenza dell'evacuazione totale delle 4229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri

