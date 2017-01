Nasce il 13 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 13 gennaio La lista contiene circa 700 persone Almanzor 101 - Lucio Elio Cesare, politico romano 915 - Al-Hakam II ibn Abd al-Rahman 1332 - Enrico II di Castiglia 1381 - Coletta di Corbie, religiosa 1400 - Giovanni d'Aviz 1406 - Matteo Palmieri, politico italiano 1477 - Henry Algernon Percy, V conte di Northumberland 1505 - Gioacchino II di Brandeburgo 1512 - Gaspar de Quiroga y Vela, cardinale spagnolo 1596 - Jan van Goyen, pittore olandese 1610 - Maria Anna d'Asburgo 1616 - Antoinette Bourignon, mistica fiamminga 1635 - Philipp Jacob Spener, teologo tedesco 1667 - Jean Dumont, scrittore francese 1672 - Lucia Filippini, religiosa italiana 1703 - Filippo Farsetti, mecenate italiano 1707 - John Boyle, V conte di Cork, scrittore irlandese 1713 - Charlotte Charke, attrice inglese 1731 - Carl von Gontard, architetto tedesco 1734 - Luca Sorgo, compositore croato 1737 - Joseph Hilarius Eckhel, gesuita austriaco 1746 - Thomas Howard, III conte di Effingham 1749 - Friedrich Müller, poeta, pittore tedesco 1750 - Médéric Moreau de Saint-Méry, politico francese 1752 - Eleonora Pimentel Fonseca, politica italiana 1761 - Luigi Travelli, poeta italiano 1775 - Agostino di Cossé-Brissac, politico francese 1778 - Mariano da Roccacasale, religioso italiano 1780 - Basilio Amati, scrittore italiano 1785 - Carl Adolph Agardh, vescovo luterano svedese 1786 - Philippe-Jacques van Bree, pittore belga 1793 - Carlo Varese, scrittore e storico italiano 1795 - Armand-Pierre de Perceval, orientalista francese 1800 - Aleksej Alekseevič Bobrinskij, nobile russo 1800 - Pasquale Catalano Gonzaga, politico italiano 1801 - Faustino Sanseverino, politico italiano 1803 - Gustavo Modena, attore italiano 1807 - Bartolomea Capitanio, religiosa italiana 1808 - Salmon Portland Chase, politico statunitense 1809 - Friedrich Ferdinand von Beust, politico austriaco 1810 - Jean-Marie Saisset, politico francese 1811 - Domingos José de Magalhães, poeta brasiliano 1812 - Domenico Mauro, letterato italiano 1814 - Michelangelo Celesia, cardinale italiano 1815 - Rosina Stoltz, cantante francese 1817 - Filippo Campus Chessa, vescovo italiano 1819 - Emilio Ferrero, politico italiano 1823 - Giacomo Cattani, cardinale italiano 1826 - Cesare Mariani, pittore italiano 1827 - María Ana Fontcuberta, religiosa spagnola 1828 - J.P. Knight, ingegnere britannico 1829 - Giuseppe Cavaleri, pittore italiano 1830 - Filippo Filippi, compositore italiano 1831 . Luigi Mattia Zorn, arcivescovo sloveno 1832 - Horatio Alger, scrittore statunitense 1832 - Zerah Colburn, giornalista statunitense 1834 - John Gilbert Baker, botanico britannico 1835 - Isaac Myers, sindacalista statunitense 1835 - Parmenio Bettoli, giornalista italiano 1836 - Giuseppe Abbati, pittore italiano 1837 - Pizzichicchio, brigante italiano 1838 - André Rebouças, ingegnere brasiliano 1839 - Emilio Orsini, scacchista italiano 1840 - Gumersindo de Azcarate, politico spagnolo 1840 - Michael Haller, compositore tedesco 1842 - Felice Barnabei, politico italiano 1842 - Ivan Chudjakov, etnografo russo 1843 - Ernest Chantre, naturalista francese 1843 - Francesco Trombetta, chirurgo italiano 1845 - Félix Tisserand, astronomo francese 1846 - Benigno Ferreira, politico paraguaiano 1848 - Lilla Cabot Perry, pittrice statunitense 1848 - Antonietta Brandeis, pittrice italiana 1849 - Alfhild Agrell, attrice e scrittrice svedese 1849 - Alexander Bruce, politico scozzese 1850 - Hermann Möller, linguista danese 1853 - Camille-Félix Bellanger, pittore francese 1853 - Giovanni Battista Schott, architetto tedesco 1857 - Henry Thode, storico dell'arte tedesco 1858 - Edmond Aman-Jean, pittore francese 1859 - Henry Meynell Rheam, pittore britannico 1859 - Kostis Palamas, giornalista greco 1859 - Maurice Paléologue, scrittore francese 1862 - Arisugawa Takehito, militare giapponese 1862 - Elizabeth Caland, pianista tedesca 1863 - Viktor Ivanovič Nesmelov, filosofo russo 1864 - Wilhelm Wien, fisico tedesco 1865 - Emmanuel Pontremoli, architetto francese 1865 - Maria d'Orléans, nobile francese 1866 - Dinu Brătianu, politico rumeno 1869 - Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, italiano 1870 - Giovanni De Martino, scultore italiano 1870 - Jędrzej Moraczewski, politico polacco 1870 - Henryk Opienski, compositore polacco 1873 - Émile Vardannes, attore francese 1874 - Jozef-Ernest van Roey, cardinale belga 1875 - Ruggero Bovelli, arcivescovo cattolico italiano 1875 - Joseph Vendryes, linguista francese 1876 - Charles Burnell, canottiere britannico 1876 - Erhard Schmidt, matematico tedesco 1876 - Jānis Akuraters, scrittore lettone 1878 - Geert Lotsij, canottiere olandese 1879 - Emma Ciardi, pittrice italiana 1879 - Melvin Jones, filantropo statunitense 1880 - Harry Lott, canottiere statunitense 1880 - Herbert Brenon, attore irlandese 1880 - Umberto Pugliese, generale italiano 1881 - Cesare Maggi, pittore italiano 1881 - Martin Holt, schermidore britannico 1882 - Domenico Savino, musicista italiano 1883 - Arturo di Connaught, principe inglese 1883 - Nathaniel Cartmell, cestista statunitense 1883 -Rudolf Allers, psichiatra austriaco 1884 - Ettore Petrolini, attore, scrittore italiano 1884 - Joseph Rock, botanico austriaco 1884 - Sibyl Mary Hathaway 1885 - Lauro Bosio, calciatore italiano 1886 - Art Ross, hockeista canadese 1887 - Alban Curteis, ammiraglio britannico 1887 - Gabriel Gabrio, attore francese 1887 - Joel Teitelbaum, rabbino ungherese 1888 - Pietro Leone, calciatore italiano 1889 - Cipriano Facchinetti, politico italiano 1890 - Primo Mazzolari, presbitero, scrittore italiano 1890 - Ugo Moncada di Paternò, politico italiano 1890 - Fritz Odemar, attore tedesco 1890 - Jüri Uluots, politico estone 1891 - Julio Baghy, scrittore ungherese 1891 - Miguel Agustín Pro, presbitero messicano 1892 - Giuseppe Bignoli, circense italiano 1892 - George Wilson, calciatore inglese 1893 - Clark Ashton Smith, poeta statunitense 1893 - Chaïm Soutine, pittore russo *1894 - Osvaldo Aliatis, calciatore italiano 1895 - Fortunio Bonanova, baritono spagnolo 1895 - Mario Cappello, cantante italiano 1895 - Tiziano Tessitori, politico italiano 1896 - Nando Tamberlani, attore italiano 1897 - Thoralf Strømstad, sciatore norvegese 1898 - Kaj Munk, pastore protestante danese 1898 - Pierino Rovida, calciatore italiano 1898 - Carlo Tagliabue, baritono italiano 1899 - Lev Vladimirovič Kulešov, regista sovietico 1900 - Delfo Bellini, calciatore italiano 1900 - Gertrude Mary Cox, statistica statunitense 1900 - Onofrio Martinelli, pittore italiano 1902 - Georgij Malenkov, politico sovietico 1902 - Angiola Massucco Costa, politica italiana 1902 - Karl Menger, matematico austriaco 1902 - Maud Rosenbaum, tennista statunitense 1903 - Luigi Campedelli, matematico italiano 1903 - Fausto Guerzoni, attore italiano 1904 - Richard Addinsell, compositore britannico 1904 - József Hatz, schermidore ungherese 1904 - Oliver Messel, scenografo inglese 1905 - Dino Castellano, calciatore italiano 1905 - Kay Francis, attrice statunitense 1905 - Jan Stachniuk, filosofo polacco 1906 - Vitalij Michajlovič Abalakov, alpinista sovietico 1906 - Aleksandr Fajncimmer, regista sovietico 1906 - Arpad Wigand, militare tedesco 1906 - Zhou Youguang, economista cinese 1907 - Bruno Mathsson, designer svedese 1907 - George Raynor, calciatore inglese 1907 - Georg Renno, militare tedesco 1908 - Enrico Paoli, scacchista italiano 1908 - Ultimo Rodini, calciatore italiano 1909 - András Gödi, calciatore ungherese 1909 - Marinus van der Lubbe, politico olandese 1909 - Olin Chaddock Wilson, astronomo statunitense 1911 - Guido Del Mestri, cardinale italiano 1911 - Vieri Luschi, fantino italiano 1911 - Masayuki Mori, attore giapponese 1912 - Paul Birch, attore statunitense 1913 - Gilbert Cesbron, scrittore francese 1913 - Silvio Finotto, calciatore italiano 1913 - Franjo Glaser, calciatore jugoslavo 1913 - Toni Kurz, alpinista tedesco 1913 - Carlo Maccari, arcivescovo cattolico italiano 1914 - Jijé, fumettista belga 1914 - Josef Mirschitzka, calciatore austriaco 1915 - Osa Massen, attrice danese 1916 - Renzo Laconi, politico italiano 1917 - Sergio Grieco, regista italiano 1917 - Adolfo Leoni, ciclista italiano 1917 - Lidia Martora, attrice italiana 1918 - Herbert L. Strock, regista, statunitense 1919 - Ludwig Janda, calciatore tedesco 1919 - Robert Stack, attore statunitense 1920 - Piero Farulli, violista italiano 1920 - Francesco di Montetretto, agente segreto italiano 1920 - Knut Nordahl, calciatore svedese 1921 - Necati Cumalı, scrittore e poeta turco 1921 - Felixberto Camacho Flores, arcivescovo statunitense 1921 - Mario Foglia, calciatore italiano 1922 - John Hewer, attore inglese 1922 - Albert Lamorisse, regista, scrittore francese 1922 - Alberto Spigaroli, politico italiano 1922 - Toni Ucci, attore italiano 1923 - Salvatore Greco, criminale italiano 1923 - Aristide Griffith, calciatore italiano 1924 - Paul Feyerabend, filosofo austriaco 1924 - Roland Petit, danzatore francese 1925 - Klaus Herm, attore tedesco 1925 - Georgi Kalojančev, attore bulgaro 1925 - Bruno Micheloni, calciatore italiano 1925 - Ron Tauranac, progettista australiano 1926 - Ahmed Ben Salah, politico tunisino 1926 - Michael Bond, scrittore britannico 1926 - Armand Catafago, cestista egiziano 1926 - Roger Lamy, calciatore francese 1926 - Enzo Muzii, giornalista italiano 1926 - Ennio Sardelli, partigiano italiano 1927 - Brock Adams, politico statunitense 1927 - Sydney Brenner, biologo sudafricano 1927 - Rosemary Murphy, attrice statunitense 1927 - Bruno Nicolini, presbitero italiano 1927 - Guy Sajer, scrittore francese 1928 - Franco Bassetti, calciatore italiano 1928 - Bengt Gustavsson, calciatore svedese 1928 - William Martínez, calciatore uruguaiano 1928 - William O'Malley, religioso irlandese 1928 - Vladimir Čonč, calciatore jugoslavo 1929 - Antônio Chaves de Mendonça, politico brasiliano 1929 - Viktor Fomin, calciatore sovietico 1929 - Pentti Laaksonen, cestista finlandese 1929 - Joe Pass, chitarrista statunitense 1930 - Roman Cieslewicz, designer polacco 1930 - Frances Sternhagen, attrice statunitense 1930 - Giulia Mafai, scenografa italiana 1930 - Françoise Prévost, attrice francese 1931 - Néstor Garay, attore argentino 1931 - Ian Hendry, attore britannico 1931 - Elias M. Stein, matematico statunitense 1932 - João Carlos Pinheiro, calciatore brasiliano 1932 - Bernard Planque, cestista francese 1932 - Marco Ratti, bassista italiano 1932 - Gianni Rondolino, storico italiano 1932 - Simone Ronsisvalle, scrittore italiano 1932 - Joseph Zen Ze-kiun, cardinale cinese 1933 - Tom Gola, cestista statunitense 1933 - Ron Goulart, scrittore statunitense 1934 - Geoff Bradford, cantante britannico 1934 - Nick Clooney, giornalista statunitense 1934 - Pat Danner, politica statunitense 1934 - Stelio Maria Martini, artista italiano 1934 - Robin Milner, informatico britannico 1934 - Rip Taylor, attore statunitense 1935 - Mauro Forghieri, ingegnere italiano 1936 - Renato Bruson, baritono italiano 1936 - Niki Davis, cantante italiana 1936 - Giulio De Florian, fondista italiano 1936 - Vern Hatton, cestista statunitense 1936 - Edward Rell Madigan, politico statunitense 1936 - Norma Marsh, tennista australiana 1936 - Leonora Ruffo, attrice italiana 1937 - Jorge Guillén, cestista spagnolo 1937 - George Reisman, economista statunitense 1938 - Richard Anthony, cantante francese 1938 - Daevid Allen, chitarrista, cantante australiano 1938 - Cabu, fumettista e disegnatore francese 1938 - William B. Davis, attore canadese 1938 - Tord Grip, calciatore svedese 1938 - Kåre Rønnes, calciatore norvegese 1939 - Gianfranco De Laurentiis, giornalista italiano 1939 - Jacek Gmoch, calciatore polacco 1939 - Cesare Maniago, hockeista canadese 1939 - Franco Nodari, calciatore italiano 1940 - Diego Causero, arcivescovo cattolico italiano 1940 - Pier Luigi Cignani, calciatore italiano 1940 - László Kamuti, schermidore ungherese 1940 - Edmund White, scrittore statunitense 1941 - Uri Avner, scacchista israeliano 1941 - Pasqual Maragall i Mira, politico spagnolo 1941 - Meinhard Nehmer, bobbista tedesco orientale 1941 - Francesco Quattrone, politico italiano 1941 - Walter Rodekamp, calciatore tedesco 1942 - Carol Cleveland, attrice statunitense 1942 - Saverio Mammoliti, criminale italiano 1942 - Piero Marini, arcivescovo cattolico italiano 1942 - Jean-Marie Trappeniers, calciatore belga 1943 - Willie Alexander, musicista statunitense 1943 - Vittorio Carioli, calciatore italiano 1943 - Franco Galletti, calciatore italiano 1943 - Roald Jensen, calciatore norvegese 1943 - Luciano Maciotta, artista italiano 1943 - Richard Moll, attore statunitense 1943 - Antonio Montagnino, politico italiano 1944 - Carla Castellani, politica italiana 1944 - Helmut Swiczinsky, architetto austriaco 1945 - Christian Berger, fotografo austriaco 1945 - Gianmarco Calleri, calciatore italiano 1945 - Stefania Careddu, attrice italiana 1945 - Pierre Galle, cestista francese 1945 - Peter Simpson, calciatore inglese 1946 - Jean-Pierre Augert, sciatore francese 1946 - Gilberto Oneto, architetto, giornalista italiano 1946 - Flavio Pozzani, calciatore italiano 1946 - Alberto Tardivo, calciatore argentino 1947 - Paolo Bozzetto, pilota automobilistico italiano 1947 - Luciano Chiarugi, calciatore italiano 1947 - Renato Falcomer, calciatore italiano 1947 - Art Harris, cestista statunitense 1947 - Peter Nogly, calciatore tedesco 1947 - Angelo Quintavalle, calciatore italiano 1947 - Carles Rexach, calciatore spagnolo 1947 - Ugo Sasso, architetto italiano 1947 - Bill Stanfill, giocatore football statunitense 1947 - Chris Thomas, produttore discografico inglese 1948 - Julie Anthony, tennista statunitense 1948 - Paolo Sollier, scrittore, calciatore italiano 1949 - Fausto Bertoglio, ciclista su strada italiano 1949 - Manuela Dviri, scrittrice italiana 1949 - Oreste Pivetta, giornalista italiano 1949 - Rakesh Sharma, cosmonauta indiano 1950 - Guido Galardi, politico italiano 1950 - Bruce Hart, wrestler canadese 1950 - John McNaughton, regista statunitense 1950 - Alessandro Turini, calciatore italiano 1950 - Wilfried Wesemael, ciclista belga 1951 - Bernard Loiseau, cuoco francese 1951 - Kim Manners, attore statunitense 1951 - Antoni Szymanowski, calciatore polacco 1952 - Bouzid Mahyouz, calciatore algerino 1952 - Sonia Petrovna, attrice francese 1952 - Pekka Pohjola, compositore finlandese 1953 - Radoman Božović, politico serbo 1953 - Patrick Demars, cestista francese 1953 - Antonietta Laterza, attrice italiana 1953 - Salvatore Vozza, politico italiano 1954 - Philippe Bergeroo, calciatore francese 1954 - Bruno Coulais, compositore francese 1954 - Nicola De Simone, calciatore italiano 1954 - Trevor Rabin, chitarrista sudafricano 1954 - Divo Vannucci, calciatore italiano 1954 - Elisabetta Vignotto, calciatrice italiana 1955 - Huh Jung-Moo, calciatore sudcoreano 1955 - Eduardo Bonvallet, calciatore cileno 1955 - Peter Cronan, giocatore football statunitense 1955 - Mikio Igarashi, fumettista giapponese 1955 - Jay McInerney, scrittore statunitense 1955 - Abdelkrim Merry Krimau, calciatore marocchino 1955 - Mario Monreal, calciatore maltese 1956 - Juan José Estella Salas, calciatore spagnolo 1956 - Janet Hubert-Whitten, attrice statunitense 1957 - Bruno Baronchelli, calciatore francese 1957 - Giacomo De Angelis, politico italiano 1957 - Mitch Green, pugile statunitense 1957 - Prudencio Molina, calciatore a 5 spagnolo 1957 - Lorrie Moore, scrittrice statunitense 1957 - Mark O'Meara, golfista statunitense 1957 - Daniel Scioli, politico argentino 1958 - Ricardo Acuña, tennista cileno 1958 - Francisco Buyo, calciatore spagnolo 1958 - Yiannis Giannouris, allenatore di pallanuoto greco 1958 - Euzhan Palcy, regista francese 1959 - James Lomenzo, bassista statunitense 1959 - LaVon Mercer, cestista statunitense 1959 - Gilmar Rinaldi, calciatore brasiliano 1960 - Eric Betzig, fisico statunitense 1960 - Matthew Bourne, ballerino britannico 1960 - Tor Hagbø, calciatore norvegese 1960 - Stefano Sarcinelli, comico italiano 1960 - Aleksandr Uvarov, calciatore sovietico 1961 - César Baena, calciatore venezuelano 1961 - Wayne Coyne, cantante statunitense 1961 - Renzo Gobbo, calciatore italiano 1961 - Earl Jones, cestista statunitense 1961 - Julia Louis-Dreyfus, attrice statunitense 1961 - Wayne Marshall, pianista inglese 1961 - Suggs, cantante britannico 1961 - Norberto Scoponi, calciatore argentino 1961 - Sixto Vizuete, allenatore di calcio ecuadoriano 1962 - Trace Adkins, cantautore statunitense 1962 - Marco Berti, tenore italiano 1963 - Eric Korita, tennista statunitense 1963 - Sergej Markoč, pallanuotista russo 1963 - Klaus Mayenza, regista italiano 1963 - Charlie Muscat, calciatore maltese 1964 - Emanuel Lowell, calciatore maltese 1964 - Penelope Ann Miller, attrice statunitense 1964 - Claus Nielsen, calciatore danese 1964 - Antonio Onorato, compositore italiano 1965 - Kim Jong-Boo, calciatore sudcoreano 1965 - Bill Bailey, attore inglese 1965 - Mara Fullin, cestista italiana 1965 - Michael Worth, attore statunitense 1966 - Patrick Dempsey, attore statunitense 1966 - Gerardo Esquivel, calciatore messicano 1966 - Gerardo Greco, giornalista italiano 1966 - Michael Koch, cestista tedesco 1966 - Marco Osio, calciatore italiano 1966 - Antonino Praticò, calciatore italiano 1967 - Viktor Bout, criminale russo 1967 - Matjaž Cvikl, calciatore sloveno 1967 - Rosario Giuliani, sassofonista italiano 1967 - Lisa Hunt, cantante statunitense 1967 - Alec Kessler, cestista statunitense 1967 - Andrej Kirillov, fondista russo 1967 - Paolo Pierobon, attore italiano 1967 - Wendy Windham, showgirl statunitense 1968 - Traci Bingham, attrice statunitense 1968 - Barbara Capponi, giornalista italiana 1968 - Gabriel Correa, calciatore uruguaiano 1968 - Gianni Morbidelli, pilota automobilistico italiano 1968 - Pat Onstad, calciatore canadese 1968 - Mohamed Salim, calciatore emiratino 1968 - Antonio Tartaglia, bobbista italiano 1968 - Chara, cantautrice e attrice giapponese 1969 - Stefania Belmondo, fondista italiana 1969 - Thierry Gadou, cestista francese 1969 - Genco Gulan, artista turco 1969 - Stephen Hendry, giocatore di snooker scozzese 1969 - Andrea Paciotto, attore e regista italiano 1970 - Miss Pomodoro, attrice pornografica ungherese 1970 - Keith Coogan, attore statunitense 1970 - Dan Eggen, calciatore norvegese 1970 - Michael Onyemachara, calciatore nigeriano 1970 - Marco Pantani, ciclista italiano 1970 - Shonda Rhimes, regista statunitense 1970 - Odiah Sidibé, atleta francese 1971 - Jo-Anne Faull, tennista australiana 1971 - Aleksandar Kitinov, tennista macedone 1971 - Brandi Sherwood, modella statunitense 1972 - Stefan Beinlich, calciatore tedesco 1972 - Mark Bosnich, calciatore australiano 1972 - Nicole Eggert, attrice statunitense 1972 - Yukiko Iwai, doppiatrice giapponese 1972 - Arriel McDonald, cestista statunitense 1972 - Conrad McRae, cestista statunitense 1972 - Julio Rey, atleta spagnolo 1972 - Jorge Soares da Silva, calciatore portoghese 1972 - Vital' Ščėrba, ginnasta bielorusso 1973 - Antonio Ferraro, pallavolista italiano 1973 - Juan Diego Flórez, tenore peruviano 1973 - Gianluigi Galli, pilota di rally italiano 1973 - Bernard Hopkins, cestista statunitense 1973 - Róbert Semeník, calciatore slovacco 1974 - Sergej Brylin, hockeista russo 1974 - Thierry Debès, calciatore francese 1974 - Leonardo Alberto Fernández, calciatore argentino 1974 - Sergej Aleksandrovič Garbuzov, pallanuotista russo 1974 - Veronica Gervaso, giornalista italiana 1974 - Marios Kyriakou, calciatore cipriota 1974 - Matt Lepsis, giocatore football statunitense 1974 - Frédéric Patouillard, calciatore francese 1974 - Roberto Recchioni, fumettista italiano 1974 - Mark Sanger, montatore inglese 1974 - Jason Sasser, cestista statunitense 1975 - Federico Antinori, cestista italiano 1975 - Nedeljko Bajalica, fumettista italiano 1975 - Abdelaziz Dnibi, calciatore marocchino 1975 - Blasphemer, chitarrista norvegese 1975 - Vedrana Grgin, cestista croata 1975 - Daniel Kehlmann, scrittore austriaco 1975 - Matej Mamić, cestista croato 1975 - Emiliano Palmieri, compositore italiano 1975 - Arnold Schwellensattl, calciatore italiano 1975 - Igor Warabida, pentatleta polacco 1976 - Magno Alves, calciatore brasiliano 1976 - Daniele Franceschini, calciatore italiano 1976 - Felix Gottwald, combinatista nordico austriaco 1976 - Arturo Guzmán Decena, militare e criminale messicano 1976 - Bartosz Karwan, calciatore polacco 1976 - Leandro Palladino, cestista argentino 1976 - Michael Peña, attore statunitense 1976 - Samir Sabry Abdou, calciatore a 5 egiziano 1976 - Mario Yepes, calciatore colombiano 1976 - Serhij Šyščenko, calciatore ucraino 1977 - Kim Do-Kyun, calciatore sudcoreano 1977 - Alberto Martín Acosta, calciatore uruguaiano 1977 - Orlando Bloom, attore britannico 1977 - Juan Manuel Moreno, calciatore spagnolo 1977 - Andrea Franco, scrittore italiano 1977 - Demetris Leoni, calciatore cipriota 1977 - Roberto Magnani, calciatore italiano 1977 - Simone Orlandini, attore italiano 1977 - Agusti Pol, calciatore andorrano 1977 - James Posey, cestista statunitense 1978 - Nenad Buljan, nuotatore croato 1978 - Tinga, calciatore brasiliano 1978 - Martin Lee, tennista britannico 1978 - Tess Mattisson, cantante svedese 1978 - Massimo Mutarelli, calciatore italiano 1978 - Fuyuka Ōura, doppiatrice giapponese 1979 - Julien Baudet, calciatore francese 1979 - Kiesha Brown, cestista statunitense 1979 - Einar Kalsæg, calciatore norvegese 1979 - Dennis Siver, artista marziale tedesco 1979 - Jill Wagner, attrice statunitense 1979 - Nilay Yiğit, cestista turca 1980 - Erik Espinosa, calciatore messicano 1980 - Takahisa Fujinami, pilota motociclistico giapponese 1980 - Nils-Eric Johansson, calciatore svedese 1980 - Akira Kaji, calciatore giapponese 1980 - Wolfgang Loitzl, sciatore austriaco 1980 - Ibrahim Rachidi, calciatore comoriano 1980 - Michael Rupp, hockeista su ghiaccio statunitense 1980 - Veseljko Trivunović, calciatore bosniaco 1980 - María de Villota, pilota automobilistica spagnola 1981 - Bismark Ekye, calciatore ghanese 1981 - Riccardo Fraccaro, politico italiano 1981 - Shad Gaspard, wrestler statunitense 1981 - Trieste Kelly Dunn, attrice statunitense 1981 - Lee Hyo-jung, giocatrice di badminton sudcoreana 1981 - Argyris Theodoropoulos, pallanuotista greco 1981 - Mamam Cherif Touré, calciatore togolese 1981 - Luis Zubeldía, calciatore argentino 1982 - Maria, cantante bulgara 1982 - Philippe Billy, calciatore francese 1982 - Guillermo Coria, tennista argentino 1982 - Ejegayehu Dibaba, atleta etiope 1982 - Barri Griffiths, wrestler gallese 1982 - Erwann Le Péchoux, schermidore francese 1982 - Constantinos Makrides, calciatore cipriota 1982 - Trina Michaels, attrice pornografica statunitense 1982 - David Möller, slittinista tedesco 1982 - Elvis Peçi, calciatore albanese 1982 - Pawel Szajda, attore statunitense 1982 - Ruth Wilson, attrice britannica 1983 - Ender Arslan, cestista turco 1983 - Yassin El-Azzouzi, calciatore francese 1983 - Imran Khan, attore indiano 1983 - Chikau Mansale, calciatore vanuatuano 1983 - Julian Morris, attore britannico 1983 - Mauricio Romero, calciatore argentino 1983 - Zé Castro, calciatore portoghese 1983 - Giovanni Visconti, ciclista su strada italiano 1984 - Lourdes Arévalos, modella paraguaiana 1984 - Kepa Blanco, calciatore spagnolo 1984 - Sammy Clingan, calciatore britannico 1984 - Jorge García Torre, calciatore spagnolo 1984 - Mathias Lauridsen, supermodello danese 1984 - Nick Mangold, giocatore football statunitense 1984 - Boureima Ouattara, calciatore burkinabè 1984 - Daniel Pegoraro, hockeista canadese 1984 - Glenn Whelan, calciatore irlandese 1985 - Souleymane Bamba, calciatore ivoriano 1985 - Renal Ganeev, schermidore russo 1985 - Kari Vikhagen Gjeitnes, fondista norvegese 1985 - Huỳnh Quốc Anh, calciatore vietnamita 1985 - Leif Otto Paulsen, calciatore norvegese 1985 - Charles Ramsdell, cestista statunitense 1985 - Luke Robinson, wrestler statunitense 1985 - Jorge Rodríguez, calciatore uruguaiano 1985 - Wendy Siorpaes, sciatrice alpina italiana 1986 - Wilnes Brutus, calciatore seychellese 1986 - Dražen Bubnić, cestista croato 1986 - Luki Gosche, calciatore samoano 1986 - Davide Grassi, calciatore italiano 1986 - Wolfgang Hesl, calciatore tedesco 1986 - Ederson, calciatore brasiliano 1986 - Laura Ludwig, giocatrice di volley tedesca 1986 - Hemza Mihoubi, calciatore algerino 1986 - Serge N'Gal, calciatore camerunese 1986 - Lukáš Opiela, calciatore slovacco 1986 - Josefine Preuß, attrice tedesca 1986 - Wesley de Ruiter, calciatore olandese 1987 - Lee Seung-gi, cantante e attore sudcoreano 1987 - Marcelo Grohe, calciatore brasiliano 1987 - Pauline Jannault, cestista francese 1987 - Florica Leonida, ginnasta rumena 1987 - Gilman Lika, calciatore albanese 1987 - Jerome Murphy, giocatore football statunitense 1987 - Daniel Oss, ciclista italiano 1987 - John Owoeri, calciatore nigeriano 1987 - Alexandr Pliuschin, ciclista moldavo 1987 - Marc Staal, hockeista canadese 1987 - Radosław Wojtaszek, scacchista polacco 1987 - Vasilij Zavoruev, cestista russo 1988 - Caroline Abbé, calciatrice svizzera 1988 - Yannick Boli, calciatore ivoriano 1988 - Josh Freeman, giocatore football statunitense 1988 - Georgie Gent, tennista britannica 1988 - Magnus Lekven, calciatore norvegese 1988 - Jonathan Midol, sciatore francese 1988 - Tomás Rincón, calciatore venezuelano 1988 - Artjoms Rudņevs, calciatore lettone 1989 - Bryan Arguez, calciatore statunitense 1989 - Morgan Burnett, giocatore football statunitense 1989 - Luiz Martin Carlos Júnior, calciatore brasiliano 1989 - Pól Jóhannus Justinussen, calciatore faroese 1989 - Triinu Kivilaan, cantante estone 1989 - Doug Martin, giocatore football statunitense 1989 - Tim Matavž, calciatore sloveno 1989 - Aleksandr Minčenkov, calciatore russo 1989 - Beau Mirchoff, attore statunitense 1989 - Andrew Redmayne, calciatore australiano 1989 - Miguel Jesus Rosa, calciatore portoghese 1990 - Dávid Szabó, pallavolista ungherese 1990 - Denia Caballero, atleta cubana 1990 - Ding Xia, pallavolista cinese 1990 - Jessica Scheel, modella guatemalteca 1990 - Kevin Lafrance, calciatore haitiano 1990 - Kheira Hamraoui, calciatrice francese 1990 - Liam Hemsworth, attore australiano 1990 - Lorenzo Panzini, cestista italiano 1990 - Nicolás Blandi, calciatore argentino 1990 - Rafael Delgado, calciatore argentino 1990 - Richard Sousa Campos, calciatore belga 1990 - Simone Cairoli, atleta italiano 1990 - Sol González, pallavolista portoricana 1990 - Thibault Moulin, calciatore francese 1990 - Tomáš Košút, calciatore slovacco 1990 - Vincenzo Fiorillo, calciatore italiano 1991 - Alexandru Scripcenco, calciatore moldavo 1991 - Ben Volavola, rugbista figiano 1991 - Bohdan Butko, calciatore ucraino 1991 - Chang Kai-chen, tennista taiwanese 1991 – Federico Jourdan, calciatore argentino 1991 - Giulia Lotto, calciatrice italiana 1991 – Goo Ha-ra, cantante e attrice sudcoreana 1991 - Mako Vunipola, rugbista neozelandese 1991 - Robert Kiernan, calciatore inglese 1992 - Adam Matthews, calciatore gallese 1992 - Dinah Pfizenmaier, tennista tedesca 1992 - Hyvin Jepkemoi, atleta keniota 1992 - Marnick Vermijl, calciatore belga 1992 - Nassim Ben Khalifa, calciatore svizzero 1992 – Sam Cane, rugbista neozelandese 1992 - Santiago Arias, calciatore colombiano 1992 - Thibault Colard, canottiere francese 1993 – Adelina Zagidullina, schermitrice russa 1993 - Alhassan Kamara, calciatore sierraleonese 1993 - Dino Bevab, calciatore bosniaco 1993 - Max Whitlock, ginnasta inglese 1993 – Paul Dawson, giocatore football statunitense 1993 - Pieros Sotiriou, calciatore cipriota 1993 - Sachika Misawa, cantante giapponese 1993 - Stefano Sabelli, calciatore italiano 1993 – Storm Roux, calciatore neozelandese 1993 - Uffe Manich Bech, calciatore danese 1994 - Anass Achahbar, calciatore olandese 1994 - Monica Lestini, pallavolista italiana 1994 - Song Ju-Hun, calciatore sudcoreano 1994 - Tom Lawrence, calciatore gallese 1994 - Vasilije Micić, cestista serbo 1994 - Yuma Nakayama, attore giapponese 1995 - Kenshiro Daniels, calciatore filippino 1995 - Eros Vlahos, attore inglese 1995 - Pietro Zanotti, calciatore sammarinese 1996 - Filip Gavenda, pallavolista slovacco 1996 - Nikos Vergos, calciatore greco 1996 - Yanni Regäsel, calciatore tedesco 1997 - Henry Ellenson, cestista statunitense 1997 - Natalia Dyer, attrice statunitense 1998 - Ashton Locklear, ginnasta statunitense 2002 – Emanuele, il campione tutti pazzi per la Civita Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

