Accade il 14 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Accade il 14 gennaio Il 14 gennaio è il 14º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 351 giorni alla fine dell'anno (352 negli anni bisestili) • 1301 – Andrea III d'Ungheria muore, ponendo fine alla dinastia degli Arpadi • 1526 – Carlo V d'Asburgo impone a Francesco I di Valois, in cambio della sua liberazione, di firmare il trattato che prevedeva la rinuncia da parte della Francia al Regno di Napoli, al Ducato di Milano e alla Borgogna, oltre alla concessione dei suoi due figli come ostaggi agli austro-spagnoli. • 1639 – Viene adottata la prima costituzione del Connecticut • 1690 – A Norimberga in Germania, viene inventato il clarinetto • 1724 - Filippo V di Spagna abdica in favore del figlio. Il decreto fu, tuttavia, presentato al principe il 15 gennaio e il 16 divenne effettivo. • 1731 – A Göteborg viene fondata la Compagnia svedese delle Indie Orientali • 1784 – Il Congresso degli Stati Uniti ratifica il Trattato di Parigi che sancisce la fine della Guerra di indipendenza americana • 1814 – La Danimarca cede la Norvegia alla Svezia • 1858 – Un repubblicano italiano, Felice Orsini, attenta alla vita di Napoleone III di Francia • 1897 – Una spedizione raggiunge per la prima volta la vetta del Cerro Aconcagua in Argentina • 1900 – La Tosca di Giacomo Puccini viene rappresentata per la prima volta a Roma • 1907 – Un terremoto a Kingston, Giamaica, uccide più di 1.000 persone • 1923 – In Italia il regime fascista costituisce la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale • 1939 – La Norvegia rivendica la Terra della regina Maud in Antartide • 1943 – Franklin Delano Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in aeroplano, si reca a Casablanca per incontrare Winston Churchill • 1951 – La National Football League disputa il suo primo Pro Bowl a Los Angeles • 1954 - La Hudson Motor Car Company si fonde con la Nash-Kelvinator formando la American Motors Corporation. • 1954 - Marilyn Monroe sposa Joe Di Maggio • 1966 - Viene pubblicato il primo disco di David Bowie. Il singolo si intitola "Can't help thinking about me". • 1968 – La notte tra il 14 ed il 15 gennaio, nella Sicilia occidentale si verifica il terremoto del Belice, che provoca vittime, ingenti danni, e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago, che verranno poi ricostruiti • 1976 – Esce il primo numero del quotidiano La Repubblica, diretto da Eugenio Scalfari. • 1985 – Martina Navrátilová vince il suo 100º torneo di tennis • 1989 - Per la prima volta in Francia una ragazza partorisce 6 gemelli. La madre, la ventinovenne Marie Claire Adam si era sottoposta a trattamenti per l'infertilità. I bambini, due maschi e quattro femmine, pesano tra 1,2 e 1,4 kg ciascuno e stanno bene. • 1990 – I Simpson debuttano sul canale televisivo FOX come serie regolare. Infatti va in onda il secondo episodio della serie animata ed è considerato un debutto trattandosi del primo episodio di una sequenza regolare dopo lo speciale natalizio di presentazione. • 1994 – Il presidente statunitense Bill Clinton e quello russo Boris Yeltsin firmano gli Accordi del Cremlino che fermano il puntamento preprogrammato dei missili nucleari e provvedono per lo smantellamento dell'arsenale nucleare dell'Ucraina • 1996 – Jorge Sampaio viene eletto presidente del Portogallo • 1998 – Ricercatori di Dallas presentano prove della scoperta di un enzima che rallenta l'invecchiamento e la morte delle cellule (apoptosi) • 2000 – Un tribunale delle Nazioni Unite condanna cinque croati bosniaci con sentenze fino a 25 anni di carcere per l'uccisione di oltre 100 musulmani in un villaggio bosniaco, avvenuta nel 1993 • 2003 – La collaborazione giapponese SPring-8 osserva con certezza il primo pentaquark, la notizia verrà annunciata ufficialmente il 4 luglio • 2004 – La bandiera nazionale della Georgia, la cosiddetta bandiera delle cinque croci, viene riportata ufficialmente in uso dopo circa 500 anni • 2005 – La sonda europea Huygens atterra su Titano, la più grande delle lune di Saturno, dopo un viaggio di 7 anni • 2011 - Zine El-Abidine Ben Ali scappa dalla Tunisia, in seguito a delle rivolte cittadine della Tunisia. • 2015 - Giorgio Napolitano si dimette da Presidente della Repubblica Italiana tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: