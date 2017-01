Nasce il 14 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 14 gennaio La lista contiene circa 735 persone 83 a.C. - Marco Antonio, politico e militare romano 38 a.C. - Druso maggiore, militare e politico romano 771 - Costantino VI, imperatore bizantino 1131 - Valdemaro I di Danimarca 1369 - Antonio Correr, cardinale italiano 1431 - Papa Alessandro VI, papa spagnolo 1451 - Franchino Gaffurio, compositore italiano 1456 - Giovanni Nesi, filosofo italiano 1507 - Luca Longhi, pittore italiano 1507 - Caterina d'Asburgo, sovrana 1552 - Alberico Gentili, giurista italiano 1566 - Angelo Notari, compositore italiano 1627 - Juan Tomás de Rocaberti, arcivescovo spagnolo 1628 - Johannes Walter Sluse, cardinale belga 1637 - Jacob Breyne, botanico tedesco 1637 - Mattia de Rossi, ingegnere e architetto italiano 1656 - Giovanna Maddalena di Sassonia-Altenburg 1683 - Gottfried Silbermann, organaro tedesco 1684 - Jean-Baptiste van Loo, pittore francese 1689 - Dorotea Sofia d'Assia-Darmstadt 1696 - Troiano Acquaviva d'Aragona, cardinale italiano 1699 - Jakob Adlung, musicista tedesco 1700 - Christian Friedrich Henrici, poeta tedesco 1702 - Nakamikado, imperatore giapponese 1704 - Giovanni Domenico Barbieri, architetto svizzero 1705 - Jean Bouvet de Lozier, esploratore francese 1706 - Augusto di Baden-Baden, sovrano tedesco 1708 - Charles René de La Trémoille, nobile francese 1727 - Gaetano Callido, organaro italiano 1733 - Aleksandr Sergeevič Stroganov, politico russo 1740 - Antonio Felice Zondadari, cardinale italiano 1741 - Benedict Arnold, generale statunitense 1751- Franz von Zeiller, giurista austriaco 1767 - Maria Teresa Giuseppa d'Asburgo-Lorena 1770 - Adam Jerzy Czartoryski, scrittore polacco 1771 - Eugenio Michitelli, ingegnere italiano 1771 - Jean Reynier, generale francese 1773 - Catherine Pakenham, nobildonna irlandese 1773 - William Pitt Amherst, politico britannico 1777 - William Martin Leake, antiquario britannico 1780 - Pierre Jean Robiquet, chimico francese 1785 - Giovanni Rossi, scrittore italiano 1790 - Feliks Paweł Jarocki, zoologo polacco 1793 - Wojciech Chrzanowski, cartografo polacco 1794 - Valentín Canalizo, politico messicano 1797 - George Agar-Ellis, politico irlandese 1798 - Johan Rudolph Thorbecke, politico olandese 1800 - Ludwig von Köchel, musicologo austriaco 1801 - Adolphe Théodore Brongniart, botanico francese 1805 - Carlo Marochetti, scultore italiano 1906 - Cesare Castiglioni, medico italiano 1806 - Matthew Fontaine Maury, statunitense 1806 - Ruggiero Gabaleone di Salmour, politico italiano 1807 - Hilario Ascásubi, poeta argentino 1809 - Bonifacio Wimmer, monaco tedesco 1813 - Achille De Zigno, geologo italiano 1813 - Giacomo Sacchero, botanico italiano 1814 - Luigi Dottesio, patriota italiano 1814 - Michele Pironti, politico italiano 1817 - Vincenzo Giordano Orsini, politico italiano 1818 - Agostino Todaro, politico italiano 1818 - Michele Morini, politico italiano 1818 - Ole Jacob Broch, politico norvegese 1818 - Zacharias Topelius, scrittore finlandese 1819 - Fabio Campana, compositore italiano 1820 - Domenico Perrero, storico italiano 1821 - Cesare Studiati, politico italiano 1823 - Carlo III di Parma, nobile 1824 - Vladimir Vasil'evič Stasov, critico russo 1828 - Pietro Foti, patriota e politico italiano *1831 - Giorgio Vittorio di Waldeck e Pyrmont 1835 - Marcelo Spínola y Maestre, cardinale spagnolo 1836 - Henri Fantin-Latour, pittore francese 1836 - Judson Kilpatrick, militare statunitense 1840 - Emilio Bozzano, organista italiano 1840 - Alberto Cerruti, politico italiano 1840 - Hilarion Daza Groselle, politico boliviano 1841 - Berthe Morisot, pittrice francese 1845 - Henry Petty-Fitzmaurice, politico britannico 1850 - Pierre Loti, scrittore francese 1850 - Jean de Reszke, tenore e insegnante polacco 1850 - Aleksej Aleksandrovič Romanov, nobile russa 1851 - Rainer Ludwig Claisen, chimico tedesco 1851 - Girolamo Ragusa Moleti, giornalista italiano 1851 - Genesio Sampieri, fantino italiano 1854 - Matilde Augusta di Urach 1855 - Morris Simmonds, medico tedesco 1858 - Patrick J. Kennedy, politico statunitense 1858 - Alois Riegl, storico dell'arte austriaco 1860 - Ernst von Hoeppner, militare tedesco 1861 - Mehmet VI 1863 - Richard Felton Outcault, fumettista statunitense 1863 - Manuel Gomes da Costa, politico portoghese 1864 - Joseph Wright, canottiere canadese 1865 - Richard von Berendt, generale tedesco 1868 - Henry Wald Bettmann, scacchista statunitense 1869 - Robert Fournier-Sarlovèze, politico francese 1869 - Alessandro Ruspoli, principe italiano 1872 - Georges Ivanovič Gurdjieff, mistico armeno 1872 - Peppino Mereu, poeta italiano 1872 - Henry Petty-Fitzmaurice, politico britannico 1873 - André Bloch, compositore francese 1873 - Moisej Solomonovič Urickij, politico russo 1873 - Roberto di Württemberg, principe tedesco 1875 - Felix Hamrin, politico svedese 1875 - Albert Schweitzer, medico tedesco 1878 - Victor Segalen, scrittore francese 1880 - Pierre-Marie Gerlier, cardinalefrancese 1881 - Vladimir Vlasenko, calciatore russo 1882 - Hendrik Willem van Loon, giornalista olandese 1885 - Oskar Bengtsson, calciatore svedese 1885 - Lamberto Bergamini, tenore italiano 1885 - Constantin Sănătescu, politico rumeno 1886 - Hugh Lofting, scrittore britannico 1886 - Vincent Matthews, calciatore inglese 1886 - Franz Josef Popp, manager austriaco 1887 - Cayetano Saporiti, calciatore uruguaiano 1888 - Silvio Polloni, pittore e disegnatore italiano 1889 - Vincenzo Davico, compositore italiano 1890 - Arthur Holmes, geofisico e geologo inglese 1892 - Paul Forell, calciatore tedesco 1892 - Martin Niemöller, teologo tedesco 1892 - Herbert Prince, calciatore inglese 1892 - Hal Roach, regista statunitense 1893 - Cesco Tomaselli, giornalista italiano 1895 - Harry Hardy, calciatore inglese 1895 - Rudolf Soutschek, calciatore austriaco 1896 - John Dos Passos, giornalista statunitense 1896 - Ildefonso Rea, vescovo italiano 1896 - Hans J. Salter, compositore austriaco 1896 - Ivan Slezjuk, vescovo cattolico ucraino 1896 - Adriano Zanaga, calciatore italiano 1897 - Salvatore Castagna, generale italiano 1897 - Panas Ljubčenko, politico sovietico 1897 - Hasso von Manteuffel, generale tedesco 1897 - Attilio Ortolani, attore italiano 1897 - Sergei Romanov, calciatore russo 1897 - Cagnaccio di San Pietro, pittore italiano 1897 - Vaso Čubrilović, politico serbo 1898 - Margaret Booth, montatrice statunitense 1898 - Raimondo del Balzo di Presenzano, religioso italiano 1899 - Fritz Bayerlein, generale tedesco 1899 - Antonio Gualano, generale italiano 1900 - Jenö Barcsay, pittore ungherese 1901 - Bebe Daniels, attrice statunitense 1901 - Vittorio Galluzzi, politico italiano 1901 - Dina Perbellini, doppiatrice e attrice italiana 1901 - Hinrich Schuldt, militare tedesco 1902 - Alfred Tarski, filosofo polacco 1903 - Enrico Tullio Liebman, giurista italiano 1904 - Henri-Georges Adam, pittore francese 1904 - Luigi Bajardi, calciatore italiano 1904 - Cecil Beaton, fotografo britannico 1904 - Tiberio Condello, attore, scrittore italiano 1905 - Adolfo Chiti, calciatore italiano 1905 - Takeo Fukuda, politico giapponese 1905 - Odoacre Pardini, calciatore italiano 1905 - Sven Rydell, calciatore svedese 1906 - Giana Anguissola, pubblicista italiana 1906 - William Bendix, attore statunitense 1906 - Tullio Moretti, calciatore italiano 1906 - Rodolfo Volk, calciatore italiano 1908 - Josef Hornauer, calciatore tedesco 1909 - Robert Berton, storico italiano 1909 - Gastone Gamba, calciatore italiano 1909 - Emil Lang, aviatore tedesco 1909 - Joseph Losey, regista statunitense 1910 - Remo Franceschelli, giurista italiano 1911 - József Moravetz, calciatore rumeno 1912 - Rudolf Hagelstange, poeta tedesco 1912 - Tillie Olsen, scrittrice statunitense 1912 - Umberto Santillo, calciatore italiano 1913 - Fioravante Baldi, calciatore italiano 1913 - Motoo Tatsuhara, calciatore giapponese 1914 - Álvaro Cardoso, calciatore portoghese 1914 - Giuseppe Pergolizzi, politico italiano 1914 - Harold Russell, attore canadese 1915 - Mike Bloom, cestista statunitense 1915 - André Frossard, giornalista francese 1915 - Ivan Mosca, pittore italiano 1915 - Rudolf Šmejkal, calciatore cecoslovacco 1916 - Albino Mensa, arcivescovo cattolico italiano 1916 - Lionel Newman, compositore statunitense 1916 - Enzo Venturini, calciatore italiano 1917 - Amerigo Bottai, politico italiano 1917 - Antonio Dei, calciatore italiano 1919 - Giulio Andreotti, politico italiano 1919 - Glauco Pellegrini, regista italiano 1919 - Nathaniel Rochester, informatico statunitense 1919 - Joe Seneca, attore statunitense 1920 - Jean Dutourd, scrittore francese 1920 - Bertus de Harder, calciatore olandese 1921 - Murray Bookchin, scrittore statunitense 1921 - Roger Carré, calciatore francese 1921 - Todd Karns, attore statunitense 1921 - Mario Pomilio, scrittore italiano 1921 - Alice Psacaropulo, pittrice italiana 1921 - Ken Sailors, cestista statunitense 1922 - Hank Biasatti, cestista canadese 1922 - Nicolò Cipolla, politico italiano 1922 - Alberto Eliani, calciatore italiano 1922 - Antonino Pietro Gullotti, politico italiano 1923 - Rosellina Balbi, giornalista italiana 1924 - Alberto Bertuccelli, calciatore italiano 1924 - Joseph Tusiani, poeta italiano 1924 - Guy Williams, attore statunitense 1925 - Yukio Mishima, scrittore giapponese 1925 - Ugo Pecchioli, politico italiano 1925 - Louis Quilico, baritono canadese 1925 - Ernst Stojaspal, calciatore austriaco 1926 - Frank Aletter, attore statunitense 1926 - Lucia Banti, attrice italiana 1926 - Franco Civolani, calciatore italiano 1926 - Mahasweta Devi, scrittrice indiana 1926 - André Even, cestista francese 1926 - Oswaldo Silva, calciatore brasiliano 1926 - Tom Tryon, attore statunitense 1927 - Carlos Marcio Camus Larenas, vescovo ccileno 1927 - Clarence Carnes, criminale statunitense 1927 - Gilberto Martinho, attore brasiliano 1927 - Armando Nogueira, giornalista brasiliano 1927 - Aldo Rizzi, giornalista italiano 1928 - Ray Corley, cestista statunitense 1928 - Louis Crocq, psichiatra francese 1928 - Lars Forssell, poeta svedese 1928 - Alfredo Maria Garsia, vescovo cattolico italiano 1928 - Aimaro Isola, architetto italiano 1928 - Araldo Pirola, calciatore italiano 1928 - Garry Winogrand, fotografo statunitense 1929 - Antonio Corazza, pittore italiano 1929 - Vladimir Kondrašin, allenatore di basket sovietico 1929 - Aleksandar Petrović, regista serbo 1930 - Mario Cubbino, fumettista italiano 1930 - Bill Lienhard, cestista statunitense 1930 - Paul Schlupp, cestista francese 1930 - Bruno Tommasi, arcivescovo cattolico italiano 1930 - Kenny Wheeler, trombettista canadese 1931 - Şükrü Ersoy, calciatore turco 1931 - Alberto Greco, poeta argentino 1931 - Caterina Valente, cantante, attrice italiana 1931 - René Van Meenen, ciclista belga 1932 - Carlos Borges, calciatore uruguaiano 1932 - Flavio Carboni, faccendiere italiano 1932 - Valeriano Cobbe, religioso italiano 1932 - Francesco Colucci, politico italiano 1932 - Tony DeMarco, pugile statunitense 1932 - Jim French, fotografo statunitense 1932 - Antonio Maspes, pistard italiano 1932 - Novak Roganović, calciatore jugoslavo 1932 - Luigi Scotti, politico italiano 1933 - Stan Brakhage, regista statunitense 1933 - Luigi Gnocchi, atleta italiano 1933 - Giorgio Odling, calciatore italiano 1934 - Luce Auger, modella francese 1934 - Richard Briers, attore britannico 1934 - Pierre Darmon, tennista francese 1934 - Marek Hłasko, scrittore polacco 1934 - Alberto Larreta, pilota automobilistico argentino 1935 - Calogero Bagarella, criminale italiano 1935 - Ennio Girolami, attore italiano 1935 - Anna Goel, attrice italiana 1935 - Giulio Lepschy, linguista italiano 1935 - Malia Scotch Marmo, scenografa statunitense 1935 - Sid Sheinberg, avvocato statunitense 1936 - Reiner Klimke, cavaliere 1937 - Leo Kadanoff, fisico statunitense 1937 - Giorgio Lotti, fotografo italiano 1937 - Stefano Satta Flores, attore italiano 1938 - Enea Cerquetti, politico italiano 1938 - Gilberto Elsa, nuotatore italiano 1938 - Morihiro Hosokawa, politico giapponese 1938 - Jack Jones, attore statunitense 1938 - Adalberto Maria Merli, attore, italiano 1938 - Giorgia Moll, attrice e cantante italiana 1938 - Vitalij Afans'evič Petrov, atleta ucraino 1938 - Allen Toussaint, musicista statunitense 1939 - Emidio Casula, politico italiano 1939 - Franca Sciutto, attrice italiana 1940 - Livio Bacchi Wilcock, traduttore italiano 1940 - John Castle, attore inglese 1940 - Giuseppe Gallo, calciatore italiano 1940 - Wayne Hightower, cestista statunitense 1940 - Agazio Loiero, politico italiano 1940 - Trevor Nunn, regista inglese 1941 - Faye Dunaway, attrice statunitense 1941 - Milan Kučan, politico sloveno 1941 - Mario Pepe, politico italiano 1942 - Gerben Karstens, ciclista olandese 1943 - Angelo Bagnasco, cardinale italiano 1943 - Giancarlo Consonni, poeta italiano 1943 - Mariss Jansons, musicista lettone 1943 - Shannon Lucid, astronauta statunitense 1943 - Ralph Steinman, biologo canadese 1943 - Holland Taylor, attrice statunitense 1944 - Jan Aas, calciatore norvegese 1944 - Václav Bělohradský, filosofo ceco 1944 - Gianni Comini, calciatore italiano 1944 - Peter Fechter, tedesco 1945 - William Brown, tennista statunitense 1945 - Kathleen Chalfant, attrice statunitense 1945 - Anselm Grün, scrittore tedesco 1945 - Mauro Lusini, cantautore italiano 1945 - Vonetta McGee, attrice statunitense 1946 - Howard Carpendale, attore sudafricano 1946 - Raimondo Crociani, montatore italiano 1946 - Jacques Grinevald, filosofo francese 1946 - José Lai Hung-seng, vescovo cattolico cinese 1946 - Michael Pergolani, attore italiano 1946 - Jean-Paul Rostagni, calciatore francese 1946 - Harold Shipman, assassino seriale britannico 1947 - Taylor Branch, storico statunitense 1947 - Lorenzo Cotugno, poliziotto italiano 1947 - Ina Deter, cantante tedesca 1947 - Richard Laymon, scrittore statunitense 1947 - Eric Maisel, scrittore statunitense 1947 - Rubén Olivares, pugile messicano 1947 - Beverly Perdue, politica statunitense 1947 - Esko Ranta, calciatore finlandese 1948 - Mario Bianchi, regista italiano 1948 - T Bone Burnett, cantautore statunitense 1948 - Valerij Charlamov, hockeista sovietico 1948 - Giovanni D'Alise, vescovo cattolico italiano 1948 - Al Feuerbach, atleta statunitense 1948 - Miklós Németh, politico ungherese 1948 - Giampiero Ventura, allenatore di calcio italiano 1948 - Carl Weathers, attore statunitense 1949 - Oliviero Beha, giornalista italiano 1949 - Pierluigi Consonni, calciatore italiano 1949 - Eugenio Driutti, medaglista italiano 1949 - Lawrence Kasdan, regista statunitense 1949 - Maury Muehleisen, musicista statunitense 1949 - Renata Pacini, attrice e cantante italiana 1949 - Norman Zoia, artista italiano 1950 - Ernst Good, sciatore svizzero 1950 - Swen Nater, cestista olandese 1951 - Ron Behagen, cestista statunitense 1951 - Giovanni Colonnelli, calciatore italiano 1951 - Sheldon Lettich, regista statunitense 1951 - Francesco Oliva, vescovo cattolico italiano 1952 - Michele Castoro, arcivescovo cattolico italiano 1952 - Leonardo Cuéllar, calciatore messicano 1952 - Kostantinos Iosifidis, calciatore greco 1952 - Carlos Morete, calciatore argentino 1952 - Arild Olsen, calciatore norvegese 1952 - Roberto Scarpinato, magistrato italiano 1952 - Călin Popescu Tăriceanu, politico rumeno 1952 - Teitur Þórðarson, calciatore islandese 1953 - Jurij Adžem, calciatore sovietico 1953 - Loris Boni, calciatore italiano 1953 - Denzil Douglas, politico nevisiano 1953 - Valentino Gionta, criminale italiano 1953 - John Lambert, cestista statunitense 1954 - Elio Vittorio Belcastro, politico italiano 1954 - Jacques Brunel, rugbista francese 1954 - Adorno Corradini, giornalista italiano 1954 - Jim Duggan, wrestler statunitense 1954 - Herbert Feurer, calciatore austriaco 1954 - Junichi Ishida, attore giapponese 1954 - Alessandro, cantante italiano 1955 - Domenico Maggiora, calciatore italiano 1955 - Alberto Marietta, cestista italiano 1955 - Andrea Monti, giornalista italiano 1955 - Dominique Rocheteau, calciatore francese 1955 - Justin Sedlák, cestista cecoslovacco 1955 - Dieter Strozniak, calciatore tedesco orientale 1955 - Pasquale Tegano, criminale italiano 1956 - Marisa Abbondanzieri, politica italiana 1956 - Ronan Bennett, scrittore britannico 1956 - Étienne Daho, cantautore francese 1956 - Larry Gibson, cestista statunitense 1957 - Alfonso de Galarreta, vescovo spagnolo 1957 - Steve Jordan, batterista, statunitense 1957 - Giuseppe Milone, politico italiano 1957 - Anchee Min, scrittrice, fotografa cinese 1957 - Gary Vitti, attore statunitense 1958 - Alfredo Mantovano, politico italiano 1958 - John Sposito, artista italiano 1959 - Georgi Dimitrov Georgiev, calciatore bulgaro 1959 - Lars Høgh, calciatore danese 1959 - Teresa Iaccarino, attrice italiana 1959 - Beat Kammerlander, fotografo austriaco 1959 - Gino Lawless, calciatore irlandese 1959 - Jun Matsumoto, attrice giapponese 1959 - Chas Smash, polistrumentista britannico 1959 - Geoff Tate, cantante tedesco 1960 - Walter Allievi, calciatore italiano 1960 - Oleksandr Batjuk, fondista ucraino 1960 - Marcel Bossi, calciatore lussemburghese 1960 - Edward St Aubyn, giornalista britannico 1961 - Rob Hall, alpinista neozelandese 1961 - Vissarion, predicatore russo 1961 - Mike Tramp, cantante danese 1962 - Jeff Cronenweth, fotografo statunitense 1962 - Giampiero Finocchiaro, scrittore italiano 1962 - Esteban González, calciatore argentino 1962 - Patricia Morrison, cantante statunitense 1963 - Pier Paolo Lucchetta, pallavolista italiano 1963 - Roberto Menichelli, calciatore a 5 italiano 1963 - Gery Palazzotto, scrittore e giornalista italiano 1963 - Steven Soderbergh, regista statunitense 1963 - Gert-Jan Theunisse, ciclista olandese 1963 - Toshiharu Umezaki, musicista giapponese 1964 - Mark Addy, attore britannico 1964 - Marie-Christine Calleja, tennista francese 1964 - Germana Cantarini, boccista italiana 1964 - Massimo Coghe, fantino italiano 1964 - Said Dghay, calciatore marocchino 1964 - Bev Kinch, atleta britannica 1964 - Ernest "The Cat" Miller, attore statunitense 1964 - Maurizio Poli, calciatore italiano 1965 - Seema Biswas, attrice indiana 1965 - Andrew Manze, violinista britannico 1965 - Giovanni Miozzi, politico italiano 1965 - Paola Piatta, cestista italiana 1965 - Jemma Redgrave, attrice inglese 1965 - Slick Rick, rapper britannico 1965 - Šamil Salmanovič Basaev 1966 - Paul Elstak, disc jockey olandese 1966 - Marco Hietala, cantante finlandese 1966 - Miguel Porras, calciatore a 5 costaricano 1966 - Jeff Sanders, cestista statunitense 1966 - Dan Schneider, attore statunitense 1966 - Rene Simpson, tennista canadese 1967 - Kerri Green, attrice statunitense 1967 - Jeff Martin, cestista statunitense 1967 - Leo Ortolani, fumettista italiano 1967 - Emily Watson, attrice britannica 1967 - Zakk Wylde, cantante statunitense 1967 - Terry Wooden, giocatore football statunitense 1968 - Wu Bai, attore taiwanese 1968 - Roberto Carvelli, giornalista italiano 1968 - Ruel Fox, calciatore inglese 1968 - Marc Keller, calciatore francese 1968 - Euthymīs Mpakatsias, cestista greco 1968 - LL Cool J, attore statunitense 1968 - Krystyna Zabawska, atleta polacca 1969 - Linda Antić, cestista croata 1969 - Jason Bateman, attore statunitense 1969 - Oleg Bezuglyy, calciatore a 5 ucraino 1969 - Stacey Ford, cestista statunitense 1969 - Dave Grohl, cantautore statunitense 1969 - Marek Kalbus, basso tedesco 1969 - Irina Rutkovskaja, cestista russa 1969 - Gianluca Petrachi, calciatore italiano 1969 - Peter Prodromou, ingegnere britannico 1969 - Matteo Superbi, calciatore italiano 1969 - Eric Taborda, calciatore francese 1969 - Donato Terrevoli, calciatore italiano 1969 - Dirk Urban, atleta tedesco 1969 - Martín Emilio Vázquez, arbitro di calcio uruguaiano 1970 - Sunny Garcia, surfista statunitense 1970 - Ralph Gilles, designer statunitense 1970 - Victoria Givens, attrice pornografica statunitense 1970 - Edin Mujčin, calciatore bosniaco 1970 - Jonas Olsson, calciatore svedese 1970 - Fabien Remblier, attore francese 1970 - Fazıl Say, pianista turco 1970 - Gene Snitsky, wrestler statunitense 1971 - Lasse Kjus, sciatore alpino norvegese 1971 - Bert Konterman, calciatore olandese 1971 - Fabien Lefèvre, calciatore francese 1971 - Shannon Marketic, modella statunitense 1971 - Antonis Nikopolidis, calciatore greco 1971 - Sergej Rusinov, biatleta russo 1971 - Marco Sambugaro, cestista italiano 1971 - Brent Smedley, batterista statunitense 1971 - Ilvana Zvizdić, cestista bosniaca 1972 - Luca Altomare, calciatore italiano 1972 - Sjarhej Jaskovič, calciatore bielorusso 1972 - Tucker Martine, musicista statunitense 1972 - Paolo Piubelli, calciatore italiano 1972 - José Luis Reyna, calciatore peruviano 1972 - Raimondas Rumšas, ciclista lituano 1972 - Ratko Štritof, pallanuotista croato 1973 - Lorenzo Battista, politico italiano 1973 - Eva Bes, tennista spagnola 1973 - Giancarlo Fisichella, pilota automobilistico italiano 1973 - Miroslav Seman, calciatore slovacco 1973 - Filippo Volpato, cestista italiano 1974 - Kevin Durand, attore canadese 1974 - Stauroula Kozompolī, pallanuotista greca 1974 - Fabiana Luperini, ciclista su strada italiana 1974 - Federico Lussenhoff, calciatore argentino 1974 - Rastislav Michalík, calciatore slovacco 1975 - Bud Eley, cestista statunitense 1975 - Taylor Hayes, attrice pornografica statunitense 1975 - Oleg Kornauchov, calciatore russo 1975 - Jordan Ladd, attrice statunitense 1975 - Bjarte Lunde Aarsheim, calciatore norvegese 1975 - Alessandro Spezialetti, ciclista italiano 1976 - Vincenzo Chianese, calciatore italiano 1976 - Daniele Galassi, chitarrista italiano 1976 - Cedric Grand, bobbista svizzero 1976 - Brian Kelly, giocatore football statunitense 1976 - Irina Medvedeva, cestista russa 1976 - Oksana Neupokoeva, biatleta russa 1976 - Trent Noel, calciatore trinidadiano 1976 - Rita Williams, cestista statunitense 1977 - Nasser Al-Othman, calciatore kuwaitiano 1977 - Martina Cufar, alpinista slovena 1977 - Felice Foglia, calciatore italiano 1977 - Narain Karthikeyan, pilota automobilistico indiano 1977 - Justin Kurtz, hockeista canadese 1977 - Arístides Masi, calciatore paraguaiano 1977 - Marco Racaniello, pianista italiano 1977 - Yandel, cantante portoricano 1978 - Just Blaze, produttore statunitense 1978 - Abdelaziz Ahanfouf, calciatore marocchino 1978 - Kuno Becker, attore messicano 1978 - Sage Brocklebank, attore canadese 1978 - Shawn Crawford, atleta statunitense 1978 - Tim Don, triatleta inglese 1978 - Marija Kalmjkova, cestista russa 1978 - Silvija Talaja, tennista croata 1979 - Young Deenay, rapper tedesca 1979 - Soprano, rapper francese 1979 - Mansour Al-Thagafi, calciatore saudita 1979 - Chris Albright, calciatore statunitense 1979 - Laura Bono, cantautrice italiana 1979 - Karen Elson, cantante britannica 1979 - Sergey Kalyubin, calciatore kirghiso 1979 - Angela Lindvall, attrice statunitense 1979 - John Reuben, rapper statunitense 1979 - Richard Sadlier, calciatore irlandese 1979 - Evans Soligo, calciatore italiano 1980 - Ryan Forehan-Kelly, cestista statunitense 1980 - Cory Gibbs, calciatore statunitense 1980 - Yūko Kaida, attrice giapponese 1980 - Austin Kincaid, attrice pornografica statunitense 1980 - Byron Leftwich, giocatore football statunitense 1980 - Pablo Melgar, calciatore guatemalteco 1980 - Hiroshi Tamaki, attore giapponese 1980 - Hu Xuefeng, cestista cinese 1980 - Andrija Žižić, cestista croato 1981 - Naji Shushan, calciatore libico 1981 - Borja Fernández, calciatore spagnolo 1981 - Lorenzo Branchetti, attore 1981 - Abdelmalek Cherrad, calciatore algerino 1981 - Hyleas Fountain, atleta statunitense 1981 - Josh Kloss, attore statunitense 1981 - Sergej Lagutin, ciclista uzbeko 1981 - Mathias Lindström, calciatore finlandese 1981 - Rosa López, cantante spagnola 1981 - Melina Matsoukas, regista cubana 1981 - Miao Miao, tennistavolista australiana 1981 - Garfield Reid, calciatore giamaicano 1982 - Reinier Alcántara, calciatore cubano 1982 - Morgan Alexander, bobbista canadese 1982 - Caleb Followill, cantante statunitense 1982 - Zach Gilford, attore statunitense 1982 - Michael Haynes, calciatore anglo-verginiano 1982 - Léo Lima, calciatore brasiliano 1982 - Frandy Montrévil, calciatore haitiano 1982 - Mario Radić, tennista croato 1982 - Viliamu Sekifu, calciatore tuvaluano 1982 - Víctor Valdés, calciatore spagnolo 1982 - Héctor Valenzuela, cestista portoricano 1982 - Sherri Williams, pallavolista statunitense 1983 - Cesare Bovo, calciatore italiano 1983 - Nicholas Caglioni, calciatore italiano 1983 - Vincent Jackson, giocatore football statunitense 1983 - James Vincent McMorrow, musicista irlandese 1983 - Adriano Mezavilla, calciatore brasiliano 1983 - Maxime Monfort, ciclista su strada belga 1983 - Johnnier Montaño, calciatore colombiano 1983 - Alan Bahia, calciatore brasiliano 1983 - Mauricio Soler, ciclista su strada colombiano 1983 - Aleksej Zozulin, cestista russo 1984 - Gosia Andrzejewicz, cantante polacca 1984 - Ignazio Corrao, politico italiano 1984 - Iain Davidson, calciatore scozzese 1984 - Pedro Faife, calciatore cubano 1984 - Pavel Gintov, pianista ucraino 1984 - Mads Langer, cantante danese 1985 - Samsul Arif, calciatore indonesiano 1985 - Julien Bonnet, hockeista svizzero 1985 - Shkëlzen Kelmendi, calciatore albanese 1985 - Nadežda Kosinceva, scacchista russa 1985 - Martin Putze, bobbista tedesco 1985 - Aleksandr Rindin, cestista azero 1985 - Jermaine Taylor, calciatore giamaicano 1985 - Janko Tumbasević, calciatore montenegrino 1985 - Mauro Zanotti, calciatore argentino 1986 - Romed Baumann, sciatore austriaco 1986 - Roberta Brusegan, pallavolista italiana 1986 - Yohan Cabaye, calciatore francese 1986 - Michael Deloach, cestista statunitense 1986 - Kosta Karamatskos, cestista tedesco 1986 - Piotr Kuklis, calciatore polacco 1986 - Dean Moxey, calciatore inglese 1986 - Saad Tedjar, calciatore algerino 1987 - Dennis Aogo, calciatore tedesco 1987 - Josip Blajić, cestista croato 1987 - Julien Faussurier, calciatore francese 1987 - Gizem Güreşen, pallavolista turca 1987 - Regina Moroz, pallavolista russa 1987 - Chen Qian, pentatleta cinese 1987 - Elena Scarpellini, atleta italiana 1988 - Kacey Barnfield, attrice britannica 1988 - Ruben Bemelmans, tennista belga 1988 - Berta Betanzos, velista spagnola 1988 - Marine Bolliet, biatleta francese 1988 - Mark Bradley, calciatore gallese 1988 - Héverton Cardoso da Silva, calciatore brasiliano 1988 - Ross Chisholm, calciatore scozzese 1988 - Hugo Ventura, calciatore portoghese 1988 - Daniel Gbaguidi, calciatore beninese 1988 - Jonne Hjelm, calciatore finlandese 1988 - Jordy, cantante francese 1988 - Yoann Maestri, rugbista francese 1988 - Hakeem Nicks, giocatore football statunitense 1988 - Diarmuid Noyes, attore irlandese 1988 - Irina Risenson, ginnasta israeliana 1988 - Håkon Skogseid, calciatore norvegese 1989 - Snežana Aleksić, cestista montenegrina 1989 - Adam Clayton, calciatore inglese 1989 - Adam Kolarek, giocatore di baseball statunitense 1989 - Alcides Peña, calciatore boliviano 1989 - Edoardo Purgatori, attore italiano 1989 - Erlend Skaga, calciatore norvegese 1990 - Albert Cordero, giocatore di baseball venezuelano 1990 - Áron Szilágyi, schermidore ungherese 1990 - Artem Hromov, calciatore ucraino 1990 - Emiliano García, calciatore uruguaiano 1990 - Federica Marzi, calciatrice italiana 1990 - Grant Gustin, attore statunitense 1990 - Iryna Žuravs'ka, modella ucraina 1990 - Jeffrey Gleen, giocatore di baseball statunitense 1990 - Joel Wright, cestista statunitense 1990 - JUL, rapper francese 1990 - Karlee Bispo, nuotatrice statunitense 1990 - Keiler García, calciatore cubano 1990 - Yoann Court, calciatore francese 1991 - Diogo de Sousa Ribeiro, calciatore portoghese 1991 - Justice Cunningham, giocatore football statunitense 1991 - Mirahmetjan Muzepper, calciatore cinese 1991 - Murehemaitijiang Mozhapa, calciatore cinese 1991 - Nik'a Met'reveli, cestista georgiano 1991 - Ninos Gouriye, calciatore olandese 1991 - Torric Jebrin, calciatore ghanese 1991 - Wes Foderingham, calciatore inglese 1991 - Diogo de Sousa Ribeiro, calciatore portoghese 1992 - Ahad Azam, calciatore israeliano 1992 - Andrés Vilches, calciatore cileno 1992 - Eleonora Cortini, attrice italiana 1992 - Emiliano Ellacopulos, calciatore argentino 1992 - Hsu Chieh-yu, tennista taiwanese 1992 - Jace Olsen, pallavolista statunitense 1992 - James O'Shaughnessy, giocatore football statunitense 1992 - Nimue Smit, modella olandese 1992 - Robbie Brady, calciatore irlandese 1992 - Wang Qiang, tennista cinese 1992 - Xavier Vieira, calciatore andorrano 1993 – C.J. 1993 – C.J. Uzomah, giocatore football statunitense 1993 - Daniel Bessa, calciatore italiano 1993 - Juanjo Nsue, calciatore equatoguineano 1993 - Kévin Mayi, calciatore francese 1993 - Marija Kučina, atleta russa 1993 – Oscar Benitez, calciatore argentino 1993 - Tó Zé, calciatore portoghese 1994 - Benjamin Bourigeaud, calciatore francese 1994 - Denis Kolinger, calciatore croato 1994 - Muktar Edris, atleta etiope 1994 - Nathan Kabasele, calciatore belga 1994 - Sebastián Rincón, calciatore colombiano 1994 - Semen Dmitriev, pallavolista russo 1995 - Alina Makarenko, ginnasta russa 1995 - Anastasija Merkušina, biatleta ucraina 1995 - Lucas Venuto, calciatore brasiliano 1995 - Mihai Bălașa, calciatore rumeno 1995 - Sofia Marangoni, cestista italiana 1995 - Yerkebulan Tungyshbayev, calciatore kazako 1996 - Andrej Magdevski, cestista macedone 1996 - Nikita Černov, calciatore russo 1997 - Anastasija e Maria Tolmačëvy, cantante russa 1997 - Francesco Bagnaia, pilota motociclistico italiano 1997 - Nikolaj Obol'skij, calciatore russo 1998 - Crystal Weekes, taekwondoka portoricana 1998 - Nick Romeo Reimann, attore tedesco 