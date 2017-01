Accade il 15 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 15 gennaio Il 15 gennaio è il 15º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 350 giorni alla fine dell'anno (351 negli anni bisestili) • 1559 – Elisabetta I d'Inghilterra viene incoronata nell'Abbazia di Westminster. • 1582 – La Russia cede Livonia ed Estonia alla Polonia. • 1759 – Il British Museum di Londra apre al pubblico. • 1777 – Guerra d'indipendenza americana: Il New Connecticut (l'odierno Vermont) dichiara la sua indipendenza. • 1782 – Il sovrintendente alle finanze Robert Morris si presenta davanti al Congresso per raccomandare la fondazione di una zecca e l'adozione della monetazione decimale. • 1892 – A Springfield, nello stato americano del Massachussetts, James Naismith pubblica le tredici regole della pallacanestro. Nasce così ufficialmente il basket-ball. • 1919 - Ignacy Jan Paderewski diventa Premier della Polonia. • 1919 - Berlino: soldati dei Freikorps rapiscono ed uccidono Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. • 1934 – Un terremoto colpisce il Nepal e l'India. I morti sono circa 10.700. • 1936 – Il primo edificio completamente rivestito in vetro viene completato a Toledo. • 1943 - Viene ultimata la costruzione del più grande ufficio del mondo: 27 chilometri di corridoi su un'area di 137.000 mq. È il Pentagono, il quartier generale del Dipartimento della Difesa americano. • 1944 – Un terremoto colpisce la zona di San Juan in Argentina, i morti sono circa 5.000. • 1945 – Viene fondata l'agenzia di stampa ANSA. • 1947 - Viene trovata morta Elizabeth Short • 1951 – Ilse Koch, moglie del comandante del campo di concentramento di Buchenwald, viene condannata all'ergastolo da una corte della Germania Ovest. • 1967 – Viene disputato il primo Super Bowl. I Green Bay Packers sconfiggono i Kansas City Chiefs per 35 a 10. • 1968 – La notte tra il 14 ed il 15 gennaio, nella Sicilia occidentale, si verifica il terremoto del Belice, che provoca vittime, ingenti danni, e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago, che verranno poi ricostruiti. • 1969 – L'Unione Sovietica lancia la Sojuz 5. • 1970 - Dopo 32 mesi di lotta per l'indipendenza dalla Nigeria, il Biafra si arrende. • 1970 - Muammar Gheddafi viene proclamato premier della Libia. • 1971 – Inaugurazione della diga di Assuan sul Nilo. • 1973 – Guerra del Vietnam: Citando i progressi nei negoziati di pace, il presidente statunitense Richard Nixon annuncia la sospensione delle azioni offensive sul Vietnam del Nord. • 1974 – Happy Days debutta sulla rete televisiva ABC. • 1975 – Il Portogallo concede l'indipendenza all'Angola. • 1976 – L'aspirante assassina di Gerald Ford, Sara Jane Moore, viene condannata all'ergastolo. • 1987 - La pubblicità fa la sua comparsa negli home video. Uno spot di "Diet pepsi" viene inserito nella videocassetta di "Top Gun" dalla Paramount Home Video per ridurre il prezzo di vendita. • 1990 – Un errore di programmazione paralizza la rete telefonica AT&T negli USA. Sessanta milioni di persone rimangono scollegate dalla rete e settanta milioni di chiamate vengono interrotte. • 1992 – La Comunità Europea riconosce formalmente la Slovenia e la Croazia. • 1993 – Viene catturato e arrestato Salvatore Riina. Il latitante viene arrestato dai Carabinieri mentre percorre in auto la circonvallazione di Palermo. È disarmato e non oppone restistenza. Era latitante dal 1969. • 2001 – Wikipedia, un'enciclopedia libera basata su Wiki appare su Internet. • 2002 – Nasce il servizio di Mobile Number Portability. • 2004 – Muore Delia Scala. La famosa soubrette italiana, che in realtà si chiamava Odette Begogni, era nata a Bracciano il 25 settembre 1929. • 2005 – Arrivano sulla Terra le foto della sonda Huygens su Titano. • 2008 – Alcuni studenti dell'università La Sapienza di Roma manifestano contro il Papa Benedetto XVI che è costretto ad annullare la sua lectio magistralis. • 2009 – Ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson, a New York, del Volo US Airways 1549.

