Nasce il 15 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da sto Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce il 15 gennaio La lista comprende circa 780 persone Francesco Mangiameli, politico italiano 5 a.C. - Liu Xiu, imperatore cinese 1292 – Giovanna II di Borgogna 1420 – Bernardo Bandini, assassino e banchiere italiano 1432 - Alfonso V del Portogallo, sovrano 1452 - Galeotto II Del Carretto 1481 - Ashikaga Yoshizumi, militare giapponese 1491 - Nicolò Da Ponte, doge 1538 - Maeda Toshiie, militare giapponese 1547 - Edvige di Württemberg 1555 - Girolamo Agucchi, cardinale italiano 1590 - Antonio de Toledo y Colonna, politico spagnolo 1607 - Cassiano da Nantes, missionario francese 1613 - Giovanni Pietro Bellori, scrittore italiano 1622 - Molière, commediografo e attore francese 1667 - Cesare Michelangelo d'Avalos, politico italian 1678 - François Gigot de Peyronie, medico francese 1689 - Giovanni Gaetano Bottari, archeologo italiano 1704 - Mauro Soderini, pittore italiano 1724 - Antoine Delarbre, geologo francese 1730 - Louis Dutens, scrittore francese 1730 - Mauro Antonio Tesi, pittore italiano 1735 - Mauro Picenardi, pittore italiano 1737 - Karl Henrici, pittore austriaco 1746 - Jacques d'Auvergne, nobile francese 1747 - John Aikin, scrittore inglese 1754 - Jacques Pierre Brissot, politico francese 1761 - Michele Buniva, medico, patriota italiano 1763 - François-Joseph Talma, attore francese 1772 - Marie-Victoire Jaquotot, pittrice francese 1773 - Antoine-Léonard Chézy, linguista francese 1773 - Melchiorre Missirini, letterato italiano 1775 - Giosuè Sangiovanni, zoologo italiano 1776 - Guglielmo Federico di Hannover, nobile inglese 1779 - Jean Coralli, ballerino francese 1780 - Hippolyte de Bouchard, corsaro francese 1783 - Giovanni Casoni, storico italiano 1785 - William Prout, chimico britannico 1786 - Jean Alaux, pittore francese 1791 - Franz Grillparzer, scrittore austriaco 1792 - Giuseppe Martelli, architetto italiano 1792 - Michail Nikolaevič Lermontov, ammiraglio russo 1793 - Ferdinand Georg Waldmüller, scrittore austriaco 1796 - Pavel Petrovič Liprandi, generale russo 1799 - Giuseppe Rapisardi, pittore italiano 1803 - Heinrich Daniel Ruhmkorff, fisico tedesco 1807 - Johann Velten, pittore tedesco 1807 - Karl von Burmeister, zoologo tedesco 1809 - Pierre-Joseph Proudhon, filosofo francese 1811 - Abby Kelley Foster, attivista statunitense 1811 - Giuseppe Cafasso, presbitero italiano 1812 - Peter Christen Asbjørnsen, scrittore norvegese 1813 - Laura Solera Mantegazza, filantropa italiana 1814 - Pierre-Jules Hetzel, editore francese 1814 - Ludwig Schläfli, matematico svizzero 1815 - Warren de la Rue, astronomo britannico 1816 - Marie Lafarge, francese 1817 - Giacomo Medici, politico italiano 1821 - Lafayette McLaws, generale statunitense 1822 - Salvatore Marchesi, baritono italiano 1823 - Antonio Busciolano, scultore italiano 1823 - Biagio Miraglia, poeta italiano 1823 - Jean Auguste Margueritte, generale francese 1824 - Marie Duplessis 1825 - Salvatore Bongi, storico italiano 1825 - Maurice Strakosch, pianista statunitense 1826 - Michail Saltykov-Ščedrin, giornalista russo 1827 - Giovanni Chiassi, politico italiano 1829 - Silas Weir Mitchell, scrittore statunitense 1829 - Felice D'Errico, politico italiano 1831 - Georg Sauerwein, editore tedesco 1832 - Carl Friedrich Schmidt, geologo estone 1832 - Giovanni Chiassi, politico italiano 1833 - Louis Paulsen, scacchista tedesco 1834 - Frederick DuCane Godman, ornitologo britannico 1836 - Jean-Baptiste Abbeloos, orientalista belga 1836 - Alexis Bouvier, romanziere francese 1841 - Felice Cavagnis, cardinale italiano 1841 - Frederick Stanley, politico britannico 1841 - Joseph Breuer, medico austriaco 1841 - Thomas Gibson Bowles, giornalista inglese 1842 - Joseph Breuer, medico austriaco 1842 - Mary MacKillop, religiosa australiana 1842 - Paul Lafargue, giornalista francese 1843 - Cesare Coralli, italiano 1844 - Cole Younger, criminale statunitense 1849 - Luigi Canepa, compositore italiano 1850 - Mihai Eminescu, scrittore romeno 1850 - Paul Guiraud, storico francese 1850 - Sof'ja Vasil'evna Kovalevskaja, scrittrice russa 1851 - Martin Theodoor Houtsma, arabista olandese 1853 - Tom Ricketts, attore britannico 1857 - Alexander Fritz, scacchista tedesco 1858 - Riccardo Bollati, politico italiano 1858 - Giovanni Segantini, pittore italiano 1859 . Archibald Gracie IV, scrittore statunitense 1860 - Luigi Credaro, politico, filosofo italiano 1862 - Loïe Fuller, attrice statunitense 1863 - Edward Gleichen, generale inglese 1863 - Frederic George Kenyon, paleografo britannico 1863 - Wilhelm Marx, politico tedesco 1864 - Isa Boletini, politico albanese 1866 - Emilio Faelli, giornalista e politico italiano 1866 - Nathan Söderblom, arcivescovo svedese 1867 - Eustachio Kugler, religioso tedesco 1867 - Henry Stephens Washington, geologo statunitense 1867 - Maria Teresa di Borbone-Due Sicilie, principessa 1868 - Luigi Fontana Russo, economista italiano 1868 - Otto von Lossow, generale tedesco 1869 - Stanisław Wyspiański, architetto polacco 1871 - Louis Riboulet, pedagogo francese 1872 - Ahmed Lutfi al-Sayyed, attivista egiziano 1872 - Arsen Borisovič Kocoev, scrittore russo 1872 - Hugo Rüster, canottiere tedesco 1872 - Vincenzo Spampanato, storico italiano 1873 - Max Adler, filosofo, politico austriaco 1873 - Ivan Babuškin, rivoluzionario russo 1875 - Thomas Burke, atleta statunitense 1875 - Luigi Variara, missionario italiano *1876 - Abd al-Aziz dell'Arabia Saudita 1877 - Domenico Fradiacono, fantino italiano 1877 - Lewis Madison Terman, psicologo statunitense 1878 - Maurizio Maraviglia, politico italiano 1878 - Gustavo Pesenti, militare italiano 1879 - Samuel Biarnay, orientalista francese 1879 - Carlo Campanella, criminale statunitense 1880 - Rita Sacchetto, ballerina e attrice tedesca 1881 - Pierre Monatte, sindacalista francese 1882 - Margherita di Connaught 1882 - Florian Znaniecki, filosofo e sociologo polacco 1883 - Ward McLanahan, atleta statunitense 1883 - Lucien Pothier, ciclista su strada francese 1884 - Giuseppe Cesare Balbo, compositore italiano 1885 - Miles Burke, pugile statunitense 1885 - Virgilio Giotti, poeta italiano 1885 - Claës König, cavaliere svedese 1885 - Mário de Noronha, schermidore portoghese 1886 - Jenő Károly, calcatore ungherese 1887 - Jay Nash McCrea, pistard statunitense 1887 - Mauro Pellicioli, restauratore e pittore italiano 1887 - Charley Rogers, attore statunitense 1888 - Virginia Balistrieri, attrice italiana 1888 - Joseph Henabery, attore statunitense 1888 - Carlo Maranghi, calcatore italiano 1889 - Angelo Binaschi, calciatore italiano 1889 - Camillo Guerra, architetto italiano 1891 - Franz Babinger, storico tedesco 1891 - Ray Chapman, giocatore di baseball statunitense 1891 - Vannuccio Faralli, politico italiano 1891 - Osip Ėmil'evič Mandel'štam, letterato russo 1892 - William Beaudine, attore statunitense 1892 - Rex Ingram, regista irlandese 1892 - Samuel Knutzen, calciatore norvegese 1892 - Amina Pirani Maggi, attrice italiana 1892 - Jean du Plessis de Grenédan, dirigibilista francese 1893 - Dragiša Cvetković, politico jugoslavo 1893 - Ivor Novello, attore gallese 1893 - Urho Peltonen, atleta finlandese 1893 - Giorgio di Sassonia 1894 - José Luis Bustamante y Rivero, politico peruviano 1894 - Erich Pohl, calciatore tedesco 1894 - Henk Steeman, calciatore olandese 1895 - Georgi Kasabov Milev, poeta, bulgaro 1895 - Artturi Ilmari Virtanen, chimico finlandese 1896 - Marjorie Bennett, attrice australiana 1897 - Max-Josef Pemsel, generale tedesco 1898 - Arnaldo Carpanetti, pittore italiano 1898 - Mario Cocchi, pittore italiano 1898 - Dante Pasqua, scacchista italiano 1898 - Jack Silcock, calciatore inglese 1899 - Rocco Gullo, politico italiano 1899 - Valerio Mariani, storico italiano 1900 - Compton Bennett, regista britannico 1900 - William Heinesen, scrittore faroese 1900 - Giuseppe Lobianco, calciatore italiano 1901 - Paul Dorn, geologo tedesco 1901 - Marcel Schumann, calciatore lussemburghese 1902 - Mario Assennato, politico italiano 1902 - Mariano Buratti, militare italiano 1902 - Paul Thümmel, agente segreto tedesco 1902 - Sa'ud dell'Arabia Saudita 1903 - Luis Ravaschino, calciatore argentino 1903 - Jan Wimmer, calciatore cecoslovacco 1904 - Harold Jefferson Coolidge, zoologo statunitense 1904 - Paride Stefanini, chirurgo italiano 1904 - Gunnar Åström, calciatore finlandese 1905 - Giuseppe Aloia, generale italiano 1905 - Leo Arnštam, regista sovietico 1905 - Dina Gralla, attrice tedesca 1905 - Gerard Loncke, ciclista belga 1905 - Velio Spano, politico italiano 1905 - Torin Thatcher, attore britannico 1905 - Jean Van Buggenhout, ciclista belga 1906 - Aristotele Onassis, armatore greco 1907 - Janusz Kusociński, atleta polacco 1907 - Marcello Pagliero, attore italiano 1908 - Hugh Alessandroni, schermidore statunitense 1908 - Toney Penna, designer italiano 1908 - Aldo Remondino, aviatore italiano 1908 - Edward Teller, fisico ungherese 1909 - Carlo Castellani, calciatore italiano 1909 - Hans Esser, schermidore tedesco 1909 - Gene Krupa, batterista statunitense 1909 - Stefano Perati, calcatore italiano 1909 - Aldo Spivach, calciatore italiano 1911 - Willi Billmann, calciatore tedesco 1911 - Cy Feuer, compositore statunitense 1911 - Jean Talairach, medico francese 1912 - Michel Debré, politico francese 1912 - David Mil'man, matematico israeliano 1912 - Sam Shaw, fotografo statunitense 1913 - Lloyd Bridges, attore statunitense 1914 - Etty Hillesum, scrittrice olandese 1914 - Bino Rebellato, scrittore italiano 1914 - Hugh Trevor-Roper, storico inglese 1914 - Alberto Ullastres, politico spagnolo 1915 - Dyzma Gałaj, politico polacco 1915 - Maria Lenk, nuotatrice brasiliana 1915 - Lamberto Lippi, calciatore italiano 1915 - Jozef Luknár, calciatore slovacco 1915 - Orazio Mariani, atleta italiano 1915 - Branko Pleše, calciatore jugoslavo 1917 - Vasilij Ivanovič Petrov, militare russo 1918 - Edouard Gagnon, cardinale cattolico canadese 1918 - João de Oliveira Figueiredo, politico brasiliano 1918 - Mario Puchoz, alpinista italiano 1918 - Vicente de la Mata, calciatore argentino 1918 - Gamal Abd el-Nasser, politico egiziano 1919 - Maurice Herzog, politico francese 1919 - Felice Maritano, carabiniere italiano 1919 - Raffaele Stramondo, pittore italiano 1920 - Emilio Conti, calciatore italiano 1920 - Bob Davies, cestista statunitense 1920 - Anton Malatinský, calcatore cecoslovacco 1920 - John Joseph O'Connor, cardinale statunitense 1921 - Cliff Barker, cestista statunitense 1921 - Goffredo Colombi, calciatore italiano 1921 - Serafino Montanari, calcatore italiano 1921 - Rinaldo Moresco, ciclista italiano 1921 - Marco Petta, monaco italiano 1922 - Lucio De Caro, giornalista italiano 1922 - Paul Marcinkus, arcivescovo cattolico statunitense 1922 - Ray Patterson, cestista statunitense 1922 - Giovanni Philippone, pittore italiano 1922 - Paola Veneroni, attrice e doppiatrice italiana 1923 - Lee Teng-hui, politico taiwanese 1923 - Ivor Cutler, poeta, cantautore scozzese 1923 - Tommy Eglington, calciatore irlandese 1923 - Erling Gripp, calciatore norvegese 1923 - Giuditto Miele, politico italiano 1923 - Koji Miyata, calciatore giapponese 1923 - Jacqueline Pierreux, attrice francese 1923 - Carla Ravaioli, politica italiana 1923 - Gastone Roversi, arbitro di calcio italiano 1923 - Evgenij Jakovlevič Vesnik, attore russo 1924 - Marcel Domingo, calciatore francese 1924 - Georg Ratzinger, musicista tedesco 1925 - Ragnar Berge, calciatore norvegese 1925 - Luis Mayanés, calciatore cileno 1925 - Elio Piccon, regista italiano 1926 - Franco Canali, calciatore italiano 1926 - Franco Colletta, giornalista italiano 1926 - Karl-Alfred Jakobsson, calciatore svedese 1926 - Maria Schell, attrice austriaca 1927 - Giuseppe Montuschi, giornalista italiano 1928 - Vladimir Il'in, calciatore sovietico 1928 - Pietro Rescigno, accademico italiano 1928 - René Vautier, regista francese 1929 - Ronnie Allen, calcatore inglese 1929 - Earl Hooker, chitarrista statunitense 1929 - Martin Luther King, politico statunitense 1930 - Ali Ammar, rivoluzionario algerino 1930 - Hadi Bakkush, politico tunisino 1930 - Joe Graboski, cestista statunitense 1930 - Eddie Graham, attore statunitense 1930 - Alois Jaroš, calciatore austriaco 1930 - Italo Zingarelli, regista italiano 1931 - Lorenzo Bettini, calciatore italiano 1931 - Lee Bontecou, scultrice statunitense 1931 - Ileana Ghione, attrice italiana 1931 - Derek Meddings, artista inglese 1931 - Alan Scholefield, scrittore sudafricano 1932 - Francesco Amadori, imprenditore italiano 1932 - Jimmy Dugdale, calciatore inglese 1932 - Berndt Katter, pentatleta finlandese 1932 - Stanislao Loffreda, archeologo italiano 1932 - Domenico Romano, politico italiano 1933 - Giuseppe Catalani, calciatore italiano 1933 - Francesco Cimino, politico italiano 1933 - Edoardo Grimoldi, artista italiano 1933 - Arnol'd Černuševič, schermidore sovietico 1934 - David G. Chandler, storico britannico 1935 - Mauro Bicicli, calcatore italiano 1935 - Pablo Ferro, disegnatore cubano 1935 - Malcolm Frager, pianista statunitense 1935 - Luigi Radice, calcatore italiano 1935 - Robert Silverberg, scrittore statunitense 1935 - Koosje van Voorn, nuotatrice olandese 1936 - Aldo Ajello, politico italiano 1937 - Ulderico Bernardi, scrittore italiano 1937 - Yōhei Kōno, politico giapponese 1937 - Margaret O'Brien, attrice statunitense 1937 - Guido Possa, politico italiano 1937 - Raimo Vartia, cestista finlandese 1938 - Francesco Porcari, artista italiano 1938 - Franco Rusticali, politico italiano 1939 - Bjørn Hansen, calcatore norvegese 1939 - Don Kojis, cestista statunitense 1939 - Silvano Ramaccioni, dirigente sportivo italiano 1939 - Rosario Rivellino, calcatore italiano 1939 - Huub Zilverberg, ciclista su strada olandese 1940 - Giovanni Ferretti, calciatore italiano 1940 - Jim Hadnot, cestista statunitense 1940 - Lena Ressler, attrice finlandese 1941 - Mimmo Càndito, giornalista italiano 1941 - Pasquale Giannattasio, atleta italiano 1941 - Franco Tagliafierro, scrittore italiano 1941 - Captain Beefheart, cantante statunitense 1941 - Henry van Lyck, attore tedesco 1942 - Bohdan Andrzejewski, schermidore polacco 1942 - Zhirayr Poghosyan, politico armeno 1942 - Francesco Ricci Bitti, manager italiano 1942 - Gaetano Salvemini, calcatore italiano 1942 - Barbara Tarbuck, attrice statunitense 1943 - Margaret Beckett, politica inglese 1943 - Arnaldo César Coelho, arbitro di calcio brasiliano 1943 - Maria Grazia Lacedelli, giocatrice di curling italiana 1943 - Victor Sogliani, musicista italiano 1944 - Flavio Baroncelli, filosofo italiano 1944 - Trudy Groenman, tennista olandese 1945 - Karen Carlson, attrice, statunitense 1945 - Giovanna Casolla, soprano italiano 1945 - María Antonia Iglesias, giornalista spagnola 1945 - David Pleat, calcatore inglese 1945 - Marie Christine von Reibnitz 1945 - Phillip Tinney, calciatore inglese 1946 - Enzo Maolucci, cantautore italiano 1946 - Antonio Tiberio, giornalista italiano 1947 - Bruce Bradley, pallanuotista statunitense 1947 - Martin Chalfie, biologo statunitense 1947 - Andrea Martin, statunitense 1947 - Al Smith, cestista statunitense 1948 - Paolo Franzoni, calcatore italiano 1948 - Wolfgang Gunkel, canottiere tedesco 1948 - Fred Hilton, cestista statunitense 1948 - Claudio Scajola, politico italiano 1948 - Ronnie Van Zant, cantante statunitense 1948 - David Warwick, attore britannico 1948 - Aldo Zadrima, scacchista albanese 1949 - Ahmet Ahmedani, calciatore albanese 1949 - Dan Ar Braz, cantautore francese 1949 - Manolo 1949 - Claudio Castellacci, giornalista italiano 1949 - Viktor Petrakov, cestista sovietico 1949 - Tom Prahl, allenatore di calcio svedese 1950 - Carlo Giovanardi, politico italiano 1950 – Francesco Mangiameli, politico italiano 1950 - Nate Hawthorne, cestista statunitense 1950 - Marius Trésor, calciatore francese 1951 - Biff Byford, cantante britannico 1951 - Peter Collins, produttore discografico britannico 1951 - Oreste De Fornari, giornalista italiano 1951 - Ernie DiGregorio, cestista statunitense 1951 - Graziano Morotti, atleta italiano 1951 - Sandro Provvisionato, giornalista italiano 1951 - Enzo Vecchiè, calciatore italiano 1951 - Bobby Wilson, cestista statunitense 1952 - Antonio Albano, calciatore italiano 1952 - Boris Blank, musicista svizzero 1952 - Andrzej Fischer, calciatore polacco 1952 - Tatsuhiko Seta, calciatore giapponese 1953 - Duke Erikson, musicista statunitense 1953 - Dave Kennedy, pilota automobilistico irlandese 1953 - John Lustig, fumettista statunitense 1953 - Ricky Sobers, cestista statunitense 1953 - Randy White, giocatore football statunitense 1954 - Håkan Carlqvist, pilota motociclistico svedese 1954 - Mohsen Labidi, calciatore tunisino 1954 - Ray Simpson, attore statunitense 1955 - Mike Baldwin, pilota motociclistico statunitense 1955 - Alberto Fernández Blanco, ciclista spagnolo 1955 - Andreas Gursky, artista tedesco 1955 - Enrico Mentana, giornalista italiano 1955 - José Montilla, politico spagnolo 1955 - Mayumi Tanaka, doppiatrice giapponese 1955 - Khalid al-Islambuli, terrorista e militare egiziano 1956 - Nazzareno Canuti, calciatore italiano 1956 - Marc Trestman, allenatore football statunitense 1956 - Vera Zozulja, slittinista sovietica 1956 - João Carlos da Silva Costa, allenatore di calcio brasiliano 1957 - Marty Lyons, giocatore football statunitense 1957 - Jef Aérosol, artista francese 1957 - Mario Van Peebles, attore statunitense 1958 - Silvano Contini, ciclista su strada italiano 1958 - Carlos Manuel, calcatore portoghese 1958 - Massimo Navone, attore italiano 1958 - Boris Tadić, politico serbo 1959 - Kenny Easley, giocatore football statunitense 1959 - Giorgio Simeoni, politico italiano 1959 - Michail Tiško, schermidore sovietico 1959 - Pete Trewavas, bassista inglese 1959 - Marcelo Vido, cestista brasiliano 1960 - Kelly Asbury, regista statunitense 1960 - Alfonso Fraile, calciatore spagnolo 1960 - Natik Hashim, calciatore iracheno 1960 - Satish Shah, attore indiano 1960 - Mohamed Timoumi, calciatore marocchino 1960 - Michael Wilson, ciclista australiano 1961 - Juan Covarrubias, calciatore cileno 1961 - Isabel Gemio, giornalista spagnola 1961 - Jamie Lowery, calciatore canadese 1961 - Sergej Morozov, calciatore sovietico 1962 - Anna Maria Barbera, attrice italiana 1962 - Margherita Buy, attrice italiana 1962 - Conrad Lant, cantautore inglese 1962 - David Nucifora, rugbista australiano 1962 - Richard Seeber, politico austriaco 1962 - Jan Stejskal, calciatore ceco 1962 - Francesco Uberti, canoista italiano 1963 - Giuseppe Dipasquale, regista italiano 1963 - Zuzana Hájková, cestista cecoslovacca 1963 - Giancarlo Scheri, giornalista italiano 1963 - Bruce Schneier, crittografo statunitense 1963 - Aleksander Wojtkiewicz, scacchista polacco 1964 - Andrea Benetti, artista italiano 1964 - Andreas Vogler, designer svizzero 1965 - Carlo Antonelli, giornalista italiano 1965 - Giovanni Ardizzone, politico italiano 1965 - Derek B, rapper inglese 1965 - Jean Yves Béziau, logico svizzero 1965 - Denis Cauchi, calciatore maltese 1965 - Maurizio Fondriest, ciclista italiano 1965 - Bernard Hopkins, pugile statunitense 1965 - Adam Jones, chitarrista statunitense 1965 - James Nesbitt, attore nordirlandese 1965 - Zak Spears, attore pornografico statunitense 1966 - Rommel Fernández, calciatore panamense 1966 - Stig Norheim, calciatore norvegese 1967 - Nicola Genzianella, fumettista italiano 1968 - Adnan Erkan, calciatore turco 1968 - Andrea Holíková, tennista cecoslovacca 1968 - Chad Lowe, attore statunitense 1968 - Manetti Bros., regista italiano 1968 - Wagner Dias Neves, calciatore a 5 brasiliano 1968 - Felton Spencer, cestista statunitense 1968 - Iñaki Urdangarin, pallamanista spagnolo 1969 - Chaka T., attrice pornografica statunitense 1969 - Simon Crafar, pilota motociclistico neozelandese 1969 - Rob van Dijk, calciatore olandese 1969 - Giuseppe Luceri, calciatore italiano 1969 - Andrea Noè, ciclista su strada italiano 1969 - Vita Pavlyš, atleta ucraina 1969 - Huck Seed, giocatore di poker statunitense 1970 - Daniel Borimirov, calciatore bulgaro 1970 - Shane McMahon, imprenditore statunitense 1970 - Will Oldham, cantautore statunitense 1970 - Dušan Popović, pallanuotista serbo 1970 - Odalis Revé, judoka cubana 1970 - Maria Rosa Tabbuso, pugile italiana 1971 - Eddy Capron, calciatore francese 1971 - Regina King, attrice statunitense 1971 - Jules Tchimbakala, del Congo 1971 - Paolo Vaccari, rugbista italiano 1972 - Nicolas Burtin, sciatore francese 1972 - Tom Henning Hovi, calciatore norvegese 1972 - Federico Longo, compositore italiano 1972 - Minorka Mercado, modella venezuelana 1972 - Maciej Stolarczyk, calciatore calcio polacco 1972 - Kobe Tai, attrice pornografica statunitense 1972 - Claudia Winkleman, giornalista inglese 1972 - Yang Yong-eun, golfista sudcoreano 1973 - Mohammed Al-Khojali, calciatore saudita 1973 - Valerio Bertotto, calciatore italiano 1973 - Vladislav Bezborodov, arbitro di calcio russo 1973 - Giada Desideri, attrice italiana 1973 - Essam El-Hadary, calciatore egiziano 1973 - Roberto Fresnedoso, calciatore spagnolo 1973 - Tomáš Galásek, calciatore ceco 1973 - Stefano Ghirardello, calciatore italiano 1973 - Katia Piccolini, tennista italiana 1974 - Francesco Apolloni, attore italiano 1974 - Adam Ledwoń, calciatore polacco 1975 - Miriam Calzolari, cantante italiana 1975 - 9th Wonder, beatmaker statunitense 1975 - Tony Heurtebis, calciatore francese 1975 - Sámal Joensen, calciatore faroese 1975 - Chrisostomos Michailidis, calciatore greco 1975 - Mary Pierce, tennista francese 1975 - Diana Razmaitė, cestista lituana 1975 - Christiane Soeder, ciclista austriaca 1976 - Tiziana Di Masi, attrice italiana 1976 - Rodrigo Fabri, calciatore brasiliano 1976 - Drago Grubelnik, sciatore sloveno 1976 - Andreas Klier, ciclista tedesco 1976 - Iryna Liščyns'ka, atleta ucraina 1976 - Scott Murray, rugbista a 15 scozzese 1976 - Florentin Petre, calciatore rumeno 1977 - Maurizio Anastasi, calciatore italiano 1977 - Laura Barretta, cestista italiana 1977 - Sara Cristina Cometti, schermitrice italiana 1977 - Giorgia Meloni, politica italiana 1978 - Jerry Ahrlin, fondista svedese 1978 - Pablo Amo, calciatore spagnolo 1978 - Eddie Cahill, attore statunitense 1978 - Tomáš Cibulec, tennista ceco 1978 - Bledar Devolli, calciatore albanese 1978 - Amanda Keen, tennista britannica 1978 - Niña Pastori, cantante spagnola 1978 - Franco Pellizotti, ciclista italiano 1978 - Róbert Rák, calciatore slovacco 1978 - Vanderson Válter de Almeida, calciatore brasiliano 1979 - Andrea Barberi, atleta italiano 1979 - Matteo Berbenni, sciatore italiano 1979 - Drew Brees, giocatore football statunitense 1979 - Ken Chu, cantante e attore taiwanese 1979 - Young Dro, rapper statunitense 1979 - Jonas Ljungblad, ciclista svedese 1979 - Michalis Morfis, calciatore cipriota 1979 - Michael Neumayer, scatorei tedesco 1979 - Antonio Núñez, calciatore spagnolo 1979 - Damir Pekič, calciatore sloveno 1979 - Bruno Pesce, calciatore cileno 1979 - Martin Petrov, calciatore bulgaro 1979 - Paolo Quinteros, cestista argentino 1979 - Agnė Čiūdarienė, cestista lituana 1979 - Anthony Šerić, calciatore australiano 1980 - Tommy Adams, cestista statunitense 1980 - Jason Capel, cestista statunitense 1980 - Mariana Derderián, attrice cilena 1980 - Piero Garbellotto, imprenditore italiano 1980 - Clarence Gilbert, cestista statunitense 1980 - Dmytro Karjučenko, schermidore ucraino 1980 - Mauro Marchano, calciatore argentino 1980 - Nolan Schaefer, hockeista canadese 1980 - Liu Wei, cestista cinese 1981 - Pitbull, cantautore statunitense 1981 - Hadi Aghily, calciatore iraniano 1981 - Dylan Armstrong, atleta canadese 1981 - Angela Brodtka, ciclista tedesca 1981 - Howie Day, cantautore statunitense 1981 - El Hadji Diouf, calciatore senegalese 1981 - Bianca Guaccero, cantante e attrice italiana 1981 - Ivan Juškov, atleta russo 1981 - Jonathan Kashanian, artista israeliano 1981 - Sean Lamont, rugbista a 15 britannico 1981 - Marcin Matkowski, tennista polacco 1981 - Marek Petraszek, schermidore polacco 1981 - Juan Silva Cerón, calciatore uruguaiano 1981 - Ludvig Strigeus, programmatore svedese 1982 - Sun Xiang, calciatore cinese 1982 - Jermaine Easter, calciatore gallese 1982 - Eusebio Guiñazú, rugbista a 15 argentino 1982 - Emina Jahović, cantautrice serba 1982 - Daniel Loper, giocatore football statunitense 1982 - Barbara Mannucci, politica italiana 1982 - Anthony Noreiga, calciatore trinidadiano 1982 - Hang Sokunthea, calciatore cambogiano 1983 - Benjamin Balleret, tennista monegasco 1983 - Edimo Ferreira Campos, calciatore brasiliano 1983 - Sebastian Svärd, calciatore danese 1983 - Emmanuel Chedal, saltatore con gli sci francese 1983 - Keith Fahey, calciatore irlandese 1983 - Toni Kovačević, pallavolista croato 1983 - Jerrod Laventure, calciatore statunitense 1983 - Matheus Leite Nascimento, calciatore brasiliano 1983 - Jermaine Pennant, calciatore inglese 1983 - Roger Powell, cestista statunitense 1983 - Fernando Silveira, giocatore di calcio a 5 brasiliano 1983 - Carlos Salamanca, tennista colombiano 1983 - Lucas Senoner, sciatore alpino italiano 1983 - Leonardo Soledispa, calciatore ecuadoriano 1983 - Hugo Viana, calciatore portoghese 1984 - Turgay Bahadır, calciatore austriaco 1984 - Canisius Bizimana, calciatore ruandese 1984 - Diána Fűrész, cestista ungherese 1984 - Monica Peterson, schermitrice canadese 1984 - Drew Moor, calciatore statunitense 1984 - Megan Quann, nuotatrice statunitense 1984 - Victor Rasuk, attore statunitense 1984 - Giulio Toniolatti, rugbista a 15 italiano 1984 - Neđeljko Vlahović, calciatore montenegrino 1984 - Zuzana Štefečeková, tiratrice slovacca 1985 - René Adler, calciatore tedesco 1985 - Andrea Alberti, calciatore italiano 1985 - Aaron Brooks, cestista statunitense 1985 - Mathieu Edjekpan, calciatore beninese 1985 - Luis Alberto Gutiérrez, calciatore boliviano 1985 - Otshudi Lamá, calciatore mozambicano 1985 - Juan Lorca, calciatore cileno 1985 - Brandon Mebane, giocatore football statunitense 1985 - Harri Olli, saltatore con gli sci finlandese 1985 - Pavel Podkol'zin, cestista russo 1985 - Victor Proa, pugile messicano 1985 - Ulf Riis, calciatore norvegese 1985 - Yogan Santos, calciatore britannico 1985 - Henry Siqueira, calciatore svizzero 1986 - Marija Abakumova, atleta russa 1986 - Salvatore Aurelio, calciatore italiano 1986 - Fred Davis, giocatore football statunitense 1986 - Haile Goitom, calciatore eritreo 1986 - Hugo Miguel Marques, calciatore angolano 1986 - Arnold Jeannesson, ciclista francese 1986 - Patrick Nyarko, calciatore ghanese 1986 - Stephen O'Donnell, calciatore irlandese 1986 - Glover Quin, giocatore football statunitense 1986 - Jessy Schram, attrice statunitense 1986 - Isaia Toeava, rugbista a 15 neozelandese 1986 - Osea Vakatalesau, calciatore figiano 1986 - Juan David Valencia, calciatore colombiano 1987 - Barbie Blank, wrestler e modella statunitense 1987 - Aaron Clapham, calciatore neozelandese 1987 - Alexander Gustafsson, artista marziale svedese 1987 - Rashawn Jackson, giocatore football statunitense 1987 - Tsegay Kebede, atleta etiope 1987 - Enco Malindi, calciatore albanese 1987 - Nicole Matthews, wrestler canadese 1987 - Wanel Mesa, giocatore di baseball dominicano 1987 - Hanyer Mosquera, calciatore colombiano 1987 - Jesus Luz, modello brasiliano 1987 - Kelleigh Ryan, schermitrice canadese 1987 - Michael Seater, attore canadese 1987 - Simone Streng, sciatrice austriaca 1988 - Jun. K, rapper e attore sudcoreano 1988 - Darwin Atapuma, ciclista colombiano 1988 - Daniel Caligiuri, calciatore tedesco 1988 - Murat Duruer, calciatore turco 1988 - Gavin Edwards, cestista statunitense 1988 - Aleksandr Gucaljuk, pallavolista russo 1988 - Agnieszka Jerzyk, triatleta polacca 1988 - Sebastian Langkamp, calciatore tedesco 1988 - Travis Lewis, giocatore football statunitense 1988 - Matías Masiero, calciatore uruguaiano 1988 - Skrillex, e cantante statunitense 1988 - John Jairo Mosquera, calciatore colombiano 1988 - Anatole Ngamukol, calciatore francese 1988 - Caner Osmanpaşa, calciatore turco 1988 - Aija Putniņa, cestista lettone 1988 - Donald Sloan, cestista statunitense 1988 - Edgar Sosa, cestista statunitense 1988 - Artëm Zabelin, cestista russo 1989 - Sun Ye, nuotatrice cinese 1989 - Flux Pavilion, disc jockey inglese 1989 - Pablo Almazán, cestista spagnolo 1989 - Nikki Coates, pilota motociclistico britannico 1989 - Ryan Corr, attore australiano 1989 - Martin Dúbravka, calciatore slovacco 1989 - Louice Halvarsson, cestista svedese 1989 - Anita Márton, atleta ungherese 1989 - Emanuel Más, calciatore argentino 1989 - Tywilliam Pacheco, schermidore brasiliano 1989 - Thelma Rodríguez, modella nicaraguense 1989 - Chris White, giocatore football statunitense 1990 - Alex Lee, calciatore statunitense 1990 - Chris Warren Jr., attore statunitense 1990 - Cristian Gaitán, calciatore argentino 1990 - Daisuke Ishizu, calciatore giapponese 1990 - Dominik Kraut, calciatore ceco 1990 - Fernando Forestieri, calciatore argentino 1990 - Fernando Forestieri, calciatore argentino 1990 - Ibrahim Yıldırım, cestista turco 1990 - Kōstas Sloukas, cestista greco 1990 - Lluis Blanco, calciatore andorrano 1990 - Lluis Blanco, calciatore andorrano 1990 - Luke Willson, giocatore football canadese 1990 - Pedro Cabrera, pallavolista portoricano 1990 - Sidney Franklin, attore statunitense 1990 - Sophie Sumner, modella inglese 1990 - Sophie Sumner, modella inglese 1991 - Abbas Qasim Al-Kaabi, calciatore iracheno 1991 - Danny Hoesen, calciatore olandese 1991 - Dar'ja Klišina, atleta russa 1991 - Kevin Malget, calciatore lussemburghese 1991 - Loïc Nego, calciatore francese 1991 - Marc Bartra, calciatore spagnolo 1991 - Maxim Antoniuc, calciatore moldavo 1991 - Michael McDonald, artista statunitense 1991 - Moussa Guindo, calciatore ivoriano 1991 - Nicolai Jørgensen, calciatore danese 1991 - Paul Brown, calciatore britannico 1991 - Roberto Tamburini, pilota motociclistico italiano 1991 - Rubab Raza, nuotatrice pakistana 1992 - Bacar Baldé, calciatore guineense 1992 - Joël Veltman, calciatore olandese 1992 - Joshua King, calciatore norvegese 1992 - Leonardo Sarto, rugbista a 15 italiano 1992 - Marcin Kamiński, calciatore polacco 1992 - Mokhtar Belkhiter, calciatore algerino 1992 - Rasmus Falk Jensen, calciatore danese 1992 - Sheldry Sáez, modella panamense 1993 - Ben Gibson, calciatore inglese 1993 - Dylan McGeouch, calciatore scozzese 1993 - Eric Miller, calciatore statunitense 1993 - Frank Fois, cantante italiano 1993 - Jackner Louis, calciatore bahamense 1993 - Karl-Eerik Luigend, calciatore estone 1993 - Matheus Bressaneli, calciatore brasiliano 1993 - Paulina Vega, modella colombiana 1993 - Ramón Burgos, pallavolista portoricano 1993 - Wil Trapp, calciatore statunitense 1994 - Brice Ntambwe, calciatore belga 1994 - Eric Dier, calciatore inglese 1994 – Erick Pulgar, calciatore cileno 1994 - Jordy Croux, calciatore belga 1994 - Monika Jagaciak, modella polacca 1994 - Rafidine Abdullah, calciatore francese 1994 – Sinan Gümüş, calciatore tedesco 1995 - Sinan Bytyqi, calciatore austriaco 1995 – Marvin Schultz, calciatore tedesco 1996 - Dove Cameron, attrice statunitense 1996 - Katharina Truppe, sciatrice austriaca 1996 - Petr Rys, calciatore ceco 1996 - Romano Fenati, pilota motociclistico italiano 1996 - Sulayman Marreh, calciatore gambiano 1996 - Tim Dierßen, calciatore tedesco 1997 - Kyle Edwards, calciatore sanvincentino 1997 – Sebastian Gamarra, calciatore boliciano 1998 - Sofia Bonistalli, ginnasta italiana tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: