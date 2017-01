Nasce il 16 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 16 gennaio La lista contiene circa 735 persone 1093 - Isacco Comneno 1245 - Edmondo il Gobbo 1362 - Robert de Vere, duca d'Irlanda, nobile inglese 1409 - Renato d'Angiò, militare francese 1468 - Guillaume Budé, umanista francese 1477 - Johannes Schöner, matematico tedesco 1478 - Contessina de' Medici 1516 - Bayinnaung, sovrano birmano 1519 - Francesco II Gonzaga-Novellara 1537 - Alberto VII di Schwarzburg-Rudolstadt, nobile 1558 - Lavinia Feltria Della Rovere, nobile italiana 1585 - Giovanni Antonio Galli, pittore italiano 1600 - Loreto Vittori, compositore italiano 1616 - Francesco di Borbone-Vendôme 1622 - Stephan Kessler, pittore austriaco 1624 - Pierre Lambert de la Motte, missionario francese 1626 - Lucas Achtschellinck, pittore fiammingo 1649 - Pompeo Sarnelli, vescovo cattolico italiano 1652 - Anthony Ashley-Cooper, politico inglese 1655 - Bernard de Montfaucon, archeologo francese 1659 - Anna Adelaide di Fürstenberg-Heiligenberg, principessa 1672 - Francesco Mancini, organista italiano 1675 - Louis de Rouvroy de Saint-Simon, scrittore francese 1675 - Martin Naboth, anatomista tedesco 1682 - Manuel de Benavides y Aragón, politico spagnolo 1688 - Gaetano Dardanone, pittore italiano 1691 - Peter Scheemakers, scultore fiammingo 1697 - Jules de Rohan, principe di Soubise, nobile francese 1714 - François de Beauharnais, politico francese 1728 - Niccolò Piccinni, compositore italiano 1735 - Carlo Cristiano di Nassau-Weilburg, principe tedesco 1736 - Gaetano Callani, pittore e scultore italiano 1737 - Félix Lecomte, scultore francese 1745 - Antonio José Cavanilles, botanico spagnolo 1746 - Johann Helfrich von Müller, ingegnere tedesco 1749 - Vittorio Alfieri, scrittore italiano 1755 - Maria Theresia Ahlefeldt, pianista tedesca 1756 - Martin Michel Charles Gaudin, politico francese 1767 - Anders Gustav Ekeberg, chimico svedese 1778 - Teodoro Lechi, generale italiano 1779 - Luisa d'Assia 1782 - Gaetano Scovazzo, politico italiano 1783 - Jean-Baptiste Bouvier, teologo francese 1784 - Joseph Warlencourt, pittore belga 1791 - Henryk Dembiński, generale polacco 1792 - Adam di Württemberg, nobile 1795 - Carl Christian Rafn, storico danese 1795 - Policarpa Salavarrieta 1796 - Robert Carrington, politico inglese 1797 - Angelo Cerutti, filologo italiano 1801 - Antonio Ranza, vescovo italiano 1804 - Giuditta Bellerio Sidoli, patriota italiana 1807 - Josef Neruda, musicista italiano 1811 - Johann Dzierzon, entomologo polacco 1811 - Samuel Samoslav Vanko, scrittore slovacco 1814 - Josip Mihalović, cardinale cattolico croato 1815 - Henry Halleck, generale statunitense 1817 - Ignazio Masotti, cardinale italiano 1818 - Domenico Buffa, politico italiano 1819 - Ignazio Jacometti, scultore italiano 1820 - Johannes Rebmann, missionario tedesco 1821 - John C. Breckinridge, politico statunitense 1822 - Enrico d'Orléans, politico francese 1822 - Elizabeth Lucy Campbell, nobildonna inglese 1824 - Girolamo Ardizzone, giornalista italiano 1825 - George Edward Pickett, militare statunitense 1827 - Ercole Villa, scultore italiano 1829 - Jean-Antoine Carrel, alpinista italiano 1829 - Boghos Bedros XI Emmanuelian 1829 - Américo dos Santos Silva, cardinale portoghese 1831 -Alessandro di Lippe, principe 1831 - Jovan Ristić, politico serbo 1832 - Ercole Belloli, imprenditore italiano 1833 - Antonio Borri, patriota italiano 1836 - Francesco II delle Due Sicilie 1838 - Franz Brentano, filosofo tedesco 1842 - Wilhelm Emil Fein, inventore e imprenditore tedesco 1843 - Rafaela Ybarra de Vilallonga, religiosa spagnola 1844 - Friedrich Heinrich Suso Denifle, teologo austriaco 1844 - Ismail Kemali, politico albanese 1847 - Svetozár Hurban Vajanský, politico slovacco 1847 - Kálmán Mikszáth, politico ungherese 1848 - Petar Velimirović, politico serbo 1849 - Eugène Carrière, pittore francese 1852 - Stephan Burián, politico e austriaco 1853 - Ian Hamilton, generale britannico 1853 - André Michelin, imprenditore francese 1853 - Vladimir Sergeevič Solov'ëv, poeta russo 1855 - Augusto Levi, poeta e scrittore italiano 1857 - Elena di Meclemburgo-Strelitz 1857 - Nicolò Fulci, politico italiano 1859 - Jón Magnússon, politico islandese 1861 - Federico De Roberto, scrittore italiano 1861 - Kajetan Mérey, diplomatico austro-ungarico 1862 - Virginia Reiter, attrice italiana 1863 - Wilfrid North, attore britannico 1863 - Lewis Thomas Wattson, presbitero statunitense 1866 - Alfredo Trombetti, linguista italiano 1867 - Jón Magnússon, politico islandese 1867 - Vikentij Veresaev, scrittore russo 1868 - Carlo Braida, ciclista italiano 1868 - Armin Otto Leuschner, astronomo statunitense 1869 - Félix Le Dantec, biologo francese 1870 - Jimmy Collins, giocatore di baseball statunitense 1870 - Jüri Jaakson, politico estone 1870 - Amelia Pincherle Rosselli, scrittrice italiana 1870 - Ottavio Zoppi, politico italiano 1872 - Ettore Burzi, pittore italiano 1872 - Edward Gordon Craig, attore britannico 1872 - Paolo Manna, presbitero italiano 1873 - Boyd Alexander, ornitologo inglese 1873 - Jean-Joseph Renaud, schermidore francese 1874 - Robert William Service, scrittore britannico 1875 - Angela di San Giuseppe, religiosa spagnola 1876 - Anna Foà, entomologa italiana 1876 - Claude Buckenham, calciatore inglese 1877 - Ezio Camussi, compositore italiano 1878 - Harry Carey, attore, statunitense 1879 - Luigi Frusci, ufficiale italiano 1880 - Samuel Jones, atleta statunitense 1880 - Percy Noble, ammiraglio britannico 1881 - Febo Mari, attore, italiano 1881 - Ugo Monneret de Villard, archeologo italiano *1882 - Robert Lane, calciatore canadese 1883 - Jack Allan, calciatore inglese 1883 - Michele Gortani, politico italiano 1883 - Otto Knerr, ginnasta statunitense 1884 - Maria Barba, religiosa italiana 1884 - Hans Kraly, attore tedesco 1884 - Jakub Karol Parnas, biochimico polacco 1884 - Jules Supervielle, poeta francese 1884 - Frederick Yates, scacchista inglese 1885 - Zhou Zuoren, scrittore cinese 1885 - William Marshall, fotografo statunitense 1885 - Riccardo Nowak, schermidore italiano 1885 - Enrico Porro, lottatore italiano 1886 - Reinhold Platz, ingegnere aeronautico tedesco 1887 - Ralph Ince, attore statunitense 1887 - George Kelly, regista statunitense 1888 - Osip Maksimovič Brik, scrittore sovietico 1888 - Daniel Norling, ginnasta svedese 1889 - Friedrich Peter Drömmer, designer tedesco 1890 - Karl Freund, regista tedesco 1890 - Marcello Giorda, attore italiano 1890 - Henry Reinholdt, calciatore norvegese 1892 - Homer Burton Adkins, chimico statunitense 1892 - Carlo Capelli, calciatore italiano 1893 - Odoardo Spadaro, attore italiano 1894 - Guy Chamberlin, giocatore football statunitense 1894 - Irving Mills, produttore discografico statunitense 1895 - Irène Bordoni, cantante e attrice francese 1895 - Rodolfo Lipizer, violinista italiano 1895 - Nat Schachner, scrittore statunitense 1896 - Prospero Gianferrari, imprenditore italiano 1897 - Valentin Petrovič Kataev, scrittore russo 1897 - Carlos Pellicer, poeta e archeologo messicano 1898 - Irving Rapper, regista britannico 1900 - Hans Mehlhorn, bobbista tedesco 1900 - Giovanni Monti, calciatore e aviatore italiano 1900 - Nikita Aleksandrovič Romanov 1901 - Frank Zamboni, imprenditore statunitense 1901 - Fulgencio Batista, politico cubano 1901 - Narve Bonna, sciatore norvegese 1902 - Marcello Boasso, pianista italiano 1902 - Francesco Borello, calciatore italiano 1902 - Gaetano Guarino, politico italiano 1902 - Eric Liddell, atleta britannico 1903 - Peter Brocco, attore statunitense 1903 - Angelo Cadeddu, calciatore italiano 1903 - William-Williams, agente segreto britannico 1904 - Åke Edvard Wallenquist, astronomo svedese 1905 - Ernesto Halffter, compositorespagnolo 1905 - Ettore Tavernari, atleta italiano 1906 - Vittorio Maria Costantini, vescovo italiano 1906 - Erich Kähler, matematico tedesco 1906 - Enzo Luigi Poletto, compositore italiano 1906 - Watcyn Thomas, gallese 1906 - Diana Wynyard, attrice britannica 1907 - Alexander Knox, attore canadese 1907 - Paul Henry Nitze, politico statunitense 1908 - Knut Andersen, calciatore norvegese 1908 - Sammy Crooks, calciatore inglese 1908 - Orazio Fiume, musicista italiano 1908 - Kate Mahaut, schermitrice danese 1908 - Ethel Merman, attrice statunitense 1908 - Günther Prien, ufficiale tedesco 1908 - Kuzman Sotirović, calciatore jugoslavo 1909 - Bruna Bertolini, cestista e atleta italiana 1909 - Leif Børresen, calciatore norvegese 1909 - Ellen King, nuotatrice britannica 1909 - Filiberto Luzzani, botanico italiano 1910 - Aurelius Battaglia, animatore statunitense 1910 - Ivan Mariz, calciatore brasiliano 1910 - David McCampbell, aviatore statunitense 1910 - Marcello Polesel, calciatore italiano 1910 - Sandra Ravel, attrice italiana 1910 - Walter Schellenberg, militare tedesco 1910 - Mario Tobino, scrittore italiano 1911 - Bruno Cassetti, calciatore italiano 1911 - Eduardo Frei Montalva, politico cileno 1911 - Roger Lapébie, ciclista francese 1911 - Floyd B. Parks, aviatore statunitense 1912 - Croce Zimbone, scrittore italiano 1913 - Edoardo Detti, urbanista italiano 1913 - Joseph Huts, ciclista belga 1914 - Roger Aubert, storico belga 1914 - Arturo Basile, direttore d'orchestra italiano 1914 - Armando Fiorini, calciatore italiano 1914 - Meir Jacob Kister, arabista israeliano 1915 - Xavier Bueno, pittore spagnolo 1915 - Leslie H. Martinson, regista statunitense 1915 - Bruno Ventura, calciatore italiano 1916 - Clement Greenberg, critico statunitense 1916 - Gyula Prassler, calciatore rumeno 1916 - Duilio Rallo, calciatore italiano 1917 - Luigi Agustoni, musicologo svizzero 1917 - Giorgio Colli, filosofo italiano 1917 - Giulio Stolfi, giurista e poeta italiano 1917 - Piero Tellini, regista italiano 1918 - Gino Cavagnini, calciatore italiano 1918 - Renato Ferrarese, calciatore italiano 1918 - Marcelo González Martín, cardinale spagnolo 1918 - Stirling Silliphant, produttore statunitense 1919 - Jozef Bielek, calciatore slovacco 1919 - Mel Thurston, cestista statunitense 1920 - Walley Barnes, calciatore gallese 1920 - Alberto Crespo, pilota automobilistico argentino 1920 - Stefano II Ghattas, cardinale egiziano 1920 - Josep Gonzalvo, calciatore spagnolo 1920 - Carmine Iacovazzo, calciatore italiano 1920 - Elliott Reid, attore statunitense 1921 - Jolena Baldini, scrittrice italiana 1921 - Cromie McCandless, pilota motociclistico irlandese 1921 - Giuseppe Moro, calciatore italiano 1921 - Bob Perina, giocatore football statunitense 1921 - Frank Rawcliffe, calciatore inglese 1921 - Francesco Scavullo, fotografo statunitense 1921 - George Thomson, politico britannico 1922 - Ernesto Bonino, cantante italiano 1922 - Ferenc Deák, calciatore ungherese 1922 - Marina Doge, attrice italiana 1922 - Fred Olivi, militare statunitense 1923 - Antonio Günther di Oldenburg, politico tedesco 1923 - Menotti Avanzolini, calciatore italiano 1923 - Anthony Hecht, poeta statunitense 1923 - Antonio Riboldi, vescovo cattolico italiano 1924 - Francisco Hernández, calciatore messicano 1924 - Katy Jurado, attrice messicana 1924 - Henri-Jean Martin, storico francese 1924 - Maria Teresa Regard, scrittrice italiana 1924 - Achille Togliani, cantante e attore italiano 1925 - Dany Dauberson, cantante e attrice francese 1925 - Giovanni Gioia, politico italiano 1925 - Erhard Minder, pentatleta svizzero 1925 - Danilo Tesini, pilota automobilistico italiano 1926 - Fernand Guillou, cestista francese 1926 - Don White, rugbista britannico 1927 - Karl-Erik Andersson, calciatore svedese 1927 - Angelo Massimino, imprenditore italiano 1928 - William Kennedy, giornalista statunitense 1929 - Bruno Belin, calciatore jugoslavo 1929 - Shigeru Kôyama, attore giapponese 1930 - Luki Botha, pilota automobilistico sudafricano 1930 - Nicole Ladmiral, attrice francese 1930 - Nino Milazzo, giornalista italiano 1930 - Norman Podhoretz, giornalista statunitense 1931 - Paolo Cabras, politico italiano 1931 - Francesco Parrino, politico italiano 1931 - Johannes Rau, politico tedesco 1932 - Victor Ciocâltea, scacchista rumeno 1932 - Toni Fertonani, pittore italiano 1932 - Dian Fossey, zoologa statunitense 1932 - Toshiya Fujita, regista giapponese 1933 - Gianfranco Bettetini, regista italiano 1933 - Enrico De Lorenzo, bobbista italiano 1933 - Mark Forest, attore statunitense 1933 - Adriano Manzino, calciatore italiano 1933 - Silvio Smersy, calciatore italiano 1933 - Susan Sontag, scrittrice statunitense 1934 - Mauro Benvenuti, calciatore italiano 1934 - József Gyuricza, schermidore ungherese 1934 - Marilyn Horne, contralto statunitense 1934 - Vasilij Semënovič Lanovoj, attore sovietico 1935 - Inger Christensen, scrittrice danese 1935 - A.J. Foyt, pilota automobilistico statunitense 1935 - Udo Lattek, calciatore tedesco 1935 - Mauro Lessi, calciatore italiano 1936 - Elia Greco, calciatore italiano 1937 - Francis Eugene George, cardinale cattolico statunitense 1937 - Innocente Meroi, calciatore italiano 1937 - Luiz Bueno, pilota automobilistico brasiliano 1938 - Giorgio Carta, politico italiano 1938 - Angela, cantante, attrice italiana 1938 - Marcello Perracchio, attore italiano 1938 - Jô Soares, scrittore brasiliano 1938 - Mestre Suassuna, artista brasiliano 1938 - Carlo Maria di Borbone-Due Sicilie, principe 1939 - Gabriel Abossolo, calciatore camerunese 1939 - Volker Spengler, attore tedesco 1939 - Giorgio Tinazzi, giornalista italiano 1939 - Jean Van Hamme, fumettista belga 1940 - Dagoberto Borges, schermidore cubano 1940 - Pier Carpi, fumettista, scrittore italiano 1940 - Hans Leutenegger, bobbista svizzero 1940 - Sergio Moravia, antropologo italiano 1940 - Franz Müntefering, politico tedesco 1940 - Maria Pozsonec, politico sloveno 1940 - Alberto Villalta, calciatore salvadoregno 1941 - Richard Bohringer, attore francese 1941 - Daniel Leo, criminale statunitense 1941 - Aldo Romano, batterista italiano 1941 - Andras Sárközy, matematico ungherese 1941 - Christine Truman, tennista britannica 1941 - Carlo Maria Viganò, arcivescovo italiano 1942 - René Angélil, cantante canadese 1942 - Nicole Fontaine, politica francese 1942 - Mario Giordana, arcivescovo cattolico italiano 1942 - Tony Hall, politico statunitense 1943 - Gavin Bryars, compositore inglese 1943 - Brian Ferneyhough, compositore inglese 1943 - Antonio Fonnesu, politico italiano 1943 - Domenico Fontana, calciatore italiano 1943 - Ronnie Milsap, cantante e pianista statunitense 1943 - John Perry, filosofo statunitense 1944 - Thomas Fritsch, attore tedesco 1944 - Gunnar Kvaran, violoncellista islandese 1944 - Carl Men Ky Ching, dirigente sportivo cinese 1944 - Dieter Moebius, musicista svizzero 1944 - Juan Rodríguez, calciatore cileno 1944 - Marilù Tolo, attrice italiana 1945 - Ervin Inniger, cestista statunitense 1945 - Wim Suurbier, calciatore olandese 1945 - Keith Wayne, attore statunitense 1945 - Franco Zagari, architetto italiano 1946 - Kabir Bedi, attore indiano 1946 - Jean-Pierre Bouyxou, scrittore francese 1946 - Michael Coats, astronauta statunitense 1946 - Mario Moretti, terrorista italiano 1947 - Juliet Berto, attrice e regista francese 1947 - Ovidio Bompressi, attivista italiano 1947 - Thomas Collins, cardinale canadese 1947 - Apasra Hongsakula, modella thailandese 1947 - Magdalen Nabb, scrittrice inglese 1947 - Kathleen Soliah, criminale statunitense 1947 - Piero Tiberi, attore italiano 1948 - Agata Alma Cappiello, politica italiana 1948 - John Carpenter, regista statunitense 1948 - Antonio Chichiarelli, criminale italiano 1948 - Karin Rutz, schermitrice tedesca 1948 - Gianni Giuliano, attore italiano 1948 - Gregor Gysi, politico tedesco 1948 - Ladislav Józsa, calciatore cecoslovacco 1948 - Jérôme Laperrousaz, regista francese 1948 - Antonio Leone, politico italiano 1948 - Anna Margherita Miotto, politica italiana 1948 - Gregorio Pérez, calciatore uruguaiano 1948 - Anatolij Jakovlevič Solov'ëv, cosmonauta sovietico 1949 - Barbara Balzerani, terrorista italiana 1949 - Willer Bordon, politico italiano 1949 - Caroline Munro, attrice britannica 1950 - Debbie Allen, attrice statunitense 1950 - Arne Andreassen, calciatore norvegese 1950 - Paulo de Freitas, allenatore di pallavolo brasiliano 1950 - Bob Kulick, chitarrista statunitense 1950 - Andrea Riccardi, storico, italiano 1950 - Robert Schimmel, cabarettista statunitense 1950 - Damo Suzuki, cantante giapponese 1951 - Diane Black, politica statunitense 1951 - George Dunlop, calciatore nordirlandese 1951 - William Raffaeli, medico italiano 1952 - Tamara Blažina, politica italiana 1952 - Roberto Ferraris, tiratore italiano 1952 - Piercarlo Ghinzani, pilota automobilistico italiano 1952 - Blaine Hammond, astronauta statunitense 1952 - Julie Anne Peters, scrittrice statunitense 1952 - Giovanni Vavassori, calciatore italiano 1952 - Vincenzo Maria Vita, politico italiano 1952 - Fuʾād II d'Egitto 1953 - Dave Brown, giocatore football statunitense 1953 - Reinhard Jirgl, scrittore tedesco 1953 - Scott Klug, politico statunitense 1953 - Charles Kupec, cestista statunitense 1954 - Mii Parima, politico cookese 1954 - Sergej Olegovič Prokof'ev, filosofo russo 1954 - Wolfgang Schmidt, atleta tedesco 1954 - Vasilij Župikov, calciatore sovietico 1955 - Leonardo Acori, calciatore italiano 1955 - Jan Bártů, pentatleta cecoslovacco 1955 - Jim Caldwell, giocatore football statunitense 1955 - Chéri Cherin, pittore del Congo 1955 - António Frasco, calciatore portoghese 1955 - Jerry Linenger, astronauta statunitense 1955 - Enrico Nicolini, calciatore italiano 1955 - Carlo Piterà, pittore italiano 1955 - Steve Wooddin, calciatore neozelandese 1956 - Gianclaudio Bressa, politico italiano 1956 - Antonio Commisso, criminale italiano 1956 - Gerald Henderson, cestista statunitense 1956 - Martin Jol, calciatore olandese 1956 - Guido Ruffa, attore italiano 1957 - Ricardo Darín, attore argentino 1957 - Stojan Kuret, musicista sloveno 1957 - Stanley Tshosane, calciatore botswano 1958 - Anatoli Boukreev, alpinista kazako 1958 - Guidina Dal Sasso, fondista italiana 1958 - Lena Ek, politica svedese 1958 - Tony Pulis, calciatore gallese 1958 - Andris Šķēle, politico lettone 1959 - Daniela Airoldi, attrice italiana 1959 - Ramón María Calderé, calciatore spagnolo 1959 - Valeria Ciavatta, politica sammarinese 1959 - Maria Grazia Fontana, musicista italiana 1959 - Sade Adu, cantante britannica 1960 - Richard Elliot, sassofonista scozzese 1960 - Ludwig, serial killer italiano 1960 - Enrico Maniero, calciatore italiano 1960 - Luca Paolini, politico italiano 1961 - Jorge Albornoz, calciatore argentino 1961 - Pizza, disc jockey italiano 1961 - Dirk De Wolf, ciclista belga 1961 - Ronnie Lee Gardner, criminale statunitense 1961 - Cherif Guettai, calciatore a 5 algerino 1961 - Lorenzo Marronaro, calciatore italiano 1961 - José Manuel Ochotorena, calciatore spagnolo 1961 - Paul Raven, bassista britannico 1961 - Hari Varešanović, cantante bosniaco 1961 - Sergej Vostrikov, hockeista sovietico 1962 - Ron Moore, cestista statunitense 1962 - Kevin Ross, allenatore football statunitense 1962 - John van Rijswijck, calciatore lussemburghese 1963 - Ugo Bronzini, calciatore italiano 1963 - Roberto Falchi, fantino italiano 1963 - Dodë Gjergji, vescovo cattolico kosovaro 1963 - James May, giornalista inglese 1964 - Stefano Carobbi, calciatore italiano 1964 - Els Dottermans, attrice belga 1964 - Mavi Felli, attrice italiana 1964 - Steve Penney, calciatore nordirlandese 1965 - Dario Colagè, fantino italiano 1965 - Cedric Hunter, cestista statunitense 1965 - Jill Sobule, cantautrice statunitense 1966 - Sonia Bergamasco, attrice italiana 1966 - Enrique Báez, calciatore uruguaiano 1966 - Gianmario Consonni, calciatore italiano 1966 - Carlos Sousa, pilota di rally portoghese 1966 - Anthony Washington, atleta statunitense 1967 - Fat Mike, cantante e bassista statunitense 1967 - Grzegorz Gajdus, atleta polacco 1967 - Vjačeslav Lycho, atleta russo 1967 - Alberto Puig, pilota motociclistico spagnolo 1967 - Ivo Ron, calciatore ecuadoriano 1968 - Danni Ashe, attrice pornografica statunitense 1968 - David Chokachi, attore statunitense 1968 - Silvio Dellagiovanna, calciatore italiano 1968 - Silvino Fusati, cestista italiano 1968 - Atticus Ross, musicista britannico 1968 - Richard Wallace, aviatore irlandese 1969 - Tehem, illustratore francese 1969 - Dead, cantautore svedese 1969 - Neil Back, rugbista britannico 1969 - Cho Kwi-Jea, calciatore sudcoreano 1969 - Roy Jones Jr., pugile statunitense 1969 - Marc Suhr, cestista tedesco 1970 - Rick Bogner, wrestler statunitense 1970 - Andrea Dallamora, cestista italiano 1970 - Garth Ennis, fumettista britannico 1970 - Geoff Grant, tennista statunitense 1970 - Don MacLean, cestista statunitense 1970 - Filippo Roma, showman italiano 1970 - Alessio Tagliento, autore televisivo italiano 1971 - Sergi Bruguera, tennista spagnolo 1971 - Josh Evans, attore statunitense 1971 - Ulrich van Gobbel, calciatore olandese 1971 - Michel Kreek, calciatore olandese 1971 - Akira Nakayama, chitarrista, giapponese 1971 - Armando Riveiro, calciatore spagnolo 1971 - Luis Silveira, cestista uruguaiano 1971 - Sergejs Tarasovs, calciatore lettone 1972 - Andrea D'Angelo, scrittore italiano 1972 - Jurij Drozdov, calciatore russo 1972 - Ezra Hendrickson, calciatore sanvincentino 1972 - Salah Hissou, atleta marocchino 1972 - Richard T. Jones, attore statunitense 1972 - Marcello Mescoli, pallavolista italiano 1972 - Alen Peternac, calciatore croato 1972 - Ida Rendano, attrice italiana 1972 - Ėduard Rjabov, biatleta russo 1973 - Antonella Beccaria, giornalista italiana 1973 - Josie Davis, attrice statunitense 1973 - Antoine Gillespie, cestista dominicano 1973 - Bas Kast, scrittore tedesco 1973 - Marcel Mahouvé, calciatore camerunese 1973 - Pablo Malinarich, calciatore argentino 1973 - Duarte Gomes, arbitro di calcio portoghese 1973 - Emílio Peixe, calciatore portoghese 1973 - Eriko Tamura, attrice e cantante giapponese 1974 - Frédéric Dindeleux, calciatore francese 1974 - Brent Hinds, cantante statunitense 1974 - Mattias Jonson, calciatore svedese 1974 - Kate Moss, stilista britannica 1974 - Jürgen Ospelt, calciatore liechtensteinese 1974 - Dagmar Tučková, cestista ceca 1975 - Nataliya Anisenkova, pallamanista italiana 1975 - Marc Jackson, cestista statunitense 1975 - Fratelli Strause, regista statunitense 1976 - Daria D'Antonio, attrice italiana 1976 - Debbie Ferguson-McKenzie, atleta bahamense 1976 - Eva Habermann, attrice tedesca 1976 - Mikael Hedlund, bassista svedese 1976 - Randell Jackson, cestista statunitense 1976 - Martina Moravcová, nuotatrice slovacca 1976 - Domenico Morfeo, calciatore italiano 1976 - Miloš Šporar, cestista sloveno 1977 - Athirson, calciatore brasiliano 1977 - Jeff Foster, cestista statunitense 1977 - Tomáš Polách, calciatore ceco 1977 - Ariel Zeevi, judoka israeliano 1978 - Koldo Gil, ciclista spagnolo 1978 - Salvatore Sorrenti, hockeista italiano 1979 - Marco Bazzoni, attore e cantante italiano 1979 - David Ekholm, biatleta svedese 1979 - Annika Eklund, cantante finlandese 1979 - Trent Ford, attore e modello statunitense 1979 - Aaliyah, cantante, attrice statunitense 1979 - Espen Isaksen, calciatore norvegese 1979 - Michelle Maslowski, cestista statunitense 1979 - Brenden Morrow, hockeista canadese 1979 - André Signoretti, hockeista canadese 1979 - Giacomo Sintini, pallavolista italiano 1979 - James Thomas, calciatore gallese 1979 - Pascale Vignaux, schermitrice francese 1980 - Lars Bak, ciclista danese 1980 - Felicia Di Bari, cestista italiana 1980 - Seydou Keita, calciatore maliano 1980 - Michael Lipman, rugbista a 15 britannico 1980 - Lin-Manuel Miranda, attore portoricano 1980 - Albert Pujols, giocatore di baseball dominicano 1980 - Michelle Wild, attrice pornografica ungherese 1981 - Beatrice Caggiula, doppiatrice italiana 1981 - David García de la Cruz, calciatore spagnolo 1981 - Paul Mulders, calciatore olandese 1981 - Vlad Munteanu, calciatore rumeno 1981 - Nick Valensi, chitarrista statunitense 1981 - Bobby Zamora, calciatore inglese 1982 - Rita Bertoni, calciatrice italiana 1982 - Maurizio Ciaramitaro, calciatore italiano 1982 - Jonathan Fabbro, calciatore argentino 1982 - Unaloto Feao, calciatore tongano 1982 - Oscar Forman, cestista australiano 1982 - Martin Høyem, calciatore norvegese 1982 - Justin Reed, cestista statunitense 1982 - Birgitte Hjort Sørensen, attrice danese 1982 - Tuncay Şanlı, calciatore turco 1983 - Anna Arkhipenko, pentatleta bielorussa 1983 - Tommy Eide Møster, calciatore norvegese 1983 - Rafał Grzyb, calciatore polacco 1983 - Zdeněk Křížek, calciatore ceco 1983 - Marta Marrero, tennista spagnola 1983 - Ezzat Jadoua, calciatore qatariota 1983 - Fredrik Norberg, calciatore svedese 1983 - Emanuel Pogatetz, calciatore austriaco 1983 - Pedro Jorge Moreira, calciatore portoghese 1983 - Derek Riordan, calciatore scozzese 1983 - Andrij Rusol, calciatore ucraino 1983 - Daisuke Sakata, calciatore giapponese 1983 - Tiffany Stansbury, cestista statunitense 1983 - Jan Štokr, pallavolista ceco 1984 - Pablo Batalla, calciatore argentino 1984 - Craig Beattie, calciatore scozzese 1984 - Pierre Boya, calciatore camerunese 1984 - Stephon Heyer, giocatore football statunitense 1984 - Line Jahr, sciatore norvegese 1984 - Burim Kukeli, calciatore albanese 1984 - Stephan Lichtsteiner, calciatore svizzero 1984 - Sergio Pardilla, ciclista spagnolo 1984 - Miroslav Radović, calciatore serbo 1984 - Alice Santini, pallavolista italiana 1985 - Julio Barroso, calciatore argentino 1985 - Joe Flacco, giocatore football statunitense 1985 - Craig Jones, pilota motociclistico britannico 1985 - Ismael Kombich, atleta keniota 1985 - Nikolas Ledgerwood, calciatore canadese 1985 - Florence Lepron, cestista francese 1985 - Cristian Negri, calciatore sammarinese 1985 - Patrick Phelan, calciatore statunitense 1985 - Jonathan Richter, calciatore danese 1985 - Simon Richter, calciatore danese 1985 - Renée Felice Smith, attrice statunitense 1985 - Pablo Zabaleta, calciatore argentino 1986 - Aisha, cantante lettone 1986 - Andrius Arlauskas, calciatore lituano 1986 - Dmytro Bojko, schermidore ucraino 1986 - Souarata Cissé, cestista francese 1986 - Marta Domachowska, tennista polacca 1986 - Mason Gamble, attore statunitense 1986 - Davide Giazzon, rugbista italiano 1986 - Brandon McDonald, calciatore statunitense 1986 - Daiki Niwa, calciatore giapponese 1986 - Lalaïna Nomenjanahary, calciatore malgascio 1986 - Paula Pareto, judoka argentina 1986 - Rou Reynolds, cantautore britannico 1986 - Ariel Rojas, calciatore argentino 1986 - António dos Santos Serrado, calciatore angolano 1986 - Geoffrey Tréand, calciatore francese 1986 - Reto Ziegler, calciatore svizzero 1987 - Park Joo-Ho, calciatore sudcoreano 1987 - Franco Caraccio, calciatore argentino 1987 - Keon Daniel, calciatore trinidadiano 1987 - Chamseddine Dhaouadi, calciatore tunisino 1987 - Jake Epstein, attore canadese 1987 - Bart van Hintum, calciatore olandese 1987 - Duwayne Kerr, calciatore giamaicano 1987 - Lauren McAvoy, modella inglese 1987 - Floortje Meijners, pallavolista olandese 1987 - Hans Norbye, calciatore norvegese 1987 - Robert Serra, politico venezuelano 1987 - Greivis Vásquez, cestista venezuelano 1987 - Adílson Warken, calciatore brasiliano 1987 - Piotr Żyła, saltatore con gli sci polacco 1988 - FKA twigs, cantautrice britannica 1988 - Nicklas Bendtner, calciatore danese 1988 - Romina Ciappina, cestista belga 1988 - Melanie Fronckowiak, attrice brasiliana 1988 - Amber Harris, cestista statunitense 1988 - Vicente Iborra de la Fuente, calciatore spagnolo 1988 - Casey Mitchell, cestista statunitense 1988 - Mike Morgan, giocatore football statunitense 1988 - Vincent Nogueira, calciatore francese 1988 - Justin Rogers, giocatore football statunitense 1988 - Michail Sivakoŭ, calciatore bielorusso 1988 - Jorge Torres Nilo, calciatore messicano 1988 - Mathias Unkuri, calciatore svedese 1988 - Li Xiaoxia, tennistavolista cinese 1989 - Semih Aydilek, calciatore tedesco 1989 - Paul Lasne, calciatore francese 1989 - Chris Maguire, calciatore scozzese 1989 - Casey Matthews, giocatore football statunitense 1989 - Agnieszka Skobel, cestista polacca 1989 - Rafael Carioca, calciatore brasiliano 1989 - Jeroen Tesselaar, calciatore olandese 1989 - Yvonne Zima, attrice statunitense 1990 - Cornel Râpă, calciatore rumeno 1990 - David Wotherspoon, calciatore scozzese 1990 - Dennis Kelly, giocatore football statunitense 1990 - Jordan Penitusi, calciatore samoano americano 1990 - Joseph Fauria, giocatore football statunitense 1990 - Mario Delaš, cestista croato 1990 - Mark Scerri, calciatore maltese 1991 - Declan Rudd, calciatore inglese 1991 - Donovant Arriola, atleta filippino 1991 - Joel Acosta, calciatore argentino 1991 - Kelly Faris, cestista statunitense 1991 - Marijan Urtić, calciatore croato 1991 - Matt Duchene, hockeista canadese 1991 - Nuriddin Davronov, calciatore tagiko 1991 - Saskia Hippe, pallavolista tedesca 1991 - Weldinho, calciatore brasiliano 1992 - Dardan Rexhepi, calciatore svedese 1992 - Eugenio Colombini, calciatore sammarinese 1992 - Evrard Atcho, cestista svizzero 1992 - Francesca Deidda, sincronetta italiana 1992 - Maja Keuc, cantante slovena 1992 - Matt Doherty, calciatore irlandese 1992 - Pedro Martín, calciatore spagnolo 1992 - Sebastian Steblecki, calciatore polacco 1992 - Vashil Fernandez, cestista giamaicano 1993 - Amandine Hesse, tennista francese 1993 – Aminata Savadogo, flautista lettone 1993 - Christoffer Remmer, calciatore danese 1993 - Gonzalo Bueno, calciatore uruguaiano 1993 - Hannes Anier, calciatore estone 1993 - Magnus Cort Nielsen, ciclista danese 1993 - Papa Demba Camara, calciatore senegalese 1993 - Saša Avramović, cestista serbo 1993 - Soané Falafala, pallavolista francese 1994 - Rosina Schneeberger, sciatrice austriaca 1994 - Tereza Vyoralová, cestista ceca 1995 - Baptiste Guillaume, calciatore belga 1995 - Danny Bakker, calciatore olandese 1995 - Mirco Scarantino, sollevatore italiano 1995 - Takumi Minamino, calciatore giapponese 1996 - Anastasija Grišina, ginnasta russa 1996 - Caio Rangel, calciatore brasiliano 1996 - Zhou Qi, cestista cinese 1997 - Valentina Zenere, attrice e modella argentina 1998 - Masuk Mia Jony, calciatore bengalese 