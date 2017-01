Accade il 17 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Il 17 gennaio è il 17º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 348 giorni alla fine dell'anno (349 negli anni bisestili) • 38 a.C. – Ottaviano sposa Livia Drusilla, tre giorni dopo che Livia ha dato alla luce il secondo figlio di Tiberio Claudio Nerone, Druso maggiore. • 357 - Muore Sant'Antonio Abate • 1377 - Il papa Gregorio XI riporta il papato a Roma dietro le preghiere di Caterina da Siena. • 1562 – La Francia riconosce gli Ugonotti con l'Editto di St. Germain. • 1601 – Il Trattato di Lione segna l'annessione del marchesato di Saluzzo ai dominii sabaudi • 1648 – Il Parlamento Lungo inglese rompe i negoziati con Re Carlo I dando il via alla seconda fase della guerra civile inglese. • 1746 – Carlo Edoardo Stuart, "Bonnie Prince Charlie", sconfigge l'esercito degli Hanover a Falkirk, nella sua campagna (che terminerà senza successo) per recuperare il trono alla dinastia Giacobita. • 1773 – James Cook, a bordo della HMS Resolution, è il primo europeo ad oltrepassare il circolo polare antartico. • 1781 – Le truppe continentali del Brigadiere Generale Daniel Morgan sconfiggono le forze britanniche del Tenente Colonnello Banastre Tarleton, nella battaglia di Cowpens, nella Carolina del Sud. • 1819 – Simón Bolívar proclama la Repubblica di Colombia. • 1852 – Il Regno Unito riconosce l'indipendenza delle colonie boere del Transvaal. • 1885 – Una forza britannica sconfigge un grosso esercito Derviscio nella Battaglia di Abu Klea in Sudan. • 1893 – I coltivatori di zucchero americani, guidati dal Comitato Cittadino di Pubblica Sicurezza, rovesciano il governo della regina Liliuokalani del Regno delle Hawaii. • 1899 – Gli Stati Uniti prendono il possesso dell'Isola di Wake nell'oceano Pacifico. • 1912 – Robert Falcon Scott raggiunge il Polo sud, un mese dopo Roald Amundsen. • 1916 – Viene fondata la Professional Golfers Association (PGA). • 1917 – Gli Stati Uniti pagano alla Danimarca 25 milioni di dollari per le Isole Vergini. • 1929 – Braccio di Ferro, un personaggio dei fumetti creato da Elzie Crisler Segar, appare per la prima volta con una striscia su un quotidiano. • 1943 –Il generale Gabriele Nasci ordina al Corpo d'Armata alpino di ritirarsi dal fronte del Don. • 1944 – Seconda guerra mondiale: le forze alleate lanciano il primo di quattro attacchi con l'intento di sfondare la Winter Line e assediare Roma, uno sforzo che avrebbe richiesto alla fine quattro mesi e che sarebbe costato 105.000 vite umane tra gli anglo-americani. • 1945 - L'Armata Rossa libera la quasi completamente distrutta Varsavia. • 1945 - I nazisti cominciano ad "evacuare" il campo di concentramento di Auschwitz. • 1945 - Il diplomatico svedese Raoul Wallenberg scompare in Ungheria, mentre è sotto la custodia dei sovietici. • 1946 – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tiene a Londra la sua prima sessione. • 1948 – Viene firmato un armistizio tra le forze nazionaliste indonesiane e l'esercito olandese. • 1966 – Un bombardiere B-52 si scontra con un aereo da rifornimento KC-135 sui cieli della Spagna, sganciando tre bombe all'idrogeno da 70-kilotoni nei pressi della cittadina di Palomares e un'altra in mare. Nessuna di queste è esplosa. • 1973 – Ferdinand Marcos diventa presidente a vita delle Filippine. • 1977 – Gary Gilmore, un assassino, viene giustiziato da un plotone di esecuzione nello Utah, ponendo fine ad una moratoria di dieci anni sulla pena di morte negli Stati Uniti. • 1985 - Crollo del palasport di San Siro a Milano a causa di una forte nevicata. • 1985 - La British Telecom annuncia il ritiro delle celebri cabine rosse del telefono britanniche. • 1991 - Guerra del Golfo: L'Iraq lancia 8 missili Scud su Israele, nel tentativo di provocarne la reazione. • 1991 - Harald V diventa re di Norvegia alla morte del padre, Olav V. • 1995 – Un terremoto di magnitudo 7,3, chiamato Grande terremoto di Hansin, ha luogo nei pressi di Kōbe, in Giappone, causando gravi danni alle costruzioni e facendo oltre 6.400 vittime. • 1996 – La Repubblica Ceca chiede di entrare a far parte dell'Unione europea. • 1998 – Paula Jones accusa il Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton di molestie sessuali. • 2002 – Il monte Nyiragongo, nella Repubblica Democratica del Congo, erutta, causando 400.000 sfollati. • 2005 – Iraq: Sequestro lampo del vescovo Monsignor Basile Georges Casmoussa. • 2011 - Steve Jobs lascia il posto come amministratore delegato della Apple a Tim Cook. 