Nasce il 17 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce il 17 gennaio La lista contiene circa 795 persone 1194 - Mainardo I di Tirolo-Gorizia 1250 - Ruggiero di Lauria, ammiraglio italiano 1280 - Antonio Patrizi, presbitero italiano 1342 - Filippo II di Borgogna 1355 - Antonio Migliorati, religioso italiano 1449 - Osanna Andreasi 1453 - Andrea Paleologo, nobile 1463 - Federico il Saggio 1484 - Georg Burkhardt, umanista tedesco 1501 - Leonhart Fuchs, botanico tedesco 1504 - Papa Pio V 1517 - Henry Grey, I duca di Suffolk 1517 - Antonio Scandello, compositore italiano 1523 - Fiammetta Frescobaldi, religiosa italiana 1533 - Giovanni Francesco Gambara, cardinale italiano 1551 - Minuccio Minucci, arcivescovo cattolico italiano 1560 - Gaspard Bauhin, botanico svizzero 1565 - Maria Anna di Gesù, spagnola 1566 - Anna Caterina Gonzaga, nobile 1592 - Rodrigo de Arriaga, teologo spagnolo 1600 - Pedro Calderón de la Barca, religioso spagnolo 1601 - Marie de La Tour d'Auvergne 1615 - Nicolas Fouquet, politico francese 1624 - Guarino Guarini, architetto e italiano 1634 - Antonio Draghi, compositore italiano 1637 - Giacomo Spinelli, economista italiano 1652 - Claude Guy Hallé, pittore francese 1653 - Giovanni Battista Scapitta, architetto italiano 1657 - Pieter van Bloemen, pittore fiammingo 1658 - Francis Seymour, V duca di Somerset 1659 - Antonio Veracini, violinista italiano 1664 - Antonio Salvi, librettista italiano 1666 - Antonio Maria Valsalva, medico italiano 1672 - Antoine Houdar de La Motte, scrittore francese 1679 - Carlo III Guglielmo di Baden-Durlach, nobile 1679 - Ignaz Stern, pittore austriaco 1696 - Laurent Delvaux, scultore fiammingo 1699 - Marie Isabelle de Rohan, nobile francese 1706 - Benjamin Franklin, politico statunitense 1706 - Pompeo Neri, politico italiano 1707 - Prospero Colonna di Sciarra, cardinale italiano 1709 - Giovanni Ottavio Bufalini, cardinale italiano 1712 - Antonio Sarnelli, pittore italiano 1712 - John Stanley, organista britannico 1719 - Raimondo Cunich, umanista italiano 1721 - Elisabetta del Palatinato-Sulzbach, nobile tedesca 1723 - Antoine Dupré, inventore francese 1728 - Arnaldo Speroni degli Alvarotti, vescovo italiano 1729 - Camillo Bonioli, chirurgo italiano 1730 - Vincenzo Petagna, botanico italiano 1732 - Stanislao II di Polonia 1734 - François-Joseph Gossec, violinista francese 1736 - Apolonia Ustrzycka, nobile polacca 1737 - Stefano Antonio Morcelli, gesuita italiano 1739 - Johann Daniel von Schreber, naturalista tedesco 1741 - Natal'ja Petrovna Golicyna, nobildonna russa 1755 - Pietro I di Oldenburg, sovrano tedesco 1755 - Michael von Kienmayer, generale austriaco 1760 - Antonio Cesari, scrittore italiano 1763 - Franz von Walsegg, nobile austriaco 1764 - Maria Carolina di Savoia 1768 - Smith Thompson, politico statunitense 1769 - Peter Wittgenstein 1771 - Charles Brockden Brown, scrittore statunitense 1779 - Giuseppe Conti, abate, inventore italiano 1779 - Maria Cristina di Borbone-Napoli 1781 - Robert Hare, chimico e inventore statunitense 1783 - Giovanni Battista Carta, patriota italiano 1783 - Pedro Gual, politico venezuelano 1784 - Philippe Antoine d'Ornano, generale francese 1786 - Ana María de Huarte y Muñiz, sovrana messicana 1789 - Maria Domenica Brun Barbantini, religiosa italiana 1789 - Emmanuele Antonio Cicogna, storico italiano 1792 - Rodolfo Vantini, architetto italiano 1798 - Belisario Clemente, politico italiano 1799 - Jean-Baptiste de Boisduval, medico francese 1800 - Caleb Cushing, politico statunitense 1800 - Frances Vane-Tempest, nobildonna inglese 1809 - Eugène de Sartiges, scrittore francese 1812 - Daniel Gabriel Lichard, giornalista slovacco 1812 - Ludwig Windthorst, politico tedesco 1814 - Hippolyte Lucas, entomologo francese 1814 - James Cochran Dobbin, politico statunitense 1814 - Ludwik Mierosławski, rivoluzionario polacco 1816 - Stephen Miller, politico statunitense 1819 - Joshua A. Norton, imprenditore statunitense 1820 - Anne Brontë, scrittrice inglese 1821 - Giovanni Angelo Ossoli, patriota italiano 1821 - Giuseppe Campori, politico italiano 1821 - Laura Beatrice Oliva, scrittrice italiana 1824 - Hayward Augustus Harvey, inventore statunitense 1825 - Leodegar Coraggioni, numismatico svizzero 1825 - Jane Grimston, nobildonna inglese 1826 - Francesco Di Bartolo, pittore italiano 1826 - James Noble Tyner, politico statunitense 1826 - Pietro Cocchi, pittore italiano 1827 - Giuseppe Ceneri, politico italiano 1829 - Catherine Mumford, filantropa inglese 1830 - William Wright, orientalista inglese 1831 - Elisabetta Francesca d'Asburgo-Lorena 1834 - Gaetano Carlucci, presbitero italiano 1834 - August Weismann, botanico tedesco 1836 - William MacCormac, chirurgo nordirlandese 1837 - François Lenormant, numismatico francese 1837 - Vasilij Radlov, storico russo 1839 - Albert Bernhard Frank, biologo tedesco 1839 - Wilhelm von Diez, pittore tedesco 1840 - Lorenzo Delleani, pittore italiano 1840 - Paolo Emilio Evangelisti, patriota italiano 1840 - Paul Meyer, filologo francese 1840 - Salvatore Buscemi, politico italiano 1842 - François Henri Hallopeau, dermatologo francese 1842 - Józef Sebastian Pelczar, vescovo polacco 1843 - Costante Gris, filantropo italiano 1843 - Sebastiano Maturi, filosofo italiano 1845 - Antonio Castagneri, alpinista italiano 1845 - Fabio Besta, economista italiano 1845 - Manuel Barillas Bercián, politico guatemalteco 1846 - Donald McDonald Dickinson, politico statunitense 1847 - Augusto Rotoli, compositore italiano 1847 - Leone Romanin Jacur, politico italiano 1847 - Nikolaj Egorovič Žukovskij, scienziato russo *1849 - Daniel Gilfether, attore statunitense 1850 - Joaquim Cavalcanti, cardinale brasiliano 1850 - Carlo Marchesetti, botanico italiano 1850 - Aleksandr Sergeevič Taneev, politico russo 1851 - Flavio Andò, attore teatrale italiano 1851 - James Cantlie, medico britannico 1851 - Alessandro Lisini, storico italiano 1852 - Louis Béroud, pittore francese 1853 - Alva Belmont, statunitense 1853 - Alessandro Portis, geologo italiano 1854 - Antonio Moscheni, pittore italiano 1856 - Jens Bratlie, politico norvegese 1856 - Louisa Montagu, nobildonna inglese 1857 - Wilhelm Kienzl, compositore austriaco 1859 - Antonio Bernocchi, mecenate italiano 1860 - Charles K. French, attore statunitense 1860 - Douglas Hyde, politico irlandese 1863 - David Lloyd George, politico britannico 1864 - Janet Achurch, attrice britannica 1864 - Lucien Herr, bibliotecario francese 1864 - David Torrence, attore scozzese 1866 - Agesilao Greco, schermidore italiano 1867 - Carl Laemmle, produttore tedesco 1867 - Augusto Novelli, giornalista italiano 1867 - Alfred Rawlinson, militare britannico 1868 - Louis Couturat, matematico francese 1869 - Federico Di Palma, politico italiano 1869 - Georg Perthes, chirurgo tedesco 1869 - Osvaldo Polimanti, fisiologo italiano 1869 - Federico Tesio, allevatore italiano 1870 - Maria Luisa di Borbone-Parma 1871 - David Beatty, ammiraglio britannico 1871 - Nicolae Iorga, politico romeno 1871 - Antonio Mantica, religioso italiano 1872 - Henri Masson, schermidore francese 1874 - Edna Wallace Hopper, attrice statunitense 1875 - Florencio Sánchez, drammaturgo uruguaiano 1876 - Guido Alfani, geologo italiano 1878 - Vittorio Benussi, psicologo italiano 1878 - Philadelphia Jack O'Brien, pugile statunitense 1878 - Vincenzo Mazzacane, storico italiano 1878 - Burt McKinnie, golfista statunitense 1879 - Leander Keim, atleta statunitense 1880 - Bernardo Attolico, diplomatico italiano 1880 - Mack Sennett, attore canadese 1881 - William Ewart Napier, scacchista statunitense 1881 - Harry Price, parapsicologo britannico 1881 - AlfredRadcliffe-Brown, antropologo inglese 1882 - Luigi Guercio, presbitero e latinista italiano 1882 - Elena Vladimirovna Romanova, russa 1882 - Arnold Rothstein, criminale statunitense 1883 - Angelo Abisso, av politico italiano 1883 - Compton Mackenzie, scrittore scozzese 1884 - Luigi Guglielmo in Baviera, principe tedesco 1885 - Nikolaus von Falkenhorst, generale tedesco 1886 - Fedele De Giorgis, generale italiano 1886 - Ronald Firbank, scrittore britannico 1886 - Joe Masseria, criminale italiano 1887 - Marcel Godivier, ciclista e pistard francese 1887 - Andrej Škuro, generale russo 1889 - Giuseppe Beltrami, cardinale cattolico italiano 1889 - Ralph Fowler, fisico e astronomo britannico 1890 - Walter Sorkale, calciatore tedesco 1891 - Roberto Cantalupo, politico italiano 1891 - Leonard D. White, storico statunitense 1891 - Arturo Carlo Jemolo, storico italiano 1891 - Emilio Ricci, poeta italiano 1892 - Amedeo Mecozzi, aviatore italiano 1892 - Bruno Misefari, filosofo italiano 1894 - Edgar André, antifascista tedesco 1895 - Carlo De Vecchi, calciatore italiano 1895 - Francesco Mattea, arbitro di calcio italiano 1895 - Michail Ruščinskij, calciatore sovietico 1896 - Gianbattista Gilli, ciclista italiano 1896 - Vitaliano Lugli, ciclista italiano 1897 - Nils Asther, attore svedese 1897 - Anne Cornwall, attrice statunitense 1898 - George Armitage, calciatore inglese 1898 - Stefano Siglienti, politico italiano 1899 - Ignác Amsel, calciatore ungherese 1899 - Al Capone, criminale statunitense 1899 - Ferdinando Pomati, calciatore italiano 1899 - Nevil Shute, ingegnere aeronautico britannico 1900 - Mario Ciamberlini, arbitro di calcio italiano 1900 - Giuseppe Giustacchini, calciatore italiano 1901 - Giacomo Bergamino, calciatore italiano 1901 - Nils Berntsen, calciatore norvegese 1901 - Aron Gurwitsch, filosofo lituano 1901 - Ñico Saquito, musicista cubano 1902 - Joseph Bartoli, criminale francese 1902 - Leonid Zacharovič Trauberg, regista ucraino 1904 - Carlo Colognatti, politico italiano 1904 - Patsy Ruth Miller, attrice statunitense 1904 - Grant Withers, attore statunitense 1905 - Romano Amerio, filosofo svizzero 1905 - Louis Armand, ingegnere francese 1905 - Dattatreya Kaprekar, matematico indiano 1905 - Sa'eb Salam, politico libanese 1905 - Antoni Sobik, schermidore polacco 1905 - Guillermo Stábile, calciatore argentino 1906 - Karel Bejbl, calciatore cecoslovacco 1907 - Oscarino, calciatore brasiliano 1907 - Allegro Grandi, ciclista italiano 1907 - František Junek, calciatore cecoslovacco 1907 - Maurice Raes, ciclista belga 1907 - Max Schäfer, calciatore tedesco 1907 - Alfred Wainwright, scrittore inglese 1908 - Will Burtin, designer tedesco 1908 - Cus D'Amato, allenatore di pugilato statunitense 1909 - Willy Horn, canoista tedesco 1909 - Piet van Reenen, calciatore olandese 1910 - Igor Ado, matematico sovietico 1910 - Antonio Carnevali, calciatore italiano 1910 - Edith Green, politica statunitense 1911 - Vittorio Alfieri, calciatore italiano 1911 - Guido Carestiato, aviatore e militare italiano 1911 - Gavriil Kačalin, calciatore sovietico 1911 - Philibert Smellinckx, calciatore belga 1911 - George Stigler, economista statunitense 1912 - Friedrich Donnenfeld, calciatore austriaco 1913 - Yadavindra Singh 1913 - Orlando Lagos, fotografo cileno 1913 - Lev Il'ič Lošinskij, scacchista sovietico 1913 - Mario Nervi, calciatore italiano 1914 - Giuseppe Barbolini, partigiano italiano 1914 - Kurt Franz, militare tedesco 1914 - Taizo Kawamoto, calciatore giapponese 1914 - Théodore Lefèvre, politico belga 1915 - Salvatore Asta, arcivescovo cattolico italiano 1915 - Sammy Angott, pugile statunitense 1915 - Ladislav Trpkoš, cestista cecoslovacco 1916 - Marcella de Marchis Rossellini, costumista italiana 1917 - Silvio Bedini, storico statunitense 1917 - Matéo Maximoff, scrittore francese 1917 - Amelia Piccinini, atleta italiana 1918 - Gegè Di Giacomo, cantante italiano 1918 - Gianluigi Marianini, personaggio televisivo italiano 1919 - Ciriaco D'Incecco, calciatore italiano 1919 - Giuseppe Mainardi, calciatore italiano 1920 - Fernando Aurini, giornalista italiano 1920 - Karsten Johannessen, calciatore norvegese 1920 - Pietro Lo Forte, cantautore e clarinettista argentino 1920 - Georges Pichard, fumettista francese 1920 - Giuseppe Zibetti, calciatore italiano 1921 - Giovanni Gennari, calciatore italiano 1922 - Robert De Niro, pittore, poeta e scultore statunitense 1922 - Luis Echeverría, politico messicano 1922 - Miodrag Jovanović, calciatore jugoslavo 1922 - Nicholas deBelleville Katzenbach, politico statunitense 1922 - Betty White, attrice statunitense 1923 - Ettore Arena, partigiano italiano 1923 - Corrado Böhm, matematico e informatico italiano 1924 - Vincenzo Leggieri, politico e saggista italiano 1924 - Salvatore Stornello, politico italiano 1924 - Ada Turci, atleta italiana 1925 - Alfredo Battisti, arcivescovo cattolico italiano 1925 - Robert Cormier, giornalista statunitense 1925 - Duane Hanson, scultore statunitense 1925 - Patricia Owens, attrice canadese 1926 - Donnie Forman, cestista statunitense 1926 - Herz Frank, regista lettone 1926 - Wayne Glasgow, cestista statunitense 1926 - Moira Shearer, attrice scozzese 1926 - Petronella van Vliet, nuotatrice olandese 1927 - Gianfranco Bartolini, politico italiano 1927 - Giuliano Giovetti, calciatore italiano 1927 - Eartha Kitt, cantante e attrice statunitense 1927 - Pierre Thiolon, cestista francese 1928 - Lelio Antoniotti, calciatore italiano 1928 - Jean Barraqué, compositore francese 1928 - Luigi Moltrasio, calciatore italiano 1929 - Raffaele Matarazzo, scrittore italiano 1929 - Jacques Plante, hockeista canadese 1929 - Antonio Garcia, cardinale 1930 - Antonio Palestini, calciatore italiano 1931 - László Bánhegyi, cestista ungherese 1931 - Guido Ghedina, sciatore italiano 1931 - James Earl Jones, attore statunitense 1931 - Jurij Rudov, schermidore sovietico 1931 - Lawrence Douglas Wilder, politico statunitense 1932 - Elio Grassi, calciatore italiano 1932 - Jackie Henderson, calciatore scozzese 1932 - Sheree North, attrice, statunitense 1932 - Karl-Heinz Spickenagel, calciatore tedesco 1933 - Dalida, cantante francese 1933 - Renzo Alverà, bobbista italiano 1933 - László Lachos, calciatore ungherese 1933 - Angelo Longoni, calciatore italiano 1934 - Guy Barrabino, schermidore francese 1934 - Donald Cammell, regista britannico 1934 - Zlatko Papec, calciatore jugoslavo 1934 - Sydney Schanberg, giornalista statunitense 1934 - Cedar Walton, pianista statunitense 1935 - Willi Altig, ciclista tedesco 1935 - Piero Ferri, calciatore italiano 1935 - Ruth Ann Minner, politica statunitense 1935 - Théodore Szkudlapski, calciatore francese 1936 - Carlo Alberto Madrignani, saggista italiano 1936 - Adalberto Manzone, giornalista italiano 1936 - Leonīds Ostrovskis, calciatore sovietico 1937 - Alain Badiou, scrittore francese 1937 - Antonio Marcellini, calciatore italiano 1938 - Cristodulo, arcivescovo ortodosso greco 1938 - David Theile, nuotatore australiano 1939 - Raimondo Del Balzo, regista italiano 1939 - Bob Giraldi, regista statunitense 1939 - Romano Mattè, calciatore italiano 1939 - Niels Helveg Petersen, politico danese 1939 - Giacomo Rizzo, attore italiano 1939 - Johannes von Trapp, cantante statunitense 1940 - Kipchoge Keino, atleta keniota 1940 - Marcello Palmisano, giornalista italiano 1940 - Mircea Snegur, politico moldavo 1940 - Nerses Bedros XIX Tarmouni 1940 - Tabaré Vázquez, politico uruguaiano 1941 - René Binggeli, ciclista svizzero 1941 - Jim Cash, sceneggiatore statunitense 1942 - Muhammad Ali, pugile statunitense 1942 - Renzo Sambo, canottiere italiano 1942 - Karel Van Miert, politico belga 1943 - Daniel Brandenstein, astronauta statunitense 1943 - René Préval, politico haitiano 1943 - Hans Jürgen Krahl, politico tedesco 1944 - Maurizio Grande, letterato italiano 1944 - Jan Guillou, giornalista svedese 1944 - Françoise Hardy, cantante francese 1945 - Javed Akhtar, poeta indiano 1945 - Carlo De Mejo, attore italiano 1946 - Lidija Alfeeva, atleta sovietica 1946 - Jessica Benjamin, psicoanalista statunitense 1946 - Ray Keldie, tennista australiano 1946 - Dante Maffia, poeta italiano 1947 - Franco Asciutti, politico italiano 1947 - Alcides Báez, calciatore paraguaiano 1947 - Adolivio Capece, giornalista italiano 1947 - Jean-Baptiste Chanfreau, tennista francese 1947 - Erling Næss, calciatore norvegese 1947 - Peter Werner, regista statunitense 1948 - Ignasi Calvet, fumettista spagnolo 1948 - Eddie Gray, calciatore scozzese 1948 - Angelo Michele Iorio, politico italiano 1948 - Davíð Oddsson, politico islandese 1949 - Heini Hemmi, sciatore svizzero 1949 - Andy Kaufman, attore statunitense 1949 - Michail Marandjuk, scacchista ucraino 1949 - Francesco Domenico Moccia, urbanista italiano 1949 - Francesco Muzzioli, critico letterario italiano 1949 - Dick Nanninga, calciatore olandese 1949 - Mick Taylor, chitarrista inglese 1950 - Lounis Ait Menguellet, cantante berbero 1950 - Přemysl Bičovský, calciatore cecoslovacco 1950 - Honey Irani, attrice e regista indiana 1950 - Roland Thöni, sciatore alpino italiano 1950 - Tonino Zugarelli, tennista italiano 1950 - Ján Švehlík, calciatore cecoslovacco 1951 - Giorgio Perinetti, dirigente sportivo italiano 1951 - Nicola Ripa, calciatore italiano 1952 - Antonio Lopez, calciatore italiano 1952 - Roberto Marmo, politico italiano 1952 - Kevin Reynolds, regista statunitense 1952 - Ryūichi Sakamoto, attore giapponese 1953 - Jeff Berlin, bassista statunitense 1953 - Roberto Canessa, uruguaiano 1953 - Mark Jones, regista statunitense 1953 - Jim Love, rugbista neozelandese 1953 - Agnese Possamai, atleta italiana 1953 - Cesare Procaccini, politico italiano 1954 - Cheryl Bentyne, cantante statunitense 1955 - Steve Earle, cantautore statunitense 1955 - Mami Koyama, doppiatrice giapponese 1955 - Pietro Parolin, cardinale cattolico italiano 1955 - Susanne Uhlen, attrice tedesca 1956 - Vittore Baroni, musicista italiano 1956 - James Lee, cestista statunitense 1956 - Daniela Malusardi, danzatrice italiana 1956 - Faouzi Mansouri, calciatore algerino 1956 - Walter Verini, politico italiano 1956 - Paul Young, cantante britannico 1957 - Michel Périn, copilota di rally francese 1957 - Donna Stone, schermitrice statunitense 1958 - Georges Bregy, calciatore svizzero 1958 - Aldo Cantarutti, calciatore italiano 1958 - Tony Jackson, cestista statunitense 1958 - Valdas Kasparavičius, calciatore lituano 1958 - Enrico Lombardi, pittore italiano 1958 - Deran Sarafian, attore statunitense 1958 - Tom Thibodeau, allenatore di basket statunitense 1958 - Sam Worthen, cestista statunitense 1959 - Stefano Bechini, cestista italiano 1959 - Gena Gas, attrice e cantante italiana 1959 - Giannakis Giangoudakis, calciatore cipriota 1959 - Susanna Hoffs, cantante, attrice statunitense 1959 - Fabio Luisi, direttore d'orchestra italiano 1959 - Jaime Rodríguez, calciatore salvadoregno 1960 - Teo Bellia, attore italiano 1960 - Israel Andrade, cestista brasiliano 1960 - Lorenzo Della Fonte, musicista italiano 1960 - Klaus Kotzmann, schermidore tedesco 1960 - Sergio Luzi, attore, italiano 1960 - Giuseppe Martorana, politico italiano 1961 - Carlos Cunha Garcia, calciatore a 5 brasiliano 1961 - Zhao Dayu, calciatore cinese 1961 - Jorge Guasch, calciatore paraguaiano 1961 - Brian Helgeland, regista statunitense 1961 - Karin Lamberg-Skog, fondista svedese 1961 - Dirk Minniefield, cestista statunitense 1961 - Majja Čiburdanidze, scacchista georgiana 1962 - Vas Blackwood, attore britannico 1962 - Jim Carrey, attore canadese 1962 - John Devereaux, cestista statunitense 1962 - Denis O'Hare, attore statunitense 1962 - Joseph C. Phillips, attore statunitense 1962 - Álvaro Tito, cestista uruguaiano 1963 - Kai Hansen, cantante tedesco 1963 - Luigi Imparato, calciatore italiano 1963 - Miroslav Kopal, sciatore ceco 1963 - Barry Stevens, cestista statunitense 1964 - Maurizio Capone, cantautore italiano 1964 - Aleksej Borisovič Erëmenko, calciatore russo 1964 - Michelle Fairley, attrice irlandese 1964 - Claudio Gabetta, allenatore di calcio italiano 1964 - Michelle Obama, first lady statunitense 1964 - Andy Rourke, bassista britannico 1964 - Yves Sente, fumettista belga 1964 - Oswald Tötsch, sciatore italiano 1965 - D. J. Caruso, regista statunitense 1965 - Marco Monza, calciatore italiano 1965 - Nikos Nioplias, calciatore greco 1965 - Manuel Sánchez Delgado, calciatore spagnolo 1965 - Davide Toffolo, cantante italiano 1965 - Sylvain Turgeon, hockeista canadese 1965 - Patrick Vervoort, calciatore belga 1966 - Kim Joo-Sung, calciatore sudcoreano 1966 - Jean-Pierre Delaunay, calciatore francese 1966 - Gary Goodridge, kickboxer trinidadiano 1966 - Shabba Ranks, cantante giamaicano 1966 - Nobuyuki Kojima, calciatore giapponese 1966 - Joshua Malina, attore statunitense 1966 - Ahmed Masbahi, calciatore marocchino 1966 - Stephin Merritt, cantautore statunitense 1967 - Richard Hawley, cantante britannico 1967 - Linda Kash, attrice canadese 1967 - Luca Miniero, regista italiano 1967 - Filippo Raciti, poliziotto italiano 1967 - Song Kang-ho, attore sudcoreano 1967 - Afrim Tovërlani, calciatore serbo 1968 - Massimiliano Cappioli, calciatore italiano 1968 - Scott Clendenin, bassista statunitense 1968 - Ettore Ferraroni, calciatore italiano 1968 - Randy Hanson, giocatore football statunitense 1968 - Svetlana Masterkova, atleta sovietica 1968 - Mathilde Seigner, attrice francese 1968 - Hideaki Sena, scrittore giapponese 1969 - Tiësto, disc jockey olandese 1969 - Naveen Andrews, attore britannico 1969 - Sergio Barbero, ciclista italiano 1969 - Darío Franco, calciatore argentino 1969 - Andrea Giocondi, atleta italiano 1969 - Lukas Moodysson, regista svedese 1969 - Cesare Petricich, chitarrista italiano 1969 - James Waterston, attore statunitense 1969 - Silvio d'Ascia, architetto italiano 1970 - Cássio Alves de Barros, calciatore brasiliano 1970 - Xabier Eskurza, calciatore spagnolo 1970 - Bart Freundlich, regista statunitense 1970 - Mona Steigauf, atleta tedesca 1970 - Dženndi Tartakovskij, regista russo 1970 - Ann Wolfe, pugile statunitense 1971 - Lil Jon, rapper statunitense 1971 - Stefano Ambrosio, fumettista italiano 1971 - Richard Burns, pilota automobilistico britannico 1971 - Leonardo Ciampa, pianista statunitense 1971 - Abdul Fox, cestista statunitense 1971 - Giōrgos Mpalogiannīs, cestista greco 1971 - Nazri Nasir, calciatore singaporiano 1971 - Kid Rock, cantautore statunitense 1971 - Richard Teberio, calciatore svedese 1971 - Sylvie Testud, attrice francese 1971 - Coquese Washington, cestista statunitense 1972 - Vittoria Belvedere, attrice italiana 1972 - Benno Fürmann, attore tedesco 1972 - Aqualung, cantautore inglese 1972 - Ken Hirai, cantante giapponese 1972 - Kai Tracid, disc jockey tedesco 1973 - Takeshi Abo, compositore giapponese 1973 - Cuauhtémoc Blanco, calciatore messicano 1973 - François Damiens, attore belga 1973 - Aleksandr Anatol'evič Eryšov, pallanuotista russo 1973 - Nathalie Lesdema, cestista francese 1973 - Erik Meek, cestista statunitense 1973 - Katrin Meissner, nuotatrice tedesca 1973 - Ryo, attrice e modella giapponese 1973 - Nicola Nosengo, giornalista italiano 1973 - Juan Manuel Peña, calciatore boliviano 1973 - Juan Albert Viloca, tennista spagnolo 1974 - Marco Antonio Barrera, pugile messicano 1974 - Ladan e Laleh Bijani 1974 - Yang Chen, calciatore cinese 1974 - Dror Cohen, cestista israeliano 1974 - Mitja Fomin, cantante russo 1974 - Alan Tomidy, cestista statunitense 1974 - Robin Verling, calciatore liechtensteinese 1975 - Squarepusher, musicista britannico 1975 - Tony Brown, rugbista neozelandese 1975 - Alex King, rugbista britannico 1975 - Sami Lopakka, chitarrista finlandese 1975 - Chris William Martin, attore canadese 1975 - Ilze Ose-Hlebovicka, cestista lettone 1975 - Freddy Rodríguez, attore statunitense 1975 - Joseph Sirianni, tennista australiano 1975 - Michał Witkowski, scrittore polacco 1975 - Patrick Zwaanswijk, calciatore olandese 1976 - GoodMorningBoy, cantautore italiano 1976 - Francesco Biribanti, pallavolista italiano 1976 - Scott Covington, giocatore football statunitense 1976 - Abou El Komsan, calciatore a 5 egiziano 1976 - Yoann Lachor, calciatore francese 1976 - CoCo Lee, cantante, attrice cinese 1976 - Miguel Martinez, ciclista francese 1976 - Tony Moulai, triatleta francese 1976 - Roman Pavlík, calciatore ceco 1976 - Simon Petrov, cestista sloveno 1976 - Valentina Romano, montatrice italiana 1976 - Glen Saville, cestista australiano 1976 - Morena Turchi, attrice italiana 1976 - Domenico Urbano, pugile italiano 1976 - Tonique Williams-Darling, atleta bahamense 1977 - Ali El Khattabi, calciatore marocchino 1977 - Kevin Fertig, wrestler statunitense 1977 - Dmitrij Kiričenko, calciatore russo 1977 - Luca Paolini, ciclista italiano 1977 - Miriam Schnitzer, tennista tedesca 1977 - Leigh Whannell, attore australiano 1977 - Hicham Zerouali, calciatore marocchino 1978 - Carolina Ardohain, ballerina argentina 1978 - Tuomo Harjula, hockeista finlandese 1978 - Elvis Kafoteka, calciatore malawiano 1978 - Frode Kippe, calciatore norvegese 1978 - Petra Mandula, tennista ungherese 1978 - Marcelo Moreira, calciatore a 5 brasiliano 1978 - Uche Nsonwu-Amadi, cestista nigeriano 1978 - Matthieu Plana, bassista francese 1978 - Jussi Rautio, chitarrista finlandese 1978 - Aboubacar Sankharé, calciatore francese 1978 - Linda Santaguida, modella italiana 1978 - Josip Sesar, cestista croato 1978 - Patrick Suffo, calciatore camerunese 1978 - Meilen Tu, tennista statunitense 1978 - Charles Richard Wilson, cantautore britannico 1979 - Ricardo Cabanas, calciatore svizzero 1979 - Stefano Carozzo, schermidore italiano 1979 - Marco Carvalho, cestista uruguaiano 1979 - Paolo De Santis, doppiatore italiano 1979 - Narongsak Khongkaew, calciatore a 5 thailandese 1979 - Andrew Kwiatkowski, cestista canadese 1979 - Stefano Lavarini, allenatore di pallavolo italiano 1979 - Oleh Lisohor, nuotatore ucraino 1979 - Francesco Pratali, calciatore italiano 1979 - Micaela Ramazzotti, attrice italiana 1979 - Samantha Reeves, tennista statunitense 1979 - Chase Stevens, wrestler statunitense 1979 - Masae Ueno, judoka giapponese 1980 - Zooey Deschanel, attrice statunitense 1980 - Maixant Mombollet, cestista centrafricano 1980 - Jean-Daniel Padovani, calciatore francese 1980 - Grégory Rast, ciclista svizzero 1981 - Ray J, cantante e attore statunitense 1981 - Sofia Arimattei, pallavolista italiana 1981 - Thierry Ascione, tennista francese 1981 - Paolo Bianchessi, judoka italiano 1981 - Andrej Chramov, orientista russo 1981 - Julien Cousineau, sciatore canadese 1981 - Daniel Diges, cantante spagnolo 1981 - Warren Feeney, calciatore nordirlandese 1981 - Bradie James, giocatore football statunitense 1981 - Scott Mechlowicz, attore statunitense 1981 - Diogo Morgado, attore portoghese 1981 - Harding Nana, cestista camerunese 1981 - Stefan Petzner, politico austriaco 1981 - Christian Puggioni, calciatore italiano 1981 - Christophe Riblon, ciclista francese 1981 - Scott Wells, giocatore football statunitense 1981 - Tarnee White, nuotatrice australiana 1982 - Hwanhee, cantante e attore sudcoreano 1982 - David Blue, attore statunitense 1982 - Ricardo Bóvio, calciatore brasiliano 1982 - Marija Kondrat'eva, tennista russa 1982 - Lydia Lassila, sciatrice australiana 1982 - Carlos Luna, calciatore argentino 1982 - Tommaso Marconi, tuffatore italiano 1982 - Miguel Quintana, calciatore peruviano 1982 - Alex Varkatzas, cantante statunitense 1982 - Dwyane Wade, cestista statunitense 1983 - Yelle, cantautrice francese 1983 - Álvaro Arbeloa, calciatore spagnolo 1983 - Mamadi Berthé, calciatore francese 1983 - Andrea Bracaletti, calciatore italiano 1983 - Gary Browne, calciatore nordirlandese 1983 - Evgenij Dement'ev, fondista russo 1983 - Johannes Herber, cestista tedesco 1983 - Tomáš Jun, calciatore ceco 1983 - Lukáš Magera, calciatore ceco 1983 - Alexander Meier, calciatore tedesco 1983 - Chris Rolfe, calciatore statunitense 1983 - Mannix Román, pallavolista portoricano 1984 - Sophie Dee, attrice pornografica britannica 1984 - Florian Fritz, rugbista francese 1984 - Calvin Harris, cantante scozzese 1984 - Filip Hološko, calciatore slovacco 1984 - Daniel Manzato, hockeista svizzero 1984 - Antonella Morra, calciatrice italiana 1984 - Stevan Račić, calciatore serbo 1984 - Rovérsio Rodrigues de Barros, calciatore brasiliano 1984 - Tim Sebastian, calciatore tedesco 1984 - Sam Shaw, wrestler statunitense 1984 - Peter Struhár, calciatore slovacco 1984 - Rob Terry, wrestler gallese 1984 - Zhou Yafei, nuotatrice cinese 1985 - Oriand Abazaj, calciatore albanese 1985 - Anna Alminova, atleta russa 1985 - Pablo Barrientos, calciatore argentino 1985 - Arnaud Bühler, calciatore svizzero 1985 - Paola Caruso, cavallerizza italiana 1985 - Mareks Jurevičus, cestista lettone 1985 - Sebastian Langeveld, ciclista olandese 1985 - Janvier Charles Mbarga, calciatore camerunese 1985 - Hye-rim Park, modella sudcoreana 1985 - Mark Pugh, wrestler statunitense 1985 - Agata Sawicka, pallavolista polacca 1985 - Simone Simons, cantautrice olandese 1985 - Ostoja Stjepanović, calciatore macedone 1985 - Adriana Ugarte, attrice spagnola 1986 - Max Adler, attore statunitense 1986 - Emily Brown, pallavolista statunitense 1986 - Lucy Evangelista, modella britannica 1987 - Mariano Arini, calciatore italiano 1987 - Robert Dee, tennista inglese 1987 - Arjan van Dijk, calciatore olandese 1987 - Taylor Fuchs, supermodello canadese 1987 - Antonella Leonardi, calciatrice italiana 1987 - Viktorija Mirčeva, cestista ucraina 1987 - Koa Misi, giocatore football statunitense 1987 - Simone Ponzi, ciclista italiano 1987 - Svetlana Radzivil, atleta uzbeka 1987 - Oleksandr Usyk, pugile ucraino 1987 - Vito Zaccaria, artista marziale italiano 1988 - Andrea Antonelli, pilota motociclistico italiano 1988 - Taison, calciatore brasiliano 1988 - Matt Bouldin, cestista statunitense 1988 - Earl Clark, cestista statunitense 1988 - Mike Di Meglio, pilota motociclistico francese 1988 - Will Genia, rugbista australiano 1988 - Héctor Moreno, calciatore messicano 1988 - Mykola Morozjuk, calciatore ucraino 1988 - Geovanny Nazareno, calciatore ecuadoriano 1988 - Albert Ramos, tennista spagnolo 1988 - Trevor Reilly, giocatore football statunitense 1988 - Nick Soolsma, calciatore olandese 1988 - Laura Surrich, attrice e modella neozelandese 1988 - Abdou Traoré, calciatore maliano 1989 - Dario Alvarez, giocatore di baseball dominicano 1989 - Léster Blanco, calciatore salvadoregno 1989 - Federico Costantini, attore italiano 1989 - Antoine Diot, cestista francese 1989 - Vincenzo Mangiacapre, pugile italiano 1989 - DeMarcus Van Dyke, giocatore football statunitense 1990 - Barış Başdaş, calciatore turco 1990 - Chris Cooper, cestista statunitense 1990 - Costanza Caracciolo, showgirl, italiana 1990 - Erving Walker, cestista statunitense 1990 - Esteban Chaves, ciclista colombiano 1990 - Jacopo Di Ronco, sciatore alpino italiano 1990 - Kaj Ramsteijn, calciatore olandese 1990 - Kateřina Bartoňová, cestista ceca 1990 - Lorenzo Tonelli, calciatore italiano 1990 - Meik Kevin Minnerop, pilota motociclistico tedesco 1990 - Santiago Tréllez, calciatore colombiano 1990 - Stacy McGee, giocatore football statunitense 1990 - Tanguy Ramassamy, cestista francese 1990 - Tomislav Zubčić, cestista croato 1990 - Tonje Angelsen, atleta norvegese 1990 - Tyler Zeller, cestista statunitense 1991 - Blake Smith, calciatore statunitense 1991 - Farrukh Sayfiev, calciatore uzbeko 1991 - Gerald Hodges, giocatore football statunitense 1991 - Jamil Joseph, calciatore santaluciano 1991 - Katharina Innerhofer, biatleta austriaca 1991 - Lei Tenglong, calciatore cinese 1991 - Ma Chongchong, calciatore cinese 1991 - Mattia Martella, pilota motociclistico italiano 1991 - Michael Ankeny, sciatore statunitense 1991 - Tiquinho Soares, calciatore brasiliano 1991 - Willa Fitzgerald, attrice statunitense 1992 - Anton Karačanakov, calciatore bulgaro 1992 - Eron Santos Lourenço, calciatore brasiliano 1992 - Ezequiel Cerutti, calciatore argentino 1992 - Hiva Kamoise, calciatore francese 1992 - Iuri Filosi, ciclista italiano 1992 - José Antonio García, calciatore messicano 1992 - Marcella Resca, artista marziale italiana 1992 - Osama Rashid, calciatore iracheno 1993 - Ádám Lang, calciatore ungherese 1993 - Anastasija Nazarenko, ginnasta russa 1993 - Edvinas Girdvainis, calciatore lituano 1993 - Fraser Kerr, calciatore scozzese 1993 - Jeremiah Attaochu, giocatore football nigeriano 1993 - José Sá, calciatore portoghese 1993 - Jusu Karvonen, calciatore finlandese 1993 - Rusiate Matarerega, calciatore figiano 1993 - Toni Vastić, calciatore austriaco 1994 - Ana-Marija Begić, cestista croata 1994 - Emmanuel Boateng, calciatore ghanese 1994 - Kristoffer Haraldseid, calciatore norvegese 1994 - Musa Araz, calciatore svizzero 1994 - Sercan Şen, calciatore turco 1994 - Stina Troest, atleta danese 1994 - Tom Bohli, ciclista svizzero 1995 - Chiara Massussi, calciatrice italiana 1995 - Dominique Janssen, calciatrice olandese 1995 – Filip Janković, calciatore serbo 1995 - Greta Pinggera, slittinista italiana 1995 – Tetjana Antonjuk, cestista ucraina 1996 – Fabricio Alvarenga, calciatore argentino 1997 - Nikola Jakšić, pallanuotista serbo 1998 - Ananta Tamang, calciatore nepalese 1999 - Chiara Cecotti, calciatrice italiana tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: