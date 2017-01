Nasce il 18 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 18 gennaio Il 18 gennaio è il 18º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 347 giorni alla fine dell'anno (348 negli anni bisestili) • 52 a.C. – Tito Annio Milone uccide Clodio sulla via Appia • 336 – Sale al soglio pontificio papa Marco • 474 – Leone II diventa imperatore bizantino • 532 – A Costantinopoli viene stroncata nel sangue la rivolta di Nika • 1520 – Re Cristiano II di Danimarca e Norvegia sconfigge gli svedesi sul lago Asunde • 1535 – Lima, in Perù, viene fondata da Francisco Pizarro • 1670 – Henry Morgan cattura Panamá • 1701 – Federico I diventa Re in Prussia • 1778 – James Cook è il primo europeo a scoprire le Hawaii, cui dà il nome di "Isole Sandwich" • 1861 – La Georgia si unisce agli Stati Confederati d'America • 1871 – Germania – Proclamazione di Guglielmo I a imperatore tedesco nella Sala degli specchi di Versailles. Creazione dell'Impero tedesco (nome ufficiale: Deutsches Reich, ossia Reich tedesco) • 1880 – Il Papa Leone XIII pubblica la lettera enciclica Placere Nobis, sulle disposizioni per la pubblicazione delle opere di San Tommaso • 1886 – Il moderno hockey su prato nasce in Inghilterra con la costituzione della The Hockey Association • 1896 – Viene mostrata la prima macchina a raggi X • 1911 – Eugene B. Ely atterra sul ponte della USS Pennsylvania ancorata nel porto di San Francisco, è la prima volta che un aereo atterra su una nave • 1915 - In Africa Orientale Tedesca si svolge il cruento scontro di Jassini in cui i britannici vengono pesantemente sconfitti dai tedeschi guidati dal generale Alexander von Hammerstein • 1919 - Prima guerra mondiale: inizia la conferenza di pace a Versailles. • 1919 - Viene fondato a Roma il Partito Popolare Italiano da don Luigi Sturzo • 1919 - Viene fondata la Bentley Motors • 1939 – Louis Armstrong registra Jeepers Creepers • 1943 - Seconda guerra mondiale: I sovietici annunciano di aver rotto l'assedio tedesco a Leningrado. • 1943 -Seconda guerra mondiale: prima rivolta degli ebrei rinchiusi nel ghetto di Varsavia • 1944 – La Metropolitan Opera House di New York ospita per la prima volta un concerto jazz; si esibiscono Louis Armstrong, Benny Goodman, Lionel Hampton, Artie Shaw, Roy Eldridge e Jack Teagarden • 1956 – Nella Repubblica Democratica Tedesca, il parlamento (Volkskammer) decide la creazione della Nationalen Volksarmee (NVA) • 1964 – I Beatles appaiono sulla classifica di Billboard magazine per la prima volta • 1967 – Albert DeSalvo, Lo strangolatore di Boston, viene giudicato per numerosi crimini e condannato all'ergastolo • 1975 – La sit-com I Jefferson debutta sulla CBS • 1977 – Gli scienziati individuano un batterio sconosciuto, come causa del misterioso morbo del legionario • 1978 – La Corte Europea dei Diritti Umani giudica il governo britannico colpevole di maltrattamento di prigionieri nordirlandesi, ma non colpevole di torture • 1981 – A seguito di un'aggressione subita da due reclute, circa duecento parà della Folgore marciano su Pisa. Si verificano tafferugli con la popolazione locale, ma grazie all'intervento di un fotografo amico i parà della Folgore tornano in caserma perfettamente inquadrati. • 1983 – Il Comitato Olimpico Internazionale restituisce le medaglie olimpiche di Jim Thorpe ai suoi familiari • 1990 – Marion Barry, sindaco di Washington, viene arrestato per possesso di droga dall'FBI • 1993 – Per la prima volta il Martin Luther King Day viene osservato ufficialmente in tutti e 50 gli stati degli USA • 1995 – A Vallon-Pont-d'Arc, in Francia, in una rete di grotte vengono scoperti dipinti e graffiti vecchi di 17-20 000 anni • 1997 - Nel Ruanda nord-occidentale, membri della milizia Hutu uccidono tre operatori umanitari spagnoli e ne feriscono gravemente un altro • 1997 - Il norvegese Boerge Ousland diventa la prima persona ad attraversare l'Antartico da solo e senza aiuto • 1999 – USA: Dopo 191 giorni finisce il lockout dei presidenti delle franchigie NBA e si inizia la stagione 1998-1999, vinta poi dai San Antonio Spurs • 2005 – Francia: a Tolosa, l'Airbus presenta il Jumbo Jet europeo: l'Airbus A380 • 2011 – Afghanistan: a Bala Morghab viene ucciso il caporal maggiore Luca Sanna, dell'VIII reggimento alpini

