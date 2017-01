Nasce il 18 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 18 gennaio La lista contiene circa 730 persone 366 - Valentiniano Galate, politico romano 885 - Daigo, imperatore giapponese 1427 - Oddantonio II da Montefeltro, condottiero italiano 1457 - Antonio Trivulzio, cardinale italiano 1507 - Ferrante Sanseverino, nobile italiano 1519 - Isabella Jagiełło 1525 - Filiberto Pingone, storico italiano 1540 - Caterina di Guimarães, nobile 1573 - Ambrosius Bosschaert, pittore olandese 1575 - Johann Kirchmann, storico tedesco 1609 - Ferdinando Hastings, politico inglese 1624 - Tirso González de Santalla, gesuita spagnolo 1634 - Orazio Fortunato, vescovo cattolico italiano 1641 - François Le Tellier de Louvois, politico francese 1649 - Guglielmo di Nassau-Siegen, principe tedesco 1657 - Enrico Casimiro II di Nassau-Dizier 1669 - Maria Antonia d'Austria 1674 - Alexis Simon Belle, pittore francese 1676 - John Annesley, nobile irlandese 1685 - Charles René Billuart, teologo francese 1688 - Lionel Sackville, I duca di Dorset, politico inglese 1689 - Montesquieu, storico francese 1696 - Lodovico Calini, cardinale italiano 1702 - Sava II Petrović-Njegoš, arcivescovo montenegrino 1717 - Fedele Tirrito, pittore italiano 1726 - Enrico di Prussia, generale prussiano 1731 - William Finch, politico inglese 1734 - Caspar Friedrich Wolff, fisiologo tedesco 1736 - Vincenzo Corrado, filosofo italiano 1743 - Louis Claude de Saint-Martin, filosofo francese 1745 - Caterino Mazzolà, poeta italiano 1747 - Michele Di Pietro, cardinale italiano 1750 - Johann Gottlob Schneider, naturalista tedesco 1752 - Francesco Caracciolo, ammiraglio italiano 1752 - John Nash, urbanista inglese 1761 - Christoph Gottfried Bardili, filosofo tedesco 1764 - Charles Alain de Rohan, nobile francese 1770 - Lucia Migliaccio 1770 - Lucile Duplessis, francese 1774 - James Millingen, archeologo inglese 1777 - Henry Baring, politico inglese 1780 - Giuseppe Patania, artista italiano 1782 - Ferdinando Minucci, arcivescovo italiano 1782 - Daniel Webster, politico statunitense 1784 - Matteo Brandani, fantino italiano 1785 - Giacinto Mompiani, filantropo italiano 1794 - Prosper Garnot, naturalista francese 1795 - Anna Pavlovna Romanova, sovrana 1803 - Francis Grant, pittore e scrittore scozzese 1808 - Guglielmina Maria di Danimarca, principessa danese 1810 - Antonio Fulci, giurista e filosofo italiano 1811 - Francesco Aggazzotti, enologo italiano 1811 - Édouard René de Laboulaye, politico francese 1813 - Reuben Davis, politico statunitense 1815 - Konstantin von Tischendorf, teologo tedesco 1815 - Alphonse Pinard, banchiere francese 1818 - Sofía Moscoso de Altamira, nobildonna spagnola 1822 - Diego Angioletti, politico italiano 1825 - Léon Carvalho, impresario teatrale francese 1825 - Edward Frankland, chimico inglese 1829 - Ludvig Lorenz, fisico danese 1831 - Edward Ferrero, generale statunitense 1836 - Gottlieb Graf von Haeseler, generale tedesco 1838 - Giovanni Gargiolli, fotografo italiano 1838 - Gaetano Marinelli, pittore italiano 1840 - Ernesto Pochintesta, pittore italiano 1841 - Emmanuel Chabrier, compositore francese 1842 - Onorato Caetani, politico italiano 1844 - Enea Piccolomini, filologo italiano 1847 - Geltrude Comensoli, religiosa italiana 1847 - Vincenzo Riolo, politico italiano 1848 - Fernand Pelez, pittore francese 1848 - Ioan Slavici, scrittore rumeno 1849 - Edmund Barton, politico australiano 1849 - Gustav Flink, mineralogista svedese 1850 - Paolo Valera, giornalista italiano 1852 - Luigi Rossi, politico italiano 1857 - Otto von Below, generale tedesco 1857 - Franz Georg von Glasenapp, generale tedesco 1861 - Demetrio I Cadi, vescovo siriano 1861 - E. W. Kemble, disegnatore statunitense 1861 - Hans Goldschmidt, chimico tedesco 1862 - George Blake, calciatore britannico 1863 - Oskar Troplowitz, farmacologo tedesco 1865 - Giorgio Franchetti, collezionista italiano 1865 - Luigi Bianchi, matematico italiano 1865 - Said Halim Pascià, ottomano 1866 - Emich di Leiningen, nobile tedesco 1867 - Rubén Darío, giornalista nicaraguense 1868 - Kantarō Suzuki, politico giapponese 1869 - Giuseppe Maria Roberti, teologo italiano 1870 - Giuseppe Lanza di Scalea, politico italiano 1871 - Beniamino di Costantinopoli, arcivescovo greco 1872 - Emanuele d'Orléans 1872 - Paul Léautaud, scrittore francese 1873 - Heinrich Gomperz, filosofo austriaco 1874 - Hans Reissner, ingegnere tedesco 1875 - Antonio Ghisu, politico italiano 1877 - Clary McKerrow, giocatore di lacrosse canadese 1877 - Seisetsu Genjo, monaco buddhista giapponese 1877 - Vladimir Rostislavovič Gardin, attore russo 1878 - Agostino Gemelli, religioso italiano 1879 - Romeo Bosetti, attore italiano 1879 - Henri Giraud, politico francese 1880 - Alfredo Ildefonso Schuster, cardinale italiano 1880 - Paul Ehrenfest, fisico austriaco 1880 - Pietro Gaudenzi, pittore italiano 1881 - Antonio Aliotta, filosofo italiano 1881 - Gaston Gallimard, editore francese 1882 - Lazare Lévy, pianista e compositore francese 1882 - Alan Alexander Milne, scrittore britannico 1883 - Antonio Azara, politico italiano 1883 - George Oliver, golfista statunitense 1883 - Edward Peil Sr., attore statunitense 1884 - Anton Grot, scenografo polacco 1884 - Frederick Ferguson, lottatore statunitense 1884 - Hermann Boehm, ammiraglio tedesco 1884 - John Eisele, atleta statunitense 1886 - Peter Alma, pittore olandese 1886 - Aleksandr Osipovič Drankov, fotografo russo 1886 - Anton Pevsner, scultore francese *1887 - William Franke Harling, compositore britannico 1888 - Pierre Six, calciatore francese 1891 - Giustino Russolillo, presbitero italiano 1891 - Domenico Sanfilippo, editore italiano 1891 - Fernando Saraceni, calciatore italiano 1892 - Henry Boardman Conover, ornitologo statunitense 1892 - Oliver Hardy, attore statunitense 1893 - Enio Gnudi, politico italiano 1893 - Jorge Guillén, scrittore spagnolo 1894 - Romain Bellenger, ciclista francese 1894 - Jan van Breda Kolff, calciatore olandese 1894 - Juste Brouzes, calciatore francese 1894 - Vitale Giambone, partigiano italiano 1894 - Toots Mondt 1896 - Ott Christoph Hilgenberg, scienziato tedesco 1896 - Hella Moja, attrice tedesca 1896 - Ville Ritola, atleta finlandese 1896 - Hans Sedlmayr, storico dell'arte austriaco 1898 - Carles Buïgas, architetto e ingegnere spagnolo 1899 - Costante Coter, scultore e pittore italiano 1899 - Gábor Obitz, calciatore ungherese 1899 - Maria di Hohenlohe-Langenburg, principessa tedesca 1900 - George Calnan, schermidore statunitense 1901 - Francesco Blando, calciatore italiano 1901 - Bartolomeo Poggi, calciatore italiano 1901 - Andrea Poli, calciatore italiano 1901 - Orfeo Radaelli, calciatore italiano 1901 - Vincenzo Mario Russo, politico italiano 1902 - Émile Aillaud, architetto francese 1902 - Alida Johanna van den Bos, ginnasta olandese 1903 - Bortolo Simonato, allenatore di calcio italiano 1904 - Cary Grant, attore britannico 1905 - Enrique Ballesteros, calciatore uruguaiano 1905 - Joseph Bonanno, criminale italiano 1905 - Francesco De Zanna, hockeista italiano 1906 - Hans Aeschbacher, pittore e scultore svizzero 1906 - Nils Axelsson, calciatore svedese 1906 - Carmelo Ottaviano, filosofo italiano 1907 - Dionýz Ilkovič, fisico e chimico slovacco 1907 - Reino Kuuskoski, politico finlandese 1907 - Raffaele Merloni, politico e avvocato italiano 1908 - Jacob Bronowski, e storico polacco 1908 - Marie-Louise Aucher, cantante francese 1908 - Martin Goodman, editore statunitense 1908 - Guy de Larigaudie, scrittore francese 1908 - Carlo Reguzzoni, calciatore italiano 1908 - Lambert Schaus, politico lussemburghese 1908 - Sibilla di Sassonia-Coburgo-Gotha 1909 - Francesco Bettoni, calciatore italiano 1909 - Oskar Davičo, scrittore jugoslavo 1909 - Alexandru Schwartz, calciatore rumeno 1910 - Kenneth Boulding, poeta inglese 1910 - Karl-Richard Idlane, calciatore estone 1910 - Jānis Lidmanis, cestista e calciatore lettone 1910 - Frans Alfred Meeng, calciatore indonesiano 1911 - José María Arguedas, scrittore peruviano 1911 - Duilio Carotti, pittore italiano 1911 - Charles Delaunay, critico musicale francese 1911 - Danny Kaye, attore statunitense 1911 - Giovanni Salghetti Drioli, urbanista italiano 1912 - Alberto Araldi, carabiniere italiano 1913 - Juan Besuzzo, calciatore uruguaiano 1913 - Manfred Czernin, militare britannico 1913 - Michele De Capua, politico italiano 1913 - Jewell Young, cestista statunitense 1914 - Bruno Bagnoli, ceramista italiano 1914 - Ego Bianchi, ceramista italiano 1914 - Arno Schmidt, scrittore tedesco 1915 - Santiago Carrillo, politico spagnolo 1915 - Albano Nucciotti, fantino italiano 1916 - Wilhelm Góra, calciatore polacco 1916 - Giorgio Savoja, aviatore e ufficiale italiano 1916 - Marie Susini, scrittrice francese 1916 - Serge de la Ferriere, filosofo francese 1917 - Ratko Kacijan, calciatore jugoslavo 1917 - Giorgio Michelini, calciatore italiano 1917 - Sergio Rampini, calciatore italiano 1918 - Frederick C. Bock, aviatore statunitense 1918 - Norman Chaney, attore statunitense 1918 - Walter Sullivan, giornalista statunitense 1919 - Michael Pössinger, bobbista tedesco 1919 - Toni Turek, calciatore tedesco 1920 - Enzo Ferretti, cestista italiano 1920 - Michele Prisco, giornalista italiano 1921 - Osvaldo Abbondanza, ingegnere italiano 1921 - Domenico De Robertis, critico letterario italiano 1921 - Yōichirō Nambu, fisico giapponese 1921 - Libero Tresoldi, vescovo cattolico italiano 1922 - Grazia Di Marzà, attrice italiana 1923 - Bruno Battaglia, biologo italiano 1923 - René Maillard, calciatore svizzero 1923 - Umberto Ricci, partigiano italiano 1923 - Carlos Septién, calciatore messicano 1923 - Gyula Szilágyi, calciatore ungherese 1923 - Gerrit Voorting, ciclista olandese 1924 - Sandro Bolchi, regista italiano 1924 - Ercole Contu, archeologo italiano 1924 - Sebastiano Fresta, politico italiano 1924 - Walter Malgoni, musicista italiano 1924 - Antonio Sessa, calciatore italiano 1925 - Amaele Abbiati, politico italiano 1925 - Ivone Chinello, politico italiano 1925 - Gilles Deleuze, filosofo francese 1925 - Andreas Hillgruber, storico tedesco 1925 - Josef Rampold, giornalista, alpinista italiano 1925 - John Stanich, cestista statunitense 1925 - Franco Tamponi, violinista italiano 1925 - Raimondo Taucar, calciatore italiano 1926 - Luigi Aliquò, politico italiano 1926 - Autran Dourado, scrittore brasiliano 1926 - Guido Ferracin, pugile italiano 1926 - Fabio Ferrari, fisico italiano 1926 - Mario Lucerna, artista italiano 1926 - Ivan Mrázek, cestista cecoslovacco 1926 - Italia Vaniglio, cantante italiana 1927 - Rudolph Binion, storico statunitense 1927 - Nella Colombo, cantante e attrice italiana 1927 - Werner Liebrich, calciatore tedesco 1928 - Mario Canciani, scrittore italiano 1928 - Giovanni Giacomazzi, calciatore italiano 1928 - Aleksandr Gomel'skij, allenatore di basket sovietico 1928 - Franco Jurlano, dirigente sportivo italiano 1928 - Attila Keresztes, schermidore ungherese 1928 - Tobin Rote, giocatore football statunitense 1930 - Maria de Lourdes Pintasilgo, politica portoghese 1930 - Roberto Sanesi, poeta italiano 1931 - Chun Doo-hwan, politico sudcoreano 1931 - Marco Leto, regista italiano 1932 - Raf Baldassarre, attore italiano 1932 - Christiane Martel, modella francese 1932 - Robert Anton Wilson, scrittore statunitense 1933 - Roger Balian, fisico francese 1933 - John Boorman, regista inglese 1933 - Ray Dolby, inventore statunitense 1933 - Lev Petrovič Pitaevskij, fisico russo 1933 - Lyla Rocco, attrice italiana 1933 - Jean Vuarnet, sciatore francese 1934 - Hendrick Chin A Sen, politico surinamese 1934 - Igor Platonov, scacchista ucraino 1935 - Pjeter Arbnori, politico albanese 1935 - Gaetano Colucci, politico italiano 1936 - Hugh Anderson, pilota motociclistico neozelandese 1936 - Larry Carberry, calciatore inglese 1937 - Yukio Endo, ginnasta giapponese 1937 - John Hume, politico nordirlandese 1938 - Filippo Fiandrotti, politico italiano 1938 - Anthony Giddens, politologo britannico 1938 - Paul G. Kirk, politico statunitense 1938 - Werner Olk, calciatore tedesco 1938 - Manuel Rodríguez Araneda, calciatore cileno 1939 - Tsuyoshi Yamanaka, nuotatore giapponese 1940 - José María Argoitia, calciatore spagnolo 1940 - Claudio Guglielmoni, calciatore italiano 1940 - Pietro Kuciukian, saggista italiano 1940 - Pedro de la Vega, pilota automobilistico messicano 1940 - Iva Zanicchi, cantante italiana 1941 - Bobby Goldsboro, cantautore statunitense 1941 - Jack C. Haldeman II, biologo statunitense 1941 - David Ruffin, cantante statunitense 1942 - Pasquale Barra, criminale italiano 1942 - Antônio Lima dos Santos, calciatore brasiliano 1942 - Johnny Servoz-Gavin, pilota automobilistico francese 1942 - Klaus Wiese, polistrumentista tedesco 1943 - Paul Angelis, attore britannico 1943 - Ovidio G. Assonitis, regista italiano 1943 - Vladimir Fedotov, calciatore sovietico 1943 - Al Foster, batterista statunitense 1943 - Paul Freeman, attore inglese 1943 - Kay Granger, politica statunitense 1943 - Dave Greenslade, organista britannico 1943 - Fernando Peres, calciatore portoghese 1944 - Paul Keating, politico australiano 1944 - Marjanne Kweksilber, soprano olandese 1944 - Ubiratan Pereira Maciel, cestista brasiliano 1944 - Thorodd Presberg, calciatore norvegese 1944 - Larry Smith, musicista inglese 1945 - Anthony Blackburn, ammiraglio inglese 1945 - Isabel Allende Bussi, politica cilena 1945 - Hans Hiltebrand, bobbista svizzero 1945 - Edir Macedo 1945 - Bjørn Rime, calciatore norvegese 1945 - Candinho, allenatore di calcio brasiliano 1945 - Gary Suiter, cestista statunitense 1946 - Joseph Deiss, politico svizzero 1946 - Adolfo Nef, calciatore cileno 1946 - Katia Ricciarelli, soprano italiana 1946 - Henrique Rosa, politico guineense 1947 - Pier Marco Bertinetto, linguista italiano 1947 - Takeshi Kitano, attore giapponese 1947 - Grazia Labate, politica italiana 1947 - Winnie Shaw, tennista britannica 1948 - M.C. Gainey, attore statunitense 1948 - Valerij Jardy, ciclista russo 1948 - Marco Tronchetti Provera, manager italiano 1949 - Libero Mancone, criminale italiano 1949 - Philippe Starck, designer francese 1950 - Gianfranco Brancatelli, pilota automobilistico italiano 1950 - Rocco Caligiuri, rugbista italiano 1950 - Dino Meneghin, cestista italiano 1950 - Walter Riccomi, ciclista su strada italiano 1950 - Bud Stallworth, cestista statunitense 1950 - Pat Sullivan, giocatore football statunitense 1950 - Michael Tomasello, psicologo statunitense 1950 - Gilles Villeneuve, pilota automobilistico canadese 1951 - Elijah Cummings, politico statunitense 1951 - Steve Grossman, sassofonista statunitense 1951 - Bob Latchford, calciatore inglese 1951 - Sally Morgan, scrittrice australiana 1951 - Renato Zaccarelli, calciatore italiano 1952 - Michael Behe, biochimico statunitense 1952 - Wim Rijsbergen, calciatore olandese 1952 - Daniel Solsona, calciatore spagnolo 1952 - Derek Spence, calciatore nordirlandese 1953 - Daniele Marantelli, politico italiano 1953 - Conchita Puig, sciatrice alpina spagnola 1954 - Jeff Derreck Clarke, calciatore britannico 1954 - Ted DiBiase, wrestler statunitense 1954 - Stan Klos, imprenditore, politico statunitense 1954 - Antonio Olmo, calciatore spagnolo 1954 - Ciro Pezzella, calciatore italiano 1954 - Rocco Pignataro, politico italiano 1954 - Bernard Vallet, ciclista francese 1955 - Kevin Costner, attore, regista statunitense 1955 - Gerardo Carmine Gargiulo, cantante italiano 1955 - Frankie Knuckles, disc jockey statunitense 1955 - Mike Michaud, politico statunitense 1955 - Tibor Nyilasi, calciatore ungherese 1955 - Fernando Trueba, regista spagnolo 1956 - Luca Boschi, giornalista italiano 1956 - Mark Collie, cantante, attore statunitense 1956 - Elli Medeiros, cantante e attrice uruguaiana 1956 - Sharon Mitchell, attrice pornografica statunitense 1956 - Jack Sherman, chitarrista statunitense 1957 - Marco Bonamico, cestista italiano 1957 - Elmar Borrmann, schermidore tedesco 1957 - Arnoldo Iguarán, calciatore colombiano 1957 - Alfonso Mascitelli, politico italiano 1958 - Cornelio Donati, calciatore italiano 1958 - Rafael García Cortés, calciatore spagnolo 1958 - Bernard Genghini, calciatore francese 1958 - Danilo Pileggi, calciatore italiano 1958 - Larry Smith, cestista statunitense 1958 - Jeffrey Williams, astronauta statunitense 1959 - Stéphane Ganeff, schermidore belga 1959 - Bruno Gattai, sciatore italiano 1959 - Rosario Picone, calciatore italiano 1959 - Antonio Socci, giornalista italiano 1960 - Gian Paolo Montali, pallavolista italiano 1960 - Andrea Pazzagli, calciatore e cantautore italiano 1960 - Anatoly Starostin, pentatleta sovietico 1961 - Peter Beardsley, calciatore britannico 1961 - Bob Hansen, cestista statunitense 1961 - Mark Messier, hockeista canadese 1961 - Bridget O'Connor, drammaturga inglese 1961 - Bob Peterson, regista statunitense 1961 - Jeff Yagher, attore statunitense 1961 - Michail Pavlovič Šiškin, scrittore russo 1962 - Mauro Boccafresca, calciatore italiano 1962 - Pipin Ferreras, apneista cubano 1962 - Eduardo Camessele Mendes, calciatore portoghese 1962 - Cozell McQueen, cestista statunitense 1962 - Bálint Miskovicz, calciatore ungherese 1962 - Roberto Pedicini, attore italiano 1963 - Phillip Boa, cantante tedesco 1963 - Flavio Carera, cestista italiano 1963 - Emmanuel Chukwudi Eze, filosofo nigeriano 1963 - Ian Croock, calciatore britannico 1963 - Jim Davidson, attore statunitense 1963 - Jojo Mayer, batterista svizzero 1963 - Martin O'Malley, politico statunitense 1963 - Peter Stamm, giornalista svizzero 1964 - Donato Bendicenti, giornalista italiano 1964 - Jane Horrocks, attrice inglese 1964 - Andrea Leand, tennista statunitense 1964 - Enrico Lo Verso, attore italiano 1964 - Massimo Viglione, saggista italiano 1965 - Paudge Behan, attore irlandese 1966 - Salvatore Adelfio, criminale italiano 1966 - Eva Antalecová, cestista cecoslovacca 1966 - Aleksandr Valer'evič Chalifman, scacchista russo 1966 - Mark Cooksey, musicista inglese 1966 - Egil Kristiansen, fondista norvegese 1966 - Luca Landonio, calciatore italiano 1966 - Fabián Mazzei, attore argentino 1967 - Timothy Balme, attore neozelandese 1967 - Davide Celli, politico italiano 1967 - Juan Carlos Chávez, calciatore messicano 1967 - Massimo Donati, ciclista italiano 1967 - Dag-Eilev Fagermo, calciatore norvegese 1967 - Francesco Frattini, ciclista italiano 1967 - Pieter Huistra, calciatore olandese 1967 - Kim Perrot, cestista statunitense 1967 - Iván Zamorano, calciatore cileno 1968 - David Ayer, regista statunitense 1968 - Gérard Balanche, sciatore svizzero 1968 - Armin Falk, economista tedesco 1968 - Frank Quitely, fumettista scozzese 1968 - Siniša Školneković, pallanuotista croato 1969 - Dave Bautista, wrestler, attore statunitense 1969 - Giancarlo Cavaliere, calciatore italiano 1969 - Jesse L. Martin, attore statunitense 1969 - Jim O'Rourke, musicista statunitense 1969 - Ever Palacios, calciatore colombiano 1969 - Davide Paniate, attore italiano 1970 - DJ Quik, rapper, beatmaker statunitense 1970 - Jurijs Karašausks, calciatore lettone 1970 - Olexandr Kosenko, calciatore a 5 ucraino 1970 - Peter Van Petegem, ciclista belga 1970 - Esteban de Palma, pallavolista argentino 1971 - Jonathan Davis, cantante statunitense 1971 - Christian Fittipaldi, pilota automobilistico brasiliano 1971 - Josep Guardiola, calciatore spagnolo 1971 - Bård Mjølne, biatleta norvegese 1971 - Jeff Monson, artista marziale statunitense 1971 - Valerij Stoljarov, sciatore russo 1971 - Paolo Zanotti, scrittore italiano 1971 - Adriana Aparecida dos Santos, cestista brasiliana 1972 - Fatma Ceren Necipoğlu, arpista turca 1972 - Sebastian Machowski, cestista tedesco 1972 - Kjersti Plätzer, atleta norvegese 1972 - Sarah Varetto, giornalista italiana 1972 - Mika Walldèn, calciatore finlandese 1973 - Luca Belfiore, nuotatore italiano 1973 - Junior Burrough, cestista statunitense 1973 - Domenico Celi, arbitro di calcio italiano 1973 - Salvatore Fresi, calciatore italiano 1973 - Montree Praepun, calciatore a 5 thailandese 1973 - Rolando Schiavi, calciatore argentino 1973 - Regillio Vrede, calciatore olandese 1974 - Claire del Belgio, principessa belga 1974 - Nicola Chesini, ciclista italiano 1974 - Morena Gallizio, sciatrice italiana 1974 - Steve Lomas, calciatore nordirlandese 1974 - Elena Jur'evna Smurova, pallanuotista russa 1975 - Connie Bismuto, attrice italiana 1975 - Ivan Clementi, pilota motociclistico italiano 1975 - Laura Di Mariano, attrice italiana 1975 - Danielle McCulley, cestista statunitense 1975 - Ellis Rastelli, ciclista su strada italiano 1975 - Enrico Sbardella, calciatore italiano 1976 - Laurence Courtois, tennista belga 1976 - Fabien Debec, calciatore francese 1976 - Marcelo Gallardo, calciatore argentino 1976 - Pavel Mareš, calciatore ceco 1976 - Tarso Marques, pilota automobilistico brasiliano 1976 - Derek Richardson, attore statunitense 1976 - Angelo Tasca, calciatore italiano 1977 - Ronald Arana, calciatore boliviano 1977 - Massimiliano Camaiti, regista italiano 1977 - Neale Fenn, calciatore irlandese 1977 - Ota Fukárek, tennista ceco 1977 - Klaus Lanzarini, nuotatore italiano 1977 - Stefano Lorenzi, calciatore italiano 1977 - Jean-Patrick Nazon, ciclista francese 1977 - Arjan Pisha, calciatore albanese 1977 - Alina Židkova, tennista russa 1978 - Thor Hushovd, ciclista norvegese 1978 - Siniša Janković, calciatore serbo 1978 - Katja Kipping, politica tedesca 1978 - Bogdan Lobonț, calciatore rumeno 1978 - Mario Cervantes, calciatore messicano 1978 - Luca Saudati, calciatore italiano 1978 - Terje Skjeldestad, calciatore norvegese 1978 - Carlos Sánchez García, calciatore spagnolo 1978 - Stev Theloke, nuotatore tedesco 1978 - Ryuji Yokoe, pilota motociclistico giapponese 1979 - Jay Chou, cantante e attore taiwanese 1979 - William Collum, arbitro di calcio scozzese 1979 - David D'Antoni, calciatore italiano 1979 - Ruslan Fedotenko, hockeista ucraino 1979 - Paulo Ferreira, calciatore portoghese 1979 - Brian Gionta, hockeista statunitense 1979 - Giacomo Mazzi, calciatore italiano 1979 - Roberta Metsola Tedesco Triccas, politica maltese 1979 - Marcela Paoletta, cestista argentina 1979 - Elçin Rəhmanov, calciatore azero 1979 - Nicola Santoni, calciatore italiano 1979 - Andreas Tegström, calciatore svedese 1980 - Kenny Corupe, hockeista canadese 1980 - Davit Dighmelashvili, calciatore georgiano 1980 - Robert Green, calciatore inglese 1980 - Rodrigo Guirao Díaz, attore argentino 1980 - Kert Haavistu, calciatore estone 1980 - Lin Na, atleta cinese 1980 - Julius Peppers, giocatore football statunitense 1980 - Jason Segel, attore statunitense 1980 - Răzvan Stanca, calciatore rumeno 1980 - Estelle, cantante britannica 1980 - Antonio Jesús Muñoz, calciatore spagnolo 1980 - Edgar Álvarez, calciatore honduregno 1981 - Alessio Boggiatto, nuotatore italiano 1981 - Ryan Bucci, cestista statunitense 1981 - Gabriel Cânu, calciatore rumeno 1981 - Thomas Degasperi, sciatore nautico italiano 1981 - Otgonbayar Ershuu, pittore mongolo 1981 - Youssouf Kamara, calciatore ivoriano 1981 - Andreý Karpovïç, calciatore kazako 1981 - Christophe Kern, ciclista francese 1981 - Daniel Mendes, calciatore brasiliano 1981 - Christof Ritter, calciatore liechtensteinese 1981 - Olivier Rochus, tennista belga 1981 - Khari Stephenson, calciatore giamaicano 1981 - Miguel Torres, kickboxer statunitense 1981 - Antje Traue, attrice tedesca 1982 - Ariadne Artiles, modella spagnola 1982 - Christian Galenda, nuotatore italiano 1982 - Mary Keitany, atleta keniota 1982 - Fabiano Medina da Silva, calciatore brasiliano 1982 - Álvaro Mejía Pérez, calciatore spagnolo 1982 - Joanna Newsom, cantautrice statunitense 1982 - Lindsay Tait, cestista neozelandese 1982 - Jader Volnei Spindler, calciatore brasiliano 1982 - Adriano Zaccagnini, politico italiano 1983 - George Bridgewater, canottiere neozelandese 1983 - Ludovic Castard, pallavolista francese 1983 - Pierre Ibarra, calciatore messicano 1983 - Igor Janik, atleta polacco 1983 - Carldell Johnson, cestista statunitense 1983 - Hamdi Kasraoui, calciatore tunisino 1983 - Samantha Mumba, cantante, attrice irlandese 1983 - Mahir Sağlık, calciatore turco 1983 - Katie White, cantante inglese 1983 - Graziane de Jesus Coelho, cestista brasiliana 1984 - Salim Abdulla, calciatore emiratino 1984 - Oleh Berežnyj, biatleta ucraino 1984 - Ioannis Drymonakos, nuotatore greco 1984 - Gianluca Galasso, calciatore italiano 1984 - Tem Hansen, calciatore faroese 1984 - Makoto Hasebe, calciatore giapponese 1984 - Leonardo Pisculichi, calciatore argentino 1984 - Hasan Rizvić, cestista bosniaco 1984 - Alaixys Romao, calciatore togolese 1984 - Willie Sims, calciatore guatemalteco 1984 - Oliver Stević, cestista bosniaco 1984 - Ugo Ukah, calciatore nigeriano 1985 - Oluwafemi Ajilore, calciatore nigeriano 1985 - Dale Begg-Smith, sciatore canadese 1985 - Yannick Cahuzac, calciatore francese 1985 - Pablo Castro, calciatore uruguaiano 1985 - Elke Clijsters, tennista belga 1985 - Nate Garner, giocatore football statunitense 1985 - Marcelo Alatorre, calciatore messicano 1985 - Joel Julio, pugile colombiano 1985 - Camille Little, cestista statunitense 1985 - Elisa Manzano, pallavolista italiana 1985 - Riccardo Montolivo, calciatore italiano 1985 - Riccardo Moretti, pilota motociclistico italiano 1985 - Kareem Smith, calciatore trinidadiano 1986 - Emiliano Armenteros, calciatore argentino 1986 - Devin Kelley, attrice statunitense 1986 - Maarja Kivi, cantautrice estone 1986 - Senad Lulić, calciatore bosniaco 1986 - Daniel Márquez, calciatore messicano 1986 - Valentyna Semerenko, sciatrice ucraina 1986 - Vita Semerenko, biatleta ucraina 1986 - Gaëlle Thalmann, calciatrice svizzera 1986 - Becca Tobin, attrice statunitense 1986 - Shiran Zairy, cestista israeliana 1987 - Giada Di Miceli, attrice italiana 1987 - Johan Djourou, calciatore ivoriano 1987 - Stefan Filipović, cantante montenegrino 1987 - Zane Holtz, modello e attore canadese 1987 - Grigoris Makos, calciatore greco 1988 - Ironik, musicista britannico 1988 - Angelique Kerber, tennista tedesca 1988 - Anastasios Kissas, calciatore cipriota 1988 - Michael Palmer, giocatore football statunitense 1988 - Iñigo Pérez, calciatore spagnolo 1988 - Pavel Shakirov, calciatore a 5 kazako 1988 - Boy van Poppel, ciclista olandese 1989 - Unai Albizua, calciatore spagnolo 1989 - Tank Carder, giocatore football statunitense 1989 - Ivan Cačev, calciatore bulgaro 1989 - Chen Long, giocatore di badminton cinese 1989 - Per-Egil Flo, calciatore norvegese 1989 - Adrienne Johnson, cestista statunitense 1989 - Ibrahim Maaroufi, calciatore belga 1989 - Rubén Miño, calciatore spagnolo 1989 - Brendan Moloney, calciatore irlandese 1989 - Keaton Nankivil, cestista statunitense 1989 - Thomas Salamon, calciatore austriaco 1989 - Maxime Teixeira, tennista francese 1990 - Alex Pietrangelo, hockeista canadese 1990 - Alison Bai, tennista australiana 1990 - Constantin Gastmann, attore tedesco 1990 - Daniel Ünal, calciatore svizzero 1990 - Deni Alar, calciatore austriaco 1990 - Florian Berisha, calciatore svizzero 1990 - Gorgui Dieng, cestista senegalese 1990 - Guilherme Choco, calciatore brasiliano 1990 - Hayle İbrahimov, atleta etiope 1990 - Hussam Arafat, calciatore egiziano 1990 - Jörg Siebenhandl, calciatore austriaco 1990 - José Ignacio Fernández Iglesias, calciatore spagnolo 1990 - Latavius Murray, giocatore football statunitense 1990 - Róbert Valenta, calciatore slovacco 1990 - Stevie Bonsey, pilota motociclistico statunitense 1991 - Antonio Marchesano, calciatore svizzero 1991 - Ashleigh Brennan, ginnasta australiana 1991 - Britt McKillip, attrice canadese 1991 - Dexter Lee, atleta giamaicano 1991 - Jakob Ahlmann Nielsen, calciatore danese 1991 - Julian Bado, calciatore 1991 - Lasse Sobiech, calciatore tedesco 1991 - Mitchell Duke, calciatore australiano 1991 - Ri Yong-Chol, calciatore nordcoreano 1991 - Tiny Gallon, cestista statunitense 1991 - Tommaso Rinaldi, tuffatore italiano 1992 - Akaki Gogia, calciatore tedesco 1992 - Anastasyja Vasyl'eva, tennista ucraina 1992 - Dagny Knutson, nuotatrice statunitense 1992 - David Yankey, giocatore football australiano 1992 - Dennis Kramer, cestista statunitense 1992 - Francesco Bardi, calciatore italiano 1992 - Francisco Júnior, calciatore guineense 1992 - Jefferson Murillo, calciatore colombiano 1992 - Jin Jingdao, calciatore cinese 1992 - Lukas Rath, calciatore austriaco 1992 - Mathieu Faivre, sciatore alpino francese 1992 - Sebastián Gallegos, calciatore uruguaiano 1992 - Tommaso De Vecchis, ginnasta italiano 1993 - João Carlos Teixeira, calciatore croato 1993 - Juan Fernando Quintero, calciatore colombiano 1993 – Laura Oberto, atleta italiana 1993 - Morgan York, attrice statunitense 1993 - Nicola Bertoglio, cestista italiano 1993 - Thomas Eisfeld, calciatore tedesco 1994 - Fabio Rovazzi, cantante italiano 1994 - Ilona Kramen’, tennista bielorussa 1994 - Johan Grebongo, cestista centrafricano 1994 - Kang Ji-young, cantante e attrice sudcoreana 1994 - Minzy, cantante, rapper e ballerina sudcoreana 1994 - Shinya Yajima, calciatore giapponese 1995 - Dylan Murnane, calciatore australiano 1995 - Elías Már Ómarsson, calciatore islandese 1995 - Jack Miller, pilota motociclistico australiano 1995 - José Cevallos Enríquez, calciatore ecuadoriano 1995 - Samu Castillejo, calciatore spagnolo 1995 - Théo Reymond, calciatore svizzero 1995 - Tommy O'Sullivan, calciatore gallese 1995 -Tommy O'Sullivan, calciatore gallese 1996 - Ali Lateef, calciatore iracheno 1996 - Kylie Masse, nuotatrice canadese 1996 - Sarah Gilman, attrice statunitense 1997 - Alessio Da Cruz, calciatore olandese 1997 - Bong Kalo, calciatore vanuatuano 1999 - Karan Brar, attore statunitense 2002 - Samuel Joslin, attore britannico 